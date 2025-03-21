A 11 legjobb AI Ideogram alternatíva 2025-ben

Az Ideogram szöveg-képpé alakító mesterséges intelligenciája kiválóan alkalmas gyors vizuális elemek létrehozására szöveggel. De néha jobb UX tervezőeszközökre van szükség.

Talán pixel-tökéletes szövegelhelyezést keres. Vagy talán különböző művészi stílusokkal szeretne kísérletezni, amelyekkel márkája kiemelkedhet (anélkül, hogy órákig a Photoshopon töltené az idejét).

Szerencsére az AI-alapú képalkotás robbanásszerű növekedése számos Ideogram AI alternatívát hozott létre. Tehát, ha az AI-alapú képalkotást szeretné felfedezni, akkor jó helyen jár!

A részletes grafikákra összpontosító eszközöktől a marketing vizuális elemekre szakosodott platformokig, minden kreatív kihívásra van ajánlatunk. Ez a blogbejegyzés a 11 legjobb Ideogram alternatívát mutatja be, amelyek átalakíthatják kreatív munkafolyamatát.

Arról van szó, hogy másodpercek alatt rendkívül specifikus képeket hozhat létre! Kezdjük!

Mi az Ideogram?

Az Ideogram egy szöveg-kép AI generátor, amely kiépítette saját rést a bővülő AI művészeti generátorok világában. Az eszköz írásos leírásokat látványos vizuális elemekké alakít – művészeti alkotásoktól és fotóktól kezdve diagramokig és illusztrációkig.

Amikor szöveges leírást ad meg, a program nagy figyelmet fordít az apró részletekre, például a textúrákra és a megvilágításra, így a végső képek rendkívül élethűek lesznek.

Emlékszik azokra az AI által generált képekre, amelyek furcsa, értelmetlen szövegeket tartalmaztak? Az Ideogram ezt megoldja.

A generált képekben világos, olvasható szöveget hoz létre. Teljesen olvasható szövegről van szó:

Logótervek

Marketing bannerek

Közösségi média grafikák

Márkaeszközök

Az eszköz hatalmas képadatbázisokat tanulmányoz, amelyeket szöveges leírások kísérnek. Mélytanulási rendszere felismeri a szavak és a vizuális elemek közötti mintákat, és ezt a tudást felhasználva olyan új képeket hoz létre, amelyek megfelelnek az Ön igényeinek.

Miért érdemes az Ideogram alternatíváit választani?

Bár az Ideogram gyors makettek és alapvető vizuális elemek készítésére alkalmas, korlátai visszatarthatják Önt a fejlettebb vagy kreatívabb projektek megvalósításában. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet alternatívákat keresni:

Fokozott realizmus: Számos alternatíva hiperrealisztikus képeket generál, így ideálisak professzionális minőségű termékfotók és portrék készítéséhez.

Kreatív sokszínűség: A művészi stílusok és innovatív tervezések szélesebb skálája segít a vizuális elemek kiemelkedésében.

Nagyobb pontosság: A finom részletek jobb ellenőrzése lehetővé teszi a tervezés minden aspektusának finomhangolását.

Fejlett funkciók: A finom részletek jobb ellenőrzése lehetővé teszi a tervezés minden aspektusának finomhangolását.

Jobb eredmények: A rendkívül részletes renderelések és a merész, egyedi vizuális elemek segítik az ötletek kivételes tisztasággal való megvalósítását.

Ha nagyobb kreatív rugalmasságot és professzionális minőségű eredményeket szeretne, talán itt az ideje, hogy megismerje a versenytársakat.

💡 Profi tipp: Az AI művészeti ötletek új lehetőségeket nyithatnak meg kreatív projektjei számára.

A 11 legjobb Ideogram alternatíva

Míg az Ideogram az AI-alapú képalkotásban jeleskedik, ezek közül a bevált alternatívák közül néhány minden kreatív igényt kielégítő AI-alapú művészeti alkotásokat kínál. Kezdjük is:

1. Midjourney (A legjobb professzionális szintű művészi alkotásokhoz)

via Dis cord

A Midjourney nem csupán egy képalkotó eszköz, hanem egy művészeti alkotások létrehozására szolgáló platform. Képalkotása egyedi művészi hangulattal tűnik ki, ami azonnal felismerhetővé és magával ragadóvá teszi őket.

A Midjourney-t a részletek iránti aprólékos figyelme különbözteti meg. A finom árnyékoktól és élethű tükröződésektől a bonyolult felületi textúrákig minden elem úgy van kialakítva, hogy a végeredmény gazdag, természetes és magával ragadó legyen.

Vegyük például a termékfotózást. A legújabb frissítéseknek köszönhetően a Midjourney jelentősen javította képességét hiperrealisztikus vizuális elemek előállítására, olvasható szöveggel kiegészítve. Ideális makettek, poszterek, marketinganyagok és egyebek készítéséhez.

A Midjourney legjobb funkciói

Egyetlen kattintással több változatot hozhat létre a kiindulási képből, így különböző kreatív irányokat próbálhat ki anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

Finomítsa az eredményeket olyan paraméterparancsok segítségével, amelyekkel más képekből származó konkrét stílusokat vagy karaktereket hivatkozhat.

A „Variations” (Változatok) és „Upscale” (Felbontásnövelés) opciók segítségével többszöri iterációval módosíthatja és finomíthatja a képeket.

Dolgozzon együtt egy támogató közösséggel a Discord csatornákon, ahol tippeket oszthat meg és azonnali visszajelzéseket kaphat.

A Midjourney korlátai

A prompt mechanizmusok elsajátításához kezdeti tanulási görbe szükséges.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó

Standard csomag: 30 USD/hó

Pro csomag: 60 USD/hó

Mega csomag: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: N/A

Mit mondanak a Midjourney-ről a valódi felhasználók?

A Midjourney következetesen vizuálisan lenyűgöző, nagy felbontású képeket hoz létre, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség terén támasztott elvárásokat. Képessége, hogy kreatívan értelmezze a promptokat, fantasztikus eszközzé teszi koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervezésekhez.

A Midjourney következetesen vizuálisan lenyűgöző, nagy felbontású képeket hoz létre, amelyek gyakran meghaladják a részletesség és a minőség terén támasztott elvárásokat. Képessége, hogy kreatívan értelmezze a promptokat, fantasztikus eszközzé teszi koncepciótervek, hangulat táblák és kísérleti tervezésekhez.

💡 Profi tipp: Ha szeretnéd javítani a képalkotási képességeidet, használd ezt az útmutatót a Midjourney prompt példákról, hogy finomítsd a promptjaidat és a lehető legjobban kihasználd ezt a hatékony eszközt.

🧠 Érdekesség: A generatív mesterséges intelligencia platformok, mint például a Midjourney, egyszerűsítik a gyermekkönyvek készítését azáltal, hogy a folyamatot hozzáférhetővé és szórakoztatóvá teszik a szerzők számára.

2. Adobe Firefly (legalkalmasabb jogilag megfelelő tartalomhoz kereskedelmi projektekhez)

az Adobe Firefly segítségével

Az Adobe Firefly hatékony AI-képgenerátorával felszabadítja kreatív potenciálját. Könnyedén hozhat létre lenyűgöző vizuális elemeket számtalan stílusban, a fotórealisztikusaktól a szeszélyesekig, miközben 100%-ban biztonságos marad a kereskedelmi felhasználás szempontjából.

Az Adobe Creative Cloudba zökkenőmentesen integrált Firefly segítségével a legmerészebb ötleteit is gyorsan és pontosan megvalósíthatja. Akár munkához, akár szórakozáshoz tervez, ez az eszköz segít Önnek a korábban soha nem látott módon alkotni, újítani és eredményeket elérni.

Az Adobe Firefly legjobb funkciói

Töltse ki a képek hiányzó részeit, vagy bővítse a meglévő képeket természetesen a generatív kitöltő eszközzel.

Jelentse a pontatlanságokat közvetlenül a visszajelzési rendszeren keresztül, hogy javuljon a kimeneti minőség.

Csatlakozzon aktív közösségi fórumokhoz és Discord csatornákhoz, hogy megoszthassa munkáit és tippeket kaphasson más felhasználóktól.

Készítsen kereskedelmi forgalomba hozható képeket, amelyek etikus módon származnak az Adobe Stockból.

Az Adobe Firefly korlátai

A Firefly funkciók nem érhetők el megosztott eszközlicencekkel. Szüksége lesz egy névre szóló felhasználói licencre vagy egy Adobe Express licencre.

Az Adobe Firefly árai

Ingyenes

Többféle prémium csomag

Adobe Firefly értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Adobe Firefly-ról a valódi felhasználók?

A kedvenc funkciója az, hogy referenciaképeket tölthet be, hogy effektusokat vagy elemeket hozzon létre egy összetett kompozícióhoz, és így új, eredeti műalkotásokat hozhasson létre! A platformot könnyedén integrálhatom a munkafolyamatomba. A Firefly nagyon könnyen használható, és minden parancsot elfogad a határain belül. A Firefly-t rendszeresen használom a kreatív folyamatom részeként.

A kedvenc funkciója az, hogy referenciaképeket tölthet be, hogy effektusokat vagy elemeket hozzon létre egy összetett kompozícióhoz, és így új, eredeti műalkotásokat hozhasson létre! A platformot könnyedén integrálhatom a munkafolyamatomba. A Firefly nagyon könnyen használható, és minden utasítást elfogad a határain belül. A Firefly-t rendszeresen használom a kreatív folyamatom részeként.

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t. De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Ehhez szükséged van egy AI-alapú táblára, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötleteket a brainstorming ülésről azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudja pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérje meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a megadott utasítás alapján. Ez az a munkahelyi alkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötleteljen, vizualizáljon és végrehajtson!

3. Leonardo AI (A legjobb kreatív szakemberek számára)

via Leonardo AI

Képzelje el, hogy könnyedén létrehozhat olyan egyedi modelleket, amelyek valóban tükrözik márkája lényegét vagy projektje egyedi stílusát. A Leonardo AI segítségével nem csak képeket hoz létre, hanem mesterművekké alakítja őket.

Forradalmian új, valós idejű AI Canvas funkciója teljes ellenőrzést biztosít, lehetővé téve az elemek hozzáadását, eltávolítását és finomítását páratlan pontossággal.

A Leonardo AI kiemelt hangsúlyt fektet az együttműködésre, ami kiemeli a többi közül, és hatékony eszközzé teszi a csapatok számára. Tökéletes a tervezési projektmenedzsment racionalizálásához, miközben vizuálisan lenyűgöző, kiemelkedő tartalmat biztosít.

A Leonardo AI legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi AI-modelleket, hogy pontosan megfeleljenek a stílus követelményeinek.

Gyorsan generáljon képeket a Lightning XL modellel

Az átfogó API segítségével zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel.

Dolgozzon mind az alapértelmezett Phoenix modellel, mind a különböző igényekhez specializált opciókkal.

A Leonardo AI korlátai

A platform rengeteg lehetősége eleinte nyomasztónak tűnhet.

Leonardo AI árak

Egyedi árazás

Leonardo AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Leonardo AI-ről a valódi felhasználók?

A Leonardo AI egy csodálatos, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely sokféle stílusban készít illusztrációkat. Mivel a legtöbb javaslat pontosan az Ön igényeinek felel meg, bármelyik projektben felhasználhatók. Többféle, nagyon jó minőségű lehetőség közül választhat, és nagyon könnyen használható és integrálható. Ez az AI-generátor, amelyet én is leggyakrabban használok.

A Leonardo AI egy csodálatos, mesterséges intelligenciával működő eszköz, amely sokféle stílusban készít illusztrációkat. Mivel a legtöbb javaslat pontosan az Ön igényeinek felel meg, bármelyik projektben felhasználhatók. Többféle, nagyon jó minőségű lehetőség közül választhat, és nagyon könnyen használható és integrálható. Ez az AI-generátor, amelyet én is leggyakrabban használok.

4. DALL-E 3 (A legjobb kontextusgazdag képek létrehozásához)

via Ch atGPT

Ez a csúcstechnológiás AI-alapú művészeti generátor alkalmazás lenyűgöző részletességgel kelti életre ötleteit. Legyen szó egy antik könyv kopott textúrájáról vagy a holdfény csillogásáról egy ragyogó tavon, a DALL-E 3 lélegzetelállító pontossággal rögzíti elképzeléseit.

Mi teszi még jobbá? Zökkenőmentesen párosítható a ChatGPT-vel, hogy ötleteit természetes, beszélgetésszerű folyamatban finomítsa. Kísérletezzen különböző stílusokkal, fedezzen fel váratlan kombinációkat, és finomítsa elképzeléseit, amíg a végső kép megfelelőnek nem tűnik.

A DALL-E 3 legjobb funkciói

Készíts kristálytiszta, nagy felbontású képeket, amelyek nagyítás után is élesek maradnak.

Módosítsa a meglévő képeket szöveges utasításokkal, amelyek tökéletesek a gyors szerkesztéshez és variációkhoz.

Kezelje a több elemből álló komplex jeleneteket, miközben megőrzi a vizuális koherenciát.

Készítsen különböző stílusú képeket, a fotórealisztikusaktól a művészi interpretációkig.

A DALL-E 3 korlátai

Gyakran túl sok díszítő elemet ad hozzá, még akkor is, ha minimalista tervezést kérnek.

Küzdelmek a konkrét jelenet követelményeivel, például az objektumok pontos megjelenítésével bizonyos irányokban

A DALL-E 3 árazása

A ChatGPT Team és Enterprise előfizetések részeként elérhető.

DALL-E 3 értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Stable Diffusion (a legjobb különböző művészeti variációk létrehozásához)

via Stable Diffusion

Engedje szabadjára kreativitását a Stable Diffusion segítségével, az open source eszközzel, amely életre kelti ötleteit.

Finomítson minden részletet – a megvilágítást, a kompozíciót, a hangulatot és a légkört –, hogy egyedi és magával ragadó vizuális élményt teremtsen.

A képek kimenetét akár finomhangolhatja is a segédskálával. A magasabb értékek a kérésének jobban megfelelő képeket hoznak létre, míg az alacsonyabb értékek több művészi interpretációt tesznek lehetővé.

A Stable Diffusion legjobb funkciói

Számokkal vezérelje és hozza létre a kívánt eredményeket, ami ideális, ha több generáción át konzisztens eredményekre van szüksége.

Alakítsa át a meglévő vázlatokat vagy képeket az AI-fejlesztések alkalmazásával a kép-kép funkción keresztül.

A kötegelt generálás segítségével több variációt is egyszerre dolgozhat fel, így könnyebben felfedezheti koncepciójának különböző értelmezéseit.

A beépített biztonsági ellenőrző modul segítségével biztosíthatja, hogy eredményei minden közönség számára megfelelőek legyenek.

A Stable Diffusion korlátai

Előfordulhat, hogy néha gondot okoz a generálás ideje és a képek generálásának minősége.

Stable Diffusion árak

Ingyenes

Love: 5 USD/hó

Stable Diffusion értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

Mit mondanak a Stable Diffusionról a valódi felhasználók?

Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.

Nemrég használtam a Stable Diffusion 3-at. A szöveg-kép átalakítási képességeit abszolút csúcsminőségűnek találtam. A helyesírási képességek és a képminőség szintje egyszerűen figyelemre méltó.

6. Craiyon (A legjobb kreatív kísérletezéshez)

via Craiyon

A korábban DALL-E Mini néven ismert Craiyon segít szöveges leírásokat vizuális művészetekké alakítani. Az eszköz különösen jól illeszkedik azoknak a tervezőknek és művészeknek, akik új inspirációt keresnek, oktatóknak, akik komplex ötleteket magyarázzák vizuálisan, és tartalomalkotóknak, akiknek gyors képalkotásra van szükségük.

A Craiyon egyszerű, egyértelmű szöveges leírásokkal tűnik ki, ellentétben sok más AI-művészeti eszközzel, amelyek bonyolult utasításokat igényelnek. Bár nem éri el a fejlett modellek hiperrészletes minőségét, mindenki számára szórakoztató, kreatív és hozzáférhető módot kínál az AI által generált művészet felfedezésére.

A Craiyon legjobb funkciói

Készítsen egyszerre több képváltozatot, így különböző perspektívákból tekinthet a szövegére.

Válasszon a kreatív elképzeléseinek megfelelő különböző művészi stílusok közül, a valósághű fotóktól az absztrakt művészetig.

Valós idejű eredményeket kap, miközben gépel, így a kreatív folyamat gyors és gördülékeny lesz.

Használja az API-integrációt, hogy képgenerálást adjon hozzá projektjeihez.

Több nyelven is dolgozhat a szöveges utasításoknál, így azok globálisan elérhetőek lesznek.

A Craiyon korlátai

Az eszköz néha félreérti a komplex szöveges utasításokat, ezért több kísérletre lehet szükség a kívánt eredmény eléréséhez.

Craiyon árak

Támogató: 12 USD/hó

Professzionális: 24 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Craiyon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Dream by Wombo (A legjobb azok számára, akiknek nincs technikai szakértelmük)

via Dream by Wombo

A Dream by Wombo segítségével a szöveges utasításokból egyszerűen, szórakoztatóan és izgalmasan hozhat létre művészeti alkotásokat. A felhasználók minimális erőfeszítéssel gyorsan lenyűgöző képeket hozhatnak létre, így ez a program tökéletes választás mindenkinek, aki kreativitását szeretné kibontakoztatni.

A platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén felfedezzék a különböző stílusokat és témákat, ösztönözve a művészi kifejezést anélkül, hogy fejlett készségekre vagy AI-szakértelemre lenne szükség.

A Dream by Wombo különösen vonzó azoknak az alkalmi felhasználóknak, akik játékos és intuitív módszert keresnek a művészet létrehozásához, és néhány kattintással képzeletüket vizuális alkotásokká alakítják.

A Dream by Wombo legjobb funkciói

Készítsen digitális művészetet több nyelven, például japánul, hindiül és indonézül írt szövegleírások segítségével.

Válasszon a különböző művészi stílusok közül, mint például a Realistic, VFX, Anime, Avatar és Street Art, hogy azok illeszkedjenek az elképzeléseihez.

A meglévő képeket szöveges parancsokkal szerkesztheti, hogy olyan elemeket állítson be, mint a háttér és a megvilágítás.

Ossza meg alkotásait, és böngésszen más felhasználók műveit a beépített közösségi feedben.

A Dream by Wombo korlátai

Inkonzisztens képminőség

Dream by Wombo árak

Havi díj: 9,99 USD/hó

Éves: 89,99 USD/év

Életre szóló: 169,99 USD/hó

Dream by Wombo értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: N/A

8. Runway ML (A legjobb professzionális tartalomgyártók számára)

via Runway ML

Mi történik, ha a művészek és tervezők számára készült gépi tanulási eszközöket egy egységes platformba egyesítjük? Runway ML! Hatékony funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik videók szerkesztését, képek generálását és valós idejű együttműködést.

A Runway ML különböző gépi tanulási funkciókat integrál egy felhasználóbarát felületbe, így azoknak a szakembereknek is megfelel, akik innovatív megoldásokat keresnek multimédiás projektekhez.

A sokoldalúságra és az együttműködésre való összpontosítás értékes eszközzé teszi a modern alkotók számára.

A Runway ML legjobb funkciói

Készítsen videókat képekből a feltöltött fotók közötti sima átmenetekkel, amelyek tökéletesen alkalmasak dinamikus diavetítések vagy narratív tartalmak létrehozására.

Hozzon létre automatikusan egyedi 3D textúrákat, amelyeket különböző modellező platformokon használhat.

Hangtájképeket hozhat létre és szinkronizálhatja az ajkmozgásokat az audióval, több arcot támogatva a természetes karakterpárbeszédek érdekében.

Használjon kész projektsablonokat egy egyszerű drag-and-drop rendszerrel, hogy felgyorsítsa a tartalomkészítést.

A Runway ML korlátai

A generált képek színesek, de néha nem elég valósághűek, és torz formákat vagy helytelen részleteket mutathatnak.

A Gen 3 Alpha modellek viszonylag drágák ahhoz képest, hogy milyen minőségű eredményeket nyújtanak.

Runway ML árak

Alapszintű: Ingyenes

Standard: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 35 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Runway ML értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Freepik (A legjobb eszközök létrehozásához és grafikai tervezéshez)

via Freepik

Ön tervező vagy marketinges, és szeretne lépést tartani a legújabb grafikai trendekkel? Ne keressen tovább, a Freepik a megoldás! Több mint 250 millió erőforrást tartalmazó hatalmas könyvtárával ez a kincsesbánya minden kreatív igényét kielégíti.

A Freepik lenyűgöző keveréket kínál vektorokból, fotókból, PSD fájlokból és AI-alapú eszközökből, amelyben a hagyományos tervezési eszközök és a legmodernebb technológia zökkenőmentesen ötvöződnek.

Az egyedi illusztrációktól a használatra kész grafikai sablonokig a Freepik segítségével pillanatok alatt professzionális minőségű terveket készíthet. Akár nagy projekten dolgozik, akár gyors inspirációra van szüksége, a Freepik segít!

A Freepik legjobb funkciói

A háttér eltávolító eszközzel másodpercek alatt eltávolíthatja a képek hátterét, így időt takaríthat meg a kézi szerkesztéssel.

Készíts professzionális hangalámondást videóidhoz az AI hanggenerátor segítségével.

Tegye dizájnjait még látványosabbá a képfelbontást minőségromlás nélkül növelő exkluzív funkcióval.

Gyorsan csiszolja a képeket a beépített képszerkesztővel és retusáló eszközökkel.

A Freepik korlátai

Az ingyenes csomag néhány jelentős korlátozással jár.

Minden felhasznált forrásért hivatkozni kell a Freepikre.

Freepik árak

Ingyenes

Essential: 9 USD/hó

Prémium: 20 USD/hó

Premium+: 39 USD/hó

Freepik értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. NightCafe (A legjobb kreatív új ötletekhez és irányokhoz)

via Night C afe

A NightCafe egy sokoldalú AI-alapú művészeti alkotási platform, amely hatékony képalkotási lehetőségeket kínál művészek, tervezők és tartalomalkotók számára.

Több csúcstechnológiás AI-modell segítségével szöveges leírásokat egyedi műalkotásokká alakít. Ez a funkció különösen értékes kreatív kutatások és művészeti projektek esetén.

Részt vehet napi művészeti kihívásokban, megoszthatja alkotásait csevegőszobákban, és visszajelzéseket kaphat más alkotóktól – ezáltal egy olyan közösségi dimenzió is kialakul, amely új ötletek és kreatív irányok születését segíti elő.

A NightCafe legjobb funkciói

Hat különböző AI-modell, köztük a Stable Diffusion, a DALL-E 3 és az SDXL segítségével szöveges utasításokból vizuális elemeket hozhat létre, ami rugalmasságot biztosít a művészi stílusok terén.

Alkalmazzon előre beállított művészi stílusokat, mint például anime, 3D-s játék, olajfestmény és pop art, hogy gyorsan elérje a kívánt megjelenést.

A generált képek egyes részeit az inpainting funkcióval szerkesztheti, ami segít finomhangolni és tökéletesíteni alkotásait.

A NightCafe korlátai

A kredit alapú rendszer drágává válhat azoknak a felhasználóknak, akiknek rendszeresen sok nagy felbontású képet kell generálniuk.

NightCafe árak

AI kezdő: 5,99 USD/hó

AI Hobbyist: 9,99 USD/hó

AI rajongó: 19,99 USD/hó

AI Artist: 49,99 USD/hó

NightCafe értékelések és vélemények

G2: 3,5/5 (Nincs elég értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

11. Canva AI (A legjobb megoldás nagy léptékű vizuális tartalmakat készítő csapatok számára)

via Canva AI

A Canva AI a kreatív asszisztensed, amely a tervezési munka ismétlődő részeit végzi el. Ez az AI-csomag tökéletesen illeszkedik a Canva ismerős felületéhez, így a kezdők és a profik is könnyen használhatják, anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesniük.

Például, ha egy függőleges közösségi bejegyzést vízszintes bannerké kell alakítania, az AI automatikusan kezeli a kép kiterjesztését, anélkül, hogy más közösségi média AI eszközökre lenne szükség.

Vagy ha egy régi képen szeretne szöveget szerkeszteni, az AI másodpercek alatt szerkeszthetővé teheti azt.

A Canva AI legjobb funkciói

A statikus képeket szerkeszthetővé alakíthatja, elemek mozgatásával és átméretezésével, miközben az AI természetesen kitölti a hiányzó részeket.

Elemezze a prezentációkat, és egyetlen kattintással alkalmazza a tartalom hangulatához illő animációkat.

Az Ön adatait alapul véve több tervezési változatot generál automatikusan, ezzel órákat takarítva meg a kézi munkából.

A Canva AI korlátai

Az AI képgenerátor nem rendelkezik az alapvető stílus- és aránybeállításokon túlmutató részletes testreszabási beállításokkal.

Canva AI árak

Canva Free

Canva Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Canva Teams: 10 USD/hó felhasználónként

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Canva AI-ról a valódi felhasználók?

Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznos volt a projektjeimhez. Még jobb tervezési lehetőségek és sablonok. Pontosan olyan professzionális képek, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció elképesztő. A Canva egy pótolhatatlan eszköz. Hozzáadtam egy csapatot, és integráltam néhány közösségi média fiókommal. Fantasztikus élmény.

Nemrég a Canva Pro mellett döntöttem, ami rendkívül hasznos volt a projektjeimhez. Még jobb tervezési lehetőségek és sablonok. Pontosan olyan professzionális képek, amiket kerestem. Az újonnan hozzáadott AI magic funkció elképesztő. A Canva egy pótolhatatlan eszköz. Hozzáadtam egy csapatot, és integráltam néhány közösségi média fiókomba. Fantasztikus élmény.

Míg sok fejlett AI-eszköz kizárólag az AI-képek generálására összpontosít, egyes platformok az AI-képességeket szélesebb körű projektmenedzsment és együttműködési funkciókba integrálják.

ClickUp (A legjobb a teljes körű projektmenedzsmenthez és képalkotáshoz)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, AI-alapú funkcióival emeli művészi folyamataid színvonalát.

Szépítse meg brainstorming üléseit gyors és lenyűgöző grafikák létrehozásával a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards dinamikus teret biztosít a kreatív folyamatokhoz, ezzel javítva a vizuális együttműködést. A valós idejű vizuális brainstorming segítségével a csapatok zökkenőmentesen tudnak együtt ötletelni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak.

A funkció lehetővé teszi a képek feltöltését, így közvetlenül a vizuális elemekre lehet megjegyzéseket fűzni és megbeszéléseket folytatni, ami javítja a kontextust és a megértést. Ezenkívül az olyan együttműködési tervezési eszközök, mint a post-it cetlik és a szabadkézi rajzok, megkönnyítik az ötletek rendszerezését és azok megvalósítható tervekké alakítását, elősegítve az innovációt és a csapatmunkát.

De mi a legfontosabb funkció? Az AI képgenerátor!

A ClickUp Brain whiteboardokkal azonnal létrehozhat AI-alapú vizuális elemeket, például diagramokat, táblázatokat vagy más képeket közvetlenül a whiteboardon belül, így nem kell eszközök között váltogatnia vagy manuálisan megterveznie a grafikákat.

Akár brainstormingot tart, ötleteket gyűjt, vagy vizuális tartalmakat vitat meg, a Brain zökkenőmentesen támogatja kreatív folyamatát. Ez ideális megoldás innovatív projektek tervezéséhez, csapatával való együttműködéshez és értékes visszajelzések gyűjtéséhez.

Képek létrehozása a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Brain is segít Önnek hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy a munkafolyamatok egyszerűsítésére szolgáló, hatékony mesterséges intelligencia funkciókat használ. Interaktív, kérdés-válasz stílusú felületével azonnali, kontextus-specifikus válaszokat kaphat feladatokkal, dokumentumokkal vagy vállalati wikikkel kapcsolatban, így időt takaríthat meg az információk keresésével.

Gyors áttekintésre van szüksége a munkájáról? A ClickUp Brain egy kattintással összefoglalja a feladatokat, szálakat és megjegyzéseket, így könnyedén áttekinthetővé teszi a munkát. Emellett automatizálja a projektfrissítéseket és összefoglalókat, így a csapat tagjai extra erőfeszítés nélkül is összhangban maradhatnak.

Gyorsítsa fel a tartalomkészítést feladatokban és dokumentumokban a ClickUp Brain mesterséges intelligencia által nyújtott írási segítségével.

Végül használja a ClickUp for Design alkalmazást a kreatív munkafolyamatok teljes optimalizálásához. Akár megosztható dokumentumokban szeretne tervezési briefet készíteni, a briefből azonnal feladatokat generálni, vagy akár rögzített klipeken keresztül visszajelzéseket megosztani, a ClickUp rendelkezik az Ön igényeire szabott funkcióval.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Tasks segítségével alakítsa át az ügyfelek és a csapat visszajelzéseit részletes teendőlistákká.

Javasoljon változtatásokat vagy dokumentálja visszajelzéseit a tervezési eszközökkel kapcsolatban a ClickUp Proofing funkciójával.

Ossza meg időbélyeggel ellátott visszajelzéseit videoklipeken, hogy felgyorsítsa a javításokat a ClickUp Clips segítségével.

Készítsen és vizualizáljon részletes projektütemterveket egyértelmű célokkal és vizuális mérföldkövekkel.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot a Figma, az Adobe Creative Cloud és más tervezőszoftverekhez

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak nehézséget okozhat a ClickUp számos funkciójának és testreszabási lehetőségének kezelése.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

A ClickUp sokkal egyszerűbbé és hatékonyabbá tette az aszinkron összehangolást. Azáltal, hogy létrehozott egy keretrendszert, amelyben felvázolhatók és strukturálhatók a célok és eredmények, a távoli csapatok képesek megérteni az elvárásokat és gördülékenyen tájékoztatni a helyzetről. A fehér táblákkal történő brainstorming egyszerű, a prioritások átszervezése könnyű, és a referencia képek hozzáadása stb. is nagyon gördülékeny.

Fokozza kreativitását és termelékenységét a megfelelő eszközzel!

Az AI által generált képek nagyon menők. De az AI által generált képek, amelyek integrálva vannak a munkafolyamatába? Az verhetetlen.

Míg az Ideogram kizárólag az AI-alapú képalkotásra összpontosít, a ClickUp a kreatív folyamat minden aspektusát racionalizálja.

A feladatok kezelésétől és a csapatával való együttműködéstől az eszközök szervezéséig és az ötletek azonnali megvalósításáig a ClickUp egy olyan all-in-one platform, amely segít Önnek hatékonyan megvalósítani elképzeléseit.

Készen áll arra, hogy felpörgetse kreativitását és termelékenységét? Fedezze fel, hogyan változtathatja meg a ClickUp a munkamódszerét. Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!