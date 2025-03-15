Hogyan képezheti a ChatGPT-t a saját adatai alapján egyedi megoldásokhoz

Képzelje el, hogy felvesz egy új csapattagot, aki zseniális, de fogalma sincs az Ön üzletágáról. Megvan a szakértelme, de a megfelelő kontextus hiányában tanácsai csak találgatások.

A ChatGPT is ugyanilyen. Készre szerelt állapotban jól tájékozott, de hiányzik belőle a kontextus. Kiképzés nélkül felszínes válaszokat ad, amelyek nem igazán felelnek meg az Ön igényeinek. De ha saját adataival képezi ki, akkor iparági szakértővé válik, aki az Ön nyelvét beszéli, emlékszik a legfontosabb részletekre, és olyan betekintést nyújt, amely valóban számít.

A legjobb rész? Nem kell mesterséges intelligencia szakértőnek lennie. A megfelelő megközelítéssel a ChatGPT-t saját igényeinek megfelelően tudja használni. Nem kell megijednie olyan nagy szavaktól, mint „API kulcs” és „adatforrás”. 🫣

Készen áll? Tanuljuk meg, hogyan képezheti a ChatGPT-t a saját adatai alapján!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A ChatGPT általános adatokon előre betanított, de az Ön üzleti adataira van szüksége ahhoz, hogy testreszabott, iparág-specifikus megoldásokat tudjon nyújtani.

Különbség van a „tanítás” és a „finomhangolás” között, a tanítás könnyebb és gyorsabb.

A ChatGPT valós időben működik, és nem tárol információkat a munkamenetek között.

Kétféle módon képezheti a ChatGPT-t a saját adatai alapján: egyéni utasításokkal és egyéni GPT-kkel.

Az egyéni utasítások segítenek irányítani a ChatGPT hangnemét és viselkedését, de egyszerre csak egy utasításkészletet tud követni.

Az egyéni GPT-k lehetővé teszik a ChatGPT viselkedésének és tudásbázisának személyre szabását a GPT Builder segítségével.

A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense, automatizált projektmenedzsmentet és mesterséges intelligenciával működő asszisztenst ötvözve kínál okosabb alternatívát, amely kontextusérzékeny válaszokat ad.

Miért fontos a ChatGPT-t az Ön adatai alapján betanítani?

A ChatGPT 570 GB-nyi, könyvekből, webes szövegekből, cikkekből, a Wikipédiából és egyéb online forrásokból származó adattal lett betanítva – ez körülbelül 300 milliárd szót jelent. Ezek a ChatGPT-statisztikák rávilágítanak a program hatalmas tudására az üzleti élet, a technológia, a történelem, a sport és bármely általános téma terén.

Ahhoz azonban, hogy a program az Ön vállalatának vagy termékének szakértőjévé váljon, megfelelő információkkal kell betanítania, például:

Termék kézikönyvek : Így alaposan megismeri a funkcióit

Gyakori ügyfélkérdések : Pontos, márkának megfelelő támogatás nyújtása

Belső folyamatok : így összhangban áll a csapat munkamódszerével

Esettanulmányok : Valós, releváns betekintés biztosítása

Iparág-specifikus adatok: így folyékonyan beszél a niche nyelvét

📌 Példa: Ön egy SaaS-vállalatot vezet, amely könyvelési szoftvert kínál szabadúszóknak. A ChatGPT érti az általános könyvelést, de nem ismeri a szoftver funkcióit, munkafolyamatait vagy adóeszközeit. ❌ Képzés nélkül: Ha egy felhasználó azt kérdezi: „Hogyan készíthetek negyedéves adóbevallást?”, a ChatGPT általános választ ad az adóbevallásokról, de nem említi a szoftver konkrét lépéseit vagy automatizálási funkcióit. ✅ Képzéssel: Adja meg neki a felhasználói kézikönyveket, a gyakran ismételt kérdéseket és a korábbi ügyfélszolgálati interakciókat. Most, amikor egy felhasználó ugyanazt a kérdést teszi fel, a rendszer lépésről lépésre nyújt útmutatást, amely tartalmazza: Melyik menübe kell navigálni?

Mely szűrőket kell alkalmazni?

Hogyan automatizálhatja a jövőbeli adóbevallásokat?

A „tanítás” és a „finomhangolás” tisztázása

Az emberek gyakran mondják, hogy „ChatGPT-t szeretnék betanítani”. De ez már előre betanítva van kiterjedt adatokra, így nem lehet újra betanítani.

Amit megtehet, az az, hogy finomhangolja vagy saját adataival képezze. Mindkét kifejezés ismerősnek tűnhet, ezért a kettő közötti különbség ismerete időt, erőfeszítést és pénzt takaríthat meg Önnek.

Aspect Képzés Finomhangolás Jelentés A ChatGPT valós időben releváns adatokkal való ellátása a válaszok alakításához Együttműködés az OpenAI-jal a ChatGPT alapmodelljének az Ön adataival történő módosításában Összetettség Alacsony – Nincs szükség kódolási vagy technikai szakértelemre Magas – Az OpenAI részvételét, technikai beállítást és számítási teljesítményt igényel. Költségek és erőfeszítések Gyors, költséghatékony és rugalmas Drága és időigényes Legalkalmasabb Valós idejű, alkalmazkodó AI-válaszokat igénylő vállalatok Magasan specializált és változatlan tudással rendelkező vállalatok Példa Egy SaaS-vállalat a ChatGPT-nek termékfrissítéseket ad meg, mielőtt válaszolna az ügyfelek kérdéseire. Egy orvosi kutatócég több ezer esettanulmány segítségével finomhangolja a ChatGPT-t a betegségek elemzésének javítása érdekében.

Hogyan dolgozza fel a ChatGPT a kontextuson alapuló utasításokat folyamatos képzés nélkül?

Ahelyett, hogy a korábbi beszélgetésekből tanulna, a ChatGPT chatbot egyetlen munkamenetben működik, és a parancsokat valós időben dolgozza fel. Így működik:

📝 Kontextus ablak: Mint egy táblára, ez is megjegyzi a csevegés során elhangzott részleteket, de ha megtelik, törli őket.

🔄 Nincs adattárolás: Minden munkamenet újból indul, ezért a részleteket újra be kell vinnie.

🧠 Minták, nem memória: A csevegés során alkalmazkodik, de a részleteket nem jegyzi meg a következő alkalomra.

Kíváncsi arra, hogy a fejlesztők hogyan használják a ChatGPT-t kifinomult, egyedi botok létrehozásához? Ez egy igazán dinamikus folyamat! Hatékonyan alakítják át a ChatGPT-t sokoldalú kódszerkesztővé, gyorsan generálva és finomítva a bot logikáját a beszélgetési felületen belül. A kontextus biztosítása érdekében a fejlesztők fájlokat, például CSV- vagy JSON-fájlokat töltenek fel, amelyek lehetővé teszik a ChatGPT számára az adatok feldolgozását és felhasználását személyre szabott válaszokhoz. A részletes vezérlés és a fejlett testreszabás érdekében integrálhatják saját API-kulcsukat az OpenAI API-kulccsal, ami segít nekik rendkívül specializált funkciókkal rendelkező botok építésében.

A ChatGPT betanítása egyedi adatokkal

Íme két módszer a ChatGPT egyéni adatokkal történő betanítására, amelyek különböző szintű komplexitást és testreszabhatóságot kínálnak:

1. módszer: Egyéni utasítások

Unod már, hogy mindig ugyanazt kell ismételni? Az egyéni utasítások segítségével előre megadhatod a ChatGPT-nek a vállalkozásod rövid leírását és a preferált stílusodat. Így a rendszer következetesen és könnyedén úgy reagál, ahogy te szeretnéd.

Íme egy egyszerű útmutató a ChatGPT-hez való egyéni utasítások hozzáadásához:

1. Jelentkezzen be ChatGPT-fiókjába, és kattintson a profil ikonra. Ezután kattintson a ChatGPT testreszabása gombra.

Ugrás a ChatGPT testreszabásához

2. Adja meg a részleteket arról, hogy mit kell tudnia a ChatGPT-nek, és hogyan szeretné, hogy reagáljon.

Adjon egyedi utasításokat

3. Ha még nincs engedélyezve, kattintson az Engedélyezés új csevegésekhez melletti kapcsolóra.

4. Kattintson a Mentés gombra.

📌 Példa: Tegyük fel, hogy a ChatGPT-től tevékenységi ötleteket kér kisgyerekek számára a következő parancssorral: „Adj nekem tevékenységi ötleteket kisgyerekek számára.”

❌ Egyéni utasítások engedélyezése nélkül:

Általános válasz

✅ Egyéni utasítások engedélyezésével:

Személyre szabott válasz

⚠️Figyelem! A ChatGPT egyszerre csak egy sor egyéni utasítást tud követni. Váltani szeretne? Először frissítenie vagy kicserélnie kell a meglévőket.

2. módszer: Egyedi GPT-k

A Custom GPT-ket tekintsd saját mini ChatGPT-knek, amelyek a saját képzési adataidra épülnek. Az OpenAI GPT-építőjével testreszabhatod a viselkedést, a hangnemet és a tudást (nincs szükség kódolási ismeretekre).

Így egy általános AI-ügynök helyett saját AI-csevegőrobotot hozhat létre, amely megérti az iparágát, vállalkozását vagy munkafolyamatát.

Különböző feladatokhoz különböző AI-asszisztensekre van szüksége? Több GPT-t is létrehozhat és közöttük válthat, hogy a különböző ChatGPT-alkalmazásokhoz a megfelelő AI-támogatást kapja.

⚠️ Megjegyzés: Az egyéni GPT-k csak a ChatGPT Plus és Enterprise felhasználók számára elérhetők.

Így kezdheti el:

1. lépés: Hozza létre saját GPT-jét

1. A bal oldali panelen kattintson a GPT-k felfedezése gombra.

Ugrás a GPT-k felfedezéséhez

2. Ezután lépjen a Létrehozás menüpontra, hogy elkészítse saját GPT-jét. Vagy lépjen a Saját GPT-k > GPT létrehozása menüpontra.

Lépjen a Létrehozás gombra.

3. A GPT-építő osztott képernyős felépítésű: a Létrehozás panelen adhatja meg a chatbot létrehozásához szükséges utasításokat, míg a Megtekintés panelen valós időben tesztelheti és finomíthatja azt.

Egyszerűen írja be utasításait a Létrehozás oldal üzenetsávjába, majd nyomja meg az Enter billentyűt a változtatások alkalmazásához.

Írja be az utasításokat a Létrehozás oldalon.

4. A GPT Builder ezután az Ön utasításai alapján javaslatokat generál, beleértve a chatbot nevét, profilképét és az alapértelmezett beszélgetésindítókat.

Például hozzunk létre egy ügyfélszolgálati AI-t egy e-kereskedelmi áruház számára. Adjon meg a GPT-építőnek egy egyértelmű utasítást, amely meghatározza a GPT szerepét, feladatait és interakciós stílusát.

📌 Példa prompt: Játsszon el egy e-kereskedelmi ügyfélszolgálati asszisztens szerepét, és segítsen a felhasználóknak a megrendelések nyomon követésében, termékajánlásokban és az áruház szabályzatában. Gyors, pontos és barátságos válaszokat adjon, miközben a vásárlóknak olyan megoldásokat kínál, amelyek javítják vásárlási élményüket és növelik az eladásokat.

E-kereskedelmi támogatás GPT

Elfogadhatja a kezdeti javaslatokat, vagy megkérheti a GPT-építőt, hogy módosítsa azokat.

💡 Profi tipp: Fejlessze promptjait prompt engineering tanfolyamokkal, hogy chatbotja minden alkalommal pontos, magas színvonalú válaszokat adjon.

5. A GPT Builder néhány kérdéssel végigvezeti Önt a chatbot viselkedésének finomhangolásán. További részleteket is hozzáadhat, hogy a chatbot teljes mértékben megértse az Ön igényeit.

Finomítsa GPT-jét a jobb teljesítmény érdekében

Ha nem biztos benne, hogyan finomítsa chatbotja viselkedését, először próbálja ki a Preview panelen.

6. Addig finomítsa a promptokat, amíg a chatbot nem ad olyan válaszokat, amelyek megfelelnek az elvárásainak.

2. lépés: Konfigurálja az egyéni GPT-t

Most, hogy az alapok már megvannak, belevetheti magát a haladó beállításokba, hogy még tovább testreszabhassa a GPT-t.

1. A Létrehozás oldalon kattintson a Konfigurálás gombra.

Ugrás a Konfigurálás oldalra

2. A chatbot nevét és leírását szükség szerint megváltoztathatja. Az egyéb speciális beállítások módosításának módja a következő:

Profilkép: Kattintson a profilképre. Töltse fel a sajátját, vagy használja a DALL·E-t egy új létrehozásához.

Változtassa meg GPT profilképét a DALL·E segítségével

Utasítások: Frissítse az automatikusan generált utasításokat, vagy adjon hozzá új irányelveket arról, hogyan kell viselkednie a chatbotjának, vagy mit kell kerülnie.

Frissítse az utasításokat és adjon hozzá irányelveket

Beszélgetésindítók: Kattintson az X gombra a prompt eltávolításához. Új prompt hozzáadásához egyszerűen írja be az üres mezőbe.

Beszélgetésindítók hozzáadása és eltávolítása

Tudás: Szeretné, ha a chatbotja követné a stílusútimutatót vagy a referencia ügyfélprofilokat? Csak töltsön fel releváns dokumentumokat, és azok útmutatóként szolgálnak majd.

Töltsön fel PDF-, Word- vagy CSV-fájlokat, hogy irányítsa a GPT-t.

3. lépés: Mentse el az egyéni GPT-t

1. Ha elégedett a chatbotjával, kattintson a Létrehozás gombra.

2. Ezután válassza ki, hogyan szeretné megosztani az egyéni GPT-jét: csak magának, bárkinek, aki rendelkezik a linkkel, vagy nyilvánosan a GPT áruházban.

Mentse el egyéni GPT-jét

3. Ezután kattintson a Mentés gombra.

4. Végül kattintson a GPT megtekintése gombra, hogy elindítsa a képzett modellel való interakciót.

Tekintse meg egyéni GPT-jét

A ChatGPT, valamint az Ön által létrehozott egyedi GPT-k a ChatGPT kezdőlapjának oldalsó panelen jelennek meg.

Egyedi GPT-k az oldalsó panelen

5. Kattintson az egyéni GPT-re, és kezdje el a csevegést. Tegyen fel egy kérdést a beállításával kapcsolatban, hogy megnézze, mennyire jól reagál.

Kölcsönhatás a saját GPT-jével

🚨 Az AI chatbotok gyakran téves információkat adnak, ezért mindig ellenőrizze a személyre szabott GPT válaszait. A pontosság érdekében ellenőrizze és szükség szerint módosítsa azokat.

Egyedi csevegőrobotok megvalósítása

Miután beállította az egyéni GPT-t, így teheti azt a napi üzleti tevékenységének kulcsfontosságú részévé:

1. Ossza meg egyedi AI-csevegőrobotját

A hozzáférést a következő beállításokkal szabályozhatja:

🔒 Csak én: Tartsa titokban tesztelési vagy belső használatra

🔗 Bárki, akinek megvan a link: Ossza meg másokkal a bal felső sarokban található linket – tökéletes megoldás csapattársaknak vagy ügyfeleknek.

Ossza meg másokkal az egyedi chatbotját

🌍 GPT Store: Tegye nyilvánossá chatbotját, hogy szélesebb közönség számára elérhetővé váljon.

2. Teljesítmény figyelése

Miután az egyedi chatbotja él, aktívan figyelje a betanított modell végső teljesítményét valós helyzetekben. Így teheti meg:

Tesztelje valós helyzetekben : Rendszeresen tegyen fel kérdéseket vagy adjon feladatokat, hogy pontos válaszokat kapjon.

A válaszok pontosságának nyomon követése : Ellenőrizze, hogy a rendszer helyes információkat nyújt-e, és javítsa ki a gyenge pontokat.

Visszajelzések gyűjtése: Használja a felhasználói visszajelzéseket a hiányosságok felismeréséhez és a funkcionalitás javításához.

3. Finomítsa az idő múlásával

Tartsa naprakészen a GPT-t a termékváltozások, a folyamatok finomításai és az iparági változások tekintetében.

Hogyan szerkesszük:

1. Nyissa meg az oldalsó panelt, és válassza ki a GPT-jét.

2. Kattintson a bal felső sarokban található nevére.

3. Kattintson a GPT szerkesztése gombra a frissítések elvégzéséhez.

Szerkessze a GPT beállításait

4. Végezze el a szükséges módosításokat a GPT beállításaiban.

5. Kattintson az Update gombra a módosítások mentéséhez.

A szerkesztés befejezése után kattintson a Frissítés gombra.

4. Képezze a csapat tagjait

Bátorítsa csapatát, hogy használja a chatbotot a gyorsabb támogatás, a zökkenőmentesebb tervezés és a jobb munkafolyamatok érdekében. Folyamatosan gyűjtsön visszajelzéseket, hogy idővel finomíthassa a rendszert.

📮 ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megkapja a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A hatékony testreszabás legjobb gyakorlata

Szeretnéd egy szinttel feljebb vinni a saját GPT-det? Kövessd ezeket a tippeket:

Tisztázza a célokat: Határozza meg, hogy támogatásra, értékesítésre vagy projektmenedzsmentre szánja-e, hogy a megfelelő hangnemet és ismereteket kapja.

Adatbiztonság fenntartása : Töltse fel a termék kézikönyveket, a gyakran ismételt kérdéseket és az iparági tartalmakat a pontos válaszok érdekében.

Kezdje kicsiben, majd bővítse: Először egyszerű feladatokkal bízza meg, például megrendelések nyomon követésével, mielőtt áttérne a visszatérítésekre és a bonyolultabb kérdésekre.

Tartsa az utasításokat egyszerűnek és célzottnak: Legyen konkrét. „Segítsen a felhasználóknak nyomon követni a megrendeléseket és frissítéseket nyújtani” jobb, mint „Segítsen a megrendelésekkel kapcsolatos problémákban”.

Tartsa be az etikai normákat: Legyen átlátható, tartsa tiszteletben a magánéletet, és kövesse az adatvédelmi szabályokat.

A ChatGPT betanításának gyakori kihívásai

A képzési adatok felhasználásával néhány perc alatt elkészítheti és üzembe helyezheti egyedi AI-csevegőrobotját. A ChatGPT-nek azonban van néhány korlátozása, amelyet figyelembe kell venni:

Adatminőség és relevancia: A rossz minőségű képzési adatok pontatlan válaszokhoz vezetnek, ezért győződjön meg arról, hogy az információk relevánsak az Ön vállalkozása számára.

Integrációs kihívások: Bár ez egy kódolás nélküli megoldás, előfordulhat, hogy nem illeszkedik zökkenőmentesen a meglévő munkafolyamatokba, különösen az ügyfélszolgálat esetében.

Adatvédelmi kockázatok: A képzési adatokhoz bárki hozzáférhet, aki rendelkezik a linkkel, ami érzékeny információk kiszivárogtatásához vezethet.

Adatbiztonsági kérdések: Az OpenAI a beszélgetési naplókat felhasználhatja a mesterséges intelligencia fejlesztésére, ami potenciálisan veszélybe sodorhatja a tulajdonosi adatokat.

Túlillesztés: Ha a chatbot túlzottan igazodik az adott adatokhoz, akkor nehezebben boldogulhat szélesebb körű, valós helyzetekben.

Ha robusztusabb megoldásokat keres, amelyek jobban testreszabhatók és nagyobb ellenőrzést biztosítanak, akkor a ChatGPT alternatíváinak megfontolása lehet a tökéletes megoldás az Ön vállalkozása számára.

Miért okosabb alternatíva a ClickUp Brain?

Ha egyedi GPT-t próbál létrehozni a munkájában, a ChatGPT segíthet, de pontossága változó lehet. Gyakran „hallucinál” véletlenszerű, helytelen információkat, különösen bizonyos helyzetekben. Ráadásul adatbiztonsági kockázat is fennáll: a képzési adatait olyan módon használhatják fel, amelyet Ön nem tud ellenőrizni.

Ez az, ami a ClickUp Brain-t kiemeli a ChatGPT alternatívái közül. Segítségével munkafolyamatai, dokumentációja, csevegése és keresése a mesterséges intelligencia által támogatott végső frissítést kapja. Íme, hogyan!

Mi az a ClickUp Brain?

A ClickUp Brain egy hatékony AI-asszisztens, amely a ClickUp platformba integrálva tartja dokumentumait, embereit és tudását egy helyen. Három fő funkcióból áll:

AI projektmenedzser : A projekthez kapcsolódó feladatok kezelése és automatizálása

AI Knowledge Manager : Hogyan nyerhetünk betekintést a feladatokból, és adhatunk kontextusérzékeny válaszokat

AI Writer: Személyre szabott tartalmak, például e-mailek, jelentések stb. létrehozásához.

A ClickUp Brain használatának előnyei a ChatGPT helyett

Íme, miért jobb a ClickUP Brain a ChatGPT-nél:

Kontextusérzékeny válaszok : A ClickUp Brain betekintést nyer a feladataiba, dokumentumaiba és irányítópultjaiba, és releváns, az Ön konkrét munkakörnyezetéhez igazított válaszokat ad.

Zökkenőmentes integráció : Integrálható a már használt eszközökkel, például a Google Drive-val, a Figma-val és a Salesforce-szal, így könnyen hozzáférhet az összes adatához egy helyen.

Automatizált munkafolyamatok : A ClickUp Brain segítségével automatizált projektfrissítéseket, összefoglalókat és feladatkezelést kap, ami időt takarít meg Önnek. A ChatGPT-ben nincsenek ilyen beépített termelékenységi funkciók.

Adatbiztonság : Biztosítja, hogy adataid biztonságban maradjanak, és azokat ne használják fel a modell betanításához – amit a ChatGPT nem garantál teljes mértékben.

Személyre szabott tartalomkészítés: A ClickUp Brain segítségével olyan AI-vezérelt írási eszközöket kap, amelyek a konkrét munkakövetelményeinek megfelelő tartalmat hoznak létre, ellentétben a ChatGPT általános kimeneteivel.

Hogyan használhatja a ClickUp Brain-t az AI-alapú termelékenység érdekében?

A ClickUp Brain a két világ legjobbjait ötvözi: automatizált projektmenedzsmentet és AI asszisztenst. Felgyorsítja a munkafolyamatokat, növeli a termelékenységet és sokkal könnyebbé teszi a munkát.

Így hozhatja ki belőle a legtöbbet:

1. Írjon szerepkörspecifikus asszisztenssel

A ClickUp Brain segít Önnek a munkaköréhez igazított tartalmak létrehozásában a munkaterületéről származó valós idejű adatok és feladatokra vonatkozó betekintés felhasználásával. Például:

📁 A projektmenedzserek a munkaterület valós idejű adatai alapján projektismertetőket, feladatfrissítéseket vagy ügyfélösszefoglalókat készíthetnek.

📢 A marketingesek gyorsan elkészíthetik SEO-központú tartalmaikat vagy hirdetéseiket.

💬 Az ügyfélszolgálati csapatok személyre szabott válaszokat hozhatnak létre a feladatok és az ügyféladatok alapján.

📌 Példa promptok: Szakértő marketingesként írjon egy 1000 szavas blogbejegyzést a „7 ABM marketing példa” témáról, felhasználva a legfrissebb iparági ismereteket és kulcsszóadatokat. Készítsen projektleírást az új marketingkampányhoz, beleértve a célokat, az ütemtervet és a kijelölt csapattagokat a legfrissebb feladatadatok alapján.

2. Kontextusvezérelt tartalom generálása

A ClickUp Brain segít Önnek a munkakörnyezetéhez igazodó tartalmak létrehozásában, így könnyebben tarthatja a lépést és maradhat következetes. Így működik:

Állapotfrissítő e-mailek : Valós időben lekérdezi a feladatok előrehaladását, a mérföldköveket és a határidőket, hogy pontos projektfrissítéseket generáljon az e-mailjeiben.

Gyors válaszok : Segítsen válaszolni az ügyfelek kérdéseire pontos, márkának megfelelő üzenetekkel, amelyek a valós idejű feladatfrissítések és a korábbi interakciók alapján készülnek.

Feladat- és projektsablonok : automatikusan generáljon feladat- és projektsablonokat, amelyek kitöltik a jelenlegi feladatok részleteit, például a határidőket, a felelősségi köröket és a célokat.

Találkozók átirata: A találkozókat világos összefoglalókba alakítja, amelyek tartalmazzák a legfontosabb teendőket, így nem kell jegyzeteket készítenie, és a lényegre koncentrálhat.

Gyorsan leírhatja és összefoglalhatja a találkozók jegyzetét a ClickUp Brain segítségével.

📌 Példa promptok: Készítsen projektfrissítési e-mailt, amely tartalmazza a legújabb feladat előrehaladását és a közelgő mérföldköveket. Válaszoljon erre az ügyfél e-mailre a legújabb projektfeladat alapján készült állapotfrissítéssel. Készítsen projektleírás-sablont a legfrissebb feladatütemtervvel és felelősségi körökkel. Írja le ezt a megbeszélést, és foglalja össze a legfontosabb teendőket és a következő lépéseket.

3. Optimalizálja tudásbázisát

A ClickUp Knowledge Manager segítségével a ClickUp Brain automatikusan kategorizálja, címkézi és rendszerezi a dokumentumokat, feladatokat, PDF fájlokat, wikiket és megjegyzéseket az egész munkaterületén. Ezzel a tudás könnyen hozzáférhetővé és jól strukturálttá válik, manuális erőfeszítés nélkül.

📌 Példa: Termékbevezetés során a ClickUp Brain segítségével rendszerezheti a termék specifikációit, ütemterveit és a csapat jegyzeteket a Docs Hubban. Szüksége van a funkciók listájára? Az adatok közvetlenül a projekt dokumentumából származnak, így nem kell több fájlt átnéznie.

A ClickUp Brain segítségével automatikus feladataktivitási frissítéseket, betekintéseket és összefoglalókat kaphat meghatározott időtartamokra vonatkozóan.

Például egy termékbevezetéshez kapcsolódó adatgyűjtési feladat automatikusan megjelölhető „Termékbevezetés” címkével, és összekapcsolható a kapcsolódó dokumentumokkal, például marketingtervekkel, értékesítési prezentációkkal és értekezletjegyzetekkel. Ez biztosítja, hogy az adott feladathoz kapcsolódó összes információ könnyen hozzáférhető legyen.

➡️ További információ: Hogyan alakíthatja át üzleti tevékenységét az AI as a Service?

Növelje mesterséges intelligenciával elért eredményeit a ClickUp Brain segítségével

Bár a ChatGPT általános válaszokat tud adni, hiányzik belőle az üzleti tevékenységéhez elengedhetetlen kontextus, ami általános vagy irreleváns válaszokhoz vezet. Az adatokon való betanítás segít, de a valós idejű, kontextus-vezérelt betekintés még mindig problémát jelent.

Itt jön be a ClickUp Brain. Legyen szó marketingtartalom létrehozásáról, projektek nyomon követéséről, munkafolyamatok kezeléséről vagy ügyfélkérdések megválaszolásáról, a ClickUp Brain megérti az üzleti tevékenységét, és minden alkalommal személyre szabott, pontos válaszokat ad.

Ráadásul optimalizálja tudásbázisát, rendszerezi vállalatának dokumentumait, feladatait és adatait, hogy minden szükséges információ könnyen elérhető és naprakész legyen.

Szeretnéd fejleszteni mesterséges intelligencia tapasztalataidat? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra! 🙌