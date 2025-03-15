Hogyan használhatja a Midjourney negatív promptjait a jobb képalkotáshoz?

Ha az AI által generált képei nem sikerülnek megfelelően, a probléma nem az lehet, amit kér, hanem az, amit „nem” zár ki.

Az AI képgenerátorok, beleértve a Midjourney-t is, a promptokat szó szerint értelmezik, ezért a nem kívánt elemek megjelölésének elmulasztása zavaros, irreális vagy irreleváns eredményekhez vezethet. Miközben megadja, mit szeretne, meg kell mondania az AI modellnek azt is, hogy mit „nem” szeretne a tervben.

A negatív utasítások hozzáadásával nagyobb kontrollt kapsz a kompozíció, a stílus és a nem kívánt torzulások felett.

Ebben a blogbejegyzésben a Midjourney negatív promptok erejéről fogunk beszélni.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a Midjourney negatív promptokról: A negatív utasítások segítik az AI által generált képek finomítását azáltal, hogy meghatározzák, mely elemeket kell kizárni.

A „–no” használatával eltávolíthatja a nem kívánt elemeket, míg a negatív súlyozások csökkentik azok jelenlétét anélkül, hogy teljesen eltávolítanák őket.

A negatív promptok időt takarítanak meg azáltal, hogy csökkentik a kísérletezés és a hibák számát, biztosítják a stílus egységességét és finomítják a háttérképet , így tisztább vizuális élményt nyújtva.

A negatív promptoknak vannak korlátai is – nem mindig működnek a várt módon, nagyban függenek a képzéstől, nehezen kezelik a komplexitást , és a tanulási görbe meredek. Gyakran finomhangolásra van szükség.

Ne terhelje túl az AI modellt többszörös promptokkal, és adjon egyértelmű utasításokat a stílusra és egyebekre vonatkozóan.

A ClickUp fejlett funkciókkal javítja a tervezési folyamatokat, lehetővé téve a csapatok számára a hatékony ötletelést, tervezést és projektvégrehajtást.

Mik azok a Midjourney negatív promptok?

A negatív utasítások olyan utasítások, amelyek meghatározzák, mit nem szeretne látni a képen. Gondoljon a negatív utasításokra úgy, mint szűrőkre, amelyek megmondják az AI-nek, hogy mely elemeket kell elkerülnie a képen.

Például, ha a Midjourney promptja „élénk egyetemi campus”, akkor olyan elemek is szerepelhetnek benne, mint diákok, ösvények és egyéb releváns struktúrák.

A negatív utasítások segítségével azonban rendkívül pontos képeket hozhat létre. Ha például a „–no students” (nincs diák) kifejezést adja hozzá az utasításhoz, akkor az AI-t arra utasítja, hogy zárjon ki diákokat a képekből, így tisztább, fókuszáltabb képet kap az egyetemi campusról, ahogy az alábbiakban látható.

Miért érdemes használni a Midjourney negatív parancsait?

Nem lehetne egyszerűen csak egy másik promptot írni egy új kép létrehozásához? Ez egyszerűbb lenne, de nem ugyanazt az eredményt kapná, mint a negatív promptok használatával. A negatív promptok a következőképpen segítenek:

🎨 Jobb kreatív kontroll

Az AI-tervezési modellek, beleértve a Midjourney-t is, statisztikai valószínűségek alapján működnek, és hatalmas adatbázisokból merítve generálnak képeket. Ez azonban azt jelenti, hogy az AI néha olyan elemeket is bevezet, amelyeket Ön nem kért kifejezetten. A negatív prompt arra utasítja a Midjourney-t, hogy kerülje el a nem kívánt részleteket, így finomítva a képeket.

🔁 Stílusegységesség

A Midjourney néha alapértelmezésként bizonyos esztétikai stílusokat alkalmaz, például anime vagy cyberpunk, a képzésétől függően. Ha egyedi megjelenést szeretne létrehozni, a negatív promptok segítenek eltávolítani a zavaró stílusokat. Például a „–no comic book style” biztosítja, hogy a műalkotás ne tartalmazzon képregény stílusú illusztrációs elemeket.

⏳ Időhatékonyság

Negatív promptok nélkül lehet, hogy többször is újra kell generálnia a képeket, hogy megkapja a kívánt eredményt. A negatív promptok jelentősen csökkentik ezt a próba-hiba folyamatot, mivel utasítja az AI modellt, hogy zárjon ki bizonyos elemeket, ezzel időt takarítva meg a szerkesztésnél.

🖼️ Finomított háttér és kompozíciók

Az AI által generált képek néha felesleges háttérelemeket tartalmaznak, amelyek zavarják a kompozíciót. Ha például egyszerű portréra van szüksége, hozzáadhatja a „–no background” (nincs háttér) parancsot, hogy kizárólag a témára összpontosítson. Ez különösen hasznos a termékfotózásnál, ahol a tiszta megjelenés előnyösebb.

A Midjourney negatív promptjai mélyebb szintű testreszabási lehetőségeket nyújtanak, de nem varázslatos megoldások. A negatív promptok gondos tervezést és kísérletezést igényelnek a kívánt eredmények elérése érdekében, ugyanúgy, ahogyan részletes ChatGPT-promptot vagy Claude.ai-promptot kell írni a értelmes szövegek generálásához.

Hogyan működnek a negatív promptok a Midjourney-ben?

A fenti szakaszok olvasása közben talán észrevette, hogy a „–no” kifejezést használtuk. Mit jelent ez a negatív promptok kontextusában? Alapvetően kétféle módon lehet negatív promptokat használni: a (–no paraméter) és a negatív prompt súlyok. Az alábbiakban részletesen elmagyarázzuk ezeket:

1. A –no paraméter

Ez a legegyszerűbb módszer a nem kívánt elemek eltávolítására. Egyszerűen csak hozzáadja a „–no” szót, majd az objektumokat, stílusokat vagy színeket, amelyeket nem szeretne.

📌 Hogyan működik: A Midjourney átvizsgálja az adatkészletét, felismeri a nem kívánt elemekhez kapcsolódó mintákat, és megpróbálja azokat kizárni a végső képből.

🌻 Példa: Egy nyugodt tóparti jelenetet szeretne, de nem szeretne hajókat vagy embereket a képen. A prompt és a kimenet így nézne ki:

Ez azonban nem mindig tökéletes – egyes elemek a kontextusból adódó asszociációk miatt mégis bekerülhetnek a képbe. Ha ez történik, próbáljon meg további szinonimákat használni, vagy bővítse a kizárási listát.

2. Negatív prompt súlyok

Míg a „–no” egy elemet teljesen eltávolít, a negatív súlyok lehetővé teszik, hogy egy elem jelenlétét csökkentsd, ahelyett, hogy teljesen eltávolítanád. Ez a módszer akkor hasznos, ha befolyásolni szeretnéd a képet anélkül, hogy teljes kizárást alkalmaznál.

📌 Hogyan működik: A Midjourney lehetővé teszi, hogy a „::” szintaxissal pozitív vagy negatív súlyokat rendeljen a prompt különböző részeinek. Az 1-es súly semleges, a magasabb számok növelik a fontosságot, a negatív számok pedig csökkentik az elem jelenlétét.

Alapvetően nem távolítod el teljesen az elemet a súlyozással, hanem megmondod a Midjourney-nek, hogy kevésbé hangsúlyozza azt.

🌻 Példa: Szeretne létrehozni egy forgalmas utcai képet autóval, de az autó nem lehet a fő hangsúly. A promptja körülbelül így nézne ki:

A Midjourney ezt így értelmezi: „Tegyen bele egy autót, de legyen fele olyan fontos, mint az utca.” Az eredmény? Egy utcai környezet, ahol az autók kisebbeknek tűnnek, vagy beleolvadnak a háttérbe.

De mi van akkor, ha még jobban szeretné csökkenteni az autó jelenlétét, anélkül, hogy teljesen eltávolítaná? Használjon negatív súlyt.

Itt a Midjourney aktívan minimalizálja a képeken szereplő autókat. Az autókat alig láthatóvá teheti úgy, hogy árnyékos sarokba helyezi őket, vagy teljesen eltávolítja őket, ha nem illeszkednek a kompozícióba (ahogy a fenti képen látható).

💡 Profi tipp: Ha valamit teljesen eltávolítani szeretne, a negatív súlyok önmagukban nem biztos, hogy elegendőek – lehet, hogy azokat a „–no” parancsokkal kell kombinálnia, vagy finomhangolnia és beállítania kell a kívánt eredmények elérése érdekében. Ha több parancsot szeretne használni, akkor kettős kettősponttal (::) válassza el őket egymástól.

Talán felmerül benned a kérdés: „Hé, miért nem használhatom egyszerűen a „don't” parancsot, és kész?” Nos, ez érthető. De van rá magyarázatunk.

Miért nem működik a „ne”?

Sokan azt gondolják, hogy ha a promptba beírják a „ne” vagy „nélkül” szót, akkor a Midjourney elkerüli bizonyos elemeket. De ez nem így működik. Ha beírja, hogy „ne szerepeltesse az esőt”, az AI nem érti a „ne” szót negációként. Ehelyett az egész kifejezést úgy értelmezi, mint egy leírást, amely tartalmazza az „eső” szót.

Ez paradox módon oda vezethet, hogy az AI az eső koncepciójára összpontosít, még akkor is, ha az volt a szándékod, hogy azt kizárd.

Hogyan lehet ezt kijavítani: ❌ Prompt: A fantasy kastélyban nincsenek sárkányok. ✅ Prompt: Egy fantázia kastély – sárkányok nélkül ✅ Prompt: A fantasy castle magical::1, dragons::-1

A második és harmadik opció biztosítja, hogy a Midjourney megfelelően megértse, mit kell elkerülnie, míg az első valójában egy sárkányokkal teli várat hozhat létre.

🧠 Tudta? A Midjourney a Discordon érhető el, és fizetős előfizetés szükséges az AI-alapú képek generálásához! Ez egyben a Discord legnépszerűbb szerver is.

Hogyan lehet hatékony Midjourney negatív promptokat létrehozni?

Íme néhány tipp a hatékony Midjourney negatív promptok létrehozásához:

A nem kívánt elemek azonosítása: Határozza meg, mit nem szeretne látni a képen. Szín, tárgy vagy stílus? Ha megvan, írja be a „–no” szót, majd a nem kívánt elemet. Például a „–no blurry details” (nincs homályos részlet) vagy a „–no cartoonish style” (nincs rajzfilmszerű stílus) kifejezéssel élesebbé teheti az eredményeket.

Legyen konkrét: Ahelyett, hogy olyan homályos kifejezéseket használna, mint „–no bad stuff” (nincs rossz dolog), használjon pontos leírásokat, mint „–no oversaturated colors” (nincs túltelített színek) vagy „–no distorted faces” (nincs torz arcok). Minél egyértelműbb, annál jobban megérti a Midjourney a szándékát.

Kísérletezzen a kombinációkkal és súlyokkal: Ha futurisztikus városi tájat generál, de folyamatosan fák jelennek meg, próbálja ki a „trees::-0. 5, –no greenery” vagy valami hasonló parancsot. Ez szűkíti a fókuszt, biztosítva, hogy az AI-eszköz az Ön elképzeléséhez igazodjon.

💡Profi tipp: Negatív utasításokat csak akkor használjon, ha szükséges, és inkább pontos kizárásokra, mint általános korlátozásokra. Például ahelyett, hogy azt mondaná: „Kerülje a zsúfolt terveket”, válassza inkább a „Tiszta, minimalista elrendezés, bőséges fehér területtel és egyértelmű fókuszponttal” lehetőséget, hogy elérje a kívánt megjelenést.

Több mint 20 Midjourney negatív prompt különböző felhasználási esetekhez

Több mint 20 Midjourney negatív prompt példát válogattunk össze különböző forgatókönyvekben, hogy elkerülje a kísérletezést, ösztönözze kreatív ötleteit és technikáit, és a lehető legtöbbet hozza ki a Midjourney-ből.

Utasítás 1: Tiszta tengerparti naplemente

Használati példa: A zavaró vagy felesleges elemek eltávolítása a tisztább kép érdekében Utasítás: „Naplemente egy nyugodt tengerparton, arany árnyalatok tükröződnek a nyugodt hullámokon – nincsenek emberek, szemét, lábnyomok, csónakok, épületek, uszadékfa”

Prompt 2: Minimalista városi látkép

Használati eset: A figyelemelterelő tényezők elkerülése a modern, letisztult esztétika érdekében Utasítás: „Futurisztikus városi látkép éjszaka, neonfények tükröződnek a nedves utcákon – nincsenek autók, gyalogosok, hirdetőtáblák, graffitik, köd

Utasítás 3: Nyugodt hegyi táj

Használati példa: A természetes szépség kiemelése mesterséges tárgyak eltávolításávalUtasítás: „Fenséges hófedte hegyek, lágy reggeli fény, tiszta ég – nincsenek villanyvezetékek, házak, sífelvonók, emberek, utak, táblák”

Prompt 4: Békés erdei ösvény

Használati példa: A természetre való összpontosítás emberi behatás nélkül Utasítás: „Kanyargós erdei ösvény, őszi levelekkel borítva, lágy arany napfény szűrődik át a fák között – nincsenek padok, táblák, szemetesek, emberek, kerékpárok”

Utasítás 5: Álomszerű éjszakai égbolt

Használati példa: Lenyűgöző, zavaró elemek nélküli égi jelenet létrehozása Prompt: „Galaxis élénk ködökkel és számtalan csillaggal, mély lila és kék árnyalatokkal – műholdak, repülőgépek, városi fények, szövegek, vízjelek nélkül”

Utasítás 6: Fenséges vízesés

Használati példa: A természet érintetlen és érintetlen állapotának megőrzése Prompt: „Zúgó vízesés egy buja zöld dzsungelben, alulról felszálló köd – hidak, turisták, csónakok, táblák, kerítések nélkül”

Utasítás 7: Elegáns termékfotózás

Használati példa: Fókuszált kereskedelmi termékfotókPrompt: „Elegáns fekete okosóra fényes felületen, drámai megvilágítás – szöveg, logók, tükröződések, rendetlenség, kezek, emberek nélkül”

Utasítás 8: Fantázia kastély

Használati példa: Modern elemek nélkül varázslatos környezet megteremtése Utasítás: „Hatalmas középkori kastély ködös dombon, meleg fáklyák fényében – nincsenek villanyvezetékek, modern épületek, autók, antennák, utak”

Utasítás 9: Zen kert

Használati eset: Békés és minimalista esztétika megőrzése Prompt: „Japán zen kert gereblyézett homokkal és bonsai fákkal, lágy környezeti világítással – szobrok, táblák, padok, emberek, turisták nélkül”

Prompt 10: Ősi romok

Használati példa: A történelmi szépség megőrzése modern elemek nélkül Utasítás: „Sűrű dzsungelben elburjánzott ősi templomromok, kőre kúszó indák – nincsenek turisták, kerítések, táblák, állványzatok, szemét”

Utasítás 11: Tökéletes ételfotózás

Használati példa: Az ételek középpontba állítása zavaró tényezők nélkül Utasítás: „Gourmet burger fa tálcán, lágy megvilágítás, gőzölgő – tányérok, kezek, evőeszközök, szalvéták, háttérben lévő rendetlenség nélkül”

Prompt 12: Kozmikus táj

Használati példa: A földi zavaró tényezők nélküli űrre való összpontosítás Utasítás: „Idegen bolygó ragyogó biolumineszcens növényekkel, ikerholdak az égen – űrhajók, űrhajósok, műholdak, szöveg, vízjelek nélkül”

Prompt 13: Vintage utcai fotózás

Használati példa: A történelmi hitelesség megörökítése modern zavaró tényezők nélkülPrompt: „1940-es évek macskaköves utcája, meleg sépia tónusok, lágy esti fények – modern autók, telefonáló emberek, óriásplakátok, neonreklámok nélkül”

Utasítás 14: Tiszta íróasztal

Használati példa: Esztétikus, rendezett munkaterület létrehozása Utasítás: „Modern, minimalista íróasztal, elegáns laptop, meleg hangulatvilágítás – nincsenek összegabalyodott kábelek, kávéscsészék, könyvek, papírok, rendetlenség”

Utasítás 15: Nyugodt óceáni táj

Használati példa: A zavaró tényezők eltávolításával egy békés óceánra néző kilátás javítása Utasítás: „Hatalmas óceánhorizont rózsaszín napkelte alatt, szelíd hullámok – hajók, emberek, épületek, szemét, bólyák nélkül”

Utasítás 16: Drámai viharfelhők

Használati eset: A természet erejére való összpontosítás zavaró tényezők nélkül Utasítás: „Sötét viharfelhők egy hatalmas, üres mező felett, villámok csapkodnak – nincsenek épületek, autók, emberek, táblák, antennák”

Utasítás 17: Elszigetelt sivatagi dűnék

Használati példa: Érintetlen és nyers sivatagi táj megőrzése Utasítás: „Végtelenül húzódó arany homokdűnék, lágy naplemente – nincsenek lábnyomok, járművek, emberek, táblák, épületek”

Prompt 18: Varázslatos, elvarázsolt erdő

Használati példa: A fantasztikus környezet magával ragadó és titokzatos jellegének megőrzése Utasítás: „Fénylő gombák egy ködös, varázslatos erdőben, lágy tündérfények – emberek, modern épületek, kerítések, utcai lámpák nélkül”

Prompt 19: Luxusautók fotózása

Használati példa: Az autó kiemelése felesleges zavaró elemek nélkül Prompt: „Karcsú fekete sportautó lágy stúdióvilágításban, csillogó tükröződések – logók, emberek, bemutatóterem háttér, szöveg, vízjelek nélkül”

Prompt 20: Trópusi sziget légi felvétele

Használati példa: A makulátlan paradicsomi környezet megőrzése Utasítás: „Kristálytiszta türkizkék víz veszi körül a buja zöld szigetet, aranyhomokos strandok – nincsenek hajók, kikötők, szállodák, turisták, szennyezés”

📮ClickUp Insight: Az AI-használatról szóló felmérésünk válaszadóinak 11%-a elsősorban brainstorminghoz és ötleteléshez használja az AI-t . De mi történik ezekkel a zseniális ötletekkel utána? Itt jön jól egy AI-alapú táblázat, mint például a ClickUp Whiteboards, amely segít az ötletelési ülésen született ötleteket azonnal feladatokká alakítani. Ha pedig nem tudsz pontosan elmagyarázni egy koncepciót, egyszerűen kérd meg az AI képgenerátort , hogy készítsen egy képet a promptod alapján. Ez az a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy gyorsabban ötletelj, vizualizálj és hajts végre!

Nézzünk meg néhány negatív prompt súlyozási példát is:

Prompt 21: Varázslatos erdő

Használati példa: Misztikus erdei jelenet létrehozása Prompt: Ősi fák::2, fénylő gombák::1. 5, lágy köd::-1

Prompt 22: Cyberpunk sikátor

Használati példa: Futurisztikus városi hangulat megörökítése Utasítás: Neonfényes sikátor::3, eső tükröződések::1. 5 , távoli láthatár::-0. 5

Utasítás 23: Fenséges tigris

Használati példa: Erőteljes állatportré bemutatása Prompt: Fehér tigris::2 , átható kék szemek::1. 5 , puha szőr textúra::1

Prompt 24: Viking harcos

Használati példa: Történelmi erő ábrázolása Prompt: Viking harcos::2, csatában megviselt páncél::1. 5, ködös háttér::1 –nincs sci-fi elem

Prompt 25: Hangulatos könyvtár

Használati példa: Meleg olvasósarok létrehozása Utasítás: Fa könyvespolcok::2, meleg világítás::1. 5, antik könyvek::1 –nincsenek üres polcok:: -1

A Midjourney negatív promptjaival elkerülendő gyakori hibák

A negatív promptok szuperképességnek tűnhetnek, de ha nem vigyázol, könnyen elkövethetsz hibákat. Íme néhány hiba, amelyre érdemes figyelni:

❗Prompt túlterhelés: Az egyik leggyakoribb hiba a prompt túlterhelése túl sok kizárással. Például a –no cars, trees, people, buildings, clouds vagy animals hozzáadása alaposnak tűnhet, de megzavarhatja az AI-t, ami váratlan vagy akár használhatatlan eredményekhez vezethet. Ehelyett összpontosítson a kizárni kívánt legfontosabb elemekre, és tartsa a listáját tömörnek.

❗Véletlenszerűség: Egy másik buktató a túlzott homályosság. A „–no objects” (nincs tárgy) kifejezés nem ad elég iránymutatást az AI-nek. Milyen tárgyakról van szó? Bútorok? Járművek? Mindig legyen konkrét. Ha például minimalista tájképet hoz létre, használja a –no cars, buildings, or power lines (nincs autó, épület vagy villanyvezeték) kifejezést a egyértelműség érdekében.

❗Stíluskonfliktusok figyelmen kívül hagyása: A negatív utasítások nem csak objektumokat távolítanak el, hanem a stílust is megváltoztathatják. Ha például azt mondja, hogy „–no anime” (nincs anime), és az AI mégis a stilizált művészet felé hajlik, az azért lehet, mert más utasításelemek akaratlanul befolyásolják a kimenetet. Győződjön meg arról, hogy az utasítása a stílus tekintetében teljesen egyértelmű.

A Midjourney használatának korlátai

A Midjourney megjelenésekor képalkotási képességei felfordulást okoztak a képalkotási piacon. Bár az AI-platform jelentősen megváltoztatta a képalkotási folyamatot, megvannak a maga korlátai.

Küzdelem a komplex jelenetekkel

A Midjourney jól teljesít egyetlen tárgyat ábrázoló képek esetén, de nehezen kezeli a zsúfolt, több szereplőt ábrázoló jeleneteket.

🌻 Példa: Ha megpróbálsz létrehozni egy zsúfolt piacteret, egy csoportot interakcióban lévő embereket vagy egy részletes csatát, gyakran rosszul sül el a dolog. A karaktereknek hiányozhatnak végtagjaik, furcsa arckifejezésük lehet, vagy a tárgyak furcsa helyen helyezkedhetnek el. A megvilágítás és a perspektíva is furcsának tűnhet, ami miatt a kép természetellenesnek hat.

Bár jobb promptokkal javíthatja a Midjourney képeket, a tökéletes eredmény eléréséhez sok kísérletezésre van szükség.

Erős függőség a promptok egyértelműségétől

A Midjourney mindent szó szerint értelmez, amit beírsz, ezért a homályos vagy általános utasítások a vártaktól teljesen eltérő eredményekhez vezethetnek. Mint korábban említettük, az AI kreatív folyamata eltér a miénktől.

🌻 Példa: Ha részletek nélkül kérsz egy „futurisztikus várost”, akkor bármi lehet az eredmény, a ragyogó cyberpunk látképtől az elhagyatott, romos világig. Az AI nem „találja ki”, hogy mit értesz, ezért ha fontos részleteket kihagysz, az megváltoztathatja az AI által generált kép teljes megjelenését.

Nehézségek az absztrakt fogalmak értelmezésében

A Midjourney kiválóan alkalmas a valós világban vagy fantázia világban létező dolgok megalkotására, de nehezebben boldogul a mélyebb, érzelmi vagy szimbolikus ötletekkel.

🌻 Példa: Ha hozzáadja a „magány érzése” promptot, az AI valószínűleg csak egy egyedül ülő embert generál – valószínűleg nem fogja megragadni az elszigeteltség, a vágyakozás vagy a melankólia finomságait.

Más szavakkal, nem képes teljes mértékben érzékelni vagy értelmezni az érzelmeket, hogy a kívánt eredményeket elérje.

Meredek tanulási görbe

Bár a Midjourney könnyen használható, a pontos eredmények elérése időbe telhet. Az olyan funkciók, mint a negatív promptok és a prompt súlyozások, gyakorlást igényelnek. Sok kezdőnek nehézséget okozhat a nem kívánt elemek eltávolítása, a következetes stílusok létrehozása vagy a képek finomhangolása.

Ezenkívül, ellentétben más tervezőeszközökkel, ahol a hibákat ki lehet javítani, a Midjourney nem rendelkezik „prompt szerkesztése” opcióval. Ez azt jelenti, hogy a legjobb eredmények elérése érdekében folyamatosan tesztelnie és újra bevinnie kell a promptokat.

Korlátozott képzési adatok

A Midjourney csak az alapján tud képeket generálni, amire betanították. Ha valami egyedi dolgot próbálsz létrehozni – például egy adott kulturális művészeti stílust vagy egy szokatlan történelmi környezetet –, az AI vagy egy nagyon általános változatot hoz létre, vagy teljesen kudarcot vall.

🌻 Példa: Ha egy ritka típusú ősi építészetet kér, az összekeveredhet valami sokkal gyakoribb építészeti stílussal. Ezért kevésbé megbízható, ha valami nagyon specifikusra vagy kulturálisan pontosra van szüksége.

Tehát, bár a Midjourney egy figyelemre méltó eszköz, nem egy univerzális megoldás.

✨Érdekesség: 2024 második felében, az amerikai választások idején a Midjourney korlátozásokat vezetett be Joe Biden és Donald Trump képeinek generálására.

Midjourney alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Az AI-művészet területe sokkal tágabb, mint csak a Midjourney. Ha pedig egy szinttel feljebb szeretné emelni kreatív folyamatát, a ClickUp, a Midjourney egyik legjobb alternatívája, simábbá teheti az egész élményt – az ötleteléstől a kivitelezésig.

Élessze meg ötleteit a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards több, mint egy digitális vászon. Segít ötleteit a vizualizációtól a megvalósításig. Gondoljon rá úgy, mint egy partnerre, aki segít a brainstormingban, a koncepciók kidolgozásában és a kreatív munkafolyamatok tervezésében.

AI-művészeti kompozíciót szeretne vázlatolni? Több lépésből álló vizuális projektet tervez? A drag-and-drop alakzatok, összekötők és öntapadós jegyzetek segítségével valós időben rendszerezheti gondolatait. Ha jó ötlete támad, alakítsa azt nyomon követhető feladattá közvetlenül a táblájáról.

Konvertálja ötleteit közvetlenül a ClickUp Whiteboards alkalmazásból megvalósítható feladatokká.

Ráadásul a valós idejű együttműködési funkcióknak köszönhetően csapata problémamentesen együtt dolgozhat, finomíthatja és iterálhatja a terveket. További információk itt találhatók. 👇🏼

Turbózza fel vizualizációs technikáit a ClickUp AI segítségével

Várjunk csak – ClickUp? AI által generált vizuális elemekhez? Persze. A ClickUp Brain nem csak a termelékenységet szolgálja, hanem egy hatékony AI-asszisztens is, amely segít a kreatív munkafolyamatokban. Akár vizuális elemekkel kapcsolatos ötleteket gyűjt, akár promptokat finomít, a ClickUp Brain segíthet.

Egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t a Whiteboards-ban, hogy generáljon képeket, és pillanatok alatt vizualizálhatja ötleteit. Ennyi az egész!

Ötleteljen és készítsen használatra kész képeket a ClickUp Brain segítségével

Sajátítsa el az AI promptok használatát a ClickUp Docs segítségével

A tökéletes AI prompt elkészítése egy művészet. Kísérletezést, finomítást és strukturált megközelítést igényel. Több prompt használata esetén szükség van egy különleges helyre, ahol a promptok létrehozásának folyamatát szervezheti és optimalizálhatja.

Ismerje meg a ClickUp Docs szolgáltatást: a mesterséges intelligencia utasítások létrehozásának, tárolásának és tökéletesítésének központi helyét.

Hozzon létre egy mesterséges intelligencia által generált tervezési utasítások tárolóját a projekt zökkenőmentes végrehajtása érdekében

A ClickUp Docs segítségével:

🎨 Rögzítse az első prompt ötleteket, tesztelje a variációkat, és finomítsa a leírásokat, amíg az AI által generált vizuális elemek tökéletesen nem illeszkednek az elképzeléseihez.

📚 Készítsen központi prompt-könyvtárat úgy, hogy a nyertes promptjait rendszerezi, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek és inspirációt nyújtsanak a jövőben.

🤝 Zökkenőmentesen együttműködhet csapatával jegyzetek hozzáadásával, szerkesztési javaslatokkal és a módosítások nyomon követésével, így biztosítva az összes projektben az egységes eredményeket.

🔗 Kössd össze a prompt dokumentációt közvetlenül a ClickUp Whiteboards és Tasks alkalmazásokkal a projekt zökkenőmentes végrehajtása érdekében, az ötlet megszületésétől a befejezésig.

Integrálja az AI-t a tervezési munkafolyamatába a ClickUp segítségével

A több részlegre kiterjedő tervezési projektek kaotikusak lehetnek. A szétszórt kérések, a szétszórt visszajelzések és a változó prioritások frusztráló élményt eredményeznek. A ClickUp Design Solution for Teams megszünteti ezt a kaotikus helyzetet azáltal, hogy központosítja az egész tervezési munkafolyamatot:

Rendezze el az összes beérkező tervezési kérést egy helyen, hogy semmi ne vesszen el.

Azonnali felhasználói utazások , személyiségek és tervezési briefek létrehozása a ClickUp Brain segítségével

Ossza meg makettjeit , tartson brainstormingot a Whiteboards-on, és kövesse nyomon a projekt előrehaladását – mindezt egyetlen platformon.

Jelölje meg a terveket , ágyazza be a Figma és InVision fájlokat, és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatot.

Több mint 200 eszközzel integrálható (Slack, Miro, Figma, Google Suite és még sok más), egyszerűsítve a tervezési munkafolyamatot.

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett megszünteti az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp segítségével kezeljük és nyomon követjük a közösségi és digitális média tartalomkészítési folyamatunkat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy lássuk az egyes tartalmak állapotát (folyamatban, szerkesztésre szorul, ütemezett stb.), valamint azt, hogy ki a vezető tervező. Emellett megszünteti az e-mailes levelezést, mivel az egyes feladatok megjegyzés rovatában meg lehet vitatni és kioszthatók a feladatok/következő lépések (ezzel kielégítve a tartalomkészítési ciklus nyomon követésének és nyomon követésének igényét).

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, minden értelemben hatékony eszköz a kreatív szakemberek számára, különösen azok számára, akiknek struktúrára van szükségük a rugalmasság feláldozása nélkül.

📖 További információ: A legjobb kreatív automatizálási eszközök a termelékenység növeléséhez

Optimalizálja tervezési folyamatait a ClickUp segítségével

A kiváló minőségű vizuális elemek létrehozása nem jelenti azt, hogy bonyolult szoftverekkel kell birkózni vagy órákat kell tölteni a promptok finomításával. Akár több projektet egyszerre kezelő tervező vagy, akár gyors, márkádhoz illő kreatív anyagokra szoruló marketinges, a küzdelem valós lehet. De a ClickUp segítségével nem.

A tervezési kérések szervezésétől a módosítások nyomon követéséig a ClickUp mindent egy helyen tárol – nincs többé elveszett fájl, szétszórt visszajelzés vagy végtelen e-mail lánc. A feladatok automatizálásával, a valós idejű ellenőrzéssel és a tervezőeszközökkel való egyszerű integrációval a munkafolyamat zökkenőmentes és frusztrációmentes marad.

Készen állsz arra, hogy átvedd az irányítást a kreatív folyamat felett? Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és alakítsd át kreatív folyamataidat!