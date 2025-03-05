A 10 legjobb árazási eszköz a stratégiája optimalizálásához 2025-ben

Az árképzés nagyon változó célpont lehet.

A versenytársak egyik napról a másikra drasztikusan csökkentik az árakat, a költségek váratlanul emelkednek, és az ügyfelek árérzékenyebbek, mint valaha.

Vállalkozók és árazási vezetők, ha még mindig táblázatokkal bajlódnak vagy az ösztöneikre hagyatkoznak az árak meghatározásakor, akkor pénzt hagynak az asztalon.

Írja be az árképzési eszközöket. 💸

A dinamikus árazási szoftverek piaca 2025-ben várhatóan eléri a 3,53 milliárd dollárt, és egyértelmű, hogy miért: a vállalkozásoknak olyan megoldásokra van szükségük, amelyek gyorsan alkalmazkodnak a változó piaci feltételekhez.

Akár B2B, akár B2C vállalkozásról van szó, összeállítottuk ezt az útmutatót, hogy segítsünk Önnek előnyt szerezni ebben a (árazási) versenyben.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb árképzési eszköz összefoglalója, amelyekkel optimalizálhatja stratégiáját 2025-ben: 1. ClickUp : A legjobb központosított árképzési menedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz 2. Pricefx: A legjobb AI-alapú, skálázható és rugalmas árazási megoldásokhoz 3. Competera: A legjobb átfogó ároptimalizáláshoz és versenytárs-elemzéshez 4. Prisync: A legjobb dinamikus árazáshoz, kifejezetten e-kereskedelmi vállalkozások számára 5. Omnia Retail: A legjobb valós idejű árbeállításokhoz a piaci feltételek alapján 6. Price2Spy®: A legjobb versenytársak árainak figyelemmel kísérésére és jelentésére szolgáló eszközök 7. BlackCurve: A legjobb adat alapú betekintés az árazási stratégiák optimalizálásához 8. Quicklizard: A legjobb AI-alapú dinamikus árképzéshez, amely alkalmazkodik a piaci változásokhoz. 9. tgndata®: A legjobb mélyreható elemzésekhez és piaci trendek megismeréséhez az árazáshoz 10. PriceLabs: A legjobb dinamikus bevételkezelés a vendéglátóipar számára

Az árképzési eszköz kiválasztásakor összpontosítson ezekre a kulcsfontosságú tényezőkre, hogy biztosan olyan megoldásba fektessen be, amely javítja bevételi stratégiáját:

Könnyű integráció: Válasszon olyan eszközt, amely zökkenőmentesen illeszkedik a meglévő rendszereihez – nincs szükség jelentős átalakításokra.

Valós idejű adatok: Válasszon olyan megoldást, amely valós idejű betekintést nyújt, így mindig egy lépéssel a piaci változások előtt járhat.

Skálázhatóság: Válasszon olyan árazási szoftvert, amely az Ön vállalkozásával együtt növekszik, függetlenül attól, hogy termékpalettáját bővíti vagy új piacokra lép be.

Automatizálás: Keressen olyan megoldást, amely automatizálja az árak kiigazítását, így időt takaríthat meg, miközben szükség esetén manuális módosításokat is végrehajthat.

Elemzés és jelentések: Keressen megbízható jelentéskészítő funkciókat, hogy megértse az árváltozások, a vásárlói magatartás és a árrésre gyakorolt hatás mögötti okokat.

AI-alapú betekintés: Fektessen be egy olyan eszközbe, amely AI-t használ a trendek előrejelzéséhez és az optimális árazási stratégiák javaslásához a korábbi és valós idejű adatok alapján.

A megfelelő árképzési eszköz kiválasztása nehéz feladat lehet, mivel rengeteg lehetőség áll rendelkezésre. A szoftverek és termékek összehasonlító sablonjai egyszerűsítik ezt a folyamatot, mivel lehetővé teszik az eszközök egymás melletti értékelését.

Hogy még több időt takarítson meg, összeállítottunk egy listát a 10 legjobb árképzési eszközről, amelyek kiemelkedő funkcióikról, rugalmasságukról és értékükről ismertek.

Vessünk rájuk egy pillantást!

1. ClickUp (A legjobb központosított árképzési menedzsmenthez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

Tartsa kézben az árazási munkafolyamatokat a ClickUp segítségével

A ClickUp, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, újragondolja vállalkozása árképzési stratégiáját azáltal, hogy a projektmenedzsment rugalmasságát az árképzési munkafolyamatokra szabott eszközökkel ötvözi.

A ClickUp termékárazási sablonhoz hasonló testreszabható sablonokkal a platform egyszerűsíti az árak márka vagy kategória szerinti kategorizálását, és egységes adatforrást biztosít az adatok pontosságának garantálása érdekében.

Ingyenes sablon A ClickUp termékárazási sablon segítségével egységes listában figyelheti az árakat, színekkel jelölt mezőkkel a márka, a terméktípus, az SKU és egyéb adatok megjelölésére.

Ezzel a sablonnal összehasonlíthatja a versenytársak termékeinek jellemzőit és árait a ClickUp táblázatos nézetének segítségével, hogy elemezze a versenyt és hatékony árazási stratégiát dolgozzon ki. Használja a termékfejlesztéssel, logisztikával, munkaerővel, anyagköltségekkel stb. kapcsolatos kiadások azonosítására, a költségszerkezet és a megtérülési pont meghatározására.

Használhatja a ClickUp ismétlődő feladatok funkcióját is, hogy rendszeresen elemezze az árazási stratégiák teljesítményét, és szükség szerint módosítsa azokat.

Ezenkívül a ClickUp Docs valós idejű együttműködést tesz lehetővé, segítve csapatát az árazási stratégiák kidolgozásában, szerkesztésében és megosztásában, valamint azonnali visszajelzéseket gyűjtve a praktikus Wiki oldalakon. A megjegyzések és a címkézési funkciók elősegítik az érdekelt felek közötti összhangot.

A ClickUp Chat pedig még tovább viszi ezt az együttműködést. Ön és csapata közvetlenül beszélgethetnek a versenyképes árakról, a projekt frissítésekről vagy bármely releváns feladatról anélkül, hogy elhagynák a munkaterületet. Ez az integráció biztosítja, hogy a beszélgetések konkrét projektekhez vagy dokumentumokhoz kapcsolódjanak.

Ezt követően a platform feladat-automatizálási funkciói lépnek működésbe, hogy központosítsák a frissítéseket, jóváhagyásokat és ismétlődő feladatokat, mint például az árak felülvizsgálata vagy az ellenőrzések. Ezenkívül az intuitív irányítópultok segítenek megjeleníteni a legfontosabb mutatókat, mint például az értékesítési teljesítmény és a kedvezmények hatékonysága.

Automatizálja az árak felülvizsgálatával vagy frissítésével kapcsolatos ismétlődő feladatokat (például a havi árak ellenőrzését) a ClickUp feladat-automatizálási funkciójával.

A ClickUp legjobb funkciói

Automatizálja a munkafolyamat-indító értesítéseket bizonyos feltételek, például árváltozások vagy közeledő határidők alapján, biztosítva, hogy a releváns érdekelt felek manuális beavatkozás nélkül tájékoztatást kapjanak bizonyos feltételek, például árváltozások vagy közeledő határidők alapján, biztosítva, hogy a releváns érdekelt felek manuális beavatkozás nélkül tájékoztatást kapjanak a ClickUp Automations segítségével.

Gantt-diagram nézet és idővonal nézet segítségével támogatja az árazási döntésekkel kapcsolatos osztályok közötti összehangolást és azok integrálását a szélesebb körű projektidővonalakba. segítségével támogatja az árazási döntésekkel kapcsolatos osztályok közötti összehangolást és azok integrálását a szélesebb körű projektidővonalakba.

mesterséges intelligenciával támogatott betekintést nyújt az árak történeti adatainak elemzéséhez, a trendek azonosításához, az alfeladatok automatikus generálásához az árak frissítése érdekében, valamint kontextusfüggő segítséget nyújt az árstratégiák kidolgozásához. A ClickUp Brain , a ClickUp beépített AI-asszisztense, a trendek azonosításához,az árak frissítése érdekében, valamintnyújt az árstratégiák kidolgozásához.

A ClickUp korlátai

Szánjon időt arra, hogy megismerje a funkciókat és azt, hogyan tudják azok a legjobban szolgálni Önt.

ClickUp árazás

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp irányítópultok valódi áttörést jelentenek számunkra, mert most már valódi valós idejű rálátásunk van a történésekre. Könnyedén láthatjuk, mely munkákat fejeztük be és melyek vannak folyamatban.

2. Pricefx (A legjobb AI-alapú, skálázható és rugalmas árazási megoldásokhoz)

via Pricefx

A Pricefx egy felhőalapú árazási szoftver megoldás, amely fejlett elemzési és mesterséges intelligencia funkciókat ötvöz, hogy segítse a vállalkozásokat árazási folyamataik optimalizálásában és a piaci változásokhoz való alkalmazkodásban.

Egyedi, felhasználóbarát felülete és nagy adatmennyiségek kezelésére való képessége segítségével könnyedén kezelheti a komplex árképzési struktúrákat.

A Pricefx a gyártástól a kiskereskedelemig széles körű iparágakat támogat, és integrálható a meglévő ERP- és CRM-rendszerekkel, például az SAP S/4HANA-val és a Salesforce-szal, így átfogó képet nyújt az árazási stratégiákról.

A Pricefx legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciát és gépi tanulást (ML) használ, hogy a piaci feltételek és a versenytársak lépései alapján valós időben módosítsa az árakat.

Konfigurálás, árképzés, árajánlat (CPQ) funkcióval egyszerűsíti az árajánlatkészítési folyamatot az árkalkuláció automatizálásával.

Rugalmas árképzési modelleket kínál – például értékalapú árképzést, promóciós kedvezményeket és többszintű árképzést –, amelyek segítségével személyre szabhatja a megközelítését.

A Pricefx korlátai

Az új funkciók konfigurálása időigényes lehet.

A felhasználói felület néha bonyolult és nem túl intuitív lehet.

Pricefx árazás

Egyedi árazás

Pricefx értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ha az árazási stratégiájának részeként jutalékokat is kezel, fontolja meg a jutaléklap-sablonok használatát a hatékony nyomon követés érdekében. Ez segíthet a pénzügyek rendezettségének megőrzésében és az árazási döntéseivel való integrálásában.

3. Competera (A legjobb átfogó ároptimalizáláshoz és versenytárs-elemzéshez)

via Competera

A Competera az árak optimalizálására és a versenytársak elemzésére specializálódott, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kategória szinten kezelik az árazást egy széles SKU-választék esetében.

A platform dinamikus árképzési algoritmusokat használ, hogy valós idejű adatok, többek között a vásárlói magatartás és az üzleti célok alapján különböző árképzési stratégiákat javasoljon.

Beépített jelentéskészítő eszközei segítenek megjeleníteni az árazási trendeket és értékelni a változások hatását az értékesítési teljesítményre.

A Competera legjobb funkciói

Fejlett kontextusfüggő mesterséges intelligenciát használ, hogy egyszerre több mint 20 árképzési és nem árképzési tényezőt elemzzen.

Egyedülálló keresőmotorral rendelkezik, amely a valós idejű keresleti adatok alapján azonosítja az optimális árakat.

Egyedi árképzési modulokat kínál, amelyek konkrét feladatokhoz igazodnak, így rugalmasságot biztosítanak különböző stratégiák megvalósításához egyetlen irányítópulton belül.

A Competera korlátai

A platform előnyös lenne, ha több testreszabható jelentési opcióval rendelkezne, hogy jobban megfeleljen az egyedi igényeknek.

Competera árképzés

Egyedi árazás

Competera értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (50+ értékelés)

💡 Profi tipp: A piaci trendek nyomon követése mellett fontolja meg a paritáspontok és a különbségpontok értékelését is , hogy megerősítse pozícióját. A hosszú távú márkasiker kulcsa, hogy tudja, hol áll egy szinten a versenytársaival (paritás), és hol emelkedik ki közülük (különbség).

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

4. Prisync (A legjobb az e-kereskedelmi vállalkozások számára testreszabott dinamikus árazáshoz)

via Prisync

A Prisync egy dinamikus ár-összehasonlító szoftver B2B és B2C e-kereskedelmi vállalkozások számára, amely segít nekik az automatizált árkiigazítások megvalósításában.

A platform fejlett dinamikus árképzési algoritmusok segítségével elemzi a versenytársak árait, a piaci keresletet és az értékesítési trendeket, hogy optimális ármódosításokat javasoljon.

Ráadásul integrálható olyan népszerű e-kereskedelmi platformokkal, mint a Shopify, a WooCommerce és a Magento, így az árazási stratégiák könnyen szinkronizálhatók a meglévő rendszerekkel.

A Prisync legjobb funkciói

Valós időben követi nyomon a versenytársak készletszintjét , segítve Önt az áraknak a készletek rendelkezésre állása vagy a készlethiány alapján történő kiigazításában.

Személyre szabott árképzési szabályokat kínál olyan tényezők alapján, mint a versenytársak árai és a szezonális trendek.

Automatizálja az árváltozási értesítéseket, így értesítést kap, ha a versenytársak megváltoztatják áraikat vagy készletszintjüket.

A Prisync korlátai

Az azonnali árváltozásról szóló értesítés csak a Platinum árazási csomagban érhető el.

Néha a jelentések exportálása csúcsidőben lassú lehet.

Prisync árazás

14 napos ingyenes próba

Professzionális: 99 USD/hó, maximum 100 termékig

Prémium: 199 USD/hó, maximum 1000 termékig

Platinum: 399 USD/hó, maximum 5000 termékig

Prisync értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (130 értékelés)

💡Profi tipp: Kombinálja a piackutatási sablonokat a versenytársak elemzésével , hogy mélyebben beleláthasson a piaci trendekbe és a vásárlói viselkedésbe.

5. Omnia Retail (A legjobb valós idejű árképzéshez a piaci feltételek alapján)

via OmniaRetail

Az Omnia Retail segít az árazási csapatoknak a változások végrehajtásában, az árak frissítésének az értékesítésre gyakorolt hatásának nyomon követésében és a haszonkulcsok értékelésében.

A platform betekintést nyújt a piaci trendekbe, a versenytársak viselkedésébe és a vásárlói preferenciákba, miközben kezeli az adatgyűjtést, az árkalkulációkat és a frissítéseket.

Ráadásul az e-kereskedelmi platformokkal és ERP rendszerekkel, például a Shopify, Microtech, Magento stb. való integráció segít az árazási stratégiák kezelésében több értékesítési csatornán keresztül.

Az Omnia Retail legjobb funkciói

Valós idejű betekintést nyújt a piaci feltételekbe és a versenytársak tevékenységébe , így azonnal módosíthatja árait.

Átfogó irányítópultot kínál, amely megjeleníti az árazási stratégiákkal kapcsolatos KPI-ket az idő függvényében.

Tartalmaz fejlett promóciós menedzsment funkciókat, amelyek segítségével nemcsak az alapárakat, hanem a promóciós stratégiákat is optimalizálhatja.

Az Omnia Retail korlátai

A platformon belüli funkciók meglehetősen rögzítettek, ami megnehezíti az Omnia számára az új kérések teljesítését.

Az egyes webhelyek jelentései külön-külön készülnek; egy fiók az összes webhelyhez megkönnyítené a munkát.

Omnia Retail árazás

Kis- és középvállalkozások árazási megoldásai: 417 dollártól (399 eurótól)

Vállalati árképzési megoldások: Egyedi árképzés

Omnia Retail értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

💡Profi tipp: A forgalmazók számára egy CRM eszköz integrálása a nagykereskedelem kezeléséhez segíthet a rendeléskezelés és az ügyfélkommunikáció központosításában, biztosítva, hogy az árak változásai pontosan tükröződjenek az ügyfélkapcsolatokban.

A Price2Spy® egy speciális versenytársak árainak figyelemmel kísérésére szolgáló eszköz, amely segít a kiskereskedőknek nyomon követni a versenytársak árait az e-kereskedelmi webhelyeken, a hagyományos üzletekben és a piactereken.

A platform hasznos információkat nyújt a stratégiai árazáshoz, valamint jelentéskészítő eszközöket, amelyekkel elemezheti a versenytársak áremeléseinek hatását az értékesítési teljesítményre és a piaci részesedésre.

Felhasználóbarát felülete és testreszabható funkciói alkalmassá teszik minden méretű vállalkozás számára.

A Price2Spy® legjobb funkciói

Fejlett adatgyűjtési technológiák segítségével nyomon követi az árakat több online és offline értékesítési csatornán .

Tartalmaz egy árak újrakalkulálási modult , amely segít azonosítani az árak módosítására szoruló termékeket, és szinkronizálni a változásokat az online áruházában.

Támogatja a népszerű üzleti intelligencia (BI) eszközökkel, például a Tableau és a Power BI integrációját, segítve Önt abban, hogy versenytársai árazási adatait beépítse szélesebb körű elemzési keretrendszerébe.

A Price2Spy® korlátai

A felhasználók szeretnék, ha a platform automatikusan felismerné a versenytársak azonos termékeit, anélkül, hogy manuálisan kellene beírni az URL-eket.

Van néhány funkció, amely még jobbá tenné, például a teljesen automatizált árak újrakalkulálása és a nagy termékcsoportok szűrésének bővítése.

Price2Spy® árazás

30 napos ingyenes próba

Alap: 78,95 dollártól/hónap

Prémium: 156,95 dollártól/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Price2Spy® értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (90+ értékelés)

💡Profi tipp: Integrálja az iparági elemzési sablonokat, hogy összehasonlíthassa a versenytársak stratégiáit az iparág szélesebb körű változásaival. Ezzel több adatot kap, amellyel finomíthatja saját árazási stratégiáit.

7. BlackCurve (A legjobb adat alapú betekintés az árazási stratégiák optimalizálásához)

via BlackCurve

A BlackCurve egy fejlett árképzési optimalizáló platform, amely segít egységesíteni az árképzési gyakorlatát, figyelembe véve a helyi piaci eltéréseket és nyomon követve a promóciós kampányok és kedvezmények hatékonyságát.

A platform integrálja a forrásokból származó adatokat, mint például a versenytársak árai, a korábbi értékesítési teljesítmény és a készletek szintje, és előrejelzi az árváltozások lehetséges hatását a jövedelmezőségre.

Ezen felül testreszabható árképzési szabálymotorral rendelkezik, amely segít meghatározni az árkiigazítási kritériumokat és személyre szabott árképzési stratégiákat kidolgozni különböző márkák, kategóriák és termékcsaládok számára.

A BlackCurve legjobb funkciói

Fejlett árrugalmassági elemző eszközöket kínál, amelyek segítenek megérteni, hogy az árváltozások hogyan befolyásolják termékeinek iránti keresletet.

Tartalmaz egy dinamikus árképzési szimulációs funkciót , amely lehetővé teszi, hogy a megvalósítás előtt különböző árképzési forgatókönyveket teszteljen.

Támogatja a több üzlet kezelését, lehetővé téve a több helyszínen vagy online áruházzal rendelkező kiskereskedők számára, hogy egyetlen felületről kezeljék árazási stratégiáikat.

A BlackCurve korlátai

Az adminisztrációs panel időnként kissé akadozhat.

A program portál felhasználói felülete kezdetben kissé zavaros lehet a navigáció szempontjából.

BlackCurve árazás

Ingyenes szint

Starter: Körülbelül 126 USD/hó (99 GBP/hó) áron

Prémium: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

BlackCurve értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta-e: A „BlackCurve” név a banki kifejezésből, az „in the black”-ből származik, amely pozitív pénzegyenleget jelent, míg a „curve” azt szimbolizálja, hogy a szoftver fejlett árstratégiákkal segíti a vállalkozásokat a jövedelmezőség növelésében.

8. Quicklizard (A legjobb AI-alapú dinamikus árképzéshez, amely alkalmazkodik a piaci változásokhoz)

via Quicklizard

A Quicklizard szabályalapú árstratégiákat kombinál AI-vezérelt ajánlásokkal az e-kereskedelem és az omnichannel kiskereskedők számára.

A platform folyamatosan elemzi a különböző forrásokból származó adatokat, beleértve az értékesítési teljesítményt, a versenytársak árait és a vásárlói visszajelzéseket, így átfogó képet ad a piaci körülményekről.

Agilis algoritmusokkal dinamikus árkiigazításokat biztosít, segítve Önt a teljes termékválaszték bevételnövekedési rátájának javításában.

A Quicklizard legjobb funkciói

Automatizálja az árak frissítését az összes értékesítési csatornán , biztosítva az online és offline csatornákra vonatkozó következetes stratégiákat.

Valós idejű A/B tesztelést végzünk, hogy a fogyasztói reakciók alapján meghatározzuk a leghatékonyabb árazási stratégiákat.

Támogatja a földrajzi árkiigazításokat, segítve Önt az árak regionális piaci feltételekhez és fogyasztói magatartáshoz való igazításában.

A Quicklizard korlátai

A platform nem nyújt átfogó áttekintést, így a felhasználók egyszerre csak egy csatornát tekinthetnek meg.

Ha az összes árat a szokásos ütemezésen kívül szeretné megváltoztatni, akkor vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

Quicklizard árazás

Egyedi árazás

Quicklizard értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

💡Profi tipp: Árazási stratégiáinak kiegészítéseként használjon árlistát és árlap sablonokat az árak frissítésének kezeléséhez . Ezek a sablonok egyszerűsítik az árak konzisztenciájának fenntartását az összes termék és csatorna esetében.

9. tgndata® (A legjobb mélyreható elemzésekhez és piaci trendekhez kapcsolódó betekintéshez az árazás terén)

via tgndata ®

A tgndata® olyan vállalkozások számára készült, amelyek pontos piaci trendelemzéssel és árazási információkkal szeretnének versenyelőnyt szerezni.

A platform intuitív felülete és adatvizualizációs eszközei mind az elemzők, mind a döntéshozók számára hozzáférhetővé teszik.

Emellett testreszabható riasztási rendszerrel is rendelkezik, amely valós idejű értesítéseket küld Önnek, akár a versenytársak árainak csökkenéséről, akár a kereslet hirtelen megugrásáról van szó.

A tgndata® legjobb funkciói

Piaci kosárelemzést végez a vásárlási szokások feltárása érdekében, segítve Önt a stratégiai csomagárak vagy promóciós árazási taktikák bevezetésében.

Mesterséges intelligenciát használ a hatalmas piaci adatok feldolgozásához, és a kereslet rugalmassága, a versenytársak lépései és a korábbi értékesítési trendek alapján azonosítja az optimális árakat.

Támogatja a földrajzi szegmentációt, az árstratégiák regionális piaci feltételekhez való igazítását.

tgndata® korlátozások

A felhasználók alkalmi késéseket jelentettek a termékek aktuális árának rögzítésében.

A platformnak nincs mobilalkalmazása, ami korlátozza a mobil eszközökön elérhető alapvető funkciókhoz való hozzáférést.

tgndata® árképzés

Ingyenes

Üzleti: Körülbelül 317 USD/hó (299 EUR/hó) áron kezdődően

Vállalati: Körülbelül 10 000 USD/év (10 000 EUR/év) áron kezdődően

tgndata® értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Miután összegyűjtötte a piaci információkat, használja az Excel és a ClickUp versenyképességi elemzési sablonjait a strukturált adatelemzéshez és a projektmenedzsmenthez. Vagy próbálja ki a Google Sheets versenyképességi elemzési sablonjait, hogy egyszerűbbé tegye a csapatok közötti megosztást.

10. PriceLabs (A legjobb dinamikus bevételkezelés a vendéglátóipar számára)

via PriceLabs

A PriceLabs egy bevételkezelő eszköz a vendéglátóipar számára. Integrálja az olyan adatforrásokat, mint a versenytársak árai, a helyi események és a korábbi foglaltsági trendek, hogy valós idejű piaci betekintést nyújtson a szálloda- és nyaraló-tulajdonosoknak.

Ráadásul a platform „Hyper Local Pulse” funkciója fejlett algoritmusokat használ, hogy hiperlokális árazási ajánlásokat adjon. A szállodatulajdonosok akár egyedi árazási szabályokat is létrehozhatnak a kihasználtság, a foglalási időszakok vagy a hét napjai alapján.

A PriceLabs legjobb funkciói

Dinamikus tartózkodási idő (LOS) alapú árazást kínál, amely segít a szálláshelyeknek maximalizálni bevételeiket az áraknak a lefoglalt éjszakák száma alapján történő kiigazításával.

Tartalmaz egy intuitív elemzési műszerfalat olyan kulcsfontosságú mutatókkal, mint a kihasználtsági arány, az átlagos napi ár (ADR), a rendelkezésre álló szobák utáni bevétel (RevPAR) és a foglalási ütem .

Tartalmaz egy minimális tartózkodási idő ajánló motort, amely a keresleti minták alapján javasolja az optimális minimális tartózkodási időtartamot.

A PriceLabs korlátai

Ha több ingatlant kezel, az egyes ingatlanok árazási szabályainak beállítása és kezelése bonyolulttá válhat.

A platform az Airbnb és a VRBO ajánlásait használja, amelyek nem biztosítanak olyan nagy pontosságot, ha foglalásainak nagy része a Booking.com-on keresztül érkezik.

PriceLabs árazás

Dinamikus árképzés és portfólióelemzés Portfólióelemzés: Ingyenes Dinamikus árképzés: 19,99 USD/hó

Piaci irányítópult 1000 hirdetés: 9,99 USD/hó 5000 hirdetés: 19,99 USD/hó 10 000 hirdetés: 39,99 USD/hó

Revenue Estimator Pro 2 becslés/hónap: 10 USD 15 becslés/hónap: 45 USD 50 becslés/hónap: 125 USD

PriceLabs értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (több mint 220 értékelés)

🔍 Tudta-e: A PriceLabs világszerte több mint 350 000 ingatlant támogat, így jelentős szereplőnek számít a nyaraló-bérleti piacon.

