A digitális eszközkezeléshez legalkalmasabb 11 Brandfolder alternatíva

A kampány határideje közeledik, a logó hiányzik, és senki sem emlékszik, hol található a legújabb verzió.

Ismerősnek tűnik? 📁

Valaki esküszik, hogy egy megosztott mappában van. Másvalaki egy elavult verzióval rendelkezik. A tervező „nem elérhető”. Most pedig a határidő közeledik.

Egy jó digitális eszközkezelő rendszernek (DAM) egyszerűsítenie kell az együttműködést, nem pedig tovább növelnie a káoszt. A Brandfolder népszerű választás, de nem az egyetlen lehetőség. Ha jobb automatizálást, zökkenőmentes együttműködést vagy rugalmasabb árazást szeretne, érdemes megismerkedni a Brandfolder számos alternatívájával.

Vessünk egy pillantást a legjobb lehetőségekre, amelyekkel rendezett állapotban tarthatja eszközeit és mozgásban tarthatja csapatát. 🙌🏼

Miért érdemes a Brandfolder alternatíváit választani?

Bár a Brandfolder egy megbízható DAM eszköz, nem feltétlenül felel meg minden csapat igényeinek.

Itt láthatja, miben marad el a Brandfolder, és mit kellene helyette egy modern DAM-nek tudnia.

Árakkal kapcsolatos aggályok: A Brandfolder árai magasak lehetnek, különösen kisvállalkozások vagy induló cégek számára, amelyek költséghatékony megoldásokat keresnek.

Korlátozott munkafolyamat-automatizálás: Bár alapvető automatizálási funkciókat kínál, egyes alternatívák fejlettebb munkafolyamat-optimalizálást biztosítanak a zökkenőmentes eszközjóváhagyás és együttműködés érdekében.

Testreszabási korlátozások: Azok a felhasználók, akiknek nagyon testreszabott metaadatszerkezetekre vagy márkaépítési lehetőségekre van szükségük, a Brandfolder testreszabási lehetőségeit korlátozónak találhatják.

Fejlett keresési funkciók: Egyes alternatívák AI-alapú keresést, jobb címkézést vagy részletesebb szűrést kínálnak az eszközök gyorsabb megtalálásához.

Skálázhatósági problémák: A növekvő csapatok vagy vállalkozásoknak rugalmasabb tárolásra, jogosultságokra és integrációkra lehet szükségük, amelyek jobban megfelelnek a változó igényeknek.

Ügyfélszolgálati aggályok: A csomagtól függően az ügyfélszolgálat válaszideje nem feltétlenül olyan gyors vagy átfogó, mint a versenytársaké.

Integrációs igények: Ha csapata speciális tervezési, projekt- vagy tartalomkezelő eszközöket használ, akkor egy mélyebb integrációt biztosító alternatíva lehet a megfelelőbb választás.

🧐 Tudta? A munkavállalók 92%-a elismeri, hogy hetente akár nyolc órát is eltölt (vagy pazarol) fájlok keresésével. Az adatelem-kezelő eszközökkel könnyen orvosolható ez a termelékenységi veszteség.

A Brandfolder alternatívái egy pillantásra

A megfelelő digitális eszközkezelő eszköz megkönnyíti az eszközök szervezését és megosztását. Itt található egy rövid áttekintés a legjobb alternatívákról és azok legfőbb előnyeiről.

Eszköz Főbb funkciók A legjobb Árak ClickUp – All-in-one projekt- és eszközkezelés – AI-alapú keresés – Egyedi metaadatok nyomon követése – Eszközök automatizálása Csapatok, amelyeknek egy helyen kell kezelniük a projekteket és az eszközöket, AI-vezérelt automatizálással és munkafolyamatokkal. Örökre ingyenes; testreszabás elérhető vállalatok számára Canto – AI-alapú vizuális keresés – Gyűjtemények és metaadatok szervezése – Márkás tartalomportálok Olyan szervezetek, amelyeknek AI-alapú funkciókra és egyszerűbb eszközszervezésre van szükségük beépített elemzési funkciókkal. Egyedi árazás Filecamp – Testreszabható márkajelzés – Biztonságos fájlmegosztás – Együttműködési jogosultságok Csapatok, akik személyre szabott márkázást és ellenőrzést szeretnének az eszközökhöz való hozzáférés és szerkesztés felett Alap: 29 USD/hó felhasználónként; Haladó: 59 USD/hó felhasználónként; Professzionális: 89 USD/hó felhasználónként Bynder – Központosított eszköz tárolás – Testreszabható sablonok – AI-alapú metaadat-címkézés Strukturált márkaeszközöket kezelő és jóváhagyási munkafolyamatokra szoruló vállalkozások Egyedi árazás Nuxeo – Tartalom életciklus-kezelés – AI-alapú osztályozás – Skálázható tárolás Olyan vállalkozások, amelyeknek nagy mennyiségű, a szabályozási előírásoknak megfelelő tartalommal kell dolgozniuk, és amelyeknek fejlett munkafolyamat-automatizálásra és tartalom életciklus-kezelésre van szükségük. Egyedi árazás Frontify – Márka stílusú útmutató integráció – Valós idejű együttműködés – Skálázható munkafolyamat-modulok Marketingcsapatok, amelyek a márka konzisztenciájának fenntartására és a tartalmak hatékony együttműködésére összpontosítanak Egyedi árazás Adobe Experience Manager – Integráció az Adobe Creative Clouddal – Személyre szabott tartalomszolgáltatás – Többcsatornás kezelés Nagy szervezetek, amelyek átfogó megoldásra szorulnak a tartalom- és digitális eszközkezelés terén Egyedi árazás Acquia DAM (Widen) – AI-alapú automatikus címkézés – Robusztus elemzés – Skálázható tárolás és hozzáférés-vezérlés Erős elemzési és AI funkciókkal bővülő eszközkezelési igényeket kielégítő vállalkozások Egyedi árazás MediaValet – Együttműködésen alapuló eszközkezelés – AI-alapú címkézés – Testreszabható felhasználói jogosultságok Csapatok, amelyek zökkenőmentes együttműködésre és fájlmegosztásra van szükségük, hatékony eszközkeresési funkciókkal Egyedi árazás Aprimo – Marketing erőforrások kezelése – Munkafolyamatok automatizálása – Központosított márkaeszközök Marketingcsapatok, amelyek erős munkafolyamat-kezelési képességekkel kezelik a költségvetéseket, eszközöket és projekteket Egyedi árazás Lytho – Kreatív munkafolyamat-automatizálás – Valós idejű együttműködés – AI-vezérelt címkézés és keresési funkció Kreatív csapatok, akiknek eszközkezelésre, márkaegységességre és munkafolyamat-automatizálásra van szükségük Egyedi árazás

🎉 Érdekesség: A Fortnite és a CS:GO játékokban szereplő tárgyak valós értéket képviselnek, a ritka skin-ek több ezer dollárért kelnek el.

A 11 legjobb Brandfolder alternatíva

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

A Brandfolder nem az egyetlen lehetőség a digitális eszközkezelő rendszerek terén. Akár jobb árakat, több testreszabási lehetőséget vagy fejlett funkciókat keres, számos alternatíva kielégítheti igényeit.

Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket! 📑

1. ClickUp (a legjobb all-in-one projekt- és eszközkezeléshez)

A digitális eszközkezelés nem csupán a tárolásról szól – az egész tartalom-munkafolyamatot racionalizálnia kell. Akár új kampányt indít, akár a márka egységességét kezeli a csapatok között, a ClickUp segít az eszközök létrehozásától a végrehajtásig anélkül, hogy eszközöket kellene váltania.

A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, a ClickUp a legjobb Brandfolder alternatíva. Egyetlen platformon egyesíti a fájltárolást, a dokumentációt, a feladatkezelést és az AI-alapú keresést, így eszközei ott találhatók, ahol a munka ténylegesen zajlik.

📝 Valós idejű együttműködés a ClickUp Docs segítségével

A legtöbb DAM eszköz eszközöket tárol, de mi van a hozzájuk tartozó briefekkel, vázlatokkal vagy stratégiai dokumentumokkal? A ClickUp Docs segítségével valós időben hozhat létre, szerkeszthet és együttműködhet tartalmakon – közvetlenül a projektterületén belül.

Szüksége van egy közösségi média stratégia kidolgozására? Nyisson meg egy dokumentumot, adja hozzá a tartalmát, helyezze el a tervezési maketteket, és jelölje meg a csapattagokat a gyors visszajelzés érdekében. A dokumentumok kapcsolódnak a kapcsolódó feladatokhoz, így minden frissítés kontextuálisan összekapcsolódik.

A dokumentumokat nyilvánossá is teheti, ami tökéletes megoldás márkakészletek vagy kampányismertetők megosztására ügyfelekkel vagy szabadúszókkal. Ráadásul, mivel ezek a ClickUp strukturált hierarchiáján belül találhatók, a megfelelő tartalom megtalálása gyors és intuitív.

A ClickUp egyben tudásmenedzsment rendszerként is működik, így könnyedén létrehozhat wikiket, onboarding hubokat és eszközszótárakat beágyazott oldalakkal és intelligens linkekkel.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

🔎 A ClickUp Connected Search segítségével bármit azonnal megtalálhat

A ClickUp Connected Search segítségével azonnal megtalálhatja a fájlokat és eszközöket.

Unod már, hogy szétszórt mappákban, csevegésekben és e-mailekben kell keresned, csak hogy megtalálj egy eszközt?

A ClickUp Connected Search megszünteti a káoszt azáltal, hogy indexeli az egész munkaterületet – a dokumentumoktól és feladatoktól a megjegyzésekig és mellékletekig. Csak írja be a kulcsszót, és azonnal előhívhatja, amire szüksége van – még akkor is, ha elfelejtette, hol tárolta.

Ezzel a ClickUp sokkal több, mint egy tárolási megoldás – ez a csapata belső keresőmotorja.

🧠 AI-alapú munkafolyamatok és tartalom a ClickUp Brain segítségével

Hívja elő a releváns dokumentumokat, készítsen éles betekintést, és tartsa kézben az egész tudásbázisát a ClickUp Brain segítségével.

Még a legjobban szervezett rendszerek is összeomlanak, ha a munkafolyamatok manuálisak. Itt jön be a ClickUp Brain .

A ClickUp Brain még tovább megy, és elvégzi Ön helyett a tartalomkészítést és az automatizálást. Megérti a természetes nyelvet, így egyszerű utasításokkal generálhat tartalmat, összefoglalhat információkat és automatizálhat munkafolyamatokat.

Tegyük fel, hogy szüksége van egy új termék bevezetéséről szóló e-mailre. Írja be: „Írjon egy professzionális e-mailt, amelyben bejelenti az XYZ Corp új termékének bevezetését.” A ClickUp Brain azonnal létrehoz egy strukturált vázlatot, ezzel időt takarítva meg Önnek.

Segít a ClickUp Automations beállításában is.

Például így fogalmazhat: „Amikor egy tervezési eszköz jóváhagyásra kerül, helyezze át a feladatot a „Befejezett” kategóriába, és értesítse a marketing csapatot.” Az AI asszisztens automatikusan konfigurálja ezt a munkafolyamatot, így nincs szükség manuális frissítésekre.

🏷️ Szervezés és automatizálás a ClickUp egyéni mezőkkel

A metaadatok minden DAM-rendszer életelemei. A ClickUp segítségével túlléphet az egyszerű címkézésen, és a munkafolyamatához igazított egyéni mezők segítségével még többet hozhat ki a rendszerből.

Kövesse nyomon a felhasználási jogokat, a jóváhagyási státuszt, a kampány relevanciáját vagy az eszköz típusát – mindezt a munkaterületén belül. Ezeket az attribútumokat akár szűrheti, automatizálhatja vagy vizualizálhatja a műszerfalakon és a jelentésekben.

Például egy kreatív vezető automatikusan megtekintheti az összes, a héten esedékes „közösségi médiára jóváhagyott” eszközt, és elindíthatja az átadási munkafolyamatokat.

📦 Egyszerűsített eszközkezelés sablonokkal

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp eszközkezelési sablonja segít nyomon követni vállalatának eszközeit.

A ClickUp eszközkezelési sablon segít a csapatoknak a fájlok szervezésében, az eszközök állapotának nyomon követésében és a manuális átadások csökkentésében – anélkül, hogy rendszereket kellene felépíteni a semmiből.

Javítási naptár nézet: A karbantartási feladatok ütemezését és nyomon követését egyértelmű idővonal segítségével végezheti el.

Javítási költségek megtekintése: Jegyezze fel a javítási költségeket a jobb költségtervezés érdekében.

Lista nézet: Tartsa összes eszközét egy kereshető helyen, rendezett állapotban.

Ez egy kész rendszer, amellyel azonnal megkezdheti az eszközök és a kapcsolódó munkafolyamatok kezelését.

Összességében a ClickUp, amelynek célja, hogy egyetlen, egységes platformmal helyettesítse a többféle eszközt, segíti a csapatokat a digitális eszközök kezelésében, a projektek nyomon követésében és a tartalmakon való együttműködésben – mindezt egy mindent összekötő mesterséges intelligencia segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Tartsa összekapcsolva a kapcsolódó eszközöket: Kössön össze feladatokat, fájlokat és dokumentumokat Kössön össze feladatokat, fájlokat és dokumentumokat a ClickUp Relationships segítségével, hogy a csapatok mindig a legfrissebb verziójú stílusú útmutatókat, logókat vagy kampányeszközöket használhassák.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot: A ClickUp Proofing funkciójával közvetlenül ellenőrizheti a képeket, PDF-eket és videókat, megjegyzéseket és jelöléseket hozzáadva, így egyértelművé téve a visszajelzéseket.

Szabályozza, ki férhet hozzá a fájlokhoz és szerkesztheti azokat: Korlátozza a szerkesztési jogokat, adjon a szabadúszóknak csak olvasási jogot, és védje az érzékeny márkaeszközöket.

Fájlok kezelése bárhonnan: A mobilalkalmazással útközben is hozzáférhet, jóváhagyhat és megoszthat eszközöket, így a távoli csapatok is könnyen kapcsolatban maradhatnak egymással.

A ClickUp korlátai

A Free Forever csomag korlátozott tárhelyet kínál, ami nem feltétlenül megfelelő azoknak a csapatoknak, akik nagy felbontású tervezési fájlokkal vagy nagy videó fájlokkal dolgoznak.

A kiterjedt testreszabási lehetőségek és funkciók eleinte nyomasztóak lehetnek, és időbe telik, amíg hatékonyan beállítja a digitális eszközkezelési munkafolyamatokat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így osztotta meg tapasztalatait a ClickUp használatáról:

A ClickUp segítségével minden projektünket könnyedén egy helyen tárolhatjuk. Minden projektnél előfordulhatnak olyan problémák vagy akadályok, amelyeket a csapatnak meg kell oldania, de a ClickUp segítségével gyorsan kommunikálhatunk azokkal, akikkel kapcsolatba kell lépnünk. Az automatizálásnak köszönhetően egy nagyon elavult és időigényes folyamatot gyorsabbá és pontosabbá tudtunk tenni.

A ClickUp segítségével minden projektünket könnyedén egy helyen tárolhatjuk. Minden projektnél előfordulhatnak olyan problémák vagy akadályok, amelyeket a csapatnak meg kell oldania, de a ClickUp segítségével gyorsan kommunikálhatunk azokkal, akikkel kapcsolatba kell lépnünk. Az automatizálásnak köszönhetően egy nagyon elavult és időigényes folyamatot gyorsabbá és pontosabbá tudtunk tenni.

2. Canto (a legjobb AI-alapú digitális eszközszervezéshez)

via Canto

A Canto megkönnyíti a digitális eszközök nyomon követését anélkül, hogy végtelen mappákat kellene átkutatnia. Az AI-alapú vizuális kereső segítségével egyszerű leírások, színek vagy objektumok alapján találhat képeket, videókat és dokumentumokat.

Fájlokat kell megosztania? Ez a márkaeszköz-kezelő eszköz segítségével könnyedén terjesztheti eszközeit csapatoknak, ügyfeleknek vagy partnereknek. Emellett integrálható az Adobe Creative Suite, a WordPress és más marketingeszközökkel is, így tartalma tökéletesen illeszkedik a meglévő munkafolyamatokba.

A Canto legjobb funkciói

Keresés segítségével azonnal megtalálhatja az eszközöket, amely kulcsszavak, színek és objektumok alapján felismeri a képeket, videókat és dokumentumokat.

Ossza meg fájljait könnyedén a márkás tartalomportálok segítségével, amelyek zökkenőmentessé teszik az eszközök terjesztését, miközben megőrzik a márka egységességét.

Tartsa rendben gyűjteményeit az eszközök kategorizálásával, metaadatok hozzáadásával és hozzáférési jogosultságok beállításával a jobb ellenőrzés érdekében.

Használja a beépített eszközelemző funkciót, hogy nyomon követhesse, ki nézi, tölti le és osztja meg a tartalmakat.

A Canto korlátai

A felhasználók váratlan oldalújratöltésekről számoltak be a keresések során, ami kényelmetlenséget és a folyamat potenciális elvesztését okozta.

Az egyedi márkajelzés és integrációk csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

Canto árak

Egyedi árazás

Canto értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1470+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (680+ értékelés)

Mit mondanak a Canto-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Canto segítségével könnyen rendszerezhetőek a dinamikus forrásokból származó eszközök, és a kereshetőség is nagyon egyszerű. Tetszik, hogy rendkívül részletesen beállíthatom, hogyan és hol tárolódnak az eszközök, és a metaadatok egyéni mezőinek testreszabása is nagyon egyszerű.

A Canto segítségével könnyen rendszerezhetőek a dinamikus forrásokból származó eszközök, és a kereshetőség is nagyon egyszerű. Tetszik, hogy rendkívül részletesen beállíthatom, hogyan és hol tárolódnak az eszközök, és a metaadatok egyéni mezőinek testreszabása is nagyon egyszerű.

3. Filecamp (A legjobb testreszabható digitális eszközkezeléshez)

via Filecamp

A Filecamp megkönnyíti a digitális eszközök kezelését. A fájlok egy helyen vannak rendezett módon tárolva, így intelligens keresővel, címkékkel és metaadatokkal könnyen megtalálhatók.

Az eszközök megosztása ugyanolyan egyszerű. Az egyedi márkajelzés elegáns megjelenést kölcsönöz az ügyfelek számára elérhető portáloknak, a részletes jogosultságok pedig biztosítják, hogy csak a megfelelő személyek férjenek hozzá az adatokhoz. A beépített együttműködési eszközök rendszerezik a visszajelzéseket, így a jóváhagyások nem vesznek el az e-mailek között.

A Filecamp legjobb funkciói

Ossza meg fájljait biztonságosan jelszóval védett linkek és testreszabható jogosultságok segítségével.

Zökkenőmentes együttműködés a csapat tagjai és külső partnerek számára a platformon belüli eszközökhöz való hozzáférés, azok áttekintése és jóváhagyása révén.

Figyelje az eszközök használatát részletes elemzési és jelentési eszközökkel, amelyek betekintést nyújtanak a fájlok elérésének módjába és idejébe.

Hozzáférhet digitális eszközeihez útközben is a Filecamp mobilalkalmazásával.

A Filecamp korlátai

Egyes felhasználók frusztrálónak tartják a keresési funkciót, mivel megjegyzik, hogy bizonyos fájlok megkeresése időigényes lehet.

A robusztus drag-and-drop funkció hiánya lassítja a szerkesztést.

Bár funkcionális, a felhasználói felületet egyesek elavultnak tartják.

Filecamp árak

Alap: 29 USD/hó felhasználónként

Haladó: 59 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 89 USD/hó felhasználónként

Filecamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Filecamp-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Kedvező árú szoftver, kiváló funkciókkal és tárolókapacitással. A feltöltés kissé frusztráló, de ez más fájlkezelőknél is így van. A fájlminiatűrök igazi áldás, ha gyorsan meg akarja találni a keresett dokumentumot/fájlt.

Kedvező árú szoftver, kiváló funkciókkal és tárolókapacitással. A feltöltés kissé frusztráló, de ez más fájlkezelőknél is így van. A fájlminiatűrök igazi áldás, ha gyorsan meg akarja találni a keresett dokumentumot/fájlt.

4. Bynder (A legjobb strukturált márkaeszköz-kezeléshez)

via Bynder

A Bynder egyszerűsített módszert kínál a vállalatok számára a digitális eszközök tárolására, kezelésére és terjesztésére, miközben biztosítja a márkairányelvek betartását. A platform ellenőrzött hozzáférést biztosít a marketingcsapatok számára a jóváhagyott tartalmakhoz, így garantálva a márka egységességét minden csatornán.

A munkafolyamat-eszközök egyszerűsítik a jóváhagyási folyamatot, segítve a kreatív csapatokat a koncepciótól a publikálásig vezető úton, felesleges oda-vissza levelezés nélkül.

A Bynder legjobb funkciói

Tárolja és kategorizálja az eszközöket egy központi helyen, így biztosítva, hogy a márka anyagai naprakészek és könnyen megtalálhatók legyenek.

Csökkentse a gyártási időt testreszabható sablonokkal, amelyek lehetővé teszik a marketingcsapatok számára, hogy a márkával összhangban lévő anyagokat állítsanak elő.

Automatizálja a jóváhagyásokat a valós idejű visszajelzések, a verziókezelés és a strukturált tartalomfelülvizsgálatok érdekében.

Javítsa az eszközök megtalálhatóságát az AI-alapú metaadat-címkézéssel, amely a tartalom típusának és használatának alapján javítja a keresési eredményeket.

A Bynder korlátai

A sablonok és a testreszabási funkciók meglehetősen korlátozottak.

A strukturált eszközkezelési rendszerekkel nem ismerős felhasználóknak tanulási görbe van.

A kezdeti beállítás időigényes lehet, mivel a munkafolyamatot és a jogosultsági beállításokat is konfigurálni kell.

Bynder árak

Egyedi árazás

Bynder értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (920+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (220+ értékelés)

Mit mondanak a Bynderről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Bár a Bynder mindenben jól teljesít, néhány más DAMS-ben megtalálható funkció hiányzik belőle. Például a Bynder nem keres szöveget a képeken belül (címkézéshez), és a Bynder Studio nem támogatja az InDesign fájlokat. Hogy ezek a kis funkciók mennyire fontosak Önnek, az személyes preferenciák kérdése.

Bár a Bynder mindenben jól teljesít, néhány más DAMS-ben megtalálható funkció hiányzik belőle. Például a Bynder nem keres szöveget a képeken belül (címkézéshez), és a Bynder Studio nem támogatja az InDesign fájlokat. Hogy ezek a kis funkciók mennyire fontosak Önnek, az személyes preferenciák kérdése.

5. Nuxeo (a legjobb komplex tartalom életciklusok kezeléséhez)

via Nuexo

A Nuxeo legfőbb erőssége a tartalom munkafolyamatok automatizálási képességében rejlik, amely biztosítja, hogy az eszközök zökkenőmentesen mozogjanak a létrehozástól a tárolásig, a terjesztésig és az archiválásig.

A szerszám moduláris felépítése lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a platformot az iparág-specifikus követelményekhez igazítsák, beleértve a pénzügyi és egészségügyi ágazatokat is, ahol a szabályozási követelmények szigorúak. A rendszer integrálható ERP- és dokumentum-együttműködési szoftverekkel is, így természetesen illeszkedik a komplex tartalom-ökoszisztémákkal rendelkező vállalkozásokhoz.

A Nuxeo legjobb funkciói

Automatizálja az eszközök életciklusának kezelését olyan munkafolyamatok meghatározásával, amelyek ellenőrzik a jóváhagyásokat, a tárolást és a lejárati dátumokat.

Használja az AI-alapú osztályozást a fájlok intelligens címkézéséhez vizuális felismerés, szöveges tartalom vagy korábbi használati trendek alapján.

Konfigurálja a metaadat mezőket az iparági előírásoknak megfelelően, biztosítva a digitális eszközök jogi és biztonsági megfelelőségét.

Méretezze a tárolási kapacitást, hogy kiterjedt médiakönyvtáraknak is helyet biztosítson a rendszer teljesítményének romlása nélkül.

A Nuxeo korlátai

A teljes testreszabáshoz technikai szakértelemre van szükség, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a nem technikai csapatok számára.

A felhasználói felület a egyszerűség helyett a funkcionalitást helyezi előtérbe, ami lassíthatja az új felhasználók általi elfogadását.

Egyes integrációk egyedi fejlesztést igényelnek, ami meghosszabbítja a beállítási időt az egyedi szoftvercsomagokkal rendelkező szervezetek számára.

Nuxeo árak

Egyedi árazás

Nuxeo értékelések és vélemények

G2: 4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Nuxeo-ról a valós felhasználók?

A Gartner egyik értékelése így szól:

A platform megbízható, rugalmas és skálázható. A navigáció néha inkonzisztens lehet, és általában fejlesztés útján kell testreszabnunk, mivel nincs beépített testreszabási lehetőség.

A platform megbízható, rugalmas és skálázható. A navigáció néha inkonzisztens lehet, és általában fejlesztés útján kell testreszabnunk, mivel nincs beépített testreszabási lehetőség.

🧐 Tudta? Jack Dorsey, a Twitter alapítója első tweetje, a „Just setting up my twttr” (Most állítom be a twttr-t) 2,9 millió dollárért kelt el aukción digitális eszközként.

6. Frontify (A legjobb a márka konzisztenciája és a tartalom együttműködése szempontjából)

via Frontify

A Frontify strukturált megközelítést kínál a márkamenedzsmenthez, központi helyet biztosítva a márkairányelvek tárolásához, megosztásához és érvényesítéséhez. A digitális eszközöket közvetlenül a márka stílusú útmutatókhoz kapcsolja, így biztosítva, hogy a csapatok mindig a legfrissebb, jóváhagyott anyagokat használják.

Az interaktív jóváhagyási munkafolyamatok segítségével a tervezők, marketingesek és márkamenedzserek valós időben együttműködhetnek, csökkentve ezzel a félreértések számát.

A Frontify legjobb funkciói

Tartsa fenn a márka integritását azáltal, hogy a digitális eszközöket egy központi stílusú útmutatóhoz kapcsolja, amely biztosítja, hogy a csapatok egységes vizuális szabványokat alkalmazzanak.

Egyszerűsítse a jóváhagyási folyamatot valós idejű együttműködési funkciókkal, beleértve az élő visszajelzéseket és a strukturált felülvizsgálati munkafolyamatokat.

Növelje a munkafolyamat hatékonyságát azáltal, hogy logókat, kampányeszközöket és tervezési sablonokat tárol egy könnyen navigálható könyvtárban.

A platformot különböző csapatméretekhez és márkaépítési igényekhez igazíthatja a vállalkozás növekedésével együtt fejlődő, skálázható modulokkal.

A Frontify korlátai

A kezdeti beállítás erőfeszítést igényel, különösen akkor, ha a meglévő márkaeszközöket áttelepíti a rendszerbe.

Egyes integrációk manuális konfigurációt igényelnek, ami lassíthatja a bevezetést olyan csapatok esetében, amelyek már kialakult szoftveres ökoszisztémával rendelkeznek.

Frontify árak

Egyedi árazás

Frontify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra:4,8/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Frontify-ról a valós felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

Kiválóan alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek most kezdik meg a tervezési rendszer létrehozását. Kész alapot biztosít, amely minimális erőfeszítéssel beállítható és használatba vehető. Több ezer tervezési elem és több felhasználó esetén korlátozott lehet – 10-nél több felhasználóval még nem próbáltuk ki.

Kiválóan alkalmas azoknak a szervezeteknek, amelyek most kezdik meg a tervezési rendszer létrehozását. Kész alapot biztosít, amely minimális erőfeszítéssel beállítható és használatba vehető. Több ezer tervezési elem és több felhasználó esetén korlátozott lehet – 10-nél több felhasználóval még nem próbáltuk ki.

🎉 Érdekesség: A digitális eszközök sokféle dolgot magukban foglalhatnak, például Snapchat szűrőket, mesterséges intelligencia által generált hangokat és személyiségeket, virtuális ingatlanokat, sőt digitális háziállatokat is (például a Nintendogsban szereplőket)!

7. Adobe Experience Manager (a legjobb átfogó tartalomkezeléshez)

az Adobe Experience Manager segítségével

Az Adobe Experience Manager (AEM) egy robusztus platformot kínál, amely ötvözi a digitális eszközkezelést a tartalomkezelési funkciókkal, így azoknak a vállalkozásoknak is megfelel, amelyek egységes megoldást keresnek.

Az AEM lehetővé teszi a csapatok számára, hogy személyre szabott digitális élményeket hozzanak létre, kezeljenek és szállítsanak különböző csatornákon, biztosítva az egységességet és a hatékonyságot. Más Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal való integrációja egyszerűsíti a munkafolyamatokat, lehetővé téve a kreatív és marketing csapatok közötti zökkenőmentes együttműködést.

Az Adobe Experience Manager legjobb funkciói

Zökkenőmentesen integrálható az Adobe Creative Cloud alkalmazásokkal, lehetővé téve a tervezők és a marketingesek közötti hatékony együttműködést.

Az AEM fejlett célzási és szegmentálási eszközeinek felhasználásával személyre szabott tartalmakat szállíthat, növelve ezzel a felhasználói elkötelezettséget.

Kezelje és tegye közzé tartalmait több csatornán, biztosítva ezzel a márka egységes megjelenését.

Az Adobe Experience Manager korlátai

A megvalósítás és a testreszabás bonyolult lehet, gyakran speciális szakértelmet igényel.

A platform átfogó funkciói magasabb költségekkel járnak, ami kisebb szervezetek számára megfizethetetlen lehet.

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy az Adobe ügyfélszolgálata nem mindig felel meg az elvárásoknak.

Az AEM karbantartása és frissítése jelentős technikai szakértelmet és dedikált erőforrásokat igényel.

Adobe Experience Manager árak

Egyedi árazás

Adobe Experience Manager értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 3400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3900+ értékelés)

Mit mondanak az Adobe Experience Managerről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Az Experience Manager egy hatékony eszköz, amely valószínűleg a vállalati szinten a legoptimálisabb. Az eszközkönyvtár külön csatlakoztatása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuális elemeiket külön szervezzék, és a könyvtár zökkenőmentesen csatlakozik az oldalakon való használathoz. A címkéző eszköz is rendkívül robusztus, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy címkék segítségével dinamikus oldalakat hozzanak létre.

Az Experience Manager egy hatékony eszköz, amely valószínűleg a vállalati szinten a legoptimálisabb. Az eszközkönyvtár külön csatlakoztatása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy vizuális elemeiket külön szervezzék, és a könyvtár zökkenőmentesen csatlakozik az oldalakon való használathoz. A címkéző eszköz is rendkívül robusztus, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy címkék segítségével dinamikus oldalakat hozzanak létre.

8. Acquia DAM (Widen) (A legjobb skálázható digitális eszközkezeléshez)

via Acquia DAM

Az Acquia DAM (korábban Widen) rugalmas platformot biztosít a márkák számára a digitális eszközök hatékony kezeléséhez és terjesztéséhez a csapatok és csatornák között. Felhasználóbarát felülete és konfigurálható metaadatsémája javítja a kereshetőséget és a munkafolyamatok testreszabását.

Skálázhatósága miatt különböző méretű szervezetek számára is alkalmas, amelyek eszközkezelésüket központosítani szeretnék.

Az Acquia DAM (Widen) legjobb funkciói

Növelje az eszközök megtalálhatóságát az AI-alapú automatikus címkézéssel, amely automatikusan hozzárendeli a releváns metaadatokat az új eszközökhöz.

Használja a robusztus elemzési eszközöket az eszközök teljesítményének és a felhasználói elkötelezettségnek a figyelemmel kísérésére, és hozza meg adat alapú döntéseit.

Biztosítsa a biztonságos hozzáférést a felhasználói jogosultságok és szerepkörök beállításával, valamint az érzékeny tartalmak jogosulatlan használat elleni védelmével.

Acquia DAM (Widen) korlátai

Egyes felhasználók megjegyezték, hogy a felület elavultnak tűnik, és modernizálásra szorulna.

Bizonyos harmadik féltől származó eszközökkel való integrációhoz további konfigurációra lehet szükség.

Acquia DAM (Widen) árak

Egyedi árazás

Acquia DAM (Widen) értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak az Acquia DAM (Widen) valódi felhasználói?

A G2 egyik értékelése így szól:

A DAM-ot viszonylag felhasználóbarátnak találom. Mint más adatbázisok esetében, ehhez is hozzá kell szokni. Számos hasznos oktatóvideó áll rendelkezésre. Az egyes eszközök módosításához többféle módszer is rendelkezésre áll: a rendszerben magában, vagy egy csv fájl letöltésével, amelyben offline módon elvégezheti a módosításokat, majd feltöltheti a dokumentumot a metaadatok egyszerű hozzáadásához.

A DAM-ot viszonylag felhasználóbarátnak találom. Mint más adatbázisok esetében, ehhez is hozzá kell szokni. Számos hasznos oktatóvideó áll rendelkezésre. Az egyes eszközök módosításához többféle módszer is rendelkezésre áll: a rendszerben magában, vagy egy csv fájl letöltésével, amelyben offline módon elvégezheti a módosításokat, majd feltöltheti a dokumentumot a metaadatok egyszerű hozzáadásához.

🧐 Tudta? A blokklánc-alapú domainnevek, mint például .eth vagy .crypto, helyettesíthetik a hagyományos webhelyek URL-jeit, és digitális tulajdonnak minősülnek.

9. MediaValet (A legjobb a kollaboratív digitális eszközkezeléshez)

via MediaValet

A MediaValet felhőalapú digitális eszközkezelési platformot kínál marketing- és kreatív csapatok számára, akik együttműködési eszközöket keresnek. Felhasználóbarát felülete és robusztus keresési funkciói lehetővé teszik a csapatok számára az eszközök hatékony megtalálását és terjesztését.

A platform támogatja a különböző kreatív és termelékenységi eszközökkel való integrációt, javítva a munkafolyamatok folytonosságát. Sokoldalúan használható azoknak a csapatoknak, amelyek célja az együttműködés javítása és az eszközök hatékony kezelése.

A MediaValet legjobb funkciói

Könnyítse meg az együttműködést olyan funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára az eszközök valós idejű megosztását, felülvizsgálatát és jóváhagyását.

Vezessen be fejlett keresési funkciókat AI-alapú címkézéssel és metaadatokkal, javítva az eszközök megtalálhatóságát.

Testreszabhatja a felhasználói jogosultságokat, hogy ellenőrizze a hozzáférést és fenntartsa a biztonságot a különböző felhasználói csoportok között.

A MediaValet korlátai

Egyes felhasználók jelezték, hogy több testreszabási lehetőséget szeretnének látni a platformon belül.

A platform felülete intuitívabb és könnyebben navigálható lehetne.

MediaValet árak

Egyedi árazás

MediaValet értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 220 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Mit mondanak a MediaValet-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Egy tagszervezetet képviselek, amelynek több leányvállalata is van. Nagy mennyiségű digitális eszköznek kell gyakran gazdát cserélnie, ezért nagyra értékelem, hogy milyen egyszerűen biztosíthatjuk, hogy mindannyian a megfelelő fájlokat használjuk. Ezenkívül webgalériák és márkás portálok segítségével keressük a módját, hogy megosszuk az erőforrásokat tagjainkkal – nekik nem kell hozzáférésük a háttérrendszerhez, de a felület nagyon tiszta és szervezett módszert kínál a fájlmegosztásra.

Egy tagszervezetet képviselek, amelynek több leányvállalata is van. Nagy mennyiségű digitális eszköznek kell gyakran gazdát cserélnie, ezért nagyra értékelem, hogy milyen egyszerűen biztosíthatjuk, hogy mindannyian a megfelelő fájlokat használjuk. Ezenkívül webgalériák és márkás portálok segítségével keressük a módját, hogy megosszuk az erőforrásokat tagjainkkal – nekik nem kell hozzáférésük a háttérrendszerhez, de a felület nagyon tiszta és szervezett módszert kínál a fájlmegosztásra.

10. Aprimo (A legjobb marketing erőforrás-kezeléshez)

via Aprimo

Az Aprimo ötvözi a digitális eszközkezelést a marketing erőforrások kezelésével, így azoknak a szervezeteknek szól, amelyek marketingtevékenységeiket szeretnék racionalizálni. A platform lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan tervezzenek, hajtsanak végre és kezeljenek marketingtevékenységeket, biztosítva ezzel a márkairányelvekkel való összhangot.

Az Aprimo robusztus munkafolyamat-automatizálási és együttműködési eszközei megkönnyítik a csapat tagjai közötti zökkenőmentes koordinációt.

Az Aprimo legjobb funkciói

Integrálja a marketing erőforrások kezelését a marketing költségvetések, kampányok és projektek hatékony tervezése és felügyelete érdekében.

Biztosítsa a márka egységességét a jóváhagyott eszközök és márkairányelvek központi tárolójának használatával.

Az elemzési és jelentési funkciók segítségével betekintést nyerhet a marketingteljesítménybe és az eszközök kihasználtságába.

Az Aprimo korlátai

Nehéz egyszerre több darabot megosztani egy felhasználóval.

A beállítási és testreszabási folyamat kiterjedt.

A felhasználók szerint a felhasználói felület és a felhasználói élmény javításra szorul, mivel nagyon nehézkesek.

Aprimo árak

Egyedi árazás

Aprimo értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Aprimo-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Összességében ez a program hasznos, de egy ideig tart, amíg megtanulja az ember. Én mindenképpen kiképeznék egy kis csoportot, akik szakértőkké válnának, majd tovább képeznék őket. Cégszintű képzésünk 3 órán át tartott, ami elég sok.

Összességében ez a program hasznos, de egy ideig tart, amíg megtanulja az ember. Én mindenképpen kiképeznék egy kis csoportot, akik szakértőkké válnának, majd tovább képeznék őket. Cégszintű képzésünk 3 órán át tartott, ami elég sok.

11. Lytho (A legjobb kreatív munkafolyamatokhoz és márkaegységességhez)

via Lytho

A Lytho kreatív projektkezelési funkciókat integrál, lehetővé téve a marketing- és tervezőcsapatok számára az eszközök hatékony tervezését, felülvizsgálatát és terjesztését.

A beépített márkairányelvek biztosítják, hogy minden csapattag hozzáférjen és használhassa a jóváhagyott eszközöket, csökkentve ezzel a kampányok következetlenségét. A rendszer támogatja az automatizált címkézést és a keresési funkciót is, segítve a csapatokat a fájlok gyors megtalálásában anélkül, hogy manuálisan kellene átnézniük a mappákat.

A Lytho legjobb funkciói

Automatizálja az eszközök címkézését és kereshetőségét AI-vezérelt metaadat-kezeléssel, így könnyebben megtalálhatja a megfelelő digitális fájlokat a nagy tartalomkönyvtárakban.

Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést olyan megjegyzés- és jóváhagyási funkciókkal, amelyek segítségével a csapatok visszajelzést adhatnak a tervekről, mielőtt a tartalom véglegesítésre kerülne.

Mérje az eszközök teljesítményét a beépített elemző eszközökkel, amelyek nyomon követik az elkötelezettséget, a használati trendeket és a csapat hatékonyságát az idő függvényében.

A Lytho korlátai

A munkafolyamatok csapat igényeinek megfelelő testreszabásához kezdeti beállítás és képzés szükséges.

Az árak problémát jelenthetnek azoknak a kisebb csapatoknak, amelyeknek nincs szükségük teljes körű kreatív projektkezelési funkciókra.

Egyes felhasználók az egyszerűbb digitális eszközkezelő rendszerekhez képest kevésbé intuitívnak találják a felületet.

Lytho árak

Egyedi árazás

Lytho értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Lytho-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Néhány fiókbeállítás kissé bonyolult, de a képzés és az ügyfélszolgálat kiváló. A jelentéskészítő funkciót nem használtam sokat, de úgy tűnik, nem nyújtja azt, amit kerestem, például hogy hány feladatot adtak be, hányat fejeztek be, melyik lektorok vannak lemaradásban a lektorálással stb.

Néhány fiókbeállítás kissé bonyolult, de a képzés és az ügyfélszolgálat kiváló. A jelentéskészítő funkciót nem használtam sokat, de úgy tűnik, nem nyújtja azt, amit kerestem, például hogy hány feladatot adtak be, hányat fejeztek be, melyik lektorok vannak lemaradásban a lektorálással stb.

🧐 Tudta? A digitális eszközkezelési piac várhatóan 2030-ra eléri a 13,02 milliárd USD-s piaci méretet.

Gyűjtse össze eszközeit a ClickUp segítségével

A digitális eszközök kezelésének egyszerűnek, hatékonynak és frusztrációmentesnek kell lennie. A megfelelő digitális eszközkezelő szoftver mindent rendezett, hozzáférhető és könnyen együttműködhető állapotban tart, így csapata a keresés helyett az alkotásra koncentrálhat. Ha jelenlegi rendszere korlátozónak tűnik, akkor okos lépés jobb alternatívákat keresni.

A ClickUp kiemelkedik azzal, hogy a digitális eszközkezelést hatékony együttműködési eszközökkel kombinálja. Az AI-alapú kereséssel, az automatizált munkafolyamatokkal és a valós idejű dokumentumszerkesztéssel minden egy helyen található, így mindig a megfelelő fájlokkal dolgozhat a megfelelő időben.

