Hogyan rajzolj képernyőfelvétel közben

Egy fontos projektjelentést mutat be, vagy online előadásait szeretné javítani? A rajzolás elsajátítása a képernyőfelvétel közben jelentősen javíthatja prezentációs készségeit.

Nem meglepő, hogy a legtöbb magánszemély vagy szervezet képernyőfelvétel-készítő eszközöket használ komplex munkafolyamatok magyarázatához, oktatóvideók készítéséhez és kritikus pillanatok dokumentálásához.

Mivel ezeknek az eszközöknek a piaca 6,5%-os CAGR-ral folyamatosan növekszik, egyre fontosabbá válnak az oktatásban és a munkahelyi kommunikációban.

Ez a növekedés aláhúzza az aszinkron videokommunikáció egyre növekvő szerepét a tanulás és az együttműködés dinamikusabbá tételében.

Készen áll arra, hogy képernyőjét vászonná alakítsa? Fedezzük fel, hogyan!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A képernyőfelvétel közbeni rajzolás segít tisztázni az ötleteket és fenntartani a közönség figyelmét.

Válasszon olyan eszközök közül, mint a ClickUp Clips , Loom, Zoom, Bandicam vagy Snagit, és kezdjen el rajzolni a felvétel közben.

Ha olyan eszközt választ, mint a ClickUp, akkor a ClickUp Whiteboards-ot rajzoláshoz, a ClickUp Mind Maps-et részletes strukturáláshoz és a Proofing-ot jegyzetekhez használhatja.

Rögzítsd a teljes képernyőt, egy adott ablakot vagy egy böngésző lapot a ClickUp Clips segítségével.

Szerkessze a felvételeket, jegyzeteljen hozzájuk a Proofing segítségével, és ossza meg őket a ClickUp együttműködési funkcióin keresztül, hogy visszajelzéseket kapjon.

Miért érdemes rajzolni a képernyőfelvétel közben?

Miért érdemes rajzolni a képernyőfelvétel közben, kérdezheti? Képzelje el, hogy egy komplex ötletet vizuális segédeszközök nélkül kell elmagyarázni – ez olyan, mintha sötétben kellene leírni valakinek a színeket.

A felvétel közbeni rajzolás nem csak azért jó, mert jól néz ki (bár valószínűleg azért is 😎), hanem azért is, mert növeli a tisztaságot és az érdeklődést.

A munkahelyi együttműködés javítása érdekében a videókon való élő rajzolás áthidalhatja a megértés hiányosságait az aszinkron kommunikáció vagy prezentációk során. Akár brainstorming munkafolyamatokról van szó, akár egy közös projektre vonatkozó visszajelzések megjegyzéseiről, a képernyőn való közvetlen rajzolás egy extra réteget ad a nézőknek: „Ó, most már értem!”

Ráadásul a beépített rajzeszközökkel rendelkező képernyőfelvétel-szoftver megkímél a utólagos szerkesztés okozta fejfájástól. Azonnali, hatásos és emlékezetessé teszi az üzenetedet. Akkor miért ne valósítanád meg ötleteidet a felvétel közben?

Manapság számos képernyőfelvétel-készítő eszköz áll rendelkezésre, de az Ön igényeinek leginkább megfelelő eszköz megtalálása – legyen szó élő munkamenetekről vagy aszinkron kommunikációról – óriási különbséget jelenthet.

A megfelelő eszközzel rögzítheti és megjegyzéseket és vázlatokat adhat hozzá, hogy ötleteit életre kelthesse. Nézzük meg a legjobb lehetőségeket, beleértve a ClickUp-hoz hasonló eszközöket, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp Clips

A ClickUp Clips-et közvetlenül beágyazhatja a munkaterületébe, így nem kell alkalmazásokat váltania vagy feltöltéseket kezelnie.

Kezdjük a legjobb eszközzel, a ClickUp Clips-szel.

Közvetlenül integrálódik a ClickUp-ba, így alkalmazások közötti váltás nélkül rögzítheti és megoszthatja videóit. Akár csapatának ad frissítést, akár gyors oktatóanyagot készít, ez egy egyszerű módja annak, hogy másodpercek alatt rögzítse számítógépének képernyőjét, és elküldje felülvizsgálatra.

Csak nyomja meg a felvétel gombot, ossza meg a képernyőjét, és küldje el gyorsabban, mint egy válasz begépelése. A nézők és a kollaboránsok akár konkrét pillanatokra is kommentálhatnak, elősegítve a cselekvésre ösztönző beszélgetéseket – ez egy remek bónusz!

Íme, miért ez a tökéletes beépített ingyenes képernyőfelvevő:

Szüntesse meg a félreértéseket és mozdítsa előre a beszélgetéseket az aszinkron kommunikációval

Képernyőfelvétel hanggal vagy hang nélkül

Hozzászólások hozzáadása egy klip bizonyos pillanataihoz, hogy felkeld a nézők figyelmét

Lehetővé teszi kollégáinak, hogy szükség esetén hozzáférjenek a Clipshez.

Ágyazd be klipjeidet közvetlenül a ClickUp-ba. Hozz létre egy nyilvános linket, hogy külsőleg megoszthasd őket, vagy lehetővé tehesd a felhasználók számára azok letöltését.

Írja le videóit automatikusan a ClickUp Brain segítségével – egy innovatív AI eszközzel, amely kiegészíti a képernyőfelvételeket –, hogy gyorsan áttekintse a legfontosabb részeket és megtalálja a fontos tartalmakat az időbélyegek segítségével.

Másolja a Clipsből a részleteket, hogy más célra felhasználhassa őket.

Bár a Clips alkalmazásban nem lehet közvetlenül rajzolni, megjegyzésekkel visszajelzéseket adhat, és a képernyőfelvétel bizonyos részeit mutathatja meg olvasóinak.

2. Loom

via Loom

Ha valaha is szükséged volt videós frissítés küldésére, de nem akartál találkozót szervezni, akkor a Loom a barátod.

Lehetővé teszi a képernyő (és ha szeretné, a kamera) rögzítését, hogy elmagyarázhassa ötleteit vagy megoszthassa visszajelzéseit. Ráadásul az egyszerű megosztási linkek és a nézők aktivitását nyomon követő elemzések révén kiválóan alkalmas személyes és csapat használatra.

💡Hogyan rajzolj a Loom-on: Ha a Loom-on szeretnél rajzolni, használd a beépített jegyzetelő eszközöket a képernyőfelvétel készítése közben, és válassz a szöveg, alakzatok és lézerpointer opciók közül, hogy kiemelhesd a legfontosabb pontokat.

3. Zoom

a Zoom segítségével

Valószínűleg ismeri a Zoomot a találkozókhoz, de tudta, hogy a képernyőfelvételek rögzítésére is használhatja? Tökéletes gyors oktatóanyagok, képzési anyagok vagy brainstorming ülés rögzítésére. A felvétel elindításával a videóhoz könnyen megosztható linkek és akár átírási lehetőségek is tartoznak.

Megbeszélések során megjegyzéseket fűzhet a képernyőhöz, és a videót helyileg elmentheti. Így nem kell utólag vázlatokat hozzáadnia, ami időt és sávszélességet takarít meg.

💡Hogyan rajzolj a Zoomban: A Zoomban engedélyezd az Annotate funkciót egy értekezlet vagy képernyőmegosztás során, hogy valós időben rajzolhass, szöveget adhass hozzá vagy kijelölhess területeket a képernyőn.

4. Bandicam

via Bandicam

A Bandicam azoknak a legjobb választás, akik kiváló minőségű felvételeket szeretnének készíteni. A 4K-felvételek és az egyéni felvételi területek támogatása tökéletes megoldás a játékosok vagy a részletes videó oktatóanyagokat készítők számára.

Ha pedig felvétel közben jegyzeteket kell készítenie, a beépített rajzeszközökkel ez is gyerekjáték.

💡Hogyan rajzolj a Bandicam-mal: A Bandicam használata közben a beállítások „Téglalap” vagy „Toll” funkcióján keresztül aktiválhatod a rajzeszközt, hogy megjegyzéseket és kiemeléseket adhass hozzá a képernyőfelvételhez.

5. Snagit

a Snagit segítségével

Ha egyszerű és könnyen használható eszközt keres, akkor a Snagit a legjobb választás. A képernyőfelvétel funkcióiról ismert Snagit egyszerű képernyőfelvételi eszközöket kínál, amelyekkel videókat rögzíthet, és szöveget vagy megjegyzéseket adhat hozzá menet közben.

Ez kiválóan alkalmas gyors, kifinomult oktatóanyagokhoz vagy bonyolult fogalmak magyarázatához, anélkül, hogy a fejlettebb szoftverek mindenféle extrája szükséges lenne.

💡Hogyan rajzolj a Snagit programmal: A Snagit lehetővé teszi, hogy a felvétel megkezdése előtt a Rajzolás fülre kattintva rajzolj a képernyőre, így szabadkézi megjegyzéseket és alakzatokat adhatsz hozzá a képernyő rögzítése közben.

Szó szerint MINDEN funkciót tartalmaz egy egyetlen alkalmazásban. Rögzítsen klipeket, kövesse nyomon az időt, nyomon kövesse a szolgáltatási projekteket vagy a termékfejlesztést. Véletlenül találtam rá, és nagyon örülök, hogy így történt... és már használtam a Trello, a Monday.com, a Bitrix és minden más, erre a célra szolgáló alkalmazást a bolygón 10 különböző szervezetnél. SEMMI sem közelíti meg ezt.

Hogyan rajzolj képernyőfelvétel közben: lépésről lépésre

Minden eszköznek megvan a maga felhasználói felülete és módszere a képernyőfelvétel közbeni rajzoláshoz, de általában mind ugyanazt a folyamatot követik.

Ebben a lépésről lépésre bemutató útmutatóban bemutatjuk, hogyan használhatja a ClickUp Clips alkalmazást, hogy felvétel közben rajzolhasson a képernyőn – nincs szükség külön szoftverre!

1. Telepítse a szükséges szoftvert

Mielőtt elkezdené a rajzolást a képernyőfelvétel közben, két fő eszközre lesz szüksége: valamire, amivel rögzítheti a képernyőt, és valamire, amivel rajzolhat.

Míg a legtöbb szoftver letöltést és telepítést igényel, a ClickUp Clips közvetlenül a ClickUp alkalmazásból működik!

Maradjon szervezett a Clips Hub segítségével – gyorsan megtalálhatja és kezelheti az összes ClickUp felvételét egy központi helyen, ahol kereshet, rendezhet és megjelenítheti őket a maximális termelékenység érdekében.

Egyszerűen jelentkezzen be ClickUp-fiókjába, és kezdje el a felvételt.

💡 Profi tipp: Gyorsítsa fel munkáját a ClickUp Integrations használatával. Több mint 1000 ingyenes kapcsolattal olyan eszközökhöz, mint a Gmail, a HubSpot, a Salesforce és még sok más, automatizálhatja a feladatokat és biztosíthatja a zökkenőmentes működést – mindezt néhány kattintással.

2. Állítsa be a képernyőfelvételt

A megfelelő felvételi beállítások javíthatják videóid minőségét. Így készülj fel a sikerre:

Nyissa meg a ClickUp Clips alkalmazást: Keresse meg a kamera ikont vagy a Felvétel gombot (általában a jobb felső sarokban található). Kattintson rá a kezdéshez.

Próbálja ki a különböző lehetőségeket a ClickUp Clips megosztásához és rögzítéséhez!

Válassza ki, mit szeretne rögzíteni: Döntse el, hogy a teljes képernyőt teljes képernyős módban, csak egy ablakot vagy csak egy adott böngésző lapot szeretne rögzíteni.

Tesztelje a mikrofonját: Ha rajzolás közben beszélni szeretne, ellenőrizze, hogy a mikrofonja működik-e! A ClickUp Clips lehetővé teszi, hogy egyszerre rögzítse a hangját és a képernyőt – tökéletes megoldás érdekes oktatóanyagokhoz vagy prezentációkhoz.

🧠 Érdekesség: A ScreenCam, az egyik legkorábbi , 1990-es években kereskedelmi forgalomba hozott képernyőfelvétel-készítő termék , a képernyőn megjelenő bemutatók és oktatóanyagok streamelésével és közvetítésével vált népszerűvé.

Olvassa el még: Hogyan készítsen jegyzeteket egy videóból, mint egy profi

3. Indítsa el a rajzeszközt

A ClickUp Clips képernyőfelvétel közbeni rajzoláshoz két megbízható lehetőség áll rendelkezésre:

A ClickUp Whiteboards és a ClickUp Mind Maps segítségével közvetlenül a munkaterületén készíthet vázlatokat, és integrálhatja rajzait feladatokba és projektekbe.

Ha inkább más eszközöket részesít előnyben, mint például a Microsoft Paint vagy a Google Jamboard, azok is kiváló lehetőségek a külső rajzoláshoz!

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendben rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egységes platformon egyesíti a munkafolyamatokat, a klipeket és a csevegéseket. Indítsa el és kezelje feladatait dokumentumok, táblák és egyéb eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Változtassa ötleteit cselekvési tételekké a ClickUp Mind Maps segítségével.

Ha a ClickUp rajzeszközeit használja, így kezdheti el:

Nyiss meg egy táblát vagy gondolattérképet a ClickUp munkaterületeden!

Állítsa be a rajzterületet a kívánt méretre és elrendezésre.

Válassza ki rajzeszközeit és színeit, hogy kreatív lehessen!

Gyorsabb betöltési idő, simább interakciók és valós idejű együttműködés késleltetés nélkül a ClickUp Whiteboards segítségével.

A ClickUp Whiteboards gyors betöltési időt és zökkenőmentes valós idejű együttműködést kínál, ami tökéletes a rajzok integrálásához felvétel közben. Ráadásul integrálhatók a feladataival és projektjeivel, így a vázlatokat gyorsan megvalósítható tervekké alakíthatja!

💡Gyors tipp Használja a gondolattérkép billentyűparancsait a felvétel gyorsításához: Ctrl + D (Cmd + D) az ágak másolásához

Enter gombot, hogy új ágat adj hozzá a jelenlegi alá.

Tab gomb a gyors alág létrehozásához

Olvassa el még: A legjobb Chrome-bővítmények képernyőfelvételhez

4. Indítsa el a képernyőfelvételt

Ideje elkezdeni a videó és a vázlat rögzítését. Ehhez a következőket kell tennie:

1. Engedélyezze a ClickApp alkalmazást

Mielőtt rögzítené az első klipjét, győződjön meg arról, hogy a Clip: Screen Recording ClickApp engedélyezve van a munkaterületén.

Ehhez a következőket kell tennie:

Kattintson a bal felső sarokban található munkaterületi avatárjára.

Lépjen az Alkalmazások menübe, majd válassza a ClickApps lehetőséget.

Keresse meg a Clip: Screen Recording (Klip: Képernyőfelvétel) funkciót, és engedélyezze azt.

2. Képernyőfelvétel rögzítése

Az engedélyezés után közvetlenül az eszköztárból, egy feladat megjegyzéséből vagy a Clips Hubból indíthatja el a Clips felvételét. A felvételhez:

Nyissa meg a Gyorsművelet menüt a tálcáról, egy feladat megjegyzéséből vagy a Clips Hubból.

A feladat megjegyzéséből kattintson a videó ikonra, hogy elindítsa a klip vagy hangklip felvételét a feladat megjegyzésében.

Kattintson a jobb felső sarokban található Új klip gombra, hogy elindítsa a képernyőfelvételt a Klipek központjában.

5. Kezdjen el rajzolni

A beállítás után a ClickUp Whiteboards vagy Mind Maps segítségével életre keltheti ötleteit. Vegyünk például egy Whiteboardot:

Különböző formákat, színeket, szövegdobozokat, nyilakat és képeket használhat a ClickUp Whiteboards rajzlapokon.

Rajzolás közben kísérletezzen a következő funkciókkal, hogy javítsa videóit és művészetét!

Vonalvastagság: Válasszon a különböző vastagságok közül, hogy vonalai szükség szerint kiemelkedjenek vagy beleolvadjanak a háttérbe.

Színválasztás: Válassza ki kedvenc színeit, hogy minden világos legyen, vagy hogy kreatív lehessen.

Vonalstílus: Változtassa meg a stílust, hogy illeszkedjen a vizuális megjelenés hangulatához.

Kiemelő: Használja a kiemelő eszközt a táblán lévő fontos pontok kiemeléséhez.

Radír eszköz: Kattintson a radír gombra, és húzza át a vásznon, hogy törölje a véletlenül hozzáadott vonalakat vagy alakzatokat.

Lézerpointer: Használja a lézeres eszközt, hogy irányítsa a közönség figyelmét. Kattintson és húzza az egérrel, hogy a figyelmet bizonyos területekre irányítsa.

Alakzatok és folyamatábrák: Készítsen elegáns vizuális diagramokat – válasszon alakzatokat, testreszabja őket, másolja őket a gyors bővítéshez, és használjon nyilakat az ötletek összekapcsolásához.

Szövegdobozok és jegyzetlapok: Adjon hozzá szerkeszthető szöveget megjegyzésekhez, leírásokhoz vagy jegyzetekhez. Illessze be a szöveget közvetlenül a táblára, hogy automatikusan szövegdoboz jöjjön létre, vagy használjon jegyzetlapokat az ötletek kiemeléséhez és teendőlisták készítéséhez.

A ClickUp sokoldalú rajzeszközeivel a képernyőfelvételek pillanatok alatt az alapszintről a lenyűgöző szintre emelkednek!

6. Szerkessze a felvételt

Miután megnyomta a felvétel gombot és befejezte a képernyő felvételét, a ClickUp praktikus szerkesztési lehetőségeket kínál a videó finomításához. Ha extra pontosságra vágyik, mindig használhatja a kivágó eszközöket a részletesebb szerkesztéshez.

Adjon hozzá időbélyeggel ellátott megjegyzéseket a videókhoz a világos kommunikáció érdekében.

Ha ki szeretné emelni a legfontosabb pillanatokat vagy további részleteket szeretne hozzáadni, a ClickUp Video Proofing eszközei segítenek Önnek. Lehetőségek:

Jegyzetek hozzáadása: Hagyj megjegyzéseket meghatározott időpontokhoz

Figyelemfelkeltés: Jelölje ki a figyelmet igénylő kulcsfontosságú pillanatokat

Rámutasson a részletekre: Hívja fel a figyelmet a fontos információkra, hogy azok biztosan észrevétetlenné váljanak.

A ClickUp támogatja az MP4, WEBM és Ogg formátumokat a videó ellenőrzéshez, biztosítva a kompatibilitást olyan népszerű böngészőkkel, mint az Edge, Chrome, Firefox, Safari és Opera. Ezekkel a funkciókkal a képernyőfelvételei sokkal interaktívabbá és vonzóbbá válnak!

Olvassa el még: Projektmenedzsment videóprodukcióhoz

Tippek a hatékony rajzoláshoz felvétel közben

A képernyőfelvétel közbeni rajzolás vagy a klipekhez fűzött megjegyzések hozzáadása új szintre emelheti tartalmát – függetlenül attól, hogy YouTube-videókat vagy oktatóvideókat készít –, de fontos, hogy ezt úgy tegye, hogy az tartalmát gazdagítsa, ne pedig elvonja a figyelmet róla.

Íme néhány tipp, hogy felvételei hatékonyabbak és vonzóbbak legyenek:

Tervezz előre: Vázold fel ötleteidet, mielőtt elkezdenéd a rajzolást. A világos szerkezet biztosítja Vázold fel ötleteidet, mielőtt elkezdenéd a rajzolást. A világos szerkezet biztosítja a kiváló prezentációs készségeket , és lehetővé teszi, hogy szervezett maradj és elkerüld a felesleges szüneteket a felvétel közben. A ClickUp Brain , egy AI asszisztens, segít ötleteket gyűjteni a tartalomhoz és a prezentációhoz, így nem akadtok el a kreatív blokkok miatt ✅

Ötleteket generálhat, prezentációk menetét megtervezheti, és a lehető legjobban kihasználhatja videohívásait a ClickUp Brain segítségével.

Hagyományos rajzeszközök használata esetén próbálja ki a következőket:

Optimalizálja a vonalak vastagságát: Válassza ki a megfelelő vonalvastagságot az egyértelműség érdekében – vékony vonalak a részletekhez, vastagabbak a hangsúlyozáshoz. Ez segít abban, hogy rajzai kiemelkedjenek anélkül, hogy túlzsúfoltak lennének ✅

Kiemelje a legfontosabb területeket: Használja a kiemelő eszközt, hogy hangsúlyozza rajzának legfontosabb részeit, és így irányítsa a közönség figyelmét ✅

Tartsa egyszerűnek: Kerülje a vászon túlzsúfolását. Koncentráljon a narratíváját alátámasztó, tömör vizuális elemekre, hogy a közönség figyelmét a legfontosabb pontokra összpontosítsa ✅

Használjon folyamatábrákat: alakzatok és nyilak segítségével ábrázolhatja a kapcsolatokat, folyamatokat vagy összefüggéseket. A folyamatábrák segítségével a bonyolult ötleteket könnyen érthető vizuális elemekre bonthatja ✅

Szükség esetén szüneteltesse: Szüneteltesse, ha módosítania kell a rajzokat vagy részleteket kell hozzáadnia. Jó ötlet, ha a bemutató közben vagy annak befejezése után kérdezzen meg véleményeket. Próbálja ki Szüneteltesse, ha módosítania kell a rajzokat vagy részleteket kell hozzáadnia. Jó ötlet, ha a bemutató közben vagy annak befejezése után kérdezzen meg véleményeket. Próbálja ki a ClickUp Chat szolgáltatást , hogy közvetlenül visszajelzést kapjon a feladatokról vagy a klipről. ✅

Központosítsd beszélgetéseidet, feladataidat és egyebeket a ClickUp Chat segítségével.

Megosztás előtt ellenőrizze: Megosztás előtt játssza le a felvételt. Győződjön meg arról, hogy minden zökkenőmentesen folyik, a rajzai tiszták, és a legfontosabb üzenetek megfelelően átadódnak ✅

Ezeket a tippeket követve informatív, vizuálisan vonzó és könnyen követhető képernyőfelvételeket készíthet!

Fejleszd rajzolási és képernyőfelvételi készségeidet a ClickUp segítségével

A képernyőfelvétel módban történő rajzolás olyan, mintha egy kis fűszert adna a magyarázatokhoz. A nézők figyelmét fenntarthatja a legfontosabb pontok kiemelésével vagy komplex ötletek vázlatos ábrázolásával.

De ne aggódjon, nem kell Picasso-szintű tehetségnek lennie – a cél a világosság, nem egy remekmű létrehozása.

A legtöbb más eszközhöz képest a ClickUp lehetővé teszi, hogy egy helyen szervezze képernyőfelvételeit, időbélyegekkel ellátott megjegyzéseket fűzzön hozzájuk, rajz sablonjait tárolja, és könnyedén együttműködjön csapatával!

A szkriptek tervezésétől a visszajelzések gyűjtéséig a ClickUp minden eszközt egy praktikus csomagban kínál.

