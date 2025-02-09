A 11 legjobb Microsoft Viva Goals alternatíva és versenytárs 2025-ben

A reális, elérhető célok kitűzése vitathatatlanul az egyik legfontosabb feladat minden vállalkozásban. A célok alakítják a projekt ütemtervét, értelmes és stratégiai feladatokat hoznak létre, és a munkavállalóknak a szükséges lendületet adják, amikor látják az előrehaladást.

Ez a titkos összetevő, amelynek segítségével minden (és mindenki) folyamatosan előrehaladhat.

A célkitűző eszköz használata sokkal átláthatóbbá teheti ezt a folyamatot, és ha az eszköz a haladás nyomon követését is lehetővé teszi, az még jobb. Végül is, ki ne szeretné látni, ahogy a kielégítő kis mérföldkövek lekerülnek a listáról?

Sokak számára ez az eszköz a Microsoft Viva Goals volt. De mivel a Viva Goals hamarosan megszűnik, valószínűleg olyan alternatívát keres, amely egyáltalán nem jelent változást.

Hogy segítsünk Önnek, összeállítottunk egy listát fantasztikus célkitűzés- és nyomonkövetési eszközökről, amelyek AI-funkciókkal és még sok mással vannak felszerelve, hogy könnyedén átállhasson.

Ki tudja, talán az „alternatíva” végül „frissítésnek” bizonyul.

Miért érdemes a Microsoft Viva Goals alternatíváit választani?

Mint mindannyian tudjuk, a projektmenedzsment világa fénysebességgel halad előre. Rossz ötlet az utolsó pillanatig várni az átállással más eszközökre.

A visszavonulási bejelentésen túl azonban itt van néhány mindennapi akadály, amellyel a Viva Goals ügyfelei már most szembesülnek:

Átfogó alkalmazáson belüli képzés hiánya : Az eszköz nem nyújt útmutatást új csapattagok bevonásakor, és nem rendelkezik fejlett elemzési funkciókkal.

Nincs gyors alkalmazotti felmérési funkció : a csapat moráljának felmérése megköveteli, hogy a felmérést a nulláról kezdve tervezzék meg.

Korlátozott AI-alapú célkitűzési képességek : Az eszköz nem javasol okosabb célokat, és nem kínál fejlett funkciókat a teljesítmény javításához.

Integrációs zavar: A Microsoft ökoszisztémában frusztráló lehet kitalálni, hogy melyik eszköz mit csinál és mikor.

Ezek azok a problémák, amelyek frusztrálják az alkalmazottait, és a szervezeti erőforrások 12%-os pazarlásához vezetnek.

A 11 legjobb Microsoft Viva Goals alternatíva

Az eszközök cseréje fárasztó feladatnak tűnhet, de ha a jelenlegi eszközét fokozatosan kivonják a forgalomból, ez egy jó alkalom arra, hogy valami jobbat találjon.

Elvégeztük a házi feladatot, és összegyűjtöttük a 11 legjobb alternatívát a Microsoft Viva Goals számára.

1. ClickUp (a legjobb célkövetéshez, feladatkezeléshez és OKR-ekhez)

Annyi projektmenedzsment szoftver közül nehéz megtalálni azt az eszközt, amely valóban kiemelkedik a többi közül. De a ClickUp megteszi.

A projektmenedzsment szoftverek legfontosabb funkciói közé tartozik a fájlmegosztás, az e-mail integráció, a Gantt-diagramok, az időkövetés és a költségvetés-kezelés – és tudja, mi a legjobb? A ClickUp mindegyiket tartalmazza.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a kommunikációt egyetlen, zökkenőmentes, AI-alapú platformba egyesíti.

A ClickUp titka abban rejlik, hogy a célokat elérhetővé teszi. Ahelyett, hogy csak magas célokat tűzne ki, amelyek senki által nem olvasott dokumentumokban szerepelnek, a ClickUp Goals segít azokat kisebb, mérhető célokra bontani.

A ClickUp Goals segítségével a magas szintű céljait kisebb, mérhető célokká alakíthatja

Ahogy halad a célok felé, a ClickUp elvégzi a számításokat, és automatikusan kiszámítja az előrehaladását.

Vegyük például a ClickUp OKR-sablont. Ez egy tervező álma – elég strukturált ahhoz, hogy céljainak gerincét adja, de elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon, amikor a negyedév közepén elkerülhetetlenül változnak a prioritások.

Ha pedig még nagyobb egyértelműségre vágyik, a ClickUp SMART Goals Template segít meghatározni a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.

További információk A ClickUp SMART sablon segít meghatározni egyértelmű, konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.

Akár személyes fejlődési célok javításáról, akár üzleti célok eléréséről van szó, ez a sablon kezelhető részekre bontja a céljait, így azok megvalósítása nem jelent túl nagy terhet. Ráadásul lehetővé teszi a haladás vizualizálását, ami motiválja Önt és csapatát.

Ezután következik a haladás nyomon követése.

A ClickUp Dashboards segítségével madártávlatból láthatja, mi történik – ki mit csinál, hova kerülnek az erőforrásai, és hogy a határidő betartása veszélybe került-e.

A Viva Goals-szal ellentétben a ClickUp valós idejű betekintést és teljes munkaidős, adatalapú döntéshozatalt tesz lehetővé.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével a semmiből hozhat létre egyedi OKR-dashboardot a személyre szabott célok és mutatók méréséhez. Kezdéshez olvassa el ezt a lépésről lépésre szóló útmutatót.

A ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. A testreszabás lehetővé teszi az adatok értelmes megjelenítését és könnyű megértését.

A ClickUp legjobb funkciói

Műszerfal widgetek : Szerezzen áttekintést a célok elérésének előrehaladásáról és a projektekre fordított időről olyan widgetek segítségével, mint a haladási sávok, kördiagramok és burndown diagramok, amelyek egyszerűvé teszik az adatok vizualizálását.

ClickUp emlékeztetők : Legyen naprakész a határidőkkel az öt perctől három napig terjedő időtartamra beállítható értesítésekkel, amelyekkel biztosan nem marad ki semmi.

Sokoldalú nézetek : Szervezze és kezelje a feladatokat a kívánt stílusban – lista, Kanban tábla, Gantt-diagram vagy más elrendezés –, így a legmegfelelőbb módon dolgozhat.

ClickUp Automations: A ClickUp Automations segítségével elvégezheti a feladatokkal kapcsolatos elfoglalt munkát, például hozzáadhat egy csoportot az érdekelt felekhez megfigyelőként, hozzászólásokat rendelhet hozzá, e-maileket küldhet és még sok mást.

Beépített együttműködési eszközök : Használja a ClickUp Chat funkciót visszajelzések megosztására, feladatokon való együttműködésre és a közös célokhoz való igazodás biztosítására.

Testreszabható feladatfunkciók: Testreszabhatja a munkafolyamatokat olyan funkciókkal, mint az egyéni állapotok, prioritási szintek és feladatfüggőségek, így azok zökkenőmentesen alkalmazkodnak bármilyen típusú projekthez.

A ClickUp korlátai

Még meredekebb tanulási görbe: A ClickUp kiterjedt funkciói túlterhelőnek tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik elsősorban egyszerű célkövetést keresnek.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: A ClickUp újrafogalmazza a termelékenységet az all-in-one projektmenedzsment platformjával, és mindent egy helyen tart. A felhasználók imádják a zökkenőmentes integrációkat és a testreszabható irányítópultokat, amelyek életre keltenek a projekteket.

Olvassa el még: Hogyan írjunk hatékony SMART célokat?

2. Lattice (a legjobb a célok és a szervezeti hatások összehangolásához)

via Lattice

A Lattice egy teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az OKR-ek és célok kitűzésében, nyomon követésében és elérésében, miközben azokat a szélesebb üzleti célokkal is összehangolja.

A Slack, Jira és Microsoft Teams népszerű eszközökkel való integrációja biztosítja, hogy a célok láthatóak és megvalósíthatóak maradjanak.

🍪 Bónusz: A célkitűzés és a teljesítményértékelés, valamint az egyéni megbeszélések összekapcsolását lehetővé tevő funkcióival a Lattice elősegíti a folyamatos összehangolást és együttműködést a csapatokon belül.

A Lattice legjobb funkciói

Valós idejű célkövetés : A vezetők : A vezetők a célkövető alkalmazások segítségével gyorsan nyomon követhetik az előrehaladást és azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, így biztosítva a csapatok összehangoltságát és a terv szerinti haladást.

Integráció a mindennapi eszközökkel : Zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Jira és a Salesforce, így biztosítva, hogy a célok mindig előtérben maradjanak.

Átláthatóság a szervezet egészében : a csapatok minden szinten megtekinthetik a célokat, ami javítja az együttműködést és a prioritások egyértelműségét.

Cselekvésre ösztönző OKR-ek: strukturált megközelítést tesz lehetővé a célokhoz, amely összehangolja az egyéni szerepeket a szervezeti célokkal.

A rács korlátai

Ismétlődő felmérések : Az automatizált kérdőívek ugyan hasznosak, de idővel feleslegesnek tűnhetnek, és csökkenthetik a munkavállalók elkötelezettségét.

Korlátozott HRIS funkciók : Bár kiterjed a HRIS-re, hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a bérszámfejtés és a juttatások kezelése, amelyek egy teljes értékű HR-platformtól elvárhatók.

Bonyolult beállítások komplex igényekhez: Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb megoldás olyan vállalkozások számára, amelyek rendkívül kidolgozott teljesítményértékelési folyamatokkal rendelkeznek.

Lattice árak

Tehetségmenedzsment : 11 USD/hó felhasználónként

Engagement : kiegészítő havi 4 dollárért felhasználónként

Grow : kiegészítő havi 4 dollárért felhasználónként

Díj : Kiegészítő szolgáltatás 6 USD/hó/felhasználó áron

HRIS Core: 5 USD/hó felhasználónként

Lattice értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (3890+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: A felhasználók gyakran dicsérik intuitív felületét, egyszerű megvalósíthatóságát és gyors ügyfélszolgálatát, ami miatt bármely HR-technológiai rendszerhez kiváló kiegészítőként szolgál. Ugyanakkor egyes felhasználók szerint a testreszabás és a harmadik féltől származó eszközökkel való integráció terén van még mit javítani.

3. 15Five (A legjobb folyamatos visszajelzéshez és összehangoláshoz)

via 15Five

A célkitűzés, az OKR nyomon követés és a teljesítménymenedzsment folyamatos visszajelzésekkel és összehangolással javul, és pontosan ezt kínálja a 15Five.

A platform ösztönzi az együttműködést heti jelentkezésekkel, segítve az alkalmazottakat és a vezetőket abban, hogy kapcsolatban maradjanak és a rövid és hosszú távú célokra koncentráljanak.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a heti feladatok prioritásai és a vállalati OKR-ekhez kötött célok, a 15Five biztosítja, hogy mindenki ugyanazon eredmények elérése érdekében dolgozzon.

A 15Five 15 legjobb funkciója

Heti jelentkezések : Segít fenntartani a folyamatos kommunikációt, nyomon követni az előrehaladást és proaktívan kezelni a kihívásokat.

Prioritások és célok : A heti feladatokat összekapcsolja a hosszú távú célokkal az OKR-ekkel való jobb összehangolás érdekében.

Spark AI : Adat alapú ajánlásokat kínál a csapat teljesítményének és elkötelezettségének javítására.

High-fives funkció : Egyedülálló módszer a csapat eredményeinek nyilvános elismerésére és értékelésére.

Testreszabható felület: Testreszabhatja a műszerfalakat és a bejelentkezési űrlapokat, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi igényeinek.

A 15Five korlátai

Gyenge ügyfélszolgálat : A felhasználók gyakran panaszkodnak a problémákra adott lassú és nem segítőkész válaszokra.

Kihívást jelentő számlázási gyakorlatok : a szüneteltetett szolgáltatásokért nem jár visszatérítés, és a munkavállalói létszám változása azonnali díjakat von maga után.

Platform stabilitás: Gyakoriak a technikai problémák és hibák, például a kulcsfontosságú munkafolyamatok során meghibásodó funkciók.

15Five árak

Engage : 4 USD/hó felhasználónként

Perform : 10 USD/hó felhasználónként

Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként

15Five értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (890+ értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: Az ügyfelek értékelik az intuitív beállítást, a gyors ügyfélszolgálatot és a folyamatos innovációt, beleértve a mesterséges intelligenciával támogatott fejlesztéseket. Néhány felhasználó azonban említést tesz a bevezetés és a karrier célok kezelésének nehézségeiről.

Olvassa el még: Hogyan állítsunk be célmutatókat (példákkal)

4. Profit. co (A legjobb az OKR-ek üzleti stratégiával való összehangolásához)

Ha sokféle funkciót keres, a Profit. co megfelelő megoldást kínál a feladatkezelés és a teljesítmény nyomon követése terén.

A platform emellett lépésről lépésre OKR-készítő eszközöket és beépített sablonokat is tartalmaz, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén végigvezethetők a folyamaton.

A valós idejű irányítópultokkal és kiterjedt integrációs lehetőségekkel a Profit. co biztosítja, hogy az OKR-ek megvalósíthatók és összehangoltak maradjanak a csapatok között.

🧠 Tudta-e: Az összehangolt szervezetek akár 38%-kal is növelhetik értékesítési eredményességüket, ami bizonyítja a világos célok és a zökkenőmentes együttműködés fontosságát a siker elérésében.

Profit. co legjobb funkciói

Lépésről lépésre történő OKR-létrehozás : beépített sablonok segítségével végigvezeti a felhasználókat a mérhető és összehangolt célok kitűzésén.

Valós idejű irányítópultok : Hasznos betekintést nyújtanak az előrehaladásba, segítve a csapatokat a terv betartásában.

Feladat- és munkafolyamat-kezelés : összekapcsolja a feladatokat az OKR-ekkel, és támogatja a Kanban és a lista nézeteket a rugalmasság érdekében.

Munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók : tartalmazza a jutalmazási rendszert, a hírcsatornát és a pulzusfelméréseket az együttműködés elősegítése érdekében.

Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozik olyan népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a Jira és a Salesforce, így egységes munkafolyamatot biztosít.

Profit. co korlátozások

Zavaros felület : Egyes felhasználók szerint nehézséget okoz a platform funkcióinak és kapcsolóinak kezelése.

Zavaros nézetek : Bizonyos képernyők túlterheltek lehetnek, ami megnehezíti a legfontosabb feladatokra való koncentrálást.

Korlátozott feladatkezelés nagy munkaterhelés esetén: Lehet, hogy nem ideális komplex projekteket kezelő csapatok számára.

Profit. co árak

Egyedi árazás

Profit. co értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

5. Betterworks (A legjobb strukturált célok összehangolásához és teljesítmény nyomon követéséhez)

via Betterworks

A mérföldkövek remek módszerek az alkalmazottak erőfeszítéseinek és hozzájárulásainak elismerésére.

Ezért a Betterworks lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mérhető mérföldköveket állítsanak be a nagyobb célok keretében, biztosítva ezzel a csapatok közötti egyértelműséget és elszámoltathatóságot.

A platform testreszabható felméréseket is támogat az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséhez, és részletes előrehaladási jegyzetekkel és vizuális irányítópultokkal megkönnyíti a vezetők számára a teljesítmény értékelését.

A Betterworks legjobb funkciói

Mérföldkőalapú célok : bontsa le a célokat kezelhető és mérhető lépésekre a jobb nyomon követés érdekében.

Testreszabható felmérések : gyűjtsön névtelen munkavállalói visszajelzéseket a fejlesztések előmozdítása és az átláthatóság elősegítése érdekében.

Részletes előrehaladás-nyomon követés : Dokumentálja a havi frissítéseket és vizualizálja a teljesítményt intuitív irányítópultokkal.

E-learning tartalom : Bármikor hozzáférhet oktatási forrásokhoz a folyamatos fejlődés támogatása érdekében.

Felhasználóbarát felület: Könnyedén válthat a sorok, diagramok és irányítópultok között a navigáció egyszerűsítése érdekében.

A Betterworks korlátai

Emlékeztetők hiánya : Nincsenek értesítések, amelyek figyelmeztetnék a felhasználókat a célok határidejének közeledtével.

Korlátozott AI-alapú támogatás : Nem kínál intelligens javaslatokat az OKR-ekhez vagy a teendőkhöz.

Navigációs kihívások: Az egyéni és a csapatcélok közötti váltás nehézkesnek tűnhet.

Betterworks árak

Egyedi árazás

Betterworks értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: A felhasználók értékelik az intuitív felületet, a kiváló ügyfélszolgálatot és az olyan eszközöket, mint az OKR-ek és az 1:1 nyomon követés. Néhány visszajelzés azonban rámutat a fejlesztésre szoruló területekre, például a korlátozott jelentési funkciókra és a felismerési modulokkal kapcsolatos kihívásokra.

Olvassa el még: Egyéves, ötéves és tízéves célok példái a hosszú távú céltervezéshez

6. Asana (A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez)

via Asana

A haladás kezelése és nyomon követése néha nehezebb feladat lehet, mint maga a haladás. Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint az Asana.

Az Asana összekapcsolja a vállalati célokat a napi feladatokkal, így a csapatok egyértelmű útmutatást kapnak. Legyen szó határidők nyomon követéséről vagy prioritások összehangolásáról, az Asana mindent (és mindenkit) egy hullámhosszon tart.

A testreszabható irányítópultok és az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Slack és a Google Drive, azt jelentik, hogy végre elhagyhatja a rendetlen táblázatokat, és átállhat egy együttműködésen alapuló felületre.

Az Asana legjobb funkciói

Kollaboratív feladatkezelés : Ossza meg feladatait, tegyen hozzá megjegyzéseket és kövesse nyomon a frissítéseket a csapatmunka javítása érdekében.

Integráció népszerű eszközökkel : Zökkenőmentesen működik együtt a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel és a Slack-kel az egységes munkafolyamatok érdekében.

Egyedi irányítópultok : A projektadatokat testreszabható diagramokkal és valós idejű frissítésekkel jelenítheti meg.

Célok összehangolása : A feladatok és projektek közvetlen összekapcsolása a szervezeti célokkal a jobb átláthatóság érdekében.

Felhasználóbarát felület: Az intuitív kialakítás megkönnyíti a bevezetést és a használatot.

Az Asana korlátai

Nincs időkövetés : Nincs beépített funkció a feladatokra fordított idő nyomon követésére.

Új felhasználók számára túlnyomó : A rengeteg funkció kezdők számára ijesztő lehet.

Korlátozott feladatkiosztás: Feladatként csak egy felhasználó rendelhető hozzá, ami akadályozhatja az együttműködést.

Asana árak

Személyes : Ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)

Olvassa el még: Célkitűzés a teljesítményértékeléshez

7. Leapsome (A legjobb a célok tanulással és teljesítménnyel való összehangolásához)

via Leapsome

Azok számára, akiknek nehézséget okoz a célkitűzés, a munkavállalói visszajelzések és a tanulás összehangolása, a Leapsome könnyű választás lehet.

A Leapsome célfái lehetővé teszik az egyéni, csapat- és vállalati célok összekapcsolását, ami elősegíti a szervezeten belüli átláthatóságot és felelősségvállalást.

Ráadásul az AI-alapú célkitűzés és a Jira-hoz hasonló zökkenőmentes integrációk egyszerűsítik a komplex munkafolyamatokat.

A Leapsome legjobb funkciói

Célfák : összekapcsolja az egyéni, csapat- és szervezeti célokat, hogy egyértelmű utat jelöljön ki a siker felé.

Mesterséges intelligenciával támogatott célkitűzés : Legjobb gyakorlatok és kontextus alapján generáljon OKR-eket és fejlesztési célokat.

Teljesítménymenedzsment : Végezzen 360°-os értékeléseket, hangolja össze a célokat egyéni megbeszélések és ellenőrzések során.

Munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök : Tegye lehetővé a visszajelzéseket, felméréseket és dicséreteket a morál és az együttműködés javítása érdekében.

Tanulási modulok: Hozzon létre skálázható és automatizált tanulási útvonalakat a munkavállalók fejlesztése érdekében.

A Leapsome korlátai

Navigációs kihívások : A felület túlterhelő lehet, különösen az új felhasználók számára.

Megújítási feltételek : A rögzített szerződések és a nem egyértelmű megújítási politikák frusztrálhatják a változó igényekkel rendelkező szervezeteket.

Túl sok értesítés: A túl sok értesítés zavaró lehet egyes felhasználók számára.

Leapsome árak

Egyedi árazás

Leapsome értékelések és vélemények

G2 : 4,9/5 (1750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: A Leapsome intuitív felhasználói felületével tűnik ki, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik mind a munkavállalók, mind a szervezet igényeihez. A felhasználók értékelik a világos elrendezést, amely egyszerűsíti az olyan folyamatokat, mint a célkitűzés, a KPI nyomon követése és az értékelések. Néhány felhasználó azonban több rugalmasságot szeretne a testreszabás és az egyszerűsített tanulási anyagok terén.

8. WorkBoard (A legjobb stratégiák és mérhető eredmények összehangolásához)

via WorkBoard

A szervezetek gyakran küzdenek azzal, hogy áthidalják a magas szintű stratégia és a megvalósítható eredmények közötti szakadékot.

A WorkBoard ezt úgy oldja meg, hogy AI-alapú eszközöket kínál a stratégia végrehajtásának egyszerűsítéséhez és a célok csapatok közötti összehangolásához. OKR-alapú keretrendszere biztosítja a világosságot, a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot, lehetővé téve a csapatok számára, hogy az eredményekre összpontosítsanak a kimenetek helyett.

🍪 Bónusz: A WorkBoard hőtérképei, eredménykártyái és valós idejű előrehaladási frissítései madártávlatból mutatják meg a vezetőknek a szervezet teljesítményét.

A WorkBoard legjobb funkciói

Mesterséges intelligenciával támogatott OKR-tervezet : automatikusan generálja és finomítsa a célokat és a legfontosabb eredményeket a stratégiai prioritások alapján.

Heatmapek az összehangoláshoz : Kockázatok, előrehaladás és függőségek vizualizálása a csapatok között valós időben.

Ponttáblák és irányítópultok : élő adatok bemutatása a gyors, tájékozott döntéshozatal érdekében az értekezletek során.

1:1 felkészülési eszközök : Személyre szabott betekintéssel lássa el a vezetőket, hogy értelmes coaching beszélgetéseket folytathassanak.

Funkciók közötti együttműködés: Egyszerűsítse a függőségek kezelését és javítsa a csapatok közötti koordinációt.

A WorkBoard korlátai

A felület bonyolultsága : A felhasználók szerint a platform nehézkesnek és nehezen kezelhetőnek tűnik.

Árak átláthatósága : Az előfizetési feltételekkel és a magas kilépési korlátokkal kapcsolatos aggodalmak egyes szervezeteket visszatarthatnak.

Tanulási görbe: A robusztus funkciókészlet első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

WorkBoard árak

Egyedi árazás

WorkBoard értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (90+ értékelés)

Olvassa el még: 11 ingyenes célkitűzés- és nyomonkövetési sablon Excelhez és ClickUp-hoz

9. Weekdone (A legjobb csapat összehangoláshoz és heti haladás nyomon követéséhez)

via Weekdone

Lehet, hogy nem úgy tűnik, de egy hét hosszú idő – valószínűleg ezért is térnek át sok országban a rövidebb munkahétre.

Ha azonban nem ezekből az országokból származik, a Weekdone integrálja a heti tervezést és az előrehaladásról szóló jelentéseket az OKR nyomon követéssel, így mindenki tisztában van azzal, hogy munkája hogyan járul hozzá a tágabb célok eléréséhez.

Ezenkívül a csapatok frissítéseket adhatnak, visszajelzéseket adhatnak és ünnepelhetik a legfontosabb eredményeket, így együttműködő és motivált munkakörnyezetet teremtve.

A Weekdone legjobb funkciói

OKR hierarchia vizualizáció : Hangolja össze a vállalat, a csapat és az egyéni célokat egy áttekinthető fa nézet segítségével.

Heti előrehaladási jelentések : Kövesse nyomon a feladatokat, terveket és problémákat, hogy időben felismerje az akadályokat.

Elkötelezettséget növelő eszközök : Ösztönözze az együttműködést lájkolásokkal, megjegyzésekkel és dicséretekkel a frissítésekhez.

Testreszabható jelentések : automatizált előrehaladási jelentések készítése hasznosítható információkkal

Ingyenes OKR-tanácsadás: Szakértői útmutatás az OKR-ek hatékony megvalósításához

A Weekdone korlátai

Az alkalmazás teljesítményével kapcsolatos problémák : Egyes felhasználók lassú működésről számolnak be a mobilalkalmazás használata során.

Ügyfélszolgálati aggályok : Kiemelték a kritikus időszakokban nyújtott korlátozott ügyfélszolgálatot.

Tanulási görbe: Az első beállítás és a bevezetés új felhasználók számára kihívást jelenthet.

A Weekdone árai

Ingyenes : Legfeljebb 3 felhasználó számára

Szint: 10,80 USD/hó felhasználónként

Weekdone értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (35+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)

Olvassa el még: Hogyan állítsunk be napi célokat a személyes termelékenység érdekében

10. Staffbase (legalkalmasabb nagyvállalatok számára, amelyek belső kommunikációra összpontosítanak)

via Staffbase

A nagy szervezetek gyakran küzdenek a fragmentált kommunikációval, ahol a fontos frissítések, stratégiák vagy kulturális kezdeményezések nem jutnak el hatékonyan az összes alkalmazotthoz.

Hogyan oldja meg ezt a Staffbase? Olyan átfogó kommunikációs felhővel, amely több csatornát integrál.

A Staffbase 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok számára készült, és segít egységesíteni a kommunikációt intranetek, alkalmazások, e-mailek és integrált eszközök segítségével.

A Staffbase legjobb funkciói

Többcsatornás kommunikáció : ossza meg a frissítéseket intraneten, hírekben, közösségi bejegyzésekben és csevegésben

Felmérési eszközök : Rövid felmérésekkel gyűjtsön be visszajelzéseket az alkalmazottaktól, hogy felmérje az összehangoltságot.

Tartalomtervezés : Tervezzen szerkesztői kampányokat és működjön együtt a tartalom elkészítésében a közzététel előtt.

Elemzési irányítópult : Kövesse nyomon az elkötelezettséget, és azonosítsa a visszhangot kiváltó tartalmakat.

Microsoft 365 integráció: Zökkenőmentes kapcsolat a SharePoint, a Teams és a Viva Connections alkalmazásokkal.

A Staffbase korlátai

Vállalati fókusz : Elsősorban 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok számára készült.

Korlátozott mobil adminisztráció : Nincs dedikált mobilalkalmazás az adminisztrátorok számára.

Alapvető támogatás: Csak e-mailes támogatás áll rendelkezésre.

Staffbase árak

Egyedi árazás

Staffbase értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (225+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

✨ Felhasználói értékelés: A Staffbase felhasználói dicsérik az intuitív kialakítást, a könnyű használatot és a gyors ügyfélszolgálatot, amely biztosítja a könnyű bevezetést és a folyamatos támogatást. Emellett élvezik az interaktív tartalomütemezés és a kommunikációs hiányosságok áthidalására szolgáló eszközök funkcióit is.

Olvassa el még: 6 célkitűzési stratégia és technika vállalkozása növekedéséhez

11. Workleap (A legjobb a hibrid és távoli HR-folyamatok egyszerűsítéséhez)

via Workleap

A legtöbb munkáltató attól tart, hogy a hibrid vagy távoli csapatok gyakran kommunikációs, elkötelezettségi és teljesítménykövetési hiányosságokat okoznak. A Workleap célja, hogy egyszerűsítse ezeket a kihívásokat.

Integrált platformot kínál, amelynek célja a munkavállalói elkötelezettség növelése, a visszajelzési folyamatok javítása és a HR támogatása a munkavállalói élmény optimalizálásában.

Az Officevibe elkötelezettségi felmérései, a Pingboard szervezeti ábrái és a teljesítménykövetési funkciók segítségével a Workleap biztosítja, hogy a csapatok összehangoltan és tájékozottan dolgozzanak, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.

A Workleap legjobb funkciói

Névtelen visszajelzés : Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy félelem nélkül osszák meg őszinte visszajelzéseiket.

Testreszabható felmérések : A felméréseket a szervezet igényeihez igazíthatja.

Valós idejű elemzés : Hasznos információk a jobb döntéshozatalhoz

Zökkenőmentes integrációk : Csatlakozzon a Slackhez, a Microsoft Teamshez és más platformokhoz.

Központosított beilleszkedés: egyszerűsítse és automatizálja az új munkavállalók felvételi folyamatait

A Workleap korlátai

Korlátozott fejlett jelentéskészítés : Lehet, hogy nem felel meg teljes mértékben a nagyobb szervezetek igényeinek.

Testreszabási akadályok : Egyes funkciók rugalmasságukban korlátozónak tűnnek.

Tanulási görbe: Az egyes eszközök kezdeti beállítása időigényes lehet.

Workleap árak

Elkötelezettségi felmérések és visszajelzések : 5 USD/hó felhasználónként

Teljesítménymenedzsment : 5 USD/hó felhasználónként

Pingboard (szervezeti ábrák) : 4 USD/hó felhasználónként

Tanuláskezelés : 4 USD/hó felhasználónként

Teljes csomag: 12 USD/hó felhasználónként

Workleap értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)

Íme egy lista további Microsoft Viva Goals alternatívákról, amelyek nem kerültek be a legjobb 11-es listánkba, de egyedi funkcióikkal nagyon hasznosak lehetnek:

Wrike : Fejlett csapatmunkát támogató funkciókat kínál valós idejű frissítésekkel, Gantt-diagramokkal és több mint 400 alkalmazással való integrációval a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.

Smartsheet : Ötvözi a projektmenedzsmentet a táblázatkezelő funkciókkal, így ideális azoknak a csapatoknak, akik ismerik az Excel programot, de fejlett nyomonkövetési funkciókra van szükségük.

Ally. io: Az OKR összehangolására és nyomon követésére specializálódott, különös tekintettel a meglévő eszközökbe, például a Slack, a Microsoft Teams és a Salesforce zökkenőmentes integrációjára.

Viva La ClickUp: céljai mostantól összehangolva vannak

Számomra fontos, hogy képet kapjak arról, hogyan haladunk a nagyobb céljaink felé. A ClickUp gyorsan megadja nekem azt a magas szintű áttekinthetőséget, amire szükségem van, és ami a korábbi eszközeinkkel nem volt meg.

Ha aggódik a Microsoft Viva csomag átállásának lebonyolítása miatt, a ClickUp segít Önnek.

A testreszabható irányítópultok, az AI-alapú célkitűzés és a sokoldalú nézetek segítségével a ClickUp megkönnyíti a célok nyomon követését és összehangolását, így a kihívást növekedési lehetőségekké alakítja.

Regisztráljon most a ClickUp-on, és élvezze a zökkenőmentesebb munkafolyamatot.