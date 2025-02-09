A 11 legjobb Microsoft Viva Goals alternatíva és versenytárs 2025-ben

A reális, elérhető célok kitűzése vitathatatlanul az egyik legfontosabb feladat minden vállalkozásban. A célok alakítják a projekt ütemtervét, értelmes és stratégiai feladatokat hoznak létre, és a munkavállalóknak a szükséges lendületet adják, amikor látják az előrehaladást.
Ez a titkos összetevő, amelynek segítségével minden (és mindenki) folyamatosan előrehaladhat.
A célkitűző eszköz használata sokkal átláthatóbbá teheti ezt a folyamatot, és ha az eszköz a haladás nyomon követését is lehetővé teszi, az még jobb. Végül is, ki ne szeretné látni, ahogy a kielégítő kis mérföldkövek lekerülnek a listáról?
Sokak számára ez az eszköz a Microsoft Viva Goals volt. De mivel a Viva Goals hamarosan megszűnik, valószínűleg olyan alternatívát keres, amely egyáltalán nem jelent változást.
Hogy segítsünk Önnek, összeállítottunk egy listát fantasztikus célkitűzés- és nyomonkövetési eszközökről, amelyek AI-funkciókkal és még sok mással vannak felszerelve, hogy könnyedén átállhasson.
Ki tudja, talán az „alternatíva” végül „frissítésnek” bizonyul.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legjobb Viva Goals alternatívák közül válogatásunk:
- ClickUp: A legjobb célkövetéshez, feladatkezeléshez és OKR-ekhez
- Lattice: A legjobb a célok és a szervezeti hatások összehangolásához
- 15Five: A legjobb folyamatos visszajelzéshez és összehangoláshoz
- Profit. co: A legjobb az OKR-ek üzleti stratégiával való összehangolásához
- Betterworks: A legjobb strukturált célok összehangolásához és teljesítmény nyomon követéséhez
- Asana: A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez
- Leapsome: A legjobb a célok tanulással és teljesítménnyel való összehangolásához
- WorkBoard: A legjobb stratégiák és mérhető eredmények összehangolásához
- Weekdone: A legjobb csapat összehangoláshoz és heti előrehaladás nyomon követéséhez
- Staffbase: Legalkalmasabb nagyvállalatok számára, amelyek belső kommunikációra összpontosítanak.
- Workleap: A legjobb a hibrid és távoli HR-folyamatok egyszerűsítéséhez
Miért érdemes a Microsoft Viva Goals alternatíváit választani?
Mint mindannyian tudjuk, a projektmenedzsment világa fénysebességgel halad előre. Rossz ötlet az utolsó pillanatig várni az átállással más eszközökre.
A visszavonulási bejelentésen túl azonban itt van néhány mindennapi akadály, amellyel a Viva Goals ügyfelei már most szembesülnek:
- Átfogó alkalmazáson belüli képzés hiánya: Az eszköz nem nyújt útmutatást új csapattagok bevonásakor, és nem rendelkezik fejlett elemzési funkciókkal.
- Nincs gyors alkalmazotti felmérési funkció: a csapat moráljának felmérése megköveteli, hogy a felmérést a nulláról kezdve tervezzék meg.
- Korlátozott AI-alapú célkitűzési képességek: Az eszköz nem javasol okosabb célokat, és nem kínál fejlett funkciókat a teljesítmény javításához.
- Integrációs zavar: A Microsoft ökoszisztémában frusztráló lehet kitalálni, hogy melyik eszköz mit csinál és mikor.
Ezek azok a problémák, amelyek frusztrálják az alkalmazottait, és a szervezeti erőforrások 12%-os pazarlásához vezetnek.
A 11 legjobb Microsoft Viva Goals alternatíva
Az eszközök cseréje fárasztó feladatnak tűnhet, de ha a jelenlegi eszközét fokozatosan kivonják a forgalomból, ez egy jó alkalom arra, hogy valami jobbat találjon.
Elvégeztük a házi feladatot, és összegyűjtöttük a 11 legjobb alternatívát a Microsoft Viva Goals számára.
1. ClickUp (a legjobb célkövetéshez, feladatkezeléshez és OKR-ekhez)
Annyi projektmenedzsment szoftver közül nehéz megtalálni azt az eszközt, amely valóban kiemelkedik a többi közül. De a ClickUp megteszi.
A projektmenedzsment szoftverek legfontosabb funkciói közé tartozik a fájlmegosztás, az e-mail integráció, a Gantt-diagramok, az időkövetés és a költségvetés-kezelés – és tudja, mi a legjobb? A ClickUp mindegyiket tartalmazza.
A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a projektmenedzsmentet, a tudásmegosztást és a kommunikációt egyetlen, zökkenőmentes, AI-alapú platformba egyesíti.
A ClickUp titka abban rejlik, hogy a célokat elérhetővé teszi. Ahelyett, hogy csak magas célokat tűzne ki, amelyek senki által nem olvasott dokumentumokban szerepelnek, a ClickUp Goals segít azokat kisebb, mérhető célokra bontani.
Ahogy halad a célok felé, a ClickUp elvégzi a számításokat, és automatikusan kiszámítja az előrehaladását.
Vegyük például a ClickUp OKR-sablont. Ez egy tervező álma – elég strukturált ahhoz, hogy céljainak gerincét adja, de elég rugalmas ahhoz, hogy alkalmazkodjon, amikor a negyedév közepén elkerülhetetlenül változnak a prioritások.
Ha pedig még nagyobb egyértelműségre vágyik, a ClickUp SMART Goals Template segít meghatározni a konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött célokat.
Akár személyes fejlődési célok javításáról, akár üzleti célok eléréséről van szó, ez a sablon kezelhető részekre bontja a céljait, így azok megvalósítása nem jelent túl nagy terhet. Ráadásul lehetővé teszi a haladás vizualizálását, ami motiválja Önt és csapatát.
Ezután következik a haladás nyomon követése.
A ClickUp Dashboards segítségével madártávlatból láthatja, mi történik – ki mit csinál, hova kerülnek az erőforrásai, és hogy a határidő betartása veszélybe került-e.
A Viva Goals-szal ellentétben a ClickUp valós idejű betekintést és teljes munkaidős, adatalapú döntéshozatalt tesz lehetővé.
💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével a semmiből hozhat létre egyedi OKR-dashboardot a személyre szabott célok és mutatók méréséhez. Kezdéshez olvassa el ezt a lépésről lépésre szóló útmutatót.
A ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. A testreszabás lehetővé teszi az adatok értelmes megjelenítését és könnyű megértését.
A ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. A testreszabás lehetővé teszi az adatok értelmes megjelenítését és könnyű megértését.
A ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. A testreszabás lehetővé teszi az adatok értelmes megjelenítését és könnyű megértését.
A ClickUp irányítópult funkciója sokkal könnyebbé tette az adatok szép és célszerű ábrázolását. A testreszabás lehetővé teszi az adatok értelmes megjelenítését és könnyű megértését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Műszerfal widgetek: Szerezzen áttekintést a célok elérésének előrehaladásáról és a projektekre fordított időről olyan widgetek segítségével, mint a haladási sávok, kördiagramok és burndown diagramok, amelyek egyszerűvé teszik az adatok vizualizálását.
- ClickUp emlékeztetők: Legyen naprakész a határidőkkel az öt perctől három napig terjedő időtartamra beállítható értesítésekkel, amelyekkel biztosan nem marad ki semmi.
- Sokoldalú nézetek: Szervezze és kezelje a feladatokat a kívánt stílusban – lista, Kanban tábla, Gantt-diagram vagy más elrendezés –, így a legmegfelelőbb módon dolgozhat.
- ClickUp Automations: A ClickUp Automations segítségével elvégezheti a feladatokkal kapcsolatos elfoglalt munkát, például hozzáadhat egy csoportot az érdekelt felekhez megfigyelőként, hozzászólásokat rendelhet hozzá, e-maileket küldhet és még sok mást.
- Beépített együttműködési eszközök: Használja a ClickUp Chat funkciót visszajelzések megosztására, feladatokon való együttműködésre és a közös célokhoz való igazodás biztosítására.
- Testreszabható feladatfunkciók: Testreszabhatja a munkafolyamatokat olyan funkciókkal, mint az egyéni állapotok, prioritási szintek és feladatfüggőségek, így azok zökkenőmentesen alkalmazkodnak bármilyen típusú projekthez.
A ClickUp korlátai
- Még meredekebb tanulási görbe: A ClickUp kiterjedt funkciói túlterhelőnek tűnhetnek azoknak a felhasználóknak, akik elsősorban egyszerű célkövetést keresnek.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: A ClickUp újrafogalmazza a termelékenységet az all-in-one projektmenedzsment platformjával, és mindent egy helyen tart. A felhasználók imádják a zökkenőmentes integrációkat és a testreszabható irányítópultokat, amelyek életre keltenek a projekteket.
Olvassa el még: Hogyan írjunk hatékony SMART célokat?
2. Lattice (a legjobb a célok és a szervezeti hatások összehangolásához)
A Lattice egy teljesítménymenedzsment platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat az OKR-ek és célok kitűzésében, nyomon követésében és elérésében, miközben azokat a szélesebb üzleti célokkal is összehangolja.
A Slack, Jira és Microsoft Teams népszerű eszközökkel való integrációja biztosítja, hogy a célok láthatóak és megvalósíthatóak maradjanak.
🍪 Bónusz: A célkitűzés és a teljesítményértékelés, valamint az egyéni megbeszélések összekapcsolását lehetővé tevő funkcióival a Lattice elősegíti a folyamatos összehangolást és együttműködést a csapatokon belül.
A Lattice legjobb funkciói
- Valós idejű célkövetés: A vezetők a célkövető alkalmazások segítségével gyorsan nyomon követhetik az előrehaladást és azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket, így biztosítva a csapatok összehangoltságát és a terv szerinti haladást.
- Integráció a mindennapi eszközökkel: Zökkenőmentesen integrálható olyan platformokkal, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Jira és a Salesforce, így biztosítva, hogy a célok mindig előtérben maradjanak.
- Átláthatóság a szervezet egészében: a csapatok minden szinten megtekinthetik a célokat, ami javítja az együttműködést és a prioritások egyértelműségét.
- Cselekvésre ösztönző OKR-ek: strukturált megközelítést tesz lehetővé a célokhoz, amely összehangolja az egyéni szerepeket a szervezeti célokkal.
A rács korlátai
- Ismétlődő felmérések: Az automatizált kérdőívek ugyan hasznosak, de idővel feleslegesnek tűnhetnek, és csökkenthetik a munkavállalók elkötelezettségét.
- Korlátozott HRIS funkciók: Bár kiterjed a HRIS-re, hiányoznak belőle olyan funkciók, mint a bérszámfejtés és a juttatások kezelése, amelyek egy teljes értékű HR-platformtól elvárhatók.
- Bonyolult beállítások komplex igényekhez: Lehet, hogy nem a legmegfelelőbb megoldás olyan vállalkozások számára, amelyek rendkívül kidolgozott teljesítményértékelési folyamatokkal rendelkeznek.
Lattice árak
- Tehetségmenedzsment: 11 USD/hó felhasználónként
- Engagement: kiegészítő havi 4 dollárért felhasználónként
- Grow: kiegészítő havi 4 dollárért felhasználónként
- Díj: Kiegészítő szolgáltatás 6 USD/hó/felhasználó áron
- HRIS Core: 5 USD/hó felhasználónként
Lattice értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (3890+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (180+ értékelés)
✨ Felhasználói értékelés: A felhasználók gyakran dicsérik intuitív felületét, egyszerű megvalósíthatóságát és gyors ügyfélszolgálatát, ami miatt bármely HR-technológiai rendszerhez kiváló kiegészítőként szolgál. Ugyanakkor egyes felhasználók szerint a testreszabás és a harmadik féltől származó eszközökkel való integráció terén van még mit javítani.
Olvassa el még: 11 ingyenes OKR-sablon Excelben, Wordben és ClickUpban
3. 15Five (A legjobb folyamatos visszajelzéshez és összehangoláshoz)
A célkitűzés, az OKR nyomon követés és a teljesítménymenedzsment folyamatos visszajelzésekkel és összehangolással javul, és pontosan ezt kínálja a 15Five.
A platform ösztönzi az együttműködést heti jelentkezésekkel, segítve az alkalmazottakat és a vezetőket abban, hogy kapcsolatban maradjanak és a rövid és hosszú távú célokra koncentráljanak.
Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a heti feladatok prioritásai és a vállalati OKR-ekhez kötött célok, a 15Five biztosítja, hogy mindenki ugyanazon eredmények elérése érdekében dolgozzon.
A 15Five 15 legjobb funkciója
- Heti jelentkezések: Segít fenntartani a folyamatos kommunikációt, nyomon követni az előrehaladást és proaktívan kezelni a kihívásokat.
- Prioritások és célok: A heti feladatokat összekapcsolja a hosszú távú célokkal az OKR-ekkel való jobb összehangolás érdekében.
- Spark AI: Adat alapú ajánlásokat kínál a csapat teljesítményének és elkötelezettségének javítására.
- High-fives funkció: Egyedülálló módszer a csapat eredményeinek nyilvános elismerésére és értékelésére.
- Testreszabható felület: Testreszabhatja a műszerfalakat és a bejelentkezési űrlapokat, hogy azok megfeleljenek csapata egyedi igényeinek.
A 15Five korlátai
- Gyenge ügyfélszolgálat: A felhasználók gyakran panaszkodnak a problémákra adott lassú és nem segítőkész válaszokra.
- Kihívást jelentő számlázási gyakorlatok: a szüneteltetett szolgáltatásokért nem jár visszatérítés, és a munkavállalói létszám változása azonnali díjakat von maga után.
- Platform stabilitás: Gyakoriak a technikai problémák és hibák, például a kulcsfontosságú munkafolyamatok során meghibásodó funkciók.
15Five árak
- Engage: 4 USD/hó felhasználónként
- Perform: 10 USD/hó felhasználónként
- Teljes platform: 16 USD/hó felhasználónként
15Five értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 1700 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (890+ értékelés)
✨ Felhasználói értékelés: Az ügyfelek értékelik az intuitív beállítást, a gyors ügyfélszolgálatot és a folyamatos innovációt, beleértve a mesterséges intelligenciával támogatott fejlesztéseket. Néhány felhasználó azonban említést tesz a bevezetés és a karrier célok kezelésének nehézségeiről.
Olvassa el még: Hogyan állítsunk be célmutatókat (példákkal)
4. Profit. co (A legjobb az OKR-ek üzleti stratégiával való összehangolásához)
Ha sokféle funkciót keres, a Profit. co megfelelő megoldást kínál a feladatkezelés és a teljesítmény nyomon követése terén.
A platform emellett lépésről lépésre OKR-készítő eszközöket és beépített sablonokat is tartalmaz, amelyek segítségével a felhasználók könnyedén végigvezethetők a folyamaton.
A valós idejű irányítópultokkal és kiterjedt integrációs lehetőségekkel a Profit. co biztosítja, hogy az OKR-ek megvalósíthatók és összehangoltak maradjanak a csapatok között.
🧠 Tudta-e: Az összehangolt szervezetek akár 38%-kal is növelhetik értékesítési eredményességüket, ami bizonyítja a világos célok és a zökkenőmentes együttműködés fontosságát a siker elérésében.
Profit. co legjobb funkciói
- Lépésről lépésre történő OKR-létrehozás: beépített sablonok segítségével végigvezeti a felhasználókat a mérhető és összehangolt célok kitűzésén.
- Valós idejű irányítópultok: Hasznos betekintést nyújtanak az előrehaladásba, segítve a csapatokat a terv betartásában.
- Feladat- és munkafolyamat-kezelés: összekapcsolja a feladatokat az OKR-ekkel, és támogatja a Kanban és a lista nézeteket a rugalmasság érdekében.
- Munkavállalói elkötelezettséget elősegítő funkciók: tartalmazza a jutalmazási rendszert, a hírcsatornát és a pulzusfelméréseket az együttműködés elősegítése érdekében.
- Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozik olyan népszerű eszközökhöz, mint a Slack, a Jira és a Salesforce, így egységes munkafolyamatot biztosít.
Profit. co korlátozások
- Zavaros felület: Egyes felhasználók szerint nehézséget okoz a platform funkcióinak és kapcsolóinak kezelése.
- Zavaros nézetek: Bizonyos képernyők túlterheltek lehetnek, ami megnehezíti a legfontosabb feladatokra való koncentrálást.
- Korlátozott feladatkezelés nagy munkaterhelés esetén: Lehet, hogy nem ideális komplex projekteket kezelő csapatok számára.
Profit. co árak
- Egyedi árazás
Profit. co értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)
Olvassa el még: 60+ OKR-példa – Hogyan írjunk hatékony OKR-eket?
5. Betterworks (A legjobb strukturált célok összehangolásához és teljesítmény nyomon követéséhez)
A mérföldkövek remek módszerek az alkalmazottak erőfeszítéseinek és hozzájárulásainak elismerésére.
Ezért a Betterworks lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy mérhető mérföldköveket állítsanak be a nagyobb célok keretében, biztosítva ezzel a csapatok közötti egyértelműséget és elszámoltathatóságot.
A platform testreszabható felméréseket is támogat az alkalmazottak visszajelzéseinek gyűjtéséhez, és részletes előrehaladási jegyzetekkel és vizuális irányítópultokkal megkönnyíti a vezetők számára a teljesítmény értékelését.
A Betterworks legjobb funkciói
- Mérföldkőalapú célok: bontsa le a célokat kezelhető és mérhető lépésekre a jobb nyomon követés érdekében.
- Testreszabható felmérések: gyűjtsön névtelen munkavállalói visszajelzéseket a fejlesztések előmozdítása és az átláthatóság elősegítése érdekében.
- Részletes előrehaladás-nyomon követés: Dokumentálja a havi frissítéseket és vizualizálja a teljesítményt intuitív irányítópultokkal.
- E-learning tartalom: Bármikor hozzáférhet oktatási forrásokhoz a folyamatos fejlődés támogatása érdekében.
- Felhasználóbarát felület: Könnyedén válthat a sorok, diagramok és irányítópultok között a navigáció egyszerűsítése érdekében.
A Betterworks korlátai
- Emlékeztetők hiánya: Nincsenek értesítések, amelyek figyelmeztetnék a felhasználókat a célok határidejének közeledtével.
- Korlátozott AI-alapú támogatás: Nem kínál intelligens javaslatokat az OKR-ekhez vagy a teendőkhöz.
- Navigációs kihívások: Az egyéni és a csapatcélok közötti váltás nehézkesnek tűnhet.
Betterworks árak
- Egyedi árazás
Betterworks értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
✨ Felhasználói értékelés: A felhasználók értékelik az intuitív felületet, a kiváló ügyfélszolgálatot és az olyan eszközöket, mint az OKR-ek és az 1:1 nyomon követés. Néhány visszajelzés azonban rámutat a fejlesztésre szoruló területekre, például a korlátozott jelentési funkciókra és a felismerési modulokkal kapcsolatos kihívásokra.
6. Asana (A legjobb együttműködésen alapuló projektmenedzsmenthez és feladatkövetéshez)
A haladás kezelése és nyomon követése néha nehezebb feladat lehet, mint maga a haladás. Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint az Asana.
Az Asana összekapcsolja a vállalati célokat a napi feladatokkal, így a csapatok egyértelmű útmutatást kapnak. Legyen szó határidők nyomon követéséről vagy prioritások összehangolásáról, az Asana mindent (és mindenkit) egy hullámhosszon tart.
A testreszabható irányítópultok és az olyan eszközökkel való integrációk, mint a Slack és a Google Drive, azt jelentik, hogy végre elhagyhatja a rendetlen táblázatokat, és átállhat egy együttműködésen alapuló felületre.
Az Asana legjobb funkciói
- Kollaboratív feladatkezelés: Ossza meg feladatait, tegyen hozzá megjegyzéseket és kövesse nyomon a frissítéseket a csapatmunka javítása érdekében.
- Integráció népszerű eszközökkel: Zökkenőmentesen működik együtt a Google Drive-val, a Microsoft Teams-szel és a Slack-kel az egységes munkafolyamatok érdekében.
- Egyedi irányítópultok: A projektadatokat testreszabható diagramokkal és valós idejű frissítésekkel jelenítheti meg.
- Célok összehangolása: A feladatok és projektek közvetlen összekapcsolása a szervezeti célokkal a jobb átláthatóság érdekében.
- Felhasználóbarát felület: Az intuitív kialakítás megkönnyíti a bevezetést és a használatot.
Az Asana korlátai
- Nincs időkövetés: Nincs beépített funkció a feladatokra fordított idő nyomon követésére.
- Új felhasználók számára túlnyomó: A rengeteg funkció kezdők számára ijesztő lehet.
- Korlátozott feladatkiosztás: Feladatként csak egy felhasználó rendelhető hozzá, ami akadályozhatja az együttműködést.
Asana árak
- Személyes: Ingyenes
- Starter: 10,99 USD/hó felhasználónként
- Haladó: 24,99 USD/hó felhasználónként
Asana értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 10 700 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 13 200 értékelés)
Olvassa el még: Célkitűzés a teljesítményértékeléshez
7. Leapsome (A legjobb a célok tanulással és teljesítménnyel való összehangolásához)
Azok számára, akiknek nehézséget okoz a célkitűzés, a munkavállalói visszajelzések és a tanulás összehangolása, a Leapsome könnyű választás lehet.
A Leapsome célfái lehetővé teszik az egyéni, csapat- és vállalati célok összekapcsolását, ami elősegíti a szervezeten belüli átláthatóságot és felelősségvállalást.
Ráadásul az AI-alapú célkitűzés és a Jira-hoz hasonló zökkenőmentes integrációk egyszerűsítik a komplex munkafolyamatokat.
A Leapsome legjobb funkciói
- Célfák: összekapcsolja az egyéni, csapat- és szervezeti célokat, hogy egyértelmű utat jelöljön ki a siker felé.
- Mesterséges intelligenciával támogatott célkitűzés: Legjobb gyakorlatok és kontextus alapján generáljon OKR-eket és fejlesztési célokat.
- Teljesítménymenedzsment: Végezzen 360°-os értékeléseket, hangolja össze a célokat egyéni megbeszélések és ellenőrzések során.
- Munkavállalói elkötelezettséget növelő eszközök: Tegye lehetővé a visszajelzéseket, felméréseket és dicséreteket a morál és az együttműködés javítása érdekében.
- Tanulási modulok: Hozzon létre skálázható és automatizált tanulási útvonalakat a munkavállalók fejlesztése érdekében.
A Leapsome korlátai
- Navigációs kihívások: A felület túlterhelő lehet, különösen az új felhasználók számára.
- Megújítási feltételek: A rögzített szerződések és a nem egyértelmű megújítási politikák frusztrálhatják a változó igényekkel rendelkező szervezeteket.
- Túl sok értesítés: A túl sok értesítés zavaró lehet egyes felhasználók számára.
Leapsome árak
- Egyedi árazás
Leapsome értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (1750+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
✨ Felhasználói értékelés: A Leapsome intuitív felhasználói felületével tűnik ki, amely zökkenőmentesen alkalmazkodik mind a munkavállalók, mind a szervezet igényeihez. A felhasználók értékelik a világos elrendezést, amely egyszerűsíti az olyan folyamatokat, mint a célkitűzés, a KPI nyomon követése és az értékelések. Néhány felhasználó azonban több rugalmasságot szeretne a testreszabás és az egyszerűsített tanulási anyagok terén.
8. WorkBoard (A legjobb stratégiák és mérhető eredmények összehangolásához)
A szervezetek gyakran küzdenek azzal, hogy áthidalják a magas szintű stratégia és a megvalósítható eredmények közötti szakadékot.
A WorkBoard ezt úgy oldja meg, hogy AI-alapú eszközöket kínál a stratégia végrehajtásának egyszerűsítéséhez és a célok csapatok közötti összehangolásához. OKR-alapú keretrendszere biztosítja a világosságot, a felelősségre vonhatóságot és az átláthatóságot, lehetővé téve a csapatok számára, hogy az eredményekre összpontosítsanak a kimenetek helyett.
🍪 Bónusz: A WorkBoard hőtérképei, eredménykártyái és valós idejű előrehaladási frissítései madártávlatból mutatják meg a vezetőknek a szervezet teljesítményét.
A WorkBoard legjobb funkciói
- Mesterséges intelligenciával támogatott OKR-tervezet: automatikusan generálja és finomítsa a célokat és a legfontosabb eredményeket a stratégiai prioritások alapján.
- Heatmapek az összehangoláshoz: Kockázatok, előrehaladás és függőségek vizualizálása a csapatok között valós időben.
- Ponttáblák és irányítópultok: élő adatok bemutatása a gyors, tájékozott döntéshozatal érdekében az értekezletek során.
- 1:1 felkészülési eszközök: Személyre szabott betekintéssel lássa el a vezetőket, hogy értelmes coaching beszélgetéseket folytathassanak.
- Funkciók közötti együttműködés: Egyszerűsítse a függőségek kezelését és javítsa a csapatok közötti koordinációt.
A WorkBoard korlátai
- A felület bonyolultsága: A felhasználók szerint a platform nehézkesnek és nehezen kezelhetőnek tűnik.
- Árak átláthatósága: Az előfizetési feltételekkel és a magas kilépési korlátokkal kapcsolatos aggodalmak egyes szervezeteket visszatarthatnak.
- Tanulási görbe: A robusztus funkciókészlet első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
WorkBoard árak
- Egyedi árazás
WorkBoard értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (90+ értékelés)
9. Weekdone (A legjobb csapat összehangoláshoz és heti haladás nyomon követéséhez)
Lehet, hogy nem úgy tűnik, de egy hét hosszú idő – valószínűleg ezért is térnek át sok országban a rövidebb munkahétre.
Ha azonban nem ezekből az országokból származik, a Weekdone integrálja a heti tervezést és az előrehaladásról szóló jelentéseket az OKR nyomon követéssel, így mindenki tisztában van azzal, hogy munkája hogyan járul hozzá a tágabb célok eléréséhez.
Ezenkívül a csapatok frissítéseket adhatnak, visszajelzéseket adhatnak és ünnepelhetik a legfontosabb eredményeket, így együttműködő és motivált munkakörnyezetet teremtve.
A Weekdone legjobb funkciói
- OKR hierarchia vizualizáció: Hangolja össze a vállalat, a csapat és az egyéni célokat egy áttekinthető fa nézet segítségével.
- Heti előrehaladási jelentések: Kövesse nyomon a feladatokat, terveket és problémákat, hogy időben felismerje az akadályokat.
- Elkötelezettséget növelő eszközök: Ösztönözze az együttműködést lájkolásokkal, megjegyzésekkel és dicséretekkel a frissítésekhez.
- Testreszabható jelentések: automatizált előrehaladási jelentések készítése hasznosítható információkkal
- Ingyenes OKR-tanácsadás: Szakértői útmutatás az OKR-ek hatékony megvalósításához
A Weekdone korlátai
- Az alkalmazás teljesítményével kapcsolatos problémák: Egyes felhasználók lassú működésről számolnak be a mobilalkalmazás használata során.
- Ügyfélszolgálati aggályok: Kiemelték a kritikus időszakokban nyújtott korlátozott ügyfélszolgálatot.
- Tanulási görbe: Az első beállítás és a bevezetés új felhasználók számára kihívást jelenthet.
A Weekdone árai
- Ingyenes: Legfeljebb 3 felhasználó számára
- Szint: 10,80 USD/hó felhasználónként
Weekdone értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (35+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60+ értékelés)
10. Staffbase (legalkalmasabb nagyvállalatok számára, amelyek belső kommunikációra összpontosítanak)
A nagy szervezetek gyakran küzdenek a fragmentált kommunikációval, ahol a fontos frissítések, stratégiák vagy kulturális kezdeményezések nem jutnak el hatékonyan az összes alkalmazotthoz.
Hogyan oldja meg ezt a Staffbase? Olyan átfogó kommunikációs felhővel, amely több csatornát integrál.
A Staffbase 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok számára készült, és segít egységesíteni a kommunikációt intranetek, alkalmazások, e-mailek és integrált eszközök segítségével.
A Staffbase legjobb funkciói
- Többcsatornás kommunikáció: ossza meg a frissítéseket intraneten, hírekben, közösségi bejegyzésekben és csevegésben
- Felmérési eszközök: Rövid felmérésekkel gyűjtsön be visszajelzéseket az alkalmazottaktól, hogy felmérje az összehangoltságot.
- Tartalomtervezés: Tervezzen szerkesztői kampányokat és működjön együtt a tartalom elkészítésében a közzététel előtt.
- Elemzési irányítópult: Kövesse nyomon az elkötelezettséget, és azonosítsa a visszhangot kiváltó tartalmakat.
- Microsoft 365 integráció: Zökkenőmentes kapcsolat a SharePoint, a Teams és a Viva Connections alkalmazásokkal.
A Staffbase korlátai
- Vállalati fókusz: Elsősorban 1000 főnél több alkalmazottat foglalkoztató nagyvállalatok számára készült.
- Korlátozott mobil adminisztráció: Nincs dedikált mobilalkalmazás az adminisztrátorok számára.
- Alapvető támogatás: Csak e-mailes támogatás áll rendelkezésre.
Staffbase árak
- Egyedi árazás
Staffbase értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (225+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)
✨ Felhasználói értékelés: A Staffbase felhasználói dicsérik az intuitív kialakítást, a könnyű használatot és a gyors ügyfélszolgálatot, amely biztosítja a könnyű bevezetést és a folyamatos támogatást. Emellett élvezik az interaktív tartalomütemezés és a kommunikációs hiányosságok áthidalására szolgáló eszközök funkcióit is.
Olvassa el még: 6 célkitűzési stratégia és technika vállalkozása növekedéséhez
11. Workleap (A legjobb a hibrid és távoli HR-folyamatok egyszerűsítéséhez)
A legtöbb munkáltató attól tart, hogy a hibrid vagy távoli csapatok gyakran kommunikációs, elkötelezettségi és teljesítménykövetési hiányosságokat okoznak. A Workleap célja, hogy egyszerűsítse ezeket a kihívásokat.
Integrált platformot kínál, amelynek célja a munkavállalói elkötelezettség növelése, a visszajelzési folyamatok javítása és a HR támogatása a munkavállalói élmény optimalizálásában.
Az Officevibe elkötelezettségi felmérései, a Pingboard szervezeti ábrái és a teljesítménykövetési funkciók segítségével a Workleap biztosítja, hogy a csapatok összehangoltan és tájékozottan dolgozzanak, függetlenül attól, hogy hol dolgoznak.
A Workleap legjobb funkciói
- Névtelen visszajelzés: Ösztönözze az alkalmazottakat, hogy félelem nélkül osszák meg őszinte visszajelzéseiket.
- Testreszabható felmérések: A felméréseket a szervezet igényeihez igazíthatja.
- Valós idejű elemzés: Hasznos információk a jobb döntéshozatalhoz
- Zökkenőmentes integrációk: Csatlakozzon a Slackhez, a Microsoft Teamshez és más platformokhoz.
- Központosított beilleszkedés: egyszerűsítse és automatizálja az új munkavállalók felvételi folyamatait
A Workleap korlátai
- Korlátozott fejlett jelentéskészítés: Lehet, hogy nem felel meg teljes mértékben a nagyobb szervezetek igényeinek.
- Testreszabási akadályok: Egyes funkciók rugalmasságukban korlátozónak tűnnek.
- Tanulási görbe: Az egyes eszközök kezdeti beállítása időigényes lehet.
Workleap árak
- Elkötelezettségi felmérések és visszajelzések: 5 USD/hó felhasználónként
- Teljesítménymenedzsment: 5 USD/hó felhasználónként
- Pingboard (szervezeti ábrák): 4 USD/hó felhasználónként
- Tanuláskezelés: 4 USD/hó felhasználónként
- Teljes csomag: 12 USD/hó felhasználónként
Workleap értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 60 értékelés)
Egyéb hasznos eszközök, amelyeket érdemes megfontolni
Íme egy lista további Microsoft Viva Goals alternatívákról, amelyek nem kerültek be a legjobb 11-es listánkba, de egyedi funkcióikkal nagyon hasznosak lehetnek:
- Wrike: Fejlett csapatmunkát támogató funkciókat kínál valós idejű frissítésekkel, Gantt-diagramokkal és több mint 400 alkalmazással való integrációval a zökkenőmentes munkafolyamatok érdekében.
- Smartsheet: Ötvözi a projektmenedzsmentet a táblázatkezelő funkciókkal, így ideális azoknak a csapatoknak, akik ismerik az Excel programot, de fejlett nyomonkövetési funkciókra van szükségük.
- Ally. io: Az OKR összehangolására és nyomon követésére specializálódott, különös tekintettel a meglévő eszközökbe, például a Slack, a Microsoft Teams és a Salesforce zökkenőmentes integrációjára.
Viva La ClickUp: céljai mostantól összehangolva vannak
Számomra fontos, hogy képet kapjak arról, hogyan haladunk a nagyobb céljaink felé. A ClickUp gyorsan megadja nekem azt a magas szintű áttekinthetőséget, amire szükségem van, és ami a korábbi eszközeinkkel nem volt meg.
Számomra fontos, hogy képet kapjak arról, hogyan haladunk a nagyobb céljaink felé. A ClickUp gyorsan megadja nekem azt a magas szintű áttekinthetőséget, amire szükségem van, és ami a korábbi eszközeinkkel nem volt meg.
Ha aggódik a Microsoft Viva csomag átállásának lebonyolítása miatt, a ClickUp segít Önnek.
A testreszabható irányítópultok, az AI-alapú célkitűzés és a sokoldalú nézetek segítségével a ClickUp megkönnyíti a célok nyomon követését és összehangolását, így a kihívást növekedési lehetőségekké alakítja.
Regisztráljon most a ClickUp-on, és élvezze a zökkenőmentesebb munkafolyamatot.