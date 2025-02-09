Ingyenes brainstorming sablonok a Google Docs-hoz

A brainstorming nem csak arról szól, hogy remek ötleteket találjunk ki, hanem arról is, hogy összehozzuk az embereket. A Northern Illinois University kutatása szerint ezáltal a csapatok összetartóbbá válhatnak.

A strukturálatlan brainstorming azonban gyorsan kaotikus helyzetet eredményezhet. Az ötletek elvesznek, a megbeszélések elhúzódnak, és mindenki inkább frusztráltan távozik, mint inspiráltan. Ilyenkor a brainstorming sablonok jelenthetik a megoldást.

A Google Docs segítségével könnyedén rendszerezheti gondolatait. Akár egy nagy kampányt tervez, akár a szakdolgozatát vázolja fel, akár a következő forradalmi termékre vonatkozó ötleteket gyűjt, ezek a sablonok segítenek a tervhez tartani magát és megvalósítani ötleteit.

Készen áll arra, hogy a brainstorming ötleteket világos, megvalósítható tervekké alakítsa? Akkor kezdjük!

Mi teszi jóvá egy brainstorming sablont?

A Google Docs egy jó brainstorming sablonhoz világos, szervezett struktúrát biztosít az ötletek rögzítéséhez és vizualizálásához. A brainstorming sablon hatékonyságát biztosító funkciók a következők:

A kreatív brainstorming technikák : A brainwriting, az öt miért elemzés, a Crazy Eights és a Round Robin a legnépszerűbbek. Válassza ki a legjobb gondolattérkép-sablonokat, hogy csapata inspirált maradjon! A brainwriting, az öt miért elemzés, a Crazy Eights és a Round Robin a legnépszerűbbek. Válassza ki a legjobb gondolattérkép-sablonokat, hogy csapata inspirált maradjon!

Világos szerkezet: Könnyen követhető elrendezést biztosít a fő gondolat, a legfontosabb pontok és az összefüggések rendszerezéséhez, anélkül, hogy túlterhelné Önt.

Vizuális ábrázolás: Akár Akár gondolattérképekről , folyamatábrákról vagy diagramokról van szó, a vizuális eszközök megkönnyítik a koncepciók összekapcsolását és kibővítését.

Szervezés és nyomon követhetőség: A sablonnak képesnek kell lennie a témák kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére és mindennek a következő lépésekhez, például A sablonnak képesnek kell lennie a témák kezelésére, az előrehaladás nyomon követésére és mindennek a következő lépésekhez, például a projekt tervezéséhez és végrehajtásához szükséges adatok rendezett mentésére.

Integráció más eszközökkel: A sablon jól működik a Google Slides és a projektmenedzsment eszközökkel, így könnyedén megoszthatja vagy bemutathatja ötleteit.

Google Docs brainstorming sablonok

👀 Tudta? A Chrome böngészőhöz készült Google Docs Offline kiterjesztéssel a felhasználók internetkapcsolat nélkül is létrehozhatnak és szerkeszthetnek dokumentumokat. Amint a kapcsolat helyreáll, a változtatások automatikusan szinkronizálódnak, így biztosítva a zavartalan termelékenységet.

Most nézzük meg a legjobb brainstorming sablonok listáját, amelyek segíthetnek ötleteket kidolgozni és egyszerűsíteni a brainstorming folyamatot!

1. Google Docs egyszerű üzleti brainstorming sablon a TEMPLATE. NET-től

Tökéletes kiindulási pontot keres üzleti ötleteinek megszervezéséhez? A TEMPLATE. NET egyszerű üzleti gondolattérkép-sablonja egyszerű sablon új projektek stratégiájának kidolgozásához, célok felvázolásához vagy kampányok brainstormingjához. Segít a központi téma kisebb, megvalósítható elemekre bontásában.

A sablon tiszta elrendezésű, a fő ötlet a középpontban áll. Innen elágazhat különböző szempontokhoz, például célokhoz, stratégiákhoz vagy feladatokhoz. A beépített szövegdobozokat és alakzatokat is felhasználhatja a kapcsolatok feltérképezéséhez, a prioritások hozzárendeléséhez és a finomabb részletek hozzáadásához.

Ideális: üzleti szakemberek számára, akiknek egyszerű módszerre van szükségük az üzleti célok megtervezéséhez.

2. Google Docs gondolattérkép-sablon a HubSpot-tól

via HubSpot

Néha az ötletek rendszerezése olyan érzés lehet, mintha egy kép nélküli kirakós játékot próbálnánk összerakni. A HubSpot Mind Map Brainstorming Template segít rendet teremteni a gondolataidban. Rugalmas és testreszabható elrendezést kínál, amely tökéletes brainstorming üléseken, projekttervezéshez vagy személyes célok kitűzéséhez.

A sablont testreszabhatja úgy, hogy hozzáadja ötleteit, megváltoztatja a kérdéseket, és szövegdobozokat, nyilakat és alakzatokat illeszt be az igényeinek megfelelően. A sablon használata is egyszerű: nyissa meg a Google Docs-ban, állítsa be a szakaszokat a szükségleteinek megfelelően, és kezdje el elkészíteni a gondolattérképét.

Ideális: Csapatok és egyének számára, akik rugalmas, könnyen használható sablont keresnek kutatási témák szervezéséhez és tartalmi ötletek kidolgozásához.

3. Google Docs pénzügyi tervezési gondolattérkép-sablon a TEMPLATE. NET-től

A pénzügyek kezelésében egy világos terv sokat jelenthet – és pontosan ezt kínálja a TEMPLATE. NET pénzügyi tervezési gondolattérkép-sablonja. Ez a sablon olyan kategóriákat tartalmaz, mint a költségvetés, a befektetések, a kiadások és a megtakarítások, így átfogó pénzügyi tervet készíthet.

A sablon intuitív felépítése megkönnyíti rövid távú céljainak összekapcsolását hosszú távú törekvéseivel, segítve Önt a prioritások meghatározásában és a terv betartásában. Letöltheti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Google Docs és Apple Keynote formátumban.

Ideális: magánszemélyek és vállalkozások számára, akik pénzügyi stratégiákat szeretnének szervezni, kiadásokat nyomon követni és költségvetéseket tervezni.

4. Google Docs értékesítési terv brainstorming sablon a TEMPLATE. NET-től

Hogyan alakíthatja át értékesítési stratégiáját egy világos, megvalósítható tervvé, amely mögé csapata is felsorakozhat? A TEMPLATE. NET értékesítési terv mind map sablonjával! Az értékesítési folyamat minden aspektusát vizualizálhatja, a potenciális ügyfelek megszerzésétől az üzletek lezárásáig, mindezt egy egységes keretrendszerben.

Ez a sablon a központi értékesítési céllal indul, majd olyan alapvető elemekre ágazik, mint a célközönség, az értékesítési csatornák, a bevételi célok és az ütemtervek. Minden szakasz előre strukturálva van, hogy segítsen a tervezésben, így könnyen azonosíthatók a hiányosságok, és prioritásba sorolhatók a saját és a csapat erőfeszítései.

Ideális: értékesítési csapatok és vezetők számára, akiknek le kell bontaniuk és stratégiát kell kidolgozniuk értékesítési terveik kulcsfontosságú elemeire vonatkozóan.

👀 Tudta? A csendes brainstorming (vagy brainwriting) gyakran eredményesebb, mint a hagyományos brainstorming. A tipikus brainstorming üléseken a kisebbség uralhatja a beszélgetés 60-75%-át, míg a brainwriting minden résztvevő számára kiegyensúlyozottabb hozzájárulást tesz lehetővé.

5. Google Docs folyamatábra brainstorming gondolattérkép sablon a TEMPLATE. NET-től

Minden csapatnak szüksége van a világosságra és a hatékonyságra. A TEMPLATE.NET Process Flow Mind Map Template mindkettőt egyszerű, vizuális formátumban biztosítja.

Ez a Google Docs gondolattérkép-sablon világosan ábrázolja a munkafolyamatokat, és segít a komplex folyamatokat kezelhető lépésekre bontani. Intuitív kialakítása biztosítja, hogy minden munkafolyamat-elem könnyen követhető legyen.

A minőségirányításról való írásától a döntési fa megszervezéséig egyszerűsíti az ismétlődő folyamatokat.

Ideális: Projektmenedzserek számára, akik szeretnék megtervezni a projekt munkafolyamatait, vagy felvázolni a fejlesztési ciklusokat és a tervezési folyamatokat.

6. Google Docs életterv-elméleti térkép sablon a TEMPLATE. NET-től

Az álmaid megérdemelnek egy tervet. Gondolj az életedre, mint egy történetre, és ez a TEMPLATE.NET által készített Életterv-elméleti térkép sablon az vázlat. Segítségével megtervezheted a jövőbeli fejezeteidet, a karrier céljaidtól a személyes fejlődésig.

A sablon egy központi témát tartalmaz, például a személyes fejlődést vagy a karrierrel kapcsolatos törekvéseket, és abból ágak nyúlnak ki olyan kategóriákba, mint az egészség, a kapcsolatok, a pénzügyek, az oktatás és a hobbi. A sablon használata egyszerű. Töltse le, személyre szabja a szakaszokat az Ön törekvéseinek megfelelően, és kezdje el kitölteni a céljait.

Ideális: egyensúlyban lévő, célorientált személyes vagy szakmai tervet készítő egyének számára

7. Google Docs felvételi folyamat gondolattérkép brainstorming sablon a TEMPLATE. NET-től

A toborzás olyan lehet, mint egy labirintus, végtelen önéletrajzokkal, interjúkkel és visszacsatolási ciklusokkal. A toborzásnak nem kell logisztikai rémálomnak lennie. A T EMPLATE.NET Hiring Process Mind Map Template sablonja biztosítja, hogy a toborzási munkafolyamat a lehető leghatékonyabb legyen.

Megkönnyíti a felvételi folyamatot azáltal, hogy rendszerezi a toborzás különböző szakaszait, mint például az álláshirdetés, a jelöltek szűrése, az interjúk, a beilleszkedés és a visszajelzések.

Ideális: HR-szakemberek és toborzók számára, akik egyértelmű struktúrát keresnek a toborzási munkafolyamatok kezeléséhez és vázlatos bemutatásához.

8. Google Docs egyszerű karakteres gondolattérkép-sablon a TEMPLATE. NET-től

A meggyőző karakter megalkotása művészet, és a TEMPLATE.NET egyszerű karakter-elméleti térkép sablonja megkönnyíti a benned rejlő művész munkáját. Ahelyett, hogy egy üres lapot bámulnál, ez a sablon végigvezet téged a regény, forgatókönyv, játék vagy más kreatív projekt többdimenziós karaktereinek megalkotásán.

Adjon hozzá részleteket karakteréhez, például személyiségjegyeket és háttértörténetet, így biztosítva a kreatív folyamat során a következetességet és a mélységet.

Ezt a sablont letöltheti a Google Slides, a Microsoft Word, a Microsoft PowerPoint, a PDF, a Google Docs és az Apple Pages programokban, hogy hatékony gondolattérképeket készíthessen.

Ideális: Írók és alkotók számára, akik sokoldalú karaktereket fejlesztenek történetekhez, játékokhoz vagy projektekhez.

🧠 Érdekesség: A brainstormingot Alex F. Osborn, egy reklámszakember népszerűsítette Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Thinking (Alkalmazott képzelőerő: a kreatív gondolkodás elvei és eljárásai) című könyvében. 1953-ban vezette be, hogy segítse csapatát a kreatív ötletek hatékonyabb generálásában.

A Google Docs brainstorming sablonok használatának korlátai

Bár a Google Docs egy sokoldalú szövegszerkesztő, vannak bizonyos korlátai a brainstorming sablonok létrehozása és használata terén:

Korlátozott vizuális eszközök: A Google Docs brainstorming sablonjai nem rendelkeznek olyan fejlett gondolattérkép-készítő funkciókkal, amelyek elengedhetetlenek a brainstorming üléseken A Google Docs brainstorming sablonjai nem rendelkeznek olyan fejlett gondolattérkép-készítő funkciókkal, amelyek elengedhetetlenek a brainstorming üléseken a vizualizáláshoz és az ötleteléshez

Integrációs korlátozások: Bár a Google Docs tökéletesen integrálódik a Google Workspace Apps alkalmazásokkal, nem integrálódik zökkenőmentesen a projektmenedzsment eszközökkel.

Korlátozott testreszabás: A sablonok testreszabása az alapvető formázásra korlátozódik.

Ezek a korlátozások befolyásolhatják a brainstorming folyamat hatékonyságát és eredményességét, különösen, ha komplex projekteket vagy nagyobb csapatokat irányító projektmenedzser vagy.

Alternatív brainstorming sablonok

A ClickUp egy átfogó Google Docs alternatíva az ötletek szervezéséhez és a kreativitás ösztönzéséhez. Ez nem csak egy termelékenységi eszköz, hanem egy all-in-one platform, amelynek célja a csapatmunka, a tervezés és a teljesítmény javítása.

Íme, mit mond Jodi Salice, a United Way Suncoast kreatív igazgatója a ClickUp használatáról:

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különféle nyomon követési és megtekintési lehetőségek között a ClickUp-pal nem lehet hibázni.

Nem tudok elég jó dolgot mondani róla. Az automatizálás, a sablonok és a különféle nyomon követési és megtekintési lehetőségek között a ClickUp-pal nem lehet hibázni.

Íme egy lista a ClickUp legjobb brainstorming sablonjairól.

1. A ClickUp brainstorming sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp brainstorming sablonjával valósítsa meg ötleteit!

Sok remek ötlete van, de nehezen tudja összekapcsolni őket és átlátni a nagy képet. Hogyan tudja vizualizálni gondolatai közötti kapcsolatokat, és azokat megvalósítható lépésekké alakítani?

A ClickUp brainstorming sablon egyszerűsíti az ötletek kidolgozását és az együttműködést. Akár új projektet tervez, stratégiát dolgoz ki a csapatának, vagy egyszerűen csak rendezni szeretné a gondolatait, ez a sablon biztosítja a koncentrációhoz és a produktivitáshoz szükséges struktúrát és rugalmasságot.

Íme néhány fontos jellemzője ennek a sablonnak:

Előre elkészített kategóriák: Rendezze ötleteit logikus szakaszokba már a kezdetektől fogva, így időt és energiát takaríthat meg a brainstorming során.

Nyomonkövető eszközök: A beépített nyomonkövető eszközökkel figyelemmel kísérheti az egyes ötletek státuszát, hogy biztosan végigvigye a megvalósítást.

Többféle nézet: Váltson a Lista, Idővonal és egyéb nézetek között, hogy különböző perspektívákból tekintse át az előrehaladást és az eredményeket.

Drag-and-drop funkció: Könnyedén mozgathatja a feladatokat és ötleteket, hogy rangsorolja és összekapcsolja a kapcsolódó koncepciókat.

Ideális: Csapatok és egyének számára, akik komplex ötleteket szeretnének könnyedén lebontani és brainstorming üléseiket megvalósítható feladatokká szervezni.

2. A ClickUp ötletgyűjtő sablon

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre egy világos útitervet az ötletek megvalósításához a ClickUp Brainstorm Ideas Template segítségével.

A ClickUp Brainstorm Ideas Template a produktív és szervezett brainstorminghoz elengedhetetlen eszköz. Akár csapatprojektben dolgozik, akár kreatív kampányt tervez, ez a sablon segít minden ötletet rögzíteni és továbbfejleszteni.

Az interaktív táblás nézethez hasonló funkciók segítségével valós időben mozgathatja, csoportosíthatja vagy bővítheti ötleteit. A szavazási funkcióval csapata könnyedén rangsorolhatja a leghatásosabb ötleteket, míg az egyéni címkékkel egyszerűen kategorizálhatja vagy relevancia szerint rendezheti a koncepciókat.

Ez a sablon integrálható a ClickUp eszközökkel, például a Docs-szal, az időkövetéssel és a feladatfüggőségekkel, így segítve Önt abban, hogy ötleteit megvalósítható tervekké alakítsa.

Ideális: Együttműködő csapatok számára, akik valós időben szeretnék rögzíteni és finomítani ötleteiket a jobb termelékenység érdekében.

3. A ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm sablon

Töltse le ezt a sablont Duplázza meg csapata termelékenységét a ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template segítségével!

A sprint retrospektívái inkább formalitásnak tűnnek, mint produktív gyakorlatnak? A ClickUp Sprint Retrospective Brainstorm Template sablon célja, hogy segítse a csapatokat a sprintek átgondolásában, a fejlesztési lehetőségek azonosításában és a jövő jobb megtervezésében – mindezt egy szervezett felületen.

Ez a sablon strukturált keretet biztosít ahhoz, hogy feljegyezze, mi sikerült jól, mi nem, és mi javítható. A kollaboratív funkcióknak köszönhetően minden csapattag hozzájárulhat, megjegyzéseket fűzhet és valós időben egyeztethet a következő lépésekről.

Figyeljen ezekre a funkciókra, amelyek javítják a csapatmunkát:

Előre elkészített retrospektív szakaszok: Külön helyet biztosítanak a „Mi sikerült jól”, „Kihívások” és „Tennivalók” számára.

Haladáskövető: A csapat tagjainak visszajelzései és retrospektív megbeszélések alapján vizualizálja a fejlesztendő területeket.

Automatikus nyomon követés: Automatikusan generáljon feladatokat a retrospektívák során azonosított fejlesztési pontokhoz.

Ideális: Agilis és többfunkciós csapatok számára, akik okosabb csapatmunkára törekednek.

4. A ClickUp 5 miért fehér tábla sablon

Töltse le ezt a sablont Legyen okos döntéshozó a ClickUp 5 Whys Whiteboard Template segítségével

Néha öt „miért” kérdés feltevése meglepő felismerésekhez vezethet, de ha szerencséd van, még több kérdéshez is!

Nem csoda, hogy a ClickUp 5 Whys Template segít Önnek abban, hogy megkérdezze, miért történt egy probléma, és addig mélyüljön el a kérdésben, amíg meg nem találja a valódi okot. Segít a csapatoknak azonosítani a problémákat, és azokat fejlesztési lehetőségekké alakítani.

Tiszta, rendezett elrendezést kínál, ahol virtuális táblák segítségével dokumentálhatja az egyes „miért” kérdéseket és a hozzájuk tartozó válaszokat.

Ezek a funkciók segíthetnek a hatékony megoldások megtalálásában:

Fókuszált keretrendszer: Világos struktúra, amely dokumentálja az egyes „miért” kérdéseket és azokra adott válaszokat, segítve a csapatokat a problémák szisztematikus elemzésében anélkül, hogy elveszítenék a fókuszt.

Alapvető okok nyomon követője: Egyedi mező, amelyben minden „miért” és a hozzá kapcsolódó megállapítások szisztematikusan dokumentálhatók.

Dinamikus ok-okozati kapcsolatok: Vizuálisan ábrázolja a kiváltó okok és azok hatási területei közötti kapcsolatokat.

Ideális: Problémamegoldó csapatok számára, amelyek ismétlődő kihívások megoldására és a folyamatos fejlesztés kultúrájának megteremtésére összpontosítanak a csapaton belül.

5. A ClickUp Squad brainstorming sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Squad Brainstorm Template segítségével a csapat tagjai úgy érzik, hogy meghallgatják őket.

Csapatod épp most fejezte be egy nagyszerű brainstorming ülését, amely tele volt izgalmas ötletekkel. De most mi lesz? Hogyan alakíthatod ezeket az ötleteket konkrét feladatokká, és hogyan követheted nyomon azok előrehaladását?

A ClickUp Squad Brainstorm Template egy dedikált teret biztosít a csapatok számára az ötletek összegyűjtéséhez. A vizuális elrendezés megkönnyíti az ötletek összekapcsolását és kibővítését, míg a beépített eszközök, mint például a feladatkiosztás és az állapotfrissítések biztosítják, hogy a brainstorming ne álljon meg az ötletek fázisában, hanem zökkenőmentesen átmenjen a cselekvés fázisába.

A sablon a következő funkciókkal rendelkezik:

Csapat-specifikus nézetek: Az egyes csapatok céljaihoz vagy szerepeihez igazított szűrt nézeteket biztosít.

Visszajelzés integráció: Beépített eszközök az összes csapattag valós idejű visszajelzéseinek beépítéséhez

Tevékenységek nyomon követése: A kiválasztott ötleteket határidővel és felelősségi körökkel ellátott feladatokká alakíthatja, hogy azok zökkenőmentesen végrehajthatóak legyenek.

Ideális: Kreatív csoportok és csapatok számára, akik szeretnék, ha a csapattagok megosztanák egymással különböző nézőpontjaikat, és egy közös cél felé haladnának.

6. A ClickUp üzleti brainstorming sablon

Töltse le ezt a sablont Vezesse előre vállalkozását a ClickUp Business Storming Template segítségével

A ClickUp Business Brainstorming Template előre beállított szakaszokat kínál, amelyek a legfontosabb területekre, például a célokra, stratégiákra és megvalósítható lépésekre koncentrálnak, így semmi sem marad figyelmen kívül.

Ezek a funkciók teszik a ClickUp Business Brainstorming sablont ideális választássá az Ön számára:

Bevételi célkövető: Adjon hozzá pénzügyi mutatókat a brainstorming során született ötletekhez, hogy értékelje azok potenciális hatását az üzleti célokra.

Stratégiai tervezési mátrix: Osztályozza az ötleteket rövid távú, hosszú távú vagy kiemelt fontosságú tervekre.

Érdekelt felek együttműködése: Hívja meg az érdekelt feleket, hogy hozzájáruljanak vagy áttekintsék az ötleteket anélkül, hogy megváltoztatnák a brainstorming alapját.

Ideális: üzleti vezetők számára, akik üzleti stratégiájuk finomításán, termékbevezetés tervezésén vagy kritikus problémák megoldásán dolgoznak.

7. A ClickUp innovációs ötletkezelési sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp innovációs ötletkezelési sablonjával ötleteit megvalósítható lépésekre válthatja.

Szeretnéd több csapatod ötletét megvalósítani? A ClickUp innovációs ötletkezelő sablonja segít összegyűjteni, rendszerezni és ápolni csapatod legjobb ötleteit. Lehetővé teszi az ötletek egyszerű testreszabását és csoportosítását kategória, megvalósíthatóság vagy csapatfelelősség szerint. Ez a strukturált megközelítés javítja az ötletek benyújtásának és felülvizsgálatának folyamatát, egyszerűsíti a munkahelyi együttműködést és elősegíti a kreatív gondolkodást.

A sablon tartalmaz egy hatástanulmányi eszközt, amely az ötleteket megvalósíthatóság, innovációs potenciál és üzleti érték szerint rangsorolja. Az innovációs tölcsér több értékelési szakaszon keresztül szűri a nyers ötleteket megvalósítható megoldásokká, míg a trendkiemelés a nagy hatással bíró vagy visszatérő ötleteket jelöli meg további vizsgálatra.

Ideális: innovációorientált csapatok számára, akik hatékonyan szeretnék rögzíteni, kategorizálni és nyomon követni a kreatív ötleteket.

8. A ClickUp projekttervezési sablon

Töltse le ezt a sablont Maradjon koncentrált a végső céljára a ClickUp projekttervezési sablon segítségével.

Ann Handley egyszer azt mondta: „A kreativitás az intelligencia szórakozása.” A ClickUp projekttervezési sablon lehetővé teszi a kreatív tervezést, miközben segít a szervezettségben, és az elvont ötleteket megvalósítható lépésekre bontja.

Az olyan funkcióknak köszönhetően, mint a függőségek feltérképezése, könnyedén felismerheti a szűk keresztmetszeteket, míg az erőforrás-elosztási mezők biztosítják, hogy a szükséges eszközökkel és emberekkel rendelkezzen. A mérföldkő-előrehaladási mutatók segítségével nyomon követheti a legfontosabb eredményeket és a feladatokhoz való hozzájárulásokat.

Ez a sablon minden méretű csapat számára tökéletes, és a dokumentumok, linkek és referenciaanyagok központosításával biztosítja, hogy projektje a terv szerint haladjon, és minden egy helyen legyen.

Ideális: Projektmenedzserek és kreatív csapatok számára, akik komplex projekteket bontanak le világos, kezelhető munkafolyamatokra.

Jobb brainstorming és okosabb együttműködés a ClickUp segítségével

A nagyszerű ötletek többet érdemelnek, mint egy pillanatnyi felvillanást. Szerkezetre, együttműködésre és egyértelmű útmutatásra van szükségük. Még a legkiválóbb koncepciók is elveszíthetik lendületüket a megfelelő brainstorming szoftver nélkül.

A brainstorming üléseinek Önnek kell megfelelniük, nem fordítva. Akár egy probléma kiváltó okát próbálja feltárni, akár innovatív stratégiát dolgoz ki, akár a csapatát a projekt céljaira hangolja össze, a ClickUp olyan struktúrával és rugalmassággal rendelkezik, amely alkalmazkodik az Ön egyedi igényeihez.

Regisztrálj még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztald meg, milyen produktív lehet a brainstorming!