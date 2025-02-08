ClickUp blog
Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Google Slides alkalmazásban?

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
2025. február 8.

A Gantt-diagram a projektmenedzser legjobb barátja – egy áttekinthető projektütemterv, amely feltérképezi a feladatokat, a határidőket és az előrehaladást.

Ha jól használják, a Gantt-diagramok vizualizációs technikák segítségével átalakítják a komplex projekt ütemterveket világos, megvalósítható útitervekké.

Bár a Gantt-diagramok létrehozásának számos módja létezik, a Google Táblázatok sablonja sokak számára kedvenc eszköz lehet. De a Google Slides is segíthet ebben!

Könnyen használható, hozzáférhető, és része a több mint 8 millió ügyféllel rendelkező, nagy teljesítményű Google Workspace-nek. Ebben az útmutatóban lépésről lépésre bemutatjuk, hogyan hozhat létre Gantt-diagramot a Google Slides alkalmazásban.

De ez még nem minden: megismerkedünk más eszközökkel és tippekkel is, amelyekkel Gantt-diagramjai még hatékonyabbá tehetők, például a feladatkiosztás és az előrehaladás nyomon követése funkciókkal. Kezdjük is!

⏰ 60 másodperces összefoglaló

  • A Gantt-diagram egy vizuális projektmenedzsment eszköz, amely nyomon követi a feladatokat, a határidőket és a függőségeket az idő függvényében.
  • Használja a Google Slides idővonal-diagram sablonjait alapvető Gantt-diagramok létrehozásához.
  • Vagy készítsen kézzel, alakzatok, nyilak és rácsvonalak hozzáadásával egy teljesen személyre szabott idővonalat.
  • A Gantt-diagramok létrehozásának néhány korlátja a Google Slides-ban a beépített Gantt-diagram sablonok hiánya, a feladatfüggőségek nyomon követésének korlátozottsága és a projektmenedzsment eszközökkel való integráció hiánya.
  • Ehelyett használja a ClickUp Gantt-diagram nézetét a projektek egyszerű, drag-and-drop módszerrel történő vizualizálásához és kezeléséhez.
  • Egyszerűsítse a tervezést a ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjával, amely beépített nézeteket kínál a SMART célokhoz és a teendőkhöz.

🧠Érdekesség: A Harmonogram, amelyet a lengyel mérnök Karol Adamiecki alkotott 1896-ban, a Gantt-diagram korai elődje volt. Bár célja hasonló volt, akkoriban Kelet-Európán kívül nem volt széles körben ismert.

Hogyan készítsünk Gantt-diagramot a Google Slides alkalmazásban?

A Google Slides intuitív és egyszerű módszert kínál a vizuális elemek létrehozására és testreszabására, így azok mindenki számára elérhetőek – még akkor is, ha nem vagy technikai zseni!

Kíváncsi arra, hogyan lehet Gantt-diagramot készíteni a Google Slides alkalmazásban? Ez könnyebb, mint gondolná! Csak kövesse az alábbi lépéseket, és pillanatok alatt elkészítheti saját Gantt-diagramját:

1. lépés: Kezdje egy üres diával

Üres diák a Google Slides-ban: Gantt-diagram a Google Slides-ban
a Google Slides segítségével

Először nyissa meg a Google Slides alkalmazást, és hozzon létre egy új, üres prezentációt.

A diák elrendezését igényei szerint módosíthatja, de ha egyszerűen hagyja üresen a diát, teljes ellenőrzést kap a tervezés felett.

Innen indulva készen állsz a Gantt-diagramod nulláról történő elkészítésére.

💡 Profi tipp: A Google Slides segítségével könnyedén kereshet megfelelő képeket a böngészőjében. Csak kattintson a Beillesztés > Kép > Keresés a weben menüpontra, és nem kell semmit külön letöltenie vagy feltöltenie.

2. lépés: Idővonal diagram beszúrása

Idővonal diagram beszúrása

Táblázat segítségével illesszen be idővonal-diagramot

  • Kattintson a Beszúrás gombra, majd válassza a Diagram lehetőséget.
  • Most válassza ki az Idővonal lehetőséget.

Most számos lehetőség jelenik meg a jobb oldalon. Ezeket a sablonokat testreszabhatja úgy, hogy kiválaszt egy miniatűrt, és beilleszti a diájába, így könnyedén elkészítheti saját Gantt-diagramját.

Idővonal diagram beszúrása

A Google Slides nem rendelkezik beépített Gantt-diagrammal, de idővonal-sablonjai nagyon hasonlítanak az egyszerű Gantt-diagramokhoz.

💡Profi tipp: 10 vagy több diából álló prezentációk esetén időt takaríthat meg, ha a diamester segítségével általános frissítéseket végez, így nem kell minden diát külön-külön szerkesztenie.

3. lépés: A Gantt-diagram testreszabása

A Gantt-diagram testreszabása
  • Miután beillesztette az idővonalat, kattintson rá a szerkesztéshez.

Cserélje ki a helyőrző szöveget a projekt feladataival vagy mérföldköveivel, a feladatnevekhez vagy a legfontosabb mérföldkövekhez az idővonal csomópontjait használva. Adjon hozzá dátumokat vagy időkereteket az egyes csomópontok alá, hogy meghatározza a feladatok kezdetét és végét.

Hogy még inkább hasonlítson egy Gantt-diagramra:

  • Színkódokkal jelölje az idővonalat, hogy megmutassa a feladatok állapotát – például befejezett, folyamatban lévő vagy még nem megkezdett.
  • Adjon hozzá alakzatokat vagy vonalakat az átfedő feladatok vagy függőségek ábrázolásához, ha szükséges.
  • Használjon szövegdobozokat vagy alakzatokat az időintervallumok (pl. hetek, hónapok) jelöléséhez, így vizuálisan is könnyebben szervezheti az idővonalat.

🧠 Érdekesség: A Gantt-diagramokat híresen használták a Hoover-gát építése során, amely 1931-ben kezdődött.

Alternatív útvonal

A Google Slides alkalmazásban könnyedén létrehozhat Gantt-diagramot, ha kézzel alapvető alakzatokat és nyilakat használ a feladatok és azok függőségeinek ábrázolásához.

Ez a megközelítés kissé gyakorlatias, de teljes ellenőrzést biztosít, hogy mindent tökéletesen a projektjéhez igazítson!

Alternatív útvonal
  • Alakzatok beszúrása a feladatokhoz: Válassza a Feladat sávon a Beszúrás lehetőséget, majd az Alakzat menüpontot. Az Alakzatok menüben válassza a téglalap vagy a lekerekített téglalap lehetőséget.
  • Alakzatok beállítása: Ezekkel az alakzatokkal ábrázolhatja az egyes feladatokat az idővonalon. Állítsa be az egyes alakzatok hosszát a feladat időtartamának megfelelően.
  • Nyíl hozzáadása a függőségekhez: Lépjen a Beszúrás > Alakzat > Nyíl menüpontra a feladatok összekapcsolásához és a köztük lévő függőségek jelzéséhez. Helyezze el a nyilakat a feladatok sorrendjének megjelenítéséhez.
  • Idővonal rács létrehozása: Adjon hozzá egy vízszintes vonalat az idővonalhoz és függőleges vonalakat az időintervallumok (napok, hetek vagy hónapok) jelöléséhez. A Vonal eszközzel manuálisan rajzolhat rácsvonalakat.
  • Feladatok színkódolása: Használjon különböző színeket a formákhoz a feladatkategóriák, fázisok vagy prioritások jelölésére, így a feladatok könnyen azonosíthatók lesznek.
  • Feladatok és dátumok megjelölése: Szövegdobozok segítségével adjon hozzá feladatneveket az alakzatokba, és jelölje meg a dátumokat az idővonalon.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között.

Egy egységes rendszer nélkül, amely rögzíti és nyomon követi a döntéseket, a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban. A ClickUp feladatkezelési funkcióival soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

A Gantt-diagramok létrehozásának korlátai a Google Slides alkalmazásban

A Gantt-diagramok létrehozása a Google Slides alkalmazásban gyors és egyszerű módja a projekt ütemtervének vizualizálásának, különösen kisebb projektek vagy prezentációk esetében. Azonban ez nem igazán a legjobb Gantt-diagram alternatíva, és néhány korlátozás miatt elmarad a dedikált projektmenedzsment eszközöktől:

  1. Beépített Gantt-diagram projekt sablonok hiánya: A Google Slides nem kínál előre elkészített Gantt-diagram sablonokat. A projekt igényeinek megfelelően manuálisan kell létrehoznia vagy módosítania az idővonal diagramokat, ami időigényes lehet.
  2. Korlátozott feladatfüggőség-követés: A speciális szoftverekkel ellentétben a Google Slides nem köti össze a feladatokat vagy az embereket a projekt függőségeivel, ami megnehezíti a kritikus útvonalak követését vagy a feladatok közötti összefüggések vizualizálását.
  3. Kézi frissítések: A feladatokban vagy az ütemtervekben bekövetkező változásokat kézzel kell frissíteni, mivel nincs automatikus szinkronizálás a valós idejű projektadatokkal, ami gyakran változó részletek esetén nehézkes lehet.
  4. Korlátozott testreszabási lehetőségek: Bár alapvető testreszabási lehetőségek állnak rendelkezésre, a Google Slides nem rendelkezik olyan fejlett funkciókkal, mint a feltételes formázás, a beépített legördülő menük vagy a haladás nyomon követése, amelyek elengedhetetlenek a hatékony projektidő-gazdálkodáshoz.
  5. Nincs integráció projektmenedzsment eszközökkel: A Google Slides nem integrálható más projektmenedzsment eszközökkel, így használata nagyobb csapatokra és összetett projektekre korlátozódik, ahol központosított nyomon követés szükséges.

Gantt-diagramok készítése a ClickUp segítségével

Mi lenne, ha másodpercek alatt, intelligensen, már meglévő projektadatok alapján, ugyanazon a helyen, ahol a csapatával együttműködik, készíthetne Gantt-diagramokat?

A ClickUp segítségével ez lehetséges!

Ez az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely összes munkáját egyesíti a ClickUp Chat-tel, és mindezt a ClickUp Brain segítségével valósítja meg, amely segít Önnek okosabban, nem pedig keményebben dolgozni.

Íme, mit mond erről Alexis Correa, a ClickUp felhasználója, a CPPA üzleti intelligencia elemzője:

A ClickUpnak köszönhetően megszüntethettük a táblázatot, amelyben havonta frissítettük a Gantt-diagramot, de a Gantt-diagram előtt más hasonló alkalmazást használtunk a tevékenységek kezelésére, és a Clickup segítségével ezt több vizuális opcióval és egyetlen webalkalmazásban oldottuk meg.

A ClickUpnak köszönhetően megszüntethettük a táblázatot, amelyben havonta frissítettük a Gantt-diagramot, de a Gantt-diagram előtt más hasonló alkalmazást használtunk a tevékenységek kezelésére, és a Clickup segítségével ezt több vizuális opcióval és egyetlen webalkalmazásban oldottuk meg.

ClickUp Gantt-diagram: Gantt-diagram a Google Slides alkalmazásban
Adja hozzá a ClickUp Gantt-diagramot a felületéhez, és az automatikusan vizualizálja a feladatait.

Ha ingyenes Gantt-szoftvert keres, a ClickUp a megfelelő választás. Íme, hogyan teljesíti a ClickUp Gantt-diagramok a célokat:

  • Felhasználóbarát felület: A ClickUp Gantt-diagramjait még kezdőként is könnyedén kezelheti, és gyorsan létrehozhatja és módosíthatja projektje ütemtervét.
  • Feladatkezelés integráció: Zökkenőmentesen összekapcsolhatja a feladatokat, beállíthatja a határidőket és nyomon követheti a projekt ütemtervét – mindezt a Gantt-diagram nézetben.
  • Valós idejű együttműködés: Frissítse a feladatok állapotát és végezzen valós idejű módosításokat, így biztosítva a csapat összehangolt munkáját és azt, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.
  • Testreszabható nézetek: Szükségleteihez igazítsa Gantt-diagramját a színek, a feladatcímkék és a függőségek beállítási lehetőségeivel.
  • Speciális funkciók: Használja a drag-and-drop ütemezés, a kritikus út elemzés és a Slack Time betekintés funkciókat, hogy mindig kézben tartsa projektje legfontosabb ütemtervét.

Új a ClickUp használatában? A Gantt-diagram beállítása nagyon egyszerű. Itt egy videó, amely megkönnyíti a folyamatot.

A ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablon kiválóan alkalmas az összes feladat és határidő egy helyen történő vizualizálására, segítve Önt a szervezettség és a projektek ütemezett végrehajtásának fenntartásában.

ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablon
Töltse le ezt a sablont
Tervezze, kezelje és kövesse nyomon a projekt feladatait, függőségeit és határidőit a ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjával.

A munkaterület listaszintjéhez tervezett sablon több nézetet és funkciót tartalmaz a projekttervezés és -végrehajtás egyszerűsítéséhez, például:

  • Egyszerű Gantt: Tekintse meg projektje ütemtervét lista szinten, hogy átfogó képet kapjon róla.
  • Projektterv: Szervezze meg a SMART célokat kezdeményezésenként egy listanézetben a célok jobb nyomon követése érdekében.
  • Projekt Gantt: Csoportosítsa a teendőket kezdeményezésenként egy listanézetben a feladatspecifikus tervezéshez.

A sablonban található egyéni mezők javítják a nyomon követést, mivel a haladási mezők automatikusan százalékban követik nyomon az alfeladatok elvégzését. A legördülő menükben található mezők a projektben az egyes feladatok fázisait is jelzik.

Ezenkívül a munkaterület funkciói, mint például a nézetek, az egyéni mezők, a dokumentumok és egyebek, dinamikus és hatékony környezet létrehozásában segítenek.

Ez a sablon úgy lett kialakítva, hogy mind a kezdők, mind a tapasztalt Gantt-felhasználók számára felhasználóbarát legyen, így a szerszám használata nem okoz nehézséget.

A ClickUp megkönnyíti a munkát

Emlékszik, hogy azt mondtuk, a ClickUp Gantt-diagramokat készít és még sok mást? Íme néhány további fontos funkció, amelyek miatt ez a program a csapata egyik legfontosabb eszközévé válhat:

  • Központosított munkafolyamatok: Hozza össze összes projektjét, tudását és beszélgetéseit egy alkalmazásban, hogy csökkentse a széttagoltságot és növelje a hatékonyságot.
  • Jobb együttműködés: Vizuálisan és együttműködve ötleteljen a ClickUp Whiteboards segítségével, és valós időben hozzon létre, osszon meg és szerkesszen terveket a ClickUp Docs segítségével.
  • Jobb áttekinthetőség: egyetlen megbízható forrásból nyomon követheti az összes projektet, a feladatok előrehaladását, a felelősségi köröket és a frissítéseket, anélkül, hogy folyamatos megbeszélésekre vagy utánkövetésre lenne szükség.
  • Hatékony automatizálás: Egyszerűsítse az üzleti folyamatokat, például az új munkavállalók beillesztését, az IT-kérelmeket és a költségkezelést a ClickUp Automations segítségével.

Vizualizálja a projekt céljait a ClickUp segítségével

Bár elsőre ijesztőnek tűnhetnek, a Gantt-diagramok grafikus áttekintést nyújtanak a projektről, segítve a feladatok, határidők és függőségek kezelését.

Bár a Google Slides alapvető lehetőségeket kínál, mint például idővonal-diagramok és alakzatok segítségével elkészíthető Gantt-diagramok, a folyamat unalmas. A fejlett funkciók, mint például a feladatok függőségei és a valós idejű frissítések hiánya szembetűnő.

Lépjen be a ClickUp Gantt-diagram nézetébe, amelynek célja a munkafolyamatok egyszerűsítése, a feladatok könnyed kezelése és a projekt előrehaladásával kapcsolatos valós idejű frissítések biztosítása. Felejtse el a Google Slides bonyodalmait, és élvezze a dinamikus funkciókat.

Az előre elkészített Gantt-diagram sablonokkal könnyedén belevághat a munkába és megszervezheti projektjeit.

Miért elégedjen meg az alapszintűvel, ha a kiváló is elérhető? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!

