Több mint 25 legjobb Gemini AI-utasítás a termelékenység javításához

Erik Brynjolfsson és kollégái a Stanford Egyetemről és az MIT-ről egy érdekes kísérletet végeztek egy nagyvállalat 5000 ügyfélszolgálati ügynökével. Összehasonlították az AI nélkül dolgozó ügynököket az AI eszközöket használókkal, hogy megnézzék, van-e különbség a termelékenységükben. És mit gondol, mi volt az eredmény?

Az AI-t használó ügynökök óránként 13,8%-kal több megkeresést kezeltek

A munka minősége 1,3%-kal javult a problémamegoldás terén*

Még érdekesebb, hogy az ügyfelek nem tudták megmondani, hogy az ügyintézők AI-t használnak-e vagy sem!

Az AI egyenlíthetőként is működött, segítve a kevésbé tapasztalt ügynököket a jobb teljesítményben, és felgyorsítva az új alkalmazottak tanulási görbéjét. Az AI eszközök elsajátítása egyértelműen javíthatja a hatékonyságot és egyszerűsítheti a komplex feladatokat.

Tekintse ezt az útmutatót egy gyors tanfolyamnak az AI termelékenységet növelő használatáról – mindenre kiterjed, a legjobb Gemini promptoktól a hatékony alternatív eszközökig. Javasolunk még néhány hatékonyabb AI eszközt is, amelyeket kipróbálhat – ezek nem igényelnek hosszú, fáradságos promptokat, mert már rendelkeznek a szükséges kontextussal! 🧠

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Google Gemini AI egy fejlett multimodális nagy nyelvi modell, amely integrálja a következtető képességeket és alkalmazkodó megoldásokat tesz lehetővé különböző alkalmazásokban.

Részletes és kontextusba ágyazott promptokat kell írni ahhoz, hogy a Gemini for Google megválaszolja a felhasználói kérdéseket.

A promptok strukturált bemenetek, amelyeket egy AI modellnek adnak, hogy irányítsák a válaszokat.

A Gemini AI korlátai között szerepelnek az alkalmi pontatlanságok, a potenciális hallucinációk, a korlátozott testreszabhatóság és a komplex feladatok hatékony kezelésének nehézségei.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely automatizálja a feladatokat, hasznos információkat nyújt és személyre szabott megoldásokat kínál a projektmenedzsmenthez és az együttműködéshez, ezzel javítva a termelékenységet.

A Gemini AI megértése

A Gemini a Google legfejlettebb AI-modellcsaládja, amely két jelentős kiadás során jelentős fejlődésen ment keresztül. Az eredeti Gemini 1.0 (2023. december) megteremtette az alapokat, míg a Gemini 2.0 (2024. december) az aktívabb AI-képességek felé való elmozdulást jelentette.

A Gemini alapvető fejlődése

A Gemini jelentősen fejlődött a kezdeti multimodális megértésről a fejlettebb képességek felé. Míg a Gemini 1.0 a különböző modalitások – szöveg, kód, hang, kép és videó – feldolgozására összpontosított, a Gemini 2.0 az autonóm cselekvésre és döntéshozatalra helyezi a hangsúlyt, javítva ezzel általános intelligenciáját.

Ezen fejlesztések ellenére a Gemini megtartotta háromszintű modellszerkezetét: Ultra a legerősebb teljesítményhez, Pro a kiegyensúlyozott megközelítéshez és Nano a mobil optimalizáláshoz.

👀 Tudta? Az „mesterséges intelligencia” kifejezést 1956-ban egy dartmouthi konferencián alkották meg.

A Gemini for Google figyelemre méltó új funkciói

A Gemini mélyreható kutatása lehetővé teszi komplex témák feltárását és részletes jelentések készítését. Az AI asszisztens a Project Astra segítségével javította a párbeszédet, az eszközhasználatot és a memóriát.

Aztán ott van még a Project Mariner, amely lehetővé teszi, hogy böngészőalapú AI-ügynökön keresztül zökkenőmentesen interakcióba lépj a webes tartalmakkal. A fejlesztők számára a Jules forradalmi változást jelent: ez egy AI-alapú kódolási asszisztens, amely integrálódik a GitHubbal a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A Gemini játékintegrációja új szintre emeli a játékélményt azáltal, hogy mesterséges intelligencia ügynököket biztosít a valós idejű interakciók elemzéséhez, megértéséhez és támogatásához.

Gyakorlati alkalmazások a felhasználók számára

A Gemini úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen kezelje a felhasználói kéréseket különböző eszközökön, alkalmazásokban és szolgáltatásokban, függetlenül attól, hogy mobil eszközön vagy a weben használja.

A Gemini alkalmazás (korábban Bard) segítségével érheti el, amely optimalizált csevegési funkciókkal rendelkezik. Zökkenőmentesen integrálódik a Google Workspace-be, beleértve a Keresést, a Térképet és a Lencsét, így még összekapcsoltabb élményt nyújt.

A Gemini funkcióit mobil eszközökön is használhatja a Pixel eszközökön keresztül. A fejlettebb hozzáférés érdekében a fejlesztők a Google AI Studio és a Vertex AI segítségével kapcsolódhatnak a Gemini for Google szolgáltatáshoz. Ugyanakkor a vállalkozások is profitálhatnak a speciális igényeikhez igazított, testreszabható vállalati megoldásokból.

A legjobb Gemini AI promptok különböző felhasználási esetekhez

Ahhoz, hogy a Gemini-től a legpontosabb válaszokat kapja, legyen világos és részletes a promptjaiban. Ha kódot vagy tartalmat generál, ügyeljen arra, hogy az utasításai konkrét és releváns kulcsszavakat és elegendő kontextust tartalmazzanak.

A hibák és a félreértések elkerülése érdekében a hosszabb utasításokat bontsa különálló utasításokra.

Íme több mint 25 legjobb Gemini-utasítás, amelyekkel elindulhat!

1. Ötletek blogbejegyzésekhez

Legyen túl az írói blokkon tartalomötletek generálásával.

Ötlet: „Adj nekem 10 blogbejegyzés-ötletet a [téma] témához, amelyek érdekesek és vonzóak a [célközönség] számára.”

2. Írjon termékleírásokat

Készítsen vonzó termékleírásokat marketing és értékesítési célokra.

Feladat: „Írjon három rövid és meggyőző termékleírást a [termék neve] termékhez, kiemelve a [1. fő jellemző] és a [2. fő jellemző] tulajdonságokat.”

3. Készítsen közösségi média feliratokat

Írjon szokatlan és vonzó közösségi média feliratokat, hogy javítsa digitális jelenlétét.

Feladat: „Írj öt kreatív közösségi média posztot egy [termék/szolgáltatás] bevezetéséhez, összpontosítva a [legfontosabb előnyre] és releváns hashtagek használatával.”

4. Írja át a meglévő tartalmat

Javítsd a meglévő tartalmakat a visszajelzések és a csapat javaslatai alapján.

Utasítás: „Írja át ezt a cikket/szöveget [link] egy [konkrét platform] (pl. LinkedIn, Twitter) számára tömörebb és meggyőzőbb hangnemben.”

5. Írjon hosszú formátumú tartalmakat

Adjon részletes utasításokat a Gemini-nek, és perceken belül megkapja a blogbejegyzést.

Feladat: „Írj egy vonzó blogbejegyzést [téma] témában, 500 szó alatt, [célközönség] számára.”

6. Címek készítése

Határozza meg tartalmának igényeit, és találjon megragadó, figyelemfelkeltő címsorokat.

Sugallat: „Generáljon 10 egyedi és figyelemfelkeltő címsor-változatot egy [téma]ról szóló cikkhez.”

7. Írjon e-mail tárgyakat

Készíts olyan e-mail tárgyakat, amelyeket valószínűleg megnyitnak.

Feladat: „Öt figyelemfelkeltő e-mail tárgyat generáljon egy [termék/szolgáltatás] promóciós kampányához.”

a Ge m ini oldalon.

8. Készítsen Q/A tartalmat

Írjon hasznos GYIK-szakaszokat webhelyéhez vagy ügyfélszolgálati anyagaihoz.

Ötlet: „Öt gyakori kérdést állítson össze, amelyeket az ügyfelek feltehetnek a [termék/szolgáltatás] kapcsán, és adjon rájuk tömör, informatív válaszokat.”

9. Készítse el weboldalát

Készítsen vonzó weboldal-szöveget, amely hatékonyan közvetíti márkájának üzenetét.

Feladat: „Írjon egy tömör és informatív „Rólunk” oldalt egy [vállalkozás] számára, amely kiemeli [a legfontosabb értékeket és küldetést]. ”

10. Vonja be a közönségét

Legyen kreatív a Google Gemini segítségével, és írjon egyedi CTA-kat.

Ötlet: „Készítsen három erős cselekvésre ösztönző felhívást egy [típusú tartalomhoz] a [téma] témában, amelynek célközönsége a [célközönség]. ”

11. Tervezze meg a projekt ütemtervét

Tartsa be a határidőket és kerülje el a kaotikus ütemterveket a Google Gemini segítségével.

Feladat: „Készítsen egy projekt ütemtervet a [projekt neve] számára, [szám] fontos mérföldkővel és határidővel.”

12. Kommunikáció és együttműködés

Ígérje meg csapatának produktív megbeszéléseket, és soha többé ne késsen el egyről sem!

Feladat: „Írjon egy rövid útmutatót az új alkalmazottak számára a [feladat] elvégzéséhez.”

13. Szüntesse meg a kínos helyzeteket

Ösztönözze a csapatösszetartást és javítsa a megbeszélések dinamikáját a Gemini for Google kreatív ötleteivel.

Ötlet: „Írj 10 kreatív tevékenységet a [feladat]hoz a [részleg neve] csapat számára.”

14. Üzleti ötletek brainstormingja

Készítse elő az utat a vállalkozói gondolkodásmódnak, és fedezzen fel új lehetőségeket a sikerhez.

Ötlet: „Készítsen egy listát 10 lehetséges üzleti ötletről, amelyek kapcsolódnak a [iparág/érdeklődési kör] területéhez.”

15. Javítsd a kommunikációt az ügyfelekkel

Javítsd az ügyfélszolgálati interakciókat és építs erősebb ügyfélkapcsolatokat kifinomult, mégis empatikus válaszokkal.

Utasítás: „Írjon ügyfélszolgálati választ [Ügyfél neve] részére a [rendelési szám] ügyében. Kérjen elnézést a [probléma] miatt, és tájékoztassa őket, hogy [írja le, mit tesz a probléma megoldása érdekében]. Tartsa be a [hangnemre vonatkozó utasításokat]. ”

16. Oldja meg a munkahelyi problémákat

Vonja be csapatát a közös problémamegoldásba.

Feladat: „Készítsen egy listát öt lehetséges megoldásról a [problémára] a [csapatunkban/részlegünkben].”

17. Építsen ki jó kapcsolatot a csapatok között

Szüntesse meg az unalmat a munkahelyen, és javítsa a csapat hangulatát a Gemini kreatív megoldásaival.

Feladat: „Öt kreatív megoldást találjon ki a [probléma] javítására a [részleg/csapat] keretein belül.”

18. Javítsa a munkafolyamatokat

Azonosítsa a szűk keresztmetszeteket, tartsa rendben a dolgokat, és szabványosítsa a napi gyakorlatokat, valamint a hosszú távú munkafolyamatokat.

Ötlet: „Készítsen ellenőrző listát a [feladat] elvégzéséhez, hogy biztosítsa a következetességet és minimalizálja a hibákat.”

19. Ösztönözze a munkavállalók fejlődését

Azonosítson és érjen el értékes tanulási forrásokat. Kérje meg a Gemini-t, hogy hozza le a legfrissebb listát a megfelelő anyagokról az Ön területén vagy érdeklődési körében.

Ötlet: „Állítson össze egy listát öt forrásból (könyvek, cikkek, podcastok), amelyek segíthetnek javítani a [készségem].”

20. Írjon szkripteket

Fejlessz kreatív történetötleteket, és kísérletezz különböző filmműfajokkal.

Feladat: „Írj egy rövid forgatókönyvet egy [jelenet típusa] egy [film típusa] számára.”

21. Karakterek építése

Hozzon létre gazdag és lenyűgöző karaktereket a kitalált világaihoz. Akármennyire is mélyrehatóan szeretné kidolgozni őket, erős személyiséget, egyedi fizikai tulajdonságokat, érdekes történeteket vagy furcsa tulajdonságokat adhat nekik.

Ötlet: „Találj ki öt egyedi karakternevet és háttértörténetet egy [regény műfaj/leírás] számára.”

22. Írj dalszövegeket

Kérjen segítséget dalíráshoz, és fedezze fel a különböző zenei stílusokat.

🧠Érdekesség: A Gemini for Google mellett vannak olyan eszközök is, mint az AIVA és a Boomy, amelyek segítségével bárki gyorsan dalokat készíthet. Az AIVA népszerű zeneszerzésre, de megfelelő dalszövegeket is javasolhat. A Boomy a felhasználók által preferált műfajban és stílusban generál zenét és dalszöveget egyaránt.

Ötlet: „Írj egy dalt [művész] stílusában [téma] témában.”

23. Készítsen hangulat táblát

Vizualizálja és finomítsa tervezési koncepcióit az AI ízlésének segítségével, amely milliárdnyi adatponton alapul.

Ötlet: „Készítsen hangulat táblát egy [tervezési projekt] számára, amelynek középpontjában a [színpaletta/stílus] áll.”

24. Írjon verseket

Ki mondta, hogy a költészet csak az emberi kifejezésmódra korlátozódik? Az AI segítségével különböző költészeti stílusokat és kreatív kifejezésmódokat fedezhet fel (bár a kimenet minősége nem feltétlenül hasonlítható össze az emberi versekkel, és az AI alapértelmezés szerint inkább egy adott rímszerkezetet használ).

Feladat: „Írj egy rövid verset [téma] témában [költő] stílusában.”

25. Írjon novellákat

Lépj túl az írói blokkon, és kezdj el novellákat írni.

Ötlet: „Öt egyedi történetötletet generáljon egy [téma] című novellához.”

26. Hirdetésszöveg készítése

Írjon vonzó hirdetési szövegeket, amelyek rezonálnak a célközönségével. Ne feledje, hogy lehet, hogy módosítania és finomítania kell őket, hogy kiszűrje a kliséket és a szószaporító mondatokat.

Feladat: „Írjon [szám] vonzó hirdetési szöveget a [termék/szolgáltatás] számára, amelynek célközönsége a [célközönség]. Fókuszáljon a [legfontosabb előny/egyedülálló értékesítési érv]ra.”

27. Fordítsa le az információkat

Hozzáférjen az információkhoz és forrásokhoz nyelvi korlátok nélkül. A Gemini fordítási funkciója hasznos lehet nemzetközi üzleti tevékenységek, utazás, oktatás, személyes fejlődés és közösségfejlesztés terén.

Utasítás: „Fordítsa le ezt a szöveget [szöveg] nyelvre. ”

28. Tegyen fel egy kérdést

Ha Ön olyan felhasználó, aki szeretné tudni, hogyan tegyen fel kérdést az AI-nak, akkor tegye azt egy promptba, mint a példában.

Ötlet: „[Formulázzon meg egy konkrét kérdést, hogy pontos választ kapjon. ]”

Példa: „ Hogyan legyünk prompt mérnökök ?”

29. Írjon kódot

A Gemini AI kódrészleteket, függvényeket, programokat vagy akár alkalmazásokat is létrehozhat az Ön utasításai alapján.

Sugallat: „Írj [nyelv] kódot [téma] számára.”

30. Esszék generálása

Adjon meg konkrét részleteket a Gemini AI-tól szükséges esszék típusáról, és nézze meg, ahogy megírja őket. Megkértük, hogy hozzon létre egyet a gondolatlánc-ötletelő koncepcióhoz!

Feladat: „Írj esszét [téma] témában [szószámkorlát] keretein belül. Feltétlenül szerepeltesd [konkrét és releváns kulcsszavakat]. ”

Példa: „Írj egy 700 szavas esszét a gondolatlánc-ösztönzésről. Feltétlenül szerepeltesd a releváns kulcsszavakat, mint például a nagy nyelvi modell és a gondolatlánc-ösztönzés.”

🧠 Érdekesség: A Google „Gemini” névre keresztelte fejlett mesterséges intelligencia modelljét, hogy szimbolizálja képességeinek kettősségét: a nyelvfeldolgozás és a gondolkodás kombinációját. Ez tükrözi a Gemini mesterséges intelligencia rendszer szélesebb körű céljait, amelyek a rendkívül megbízható és hatékony betekintés biztosítása, miközben megőrzi a rugalmasságot az alkalmazások között. A név a Gemini csillagkép kettősségéből is merít, amely az alkalmazkodóképességet és a különböző technológiák összeolvadását jelképezi a felhasználói élmény javítása érdekében.

Miért fontos a tippek elsajátítása?

Meg kell értened a promptok írásának művészetét, hogy megtanuld , hogyan használd a Google Gemini AI-t. Ezek befolyásolják az AI-modell által adott válaszok minőségét.

A prompt az a bemenet vagy utasítás, amelyet egy nyelvi modellnek adsz meg egy adott válasz generálásához. Ez egyfajta lekérdezésként vagy kiindulási pontként működik, és irányítja az AI-t a várt kimenet típusát illetően. A promptot kérdés, állítás vagy példa formájában teheted fel. Ezenkívül minőségük és egyértelműségük jelentősen befolyásolja az AI válaszát.

Egy Reddit-felhasználó elmagyarázza, miért fontos a promptok tervezése az AI-modellel való interakció során:

Az AI nagyon jó az utasítások követésében és a példák lemásolásában. Tehát minél konkrétabbak és alaposabbak a promptok és példák, annál közelebb kerül az eredmény a célokhoz. Például „írj egy történetet” kontra „írj egy epikus fantasy regényt JRR Tolkien stílusában, de a következő fajokkal az elfek, törpék, emberek és hobbitok helyett”.

Az AI nagyon jó az utasítások követésében és a példák lemásolásában. Tehát minél konkrétabbak és alaposabbak a promptok és példák, annál közelebb kerül az eredmény a célokhoz. Például „írj egy történetet” kontra „írj egy epikus fantasy regényt JRR Tolkien stílusában, de a következő fajokkal az elfek, törpék, emberek és hobbitok helyett”.

A tippek legfontosabb jellemzői

Íme a jól felépített prompt alapvető jellemzői:

Kérdés bevitele : Írja be az információt vagy parancsot a Gemini számára. Példa: „Írjon öt alapvető bevált gyakorlatot a Gemini használatához.”

Adjon kontextust : Adjon háttérinformációkat vagy konkrét részleteket a modell irányításához. Példa: „Összegezze ezt a bekezdést 100 szóban.”

Legyen konkrét: Magyarázza el a válasz kívánt formátumát, stílusát vagy hangnemét. Példa: „Írjon egy érdekes és beszélgető jellegű blogot a multitaskingról.”

Testreszabás: Szabja testre a promptokat, hogy elérje a kívánt eredményeket, és sokoldalúan használhassa őket különböző esetekben. Példa: „Finomítsa az alábbi szöveget egyetemi hallgatók számára, és adjon pozitív és negatív visszajelzést a jelenlegi verzióról.”

Nézze meg ezt a rövid bemutatót, hogy elsajátítsa a promptok művészetét!

Az AI-s tippek használatának előnyei

Az AI prompt sablonok használata vagy saját sablonok készítése jelentősen javíthatja a Gemini használatának élményét. Íme, hogyan:

Készítsen hatékony tippeket , hogy releváns, magas színvonalú eredményeket érjen el.

Takarítson meg időt a jól felépített Gemini AI utasításokkal és egyértelmű utasításokkal.

Ébressze fel kreativitását a tippek segítségével, amelyek új ötleteket, cselekményeket és koncepciókat inspirálnak.

Vegyen fel sokféle feladatot informatív, kiváló minőségű, különböző igényekhez igazított tippekkel.

Fejleszd a promptírási készségeidet , miközben különböző témákat és perspektívákat fedezel fel.

Lépj túl az írói blokkon azáltal, hogy az AI generálja az ötleteket és feltárja a lehetőségeket.

Nézzük meg, hogyan tudjuk a Gemini-t a saját javunkra fordítani ezekkel a tippekkel!

A Gemini használatának korlátai

A Gemini egy hasznos eszköz többféle funkció elvégzéséhez. Mielőtt azonban vakon megbízna benne, figyeljen az AI-modell alábbi hiányosságaira:

Míg a Gemini Advanced (fizetős verzió) adatbiztonságot ígér, addig az ingyenes verziója nem rendelkezik végpontok közötti titkosítással.

Az AI-modell téves információkat jelezhet és olyan válaszokat generálhat, amelyek ellenőrzést igényelhetnek.

Hacsak nem írsz olyan utasításokat, amelyek nagyon világosan megmondják a Gemini-nek, mit kell tennie, a válaszok nem fogják szolgálni a cél elérését.

A komplex feladatokat több különálló promptra kell bontani, hogy pontos válaszokat kapjon a Gemini-től; ez a folyamat időigényes lehet.

Az eszköz korlátozott testreszabási lehetőségei nem teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy saját igényeikhez igazítsák.

A Gemini integrációk a Google Workspace-re korlátozódnak.

Egy Google Gemini AI felhasználó a G2-n így fogalmaz:

A Gemini kimeneteinek hátterében álló érvelés nem mindig egyértelmű, ami megnehezíti a pontosság ellenőrzését és a lehetséges torzítások kiküszöbölését. Ez a homályosság zavaró lehet, különösen azok számára, akik érzékeny információkat kezelnek.

A Gemini kimeneteinek hátterében álló érvelés nem mindig egyértelmű, ami megnehezíti a pontosság ellenőrzését és a lehetséges torzítások kiküszöbölését. Ez a homályosság zavaró lehet, különösen azok számára, akik érzékeny információkat kezelnek.

Gemini alternatívák, amelyeket érdemes kipróbálni

Miért ragadjon le a Gemini AI-eszközeinek korlátai? Használja ki a ClickUp Brain előnyeit – az átfogó, AI-alapú asszisztensét!

A ClickUp Brain összekapcsolja az összes feladatát, dokumentumát és csapata tudását a ClickUp-on belül, a munka mindenre kiterjedő alkalmazásán. Mostantól egyetlen platformon kezelheti az összes projektjét – nem kell több alkalmazás között váltogatnia. A legjobb rész? A ClickUp nem csak a Google Workspace-szel kompatibilis. Integrálja több mint 1000, mindennap használt alkalmazással.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban. Munkaidejük közel 60%-át azonban ezeknek az eszközöknek a váltogatásával és az információk keresésével töltik. A ClickUp-hoz hasonló, mindenre kiterjedő munkaalkalmazással a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések egy helyen összpontosulnak, beépített mesterséges intelligenciával kiegészítve.

Így oldja meg a ClickUp Brain a Gemini néhány korlátait:

Adatbiztonsági intézkedések

Míg a Gemini ingyenes verziója nem rendelkezik végpontok közötti titkosítással, a ClickUp Brain biztosítja az adatok titkosságát azáltal, hogy a bizalmas, üzleti szempontból érzékeny információkat a munkaterület biztonságos határain belül tartja. Ez garantálja, hogy az érzékeny üzleti adatok biztonságban maradjanak.

Hibamentes eredmények

Míg a Google Gemini AI hallucinálhat adatokat vagy pontatlan információkat produkálhat, a ClickUp Brain AI Knowledge Manager kontextuálisan pontos adatokat hív elő a munkaterületéről. Azáltal, hogy a válaszokat ellenőrzött belső információkra alapozza, minimalizálja a félrevezető eredmények generálásának valószínűségét.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

💡Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével bármit kutathatsz az interneten. Keress szállodákat, éttermeket, tervezz nyaralásokat és még sok mást, mindezt egy kattintással.

Kérdés: „Tudsz ajánlani helyeket, ahol New Yorkban sushit lehet enni?”

Keressen bármit az interneten a ClickUp Brain segítségével

A tippek egyszerűsége

A Gemini-vel ellentétben, amely rendkívül részletes és pontos promptokat igényel a hatékony válaszokhoz, a ClickUp Brain intuitív felülettel és beszélgető AI-vel rendelkezik, amely megérti az általános kérdéseket a projektek kontextusában. Ezzel nincs szükség túlzottan bonyolult prompt-tervezésre.

Hagyjon fel a túl bonyolult tippekkel a ClickUp Brain segítségével!

Összetett feladatok kezelése

A Gemini használatával a bonyolult feladatok több promptra bontása időigényes lehet. A ClickUp Brain egyesíti az ilyen munkafolyamatokat azáltal, hogy integrált megoldásokat kínál egy egységes munkaterületen, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy több lépésből álló folyamatokat kezeljenek anélkül, hogy több különálló prompttal kellene bajlódniuk.

A ClickUp Brain segítségével egyetlen tippel gyorsabban végezheti el a munkát.

Testreszabás és rugalmasság

A Gemini korlátozott testreszabási lehetőségei korlátozzák alkalmazkodóképességét bizonyos felhasználási esetekben. Ezzel szemben a ClickUp Brain skálázhatósága és kiterjedt integrációs képességei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az AI-eszközöket pontosan a szerepükhöz és iparágukhoz igazítsák, így ez egy sokoldalúbb termelékenységi megoldás.

A ClickUp Brain integrálva van a Docs-szal a közös szerkesztés érdekében.

💡Profi tipp: A különböző projektekhez, feladatokhoz vagy kezdeményezésekhez sablonokat állítva testreszabhatja a munkafolyamatokat a csapata igényeinek megfelelően. A Gemini-vel ellentétben, amelynek testreszabási lehetőségei korlátozottak, a ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy a platformot pontosan az Ön igényeinek megfelelően alakítsa ki, javítva ezzel a termelékenységét.

A Gemini használata során felmerülő problémák megoldása mellett a ClickUp Brain számos más feladat elvégzésében is hasznosnak bizonyul, mivel integrálható a munkaterületével és képes összesíteni az összes információt.

Íme, mit tehet Önért:

AI projektmenedzser : automatizálja a rutin feladatokat, például a haladási jelentéseket és a csapat frissítéseit, így Ön a stratégiai kezdeményezésekre koncentrálhat.

AI Writer: Segít olyan magas színvonalú tartalom létrehozásában, amely az Ön konkrét szerepéhez igazodik, javítva a kommunikációt és a dokumentációt.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és még sok mást.

Jobb együttműködés : Központi információforrást biztosít, elősegítve a csapatok közötti összehangolást.

Skálázhatóság : Több mint 100 eszközt támogat különböző típusú munkákhoz, így alkalmazkodik a változatos szakmai igényekhez és skálázható a szervezet növekedésével.

Összefoglalás: Egy adott értekezletet vagy szálat áttekintve összefoglalja az információkat és kiemeli a legfontosabb pontokat az Ön igényeinek megfelelően.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást az információk összefoglalásához és a fontos pontok kiemeléséhez néhány perc alatt.

Ez mindenképpen egyszerűsítette a termelékenységünket, és ennek nagy része a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps-oknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, valóban előnyösek számunkra és az egész vállalat számára.

Ez mindenképpen egyszerűsítette a termelékenységünket, és ez nagyrészt a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps-oknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, valóban előnyösek számunkra és az egész vállalat számára.

Növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

Míg az olyan eszközök, mint a Google Gemini értékes funkciókat kínálnak, a ClickUp Brain kiemelkedik azzal, hogy megoldja a gyakori korlátokat és páratlan testreszabási lehetőségeket kínál.

A Gemini zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace-be feladatspecifikus kérésekhez, de a ClickUp nemcsak a Google-hoz, hanem számos más eszközhöz is csatlakozik. Ezenkívül a ClickUp Brain képes önállóan elemezni az információkat és komplex promptok nélkül válaszokat adni.

Készen állsz az okosabb, hatékonyabb AI-munkafolyamatok kipróbálására? Regisztrálj ingyenesen a ClickUp-ra!