Hogyan készítsünk hatékony A3-as jelentéseket

A projektmenedzser vagy üzleti vezető elsődleges és legfontosabb feladata, hogy eltávolítsa a csapatok útjából az akadályokat, és lehetővé tegye számukra, hogy jó munkát végezzenek.

Lényegében egy jó projektmenedzser kiváló problémamegoldó. Ehhez megfelelő eszközökre és keretrendszerekre van szükségük, hogy hatékonyan elemezhessék a problémát, feltárhassák a lehetséges megoldásokat, és kiválaszthassák a legmegfelelőbbet.

Ebben a blogbejegyzésben egy ilyen eszközt, az A3 jelentést mutatjuk be.

Mi az az A3-as jelentés?

Meghatározás: Az A3-as jelentés egy problémamegoldó és folyamatos fejlesztési megközelítés, amely egyszerű és irányított folyamatot kínál a komplex üzleti kihívások kezeléséhez.

Ha meglátta az „A3-as jelentés” kifejezést, és összefüggésbe hozta az ISO-A3 méretű papírral, akkor jó úton jár. A Toyota által bevezetett és a lean gyártás világában széles körben elterjedt A3 problémamegoldás egy módszert ír elő az információk racionalizálására és a döntéshozatalra.

Az A3-as jelentés célja

Alapvetően az A3-as jelentés egy problémamegoldó eszköz. Ezen a referenciakereten belül az A3-as jelentés különböző célokat szolgál.

✅ Szerkezet: Az A3-as jelentés strukturált problémamegoldási megközelítést kínál, egyértelmű határokkal. Segít a csapatoknak a probléma minden lehetséges szögéből megvizsgálni. Ezzel párhuzamosan segít a felesleges információk kiszűrésében és a lényegre való összpontosításban.

✅ Korlátozások: Lényegében képesnek kell lennie a probléma összefoglalására egy A3-as papírlapon. Ez segít a lehetséges okok fontossági sorrendjének megállapításában és az erőforrások ennek megfelelő elosztásában.

✅ Cselekvőképesség: Bár „jelentésnek” nevezik, az A3-as megközelítés egyértelműen megkülönbözteti a problémát (elemzés) és a megfelelő megoldást (cselekvési terv).

✅ Ismételhetőség: Az A3-as jelentés egy olyan eszköz, amely széles körű problémákra alkalmazható. Akár az építőiparban, a gyártásban, a közösségi média menedzsmentben vagy a szoftverfejlesztésben dolgozik, az A3-as jelentés segíthet!

Magas szinten az A3-as jelentés egy problémamegoldó munkalap. Részletes szinten nagyobb áttekinthetőséget és láthatóságot biztosít. Nézzük meg ezeket!

Az A3-as jelentés felépítésének megértése

Egy jó A3-as folyamat struktúrát kínál a kontextus feltárásához, a célok azonosításához, a alapos elemzés elvégzéséhez és a döntések meghozatalához. Íme, hogyan néz ez ki a gyakorlatban.

A3-as munkalap minta (Forrás: Wikimedia Commons )

Az A3-as jelentés legfontosabb elemei

Az A3-as jelentés elkészítésének legjobb módja az alapvető információk feltüntetése, például:

Sorozatszám

A jelentés tulajdonosának neve

Az érdekelt felek nevei

A jelentés dátuma stb.

Miután ezt tisztáztuk, íme az A3-as jelentés legfontosabb elemei:

1. Kontextus/háttér

Ez a szakasz tartalmazza az összes alapvető információt, amelyre szüksége van, mielőtt a problémához maga hozzákezdene.

Nézzük meg egy példán, hogy ez hogyan működik.

Képzelje el, hogy Ön egy marketingügynökség, amely egy adott ügyfélkapcsolat csökkenő jövedelmezőségét vizsgálja. Az A3-as jelentés üzleti kontextus részében olyan információk szerepelnek, mint: A bevételek és a jövedelmezőség történelmi alakulása

Az ügyfél neve és adatai

A kapcsolat rövid története

Bármely korábbi szerződés, szolgáltatási szintű megállapodás (SLA) vagy jövőkép-nyilatkozat sablon

Az ügyfélkapcsolatokban részt vevő személyek

2. Jelenlegi helyzet

Itt kell lebontania a problémát. Ebben a részben magyarázza el azokat a közelmúltbeli eseményeket, változásokat és tevékenységeket, amelyek a probléma kialakulásához vezethettek.

Ebben a példában a jelenlegi helyzet olyan információkat tartalmazna, mint: Külső tényezők, mint például a munkaerő-költségek emelkedése, az infláció stb.

A legutóbbi személyzeti változások az ügyfélszámlán

A szolgáltatásnyújtás során követett folyamatok

A jövedelmezőség csökkenésének mértéke

💡Profi tipp: Ha még nem jártas ebben, fontolja meg egyik problémamegállapítási sablonunk használatát.

3. Célok

Most, hogy már teljes képet kapott a helyzetről, itt az ideje célokat kitűzni. Általában a cél az ideális megoldás eredményét tükrözi.

Ebben a példában a cél az lehet, hogy a következő negyedévben 10%-kal növelje a jövedelmezőséget. Azonban nem kell ennyire egyszerűnek lennie. Célokat is kitűzhet a munkaerő-költségek csökkentésére, a folyamatok automatizálására vagy a bevételek növelésére.

4. Gyökér ok elemzés (RCA)

Itt végre rájön, miért jelentkezik a probléma. Például, miért csökken ennek az ügyfélnek a jövedelmezősége?

Egyes hiányosság-elemzési sablonok részletes képet adhatnak, de kezdetnek itt vannak az RCA elvégzéséhez szükséges lépések. Brainstorming : Kezdje azzal, hogy közösen állítsák össze az összes lehetséges okot.

Bizonyítékok gyűjtése : Minden azonosított okhoz gyűjtsön bizonyítékokat, amelyek alátámasztják annak kapcsolatát a problémával.

Kiküszöbölés : Távolítsa el az összes azonosított okot, amely nem befolyásolja jelentősen a problémát.

Részletek: A 2-3 legfontosabb ok esetében mélyebbre ásva ismerje meg a részleteket.

A fenti példában a kiváltó okok elemzésének szakasza a következőképpen nézhet ki.

Brainstorming Bizonyítékok gyűjtése Kiküszöbölés Részletek Minden lehetséges ok Adatok elemzéshez Szűkítse le a kiváltó okokat Adatok elemzése az okok igazolása érdekében Megnövekedett munkaerő-költségek Megnövekedett technológiai költségek Lassabb szolgáltatásnyújtás A követelmények összetettsége Infláció Verseny Kártérítési költségjelentés Kritikus munkafolyamatok folyamatábrái A követelmények változásának jellege Versenytárs-elemzés Az infláció, a verseny és a követelmények összetettsége csak marginális hatással bír. Ezért összpontosítson a következőkre: Munkaerő-költség Technológiai költség Szállítási hatékonyság A fizetések 30%-kal emelkedtek az előző évhez képest, míg az ügyfelek megtartási aránya csak 5%-kal nőtt. A magasabb fizetések ellenére a szolgáltatásnyújtás 2 nappal késik.

💡Bónusz: Tanulja meg, hogyan kell elvégezni a kiváltó okok elemzését.

5. Javasolt ellenintézkedések

Pontosan ez áll a névben. Tudja, mi a probléma, mi az oka, és milyen mértékben befolyásolja a problémát. Most itt az ideje megoldásokat kidolgozni. Az alábbi struktúra hasznos lehet.

Ok Ellenintézkedés Eredmények Felelősség Határozza meg egyértelműen az okot Magyarázza el, mi szerint Ön szerint megoldja ezt az okot. Sorolja fel, milyen célok elérésében segítene ez! Nevezze meg azokat a személyeket, akik felelősséget vállalnak a cselekvésekért és az eredményekért.

6. Végrehajtási terv

Ebben a szakaszban vázolja fel, hogyan fogja végrehajtani az azonosított ellenintézkedéseket. Ha például a munkaerő-költségek okának kezelése érdekében a csapat méretének csökkentését tervezi, akkor a végrehajtási tervben megvizsgálja, hogy ez hogyan fog kinézni.

Teljesítendő feladatok: Minden, amit a terv végrehajtásához meg kell tenni. Ez a következőket jelenti:

Csökkentse a csapat méretét

A csapat tagjainak átcsoportosítása további feladatokra

Növelje az erőforrások kihasználtságát 100%-ra

Ütemezés: Tervezze meg a teljesítéseket az általad kitűzött célok időtartamára. Az egymást átfedő teljesítések hatékony kezeléséhez használjon Gantt-diagramot.

RACI: Gondoskodjon arról, hogy világos képe legyen arról, ki a felelős, ki a számonkérhető, ki a konzultált és ki a tájékoztatott (RACI). Ha olyan eszközt használ, mint a ClickUp, rendeljen minden feladathoz végrehajtókat és megfigyelőket. Esetleg akár automatikus előrehaladási jelentéseket is ütemezhet rendszeres időközönként.

Értékelések: Rendszeres értékelő megbeszéléseket szervezzen, hogy biztosítsa a ellenintézkedések végrehajtását. Használja a posztmortem sablonokat vagy a cselekvés utáni jelentés sablonokat az eljárások dokumentálásához.

7. Követés

Ha áttekinti a folyamatos fejlesztés példáit, észreveheti, hogy a legtöbb, ha nem az összes, tartalmaz egy nyomon követést vagy visszatekintést, hogy biztosítsa a fokozatos növekedést. Az A3-as jelentés sem különbözik ettől. Ebben a szakaszban sorolja fel az egyes érdekelt felek számára szükséges nyomon követési intézkedéseket. Emellett tüntesse fel a következő előrehaladási jelentés határidejét is.

A fenti szerkezet, amely hét szakaszra van felosztva, klinikai folyamatnak tűnhet. Leggyakrabban azonban nem ennyire egyszerű a helyzet.

A történetmesélés szerepe az A3-as jelentésekben

Egy jó A3-as jelentés arra is alkalmas, hogy bemutassa az összes érintett félnek, legyenek azok csapattagok, üzleti vezetők vagy ügyfelek, a probléma természetét és a javasolt megoldások megbízhatóságát.

Ahhoz, hogy ez a prezentáció meggyőző legyen, elengedhetetlen a történetmesélés. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani, amikor egy A3-as jelentés keretein belül mesélünk egy történetet.

A kreativitás helyett a világosságot helyezze előtérbe

Emelje ki a kontextus és a probléma, a probléma és a megoldás, illetve a megoldás és az eredmények közötti összefüggéseket.

Kössön össze minden információt a kitűzött célokkal

Adjon meg számokat, ahol alkalmazható

💡Bónusz: Kezdje az alapokkal: hogyan kell jelentést írni

Az A3 sokoldalúsága

Az A3-as jelentést elsősorban problémamegoldási eszközként tervezték. Azonban nem csak erre használják.

Az A3 mint szervezeti tanulás eszköze

Az A3-as jelentések dokumentumként szolgálnak a jövőbeli csapatok számára, hogy tanulhassanak belőlük. Egy kreatív ügynökség ügyfélkapcsolatának példáján, ahol a jövedelmezőség csökken, az A3-as jelentés tudásbázisként szolgálhat a következőkre:

Jövőbeli csapatok, amelyekre építeni lehet és amelyekkel növelni lehet az eredményeket

Más ügyfélcsapatok, akik ezt a módszert alkalmazzák a saját számláikra

Az új alkalmazottak megértik az ügyfélkapcsolat hátterét és kontextusát

Bizonyos értelemben egy jó A3-as jelentés nemcsak a jelenlegi problémát oldja meg, hanem több jövőbeli problémát is. Ráadásul az A3-as jelentés keretrendszerének használata önmagában is egy szervezeti gyakorlat, amely segíthet a mindennapi műveletek szabványosításában, gyorsításában és hatékonyságának javításában.

Az A3 mint a folyamatok fejlesztésének keretrendszere

Minden A3-as jelentés tartalmaz nyomon követési intézkedéseket, amelyek célja az eredmények fokozatos javítása az idő múlásával. Ezek a nyomon követési intézkedések egyfajta visszacsatolási hurkot alkotnak a következő iterációhoz.

Az ügynökség példájában tegyük fel, hogy a munkaerő-költségek csökkentésével 10%-kal növelte a jövedelmezőséget. Ez még mindig lehetőséget hagy a technológiai költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére. Az A3-as jelentés ezt kiemeli, és ösztönzi a csapatokat, hogy hosszú távon is tartsák a tempót.

Az A3 a Lean és a Six Sigma kontextusában

Az A3-as jelentés a japán lean gyártás világából származik. Ennek köszönhetően az A3-as jelentések elősegítik a lean gondolkodásmód kialakítását, például a pazarlás kiküszöbölését, az érték növelését és a folyamatos fejlesztést.

Elég az elméletből, nézzük meg, hogyan készítheti el saját A3-as jelentését.

A3-as jelentés készítése

Az A3-as jelentés előnye, hogy nincs szükség speciális szoftverre vagy írószerekre. Egy egyszerű üres oldal is elegendő. Használjon egy projektmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp, használja ki a meglévő adatokat, és pillanatok alatt elkészítheti jelentését!

1. Állítsa be az A3-as jelentését

Nyisson meg egy üres oldalt (ha van kéznél, akkor A3-as méretben, de ez nem feltétlenül szükséges), vagy nyissa meg a ClickUp Docs alkalmazást, és kezdjen el egy új dokumentumot.

Vizuális információs architektúra a ClickUp Docs segítségével

Állítsa be a folyamatot a hét szakasz hozzáadásával: egy-egy a kontextushoz, a jelenlegi helyzethez, a célokhoz, a kiváltó okok elemzéséhez, a javasolt ellenintézkedésekhez, a végrehajtási tervhez és a nyomon követéshez. Használjon formázási elemeket, például szalagcímeket a szakaszok elválasztásához és az áttekinthetőség javításához.

Ha ez túl bonyolultnak tűnik, próbálja ki a ClickUp napi cselekvési terv sablonját. Használja a teljesen testreszabható sablon előre megtervezett elemeit, hogy gyorsan beállítsa az A3-as jelentés szakaszait.

2. Adja hozzá a releváns információkat

Töltse ki az adatokat az egyes szakaszok alatt. Jelölje meg a platformon belül az embereket, és kérje meg őket, hogy adják hozzá észrevételeiket az okokról, bizonyítékokról stb. A dokumentumot biztonságosan megoszthatja azoknak a külső érdekelt feleknek is, akikkel konzultálni kell.

3. Kapcsolja össze a megfelelő adatforrásokat

Ha a ClickUp segítségével kezeli a projekteket, máris rendelkezik egy kincsesbányával, amelyet felhasználhat. Ha például úgy gondolja, hogy a projektben alacsony a erőforrás-kihasználás, akkor ezt a feltevést könnyedén ellenőrizheti a munkaterhelési jelentések megtekintésével.

Időjelentés minden csapattag számára a ClickUp Dashboards segítségével

Az A3-as jelentés elkészítése közben kapcsolja össze ezeket a testreszabható irányítópultokat a dokumentummal. Adjon hozzá képernyőképeket, kapcsoljon össze más ClickUp Docs dokumentumokat, vagy ágyazzon be külső fájlokat a jelentésébe. Lehetővé teszi az emberek számára, hogy rákattintsanak és megértsék a trendeket, ha úgy kívánják.

4. Hozzon létre cselekvési tételeket

Miután az A3-as jelentést benyújtották, áttekintették és jóváhagyták, hozzon létre feladatokat az egyes ellenintézkedésekhez közvetlenül a jelentésből. Rendeljen hozzá embereket, állítson be határidőket, adjon hozzá ellenőrzőlistákat és még sok mást!

5. Térjen vissza a véleményekhez

Miután végrehajtotta az ellenintézkedéseket, hívja össze az összes érdekelt felet, hogy áttekintsék ezt a dokumentumot. Jegyezze fel a visszajelzéseket és egyéb megjegyzéseket a következő iterációhoz. Egyszerűen hozzáadhat szakaszokat ugyanazon dokumentumon belül, vagy megnyithat egy al-dokumentumot a visszatekintésekhez.

Eddig megnéztük, mit kell tenni az A3-as jelentések elkészítése során. Most nézzük meg, mit nem szabad tenni.

Az A3-as jelentésekben elkerülendő gyakori hibák

🚫 Homályos meghatározások: Bármely probléma megoldásának kulcsa annak egyértelmű meghatározása. A csapatok azonban gyakran homályosan és kétértelműen dokumentálják a problémákat, ami megnehezíti a megoldás megtalálását.

Ehelyett határozza meg egyértelműen a problémát. Az is segít, ha valamilyen módon számszerűsítheti a problémát.

🚫 Túl sok ok: Csábító lehet minden lehetséges okot belevenni a jelentésébe. Azonban nem mindegyiknek van egyforma hatása a problémára. Ezért nagy hiba, ha nem tud prioritásokat felállítani vagy a gondolkodást egyszerűsíteni.

Ehelyett összpontosítson 2-3 alapvető okra, ne többre. Győződjön meg arról, hogy ezeknek van a legnagyobb hatása a problémára.

🚫 Helytelen tervezés: A végrehajtási tervnek alaposnak és ésszerűnek kell lennie. Ne tűzzön ki túlzottan magas célokat, hogy egyik napról a másikra mindent megváltoztasson. Ez zavaró és kontraproduktív lehet.

Helyette hozzon létre olyan cselekvési terveket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a meglévő munkaterhelésbe és a folyamatos fejlesztési erőfeszítésekbe.

🚫 Egyeztetés hiánya: Bármennyire is demokratikusan alakítja ki ezt a folyamatot, mindig lesznek olyanok, akik nem értenek egyet az A3-as jelentésével. Ez a nézeteltérés elidegenedéshez vezet, ami végül meghiúsítja a ellenintézkedéseket.

Helyette hozzon létre olyan kultúrát, ahol az emberek akkor is elkötelezettek maradnak, ha nem értenek egyet.

A3 problémamegoldás megvalósítása

Az A3-as jelentés egy dokumentum, amely rögzíti a folyamatot. Az A3-as problémamegoldás azonban egy szervezeti gyakorlat, amely közös kontextust teremt és iránymutatást ad a döntésekhez. Az A3-as problémamegoldás bevezetése bizonyos mértékű változást jelent a gondolkodási folyamatban. Íme néhány tipp, amely ezt lehetővé teszi.

Egyszerűsítse a problémamegoldási folyamatokat

Mindig könnyebb valamire építeni, mint tiszta lappal kezdeni. Tehát a lean projektmenedzsment részeként hozzon létre rendszereket. Például a ClickUp segítségével kezelheti a feladatokat, projekteket, munkaterheléseket, értékesítéseket, pénzügyeket és még sok mást. Idővel ez értékes betekintést nyújt, amely megkönnyíti és gyorsabbá teszi a problémamegoldást.

Az A3-as jelentés gyakorlatának integrálása a szervezetébe

Miután az A3 problémamegoldást választotta egyik modelljének, integrálja azt alaposan a szervezetbe.

Térítsen át másokat: Gondoskodjon arról, hogy a szervezet minden tagja megismerje az A3 problémamegoldási folyamatot. Kínáljon képzéseket az A3 problémamegoldási megközelítésekről. Vonja be őket az új munkavállalók betanításába. Akár vegye fel a vezetési szabályzatába is, hogy gyakorlatba is ültesse.

Engedélyezés: Hozzon létre olyan erőforrásokat, amelyeket mindenki használhat. Írjon le bevált gyakorlatokat vagy eljárási utasításokat (SOP) az A3-as jelentések használatához, és ossza meg azokat széles körben. Integrálja azokat a hat sigma sablonjaiba, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek.

Ösztönözze: Bátorítsa az osztályvezetőket vagy a projektmenedzsereket, hogy osszák meg tapasztalataikat kollégáikkal. Állítson be egy problémamegoldó szoftvert, amelyhez mindenki hozzáférhet és tanulhat belőle. Tegye közzé az A3-as jelentéseket, hogy más csapatok is hozzáférhessenek és inspirációt meríthessenek belőlük.

Kihívások leküzdése A3-as jelentésekkel

Lássuk be, hogy egy hatékony A3-as jelentés elkészítése sok munkával jár. Különösen olyan helyeken, ahol a felső vezetés vagy a leghangosabb csapat tagok ösztöneit gyakran kérdés nélkül elfogadják.

📌 Például, ha egyszerűen odamennél a vezérigazgatóhoz, és azt mondanád: „Az ügyfeleim jövedelmezősége csökken”, akkor ő valószínűleg azonnal a létszámleépítés vagy az árak emelése mellett döntene.

A valódi probléma azonban máshol rejlik. Egy jó A3-as jelentés megakadályozhatja, hogy hiányos adatok alapján rossz döntéseket hozzon.

Stratégiák az A3 értékének meggyőzésére az érdekelt felek számára

Egy jól megírt A3-as jelentés önmagában is hatékony módszer arra, hogy meggyőzze az érdekelt feleket annak értékéről. Egy pillantásra pontosan feltérképezi a problémát és annak megoldását. Ha ez nem működik, íme néhány további stratégia.

Tegye vizuálissá: Adjon hozzá táblázatokat, diagramokat, kiemelt részeket és akár képeket is, hogy a dokumentum vizuálisan is érthető legyen az érdekelt felek számára, és ne kelljen sok erőfeszítést tenniük a megértéséhez.

Alátámasztás: Valós adatokkal és betekintéssel támasztja alá állításait. Dashboardok és grafikonok segítségével tegye azokat hatásossá. Tartsa azokat a menedzsment rendszereinek keretein belül.

Hozzáférés engedélyezése: Könnyítse meg az érdekelt felek számára a felülvizsgálatot vagy a hozzájárulást. Az is segít, ha a dokumentum mobil eszközökön is elérhető.

💡Profi tipp: A ClickUp Dashboards remek módszer adatokon alapuló, vizuálisan hatásos jelentések készítésére, amelyekhez a csapat tagjai hozzáférhetnek és testreszabhatják.

Problémák megoldása és a termelékenység maximalizálása a ClickUp segítségével

Függetlenül az iparágtól, a földrajzi helytől, a munka jellegétől vagy a konkrét szereptől, mindannyian problémamegoldóknak kell lennünk.

Egyéni szinten meg kell találnia a lehetőségeket az automatizálásra és az optimalizálásra, hogy minél több időt szabadítson fel más emberi tevékenységekre. Szervezeti szinten minimalizálnia kell a pazarlást, növelnie kell a hatékonyságot és nagyobb értéket kell teremtenie.

Bár ez nagy szavaknak tűnik, a problémamegoldás nem egy csapásra megvalósuló csoda. Hosszú idő alatt megtett apró lépések összessége. Ezeknek az apró lépéseknek a stratégiai és szisztematikus végrehajtása – az A3-as jelentés nevű eszköz segítségével – az, ami megkülönbözteti a sikeres vállalkozásokat a többitől.

Integrálja a problémamegoldási keretrendszereket és technikákat a szervezeti munkafolyamatokba a ClickUp segítségével. Kapcsolja össze a problémákat az adatokkal a testreszabható irányítópultok segítségével, és tervezze meg a megfelelő megoldásokat. Vezesse be azokat hatékonyan a feladatkezelés segítségével. Ossza meg biztonságosan és működjön együtt értelmesen a ClickUp segítségével.

