A 15 legjobb alternatíva a Facebook-csoportokhoz 2025-ben

Olyan helyet keresel, ahol virágzó online közösséget építhetsz legértékesebb közönséged tagjai számára? A Facebook-csoportok könnyű kiindulási pontot jelenthetnek, de gyakran nem felelnek meg a közösség növekedésével és fejlődésével.

Miután az első izgalom alábbhagy, valószínűleg észreveszed, hogy a platform nem rendelkezik a közösségközpontú üzleti tevékenység felépítéséhez szükséges fejlett közösségi funkciókkal, mint például az egyedi márkaépítés, a fejlett elemzési és eseménykezelő eszközök.

Ezért állítottuk össze a Facebook-csoportok legjobb alternatíváinak listáját. Az ingyenes üzenetküldő alkalmazásoktól a hatékony videostreaming szoftverekig, ezek az egyszerű, ingyenes közösségi platformok tele vannak olyan funkciókkal, amelyekkel összekapcsolhatja, bevonhatja és bővítheti közösségét úgy, ahogyan Ön szeretné.

Miért érdemes Facebook-csoportok alternatíváit választani?

A Facebook-csoportok széles körű elérhetőségüknek és hozzáférhetőségüknek köszönhetően egyszerű és népszerű módszert kínálnak az emberekkel való kapcsolatfelvételre és online közösségek építésére. Van azonban néhány korlátozásuk:

1. Hatástalan fájlmegosztás

A fájlok és mellékletek szétszórva találhatók a bejegyzésekben és kommentekben minden Facebook-csoportban, ami megnehezíti a megtalálásukat és rendszerezésüket. Végtelenül kell görgetni, hogy megtaláljon egy adott bejegyzést vagy dokumentumot.

2. Testreszabási lehetőségek hiánya

A Facebook-csoportok ugyan könnyen létrehozhatók, de nem igazán testreszabhatók. Szeretnéd megváltoztatni az elrendezést, a betűtípust vagy a felhasználói élményt , hogy azok jobban tükrözzék a márkádat? Sajnos nem. A Facebook egységes megközelítéséhez kell alkalmazkodnod.

3. Szervezetlen beszélgetések

A Facebook-csoport vezetése olyan lehet, mint egy részmunkaidős állás. A spam-fiókok, trollok és korlátozott adminisztrátori jogosultságok miatt nehéz biztosítani a zökkenőmentes működést. Mivel a Facebook eszközei meglehetősen merevek, nem lehet testreszabni a bejegyzések kezelését, jóváhagyását vagy moderálását.

Jó hír: a Facebook nem az egyetlen közösségépítő platform. Számos olyan platform létezik, amely sokkal nagyobb kontrollt biztosít, és segít létrehozni egy olyan teret, amely pontosan illeszkedik a márkádhoz.

Néhány Facebook-csoport alternatíva még közösségi bevételszerzési és elkötelezettségi eszközöket is kínál.

A 15 legjobb alternatíva a Facebook-csoportok helyett: áttekintés

A 15 legjobb alternatíva a Facebook-csoportok helyett

Számos közösségi platformot teszteltünk, hogy megtaláljuk a Facebook-csoportok legjobb alternatíváit, és örömmel osztjuk meg veled az eredményeket. Íme a legjobb lehetőségek, amelyekkel saját online közösséget hozhatsz létre, javított felhasználói élményt biztosítva.

Kezdje el használni a ClickUp Chats szolgáltatást! Csatlakozz másokhoz a ClickUp-on, és működj együtt velük valós időben!

Ha olyan Facebook-csoport alternatívát keresel, amely segít kapcsolatot teremteni és értelmes kapcsolatokat építeni a közösség tagjaival, akkor a ClickUp pont az, amire szükséged van.

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, és amelyet a következő generációs AI automatizálás és keresés gyorsít. Használhatja tagok vendégként való meghívására vagy munkaterületéhez való hozzáadására a közösségépítő projektek zökkenőmentes együttműködése érdekében.

A ClickUp Chat segítségével személyes üzeneteket küldhetsz egyéni interakciókhoz. Ha egy csapattaggal együttműködsz vagy mentorálod, könnyedén konkrét feladatokká alakíthatod a beszélgetéseidet.

A Facebook-csoportokkal ellentétben nem kell többször is több mellékletet csatolnia. A ClickUp Chat segítségével összekapcsolhatja a feladatokat és az üzeneteket, hogy mindenki tisztában legyen a kontextussal. A Chat-et Spaces-be is szervezheti úgy, hogy külön nyilvános és privát csatornákat hoz létre a különböző ötletekhez vagy projektekhez.

Közösségszintű frissítéseket szeretnél megosztani? Használd a Bejegyzések funkciót, hogy bejelentéseket tegyél, vitákat indíts, vagy izgalmas ötleteket ossz meg.

Csatlakozz a közösség tagjaihoz és kövesd nyomon a feladatokat a ClickUp Chat segítségével

A legjobb rész? A Csevegés keresőfunkciójával bármely üzenetet megtalálhat. Nincs többé több száz üzenet végiglapozása a releváns információk megtalálásához.

A ClickUp közösségkezelési sablon segítségével a kezdés nagyon egyszerű. Ez egy azonnal használható beállítás, amely segít megszervezni a munkaterületet, megtervezni a kommunikációs stratégiákat, racionalizálni a munkafolyamatokat és elkezdeni a közösség építését anélkül, hogy időt kellene pazarolni a dolgok kitalálására.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája túlterhelheti az új felhasználókat, és időbe telik, mire elsajátítják őket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A kihívásunk az volt, hogy olyan virtuális szervezetet hozzunk létre, amely elegendő struktúrát biztosít anélkül, hogy korlátozná a különböző csapatokat, amelyek mindegyike eltérő kultúrával és munkastílussal rendelkezik. A titkos recept az volt, hogy egy valóban alulról felfelé építkező megközelítést alkalmaztunk, amelynek keretében mindenki megosztotta a legjobb gyakorlatait. Az eredmény egy együttműködésen alapuló virtuális kultúra lett, amely valóban önirányított és a felhasználói innovációk és visszajelzések révén folyamatosan önfejlesztő.

2. Slack (A legjobb munkahelyi és vállalati együttműködéshez)

via Slack

A Slack egy népszerű vállalati kommunikációs eszköz csapatok együttműködéséhez és online közösségek kezeléséhez. A Facebook-csoportokkal ellentétben a Slack rendezett és professzionális környezetet biztosít. Privát tereket vagy csatornákat hozhat létre konkrét témákhoz, fájlokat csatolhat az egyszerű együttműködés érdekében, valamint alcsoportokat hozhat létre konkrét megbeszélésekhez.

Valós időben szeretne kapcsolatba lépni egy taggal, hogy részletes beszélgetéseket folytasson? Használja a Huddle-t. A Slack segítségével a fontos üzeneteket külön is elmentheti, hogy később könnyen hozzáférhessenek.

A Slack legjobb funkciói

A könnyű hozzáférés érdekében rögzítsd a fontos üzeneteket és forrásokat a csatornákban.

Testreszabhatja az értesítési beállításokat, hogy csökkentsék a zavaró tényezőket.

Állíts be emlékeztetőket a beszélgetésekben, hogy ne feledkezz meg a fontos feladatokról.

A Slack korlátai

A beszélgetések 90 nap után automatikusan törlődnek az ingyenes csomagban.

A Slack árai

Ingyenes

Előny: 8,75 USD/hó

Business+: 15 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 27 000 értékelés)

Mit mondanak a Slackről a valódi felhasználók?

A Slack legjobb tulajdonsága az intuitív kommunikációs csatornái, amelyek szervezett együttműködést tesznek lehetővé a csapatokon belül. Az olyan funkciók, mint a szálakba rendezett beszélgetések, a fájlmegosztás és az olyan eszközökkel való integráció, mint a Google Drive, a Trello és a Zoom, zökkenőmentessé teszik a munkafolyamatokat. Az ingyenes csomagok korlátozott tárhelykapacitással rendelkeznek a megosztott fájlok számára.

3. Discord (legalkalmasabb játékokhoz és élő közvetítésekhez)

via Discord

A Discord újszerű módszert kínál a közösséged összekapcsolására és bővítésére, különösen azok számára, akik értékelik a valós idejű interakciókat. Kiválóan alkalmas élő közvetítésekhez, játékokhoz vagy alkalmi beszélgetésekhez. A csapat tagjai emojikat és matricákat is hozzáadhatnak, egyedi avatarokat hozhatnak létre, és hanghatásokkal javíthatják a közösség elkötelezettségét.

Szeretnéd optimalizálni a szerveredet? Próbáld ki a Discord néhány trükkjét, például hozz létre témakörökre szabott csatornákat, hogy a beszélgetések fókuszáltak és szervezettek maradjanak. Emellett minden csatornához egyedi jogosultságokat is beállíthatsz, így biztosítva a releváns tartalmakhoz való hozzáférést és megelőzve a túlzsúfolt csevegéseket.

A Discord legjobb funkciói

Integrálj olyan platformokat, mint a Twitch és a YouTube, hogy központosítsd a közösségi interakciókat.

Automatizálja az olyan feladatokat, mint az új tagok üdvözlése és a szerepkörök kezelése AI-botokkal.

Zökkenőmentes kommunikáció hang- és szövegopciókkal

Legfeljebb 250 000 tagot vehetsz fel a Discord szerverekre.

A Discord korlátai

Bár hangcsevegés elérhető, beépített videofunkciók nincsenek.

A Discord árai

Ingyenes

Discord Nitro Basic: 2,99 USD/hó

Discord Nitro: 9,99 USD/hó

Discord értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Discordról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy a Discord milyen könnyen használható. Gyors, és remek a felhasználói felülete. Nagyon egyszerű különböző csoportokat és közösségeket létrehozni, és szórakoztató másokkal interakcióba lépni.

Imádom, hogy a Discord milyen könnyen használható. Gyors, és remek a felhasználói felülete. Nagyon egyszerű különböző csoportokat és közösségeket létrehozni, és szórakoztató másokkal interakcióba lépni.

4. Mighty Networks (a legjobb fehér címkés online közösség létrehozásához)

via Mighty Networks

A Mighty Networks segítségével teljesen márkás és nyereséges közösséget hozhatsz létre. Egy helyen hozzáadhatod tanfolyamaidat, tagságaidat és ajánlataidat. Rugalmas építőelemeket, úgynevezett Spaces-eket kínál, amelyekkel egyedi funkciókat adhatsz hozzá a közösségedhez.

A MightNetworks élő közvetítési és valós idejű csevegési lehetőségeket is kínál. A közösség tagjai könnyedén csatlakozhatnak a webről, Androidról vagy iOS-ről, és privát üzenetek vagy kis csoportos csevegések révén léphetnek kapcsolatba egymással.

A Mighty Networks legjobb funkciói

Integrálj harmadik féltől származó alkalmazásokat az események szervezéséhez

Könnyedén bővítheted a csoportot, nincs korlátozás a házigazdák, tagok vagy moderátorok számát illetően.

Fejlessz ki egy márkás mobilalkalmazást, hogy személyre szabhasd a közösségi élményt!

Hozzon létre erőforrás-könyvtárakat és ütemezzen tartalmakat a tanfolyamaihoz

A Mighty Networks korlátai

Nem kínál ingyenes csomagot.

A Facebook-csoportokkal még nem ismerős új felhasználóknak eleinte nehézséget okozhat a hozzájuk való alkalmazkodás.

A Mighty Networks árai

Közösség: 49 USD/hó

Tanfolyamok ára: 119 USD/hó

Üzleti: 219 USD/hó

A Path-to-Pro tervezet: 430 USD/hó

Mighty Networks értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Mighty Networks-ről a valódi felhasználók?

Évekig egy Facebook-csoportban tartottam fenn a podcasterek és tartalomkészítők közösségét. De egy NAGY probléma mindig is akadályozott minket: a figyelemelterelés. Most, a Mighty Network közösségünkben, a Podcasters Connectben, az emberek tudják, hogy amikor belépnek, nem fogják őket elárasztani a tipikus közösségi médiával járó figyelemelterelő tényezők. Az egyetlen kihívás, amivel a Mighty Networks esetében szembesülök, a „Plan” rendszer. Nehezebb volt a meglévő ügyfeleket áttelepíteni a platformra, mint azt eredetileg gondoltam. De lassan kezdek belejönni.

💡Pro tipp: Hozzon létre egy teljesen márkás mobilalkalmazást a közösségének a Mighty Pro segítségével, hozzáadva a vállalkozása logóját és színvilágát.

5. LinkedIn (A legjobb szakmai hálózatépítéshez és iparág-specifikus csoportokhoz)

via LinkedIn

A LinkedIn csoportok fantasztikus lehetőséget kínálnak közösségépítésre a közösségi média platformon belül. Ez nagyon hasonlít a Facebook csoportokhoz, de professzionálisabb jellegű. Ezek a csoportok olyan közösségi teret hoznak létre, ahol hasonló gondolkodású emberek kapcsolatba léphetnek egymással, ötleteket cserélhetnek és együtt fejlődhetnek.

Beállíthat csoportszabályokat, meghívhatja ismerőseit, hogy csatlakozzanak a csoportokhoz, és hozzáadhatja a csoport linkjét a LinkedIn profiljához. Ez segít naprakész maradni az iparági trendekkel, miközben egy valódi értéket képviselő közösséget épít. A LinkedIn lehetővé teszi fizetett hirdetések futtatását is a csoport népszerűsítésére.

A LinkedIn legjobb funkciói

Hozzáférés globális hálózati lehetőségekhez földrajzi határok nélkül

Ossza meg blogjait, fehérpapírjait, infografikáit, videóit és egyebeket egy célzott közönséggel!

Használja a csoportokat piackutatások elvégzésére és a trendekkel kapcsolatos friss információk megszerzésére.

A LinkedIn korlátai

Nem kínál beépített lehetőségeket a csoportod bevételszerzésére.

Az élő közvetítés túlságosan bonyolult, jóváhagyást és külső szoftvert igényel a beállításhoz.

LinkedIn árak

Ingyenes

Prémium: 29,99 USD/hó

Üzleti: 59,99 USD/hó

LinkedIn értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (350+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a LinkedInről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy az emberek megoszthatják egymással a csoporton belül a számukra fontos, releváns tartalmakat, közös érdeklődési körüket, fontos álláshirdetéseket és cikkeket (a LinkedIn-en). Bárcsak könnyebb lenne a korábbi bejegyzések tartalmát keresni, ahelyett, hogy sokáig kellene görgetni.

✨ Érdekesség: A LinkedIn csoportok 2005-ben jöttek létre, így az egyik legrégebbi online közösségi eszköznek számítanak, amely ma is használatban van!

6. Discourse (A legjobb strukturált, nyílt forráskódú közösségi fórumok létrehozásához)

via Discourse

A Discourse egy nyílt forráskódú platform, amelyet a GitHub tárol. Olyan, mint a klasszikus fórumok modern változata. A Discourse lehetővé teszi, hogy közösségi moderátorokat adj hozzá, és praktikus értesítési funkcióval rendelkezik, amely értesít, ha valaki válaszol a bejegyzéseidre.

Ugyanakkor a Discourse nagyon alapszintű a fejlettebb közösségi platformokhoz képest. Leginkább olyan fejlesztői közösségeknek ajánlott, amelyek rendelkeznek némi programozási ismeretekkel, mivel a beállítása önállóan meglehetősen bonyolult lehet.

A Discourse legjobb funkciói

Kövesse nyomon és kezelje hatékonyan a tartalmakat egy egyszerű sorbaállítási rendszerrel a moderátorok számára.

Testreszabhatja az értesítéseket úgy, hogy részletes riasztásokat állít be bizonyos kategóriák figyelésére.

Tartsd szemmel a folyamatokat és oldd meg a problémákat hatékonyan a fontos naplókövetés segítségével.

A többtagú interakciókhoz hasznos személyzeti megjegyzések segítségével zökkenőmentesen figyelemmel kísérheted a felhasználói interakciókat.

A diskurzus korlátai

A Discourse fejlesztőknek készült, és a tárhely és a beállításhoz rendszergazdai ismeretekre van szükség.

Egy másik személyes közösségi platformról a Discourse-ra való áttérés nehéz és időigényes lehet.

A Discourse árazása

Kezdő csomag: 20 USD/hó

Alapcsomag: 100 USD/hó

Üzleti: 500 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

Discourse értékelések és vélemények

Capterra: Nincs elég értékelés

G2: 4,0/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Discourse-ról a valódi felhasználók?

A Discourse nagyon könnyen használható, és fórumszerű platformon nyílt vitát tesz lehetővé. Meglehetősen testreszabható, különböző témákat és kategóriákat hozhat létre, valamint nyomon követheti a felhasználók aktivitását.

💡Profi tipp: Ha nem vagy technikai szakértő, a Discourse kínál egy szolgáltatást, amely megépíti a közösséget helyetted, de ennek ára meglehetősen magas – körülbelül 100 dollár/hónap.

via Circle

A Circle egy közösségi platform alkotók, coachok és vállalkozók számára, akik passzív jövedelmet szeretnének szerezni kurzusok és rendezvények szervezésével. A platformon kohort alapú csoportokat és csepegtető tananyagokat hozhat létre, tömeges DM-eket küldhet, valamint személyes vagy csoportos coaching üléseket tarthat.

Lehetőséget kínál személyes hírcsatorna létrehozására az összes közösségi tag számára, valamint automatikus heti összefoglalók küldésére az elkötelezettség növelése érdekében. A Circle legjobb funkciója az élő videó élmény. Beállíthatja az irodai munkaidőt, élő AMA-üléseket tarthat és élő közvetítéseket végezhet, hogy interakcióba lépjen a közösségével.

A Circle legjobb funkciói

Testreszabhatja a platformot, hogy tükrözze egyedi márkaidentitását.

Tegye lehetővé a privát és közvetlen üzenetküldést, valamint a csoportos beszélgetéseket a mélyebb kapcsolatok kialakítása érdekében.

Hozzon létre egyedi céloldalakat élő eseményekhez

Körök korlátai

A terek nem sokoldalúak; nem lehet kombinálni a beszélgetéseket a tanfolyamok területeivel.

Az Android-alkalmazás korlátozott, és nincs lehetőség fehér címkés alkalmazás létrehozására.

Kör árazás

Professzionális: 89 USD/hó

Üzleti: 199 USD/hó

Vállalati: 360 USD/hó

Plus Branded App: Egyedi árazás

Kör értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Circle-ről a valódi felhasználók?

A Circle. so intuitív és felhasználóbarát felületével kiemelkedik, amely egyszerűsíti a közösségépítést és -kezelést.

✨ Érdekesség: A Circle vízadagoló-stílusú terei alkalmasak kötetlen beszélgetésekre, így kiválóan alkalmasak a szakmai csoportokban a témától eltérő kapcsolatok ápolására.

8. Kajabi Communities (a legjobb online tanfolyamok szervezéséhez és értékesítéséhez)

via Kajabi Communities

A Kajabi széles körben elismert platform online vállalkozások építéséhez és kezeléséhez. Lehetővé teszi, hogy saját márkás weboldalt hozzon létre, tanfolyamok vagy coaching programok tantervét megtervezze, fizetéseket feldolgozzon, marketing kampányokat indítson és értékesítési csatornákat hozzon létre – mindezt egy helyről.

A Kajabi-t a Facebook-csoportok alternatívájaként különlegessé teszi a közösségi termék funkciója. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy közvetlenül a webhelyén hozzon létre egy közösségi teret, amely hasonlóan működik, mint egy fórum.

A Kajabi Communities legjobb funkciói

Készítsen tagsági weboldalt egy robusztus weboldal-készítővel

Számos testreszabható céloldal-sablon közül választhatsz.

Használja a beépített e-mail marketing eszközöket a zökkenőmentes csoportkommunikációhoz

Használj értékesítési csatorna szoftvert, hogy minden szakaszban bevonhasd a potenciális ügyfeleket.

Hozzon létre játékos tanulási élményeket haladáskövetéssel, kvízekkel és tanúsítványokkal.

A Kajabi közösségek korlátai

Korlátozott eszközök a diákok és a közösség bevonására

A közösségépítés céljára az árak drágák lehetnek.

Kajabi Communities árak

Kickstarter: 69 dollár/hó

Alap: 149 USD/hó

Növekedés: 199 USD/hó

Előny: 399 USD/hó

Kajabi közösségek értékelései és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Kajabi közösségekről?

Könnyen megvalósítható, mindent egy platformon: tanfolyamok, weboldal, e-mail, kosár és még sok más. Címkézés, e-mail sorozatok, kvízek, podcastok, blogok, videó tárolás és hihetetlen rugalmasság.

9. Patreon (a legjobb közösség létrehozásához tartalom monetizálása céljából)

via Patreon

A Patreon megkönnyíti a tartalomalkotók számára közösségeik bővítését és bevételszerzését. Ez egy tagsági platform, amely lehetővé teszi, hogy előfizetési szolgáltatások révén könnyedén bevételt szerezzen. A beállítás egyszerű: regisztráljon, hozza létre előfizetési szintjeit, és kezdjen el exkluzív előnyöket kínálni rajongóinak. Ezek az előnyök magukban foglalhatják a Patreon-feedhez való hozzáférést, a tagok számára fenntartott csoportos csevegéseket, fórumokat és egyéb különleges bónuszokat.

A Patreon lehetőséget kínál arra, hogy mélyebb szinten lépj kapcsolatba a közönségeddel. VIP-kezelést biztosítasz a rajongóidnak, miközben fenntartható közösségi struktúrát építesz a munkád köré. Ki ne szeretné ezt?

A Patreon legjobb funkciói

Hozzon létre exkluzív fórumokat bizonyos tagsági szintek számára a Discourse integrációval.

Ossz ki szintalapú szerepeket a Discordon, hogy elismerd a hűséges támogatókat.

Folyamatos jövedelmet szerezhetsz ismétlődő előfizetésekkel

A Patreon korlátai

Ez nem biztosít olyan nagy ellenőrzést, mint a saját webhelyén történő csoportkezelés.

A Patreon levonja a platformon keresztül szerzett bevételeid egy százalékát.

Patreon árak

Ingyenes

Előny: a bevételek 8%-a

Prémium: a bevételek 12%-a

Patreon értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Patreonról?

A Patreon remek módja annak, hogy kapcsolatba lépj ügyfeleiddel, és úgy érezzék, hogy egy különleges közösség tagjai.

🧠 Tudtad? A Patreon alkotói a platform elindítása óta összesen több mint 8 milliárd dollárt kerestek, így ez a platform a monetizált közösségek egyik legnépszerűbb platformja lett.

10. BuddyBoss (a legjobb testreszabható online közösségek létrehozásához)

via BuddyBoss

A BuddyBoss nyílt forráskódú szoftverként indult, amelynek felhasználói szabadon módosíthatták és testreszabhatták a saját igényeiknek megfelelően. Az idő múlásával online közösségi platformmá fejlődött.

A BuddyBoss segítségével közvetlenül a WordPress webhelyén hozhat létre Facebook-szerű közösségi élményt. Lehetővé teszi egyedi közösségépítő és -kezelő funkciók hozzáadását, például online áruházakat, fordításokat, tevékenységi műszerfalakat és említéseket. A tervezési lehetőségek azonban korlátozottak, ezért egy jó témára lesz szüksége, hogy webhelye vizuálisan vonzó legyen.

A BuddyBoss legjobb funkciói

Hozzon létre felhasználói profilokat, hírcsatornákat, privát üzenetküldő funkciókat, fórumokat és közösségi csoportokat a beépített funkciók segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható a LearnDash és a WooCommerce platformokkal, hogy előfizetések vagy egyszeri fizetések útján értékesíthesse tartalmait.

Növelje a tagok elkötelezettségét gamifikáció, álláshirdetések, események és egyéb funkciók hozzáadásával kompatibilis WordPress bővítményekkel.

A BuddyBoss korlátai

Bár felhasználóbarát, ha még nem ismeri a WordPress vagy a közösségi platformokat, akkor időbe telhet, mire elsajátítja a használatukat.

Bizonyos funkciókhoz további bővítmények szükségesek lehetnek.

BuddyBoss árak

Egyes webhelyre szóló csomag: 299 USD/év

Öt webhelyes csomag: 349 USD/év

Tíz webhelyes csomag: 449 USD/év

Standard csomag: 179 USD/hó, éves számlázással

Done For You szolgáltatás: Egyszeri 1999 dolláros felár ellenében ez a szolgáltatás a Standard csomaghoz képest továbbfejlesztett márkaépítési és marketingtervezési szolgáltatásokat kínál.

Fejlesztői kiegészítő: egyszeri 299 dolláros díj

BuddyBoss értékelések és vélemények

Nincs elérhető vélemény

11. Reddit (a legjobb megoldás hasonló gondolkodású emberekkel való kapcsolatfelvételhez niche közösségekben)

via Re d dit

A Reddit hasonlóan működik, mint a Facebook-csoportok, de nagyobb kontrollt biztosít a közösséged felett, és nem piszkálja a felhasználói adatokat. Létrehozhatsz egy subreddit-et, hogy összehozd a közös érdeklődésű embereket, és jól szervezett módon megvitassák a témákat. Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy konkrét közösségekre vagy témákra iratkozzanak fel, ami segít kialakítani a kapcsolódás és a tartozás érzését.

A márkák subredditeket hozhatnak létre, hogy válaszoljanak a felhasználók kérdéseire és visszajelzéseire, és beszélgetéseket folytassanak célközönségükkel. A Reddit közösségek a beszélgetések megfigyelésével segítenek a vállalkozásoknak megérteni ügyfeleik problémáit, preferenciáit és trendjeit.

A Reddit legjobb funkciói

A Reddit négyféle közösség közül választhatsz: nyilvános, korlátozott, privát vagy csak prémium tagok számára elérhető.

Adjon hozzá egyedi szabályokat és irányelveket, amelyek az egyes subredditekhez igazodnak.

A tartalmakat relevanciájuk, érdekességük és a közösség számára nyújtott hasznosságuk alapján értékelheti pozitívan vagy negatívan.

A Reddit korlátai

Nincs beépített lehetőség a csoportod monetizálására vagy közvetlen bevétel generálására.

Nincs videocsevegési funkciója, ami korlátozza a valós idejű interakció lehetőségét.

Reddit árak

A felhasználók és a vállalkozások ingyenesen hozhatnak létre subredditeket. A hirdetések fizetősök.

Reddit értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Redditről a valódi felhasználók?

A Reddit egy kiváló közösségi média platform, amely lehetővé teszi felhasználói számára, hogy csatlakozzanak egy közösséghez, tartalmakat tegyenek közzé és beszélgetéseket folytassanak más felhasználókkal.

💡Profi tipp: Használja a Reddit díjazási rendszerét, hogy „díjakat” adjon a kiváló bejegyzéseket vagy kommenteket író tagoknak, ezzel növelve a közösség elkötelezettségét.

12. Bettermode (A legjobb professzionális, fehér címkés ügyfélközösségek kezelésére a webhelyén)

via Bettermode

Olyan módot keresel, amellyel márkás ügyfélközösséget építhetsz közvetlenül a vállalatod weboldalán? A Bettermode (korábban Tribe) pontosan az lehet, amire szükséged van. Ez a white label platform közvetlenül integrálható a vállalati weboldaladba, így professzionális fórumot biztosít, ahol a közönséged kapcsolatba léphet és részt vehet a tevékenységekben.

A Bettermode segítségével vezethetsz beszélgetéseket, megoszthatsz tartalmakat és létrehozhatsz egy mobilalkalmazást a márkáddal. Ügyfeleid képek és videók posztolásával, szavazásokon való részvétellel és konkrét közösségi terek által szervezett beszélgetésekben való szabad részvétellel vehetnek részt.

A Bettermode legjobb funkciói

Állíts be automatizálási szabályokat a spam csökkentése és a közösség adatvédelmének és biztonságának biztosítása érdekében.

Engedélyezze a fórumalapú beszélgetéseket a vállalat márkája alatt

A beszélgetéseket hatékonyan szervezheti a terek segítségével

A Bettermode korlátai

Más munkahelyi kommunikációs eszközökhöz képest hiányoznak belőle a csevegési funkciók.

Nem támogatja az események szervezését.

A Bettermode árai

Ingyenes

Lite: 24 USD/hó

Előny: 59 dollár/hó

Üzleti: 119 USD/hó

Bettermode értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak a Bettermode-ról a valódi felhasználók?

A használata nagyon egyszerű: megkapod az alapvető építőelemeket, amelyekkel létrehozhatod a közösségi platformodat, majd ha szeretnéd, további funkciókat és egyedi jellemzőket is hozzáadhatod.

💡Profi tipp: A Bettermode testreszabható elemzési irányítópultjával nyomon követheted a közösségedben zajló trendeket és aktivitást.

13. Telegram (legalkalmasabb nagy csoportok befogadására, bevételt generáló közvetítésekkel és csatornákkal)

via Telegram

A Telegram közösségi csevegőalkalmazásként indult, de mára már ennél sokkal több. Gondolj rá úgy, mint az e-mail, az élő közvetítés és az üzenetküldés keverékére. Csoportokban üzeneteket küldhetsz, videókat oszthatsz meg és fájlokat tölthetsz fel.

Lehetővé teszi különböző csatornák létrehozását és konkrét témákra fókuszáló közösségek létrehozását. Emellett rögzítheted a csoport szabályait és fontos üzeneteidet. A Telegramot a Facebook-csoportok kiváló alternatívájává teszi az élő közvetítés és a célközönség tagjaival való valós idejű kapcsolattartás lehetősége.

A Telegram legjobb funkciói

Hozzon létre akár 200 000 tagot számláló csoportokat

Válaszolj a csoportos csevegésekben található konkrét üzenetekre úgy, hogy balra csúsztatod az ujjadat, és beírod a válaszodat.

Említse meg a csoportos csevegésben a tagokat, hogy felkeltse a figyelmüket, és azonnal bevonja őket a beszélgetésbe.

A Telegram korlátai

Elsősorban egyirányú, valódi közösségi interakció nélkül

Nincs támogatás élő eseményekhez vagy online tanfolyamokhoz

A Telegram árai

Ingyenes

Telegram értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

G2: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Telegramról a valódi felhasználók?

A Telegramban az tetszik, hogy nagy csoportokat és csatornákat lehet létrehozni, és fantasztikus, hogy akár 2 GB-os fájlokat is meg lehet osztani.

💡Profi tipp: Próbáld ki a Telegram szavazásait és kvízeit, hogy csatornáid interaktívabbá váljanak, és a tagok érdeklődését fenntartsd.

14. WhatsApp (a legjobb személyes és szakmai közösségek építéséhez)

via WhatsApp

Bár a WhatsApp-ot széles körben személyes üzenetküldő alkalmazásként használják, a felhasználók magán (ingyenes vagy fizetős) közösségi teret is létrehozhatnak, hogy kapcsolatba lépjenek hasonló gondolkodású személyekkel, jelenlegi vagy potenciális ügyfelekkel. A WhatsApp támogatja a csoportos csevegést, az üzleti üzenetküldést, sőt a hang- és videohívásokat is a zökkenőmentes valós idejű kommunikáció érdekében.

Küldhetsz közösségi bejelentéseket az általános csevegésben, létrehozhatsz közösségi eseményeket, és AI segítségével gyors válaszokat kaphatsz bármilyen kérdésre. Ráadásul a WhatsApp nagy csoportmérete lehetővé teszi, hogy egy helyen kapcsolatba lépj rengeteg taggal.

A WhatsApp legjobb funkciói

Hozzon létre alcsoportokat a közösségen belül konkrét témákhoz

Jóváhagyhatod vagy eltávolíthatod a tagokat, és szabályozhatod, hogy ki küldhet üzeneteket a csoportnak.

Tagokat linkeken keresztül vagy közvetlenül a névjegyekből adhat hozzá.

A WhatsApp korlátai

Bárki, aki rendelkezik a telefonszámával, hozzáférhet az Ön személyes adataihoz és állapotához, hacsak nem módosítja a adatvédelmi beállításokat.

A WhatsApp korlátozza az egyszerre elküldhető képek számát.

WhatsApp árak

Ingyenes

WhatsApp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

Mit mondanak a WhatsApp-ról a valódi felhasználók?

Személyes véleményem szerint a WhatsApp világszerte jó közönségbázissal rendelkezik, így üzleti célokra ez a legjobb platform a maximális közönség eléréséhez. Ez a platform minden eszközön elérhető, így az ügyfelek bármikor könnyebben elérhetik.

15. Hivebrite (A legjobb alumni hálózatok és szakmai közösségek építéséhez)

via Hivebrite

A Hivebrite egy dedikált privát közösségi platform, amelyet az alumni hálózatok szem előtt tartásával hoztak létre. Olyan funkciókat kínál, mint vitakörök, csoportok és alcsoportok, márkás mobilalkalmazás, és még álláshirdetések megosztására szolgáló állásportál is. Összekapcsolhatja CRM-jével, hogy könnyedén kezelhesse az élő eseményeket, a jegyértékesítést és a résztvevők listáját.

Lehetőséget kínál egyéni profilbeállítások létrehozására is, amelyekkel korlátozhatja a tagok láthatóságát és kereshetőségét, így a közösség tagjai nem küldhetnek spam üzeneteket másoknak. Ugyanakkor a Hivebrite inkább a hálózatépítésre helyezi a hangsúlyt, mint egy aktív, rendkívül elkötelezett közösség felépítésére.

A Hivebrite legjobb funkciói

Hozzon létre regionális tagozatokat, hogy kiszolgálja a helyi közösségeket és bővítse hatókörét.

Hozzáférhetsz értékes adatokhoz és elemző eszközökhöz, amelyekkel nyomon követheted az elkötelezettséget és javíthatod a teljesítményt.

A beépített ütemezési funkciók segítségével zökkenőmentesen szervezhet és kezelhet élő eseményeket.

Hozzon létre márkás mobilalkalmazásokat, hogy személyre szabott élményt nyújthasson közösségének tagjainak.

A Hivebrite korlátai

A platform kialakítása és felülete kissé elavultnak tűnhet.

Hivebrite árak

Connect: 799 USD/hó

Skálázhatóság: Egyedi árazás

Vállalatok: Egyedi árazás

Hivebrite értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a Hivebrite-ről a valódi felhasználók?

A Hivebrite rugalmas kialakítása, egyszerű megvalósítása, könnyű integrálhatósága, tagok közötti interakciós funkciói és ügyfélszolgálata kiemelkedőek. Nincs (vagy csak minimális) technikai ismeret szükséges, minden oldal elrendezését drag-and-drop elemekkel és automatizált tartalommal testreszabhatja.

Frissítsd a Facebook-csoportokat a ClickUp segítségével

Természetesen a Facebook-csoportok kényelmes módszerek az emberekkel való kapcsolatfelvételre, a hálózat bővítésére és a termékek népszerűsítésére. Azonban egy igazán virágzó online közösség felépítéséhez és bővítéséhez egy dedikált közösségi platformra van szükség, amely könnyű testreszabást és szervezett interakciót tesz lehetővé.

Egyszerű szakmai közösség esetén a LinkedIn Groups a legjobb Facebook-alternatíva. Ha niche közösséget szeretne létrehozni márkájához, akkor a Mighty Networks lehet a megfelelő választás. Ha azonban olyan platformot keres, amely megkönnyíti az együttműködést, akkor a ClickUp a legjobb Facebook-csoport alternatíva.

A ClickUp segítségével könnyedén felépítheted és kezelheted online közösségedet, együttműködhetsz a csoporttagokkal, nyomon követheted a feladatok előrehaladását, automatizálhatod az ismétlődő feladatokat és még sok minden mást.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és fejleszd közösségépítő tevékenységedet!