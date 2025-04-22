ClickUp blog

13 ingyenes pénzügyi előrejelzési sablon a pontos tervezéshez

Uma Kelath
Uma KelathStaff Content Editor
2025. április 22.

Számolt már valaha kézzel előrejelzéseket egy végtelennek tűnő táblázatban?

Valószínűleg azon töprengett, hogyan lehetne összesíteni az összes adatot anélkül, hogy órákat kellene töltenie kézi számításokkal, vagy kockáztatnia kellene költséges hibákat. A válasz: pénzügyi előrejelzési sablonok.

Ezek az eszközök nem egyszerű táblázatok – hanem az adatok szervezéséhez, a számítások automatizálásához és a pénzügyi előrejelzések könnyen értelmezhető formában történő bemutatásához szükséges eszközök.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb pénzügyi előrejelzési sablonokat, amelyeket a prognózisok valós világbeli kaotikus helyzetét jól ismerő pénzügyi elemzők teszteltek. A negyedéves bevételi előrejelzésektől a átfogó cash flow elemzésekig ezek a sablonok elvégzik az Ön számára a nehéz munkát.

Kezdjük el!

Mik azok a pénzügyi előrejelzési sablonok?

A pénzügyi előrejelzési sablonok előre megtervezett eszközök, amelyek segítségével a vállalat pénzügyi eredményei a korábbi adatok, a jelenlegi teljesítmény és a jövőbeli célok alapján becsülhetők meg.

Ezek a sablonok beépített képletekkel és strukturált formátumokkal rendelkeznek, amelyek segítenek előre jelezni a kritikus pénzügyi elemeket, mint például a bevételek, a kiadások, a cash flow és a jövedelmezőség meghatározott időtartamokra vonatkozóan. Széles körben használják őket tervezéshez, befektetések biztosításához és a pénzügyi stabilitás értékeléséhez.

🌻 Példa: A bevételi előrejelzési sablon segítségével a múltbeli bevételi trendek és a várható költségek elemzésével előre lehet jelezni a jövőbeli bevételeket. A cash flow sablon pedig nyomon követi az értékesítésből vagy befektetésekből származó bevételeket a bérköltségekhez és közüzemi költségekhez viszonyítva, kiemelve, hogy a vállalat többletbevételt termel-e vagy hiányban működik-e.

Egyes pénzügyi előrejelzési sablonok forgatókönyv-elemzést is támogatnak. Például egy vállalat modellezheti az új termék bevezetésének „legjobb” és „legrosszabb” kimenetelét. Az ilyen előrejelzések világos, adatokon alapuló betekintést nyújtanak, és így segítik a döntéshozatalt.

Mi jellemzi a jó pénzügyi előrejelzési sablont?

Ha elemző vagy pénzügyi csapat tagja lenne, valószínűleg azt szeretné, hogy a sablonja néhány kulcsfontosságú területen kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Először is, pontos számításokat kell biztosítania. Másodszor, lehetővé kell tennie a gyors módosításokat. Végül, világos és hatékony adatvizualizációt kell nyújtania.

Íme, mi teszi jóvá egy pénzügyi előrejelzési sablont:

📊 Automatizált számítások: Ez különösen hasznos olyan mutatók esetében, mint a összetett éves növekedési ráta (CAGR) vagy a nettó jelenérték (NPV), ahol a pontosság kritikus fontosságú.

🔄 Rugalmasság: Egy jó sablon lehetővé teszi, hogy könnyedén módosítsa az olyan feltételezéseket, mint a bevételek növekedési üteme, a költségszerkezet vagy a piaci trendek.

📈 Vizuális segédeszközök: A grafikonok és táblázatok létrehozására alkalmas beépített funkciókkal rendelkező bevételi előrejelzési sablonok könnyebben érthetővé teszik a komplex pénzügyi adatokat. Például egy oszlopdiagram, amely összehasonlítja a havi ismétlődő bevételt (MRR) két negyedév alatt, vagy a részvények növekedését ugyanebben az időszakban.

🛠️ Testreszabás: A sablonnak alkalmazkodnia kell az Ön iparágának igényeihez. Akár a kiskereskedelemben a készletforgalom nyomon követéséről, akár a SaaS-ban az ügyfélszerzési költségekről (CAC) van szó, a testreszabott megközelítés mindig hozzáadott értéket jelent.

🧠 Tudta? A Webvan, az élelmiszer-házhozszállítás egyik korai úttörője, a dot-com-boom idején közel egymilliárd dollárt gyűjtött össze, de 2001-re rossz pénzügyi tervezés miatt összeomlott.

13 pénzügyi előrejelzési sablon

Most talán azt kérdezi magától, hogy létezik-e olyan sablon, amely az összes legjobb funkciót magában egyesíti? Valójában igen! Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a legjobb pénzügyi előrejelzési sablonokat.

1. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon

ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon: könyvelési Excel sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp pénzügyi elemzési sablon segítségével perceken belül elemezheti bármely vállalatot.

A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon hatékony eszköz a vállalat pénzügyi teljesítményének értékeléséhez és a megalapozott döntések meghozatalához.

Ez a sablon lehetővé teszi a pénzügyi szakemberek, befektetők, üzleti és részvényelemzők számára, hogy egy helyen kövessék nyomon a legfontosabb mutatókat, mint például a bevétel növekedése, az adósság-saját tőke arány és a szabad cash flow trendek. Vizuális eszközöket kínál, mint például kördiagramok a bevételek bontásához és trendvonalak a részvények teljesítményéhez, így a komplex információk könnyen bemutathatók.

A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

  • Előre elkészített táblázatok az adatok egyszerű nyomon követéséhez: A sablon tartalmazza a bevételek, kiadások, nyereségek és veszteségek rögzítésére szolgáló, azonnal használható táblázatokat, minimalizálva a kézi beállításokat.
  • Átfogó pénzügyi értékelés: Egy strukturált formátumban elemzi a legfontosabb mutatókat, mint például a likviditási arányokat, az adósságszintet és a cash flow trendeket.
  • Részletes kockázatértékelési szakasz: A sablon olyan valós adatokon alapuló kockázatelemzést tartalmaz, mint az ellátási lánc függőségei és a szabályozási kihívások.

Főbb mutatók

A sablon olyan alapvető mutatókra összpontosít, mint a nettó haszonkulcs, a likviditási mutatók, az adósság-saját tőke arány, valamint olyan értékelési mutatókra, mint az ár-nyereség arány (P/E) és a diszkontált cash flow (DCF) elemzés.

🌟 Ideális: Pénzügyi és részvényelemzők, könyvelők és befektetők számára átfogó pénzügyi értékelések elvégzéséhez vagy bemutatásához.

2. ClickUp számviteli műveletek sablon

ClickUp számviteli műveletek sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp számviteli műveletek sablonjával soha nem marad le a pénzügyeivel kapcsolatos frissítésekről.

A ClickUp számviteli műveletek sablon segít a pontos pénzügyi nyilvántartások vezetésében, a kiadási minták azonosításában és a vállalat általános pénzügyi helyzetének értékelésében.

Ez az ingyenes sablon különösen hasznos a fizetendő és követelhető összegek kezeléséhez, a naplóbejegyzések dokumentálásához, a nyereség és veszteség elemzéséhez, valamint a cash flow értékeléséhez. A vállalat pénzügyeit világos, cselekvésre késztető listákba és táblázatokba rendezi, amelyek haladási sávokkal rendelkeznek, így kiküszöböli a pénzügyi menedzsmentben a találgatásokat.

Az alábbi egyéni nézetekkel rendelkezik:

  • Számlacsoportok listája: A bevételeket és kiadásokat releváns számlakategóriákba csoportosítva követi nyomon.
  • Napló lista: Részletes terhelési és jóváírási bejegyzésekkel rögzíti az összes pénzügyi tranzakciót.
  • Főkönyv: Összeállítja a mérleg és az eredménykimutatás tételeit.
  • Nyereség- és veszteségtáblázat: A bevételek és kiadások vizuális ábrázolása.
  • Pénzforgalmi lista: nyomon követi a pénzeszközök mozgását a bevételi és kiadási minták elemzése érdekében.

Főbb mutatók

Nyomon követi a jövedelmezőséget, a cash flow-t, a bevételeket, a kiadásokat és a trendeket, hogy világos képet kapjon pénzügyi helyzetéről.

🌟 Ideális: Könyvelők és üzleti vezetők számára, akiknek praktikus eszközre van szükségük a számlák nyomon követésének automatizálásához, a pénzügyi helyzet figyelemmel kíséréséhez vagy az adóbevallások és jelentések előkészítéséhez.

📖 További információ: 10 kiváló pénzügyi KPI, amelyet nyomon kell követnie

3. ClickUp megtérülési elemzés sablon

ClickUp megtérülési elemzés sablon
Töltse le ezt a sablont
Tartsa szemmel minden elköltött dollárt a ClickUp megtérülési elemzési sablonjával.

A megtérülési pont meghatározása elengedhetetlen ahhoz, hogy megértsük, mikor kezd el nyereséget termelni a vállalkozásunk. A ClickUp megtérülési elemzési sablon segít elvégezni ezt a kritikus elemzést. Lehetővé teszi a fix és változó költségek azonosítását, a pénzügyi teljesítmény értékelését és az adatokon alapuló döntések meghozatalát.

A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

  • Az elemzés és a költségprofil-nézetek felsorolják a fix és változó költségeket, lehetővé téve a vállalatok számára pénzügyi struktúrájuk vizualizálását.
  • A Változó költségek nézet segít nyomon követni a kiadások időbeli változásait.
  • A Jelentés összefoglaló nézet összesíti az összes adatot, és tartalmaz egy képletet, amely azonnal kiszámítja a megtérülési egységeket és az értékesítést. Ez segít meghatározni a veszteségek elkerüléséhez szükséges bevételt és értékesítési mennyiséget.

Főbb mutatók

A sablon figyelemmel kíséri a teljes fix költségeket, az egységnyi változó költségeket és a bevételi küszöbértékeket, így teljes képet ad a megtérülési pontról.

🌟 Ideális: Döntéshozók számára, akik egyértelműséget és pontosságot keresnek a pénzügyi értékelésekben.

4. ClickUp főkönyvi sablon

ClickUp főkönyvi sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp főkönyvi sablon segítségével pillanatok alatt áttekintheti vállalatának pénzügyi helyzetét.

A ClickUp főkönyvi sablon strukturált és hatékony módszert kínál a terhelések, jóváírások, eszközök és kötelezettségek nyomon követésére, így világos képet adva a vállalat pénzügyi teljesítményéről.

Figyelemmel kísérheti a cash flow-t, megtekintheti a nyereség- és veszteségkimutatásokat, és biztosíthatja, hogy a pénzügyi nyilvántartások megfeleljenek a számviteli előírásoknak. Ez a sablon segít a megfelelőségi követelmények kezelésében, és egyszerűvé és problémamentessé teszi a számlák egyeztetését.

A sablon kiemelkedő tulajdonságai:

  • A Tranzakciók nézet lehetővé teszi, hogy valós időben figyelemmel kísérje az összes terhelési és jóváírási tételt, biztosítva, hogy minden tranzakciót elszámoljanak.
  • A Nyereség és veszteség nézet segít a bevételek és kiadások elemzésében, hogy felmérje a jövedelmezőséget és megalapozott döntéseket hozzon.
  • A főkönyvi nézet összesíti az összes pénzügyi adatot egy átfogó főkönyvben, hogy azok zökkenőmentesen nyomon követhetők legyenek.

Főbb mutatók

A sablon nyomon követi a teljes terheléseket, a teljes jóváírásokat, a számlaegyenlegeket és a haszonkulcsokat, hogy teljes képet adjon a vállalat pénzügyi teljesítményéről.

🌟 Ideális: könyvelők, elemzők és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik pontos pénzügyi nyilvántartásokat szeretnének vezetni és felkészülni az ellenőrzésekre.

5. ClickUp költség-haszon elemzési sablon

ClickUp költség-haszon elemzési sablonja
Töltse le ezt a sablont
Végezzen pontos költség-haszon elemzést a ClickUp költség-haszon elemzési sablonjával.

A ClickUp költség-haszon elemzési sablon strukturált megközelítést kínál minden üzleti döntés pénzügyi következményeinek értékeléséhez. Ez a sablon vizuális keretrendszert biztosít, amely különböző színekkel jelöli az egyes költség-haszon kategóriákat:

  • Zöld: Magas költség, alacsony haszon
  • Kék: Magas költség, magas haszon
  • Piros: Alacsony költség, alacsony haszon
  • Sárga: Alacsony költség, nagy haszon

A színkóddal jelölt kategóriák segítségével a csapatok gyorsan felmérhetik, melyik lehetőségek biztosíthatják a legjobb befektetési megtérülést, és ennek megfelelően oszthatják el az erőforrásokat.

Főbb mutatók

A sablon segít vizualizálni és összehasonlítani a legfontosabb mutatókat, mint például a költségek, a haszon, a befektetés megtérülése (ROI) és a költségek megtérüléséhez szükséges idő.

🌟 Ideális: üzleti elemzők, pénzügyi tervezők és döntéshozók számára, akiknek értékelniük kell a fontos üzleti döntések pénzügyi megvalósíthatóságát, például új termékek bevezetése, új piacokra való belépés vagy befektetési lehetőségek értékelése esetén.

📖 További információk: A projekt megvalósíthatóságának elsajátítása: 7 lépéses útmutató a hibátlan megvalósíthatósági tanulmányhoz

6. ClickUp költségelemzési sablon

ClickUp költségelemzési sablon
Töltse le ezt a sablont
Végezzen zökkenőmentes költségelemzést a ClickUp költségelemzési sablon segítségével.

A ClickUp költségelemzési sablon egyszerűsített megoldást kínál a költségek nyomon követésére, értékelésére és kezelésére a projekt teljes életciklusa alatt.

A sablon egyik legfontosabb előnye a feladatkezelési képessége. A vállalkozások teendőlistát készíthetnek a költségek nyomon követéséhez, felelősségi köröket rendelhetnek hozzá, határidőket állíthatnak be, és prioritásokat rendelhetnek a feladatokhoz, hogy a projekt minden költségekkel kapcsolatos aspektusa figyelembe legyen véve.

Akár a fix vagy változó költségeket értékeli, akár a lehetséges költségmegtakarítási stratégiákat elemzi, a sablon mindent rendezett és nyomon követhetővé tesz.

Főbb mutatók

A sablon olyan kulcsfontosságú mutatókra összpontosít, mint a projekt teljes költsége, a feladatok közötti költségelosztás és a költségmegtakarítási lehetőségek.

🌟 Ideális: Mindenkinek, aki felelős a projektköltségvetések kezeléséért, a költségekkel kapcsolatos feladatok nyomon követéséért és a költséghatékonyság biztosításáért a projekt végrehajtásának minden szakaszában.

7. ClickUp projektköltség-elemzési sablon

ClickUp projektköltség-elemzési sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp projektköltség-elemzési sablonjával soha nem lépheti túl a költségvetést.

Hatékony pénzügyi nyomonkövetési rendszer nélkül nehéz betartani a projekt költségvetését és megalapozott döntéseket hozni. A ClickUp projektköltség-elemzési sablon strukturált megközelítést kínál a pénzügyi ellenőrzés biztosításához, ezzel segítve a probléma megoldását.

A sablon segítségével a vállalkozások hatékonyan előre jelezhetik és nyomon követhetik kiadásaikat, világos áttekintést nyújtva a projekt egyes feladataival vagy tételeivel kapcsolatos költségekről. A sablon segítségével nyomon követheti az egységköltségeket, az árakat és a teljes kiadásokat is. Ez megkönnyíti a pénzügyek nyomon követését és a költségoptimalizálás területeinek azonosítását.

Főbb mutatók

A sablon nyomon követi a mutatókat, beleértve az egységköltségeket, a feladatonkénti összköltséget, valamint az anyagok, általános költségek, változó és fix költségek költségbontását.

🌟 Ideális: Projektmenedzserek számára, akiknek szorosan figyelemmel kell kísérniük a projekt költségeit, beleértve az anyagköltségeket, a munkaerőt és az általános költségeket.

📖 További információ: 10 kiváló becslési sablon a pontos költségelőrejelzésekhez a ClickUp, Excel és Word programokban

8. ClickUp pénzügyi menedzsment sablon

ClickUp pénzügyi menedzsment sablon
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp pénzügyi menedzsment sablonjával egyszerűvé és zökkenőmentessé teheti a pénzügyi tervezést.

A ClickUp pénzügyi menedzsment sablon segít a vállalkozásoknak nyomon követni a költségvetést és a kiadásokat, így a pénzügyi tervezés szervezett marad. Emellett a feladatok, például a kiadások, a kifizetések, a számlák és a megrendelések kategóriákba sorolásával biztosítja a világos és pontos költségvetés-tervezést.

A „Kiadások/Kifizetések” fülön nyomon követheti a kifizetéseket és a bevételeket, míg a „Értékesítés” és a „Számlák” fülön összevont képet kap a bejövő bevételekről és a fennálló kifizetésekről.

A legjobb az, hogy a sablon lehetővé teszi a határidők, a prioritási státusz és a feladatkiosztások hozzáadását, így a csapatok zökkenőmentesen tudnak együttműködni.

Főbb mutatók

Olyan mutatókat fed le, mint a költségvetés nyomon követése, a kiadások kezelése, a cash flow és az értékesítési teljesítmény.

🌟 Ideális: Pénzügyi tervezéssel és költségvetés-készítéssel foglalkozó csapatok számára.

9. ClickUp pénzügyi beszámolók sablonjának összefoglalása

ClickUp Pénzügyi beszámolók sablonjának összefoglalása
Töltse le ezt a sablont
A ClickUp pénzügyi számlák összefoglaló sablonjával áttekintheti számlája állapotát.

Szeretne áttekintést kapni a vállalat pénzügyi teljesítményéről? A ClickUp pénzügyi beszámoló sablon segítségével a vállalkozások nyomon követhetik a cash flow-t, a befektetett eszközöket, a kötelezettségeket és a befektetéseket, valamint kiszámíthatják a pénzügyi egyenlegeket.

A sablon könnyen érthető elrendezéssel rendelkezik, fülekkel a számlacsoportok, eszközök típusai és likviditási állapotok számára, így világos áttekintést nyújt a vállalat pénzügyi helyzetéről.

A vállalkozások a számlákat kategóriák szerint csoportosíthatják, például eszközök vagy kötelezettségek szerint, és hatékonyan nyomon követhetik a tranzakciókat. A DrCr képlet segít kiszámítani a terhelések és jóváírások közötti különbséget, biztosítva a pontos pénzügyi jelentéstételt.

Főbb mutatók

Nyomon követi a debet- és kreditértékeket, a likviditási állapotot, a számlacsoportokat és az általános számla teljesítményt.

🌟 Ideális: Vállalkozás tulajdonosok és pénzügyi igazgatók számára, hogy rendszeres számviteli ellenőrzések során vagy pénzügyi jelentések elkészítésekor figyelemmel kísérjék és nyomon kövessék pénzügyi teljesítményüket.

💡Profi tipp: Mindig tartalékot építsen be pénzügyi előrejelzéseibe a váratlan kiadásokra. A ClickUp sablonjaival könnyedén módosíthatja a számokat, hogy figyelembe vegye a valós idejű változásokat.

10. Pénzügyi előrejelzési sablon a Hubspot-tól

Pénzügyi előrejelzési sablon a Hubspot-tól
via Hubspot

Még mindig Excel vagy Google Sheets programot használ a pénzügyi adatok nyomon követéséhez? A HubSpot pénzügyi előrejelzési sablonja megbízható megoldás. Segít a vállalat pénzügyeinek hatékony előrejelzésében, kezelésében és elemzésében.

Ez a sablon három lapot tartalmaz: Értékesítési előrejelzés, Kiadások és Tényleges adatok, élénk narancssárga és zöld színben.

Az egyes lapok tartalma:

  • Értékesítési előrejelzés: Nyomon követi a bevételi előrejelzéseket olyan oszlopokkal, mint az egységek, az egységár, az egységköltség és az egységárrés. Ezek a mezők lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy kiszámítsák az egységre vetített várható nyereséget és a jövőbeli teljes értékesítést.
  • Kiadások: Részletes költségkövetést tartalmaz, beleértve a reklám- és marketingköltségeket, a bérköltségeket, az irodai kellékeket, az ingatlanbérleti díjakat/jelzálogköltségeket és a közüzemi díjakat. Segít a költségvetés különböző kiadási kategóriák közötti elosztásában.
  • Tényleges adatok: Részletes elrendezéseket tartalmaz a cash flow kimutatásokhoz, eredménykimutatásokhoz és mérlegekhez. Az automatizált képletek hároméves időszakra vonatkozóan kiszámítják a fejlett mutatókat, mint például a nettó jövedelem/bevétel és a forgóeszközök/forgóeszközök, egyszerűsítve ezzel a pénzügyi elemzést.

Főbb mutatók

A mutatók között szerepel a bevételi teljesítmény, a kiadások elemzése és olyan pénzügyi arányok, mint a kötelezettségek/eszközök és a nettó jövedelem/teljes saját tőke. Ezek az arányok segíthetnek a likviditás, a jövedelmezőség és a hatékonyság értékelésében.

🌟 Ideális: e-kereskedelmi márkák és kisvállalkozások tulajdonosai számára, akik éves költségvetést szeretnének készíteni, vagy a finanszírozási lehetőségek vagy az üzleti terjeszkedés érdekében értékelni szeretnék a pénzügyi helyzetet.

11. Startup pénzügyi előrejelzési sablon a Template.net webhelyről

Startup pénzügyi előrejelzési sablon a Template.net-től
via Template.net

Ön egy startup tulajdonosa, aki a következő néhány évre tervezi vállalkozása növekedését? Ha igen, akkor a Template.net startup pénzügyi előrejelzési sablonja egyszerű módszert kínál ennek eléréséhez.

A sablon egy Excel-táblázatot tartalmaz, amely a pénzügyi tervezés minden lényeges aspektusát lefedi – indulási költségek, eredménykimutatások, mérlegek és cash flow előrejelzések – évente lebontva. A legjobb rész? Minden mutató előre be van állítva képletekkel. Csak írja be a számokat és az előrejelzéseket, és máris készen áll!

A táblázat az eredménykimutatás előrejelzésével kezdődik, amely részletezi az értékesítést, az értékesítés költségeit, a bruttó nyereséget és a működési költségeket, mint például a közüzemi díjak, a bérleti díj és a bérek. Kiszámítja az EBITDA-t és a nettó jövedelmet, így világos képet adva az induló vállalkozások jövedelmezőségéről.

Főbb mutatók

Az összes fontosabb mutatót lefedik, beleértve az értékesítést, az értékesítési költségeket, a bruttó nyereséget, az EBITDA-t, a nettó jövedelmet, az eszközöket, a kötelezettségeket, a saját tőkét, valamint a működési, befektetési és finanszírozási tevékenységekből származó cash flow-t.

🌟 Ideális: Kezdő vállalkozások tulajdonosai, akik korai fázisú startupokra várnak, vagy olyan vállalkozások, amelyek tőkét kívánnak bevonni, terjeszkedni vagy értékelni kívánják pénzügyi teljesítményüket a következő években.

12. 3 éves pénzügyi előrejelzési sablon a Template.net webhelyről

3 éves pénzügyi előrejelzési sablon a Template.net webhelyről
via Template.net

A Template.net 3 éves pénzügyi előrejelzési sablonja egy all-in-one eszköz professzionális pénzügyi kimutatások készítéséhez a Google Sheets vagy az Excel programban.

Három lap található benne beépített képletrendszerrel: Eredménykimutatás-előrejelzés, Mérleg-előrejelzés és Cash flow-előrejelzés. Ez lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen Excel-fájlban hatékonyan elemezzék, előre jelezzék és nyomon kövessék pénzügyi teljesítményüket!

A jövedelemkimutatás-előrejelzési lap beépített grafikont tartalmaz, amely vizuális betekintést nyújt az értékesítés, az értékesítési költségek és a bruttó nyereség alakulásába. Kategorizálja a közüzemi költségeket, a marketingköltségeket és a bérleti díjakat, és az EBITDA-számításokkal zárul.

Ezt követően a mérleg-előrejelzési lap bemutatja az eszközöket (készpénz, vevőszámlák és készletek), a kötelezettségeket (szállítói tartozások, váltók, kötvények) és a saját tőkét (alaptőke, felhalmozott eredmény, jogi tartalékok), biztosítva a teljes kötelezettségek és a saját tőke pontos összhangját a teljes eszközökkel.

Főbb mutatók

Nyomon követheti az EBITDA-t, a nettó cash flow-t, valamint a teljes eszközök, kötelezettségek és saját tőke összhangját.

🌟 Ideális: Vállalkozók és startupok számára részletes pénzügyi tervezéshez, például éves költségvetések vagy jelentések elkészítéséhez, pénzügyi adatok bemutatásához az érdekelt feleknek, vagy nagyszabású beruházások hatásának értékeléséhez.

➡️ További információ: Kapacitástervezési stratégiák az erőforrások maximális kihasználásához

13. Pénzügyi előrejelzések és prognózisok sablonja a Template.net webhelyről

Pénzügyi előrejelzési sablon a Template.net webhelyről
via Template.net

A Template.net pénzügyi előrejelzési és prognózis sablonja egy lépéssel előrébb jár a szokásos pénzügyi előrejelzési eszközöknél. Ez egy professzionálisan megtervezett prezentációs sablon, amely Google Slides, PDF és PowerPoint formátumokban is használható.

Bár ez a sablon nem támogat komplex számításokat vagy előrejelzéseket, tökéletesen alkalmas pénzügyi adatainak bemutatására, beleértve a kezdeti költségeket és a marketingstratégiai kiadásokat. Segít az előrejelzések egyértelmű megosztásában az érdekelt felekkel, így kiváló választás magas szintű prezentációkhoz. A vizuális kialakítás biztosítja, hogy még a legbonyolultabb adatok is érthetőek és hatásosak legyenek.

Főbb mutatók

Ez a sablon nem teszi lehetővé komplex számítások elvégzését vagy pénzügyi előrejelzések készítését a letöltött Google Sheet vagy PDF fájlban.

🌟 Ideális: pénzügyi igazgatók, startup-tulajdonosok és üzleti szakemberek számára, akik befektetői prezentációkat kell készíteniük.

Kövesse nyomon vállalatának pénzügyi helyzetét a ClickUp segítségével

A pénzügyi előrejelzések döntő jelentőségűek lehetnek vállalkozása számára. Bár fontos, hogy jól készüljenek, nem kell, hogy túlterhelőek legyenek. A megfelelő eszközökkel a komplex pénzügyi előrejelzéseket megvalósítható tervekké alakíthatja, amelyek elősegítik a sikert.

A ClickUp pénzügyi előrejelzési sablonjai egyszerűsítik az összes lépést – a tervezéstől és nyomon követéstől a célok eléréséig. Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár tapasztalt pénzügyi elemző, a ClickUp segítségével időt és pénzt takaríthat meg, javíthatja a pontosságot és stílusosan együttműködhet másokkal.

Készen áll arra, hogy a pénzügyi tervezés gyerekjáték legyen? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és vegye kézbe pénzügyeit, mint még soha!

