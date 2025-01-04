A 10 legjobb AI-alapú összefoglaló generátor

Előfordult már, hogy éjfélkor egy 30 oldalas jelentést bámult, és azon tűnődött, miért tűnik úgy, mintha minden sor az „Év legszószaporább mondata” címért versenyezne?

Higgye el, én is jártam már ebben a cipőben. Ekkor kezdtem el kutatni az AI-alapú összefoglaló generátorokat.

A ClickUp csapatommal hetekig teszteltük ezeket az AI-alapú összefoglaló generátorokat, és mindent kipróbáltunk rajtuk, a jelentésektől és blogbejegyzésektől kezdve az akadémiai esszékig.

Íme tehát őszinte, praktikus összefoglalóm a 10 legjobb AI-alapú összefoglaló generátorról, amelyekkel érdemes foglalkozni.

Mit kell keresni egy AI szövegösszefoglalóban?

Az ideális összefoglaló eszköznek illeszkednie kell a munkafolyamatához, képesnek kell lennie komplex tartalmak kezelésére, valamint pontos és informatív összefoglalásokat kell készítenie.

Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni:

Pontosság és relevancia : Győződjön meg arról, hogy az AI-alapú összefoglaló generátor a kontextus elvesztése és a kritikus részletek kihagyása nélkül emeli ki a legfontosabb pontokat.

Testreszabhatóság : Keressen olyan összefoglaló eszközöket, amelyekkel az összefoglaló hosszát, hangvételét vagy fókuszát a közönségéhez vagy céljához igazíthatja.

Könnyű használat : Elsőbbséget élvezzen a felhasználóbarát felület és a Word vagy Slackhez hasonló eszközökkel való zökkenőmentes integráció.

Tartalom sokoldalúság : Válasszon olyan összefoglaló generátort, amely különböző formátumokat kezel cikkek összefoglalásához, beleértve a PDF-eket, e-maileket és átiratokat.

Sebesség és skálázhatóság : Győződjön meg arról, hogy az összefoglaló generátor eszköz gyorsan képes feldolgozni nagy mennyiségű tartalmat, különösen a gyorsan változó környezetben.

Adatbiztonság : Válasszon olyan AI-alapú összefoglaló eszközt, amely szigorú adatvédelmi irányelvekkel és titkosítással rendelkezik az érzékeny információk védelme érdekében.

Költség vs. ROI: Mérlegelje, hogy a megtakarított idő indokolja-e a költségeket, különösen a vállalati szintű összefoglaló eszközök esetében.

💡 Profi tipp: Mielőtt elköteleződne egy AI-alapú összefoglaló mellett, tesztelje annak teljesítményét a szükségleteinek megfelelő különböző tartalomtípusokkal. Sok eszköz ingyenes próbaverziót kínál. Használja ki az alkalmat, hogy első kézből értékelje a pontosságot, a sebességet és a testreszabhatóságot.

A 10 legjobb AI-alapú összefoglaló generátor ma

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy AI szövegösszefoglaló esetében, nézzük meg a 10 legjobb lehetőséget, amelyek megfelelnek ezeknek a kritériumoknak:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú összefoglalás és dokumentumkezelés)

Azok számára, akik a ClickUp-ot elsősorban projektmenedzsment és termelékenységi eszközként ismerik, elárulom, hogy a ClickUp remekül működik AI-alapú összefoglaló eszközként is.

Így használhatja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét, a ClickUp Brain-t, hogy tökéletes összefoglalókat készítsen.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy AI-alapú írási eszköz és AI-asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket az információk feldolgozásában, a döntéshozatalban és a munkafolyamatok hatékonyabb kezelésében.

A természetes nyelvfeldolgozáson alapuló eszköz könnyedén elemezheti a tartalmat, összefoglalókat generálhat, kulcsfontosságú információkat vonhat ki, és akár a feladataid és dokumentumaid alapján megvalósítható lépéseket is javasolhat.

Például egy hosszú, 15 oldalas állapotjelentést töltöttem be a ClickUp AI Writer for Work programjába, és homályos eredményekre számítottam. Ehelyett egy világos, megvalósítható összefoglalót kaptam, amelyben javaslatok is szerepeltek a következő lépésekre vonatkozóan. Ezzel nem csak időt spóroltam, hanem a lehető legnagyobb áttekinthetőséget is elértem.

A ClickUp Brain testreszabott összefoglalói segítségével azonnal áttekintheti a teljes képet.

💡 Profi tipp: Ha kíváncsi ezekre az AI funkciókra, olvassa el ezt a hasznos útmutatót az összefoglalók és frissítések generálásáról.

ClickUp Docs

Korábban egy olyan csapattal dolgoztam, amely arról volt híres, hogy végtelen brainstorming üléseket tartott, amelyek fantasztikus, de szétszórt jegyzetekhez vezettek. A ClickUp Docs segített ebben.

Ez egy ClickUp-on belüli együttműködési dokumentumkezelő eszköz, amelyet csapatok számára terveztek, hogy valós időben tudjanak tartalmakat szerkeszteni, megosztani és megosztani. A javaslatok megfogalmazása, a csapat wiki-jének kezelése és a találkozók jegyzőkönyveinek szervezése végtelenül egyszerűbbé vált.

Készítsen összefoglaló, megvalósítható teendőlistákat a ClickUp Docs projektleírásokból.

Az egyedülálló ebben nem csak az, hogy közösen írhat (sok eszköz képes erre!), hanem az, hogy az AI aktívan dolgozik a dokumentumaiban. 12 oldalnyi csapat brainstorming jegyzetet dobtam bele, és egy fókuszált, megvalósítható áttekintést kaptam vissza.

És nem meglepő, hogy nem csak én éltem át ezt a tapasztalatot. Michael Holt, az EdgeTech vezérigazgatója így nyilatkozott:

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

A ClickUp együttműködési hatását legutóbb egy termékbevezetéshez készített tartalmi terv kidolgozása során értékeltük. A dokumentumkezelő eszköz segítségével létrehoztunk és karbantartottunk egy tartalomtárat, amely hierarchikus felépítésű volt, és együttműködési szerkesztési és hatékony beágyazási funkciókkal rendelkezett.

Ossza meg és szerkessze a dokumentumokat kiválasztott csapattagokkal a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp-ot nem csak a ClickUp Brain legjobb funkciói vagy a ClickUp Docs megosztási és szerkesztési képességei teszik különlegessé, hanem az is, hogy mindezt zökkenőmentesen összekapcsolja. A feladatokhoz közvetlenül kapcsolódó dokumentumok révén semmi sem marad ki.

👀 Gyors tipp: A ClickUp multimédiás központként is működhet! Lehetővé teszi, hogy fájlokat, például felvételeket, képeket, sőt egész prezentációkat is csatoljon a feladatokhoz. A ClickUp nem csak egy összefoglaló eszköz, hanem egy komplett ökoszisztéma, amely minden információt felhasználhatóvá tesz.

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglalja a hosszú jelentéseket és értekezleteket tömör, hasznosítható információkká a ClickUp Brain segítségével.

Személyre szabott szerepkör-specifikus utasításokat és sablonokat hozhat létre, hogy olyan összefoglalókat generáljon, amelyek relevánsak olyan iparágakban, mint a marketing, az értékesítés és a projektmenedzsment.

Szerezzen hasznos információkat az összefoglalókból, amelyek pontok formájában javasolják a következő lépéseket a világosság és az irány meghatározása érdekében.

Helyezze el a hosszú esszéket összefoglalók formájában közvetlenül a feladatokba, javítva ezzel a munkafolyamatot és biztosítva, hogy a kritikus teendők ne maradjanak el.

A ClickUp korlátai

Néhány AI-funkció használatához fizetős előfizetés szükséges.

A ClickUp ökoszisztémát először használó felhasználóknak a számos funkció miatt tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notta (A legjobb találkozó-átíró és online szövegösszefoglaló)

via Notta

A Notta egy AI-alapú összefoglaló eszköz, amely nem csak összefoglalást készít, hanem teljes értékű átírási és termelékenységi asszisztens is.

Ennek az összefoglaló generátornak az élő találkozók átírási funkciója , amelyet AI-botja működtet, lehetővé teszi, hogy egyszerűen a találkozó meghívó linkjének beillesztésével valós időben készítsen átiratokat.

Az AI Notes (korábban AI Summarizer) funkció kiemelkedik azzal, hogy közvetlenül a leiratokból készít tömör összefoglalókat. A Notta több mint 100 leirati nyelvet és többnyelvű fordítást is támogat, ami számomra felbecsülhetetlen értékű volt, amikor nemzetközi kollégákkal dolgoztam együtt dokumentumokon.

A Notta legjobb funkciói

Engedélyezze a találkozók élő átírását olyan platformokon, mint a Zoom és a Google Meet, biztosítva azonnali hozzáférést a legfontosabb pontokhoz.

Fájlok exportálása több formátumban, például DOCX, PDF, SRT és MP3

Az eredeti és a lefordított szövegek egymás mellett jelennek meg, ami elősegíti a hatékony nyelvközi együttműködést.

Válogassa ki a legfontosabb részeket a sűrű jegyzetekből, és takarítson meg időt a megbeszélések utáni dokumentációval kapcsolatban.

Notta korlátai

Az összefoglaló eszköz teljesítménye nagyban függ az audio tisztaságától, zajos környezetben vagy erős akcentussal beszélő személyek esetében nehezebb a feladat.

A leírás utáni finomításokhoz külső szövegszerkesztő programokba kell exportálni, ami megszakítja a munkafolyamatot.

Notta árak

Ingyenes

Pro: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 27,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

3. Hypotenuse AI (A legjobb kulcsszóban gazdag összefoglaló generátor marketing célokra)

via Hypotenuse AI

A Hypotenuse AI képes összefoglalni sűrű tartalmakat, például fehér könyveket és hosszú blogcikkeket, miközben integrálja a kulcsszavakat. Lenyűgöző az a képessége, hogy a hangnem és a stílus alapján testreszabja az összefoglalókat.

Például a Hypotenuse akkor ideális, ha formális projektösszefoglalóra van szüksége egy ügyfélnek szánt jelentéshez, vagy egy beszélgetésszerű változatra belső brainstorminghoz. Ez különösen hasznos azoknak a marketingeseknek vagy tartalomstratégáknak, akik mesterséges intelligenciát szeretnének használni a dokumentációhoz.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Professzionális, beszélgetésszerű vagy kreatív kontextusok alapján testreszabott eredményeket kap.

Készítsen jól strukturált összefoglalókat, amelyek a kulcsfontosságú témákat egyesítik, ahelyett, hogy csupán mondatokat emelnének ki.

Tűnjön ki az e-kereskedelemben és a marketingben a beágyazott kulcsszavakat tartalmazó termékleírásokkal vagy kampányra kész összefoglalókkal!

A Hypotenuse AI korlátai

Nehézségek akadémiai vagy mélyen technikai dokumentumok esetén, gyakran képtelenek a bonyolult részletek rögzítésére manuális útmutatás nélkül.

Csak angol nyelven elérhető, ami elriaszthatja a többnyelvű környezetben dolgozó felhasználókat.

Hypotenuse AI árak

Egyéni: 29 USD/50 000 szó havonta

Csapatok: 59 USD/120 000 szó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

4. Semrush AI Summarizer (A legjobb ingyenes, SEO-barát AI-alapú összefoglaló eszköz)

via Semrush AI

Ez az AI-alapú összefoglaló eszköz természetes választás, ha már része a Semrush ökoszisztémának. Használja SEO-jelentések és kulcsszóelemzések könnyen emészthető prezentációs betekintéssé történő sűrítésére.

Ennek az összefoglaló eszköznek az egyik legnagyobb erőssége a Semrush hatalmas adatbázisával való integrációja. Például egy webhely-audit összefoglalásakor az AI automatikusan kontextusba helyezte az eredményeket, összekapcsolva azokat a szélesebb körű SEO-trendekkel. Ez a mélyreható elemzés önálló összefoglalókban nehezen megtalálható.

💡Profi tipp: Használja ezt az összefoglalót a Keyword Magic Tool eszközzel együtt, hogy felfedezze a kapcsolódó kulcsszavakat és növelje összefoglalói relevanciáját.

A Semrush AI szövegösszefoglaló legjobb funkciói

Igazítsa a tartalomösszefoglalókat a kulcsszóoptimalizáláshoz, biztosítva ezzel a jobb láthatóságot a keresési rangsorokban.

Kövesse a következő lépéseket, például a gyengén teljesítő kulcsszavak megcélzását, közvetlenül az összefoglalókban.

Hozzon létre egységes munkafolyamatot a SEO szakemberek számára az AI szövegösszefoglaló és más Semrush eszközök integrálásával.

A Semrush AI szövegösszefoglaló korlátai

Rendkívül hatékony SEO és marketing célokra, de kreatív, tudományos vagy műszaki projektekhez nem alkalmas.

Legjobban a nagyobb Semrush csomag részeként működik, ezért nem praktikus azoknak a felhasználóknak, akik önálló összefoglaló megoldásokat keresnek.

Semrush AI szövegösszefoglaló árak

Ingyenes

Semrush AI szövegösszefoglaló értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

5. QuillBot (A legjobb AI-alapú parafrázis- és írási eszköz szakemberek számára)

via QuillBo t

A QuillBot ideális gyors, tömör összefoglalók és átfogalmazások készítéséhez. Az eszköz két összefoglalási módot kínál, a Key Sentences (kulcsmondatok) és a Paragraph Mode (bekezdés mód) módot, amelyek rugalmasságot biztosítanak a szükséges részletesség szintjétől függően.

A QuillBotot megfizethető ára és multitasking képességei teszik különlegessé. Az összefoglalás mellett nyelvtani ellenőrzőként, bekezdésgenerátorként és írási asszisztensként is működik, így ideális diákok, írók és szakemberek számára, akik több feladatot is egyszerre végeznek.

A QuillBot legjobb funkciói

Használja a Mondatok kiemelése opciót, hogy gyorsan azonosítsa a hosszú dokumentumok leghatásosabb részeit.

Összefoglalja a szöveget közvetlenül a weboldalakról, hogy felgyorsítsa kutatási munkafolyamatát.

Használja a parafrazálás és a plágiumfelismerés funkciókat, hogy írási folyamata hatékonyabbá váljon.

A QuillBot korlátai

Az ingyenes felhasználók szöveghosszúságra vonatkozó korlátozásokkal szembesülnek, ami akadályozza a hosszabb anyagok feldolgozását.

A fejlett eszközökhöz képest a kimenet nem elég árnyalt és kifinomult a professzionális vagy kreatív alkalmazásokhoz.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 9,95 USD/felhasználó havonta

QuillBot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. Anyword (A legjobb AI-alapú marketing szöveggenerátor)

via Anyword

Az Anywordot egy termékbevezetési kampány során teszteltem, ahol különböző demográfiai csoportokhoz és platformokhoz szabott összefoglalókra volt szükségem. Az Anyword professzionális LinkedIn-bejegyzés-összefoglalót, egy ütős, Twitter-barát változatot és egy informális hangvételű változatot generált az Instagramra.

Az Anyword egyik leghatékonyabb funkciója az összefoglalók személyre szabásának képessége. Ez az eszköz különösen hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több kommunikációs csatornán is meg akarják őrizni márkájuk hangját, miközben alkalmazkodnak a különböző közönségek finom különbségeihez.

💡 Profi tipp: Fedezze fel az „Ideák generálása” funkciót az összefoglalók mellett, hogy új tartalmi szempontokat generáljon blogokhoz vagy közösségi médiához.

Az Anyword legjobb funkciói

Készítsen személyre szabott összefoglalókat vezetők, fiatal szakemberek vagy niche közönség számára, pontosan az ő igényeikre szabva.

Használja ki a kattintási arányok és az elkötelezettségi pontszámokhoz hasonló prediktív mutatókat, hogy adat alapú marketing döntéseket hozzon.

Optimalizálja tartalmát különböző platformokhoz tweetekhez, hirdetéscímekhez vagy hosszabb formátumokhoz tökéletesen illeszkedő összefoglalók segítségével.

Az Anyword korlátai

A prediktív mutatók hatékony értelmezéséhez tanulási folyamatra van szükség, ami első használatkor túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

A prémium árstruktúra miatt ez inkább professzionális marketingesek számára jelent befektetést, mint egyéni vagy kis léptékű felhasználók számára.

Anyword árak

Starter: 39 dollár egyéni marketingesek és szabadúszók számára

Adatvezérelt : 79 dollár kis marketingcsapatok számára

Üzleti : 349 dollár nagy marketingcsapatok számára, 10 vagy több felhasználóval

Vállalati: Egyedi árazás

Anyword értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

7. AI Summarizer (A legjobb a tömör szövegösszefoglaláshoz)

az AI Summarizer segítségével

Az AI Summarizer egy egyszerű, sallangmentes eszköz, amely az egyszerűséget és a hozzáférhetőséget helyezi előtérbe.

Ez az AI-alapú dokumentumösszefoglaló eszköz azoknak a felhasználóknak ideális, akik gyors és egyszerű megoldásra vágynak, például diákoknak, akik előadási jegyzeteket foglalnak össze, vagy alkalmi olvasóknak, akik online cikkeket dolgoznak fel.

Professzionális környezetben azonban a testreszabási és finomítási lehetőségek hiánya miatt kevésbé versenyképes, mint például a ClickUp.

💡 Profi tipp: Töltsön fel nagy méretű műszaki jelentéseket, és használja a „Custom Focus” funkciót, hogy összefoglalja az egyes szakaszokat, például az összefoglalókat vagy a mellékleteket.

Az AI Summarizer legjobb funkciói

Vonjon le fontos következtetéseket PDF-ekből és webes linkekből, hogy összefoglalja kutatási cikkeket, jelentéseket vagy híreket.

Adja meg az összefoglaló hosszát, vagy összpontosítson inkább olyan szakaszokra, mint a bevezetés vagy a következtetések.

Töltsön fel akár 50 MB méretű nagy fájlokat részletes jelentések és átfogó dokumentumok készítéséhez.

Az AI Summarizer korlátai

A felhasználók nem állíthatják be az összefoglalók hosszát, hangnemét vagy fókuszát, ami csökkenti a kimenetek sokoldalúságát.

Nincs integrációs vagy exportálási funkciója, ami korlátozza a professzionális dokumentumkezelő szoftverek ben való használhatóságát.

AI Summarizer árak

Ingyenes

Heti terv: 3,99 USD

Havi előfizetés: 6,99 USD

AI Summarizer értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

8. Jasper AI (A legjobb összefoglaló generátor vállalkozások számára)

via Jasper AI

A Jasper AI egy olyan eszköz, amely összefoglalást és robusztus tartalomgenerálást ötvöz. Hatékonyan használható olyan nagy horderejű projektekben, mint például hosszú piackutatási jelentésekből készült vezetői összefoglalók készítése vagy a márkairányelvek csapatok számára hasznosítható tanulságokká történő leegyszerűsítése.

Az egyik funkció, amely számomra kiemelkedő volt, a tartalomoptimalizálási képessége. Például összefoglalta egy sűrű fehér könyvet, és Jasper tömörítette a tartalmat, valamint javításokat javasolt a kifejezésekre a jobb olvashatóság érdekében.

Egy másik kiemelkedő tulajdonsága a tartalomformátumok közötti sokoldalúsága. Akár e-könyveket, hírleveleket, akár közösségi média stratégiákat foglal össze, a Jasper alkalmazkodik a hangnemhez, a szerkezethez és a fókuszhoz.

A Jasper AI legjobb funkciói

Testreszabhatja a hangnemet, a hosszúságot és a stílust, hogy az eredmények a közönségének speciális igényeihez igazodjanak.

Tartalmát átalakítva és finomítva javíthatja annak érthetőségét és hatását.

Csatlakoztassa ezt az eszközt a Grammarly, a Google Docs és a CMS platformokhoz a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele és a verziókezelés érdekében.

Jasper korlátai

Az optimális eredmények elérése érdekében a felhasználóknak meg kell ismerkedniük a promptok készítésével és a speciális beállításokkal.

Ára miatt nem elérhető azok számára, akik alapvető vagy alkalmi összefoglalási funkciókat keresnek.

Jasper árak

Alkotó: 39 USD/felhasználó/hónap

Pro: 59 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

9. Any Summary (A legjobb gyors AI-alapú összefoglaló generátor bármilyen dokumentumhoz)

via Any Summary

Ha könnyű és egyszerű eszközt keres gyors összefoglalási feladatokhoz, az Any Summary segíthet.

Az egyik erőssége a gyorsasága. Még közepesen hosszú tartalmak (pl. 3000 szavas cikkek) esetén is a szerszám másodpercek alatt feldolgozta és elkészítette az összefoglalókat.

💡Profi tipp: Tesztelje a böngészőkompatibilitási funkciót, hogy összefoglalókat generálhasson közvetlenül online cikkekből vagy beillesztett URL-ekből.

Az Any Summary legjobb funkciói

Összefoglalásokat generál felesleges lépések és zavaró tényezők nélkül.

Bízzon ebben az eszközben, ha közepes hosszúságú szövegeket szeretne gyorsan feldolgozni, így ideális helyszíni összefoglalási feladatokhoz.

Pontosan rögzíti az elsődleges ötleteket, ami személyes használatra is praktikus, például hosszú szövegek áttekintéséhez vagy vita pontok előkészítéséhez.

Az összefoglalók korlátai

Nincsenek olyan fejlett opciók, mint a hangszínbeállítás, integrációk vagy exportálási funkciók, ami csökkenti a professzionális felhasználók számára való vonzerejét.

Egyszeri összefoglalókhoz tervezték, nagyobb projektekhez vagy csapatmunkához nem skálázható.

Any Summary árak

Ingyenes

Plusz: 99,99 dollár évente

Any Summary értékelések és vélemények

G2: Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

10. Wordtune (A legjobb AI-alapú összefoglalók YouTube-videókhoz)

via Wordtune

A Wordtune egy intuitív írási asszisztens, amely segít finomítani a tartalmat, miközben összefoglalja azt. Különösen hasznosnak találtam hosszú YouTube-videók, e-mailek, projektjavaslatok vagy blogtervezetek összefoglalásakor, mivel nemcsak tömörített változatokat hozott létre, hanem csiszolta a nyelvet és javította az érthetőséget is.

A Wordtune egyediségét átfogalmazási lehetőségei adják. Egy másik funkciója a valós idejű integráció olyan platformokkal, mint a Google Docs, ami zökkenőmentes írási élményt biztosít. Ezért a Wordtune alkalmas szakemberek, diákok és írók számára, akik a kontextus feláldozása nélkül szeretnének kifinomult eredményeket elérni.

A Wordtune legjobb funkciói

Az összefoglalásokat formális, informális vagy tömör kommunikációs stílushoz igazíthatja, hogy azok a közönségéhez illeszkedjenek.

Finomítsa és tökéletesítse az összefoglalókat közvetlenül a Google Docs-ban, így időt takaríthat meg a többszöri szerkesztéssel.

Javítsd írási készségeidet átfogalmazással és a szöveg érthetőségének javításával, valamint összefoglalással.

A Wordtune korlátai

A szószám és a funkciók korlátozása az ingyenes verzióban megnehezíti a nagyobb dokumentumokat kezelő felhasználók számára a használatát.

Számos kiemelkedő funkciója, például a fejlett hangszínbeállítások, előfizetéshez kötöttek, ami korlátozza az alkalmi felhasználók számára nyújtott értéket.

Wordtune árak

Ingyenes

Haladó: 6,99 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan: 9,99 USD/hó (éves számlázás)

Üzleti: Egyedi árazás

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

ClickUp: A legjobb AI-alapú összefoglaló eszköz

Amikor először kezdtem kísérletezni az összefoglaláshoz használt AI-eszközökkel, volt egy ellenőrzőlistám: időt kellett megtakarítania, integrálódnia kellett a munkafolyamatomba, és nem hagyhatott engem utána a pontok összekapcsolásával bajlódni.

A listán szereplő minden eszköz ígéretesnek tűnt, de csak akkor jöttem rá, mi hiányzott nekem, amikor kipróbáltam a ClickUp-ot: egy összefoglaló eszköz, amely nem csak feldolgozza az információkat, hanem segít valamit kezdeni velük.

Minden betekintés egy nagyobb terv részévé válik, minden feladatnak van egy központi központja, és minden projekt előrehalad anélkül, hogy több platform között kellene váltogatnom.

Olyanok számára, mint én, akik mindig tucatnyi különböző prioritás között egyensúlyoznak, a ClickUp nem annyira eszköznek, inkább munkám kiterjesztésének tűnik.

Ön is regisztrálhat a ClickUp-ra, és kipróbálhatja az AI-alapú összefoglalást, amely hasonló eredményeket hoz.