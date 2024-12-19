Glean és Microsoft Copilot: melyik AI eszköz a legjobb?

Mindenki szeretné növelni termelékenységét és hatékonyságát a munkahelyén. Legyen szó gyors trükkökről az Excel táblázatokhoz vagy a meglévő munkafolyamatokhoz könnyen szinkronizálható eszközökről, minden apró előny számít egy versenyképes és dinamikus munkahelyen. ⚡

Itt jönnek képbe az olyan AI-eszközök, mint a Glean és a Microsoft Copilot.

Mindkét eszköz racionalizálja a munkafolyamatot, integrációs lehetőségeket kínál, és (ami a legfontosabb) rengeteg időt takarít meg. De hogyan válasszon a kettő közül?

Ebben a blogban összehasonlítottuk mindkét eszközt, hogy megkönnyítsük a döntést. Derítsük ki, ki nyeri a Glean és a Microsoft Copilot közötti vitát!

Spoiler figyelmeztetés: Maradjon velünk a végéig, hogy megismerje egy másik, mindkettőnél jobb lehetőséget! 😉

Mi az a Glean?

via Glean

A Glean egy munkahelyi mesterséges intelligencia eszköz, amelyet a Google keresőmérnökei alapítottak. Számos munkahelyi alkalmazással és csomaggal integrálható, például a Microsoft 365, a Google Workspace, a Salesforce és a Slack alkalmazásokkal. A Glean segítségével növelheti a munkahelyi termelékenységet, automatizálhatja a rutin feladatokat, és biztosíthatja, hogy a csapat tagjai könnyen hozzáférjenek a projekthez kapcsolódó információkhoz.

Munkahelyi kérdésekre a Glean a vállalati alkalmazásokban keres releváns válaszokat. A vállalati adatokra építve elemzi a felhasználói lekérdezéseket, hogy személyre szabott válaszokat adjon, amelyek az egyedi szerepkörökhöz, csapatokhoz és projektekhez igazodnak.

A Glean funkciói

A Glean számos kiemelkedő funkcióval rendelkezik, amelyek segíthetik a HR, a támogatás, az értékesítés és a mérnöki csapatok termelékenységének növelését. Ismerje meg őket közelebbről!

🌟 1. funkció: Munkahelyi keresés

via Glean

A Glean vállalati keresőplatformja egy helyen gyűjti össze az összes vállalati tudást. Az alkalmazottak a promptok segítségével megtalálhatják a számukra szükséges információkat, és az AI eszköz átnézi a vállalat adatait, tudásbázisait és alkalmazásait, hogy releváns és pontos válaszokat találjon.

Minden keresési eredmény valós időben indexelésre kerül, így alkalmazottai mindig a legfrissebb információkhoz férhetnek hozzá. A Glean emellett felülvizsgálja a dokumentumok meglévő engedélyeit, így az alkalmazottak csak azokhoz az információkhoz férhetnek hozzá, amelyekhez jogosultságuk van, ami javítja az adatbiztonságot.

Bónusz: Ha a Glean nem talál választ a meglévő forrásokból, akkor azonosítja a szervezeten belüli szakértőket. Kapcsolatba léphet a megfelelő személlyel, hogy megkapja a szükséges információkat.

🌟 2. funkció: AI asszisztens

via Glean

A Glean mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense segít meggyőző e-maileket írni, dokumentumokat összefoglalni és adatokat elemezni. Kihasználja a vállalat információs adattárában található adatokat, és felhasználja azokat kontextusba illeszkedő dokumentumok és jelentések létrehozásához.

Az AI-asszisztens lehetővé teszi komplex munkafolyamatok automatizálását is fejlett utasításokkal. Lépésekkel, struktúrákkal és utasításokkal ellátott utasításokat készíthet, amelyek segítségével a Glean AI-asszisztense több lépésből álló folyamatokat is végrehajthat manuális beavatkozás nélkül.

🌟 3. funkció: Tudásgráf

via Glean

A tudásgráf egy átfogó keretrendszer, amely kapcsolatokat hoz létre egy szervezet munkatársai, tartalmai és tevékenységei között. A Glean „csatlakozókat” használ, hogy összekapcsolja a tudáseszközöket vállalatának számos belső és külső alkalmazásával.

Az eszköz ezután összegyűjti és indexeli az információkat ezekből a forrásokból, hogy létrehozzon egy kereshető tudásbázist. Az információforrások között szerepelhetnek e-mailek, csevegések, dokumentumok, munkahelyi eszközök és még sok más.

Ez a funkció akkor hasznos, ha kontextusban releváns tartalomhoz szeretne hozzáférni anélkül, hogy időt kellene töltenie a teljes digitális munkaterület átkutatásával. A Glean a tudásgráfot használja a korábbi interakciók megértéséhez, és előhívja az összes releváns prezentációt, kommunikációt és dokumentumot, amely a projektjéhez kapcsolódik.

A Glean árai

Egyedi árazás

Nézze meg ezeket a Glean alternatívákat!

Mi az a Microsoft Copilot?

via Microsoft Copilot

A Copilot egy intelligens AI-asszisztens, amely integrálva van a Microsoft SharePoint, Word, Excel és más Microsoft 365 alkalmazásokba. Segítségével különböző feladatokat végezhet el, például tartalomkészítést, vállalati AI-keresést és adatelemzést.

Az eszköz nagy nyelvi modelleket (LLM) használ, és integrálva van a Binggel, hogy a legrelevánsabb és legfrissebb információkat nyújtsa a kereséseihez. A Copilot számos nyilvános forrásból is tud információkat gyűjteni, ami hasznos lehet kutatásokhoz és oktatáshoz.

A Microsoft Copilot funkciói

Íme néhány olyan fontos Copilot funkció, amely egyszerűsítheti a Microsoft 365 alkalmazásokban végzett munkáját.

🌟 1. funkció: Tudás felfedezése

via Microsoft Copilot

A Copilot egy mesterséges intelligenciával működő tudásplatform vállalkozások számára. Biztonságosan csatlakozik az e-mailekben, jegyzetekben, dokumentumokban és naptárakban található üzleti adatokhoz.

Így nem kell időt töltenie számtalan tudásforrás átnézésével és a témában jártas szakértőkkel való kapcsolatfelvétellel, hanem a beszélgetésszerű csevegési élmény segítségével kaphat választ a munkával kapcsolatos kérdéseire.

🌟 2. funkció: Személyes AI-asszisztens

via Microsoft Copilot

A Copilot nemcsak tudást nyújt, hanem személyes asszisztensként is működik, segítve Önt a ismétlődő feladatok elvégzésében. A Microsoft 365 csomag alkalmazásaival integrálva számos előnyt kínál. Íme, hogyan.

Word : Integrálja a Word programmal, hogy jegyzetek és egyéb dokumentumok alapján készítsen javaslatokat. A program az Ön által választott formátumot használja, különböző fájlokból húz be képeket, és még javaslatokat is tesz a dokumentáció javítására.

Excel : Könnyedén elemezheti a táblázatokat és a hatalmas adatmennyiségeket az Excelben. Használja a promptokat, hogy megadja a Copilotnak a pontos elemzést, amit szeretne. A program az Ön kérésének megfelelően egyéni képletet is létrehoz, és gyors válaszokat ad.

PowerPoint : Készíts professzionális prezentációkat minimális erőfeszítéssel. Írd be az utasításokat, és jelöld meg a referenciaként használni kívánt dokumentumokat. A Copilot azonnal prezentációvá alakítja ezeket a fájlokat. A prezentációkat Word-dokumentumokká is konvertálhatod.

Csapatok: Összefoglalja, ki mit mondott egy megbeszélésen, és jegyezze fel a teendőket. Információkat szerezhet a megoldatlan kérdésekről, és rögzítheti a vita lényegét anélkül, hogy végtelen jegyzeteket kellene készítenie.

🌟 3. funkció: Integráció a Microsoft Graph-tal

A Microsoft Graph csatlakozók lehetővé teszik, hogy vállalati szintű információkat (felhasználók, eszközök, tudásközpontok, alkalmazások) importáljon a Microsoft és nem Microsoft szolgáltatásokból a Microsoft Graphba. Ezáltal a Copilot szemantikai értelmezést kap a parancsokról, és értelmes, releváns válaszokat tud adni minden munkával kapcsolatos kérdésre.

A Microsoft Copilot árai

Személyes (Microsoft Copilot Pro): 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati (Microsoft 365 Copilot): 30 USD/hó felhasználónként

Glean és Microsoft Copilot: funkciók összehasonlítása

Első ránézésre nehéz megkülönböztetni a Glean és a Microsoft termékeit kizárólag a funkcióik alapján. Az alábbi táblázatban összehasonlítjuk a Glean és a Microsoft Copilot termékeit, hogy részletesen megismerjük a funkcióikat.

Funkció Glean Microsoft Copilot Bónusz: ClickUp ✨ Vállalati keresés Több platformhoz is csatlakozik, így a tudás felfedezése kontextusfüggőbbé válik. Hozzáférhet több mint 100 Microsoft és nem Microsoft szolgáltatásban tárolt adatokhoz, hogy releváns válaszokat adjon a kérdésekre. A Connected Search funkcióval a keresősávból kereshet a ClickUp Workspace-ben és az integrált harmadik féltől származó alkalmazásokban. A keresősávból közvetlenül futtathat fejlett parancsokat a perjel parancsokkal. Kontextusérzékeny segítség Fejlett NLP-t használ, hogy kontextushoz igazodó javaslatokat és ajánlásokat nyújtson. Összefoglalók készítésére, adatok elemzésére és jelentések előkészítésére korlátozódik. Természetes nyelvű parancsokat hajt végre mind a ClickUp Brain, az eszköz beépített AI asszisztense, mind a ClickUp Automations segítségével. Automatizálás Komplex munkafolyamatok automatizálására szolgáló funkciókat kínál A Microsoft Copilot automatizálási funkciókat csak a Microsoft 365 alkalmazásokhoz kínál. Több mint 100 automatizálási sablonnal rendelkezik, és lehetővé teszi saját automatizálási szabályok létrehozását. Csapatkommunikáció Céginformációk kezelésére szolgáló munkaközpont korlátozott együttműködési funkciókkal Integrálható a Microsoft Teams-szel a találkozók összefoglalásai, a teendők és a csevegésen alapuló betekintések érdekében. Lehetővé teszi a valós idejű együttműködést a ClickUp Chat segítségével, amely a beszélgetéseket azonnal cselekvési tételekké alakítja. AI-alapú összefoglalásokat nyújt a csevegésben, így hatékonyabban követheti nyomon a frissítéseket. A ClickUp Clips segítségével rögzítheti a képernyőjét és azonnal megoszthatja ötleteit. Integrációk Számos vállalati alkalmazással integrálható Különböző CRM-ekkel, együttműködési eszközökkel, adatbázisokkal stb. integrálható a Microsoft Graph csatlakozók segítségével. Több mint 1000 eszközzel integrálható Használhatóság Kontextusváltási problémát jelent, mivel önálló weboldalt használ. Zökkenőmentesen működik az Ön által használt Microsoft alkalmazásokban, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania. A tudásmenedzsmentet, a munkafolyamatokat, a csevegést és a mesterséges intelligenciát egyetlen platformon egyesíti, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás.

🌟 1. funkció: Vállalati keresés

A Glean számos vállalati rendszerhez kapcsolódik, így sokféle felhasználási esetet és funkciót szolgál ki. Ezért amikor a Glean segítségével munkával kapcsolatos keresést végez, az összes rendszerből összevont információkat kap.

A Copilot zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft termelékenységi alkalmazásaiba. A Microsoft Graph segítségével harmadik féltől származó alkalmazásokkal is integrálható, így kontextusban releváns információkat tud lekérni különböző harmadik féltől származó adatrendszerekből, például a Confluence-ból, a Google szolgáltatásokból és a Salesforce-ból.

Győztes 🏆 A Glean és a Microsoft Copilot egyaránt jól teljesít a vállalati keresési funkciók terén, mivel számos harmadik féltől származó eszközzel és alkalmazással integrálható. A Copilot azonban jobb választás azoknak a vállalatoknak, amelyek szorosan beágyazódtak a Microsoft ökoszisztémájába.

🌟 2. funkció: Kontextusérzékeny segítség

A Glean munkahelyi mesterséges intelligenciája kontextusérzékeny segítséget nyújt. Ez azt jelenti, hogy fejlett természetes nyelvfeldolgozási technológiát használ a felhasználó keresési szándékának felismeréséhez és a következő lépések javaslásához. Ez a funkció különösen hasznos az ügyfélszolgálati helyzetekben.

Tegyük fel, hogy egy ügyfél jegyet nyit egy olyan alkalmazásban, mint a Zendesk. A Glean azonnal lekérdezi az összes releváns ügyféladatot, összefoglalja a problémát, linkeket tartalmaz a kapcsolódó dokumentumokhoz, és megemlíti azokat a kis- és középvállalkozásokat, amelyek segíthetnek Önnek. Emellett javaslatokat is ad a teendőkre, hogy a ügyfélszolgálati munkatársak gyorsan reagálhassanak.

A Copilot használatával többnyire összefoglalók készítésére, adatok elemzésére és jelentések előkészítésére korlátozódik a Microsoft alkalmazásokon belül, a kontextusfüggő segítségnyújtás helyett.

Győztes 🏆 Egyértelműen a Glean nyeri a versenyt, mivel képes megérteni az üzleti igényeket, és holisztikusabb, személyre szabottabb javaslatokat kínál. Ez hasznos lehet olyan kritikus feladatoknál, mint az értékesítés, a támogatás és a HR.

🌟 3. funkció: Automatizálás

A Glean egyik fő funkciója a Glean Apps. Ezeket a testreszabott generatív AI-élményeket felhasználhatja a napi munkafolyamatok különböző részeinek automatizálására. Ehhez nincs szükség kódolásra – természetes nyelv használatával hozhat létre testreszabott Glean Apps alkalmazásokat.

A Glean Apps segítségével automatizálhatja az olyan feladatokat, mint a gyakran ismételt kérdések megválaszolása, az IT-kérelmek kezelése, a problémák elemzése és még sok más. A Copilot automatizálást kínál a rutin feladatokhoz, mint például a vázlatok készítése, a szerkesztés, az adatelemzés és a tartalom összefoglalása.

Győztes 🏆 Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a Glean ebben a körben is győztes. Fejlett képességei előnyt jelentenek az egyéni műveletek automatizálásában, különösen a komplex, több lépésből álló munkafolyamatok esetében.

🌟 4. funkció: Csapatkommunikáció

Számunkra a Glean egyik kedvenc funkciója a Work Hub. Ez egy közös munkaterület, ahol a vállalat egészét érintő bejelentéseket, figyelmeztetéseket, frissítéseket, dokumentumokat, KPI-ket és irányelveket tesznek közzé, hogy mindenki láthassa őket. A Work Hub tartalmaz egy könyvtárat is, amelyben a munkavállalók, különösen az új alkalmazottak, osztály, beosztás vagy helyszín szerint kereshetnek embereket.

Ha egy csapattárs bármely alkalmazásban megemlít téged, az említés azonnal megjelenik a Work Hubban. Ez megkönnyíti a fontos kommunikáció nyomon követését, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használnak az üzenet elküldéséhez.

A Copilot integrálható a Microsoft Teams alkalmazással. Lehetőség van találkozók összefoglalásának elkészítésére, teendők rögzítésére és a munkatársaknak kiosztott projektek nyomon követésére. Emellett segítséget nyújt konkrét kérdésekre adott válaszok megtalálásában a csapattársakkal vagy kollégákkal folytatott csevegések története alapján.

Győztes 🏆 A Glean és a Microsoft Copilot összehasonlításában az előbbi teljesít jobban. A Glean Work Hub szinte úgy működik, mint egy vállalati tudásbázis, összefogva a vállalat szétszórt dokumentumait és információit, valamint néhány funkcióval a csapatok közötti kommunikációt is támogatja.

Glean és Microsoft Copilot a Redditen

Mi is nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy a felhasználók hogyan vélekednek ezekről az eszközökről. A Reddit oldalon végzett további kutatások eredményei alapján a következőket találtuk:

Egy Redditor kifejezetten a Glean-t ajánlja a könnyű beállítás és a hatalmas API-könyvtár miatt.

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.

Sokat dolgozom a Glean-nel, és nagyon egyszerű beállítani, valamint gazdag API-készlettel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy saját eszközöket építsen be, ha úgy dönt.

Egy másik felhasználó a Glean-t emeli ki, mert lenyűgöző keresőplatformként is működik.

A Glean keresési eredményei kiválóak, de a felhasználói felületen még van mit javítani.

A Glean keresési eredményei kiválóak, de a felhasználói felületen még van mit javítani.

Számos Reddit-felhasználó elégedett volt a Microsoft Copilot több területen nyújtott teljesítményével. Például néhány Reddit-felhasználó dicsérte a Copilotot az orvostudományi és informatikai területeken való felhasználásáért.

Az egészségügyi területen dolgozom, és szerintem ez egy remek eszköz. Jó arra, hogy megpróbáljam megismételni a teljes 7000 soros kódfájlomat, hogy tartalmazza a változásokat, miután minden apró kérdésemre válaszolt.

Az egészségügyi területen dolgozom, és szerintem ez egy remek eszköz.

Jó arra, hogy megpróbáljam megismételni a teljes 7000 soros kódfájlomat, hogy tartalmazza a változásokat, miután minden apró kérdésre válaszolt, amit feltettem neki.

Bár a Reddit oldalon rengeteg kiváló felhasználói vélemény található mind a Glean, mind a Copilotról, mindkét eszköznek megvan a maga kritikusai is.

A Glean legnagyobb kritikája a Redditen az volt, hogy feldolgozott adatokat használtak AI-modelleik képzéséhez, amint az a Glean jegyzetelő szoftveréről szóló Reddit-szálban is szerepel.

Nem vagyok jogász, de elolvastam a Glean adatvédelmi irányelveit. Úgy tűnik, hogy a Glean nem osztja meg és nem adja el az adatokat nyers formában külső cégeknek. Tehát például nem fogják az egész előadásait közzétenni a Chegg-en. De nem látok benne semmit, ami azt mondaná, hogy ők maguk nem fogják felhasználni az adatait, vagy hogy nem fognak eladni valamilyen összesített vagy nem nyers adatokat (azaz azokat az adatokat, amelyeket az AI modellezéshez használ).

Nem vagyok jogász, de elolvastam a Glean adatvédelmi irányelveit. Úgy tűnik, hogy a Glean nem osztja meg és nem adja el az adatokat nyers formában külső cégeknek. Tehát például nem fogják az egész előadásait közzétenni a Chegg-en. De nem látok benne semmit, ami azt mondaná, hogy ők maguk nem fogják felhasználni az adatait, vagy hogy nem fognak eladni valamilyen összesített vagy nem nyers adatokat (azaz azokat az adatokat, amelyeket az AI modellezéshez felhasznál).

Egyes felhasználók azt is kifogásolják, hogy a Copilot hibás, ami megnehezíti a használatát.

Korábban a Copilot Pro-t használtam az X (Twitter) bejegyzéseim átírásához. Az utóbbi időben azonban inkább csak válaszol a kérésekre, ahelyett, hogy ténylegesen átírná a tartalmat, ami frusztráló és úgy tűnik, hogy ez egy hiba.

Korábban a Copilot Pro segítségével írtam át a X (Twitter) bejegyzéseimet. Az utóbbi időben azonban a program inkább csak válaszol a kérésekre, ahelyett, hogy ténylegesen átírná a tartalmat, ami frusztráló és úgy tűnik, hogy valami hiba van vele.

A Glean és a Microsoft Copilot Reddit-szálát alaposabban megvizsgálva kiderült, hogy míg a Glean adatkezelési politikája volt a legnagyobb problémája, a felhasználók ritkán kérdőjelezték meg hasznosságát. A Microsoft Copilot esetében viszont a felhasználók elégedetlenek voltak a teljesítményével, hasznosságával és az automatizálás szempontjából betöltött általános jelentőségével.

A két platform felhasználói által írt vélemények egyértelműen azt mutatják, hogy a Glean kiváló alternatívája a Microsoft Copilotnak.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Glean és a Microsoft Copilot legjobb alternatíváját

Bár a Glean és a Microsoft Copilot kiváló funkciókat kínál, van egy eszköz, amely mindezeket a funkciókat biztosítja, és még jobban is teljesít – a ClickUp!

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és hatékonyabban dolgozhasson.

A ClickUpban történő tudásmenedzsmentjét két hatékony funkció teszi még hatékonyabbá: a ClickUp Brain és a Connected Search.

Együttesen a munkaterület Connected Brain-jeként működnek, azonnal előhívják az információkat, végrehajtják a parancsokat, betekintést nyújtanak, automatizálási szabályokat futtatnak és még sok mást – mindezt közvetlenül a kezdőlapról!

De mi teszi a ClickUp-ot az egyik legjobb Copilot vagy Glean alternatívává? Derítsük ki!

ClickUp előnye #1: ClickUp Brain

Próbálja ki a ClickUp Brain-t A ClickUp Brain segítségével frissítéseket kaphat a feladatokról, fájlokat kereshet, frissítéseket hozhat létre vagy összefoglalhat, és még sok minden mást tehet.

A ClickUp Brain a megbízható AI eszköz a termelékenység növeléséhez. Bármi, amire szüksége lehet a munkában, legyen az egy elveszett fájl vagy a legfrissebb frissítés a projektjeiről, a ClickUp Brain segítségével közvetlenül a munkaterületéről kereshető. Egyszerűen tegye fel a kérdését, és a Brain megjeleníti a kapcsolódó feladatokra és dokumentumokra vonatkozó információkat és linkeket!

A ClickUp Brain segítségével:

Kérdezzen bármit a feladatokról, dokumentumokról vagy emberekről

Kapjon projektfrissítéseket, összefoglalókat és egyebeket, hogy gyorsabban tudjon dolgozni.

Készítsen jelentéseket, e-maileket, sablonokat és ajánlatokat üzleti kommunikációhoz

💡Profi tipp: A ClickUp Brain AI-alapú dokumentumösszefoglalóként is használható. Ha hosszú kutatási jelentéseket vagy javaslatokat kell átnéznie, kérje meg a Brain-t, hogy foglalja össze a szöveget. Ezzel tömör áttekintést kap a legfontosabb pontokról, teendőkről és megállapításokról.

ClickUp előnye #2: ClickUp Connected Search

Keresés és dokumentumok megtalálása a ClickUp-ban másodpercek alatt

Tudta, hogy egy csapat munkanapjának 60%-át információkereséssel tölti? Ez történik, ha az adatok, feladatok és dokumentációk több eszközön és platformon vannak szétszórva.

A ClickUp Connected Search a megoldás erre a problémára! Integrálja ezeket az eszközöket a ClickUp munkaterületébe, és az információk azonnal elérhetővé válnak a keresősávból. Nem is kell elhagynia a kezdőlapot! Mit szól hozzá?

Ráadásul a keresősávja egyben az Ön all-in-one parancsközpontja is. Írjon be egy / parancsot a keresőbe, hogy megtekintse a rendelkezésre álló parancsokat.

A ClickUp segítségével a keresősávja parancsok indítására is használható. Igen, minden összekapcsolódik!

A Connected Search legjobb tulajdonsága, hogy idővel egyre többet tanul a használati szokásairól, és ezt az információt felhasználva személyre szabott keresési élményt nyújt.

Egyszerűsítjük az osztályaink összes folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelező eszközöket, valamint a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket egy alkalmazásban (ClickUp) tároljuk.

Egyszerűsítjük az osztályaink összes folyamatát azáltal, hogy integráljuk az üzleti intelligencia platformokat, az automatizált levelező eszközöket, valamint a KPI-ket, űrlapokat, folyamatdokumentumokat és függőségeket egy alkalmazásban (ClickUp) tároljuk.

ClickUp előnye #3: ClickUp automatizálás

Hozzon létre egyedi automatizálási folyamatokat a ClickUp Automation Builder segítségével.

Ne hagyja, hogy a rutin feladatok akadályozzák a termelékenységét. Válasszon a több mint 100 ClickUp automatizálás közül, hogy elintézze az állapotfrissítéseket, e-mail válaszokat és egyebeket.

A ClickUp Automation Builder segítségével egyedi műveleteket is beállíthat, amelyek pontosan az Ön munkafolyamatait követik. Írja le egyszerű nyelven, hogy pontosan mit szeretne automatizálni, és a ClickUp Brain azonnal létrehozza a specifikációi szerint a munkafolyamatot.

Emellett automatizált munkafolyamatokat is létrehozhat az egész technológiai rendszerében (integrációk vagy egyéni webhookok segítségével), hogy külső alkalmazásokat csatlakoztasson a ClickUp-hoz.

Például beállíthat egy automatizálást, amely minden alkalommal, amikor egy potenciális ügyfél kerül fel a HubSpotba, létrehoz egy feladatot a ClickUpban. Ez lehetővé teszi, hogy egyetlen platformról kezelje a munkát, és javítja a hatékonyságot.

💡Pro tipp: A ClickUp Brain-t AI-alapú tartalomkészítő eszközként használhatja, amely segít részletes összefoglalók készítésében fontos folyamatokról és eljárásokról szóló tudáscikkekhez.

ClickUp előnye #4: AI-alapú tudásmenedzsment

A tudásmenedzsment terén az AI a ClickUp minden aspektusát támogatja.

Például a ClickUp mesterséges intelligenciájának bárhonnan feltehet kérdéseket a munkaterületén, többek között a következőkre:

Próbálja ki az AI Writer alkalmazást a ClickUp Docs-ban A ClickUp Docs az AI író erejével van felszerelve, hogy gyorsabban segítsen a tartalom megfogalmazásában és finomításában.

A lista még folytatódik. TL;DR? A ClickUp-ban tudása mindig összekapcsolódik, és a munkaterületén vagy harmadik féltől származó alkalmazásokban végzett bármilyen változtatás valós időben szinkronizálódik, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le semmiről. Ez a ClickUp tudásmenedzsment működése!

💡Profi tipp: Használja ki a jól meghatározott utasításokat az AI hatékony felhasználásához a dokumentációban. Hozzon létre utasításokat az adatbevitel egyszerűsítéséhez, a táblázatok automatikus kitöltéséhez és a fontos információk kivonásához.

Egyszerűsítse a munkamenedzsmentet a ClickUp segítségével

A Glean és a Microsoft Copilot egyaránt a munkahelyi termelékenység javítására lett kifejlesztve. A Glean egy átfogó vállalati keresőplatform, amely tudáskezelési funkciókkal is rendelkezik.

A Copilot viszont segít a csapatoknak a Microsoft termelékenységi alkalmazásainak használatában az adatok elemzéséhez, dokumentumok létrehozásához és csapatértekezletek lebonyolításához.

Mindkét eszköznek vannak azonban korlátai, ha átfogó munkamenedzsmentet és feladatok automatizálását keres. A ClickUp pótolja ezeket a hiányosságokat és még többet is.

Robusztus funkciókat kínál az együttműködés, a feladatkezelés, a dokumentáció és a tudásmenedzsment területén – mindezt AI-képességek segítségével. Ezek a képességek nagyban segítik a munkafolyamatok automatizálását és az adatalapú döntéshozatalt. Lényegében mindent megkap, amire szüksége van a munkája racionalizálásához, egyetlen platformon.

Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást, és fedezze fel, miért ez a legjobb választás a munkahelyi termelékenység növeléséhez.