A 2025-ben használható 10 legjobb gondolattérkép-készítő eszköz

Sokan küzdünk a halogatás ellen, akár fontos feladatokat halasztunk el, akár apró részletek elterelik a figyelmünket. 🔍

Az évek során azonban rájöttem egy forradalmian új megoldásra: a feladataimat elérhető célokra bontom szét gondolattérképek segítségével.

A gondolattérképek olyanok, mint egy vizuális játszótér a célok, feladatok és ötletek számára. Megtervezheti fő ötletét, alakzatokat adhat hozzá, és gondolattérkép-sablonokat használhat a dolgok szervezéséhez.

Amikor elkezdtem használni a gondolattérkép-készítő eszközöket, már nem kellett a fejemben zsonglőrködnöm a feladatokkal – világos vizuális útitervem volt, és a zavaró tényezők eltűntek.

Ebben a cikkben bemutatom a 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftvert, és röviden ismertetem azok legjobb tulajdonságait, korlátait és árait. 🏆

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme összefoglalónk a jelenleg elérhető 10 legjobb gondolattérkép-készítő eszközről: ClickUp: A legjobb elme térkép készítéshez és projektkezeléshez Miro: A legjobb vizuális együttműködéshez és távoli csapatokhoz MindMeister: A legjobb a gyors és egyszerű gondolattérképek készítéséhez MindNode: A legjobb azoknak az Apple-felhasználóknak, akik zökkenőmentes integrációt keresnek Ayoa: A legjobb a gondolattérképek és a feladatkezelés ötvözéséhez Xmind: A legjobb sokoldalú gondolattérkép-készítéshez és ötleteléshez Coggle: A legjobb kezdőknek és egyszerű gondolattérképekhez Lucidchart: A legjobb sokoldalú diagramkészítéshez sablonokkal Bubbl. us: Legalkalmasabb oktatók és kis csapatok számára SmartDraw: A legjobb vállalati szintű diagramkészítéshez és CAD-tervezéshez

Mit kell keresnie egy gondolattérkép-készítőben?

A tökéletes gondolattérkép-készítő eszköz túlmutat a hagyományos feladatokon, és segít a projektmenedzsmentben is. Projektmenedzserként elsőbbséget adok az ilyen feladatok elvégzését segítő eszközöknek. 🛠️

Ötletelés : A legjobb gondolattérképek az ötletelés szakaszát is figyelembe veszik. Akár egyedül, akár csoportban dolgozik egy új ötleten, egy jó online gondolattérkép-sablon segítségével könnyedén, korlátok nélkül jegyzetelheti le ötleteit – mintha végtelen vászon állna rendelkezésére.

Feladatok feltérképezése : Szüksége van a dolgok felett való ellenőrzésre? A gondolattérképek tökéletesek feladatok kiosztásához, határidők meghatározásához és a haladás nyomon követéséhez. Adjon hozzá alakzatokat, és máris kész is: a feladatok szervezettek, a csapat összehangolt.

Hiányosságok elemzése : Gondolkodott már azon, hogy hol vannak hiányosságai a projektjének? A gondolattérképben végzett hiányosságok elemzése segít felismerni a folyamatok hatékonyságának hiányosságait.

SWOT-elemzés: Szüksége van a projekt erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek kezelésére? Imádom az olyan gondolattérképeket, amelyek mindezt vizualizálják, és segítenek átlátni a nagy képet.

A végső célom egyszerű: valós idejű frissítéseket és egy világos, szervezett tervet szeretnék. Egy jó gondolattérkép-készítő szoftver segítségével ezt könnyedén elérheted.

A 10 legjobb gondolattérkép-készítő, amelyet érdemes kipróbálni

Most, hogy áttekintettük, mire kell figyelni, térjünk rá a lényegre: íme a 10 legjobb gondolattérkép-készítő szoftver, amelyeket rendkívül hasznosnak (és néha még szórakoztatónak is 🎉) találtam:

1. ClickUp (A legjobb elme térkép készítéshez és projektkezeléshez)

Ha Ön is, mint én, olyan eszközt keres, amely a gondolattérkép-készítést és a projektmenedzsmentet úgy ötvözi, mint a mogyoróvaj és a lekvár, akkor a ClickUp az Ön számára ideális választás.

Miért olyan forradalmi a ClickUp?

Kezdőknek: egyetlen kattintással átválthat a ClickUp Mind Map nézetre, és elkezdheti összekapcsolni a feladatokat, folyamatokat, vagy akár brainstorming üléseket is. Ezért a ClickUp szó szerint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.

Két mód közül választhat: a Feladat mód lehetővé teszi a munkaterület átrendezését a feladatok és alfeladatok összekapcsolásával, míg a Üres mód szabadon folyó ötletelési munkameneteket tesz lehetővé, amelyek nem kötődnek a feladatstruktúrához.

Válasszon a strukturált tervezéshez a Feladat mód, vagy a szabad formájú ötleteléshez az Üres mód között a ClickUp Mind Map nézetben

Ezenkívül a ClickUp Whiteboard segítségével komplex ötleteket vizuális, könnyen áttekinthető tervekké alakíthat. Ez a funkció különösen alkalmas szoftverfejlesztési vagy gyártási munkafolyamatokhoz.

Nem tudja, hol kezdje el a gondolattérkép-munkafolyamatokat? Íme néhány hasznos ClickUp-sablon, amelyekkel elindulhat.

Egyszerű gondolattérkép-sablon

Töltse le ezt a sablont Szervezze gondolatai és vizualizálja az ötletek közötti kapcsolatokat a ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablonjával.

Ez a sablon kiválóan alkalmas kezdőknek és tapasztalt szakembereknek egyaránt.

Ez az egyszerű gondolattérkép-sablon teljes mértékben testreszabható, így másodpercek alatt elkezdheti tervezni projektjeit, legyen szó új termék bevezetéséről vagy egyszerűen csak ötletek kidolgozásáról.

Ráadásul azonnal használatra kész, így azonnal belevághatsz!

Üres gondolattérkép-tábla

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp üres gondolattérkép-táblájának sablonját, hogy strukturálja gondolatait és vizuálisan fedezze fel az ötletek közötti kapcsolatokat.

Néha szükség van egy üres vászonra, hogy megtervezhesse azokat a bonyolult üzleti stratégiákat vagy logisztikai terveket. A ClickUp üres gondolattérkép-táblája tökéletes ilyen esetekre.

Ez a sablon kezdőbarát, teljes mértékben testreszabható és tökéletesen alkalmas komplex ötletek egyszerű vizualizálására.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladat mód és üres mód : Rugalmasság a feladatok közvetlen feltérképezéséhez vagy a szabad brainstorminghoz

Valós idejű együttműködés : Ideális azoknak a csapatoknak, amelyek együtt szeretnének ötleteket generálni és projekteket megvalósítani.

Testreszabható sablonok : Kész sablonok, amelyekkel pillanatok alatt elindulhat.

Elméleti térkép és fehér tábla : Váltson a nézetek között a munkafolyamatának megfelelően, függetlenül attól, hogy strukturált térképre vagy szabad formájú kreativitásra van szüksége.

Integráció a feladatkezeléssel: Könnyedén összekapcsolhatja a feladatokat a gondolattérképeivel a teljes projekttervezés érdekében.

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe: Egyes felhasználók szerint a ClickUp összes funkciójának elsajátítása időbe telhet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Miro (A legjobb vizuális együttműködéshez és távoli csapatokhoz)

via Miro

A Miro célja, hogy összehozza a csapatokat, akár a világ különböző pontjain, akár csak különböző részlegekben dolgoznak.

A Miro-t sokoldalúsága teszi különlegessé.

Akár szoftverfejlesztéssel, logisztikai tervezéssel vagy a következő üzleti stratégiájának kidolgozásával foglalkozik, a Miro széles sablonválasztéka, az elme térképektől a folyamatábra-készítőkig, azonnal változást hozhat az üzleti tevékenységében.

A Miro legjobb funkciói

Testreszabható sablonok: Kész sablonok mindenhez, az ötleteléstől a folyamatábrákig.

Valós idejű együttműködés: A csapat tagjai zökkenőmentesen tudnak együtt dolgozni, függetlenül a tartózkodási helyüktől.

Mind mapping és koncepciótérképek: Tökéletes komplex ötletek szervezéséhez és Tökéletes komplex ötletek szervezéséhez és vizuális projektmenedzsmenthez.

Korlátlan fehér tábla terület: Soha ne fogyjon el a hely brainstorming vagy tervezés közben.

Csapatok közötti együttműködés: Kiválóan alkalmas olyan hibrid csapatok számára, amelyeknek különböző helyszíneken kell kapcsolatban maradniuk egymással.

A Miro korlátai

Túl sok funkció : A Miro hatalmas eszközválasztéka zavarba ejtheti az új felhasználókat, ami meredek tanulási görbét eredményez.

Ingyenes verzió korlátozásai: A ingyenes verzióban korlátozott számú táblák és fejlett funkciók állnak rendelkezésre.

Miro árak

Ingyenes

Csapat : 8 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2 : 4,7 /5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1500+ értékelés)

3. MindMeister (A legjobb gyors és egyszerű gondolattérkép-készítéshez)

via MindMeister

Ha ki kell tisztítania a fejét, meg kell terveznie a központi ötletét, vagy meg kell osztania másokkal, a MindMeister hasznos eszköz lehet.

Ingyenes gondolattérkép-készítő eszköze szinte túlságosan is könnyen használható – körülbelül 60 másodperc alatt elsajátíthatja a használatát.

A MindMeister rugalmassága lehetővé teszi, hogy alapvető gondolattérképeket készítsen, stílusosan alakítsa ki őket, linkeket adjon hozzájuk, megossza őket a csapattal, és profi módon mutassa be őket.

Csak egy figyelmeztetés: ha ingyenes csomagot használ, akkor nem tudja exportálni a gondolattérképeit. Ez kissé kellemetlen lehet, ha offline módon szeretné megosztani őket.

A MindMeister legjobb funkciói

Gyors beállítás : Kevesebb mint egy perc alatt elsajátíthatja a gondolattérkép-készítést. A Control, a Tab és az Enter billentyűk az egyetlen gyorsbillentyűk, amelyeket meg kell tanulnia.

Együttműködésbarát : Hívja meg csapattagjait, hogy valós időben segítsenek az ötletek kidolgozásában.

Testreszabható térképek : Adjon hozzá linkeket, videókat, és akár más gondolattérképeket is összekapcsolhat, hogy bővítse kreatív ötleteit.

Prezentációs mód : Könnyedén mutathatja be térképeit egy vizuális formátumban, amely kiválóan alkalmas megbeszélésekhez.

MeisterTask integráció: Könnyedén integrálható a MeisterTask-kal a jobb feladatkezelés érdekében.

A MindMeister korlátai

Ingyenes csomag korlátozásai : Az ingyenes csomagban 3 gondolattérkép készíthető, és azok nem exportálhatók.

Tanulási görbe: Egyes felhasználók szerint időbe telik, mire elsajátítják a MindMeister összes funkcióját az alapvető térképészeti funkciókon túl.

MindMeister árak

Ingyenes

Személyes : 3,50 USD/hó felhasználónként

Pro : 5,50 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8,50 USD/hó felhasználónként

MindMeister értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

4. MindNode (A legjobb azoknak az Apple-felhasználóknak, akik zökkenőmentes integrációt keresnek)

via MindNode

Ha Apple-rajongó vagy, és tiszta, modern dizájnt keresel a gondolattérképeidhez, akkor a MindNode a legjobb választás. Ez az alkalmazás kifejezetten iPhone, iPad és Mac készülékekhez lett kifejlesztve, így zökkenőmentesen illeszkedik az Apple ökoszisztémájába.

Könnyen használható és hibátlanul szinkronizálható az összes Apple eszközön.

Ha azonban Windows vagy Android felhasználó, akkor a MindNode nem az Ön számára való választás, mivel kizárólag az Apple ökoszisztémában érhető el.

A MindNode legjobb funkciói

Nincs tanulási görbe : intuitív felületének köszönhetően másodpercek alatt elindulhat.

Zökkenőmentes szinkronizálás : Könnyen szinkronizálható az összes Apple eszközön, beleértve az iPhone-t, iPad-et, Mac-et és Apple Watch-ot.

Testreszabható csomópontok : Adjon hozzá képeket, linkeket, matricákat, és testreszabhatja az egyes csomópontokat kedve szerint.

Feladatintegráció : Exportálja a feladatokat az Apple Reminders, Things vagy OmniFocus alkalmazásokba a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Gyönyörű dizájn: Modern dizájn színekkel és tiszta szövegdobozokkal (csomópontokkal) a könnyű szervezés érdekében.

A MindNode korlátai

Csak Apple : Windows vagy Android felhasználók számára nem elérhető.

Korlátozott nagyítás: Csak 10%-ra lehet kicsinyíteni, ami megnehezíti a nagy, összetett térképek megtekintését.

MindNode árak

Ingyenes

MindNode Plus MindNode Classic: 2,99 USD/hó MindNode Next: 24,99 USD/év

MindNode Classic: 2,99 USD/hó

MindNode Next: 24,99 USD/év

MindNode Classic: 2,99 USD/hó

MindNode Next: 24,99 USD/év

MindNode értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

5. Ayoa (A legjobb a gondolattérképek és a feladatkezelés ötvözéséhez)

via Ayoa

Az Ayoa az egyik kedvencem, mert ötvözi a gondolattérkép-készítést a feladatkezeléssel.

Különböző sablonokat kínál gondolattérképek, radiális térképek és folyamatábrák készítéséhez, valós idejű együttműködési lehetőségekkel, a csapat előrehaladásának nyomon követésével, sőt, Zoom-on keresztül videocsevegések lebonyolításával is (ez volt a kedvenc funkcióm).

Az Ayoa legjobb funkciói

Csapatnézet : Együttműködési nézetet kínál a zökkenőmentes csapatkommunikáció és a feladatok nyomon követése érdekében.

Planner : Ideális jegyzetek készítéséhez és a napi feladatok nyomon követéséhez.

Integrált videocsevegés : Tervezzen megbeszéléseket és ötletelési üléseket közvetlenül az Ayoa-ban (Zoom integráció).

Mind mapping és feladat táblák : Ötvözi a mind mappinget a robusztus feladatkezeléssel egy holisztikus projektélmény érdekében.

Készülékek közötti szinkronizálás: A legtöbb népszerű eszközön elérhető, így bárhová is utazik, mindig kapcsolatban maradhat.

Ayoa korlátai

A gondolattérképek korlátai : A gondolattérkép-funkciók nem feltétlenül olyan fejlettek, mint a speciális eszközök.

Nincs időkövetés: Az Ayoa nem rendelkezik időkövetési funkcióval, ami a szoros határidőket kezelő felhasználók számára döntő tényező lehet.

Ayoa árak

Ingyenes

Ultimate Plan: 13 USD/hó felhasználónként

Ayoa értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

6. Xmind (A legjobb sokoldalú gondolattérkép-készítéshez és ötleteléshez)

via Xmind

Az Xmindet a listán szereplő többi eszköztől az különbözteti meg, hogy többféle gondolattérkép-struktúrát – például halcsont-, fa- és idővonal-diagramokat – kombinál, és könnyedén lehet közöttük váltani.

Az Xmind kiváló eszköz, ha brainstormingot szeretne végezni és valós időben szeretne együttműködni a csapatával.

Bár az Xmind jelenleg nem rendelkezik AI funkciókkal, fejlesztőcsapata bejelentette, hogy hamarosan AI-alapú funkciókkal bővíti felületét.

Az Xmind legjobb funkciói

Többféle struktúra : Váltson gyorsan a különböző struktúrák között, például a halcsont-, fa- és idővonal-diagramok között.

Valós idejű együttműködés : Készítsen gondolattérképeket csapatával együtt brainstorming vagy projektmenedzsment céljából.

Testreszabható témák: Hozzon létre vizuálisan egyedi gondolattérképeket egyedi színtémák és stílusok segítségével.

Pitch és ZEN módok : Kifejezetten prezentációkhoz tervezett módok az ötletek megosztásához és a koncentráció fenntartásához.

Több platformon is használható: Windows, macOS, iOS, Android és Linux rendszereken is elérhető.

Az Xmind korlátai

Korlátozott ingyenes verzió : Az ingyenes csomag korlátozott funkciókat kínál, amelyek gyakori felhasználók számára nem feltétlenül elegendőek.

Esetenkénti elrendezési problémák: Egyes felhasználók komplexebb térképek elrendezésének szabályozásával kapcsolatos nehézségekről számolnak be.

Xmind árak

Ingyenes

Pro : 4,92 USD/hó

Prémium : 8,25 USD/hó

Üzleti : 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Xmind értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (100+ értékelés)

7. Coggle (A legjobb kezdőknek és egyszerű gondolattérképekhez)

via Coggle

A Coggle tökéletes azok számára, akiknek ötletelésre, gondolatok szervezésére vagy komplex folyamatok feltérképezésére van szükségük, anélkül, hogy túlzottan technikai ismeretekkel kellene rendelkezniük.

Bár nem tartalmaz sablonokat, gyorsan elindulhat a nulláról, és munkáját PDF, PNG, sőt Microsoft Visio formátumban is exportálhatja.

A Coggle különösen jó választás kezdőknek, akiknek vizuális ábrázolásokat kell készíteniük.

A Coggle legjobb funkciói

Örökre ingyenes : Ingyenes opció számos funkcióval, beleértve három privát diagramot és korlátlan számú nyilvános diagramot.

Együttműködés az ingyenes csomagban : Dolgozzon másokkal valós időben, még az ingyenes csomagban is.

Gyorsbillentyűk támogatása : Egyszerűsítse munkafolyamatát könnyen megjegyezhető gyorsbillentyűkkel.

Webalapú hozzáférés: Bárhonnan hozzáférhet munkájához; nincs szükség telepítésre.

PDF és kép export: Exportálja munkáját több formátumban, beleértve a PDF és PNG formátumokat is.

A Coggle korlátai

Nincsenek sablonok : minden alkalommal a nulláról kell kezdeni, ami időigényes lehet.

Testreszabási korlátozások : A korlátozott betűtípus-, szín- és alakválaszték megnehezítheti a részletesebb térképek kreatív megalkotását.

Teljesítményproblémák: A nagyobb, összetettebb gondolattérképek lelassíthatják a platformot, ami rontja a termelékenységet.

Coggle árak

Örökre ingyenes

Awesome Plan : 5 USD/hó

Szervezési terv: 8 USD/hó felhasználónként

Coggle értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (40+ értékelés)

8. Lucidchart (A legjobb sokoldalú diagramkészítéshez sablonokkal)

via Lucidchart

A Lucidchart az egyik legnépszerűbb diagramkészítő eszköz, amelyet több Fortune 500-as vállalat is használ, mivel könnyen kezelhető és sokoldalú.

Akár folyamatokat térképez fel, gondolattérképeket készít, akár irodai elrendezéseket tervez, a Lucidchart több mint 700 sablonnal segíti projektjeinek elindítását.

A drag-and-drop felület és a felhasználóbarát kialakítás még a technika iránt nem annyira értő felhasználók számára is hozzáférhetővé teszi, és zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google és a Slack.

A Lucidchart legjobb funkciói

Több mint 700 sablon : A gondolattérképektől az irodai elrendezésekig a Lucidchart számos előre elkészített sablont kínál, amelyekkel gyorsan elindulhat.

Intelligens tárolók és AI-támogatás : Intelligens funkciók segítségével automatikusan rendszerezheti adatait, és az AI segítségével ötleteket gyűjthet.

Platformok közötti integráció : Csatlakozzon a Google-hoz, a Slackhez és más alkalmazásokhoz, hogy egyszerűsítse munkafolyamatát.

Dokumentumok közös szerkesztése : Dolgozzon együtt valós időben a csapat tagjaival, és állítsa be a szükséges jogosultságokat.

Verziókezelés: A magasabb szintű csomagokban elérhető, lehetővé téve a korábbi verziók megtekintését és visszaállítását.

A Lucidchart korlátai

Teljesítményproblémák : Bonyolultabb diagramok esetén a munkamenetek során késleltetés és lefagyás léphet fel.

Nincs asztali alkalmazás : Csak böngészőn keresztül érhető el, ami korlátozza az offline hozzáférést.

Csapatcsomag minimum: Legalább három felhasználó szükséges a csapatcsomag funkcióinak eléréséhez.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni : 9 USD/hó

Csapat : 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2000+ értékelés)

9. Bubbl. us (Legalkalmasabb oktatók és kis csapatok számára)

Ha egyszerű, könnyen használható webes eszközt keresel gondolattérképek és folyamatábrák készítéséhez, akkor a Bubbl.us lehet az, amit keresel.

Ez a böngészőalapú alkalmazás vizuális segédeszközök egyszerű létrehozására szolgál, így ideális diákok, tanárok és kis csapatok számára.

A szoftver színkódos rendszere megkönnyíti az ötletek közötti kapcsolatok vizualizálását, így kiváló, alacsony költségű megoldás azok számára, akiknek nincs szükségük fejlett funkciókra. Ez alapvető gondolattérkép-készítési igényekhez kiváló, de összetettebb felhasználási esetekhez már nem annyira.

A Bubbl.us legjobb funkciói

Könnyen használható: Egyszerű vezérlőelemeket kínál a gondolattérképek létrehozásához és bővítéséhez, így tökéletes választás kezdőknek.

Színkódos rendszer: Segít a felhasználóknak vizuálisan megérteni az ötletek és koncepciók közötti kapcsolatokat.

Nincs szükség telepítésre: A böngészőalapú szoftvernek köszönhetően a felhasználók azonnal elkezdhetik a munkát, anélkül, hogy le kellene tölteniük a szoftvert.

Valós idejű együttműködés: Prémium csomagokban elérhető, lehetővé téve a csapatok számára, hogy bárhonnan együttműködjenek a gondolattérképeken.

Automatikus mentés funkció: Kétpercenként automatikusan menti a gondolattérképeket, megakadályozva ezzel a munka elvesztését.

A Bubbl.us korlátai

Korlátozott funkciók: Hiányoznak a versenytársaknál megtalálható fejlett eszközök, mint például a feladatok prioritásainak meghatározása vagy a döntéshozatali folyamatok.

Alapvető testreszabás: Korlátozott lehetőségeket kínál a buborékok, ágak és elrendezések testreszabásához, ami korlátozónak tűnhet.

Bubbl. us árak

Alapszintű : Ingyenes

Prémium : 6 USD/hó

Csapatcsomag: 18 USD/felhasználó évente

10. SmartDraw (A legjobb vállalati szintű diagramkészítéshez és CAD-tervezéshez)

via SmartDraw

Olyan diagramkészítő eszközt keres, amely mindent lefed, a szervezeti ábráktól a CAD-tervekig? Ismerje meg a SmartDraw-t, egy vállalati szintű megoldást, amely a Microsoft Teams, a Jira és a Google Workspace eszközökkel való hatékony integrációjáról ismert.

Több ezer sablonnal és több mint 70 diagramtípussal ez az eszköz biztosítja, hogy még a kezdők is gyorsan el tudjanak kezdeni, de a haladó felhasználók is értékelni fogják a rugalmasságát és a sokoldalúságát.

A SmartDraw legjobb funkciói

Több mint 70 diagramtípus : sablonok mindenhez, a gondolattérképektől a műszaki diagramokig és alaprajzokig.

Zökkenőmentes integráció : jól működik a Microsoft Teams, a Jira, a Google Drive és más programokkal, így egyszerűsítve a munkafolyamatokat.

Automatikus formázás : automatikusan igazítja az alakzatokat és diagramokat, miközben mozgatja őket, így a diagramok létrehozása gyors és pontos lesz.

Vállalati szintű funkciók : SSO, dokumentum-megőrzés és szerepkörökön alapuló hozzáférés a jobb biztonság és együttműködés érdekében.

Webalapú platform: Bármely böngészőből elérhető, Windows-felhasználók számára opcionális asztali telepítéssel.

A SmartDraw korlátai

Bonyolult felület: Nehéz megtanulni a használatát, különösen a fejlettebb eszközök esetében.

Teljesítményproblémák: Lassulás vagy összeomlás tapasztalható, különösen nagyobb diagramok esetén.

Vízjelek az ingyenes próbaverzión: Vízjeleket ad az ingyenes próbaverzió alatt létrehozott diagramokhoz, ami korlátozza azok használhatóságát.

SmartDraw árak

Egyéni : 9,95 USD/hó

Csapat : 8,25 USD/hó felhasználónként

Webhelylicenc: 5 USD/felhasználó havonta

SmartDraw értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (100+ értékelés)

Pihenje meg elméjét a ClickUp gondolattérkép-készítőjével

Ha van valami, amire a ClickUp-pal biztosan számíthat, az a nyugalom – szó szerint. A ClickUp gondolattérkép-készítő és whiteboard szoftverével a világ minden táján dolgozó üzleti szakemberek egyszerűsíthetik munkájukat és kitisztíthatják fejüket. 💡

...a fehér tábla funkció? Megszállottja vagyok. Ezt az eszközt gyakran használtuk a csapatértekezleteken ötletek kidolgozásához vagy bizonyos kezdeményezések részletesebb kidolgozásához.

A ClickUp azonban többet kínál, mint gondolattérkép-készítő szoftver és táblás funkciók.

A projektmenedzsmenttől a feladatokért való felelősségvállalásig és a valós idejű együttműködésig a ClickUp több ezer sablonnal rendelkezik, így soha nem kell a nulláról kezdenie.

Ez az all-in-one eszköz, amelynek köszönhetően a munka már nem is tűnik annyira munkának.

Készen áll egy jobb munkamódszer kipróbálására? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra. 🚀