Ingyenes Google Táblázatok projekt ütemterv sablonok az egyszerű tervezéshez

A Standish Group szerint az agilis projektek közel fele késedelmet szenved, és több mint 11% bukik meg. Az Agile rugalmassága ellenére sem mindig könnyű a tervet betartani.

A projektütemények jelentősen megváltoztathatják a helyzetet, ha nehezen boldogul a határidőkkel, a változó prioritásokkal vagy a túlterheltséggel. Ezek a sablonok a komplex projekteket kulcsfontosságú mérföldkövekre bontják, egyértelmű határidőket határoznak meg, és segítenek előre látni a kockázatokat.

A projekt ütemterv sablonokhoz a Google Táblázatok továbbra is a legnépszerűbb eszköz – ismerős, megfizethető és könnyen testreszabható. De a megfelelő sablon megtalálása nem mindig egyszerű. Az egyszerűsítés érdekében összegyűjtöttük a legjobb ingyenes Google Táblázatok projekt ütemterv sablonokat, hogy megkönnyítsük a tervezést és a projektek ütemezett végrehajtását.

Mi jellemzi egy jó Google Táblázatok projekt ütemterv sablont?

Először is, nézzük meg röviden, mi különbözteti meg a jó projektütemterv-sablont a közepes minőségűektől. A jó sablon a következő jellemzőkkel rendelkezik:

Világos és tömör elrendezés: jól szervezett, világos címsorokkal és oszlopokkal, így könnyen olvasható és érthető.

Rugalmasság: Különböző típusú és méretű projektekhez igazítható, így könnyen testreszabható.

Feladatok felosztása: Lehetővé teszi a projekt kisebb, kezelhetőbb feladatokra való felosztását.

Mérföldkövek azonosítása: Lehetőséged van Lehetőséged van fontos mérföldkövek megjelölésére és a projekt előrehaladásának nyomon követésére (még jobb, ha ezt vizualizációkkal teheted meg).

Idővonal testreszabása: Lehetővé teszi az idővonal skálájának (pl. napi, heti, havi) egyszerű beállítását a projekt konkrét igényeinek megfelelően.

Verziókezelés: Nyomon követheti az ütemtervben történt változásokat, és biztosíthatja, hogy mindenki a legfrissebb verzióval dolgozzon.

A megfelelő Google Táblázatok projekt ütemterv sablon segítségével még a legbonyolultabb projekteket is nyomon követheti, és időben megvalósíthatja őket anélkül, hogy eltévedne a feladatok, függőségek és határidők tengerében.

7 remek Google Táblázatok projekt ütemterv sablon

Most nézzünk meg néhány Google Táblázatok sablont a projekt ütemterv kezeléséhez, amelyek tökéletesen megfelelhetnek a csapatának.

Projektütemterv-sablon a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient projektütemterv-sablonja egy egyszerű, heti projektütemterv-sablon. A hónap minden hetére négy fázisra osztja a projektet. A projekt heti szakaszokra bontásával a csapatot konkrét eredményekért és mérföldkövekért teheti felelőssé.

Emellett tartalmaz egy „Napok” oszlopot is, ahol megbecsülheti, hogy egy adott feladat elvégzése mennyi időt vesz igénybe. Ez segít hatékonyan megtervezni a csapat munkaterhelését és ennek megfelelően elosztani az erőforrásokat.

Bár alapvető feladatütemezésre és előrehaladás nyomon követésére alkalmas, nem rendelkezik beépített funkciókkal a feladatok függőségének vizualizálására és kezelésére. Ezért előfordulhat, hogy nem tudja használni komplex, több függőségi viszonnyal rendelkező projektek ütemtervének elkészítéséhez.

✨ Ideális: kis csapatok számára, akik egyszerű projekteket végeznek, és hetente követik nyomon projektjeiket.

Projektütemterv idővonal-sablonnal a Coefficient-től

via Coefficient

A Coefficient másik ingyenes sablonja, a Projektütemterv idővonal sablon ideális azoknak a csapatoknak, amelyek kettős megközelítést keresnek a projekt nyomon követéséhez. Ez a sablon lehetővé teszi a projekt állapotának figyelemmel kísérését és az előrehaladás vizualizálását színekkel jelölt diagramok és idővonalak kombinációjával.

Amikor feladatok hozzáad vagy frissítesz a projektkövetőben (a sablon alsó felében található), az információk automatikusan megjelennek a projekt ütemtervében és diagramjában. A diagram színekkel jelölt mezőkkel szemlélteti a feladatok előrehaladását: a zöld a befejezett, a piros a folyamatban lévő feladatokra utal. Az egyes mezők szélessége a feladat időtartamának felel meg.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, akik inkább vizuálisan követik nyomon a projekt előrehaladását.

Projektmenedzsment problémanyilvántartási sablon a Template.net webhelyről

Ez a sablon – a Template.net projektmenedzsment problémanyomkövető sablonja – kifejezetten hibák vagy problémák nyomon követésére lett kialakítva. Először készítsen egy fő listát az összes alkalmazottjáról, valamint egy leírást a beosztásukról és elérhetőségükről.

Ha egy csapattag problémával találkozik, azt dokumentálhatja a projektmenedzsment problémanyilvántartási táblázatában. Ez a táblázat színkódokkal jelzi a problémák súlyosságát és sürgősségét. Ez a vizuális jelzés segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és az erőforrások hatékony elosztásában.

✨ Ideális: ügyfélszolgálati vagy technikai támogató csapatok számára, amelyek elsősorban a felhasználók által jelentett hibák nyomon követésére és megoldására összpontosítanak.

Projekt ütemterv sablon a Template.net webhelyről

Ön egy hosszú távú projektet tervező projektmenedzser? Lehet, hogy három hónap vagy annál is több időre lesz szüksége? Akkor a Template.net projektütemterv-sablonja az Ön számára készült. Ez a felhasználóbarát sablon segít egy világos és tömör, három hónapos ütemtervet készíteni a projektjéhez, és zökkenőmentesen végigvezeti Önt a tervezési fázistól a feladatok kiosztásán és végrehajtásán át.

Ha a projektje három hónapnál hosszabb, könnyedén hozzáadhat egy újabb szakaszt a meghosszabbított ütemtervhez. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a sablon inkább a projekt ütemtervének átfogó áttekintését nyújtja, mintsem a feladatok és mérföldkövek részletes, aprólékos lebontását.

✨ Ideális: marketingesek és termékmenedzserek, akik roadmapokra támaszkodnak a funkciók fejlesztése vagy kampányok lebonyolítása során.

Idővonal-sablon a Template.net webhelyről

A Template.net idővonal-sablonja egy egyszerű projektkövető eszköz, amely bármilyen időtartamra (napi, heti vagy havi) testreszabható. Csak annyit kell tennie, hogy a projektet több fázisra osztja.

Ez a sablon a projekt ütemtervének átfogó áttekintését nyújtja, az egyes mérföldkövek és feladatok helyett a tágabb fázisokra összpontosítva. Noha nem találsz benne részletes funkciókat a feladatok kiosztásához vagy a függőségek nyomon követéséhez, ez az egyszerűség lehetővé teszi, hogy egyértelműen a nagy képre koncentrálj.

✨ Ideális: hosszú távú projekttervezéshez és a projekt általános előrehaladásának felügyeletéhez.

Feladatidővonal-sablon a Template.net webhelyről

Az előző sablonnal ellentétben, amely a magas szintű áttekintésre összpontosított, a Template.net által készített feladatidővonal-sablon részletes és cselekvésorientált megközelítést kínál a projektmenedzsmenthez, a elvégzendő konkrét feladatokra összpontosítva.

Itt felbonthatja projektjét több feladatra, kioszthatja azokat az embereknek, és nyomon követheti azok előrehaladását egy színkódolt előrehaladási sávon. Ezenkívül van egy „Jegyzetek” oszlop is, ahová megjegyzéseket fűzhet vagy függőségeket említhet.

De ez még nem minden. Minden alkalommal, amikor feladatok hozzáad a feladatkövetőhöz és kitölti a részleteket, azok automatikusan frissülnek a Feladatidővonal-táblázatban, ahol naptárral szemléltetheti az előrehaladást.

✨ Ideális: Alcsoportok számára, akik sablont szeretnének a feladataik nyomon követéséhez és az előrehaladás naptárban való megjelenítéséhez.

Napi ütemterv-sablon a Template.net webhelyről

A listánk utolsó sablonja a Template.net napi ütemterv-sablonja. Ahogy a neve is sugallja, ez a sablon napi szintű nyomon követést biztosít a csapat feladataival kapcsolatban. Noha kiválóan alkalmas csapatok számára, mivel lehetővé teszi a napi előrehaladás vizualizálását az agilis időkövetési és projektmenedzsment keretrendszerek (például a napi scrum) követése során, egyéni használatra még jobb.

A napi feladatok elrendezése segíthet a idő hatékony elosztásában és a last minute krízisek elkerülésében. A napi ütemterv megosztása elősegítheti az együttműködést és a csapat céljainak összehangolását, ha Ön egy csapat tagja. Ne feledje, hogy ezt az eszközt a átláthatóság és a koordináció érdekében használja, ne pedig a mikromanagement eszközeként.

✨ Ideális: Agilis csapatok számára, akiknek napi frissítésekre van szükségük, vagy egyéni időbeosztást alkalmazók számára.

A Google Táblázatok projektütemtervekhez való használatának korlátai

Bár a Google Táblázatok sokoldalú eszköz, mélységében meglehetősen korlátozott. Lehet, hogy nem ideális komplex projektekhez vagy olyan projektekhez, amelyek fejlett projektmenedzsment módszereket igényelnek. Íme néhány hátránya a Google Táblázatok használatának a projekt ütemtervek kezeléséhez.

Korlátozott feladatkezelési funkciók: Nincsenek fejlett feladatkezelési funkciók, mint például alfeladatok, egyéni mezők és függőségek. Ez megnehezíti a komplex, egymással összefüggő feladatokból álló projektek kezelését.

Az idő és a költségek nyomon követésének nehézsége: Az idő és a költségek nyomon követéséhez oszlopok kézi hozzáadása szükséges, de nincs beépített Az idő és a költségek nyomon követéséhez oszlopok kézi hozzáadása szükséges, de nincs beépített időgazdálkodási vagy költségbecslési funkció, ami bonyolítja a költségvetés nyomon követését.

Korlátozott vizualizációs lehetőségek: Alapvető diagramkészítési és formázási lehetőségeket kínál, amelyek nem feltétlenül elegendőek vizuálisan vonzó és informatív ütemtervek készítéséhez, különösen nagy léptékű projektek esetében.

Valós idejű együttműködés kihívásai: Nehézkessé válik, ha több felhasználó dolgozik egyszerre ugyanazon az ütemterven, különösen, ha csapatok közötti függőségek vannak.

Nem mobilbarát: Mobil hozzáférést biztosít, de nem optimalizált mobil használatra, gyakran állandó nagyítást igényel.

10 alternatív projektütemterv-sablon

Ha speciális sablonokat keres átfogó projektmenedzsmenthez, a ClickUp előre elkészített sablonjai a projekt ütemterv-kezeléshez jó kiindulási pontot jelenthetnek.

A ClickUp projektmenedzsment-csomagjára épülő sablonok részletes funkciókkal rendelkeznek, amelyek segítségével különböző módokon követheti nyomon és vizualizálhatja projektje ütemtervét, a Kanban tábláktól és naptáraktól a Gantt-diagramokig.

A ClickUp projekt ütemterv táblás sablon

Kezdjük a ClickUp projekt ütemterv táblás sablonjával. Ez a sablon nagyon kényelmes megoldás lehet, ha szereti a feladatok átrendezéséhez és a határidők módosításához a post-it cetlik egyszerű áthelyezését, vagy ha nagyon kiszámíthatatlan, változó ütemtervű projektje van.

Ráadásul a színkódolt öntapadós jegyzetek remek módszerek a feladatok előrehaladásának nyomon követésére.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp projektütemterv-táblasablon segítségével átfogó képet kaphat projektje előrehaladásáról.

A sablon így működik:

Vízszintes tengely : A projekt szakaszait vagy lépéseit ábrázolja.

Függőleges tengely: A projekt ütemtervét vagy időtartamát jelzi.

Színkódolt blokkokkal vizuálisan ábrázolhatja az egyes tevékenységek időzítését, míg a megfelelő színű post-it cetlikkel kiemelheti az egyes szakaszok részletes feladatait. Miután véglegesítette a feladatokat, duplán kattintson egy post-it cetlire, majd kattintson a Feladat gombra, hogy a post-it cetlit feladattá alakítsa. Nagyon kényelmes, igaz?

✨ Ideális: vizuális gondolkodók számára, akik kedvelik a fehér táblák rugalmasságát.

A ClickUp Gantt projektütemterv-sablon

A ClickUp Gantt projektütemterv-sablon azoknak szól, akik olyan sablont keresnek, amely lehetővé teszi a projekt előrehaladásának vizualizálását és összehasonlítását az eredeti ütemtervvel.

A sablon heti, havi és éves nézeteket kínál, és lehetővé teszi a hétvégék elrejtését a diagramból, így kiváló választás rövid és hosszú távú projektekhez egyaránt.

Töltse le ezt a sablont Állítson be mérföldköveket, és kövesse nyomon azok előrehaladását a ClickUp Gantt projektütemterv-sablon segítségével.

A sablon előre elkészített egyéni mezőket tartalmaz, például:

Egy legördülő menü olyan opciókkal, mint „Kezdés”, „Tervezés”, „Figyelés” és „Kezelés”, amelyek a feladat fázisait jelölik.

Automatikus haladási sáv, amely a feladat teljesítésének százalékos arányát mutatja

Képletmező a feladat időtartamának megjelöléséhez (a kezdési és a befejezési dátum alapján számolva)

Ez segít vizualizálni a feladatok előrehaladását a határidőkhöz viszonyítva. A még nagyobb kényelem érdekében egy adott feladat időtartamát a diagramon húzva módosíthatja.

✨ Ideális: Projektmenedzserek számára, akik összetett, egymással összefüggő feladatokból álló projektek előrehaladását szeretnék vizualizálni.

A ClickUp marketingprojekt-idővonal sablon

Ha strukturált keretrendszert keres marketingkezdeményezéseinek tervezéséhez, szervezéséhez és nyomon követéséhez, javasoljuk, hogy próbálja ki a ClickUp marketingprojekt-idővonal sablont. Ez a sablon három nézettel rendelkezik:

Idővonal nézet a negyedéves tervezéshez

A Pipeline View a projekt állapotának nyomon követéséhez

A Marketing Leads Capacity nézet a munkaterhelés nyomon követéséhez

Töltse le ezt a sablont Csoportosítsa a marketingprojekteket hónapok és negyedévek szerint a ClickUp marketingprojekt-idővonal sablon segítségével.

Ezenkívül tartalmaz egyéni mezőket a következőkre:

Jelölje meg a feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítést

Becsülje meg a tevékenység elvégzéséhez szükséges költségvetést

Kövesse nyomon az egyes tevékenységekhez szükséges tényleges költségeket

Ezen felül a ClickUp képletek segítségével kiszámíthatja a költségvetés eltérését is.

✨ Ideális: marketingcsapatok számára, akik a projekt időtartamát és költségvetését szeretnék kezelni.

A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon

A ClickUp kitölthető ütemterv-sablon kiváló kiindulási pont azok számára, akik azonnal munkához akarnak látni. Előre strukturált keretrendszert biztosít, így csak a feladatokat kell hozzáadnia, és máris kezdhet is.

Ez a sablon két részre oszlik: bal oldalon az ütemterv, jobb oldalon a feladatlista található. A feladat kezdő és befejező dátumának beállításához húzza azokat az ütemtervre. A sablon automatikusan frissíti a feladat fázisát és időtartamát.

Töltse le ezt a sablont Hozzon létre idővonal nézetet a meglévő feladatokhoz és eseményekhez a ClickUp kitölthető idővonal sablonjával.

Ez egy remek sablon azoknak a csapatoknak, amelyeknek van feladatlistájuk, de szeretnék „kitölteni” az ütemtervet. A projektmenedzserek megkérhetik csapatukat, hogy adják hozzá az összes feladatukat a ClickUp-hoz, majd használják ezt a sablont a csapat munkaterhelésének megtervezéséhez.

Mivel ez a sablon munkaterhelés-nézettel rendelkezik, a projekt ütemtervével párhuzamosan megtervezheti csapata munkaterhelését is. Egyéb nézetek:

Gantt-diagram az előrehaladás vizualizálásához

Kanban nézet a feladatok állapot szerinti csoportosításához

Egy fő lista az összes feladat megtekintéséhez

Ezzel a sablonnal egyetlen helyről kezelheti projektjeit, munkaterhelését és ütemterveit.

✨ Ideális: olyan csapatok számára, akik projektütemtervet szeretnének készíteni és erőforrásokat szeretnének kiosztani a meglévő feladatokhoz.

A ClickUp ütemterv-táblasablon

A ClickUp Timeline Whiteboard Template egy rendkívül felhasználóbarát sablon, amely lehetővé teszi a projektek havi nyomon követését. A sablon két nézetet tartalmaz:

Havi nézet a havi projektelőrehaladás és a mérföldkövek kiemeléséhez

Éves nézet a projekt éves előrehaladásának és mérföldköveinek kiemeléséhez

Töltse le ezt a sablont Adjon hozzá gyors pillanatfelvételeket a személyes projekt mérföldköveiről a ClickUp Timeline Whiteboard Template segítségével.

Ez a sablon egyszerűsége miatt ideális személyes használatra, például tanfolyamok, hobbi vagy családi projektek tervezéséhez, nem pedig összetett, csapatalapú projektekhez. A fehér tábla vizuális jellege miatt ez a sablon gyermekbarát is, ha gyermekeivel együtt szeretne dolgozni egy projekten, vagy megtervezni az oktatásukat.

✨ Ideális: egyszerű, hosszú távú személyes vagy családi projektek nyomon követéséhez.

A ClickUp kreatív projekt ütemterv sablonja

Szórakoztató és egyszerű idővonal-sablont keres, amellyel nyomon követheti kreatív projektjeit? A ClickUp kreatív projekt idővonal-sablonja pont az Ön számára készült. Ez a sablon egy egyszerű fehér tábla-prezentáció, amely lehetővé teszi, hogy szórakoztató formákkal tervezze meg projektje idővonalát, és valódi trófeaképekkel ünnepelje a mérföldköveket.

Töltse le ezt a sablont Tervezze és kövesse nyomon kreatív projektjeit a ClickUp kreatív projekt ütemterv sablonjával.

Ez a sablon nem tartalmaz szigorú szabályokat vagy kereteket. Hozzáadhatja saját sablonjait – legyen az havi vagy éves – és projektjeinek állapotát. Mivel ez egy fehér tábla, hozzáadhat más alakzatokat és összekötőket, hogy a nagyobb feladatokat kisebb feladatokra bontsa, vagy megjegyzéseket fűzhet hozzá.

Alapvetően ez olyan egyszerű vagy részletes lehet, amilyennek Ön szeretné.

✨ Ideális: kreatív projektek tervezéséhez, merev ütemterv nélkül

A ClickUp szoftver bevezetési projekt ütemterv sablon

Egyszerűen fogalmazva: a szoftverbevezetési terv az a terv, amely a tényleges szoftverfejlesztési folyamat megkezdése előtt készül el. Itt egy teljes körű tervet készít a szoftver bevezetéséhez – a piackutatás és a prototípus-készítéstől a fejlesztésig és a marketingig.

És itt jön jól a ClickUp szoftverbevezetési projekt ütemterv sablon, amely biztosítja, hogy minden kártya a helyén legyen, mielőtt belekezdene a tényleges munkába.

Töltse le ezt a sablont Tervezze és kövesse nyomon a bevezetés eredményeit fázisok szerint a ClickUp szoftverbevezetési projekt ütemterv sablonjával.

Ez a sablon három szakaszból (vagy nézetből) áll:

A Rollout Plan View egy fehér tábla, ahol ötleteket gyűjthet a projekttervéhez.

A Rollout Deliverables View (Bevezetési eredmények nézet) egy fő lista, amely tartalmazza a szoftver bevezetéséhez szükséges összes feladatot.

A Rollout Process View egy Kanban-tábla, amely a teljesítéseket állapot (vagy fázis) szerint csoportosítja.

Ha szeretné, más nézeteket is létrehozhat, például irányítópultot vagy Gantt-diagramot, hogy vizualizálja a szoftverbevezetési terv előrehaladását.

✨ Ideális: új szoftver bevezetését tervező IT-vállalatok számára.

A ClickUp projekt ütemterv sablon

A ClickUp projektütemterv-sablon olyan termékfejlesztő csapatok számára készült, amelyek negyedéves ütemezés szerint tervezik az új kiadásokat. Ezzel a sablonnal negyedévenként tervezheti a közelgő funkciók kiadásait, valamint megtervezheti a költségvetést, a csapat munkaterhelését és a prioritásokat. Ez egy termékmenedzser számára egy helyen elérhető eszköz a funkciók ütemtervének nyomon követéséhez.

Töltse le ezt a sablont Készíts negyedéves projektterveket a ClickUp projektütemterv-sablon segítségével.

A projekt ütemterv sablon öt különböző nézetet tartalmaz különböző felhasználási esetekhez:

Lista nézet : A feladatok lineáris lista formátumban történő szervezése és prioritásainak meghatározása

Munkaterhelés nézet : A csapat kapacitásának és a munkaterhelés elosztásának figyelemmel kíséréséhez

Naptár nézet : A határidők és a mérföldkövek naptárban való megjelenítése

Gantt-nézet : A projekt ütemtervének, mérföldköveinek és függőségeinek tervezéséhez és nyomon követéséhez

Táblázatos nézet: A munkafolyamatok vizualizálása és az állapotok nyomon követése Kanban táblán

Ha agilis csapatban dolgozik, akkor a Custom Fields (Egyéni mezők) funkcióval sprintek szerint kategorizálhatja feladatait, és sprint pontokkal követheti nyomon az előrehaladást.

✨ Ideális: Termékfejlesztő csapatok számára, akik negyedévente tervezik a funkciók kiadását.

A ClickUp üzleti ütemterv sablon

Míg az előző ütemterv-sablon kifejezetten termékfejlesztő csapatok számára készült, a ClickUp üzleti ütemterv-sablon bármilyen üzleti kezdeményezés ütemtervének megtervezéséhez használható.

Jó példa erre a „Üzleti kategória” egyéni mező, amelyben megadhatja, hogy melyik részleg felelős egy adott feladatért. Az ütemtervet az egyes üzleti kategóriák szerint is szűrheti, így a csapatok csak a saját feladataikról kaphatnak áttekintést, anélkül, hogy az összes feladat elárasztaná őket.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Business Roadmap Template segítségével kategóriákba sorolhatja projektjei ütemterveit csapatok szerint.

Ez a sablon többféle nézettel is rendelkezik, többek között:

Havi Gantt-diagram: A projekt ütemtervének havi vizualizálása és nyomon követése

Negyedéves áttekintés: hogy madártávlatból áttekintse az adott negyedév összes kezdeményezését, függetlenül az osztálytól.

Stratégiai célok nézet: A feladatok átfogó célok szerinti csoportosítása a jobb összehangolás és prioritás meghatározás érdekében.

Feladatfüggőségeket is létrehozhat, és azokat a Gantt-diagramon vizualizálhatja, ami rendkívül hasznos funkció a több, egymással összefüggő feladatot tartalmazó, több részlegre kiterjedő projektek esetében.

✨ Ideális: kis- és középvállalkozások számára, akik egy all-in-one projektkövető eszközt keresnek.

A ClickUp egyszerű Gantt-sablon

Végül pedig itt van a ClickUp Simple Gantt Template, egy hasznos eszköz a projekt ütemtervek tervezéséhez, valamint a függőségek proaktív azonosításához és kezeléséhez a feladatok közötti kapcsolatok vizualizálásával.

Például, ha a B feladat a A feladat befejezésétől függ, a Gantt-diagram egy összekötővel egyértelműen megmutatja ezt a kapcsolatot. Tehát, ha a A feladat késik, frissítenie kell a projekt ütemtervét, hogy figyelembe vegye a A és B feladat késedelmét.

Töltse le ezt a sablont Kövesse nyomon feladatait, függőségeit és mérföldköveit a ClickUp Simple Gantt Template segítségével.

Egyszerűen térképezze fel a projekt feladatait, alfeladatait és függőségeit a Projektterv nézetben. A Projekt Gantt nézet automatikusan frissíti az összes feladatot.

Amikor egy feladatot vagy alfeladatot befejezettként jelöl meg a Projektterv nézetben, a Gantt-diagram automatikusan nyomon követi annak előrehaladását. Ez a sablon segít valós időben vizualizálni a projekt előrehaladását és függőségeit, anélkül, hogy Önnek bármilyen extra munkát kellene végeznie.

✨ Ideális: Csapatvezetőknek, akik Gantt-diagramban szeretnék nyomon követni a projekt ütemtervét és az akadályokat.

Tartsa kézben projektje ütemtervét a ClickUp segítségével

A speciális eszközök mindig jobbak, mint az általánosak. Több funkciót kap, és könnyebb azokat a rendszereihez igazítani.

A ClickUphoz hasonló projektmenedzsment szoftverek számos olyan funkciót kínálnak, amelyek a projektmenedzsment keretrendszerétől vagy rendszerétől függetlenül a projekt munkafolyamatainak racionalizálására vannak szabva. Az olyan funkciók, mint a feladatkezelés, a Gantt-diagramok, a célkövetés és még sok más, segíthetnek a projektek hatékony és együttműködésen alapuló tervezésében, szervezésében és nyomon követésében.

Ha tehát könnyedén szeretné kezelni projektjeit,