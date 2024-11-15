A 15 legjobb magyarázó videó szoftver 2025-re

Próbált már valaha egy komplex ötletet elmagyarázni egy megbeszélésen, csak hogy üres tekintetekkel találkozzon?

Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben. A helyzet az, hogy egyes fogalmak túl bonyolultak ahhoz, hogy szóban elmagyarázzuk őket. Ezekhez szükség van vizuális elemekre.

✨Érdekes tény: A nézők a videókból származó információk 95%-át megjegyzik, míg ugyanazon tartalom szöveges formában történő elolvasása esetén csak 10%-át.

Ergo, magyarázó videók. Egy jó magyarázó videó még a legbonyolultabb témákat is könnyen emészthető tartalommá alakítja.

A legjobb az egészben, hogy nem kell videószerkesztési szakértőnek lennie ahhoz, hogy kiváló minőségű magyarázó videókat készítsen. Csak használjon professzionális videószerkesztő szoftvert! A választék olyan hatalmas, hogy csak a legjobbak közül válogathat.

Ebben a cikkben megosztom a személyesen általam használt és tesztelt szoftverek közül a legjobbakat, amelyek segítségével kiváló magyarázó videókat készíthet. Kezdjük azzal, hogy megértsük, mire kell figyelni a legjobb magyarázó videó szoftvereknél.

Mit kell keresnie egy magyarázó videó szoftverben?

A legjobb magyarázó videó készítő szoftverek egyszerűsítik a videók készítését és szerkesztését, és segítenek professzionális megjelenésű videókat készíteni gond nélkül.

Íme, amit én elengedhetetlennek tartok:

Testreszabható elemek: Keresse meg a rugalmasságot az animációk, betűtípusok és átmenetek terén.

Különböző stílusok: Ne unalmazzon a közönségét egyforma videókkal. Válasszon olyan szoftvert, amely különböző videóformátumokat kínál, például animációs videókat, táblás videókat vagy élőszereplős magyarázó videókat.

Valós idejű szerkesztés: Ez fontos azoknál a magyarázó videóknál, amelyeket több csapattag közösen készít. Mindannyian képesnek kell lenniük frissítéseket végrehajtani és visszajelzéseket adni közvetlenül a videószerkesztő platformon belül.

Előre elkészített sablonok: A videósablonok és a kész videofelvételek időt takarítanak meg, különösen a kezdők számára.

Egyszerű felhasználói felület: A kezdéshez még oktatóanyag sem szükséges!

Könnyű használat: Ne pazarolja az idejét bonyolult felületekre. Keressen intuitív, drag-and-drop szerkesztőket, amelyek minimális képzést igényelnek.

Íme a 15 legjobb magyarázó videó szoftver listája, kiemelve azok kiemelkedő jellemzőit, árait és lehetséges korlátait.

A 15 legjobb magyarázó videó szoftver

Ez a gondosan összeállított lista segít megtalálni a megfelelő eszközt, amely megfelel az Ön konkrét videóprodukciós céljainak.

Kezdjük el!

1. ClickUp (A legjobb magyarázó videók készítéséhez és leírásához)

A ClickUp egy hatékony eszköz magyarázó videók készítéséhez és átírásához. Sokoldalú funkciókkal rendelkezik, amelyek egyszerűsítik a videókészítés teljes folyamatát.

Például a ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzíthetsz kiváló minőségű videoklipeket közvetlenül a ClickUp platformon a magyarázó videódhoz. Egyetlen eszközben ötvözi a képernyőmegosztást, a hangos narrációt és a vizuális kommunikációt.

A felvétel után a ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztense automatikusan leírja a videót, így könnyebben kivonhatja a legfontosabb információkat és megkönnyítheti a további lépéseket.

Használja a ClickUp Clips alkalmazást, hogy rövid képernyőfelvételeket készítsen magyarázó videóihoz.

Íme néhány fontos funkciója és előnye a ClickUp Clipsnek:

Egyszerű felvétel: Néhány kattintással elindíthatja a képernyő, az audio vagy mindkettő felvételét.

Testreszabható felvételi beállítások: A felvételi terület, a képkockasebesség és egyéb beállítások igényeinek megfelelően állíthatók be.

Megjegyzések és rajzok: Adjon hozzá megjegyzéseket, nyilakat és egyéb vizuális elemeket a felvételeihez, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat vagy további kontextust nyújtson.

Közvetlen integráció a ClickUp-pal: A felvétel befejezése után videója automatikusan el lesz mentve a A felvétel befejezése után videója automatikusan el lesz mentve a ClickUp feladatába vagy projektjébe.

Együttműködés: Ossza meg felvételeit csapattársaival, hogy visszajelzést vagy véleményt kapjon.

Ezután készítsen könnyedén lenyűgöző forgatókönyveket és átiratokat a ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciájú asszisztensével. Vázolja fel vizuálisan a magyarázó videó forgatókönyvét, majd alakítsa át kifinomult szöveges dokumentummá a ClickUp Brain zökkenőmentes integrációjának segítségével.

Összegezze magyarázó videó jegyzeteit a ClickUp Brain segítségével.

Mi több? A ClickUp együttműködési funkciói valós idejű együttműködést tesznek lehetővé – a videó készítése során megoszthatja ötleteit és frissítéseit a csapat tagjaival. Ez a funkció különösen hasznos magyarázó videók készítésekor, mivel több témában jártas szakértő is részt vehet a tartalomkészítési folyamatban.

Például használja a @mentions funkciót a ClickUp Chat alkalmazásban, hogy valós időben kommunikáljon csapatával, és visszajelzéseket kapjon a magyarázó videóról.

A ClickUp legjobb funkciói

Kövesse nyomon magyarázó videó készítési projektjeinek előrehaladását a ClickUp Kanban tábláival és naptárnézeteivel.

Használja ki a ClickUp jelentéskészítő funkcióit a haladás méréséhez és a fejlesztésre szoruló területek azonosításához.

Gyorsítsa fel videóalkotási folyamatát az AI segítségével az ötleteléshez, a forgatókönyvek írásához, a videók átírásához és a időbélyegekkel ellátott kivonatok létrehozásához.

Ossza meg videóit bárkivel nyilvános link vagy letöltött fájl segítségével.

Csatlakoztassa a ClickUp-ot videószerkesztő szoftverekhez, stock felvételek könyvtáraihoz és még sok máshoz a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók a ClickUp kiterjedt funkciói miatt tanulási görbét említenek.

ClickUp árak

Ingyenes örökre

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért munkaterületenként és tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. InVideo (A legjobb gyors és professzionális magyarázó videókhoz)

via InVideo

Az InVideo egy sokoldalú platform, amely leegyszerűsíti a professzionális magyarázó videók készítésének folyamatát. Intuitív felületével, kiterjedt sablon-, eszköz- és testreszabási lehetőségek könyvtárával az InVideo lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kiterjedt technikai ismeretek nélkül is gyorsan kiváló minőségű videókat készítsenek.

Az InVideo legjobb funkciói

Az AI-vezérelt automatizálás segítségével gyorsan alakíthatja át a forgatókönyveket videotartalommá.

Hozzáférés több millió jogdíjmentes képhez, videokliphez és hangsávhoz

Dolgozzon egyszerre a csapattagokkal a projektek szerkesztésén és felülvizsgálatán.

Videókat készíthet és fordíthat több mint 50 nyelvre.

Az InVideo korlátai

Lehet, hogy ez nem a legjobb választás azoknak a felhasználóknak, akik mélyreható videószerkesztési funkciókra van szükségük.

Egyes felhasználók szerint a sablonok kevésbé rugalmasak a nagy mértékben testreszabott projektek esetében.

InVideo árak

Ingyenes

Üzleti : 30 USD/hó

Korlátlan : 60 USD/hó

InVideo AI Plus : 25 USD/hó

InVideo AI Max: 60 USD/hó

InVideo értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 350 értékelés)

3. Toonly (A legjobb egyszerű rajzfilmekhez)

via Toonly

A Toonly (ma már a Voomly Cloud része) tökéletes azoknak a vállalkozásoknak vagy alkotóknak, akik egyszerű, rajzfilmszerű magyarázó videókat szeretnének készíteni. Egyszerű drag-and-drop felületének köszönhetően a felhasználók fejlett szerkesztési ismeretek nélkül is szórakoztató, vonzó videókat készíthetnek.

A szoftver számos karaktert és jelenetet kínál, így kiváló választás gyors és egyszerű magyarázó videók készítéséhez.

A Toonly legjobb funkciói

Rögzítsen és adjon hozzá hangalámondást videóihoz a beépített hangalámondás-eszközökkel.

Könnyedén készítsen több jelenetes videókat, és váltson a különböző animált jelenetek között anélkül, hogy megszakítaná a videó folytonosságát.

Videóit számos formátumban exportálhatja, többek között MP4, MOV és GIF formátumban.

A Toonly korlátai

A Toonly nem rendelkezik csapatmunkát támogató funkciókkal, így több felhasználó nem tud egyszerre ugyanazon a projekten dolgozni.

Toonly árak

Standard : 49 USD/hó

Vállalati: 79 USD/hó

Toonly értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

4. Animaker (A legjobb személyre szabott magyarázó videókhoz)

via Animaker

Az Animaker sokoldalú platform, amely számos funkciót kínál vonzó magyarázó videók készítéséhez. Különböző animációs stílusokat kínál, a fehér táblától a 2D-s animációkig.

Az Animaker számos testreszabható sablonnal rendelkezik, ami jelentősen felgyorsítja a folyamatot. Ráadásul mindez egy intuitív, felhasználóbarát platformon keresztül történik.

Az Animaker legjobb funkciói

Valós időben együttműködhet a csapattagokkal, hogy könnyedén megoszthassa ötleteit és finomítsa a tartalmat.

Egyszerűsítse a gyártási munkafolyamatokat, és készítsen kiváló minőségű videókat innovatív AI eszközökkel a forgatókönyvíráshoz és a hangalámondáshoz.

Az Animaker jelenetépítőjével könnyedén létrehozhat és testreszabhat jeleneteket videóihoz.

Az Animaker korlátai

Egyes felhasználók az animációk és effektek választékát korlátozottnak tartják más fejlett platformokhoz képest.

A komplex animációk hosszabb renderelési időt eredményezhetnek, ami lassíthatja a termelékenységet.

Animaker árak

Ingyenes

Alap : 27 USD/hó

Starter : 45 USD/hó

Pro : 79 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Animaker értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

5. VideoScribe (a legjobb fehér tábla animációs magyarázó videókhoz)

via VideoScribe

A VideoScribe felhasználóbarát felülete oktatók, marketingesek és tartalomkészítők igényeit is kielégíti, így bárki számára elérhető, aki lenyűgöző magyarázó videókat szeretne készíteni.

A Videoscribe-ot egyedülálló funkciói teszik különlegessé: automatikus kézanimációk, amelyek rajzolt hatást szimulálnak, hangalámondás-szinkronizálás a zökkenőmentes audiovizuális összehangolás érdekében, valamint rugalmas márkajelzési lehetőségek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára logóik beépítését és a színpaletták testreszabását.

A VideoScribe legjobb funkciói

Készítsen könnyedén vonzó táblás animációkat a drag-and-drop felületekkel.

Könnyedén adjon hozzá képeket, szöveget és zenét

Induljon gyorsan a különböző témákhoz illeszkedő hatalmas kép- és sablonkönyvtár segítségével.

Integrálja más platformokkal, például a PowerPointtal, hogy bővítse a használhatóságot és beépítse a meglévő tartalmakat új videoprojektekbe.

A VideoScribe korlátai

Esetenkénti teljesítményproblémák, például komplex projektek során fellépő késések, amelyek megzavarhatják a munkafolyamatot.

Egyes funkciók nem feltétlenül intuitívak, ezért a felhasználóknak időre van szükségük, hogy elsajátítsák azok használatát.

VideoScribe árak

Ingyenes próbaverzió

Plusz : 26,15 USD/hó felhasználónként

Pro: 39,22 USD/hó felhasználónként

VideoScribe értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (50+ értékelés)

6. Powtoon (A legjobb interaktív animált magyarázó videókhoz)

via Powtoon

A Powtoon akkor jó választás, ha kattintható gombokat és linkeket szeretne hozzáadni a videóhoz, hogy az még vonzóbbá váljon.

Akár oktatóanyagokat, akár marketing prezentációkat készít, a Powtoon rugalmasságot biztosít a vizuálisan dinamikus és interaktív videók tervezéséhez.

A Powtoon legjobb funkciói

Használja a karakterek és kellékek könyvtárát videói elkészítéséhez.

Fedezze fel a különböző témákhoz, például üzleti prezentációkhoz, oktatóvideókhoz és közösségi média tartalmakhoz tervezett, széles körű testreszabható sablonok választékát.

Készítsen folyékony és professzionális megjelenésű animációkat fejlett animációs technikákkal, beleértve a mozgáspályákat és az időzítés beállításait.

A Powtoon korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza az exportok számát, és vízjeleket tartalmaz a videókon.

Nagy projektek esetén alkalmanként teljesítményproblémák léphetnek fel, mivel a szoftver késhet vagy lefagyhat a nagy felbontású eszközök kezelése során.

Powtoon árak

Lite : 50 USD/hó

Professzionális : 190 USD/hó

Üzleti: 120 USD/hó (éves számlázás)

Powtoon értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

7. Vyond (A legjobb üzleti szintű animációs videókhoz)

via Vyond

A Vyond egy animációs eszköz, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat különböző alkalmazásokhoz, például marketinghez, képzéshez és belső kommunikációhoz szabott, vonzó animációs videók készítésében.

Intuitív felülete és gazdag funkciókészlete lehetővé teszi mind a kezdő, mind a tapasztalt alkotók számára, hogy magas színvonalú animációkat készítsenek, amelyek magával ragadják a közönséget.

A Vyond sokoldalúságával tűnik ki, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy komplex ötleteket vizuálisan vonzó módon közvetítsenek.

A Vyond legjobb funkciói

Egyszerűsítse a videokészítési folyamatot a szöveg-beszéd funkcióval, amely az írott forgatókönyveket természetes hangzású hangalámondássá alakítja.

Testreszabhatja az animált karaktereket lenyűgöző részletességgel, fizikai tulajdonságaikat és ruházati stílusukat úgy módosítva, hogy azok jobban tükrözzék a célközönséget vagy a márka identitását.

Készítsen különféle videókat a különböző iparágak igényeinek megfelelő, előre elkészített sablonok és eszközök hatalmas könyvtárával.

A Vyond korlátai

Az animációs szoftverekkel nem ismerős felhasználók számára meredek a tanulási görbe, mivel az összes funkció és eszköz elsajátítása időt és gyakorlatot igényelhet.

Vyond árak

Alapvető : 49 USD/felhasználó havonta

Prémium : 89 USD/felhasználó havonta

Professzionális : 179 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Vyond értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

8. Runway AI (A legjobb az AI automatizálásra való felhasználásában)

via Runway AI

A Runway AI generatív mesterséges intelligencia kutatásra és technológiákra specializálódott, és videók, képek és különböző multimédiás tartalmak létrehozására szolgáló termékek és modellek fejlesztésére összpontosít.

A Runway AI eszközei úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a tartalomalkotókat az ötletek szinte valós időben történő feltárásában, valamint gyors, kontrollált és hűséges, gyártásra kész eszközök létrehozásában.

A Runway AI legjobb funkciói

Automatizálja az időigényes feladatokat, mint például az objektumok eltávolítása és a háttér cseréje, fejlett AI technológiával.

Válasszon a böngészőjében közvetlenül elérhető több mint 30 különböző eszköz közül, beleértve az azonnali rotoszkópos technikát, a mozgáskövetést és a leiratot.

Dolgozzon zökkenőmentesen és valós időben a csapattagokkal, lehetővé téve az azonnali visszajelzéseket és az egyszerűsített videokommunikációt a szerkesztési folyamat során.

A Runway AI korlátai

A nagy projektek késleltetést okozhatnak, megzavarva a szerkesztési folyamatot és befolyásolva a termelékenységet.

A gazdag funkciókészlet kezdők számára túlnyomó lehet, és némi időre van szükség a szoftver képességeinek teljes megértéséhez.

Runway AI árak

Alapszintű

Standard : 15 USD/felhasználó havonta

Pro : 35 USD/felhasználó havonta

Korlátlan : 95 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Runway AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Renderforest (A legjobb a márka egységességéhez)

via Renderforest

A Renderforest jó választás mindenkinek, akinek gyorsan kell magyarázó videókat készítenie. Automatizált eszközei különösen hasznosak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek magas színvonalú tartalmakat szeretnének készíteni anélkül, hogy kiterjedt szerkesztési ismeretekkel rendelkeznének.

Ez az ingyenes magyarázó videó szoftver kiterjedt sablonkönyvtáráról, testreszabható márkajelzési lehetőségeiről és könnyen használható drag-and-drop felületéről ismert.

A Renderforest legjobb funkciói

Gyorsan készíthet videókat, egyszerűen csak beírva a forgatókönyvét vagy kiválasztva a sablonokat. Ez a funkció jelentősen lerövidíti a gyártási időt és egyszerűsíti a videókészítési folyamatot.

Készítsen különféle videóformátumokat, beleértve promóciós videókat, diavetítéseket és zenei vizualizációkat.

Dolgozzon együtt csapattagjaival valós időben, így az szerkesztési folyamat során azonnali visszajelzéseket és módosításokat kaphat.

A Renderforest korlátai

A fejlett szerkesztési funkciók némileg korlátozottak, ami frusztrálhatja azokat a felhasználókat, akik nagyobb kontrollt szeretnének gyakorolni projektjeik felett.

Az ingyenes verzió alacsonyabb minőségű eredményt ad, amely nem feltétlenül alkalmas professzionális használatra.

Renderforest árak

Ingyenes örökre

Lite : 14,99 USD/felhasználó/hónap

Pro : 29,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 34,99 USD/hó

Renderforest értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

10. Biteable (A legjobb gyors marketingvideókhoz)

via Biteable

A Biteable ideális megoldás azok számára, akik élénk, azonnal figyelemfelkeltő magyarázó videókat szeretnének készíteni.

Ez a platform hatalmas választékot kínál animált jelenetekből, amelyek különböző iparágak igényeinek megfelelnek, lehetővé téve a alkotók számára, hogy olyan történeteket alkossanak, amelyek visszhangot keltenek.

A Biteable legjobb funkciói

Egyszerűsítse a visszajelzéseket és az iterációkat azáltal, hogy meghívja a csapat tagjait a projektekben való együttműködésre.

Hozzáférhet kiváló minőségű stock felvételekhez és zenéhez, hogy professzionális minőségű multimédiás elemekkel készítsen magyarázó videókat.

Gyorsan rögzítsen és adjon hozzá hangalámondást videóihoz a beépített hangalámondás-eszközökkel.

A Biteable korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést bizonyos sablonokhoz és funkciókhoz, ami akadályozhatja azokat a felhasználókat, akik teljes funkcionalitást keresnek kötelezettségvállalás nélkül.

A felhasználók alkalmanként késleltetéseket tapasztaltak a renderelés során, különösen a bonyolultabb videók esetében.

Biteable árak

Pro : 29 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 99 USD/felhasználó havonta

Üzleti: Egyedi árazás

Biteable értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (40+ értékelés)

11. Synthesia (A legjobb AI-generált videókhoz)

via Synthesia

Ha emberi érintéssel rendelkező videókat szeretne készíteni forgatás nélkül, akkor a Synthesia a megoldás.

Ez az AI-alapú platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy realisztikus avatarokat hozzanak létre, amelyek több nyelven is képesek tartalmakat bemutatni. Írja be a forgatókönyvét, és a Synthesia automatikusan létrehoz egy videót AI segítségével, ami rendkívül hatékonnyá teszi a gyorsan tartalmakat előállítani kívánó vállalkozások számára.

A Synthesia legjobb funkciói

Készítsen élethű avatarokat, amelyek különböző nyelveken mondják el a szövegét, így javítva a globális közönség számára az elérhetőséget.

A háttér, a kellékek és a vizuális elemek testreszabásával igazodhat márkájához vagy üzenetéhez, így egyedi prezentációs stílust alakíthat ki.

Integrálja zökkenőmentesen a Synthesia szoftvert az LMS platformokkal, hogy interaktív képzési anyagokat készíthessen

A Synthesia korlátai

Az előfizetési díjak viszonylag magasak lehetnek, ami kisebb vállalkozások vagy egyéni alkotók számára nem feltétlenül megfizethető.

A felhasználók az AI által generált avatarokat kevésbé hitelesnek találhatják, mint a valódi színészeket, ami ronthatja egyes projektek személyes hangulatát.

Synthesia árak

Ingyenes csomag

Starter : 29 USD/felhasználó havonta

Creator : 89 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

12. Wideo (A legalkalmasabb vizuálisan vonzó videókhoz)

via Wideo

A Wideo egy felhőalapú videokészítő platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy technikai ismeretek nélkül is animált magyarázó videókat készítsenek. Felhasználóbarát felülettel és drag-and-drop szerkesztővel rendelkezik, így bárki könnyedén készíthet professzionális megjelenésű videókat.

Ez a magyarázó videó szoftver megoldás egyensúlyt teremt a kreativitás és a funkcionalitás között, így ideális lenyűgöző vizuális történetek készítéséhez.

A Wideo legjobb funkciói

A jelenetkezelő eszközzel könnyedén rendezheti és átrendezheti a videó szakaszait.

Az audio szinkronizálás segítségével könnyedén összehangolhatja a hanghatásokat és a hangalámondást a képekkel.

Kövesse nyomon a nézők elkötelezettségét és a teljesítménymutatókat a beépített elemző eszközzel.

A Wideo korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza az export minőségét, ami korlátozhatja a professzionális prezentációk vagy marketing anyagok használhatóságát.

Wideo árak

Ingyenes csomag

Alap : 59 USD/hó felhasználónként

Pro : 99 USD/hó felhasználónként

Pro +: 199 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Wideo értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (40+ értékelés)

13. Moovly (A legjobb a zökkenőmentes videó- és animációkeveréshez)

Via Moovly

A Moovly egy magyarázó videó szoftverplatform, amelyet olyan csapatok számára fejlesztettek ki, akik együttműködve szeretnének videókat készíteni. Lehetővé teszi a szimultán szerkesztést, megkönnyítve ezzel az olyan csoportos projekteket, ahol a közvetlen visszajelzés elengedhetetlen.

Ezenkívül API-hozzáférésének köszönhetően más alkalmazásokkal is integrálható, ami egyszerűsíti a technológia iránt érdeklődő felhasználók és a videóprodukciós folyamataikat automatizálni kívánó vállalkozások munkáját.

A Moovly legjobb funkciói

A Moovly Studio segítségével közvetlenül a böngészőjében szerkesztheti a videókat – nincs szükség telepítésre, frissítésre vagy bővítményekre.

Egyetlen kattintással alakítsa át a szöveget hangalámondássá. Válasszon több mint 20 nyelv több hangja közül, és használja az AI-alapú szöveg-beszéd átalakítást a természetes hangzás eléréséhez.

Hozzáférés több millió stock fotó, hang és videó tárolására alkalmas médiakönyvtárhoz.

Egyszerűsítse a fájlkezelést különböző harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Dropboxszal és a Google Drive-val való integráció révén.

A Moovly korlátai

Egyes felhasználók rámutattak, hogy az előfizetési költségek viszonylag magasak lehetnek a hasonló platformokhoz képest.

Bár a felület általában felhasználóbarát, az új felhasználóknak nehézséget okozhat a rendelkezésre álló kiterjedt funkciók között való navigálás.

Moovly árak

Ingyenes csomag

Fizessen használat szerint: 25 USD/videó

Előfizetés : 99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Moovly értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 60 értékelés)

14. Rawshorts (A legjobb AI-támogatott videokészítéshez)

via Rawshorts

A Rawshorts egy innovatív platform, amelynek célja a videóprodukciós folyamat egyszerűsítése. Intuitív felületével és hatékony AI-vezérelt funkcióival a Rawshorts lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén professzionális minőségű animációs videókat készítsenek.

Kiemelkedő képességei közé tartozik videók létrehozása szövegek, képek vagy klipek alapján, valamint kiváló minőségű képek létrehozása egyszerű utasítások alapján. Az audio rajongók számára eszközöket kínál a gazdag audio tartalmak javításához és létrehozásához.

A Rawshorts legjobb funkciói

Készítsen magyarázó videókat AI segítségével úgy, hogy a szöveget automatikusan animált videó szkriptekbe alakítja, ezzel egyszerűsítve a létrehozási folyamatot.

Gyorsan testreszabhatja videóit a kész sablonok és eszközök kiterjedt könyvtárával.

Hozzáférhet részletes elemzésekhez, például a megtekintések számához, az elkötelezettség arányához és a nézők demográfiai adataihoz a közzététel után, hogy optimalizálja a jövőbeli tartalmi stratégiákat.

A Rawshorts korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a bonyolult tervezési funkciókat kereső haladó felhasználók számára.

Nem támogatja teljes körűen a komplex animációkat, ami korlátozhatja a bonyolultabb videoprojektjeit.

Rawshorts árak

Starter : Ingyenes próba

Alapvető : 49 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 89 USD/felhasználó havonta

Rawshorts értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. Adobe Express (A legjobb professzionális minőségű videókhoz)

az Adobe segítségével

Az Adobe Express egy sokoldalú platform lenyűgöző magyarázó videók készítéséhez. Ez a felhasználóbarát eszköz hatékony szerkesztési funkciókat és rengeteg forrást ötvöz, lehetővé téve a felhasználóknak – a vállalkozóktól az oktatókig – hogy ötleteiket lenyűgöző vizuális történetekké alakítsák.

Intuitív eszközökkel egyszerűsíti a közösségi média bejegyzések, grafikai tervek, videók és fotószerkesztések létrehozását. Az Adobe Firefly AI-alapú funkcióinak kihasználásával a felhasználók automatizálhatják a feladatokat és könnyedén létrehozhatnak egyedi grafikákat.

Az Adobe Express legjobb funkciói

A timeline funkció segítségével pontosan szerkesztheti a videoklipeket, így könnyedén vághatja, oszthatja és rendezheti át a felvételeket, hogy zökkenőmentes átmenetet hozzon létre.

A beépített audioeszközök segítségével könnyedén illessz be hangalámondást és háttérzenét, és rögzítsd és szerkeszd a hangot közvetlenül a platformon belül.

Integrálja az Adobe Creative Cloud szolgáltatással, és dolgozzon zökkenőmentesen olyan platformokon, mint az InDesign és a Lightroom.

Az Adobe Express korlátai

Az előfizetési költségek fontolóra vehetők azoknak a felhasználóknak, akik csak alkalmanként igényelnek alapvető videokészítő eszközöket.

Az új felhasználók által jelentett zavar a felhasználói felületen, különösen az összes funkció és opció között való navigálás során.

Adobe Express árak

Ingyenes

Prémium : 9,99 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Adobe Express értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1000+ értékelés)

A tökéletes magyarázó videó szoftver kiválasztása

Végül is a megfelelő magyarázó videó szoftver kiválasztása az Ön egyedi igényeitől függ – legyen az együttműködés, animációs stílus vagy AI-vezérelt eszközök.

Minden platformnak megvannak a maga egyedi erősségei, és függetlenül attól, hogy dinamikus animációkat vagy egyszerűbb történetmesélést szeretne, biztosan megtalálja a számára legmegfelelőbb eszközt.

Fedezze fel a lehetőségeket, próbálja ki őket, és találja meg azt, amelyik leginkább illik az Ön stílusához és céljaihoz.

Ha azonban nemcsak a videókészítés, hanem a projekt- és feladatkezelés előnyeit is ki szeretné használni, akkor nézze meg a ClickUp alkalmazást! A testreszabható funkciók, mint például a Clips, a Brain és a jelentéskészítő eszközök segítségével a magyarázó videók készítése könnyebb lehet, mint valaha.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!