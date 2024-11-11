ClickUp blog
Teljes útmutató az irodán kívüli üzenet beállításához az Outlookban

2024. november 11.

Képzelje el a következő helyzetet: éppen a régóta várt nyaralásra készül, és készen áll a kikapcsolódásra. De épp amikor be akarja kapcsolni a nyaralási módot és kilépni a munkából, egy áradatnyi e-mail árasztja el a beérkező levelek mappáját! 🫠

Vagy talán éppen egy fontos üzleti úton van, és hálózatépítéssel van elfoglalva, de a csapatkommunikációs alkalmazás folyamatosan pingel és megszakítja a beszélgetéseit! 😟

Az összes e-mailre manuálisan válaszolni nem a legjobb megoldás. Itt jön jól egy jól megfogalmazott távolléti üzenet, amely megmenti Önt a káosztól. Ezzel mindenki tájékozott marad az Ön távollétéről, és Ön is megadhatja, mikor tér vissza. ✅

A Microsoft környezetben működő szervezetek számára az Outlook gyakran a leggyakrabban használt hivatalos e-mail csatorna. Ezért bemutatjuk Önnek egy lépésenkénti útmutatót, hogyan állíthat be távolléti üzenetet az Outlookban, hogy szemmel tarthassa a beérkező leveleit.

Mi az az irodán kívüli üzenet?

Az irodán kívüli (OOO) üzenet egy automatikus válasz (előre megírt válasz), amelyet azoknak küldünk, akik e-mailt vagy üzenetet küldenek Önnek, amikor Ön távol van. Gondoljon erre a beérkező levelek kezelő eszközre úgy, mint egy virtuális „nem elérhető” jelre, amely tájékoztatja az ügyfeleket, kollégákat és más kapcsolatokat arról, hogy mikor várhatnak Önről hírt.

Az ilyen automatikus válasz a következő helyzetekben hasznos:

  • Személyes szabadság vagy szabadság: Ha szabadságon van, fizetett szabadságon, betegszabadságon, szülői szabadságon, gyászszabadságon stb.
  • Üzleti utak vagy hivatalos kötelezettségek: Ha üzleti úton van, konferenciákon és rendezvényeken vesz részt, céges kiránduláson van, esküdtként szolgál, stb.
  • Ideiglenes távollét: Ha minimális zavarás mellett szeretne koncentráltan vagy elmélyülten dolgozni, időt szánni projektekre, megbeszélésekre stb.

Összefoglalva: az automatikus válaszok értesítik a kapcsolattartókat az Ön távollétéről, és tájékoztatják őket a távollét kezdetéről és végéről, így Ön továbbra is együttműködhet a munkatársaival.

Hogyan állítson be távollét üzenetet az Outlookban: lépésről lépésre

Akár asztali számítógépről, webről vagy mobilalkalmazásból érinti el az Outlookot, az OOO üzenet beállítása az Outlook bármely verziójában lehetséges.

Így állíthat be távollét üzenetet az Outlookban:

1. lépés: Nyissa meg az Outlook programot, és lépjen a beállításokhoz

Így érheti el az Outlook beállításait különböző platformokon:

  • Outlook a weben: Az Outlook webes verziójának megnyitásához lépjen a webhelyre, és jelentkezzen be fiókjába. Ezután kattintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra (fogaskerék ikon). A bal oldali panelen kattintson a Fiók szakaszra, majd a jobb oldali panelen található menüből válassza az Automatikus válaszok lehetőséget. Állítsa be az üzenetet, majd mentse el, hogy megfelelő automatikus választ küldhessen.
Hogyan állítson be távollét üzenetet az Outlookban: Nyissa meg az Outlookot, és lépjen a beállításokhoz.
a Microsofton keresztül
  • Outlook Windows alkalmazás: Indítsa el az Outlook alkalmazást asztali számítógépén vagy laptopján, és jelentkezzen be fiókjába. Kattintson az Outlook ablak bal felső sarkában található Fájl fülre, majd görgessen le az Automatikus válaszok lehetőséghez.
  • Outlook Mac alkalmazás: Nyissa meg az Outlook alkalmazást Apple asztali számítógépén vagy laptopján, majd kattintson a bal felső sarokban található Outlook menüre. Görgessen le a Beállítások menüpontig, és válassza az Automatikus válaszok lehetőséget, hogy elküldje a távollétének időtartamát megerősítő válaszokat.
  • Outlook mobilalkalmazás: Indítsa el az Outlook alkalmazást iOS vagy Android eszközén. Érintse meg a képernyő jobb alsó sarkában található fogaskerék ikont. Válassza ki azt a fiókot, amelyhez automatikus válaszokat szeretne beállítani. Válassza az Automatikus válaszok opciót.

2. lépés: Engedélyezze az automatikus válaszokat és a megfelelő időkeretet

Miután megtalálta az Automatikus válaszok funkciót, kapcsolja be a kapcsolót az engedélyezéshez. Most két lehetőség közül választhat:

  • Az Outlookot úgy konfigurálhatja, hogy automatikus választ küldjön, amíg manuálisan ki nem kapcsolja.
  • Határozza meg a kezdési és befejezési időpontokat, ha csak egy adott időtartam alatt szeretné bekapcsolni az automatikus válaszokat. Ebben az esetben az automatikus válasz funkció automatikusan bekapcsol és kikapcsol a megadott időszak kezdő és befejező dátumán, így manuális beavatkozás nélkül küldhet automatikus válaszokat.
Hogyan állítson be távollét üzenetet az Outlookban: Engedélyezze az automatikus válaszokat és a megfelelő időkeretet
a Microsofton keresztül

Ha a második lehetőséget választja, az Outlook beállításai lehetővé teszik, hogy blokkolja a naptárát, automatikusan elutasítsa az új eseménymeghívásokat és törölje a találkozókat ebben az időtartományban.

3. lépés: Írja meg az OOO üzenetét

Ezután következik az a rész, ahol beírja az irodán kívüli üzenetét az automatikus válasz mezőbe.

Két mező található, amelyekbe a feladótól függően külön üzenetet adhat hozzá. Az első a szervezeten belüli válaszok elküldésére szolgál, a második pedig a szervezeten kívüli válaszok elküldésére.

Az előbbi a belső kapcsolatait, például kollégáit, csapattagjait, vezetőit stb. tájékoztatja. Az utóbbi pedig lehetővé teszi, hogy külön üzenetet adjon hozzá a külső kapcsolataiknak, például ügyfeleinek, beszállítóinak stb.

Hogyan állítson be távollét üzenetet az Outlookban: Készítse el automatikus válaszüzeneteit

Ezek a beállítások lehetőséget nyújtanak automatikus válaszok küldésére a szervezeten belül. A szervezeten kívüli válaszok küldésére szolgáló jelölőnégyzet azonban opcionális. Csak akkor jelölje be, ha automatikusan szeretne válaszolni az összes beérkező üzenetre külső kapcsolatoktól vagy forrásoktól.

💡 Profi tipp: Ne feledje, hogy ez a funkció, amely külön üzenetet küld a belső és külső címzetteknek, elsősorban az Outlook webes és Windows/Mac alkalmazásban érhető el. Az Outlook mobilalkalmazásban egyetlen automatikus válaszmező jelenhet meg, amelyből válaszokat küldhet az összes névjegynek.

4. lépés: További beállítások finomhangolása

Mint fentebb kiemeltük, az Outlook lehetővé teszi további automatikus válaszbeállítások konfigurálását a következő célokra:

  • Zárja le naptárát egy meghatározott időtartamra
  • Utasítsa vissza az időszak alatt megrendezésre kerülő eseményekre szóló új meghívókat.
  • A megbeszélések elutasítása és törlése az adott időszakra vonatkozóan
  • Automatikus válaszok küldése a szervezeten kívülre
  • Automatikus válaszok küldése a szervezeten kívülre a listán szereplő névjegyekről érkező üzenetekre

5. lépés: Mentse el az OOO üzenetet

Miután testreszabta az automatikus válaszokat és elégedett az üzenettel (ha elakad a folyamatban, olvassa el az alábbi tippeket), kattintson a Mentés gombra a módosítások mentéséhez és az irodán kívüli üzenet aktiválásához. Mostantól mindenki, aki e-mailt küld Önnek, automatikus választ kap.

Hogyan állítson be távolléti üzenetet az Outlookban: Mentse el az automatikus válaszokat

Tippek és trükkök az automatikus válaszüzenethez szükséges távollétről szóló üzenet megírásához

Egy világos, tömör és informatív OOO üzenet segítségével fenntarthatja az egészséges munka-magánélet egyensúlyt és professzionális megjelenését.

Annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérje, íme néhány tipp és trükk, hogyan hozhat létre vonzó OOO üzenetet:

  • Jelölje meg a pontos dátumokat vagy időszakot, amikor nem lesz elérhető.
  • Ne részletezze túlzottan, miért van távol az irodából, és helyezze előtérbe a legfontosabb információkat, hogy az olvasó előre megértse, miért nem elérhető, mikor várhatja, hogy visszahívja, és hogyan léphet kapcsolatba Önnel vészhelyzet esetén/kivel vegye fel a kapcsolatot az Ön távollétében.
  • Használja az igazítás, szín és kiemelés formázási beállításait, hogy kiemelje a fontos információkat, például a távollétének időtartamát, alternatív elérhetőségi adatait, a várható válaszadási határidőt stb.
  • Készítsen különböző automatikus válaszokat a belső csapatok és a külső kapcsolatok számára. Például a belső csapatoknak szóló üzenet tartalmazhat információkat a folyamatban lévő projektek kezeléséről, míg a külső kapcsolatoknak adott válaszában jelezheti visszatérésének dátumát.
  • Külső kapcsolatok esetében az üzenet legyen professzionális és csak a távollétére vonatkozzon, valamint ügyeljen a titoktartásra.
  • Adjon hozzá személyes és barátságos hangnemet olyan mondatokkal, mint „Köszönöm a türelmét” vagy „Visszatérésem után örömmel állok rendelkezésére”.

Az Outlook használatának korlátai

Bár az Outlook webes és asztali alkalmazásai lenyűgöző funkciókat kínálnak az automatikus válaszok bekapcsolásához, bizonyos esetekben, különösen a komplex kommunikációt igénylő helyzetekben, még van mit javítaniuk.

Ahhoz, hogy ezt megértsük, vegyük figyelembe az Outlook következő korlátait:

1. Alapvető automatizálási támogatás

Még ha meg is határozza az időszak kezdetét és végét, nem állíthat be üzeneteket különböző időzónákra, munkaidőn kívülre vagy szervezet-szintű állapotfrissítésekre. Ez korlátozza az Outlook automatikus válaszok bekapcsolásával elérhető eredményeket.

2. Nincs egyéni értesítés bizonyos névjegyekhez

Bár automatikus válaszokat küld belső és külső kapcsolatainak, bizonyos e-maileket nem tud prioritásként kezelni egyéni válaszokkal.

Például, bár mindkettő belső kapcsolat, érdemes lehet alternatív elérhetőségi adatokat megosztani a csapat tagjának küldött automatikus válaszban, szemben a más részlegnek küldött standard automatikus válasszal. Ez hatékony csapatmenedzsmentet tesz lehetővé.

3. Korlátozott testreszabási lehetőségek a megosztott beérkező levelek mappájában

Ha Ön és csapata közös beérkező levelek mappát használ, nehéz lehet automatikus válaszokat beállítani az Outlookban. Végül is nagyobb rugalmasságra van szükség a különböző kérdésekre vagy beérkező üzenetekre való válaszadáshoz.

4. Gyenge mobilalkalmazás

Az Outlook mobilalkalmazás csak a minimális automatikus válaszbeállítási lehetőségeket kínálja. Nem is lehet megkülönböztetni a különböző belső és külső feladóknak küldendő üzeneteket, nemhogy a naptár blokkolását és az eseménymeghívások elutasítását.

5. Korlátozott integrációk

Az Outlook automatikus válaszai jól működnek magában az alkalmazásban. Azonban korlátozottan integrálható a teljes funkcionalitású e-mailkezelő szoftverekkel.

Például az Outlook automatikus válaszai nem szinkronizálódnak más kommunikációs eszközökkel, mint például a Slack, ami zavart okozhat, ha nem küld kézzel üzenetet a másik alkalmazáson lévő névjegyeknek.

Irodán kívüli üzenet beállítása a ClickUp segítségével

Az Outlookban az irodán kívüli üzenet beállítására vonatkozó, fent említett korlátozások miatt érdemes alternatívákat keresni a beérkező levelek kezelésének hatékonyabbá tételéhez.

Szerencsére a ClickUp segítségével a megoldás kéznél van!

A ClickUp egy sokoldalú és hatékony megoldás az irodán kívüli feladatok kezelésére, függetlenül attól, hogy belső vagy külső kommunikációról van szó!

A ClickUp Chat segítségével minden beszélgetése rendezett és könnyen elérhető lesz

A ClickUp Chat segítségével dedikált csevegőcsatornákat kaphat csapatok vagy projektek számára, hogy szétválaszthassa a szálakat és kontextusban beszélgethessen – még akkor is, ha nincs a helyszínen.

Ez a funkció lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megtekintsék az Ön elérhetőségét és prioritásait, valamint közvetlenül a rendszeren keresztül ütemezzék meg a találkozókat. A Chat segítségével nem kell más kommunikációs alkalmazásra váltania, mert ez közvetlenül a munkafolyamat-ökoszisztémán belül történik.

Hogyan állítson be távollét üzenetet az Outlookban a ClickUp Chat nézet segítségével
A ClickUp Chat segítségével átfogó képet kaphat kommunikációjáról és munkafolyamatáról

Az Outlook statikus, a tényleges munkától elszigetelt távollétről szóló válaszaihoz képest a ClickUp Chat rendszere egy dinamikus, interaktív tér, ahol csapata távollétében is folytathatja a beszélgetéseket és kezelheti a feladatokat, anélkül, hogy akadályokba ütközne.

Az OOO-adatok integrálásával a csapat folyamatos munkafolyamataiba a ClickUp Chat csökkenti a zavarokat és átfogóbb, átláthatóbb megközelítést kínál a projektek nyomon követéséhez.

A csevegésben a csapat tagjai láthatják az Ön elérhetőségét és prioritásait, sőt, közvetlenül meg is tervezhetik a találkozókat.
A csapat tagjai megtekinthetik az elérhetőségét és prioritásait, sőt, közvetlenül a ClickUp Chat segítségével is beütemezhetnek találkozókat.

Ráadásul, mivel minden munka egy helyen található, a ClickUp Chat biztosítja, hogy az irodán kívüli üzenetek közvetlenül kapcsolódjanak a kapcsolódó feladatokhoz és projektekhez. Ez lehetővé teszi a csapatának, hogy könnyen lássa az Ön távollétével kapcsolatos kontextust, például a kapcsolódó feladatokat vagy releváns dokumentumokat, anélkül, hogy külön e-maileket és üzeneteket kellene átkutatnia.

Ezenkívül, ha egy csapattag az Ön távollétében megemlíti egy feladatot vagy dokumentumot, az automatikusan linkkel ellátva megjelenik a csevegésben. Ennek eredményeként minden folyamatban lévő beszélgetés és tevékenység látható és nyomon követhető marad, így azonnal áttekintheti, mit hagyott ki.

A ChatAnnounce segítségével értesítheti csapatát és külső kapcsolatait a távollétéről.
Jelentse be távollétét csapata és külső kapcsolattartói számára a ClickUp Chat segítségével

Távozás előtt hozzon létre egy részletes „Frissítés” vagy „Bejelentés” bejegyzést, amely összefoglalja aktuális projektjeit, határidőit és minden függőben lévő feladatot. Ezek a bejegyzések elérhetőek maradnak a csevegésben, és megbízható referenciaforrásként szolgálnak a csapat számára távollétében, így nem kell megvárniuk a válaszát.

Hogyan állítson be távolléti üzenetet az Outlookban a ClickUp említések funkciójának használatával
*A ClickUp @Mentions segítségével hívja fel csapata figyelmét azokra a fontos teendőkre, amelyeket távollétében el kell intézniük.

Végül, a ClickUp Chat rendelkezik @Mentions funkcióval is, amely lehetővé teszi, hogy azonnal értesítse bizonyos csapattagokat, csoportokat vagy egész csapatokat arról, hogy nem elérhető. Felhívhatja figyelmüket a legfontosabb frissítésekre, megbeszélésekre vagy feladatokra, hogy minden elérhető legyen a távollétében is.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy válaszokat küldjön a szervezeten kívülre és belülre

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, hogy hatékonyabbá tegye az irodán kívüli üzenetét, amelyet kapcsolattartóinak küld.
Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciáját, hogy hatékonyabbá tegye az irodán kívüli üzenetét, amelyet kapcsolattartóinak küld

Távollétében a ClickUp Brain integrált AI eszköz azonnal megválaszolja az alapvető kérdéseket a feladatokkal, korábbi csevegésekkel és projektkontextusokkal kapcsolatban, amelyeket egyébként Önnek kellene megválaszolnia.

Így a csapattársaknak nem kell többé Öntől kérniük azokat az információkat, amelyeket az AI már megad nekik.

Ráadásul visszatérése után nem kell átnéznie a hosszú e-mail szálakat és a felhalmozódott leveleket. A ClickUp AI CatchUp funkciója összefoglalja mindazt, ami távollétében történt, így gyorsan áttekintheti a fontos frissítéseket, döntéseket és intézkedéseket.

Tegyük fel, hogy van egy üzenet egy folyamatban lévő projekttel vagy egy új feladattal kapcsolatban. Ebben az esetben a ClickUp Brain az üzenetet egy feladattá alakítja át, amely tartalmazza az összes szükséges részletet, így könnyebb felzárkózni a függőben lévő munkákhoz.

Természetesen a Brain is megfelelő hangnemben és kontextusban fogalmazza meg az irodán kívüli üzeneteket, ezzel időt és energiát takarítva meg.

Ossza meg az információkat a csapatával a ClickUp Clips segítségével

ClickUp 3.0 Felvétel Képernyő megosztása a Feladat nézetből
Rögzítsen gyors részleteket, és ossza meg őket a ClickUp Chat segítségével a ClickUp Clips alkalmazással

A ClickUp Clips segítségével rögzítsen és osszon meg gyors és informatív videóüzeneteket, amelyekhez csapata szabadsága alatt hozzáférhet. Ez tökéletes megoldás termékbemutatók, feladat- vagy projektátadások és a folyamatot tisztázó vizuális frissítések megosztására.

Integrálja az Outlook webes verziójával és más eszközökkel

ClickUp 3.0 Alkalmazások és integrációk egyszerűsítve
Integrálja több mint 1000 eszközzel és platformmal a ClickUp Integrations segítségével

A ClickUp Integrations funkció natív és zökkenőmentes integrációt kínál több mint 1000 termelékenységi eszközzel, alkalmazással és platformmal. Importáljon más kommunikációs eszközökről, és hozza össze mindent egy oldalon a problémamentes üzenetküldés érdekében minden platformon.

Irányítsa és ütemezze az irodán kívüli üzeneteket az Outlookban a ClickUp segítségével
Irodán kívüli üzenetek kezelése és ütemezése az Outlookban a ClickUp segítségével

Ha inkább az Outlook ökoszisztémánál maradna, fedezze fel a ClickUp és az Outlook integrációját, amely a feladatkezelést beágyazza az e-mail kommunikációba, és lehetővé teszi az automatikus válaszok küldését.

E-mailek kezelése a ClickUp segítségével

Szervezze meg e-mailjeit és munkáját egy helyen a ClickUp e-mail projektmenedzsment segítségével.
Szervezze meg e-mailjeit és munkáját egy helyen a ClickUp e-mail projektmenedzsment segítségével

Az e-mailek kezeléséről szólva: a ClickUp e-mail projektkezelővel összes beszélgetését egy központi helyen konszolidálhatja.

Küldjön és kövessen nyomon e-maileket a ClickUp környezetben, szervezze meg a beszélgetéseket konkrét feladatok köré, küldjön egyedi értesítéseket és emlékeztetőket, valamint optimalizálja a beérkező levelek mappáját, hogy túlterheltség nélkül folytathassa a munkát.

💡 Profi tipp: A ClickUp számos sablont kínál a szervezeten belüli és kívüli érdekelt felekkel való kommunikációhoz. Töltse le a ClickUp azonnali üzenet sablont, hogy automatizált távollétről szóló üzenetekkel egyszerűsítse és egységesítse a csapat interakcióit, és gyorsan megoszthassa a távollétéről szóló friss információkat.

Irodán kívül, de a ClickUp segítségével mindig képben

Az automatikus válaszok küldése, amikor nem tartózkodik az irodában, praktikus módja annak, hogy tájékoztassa a szervezeten belüli és kívüli érdekelt feleket. De miért állna meg az Outlook automatikus válaszánál?

A ClickUp segítségével megoszthatja a frissítéseket, több csatornán keresztül jelezheti, hogy nem elérhető, a formázási opciók segítségével kiemelheti az üzeneteket és feladatokat, és rendezett állapotban tarthatja a beérkező levelek mappáját.

Az automatikus emlékeztetőkön és az AI-alapú e-mail-szerkesztésen át az e-mailek feladatkezelésként való felhasználásáig a ClickUp egy átfogó megoldás, amely lehetővé teszi, hogy szabadsága alatt is kapcsolatban maradjon.

Regisztráljon a ClickUp-ra, és nézze meg, hogyan változtatja meg az irodán kívüli munkavégzés élményét és még sok mást!

