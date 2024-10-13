ClickUp blog
Csatlakozzon a mozgalomhoz: 24 nyílt forráskódú projekt, amelyhez 2025-ben hozzájárulhat

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
2024. október 13.

Kíváncsi arra, mi teszi kedvenc szoftverét olyan hatékonnyá? A titok a nyílt forráskódú projektekben rejlik, ahol az együttműködés ösztönzi az innovációt.

Akár fejlesztő vagy, akár csak érdekel a technológia, a hatalmas nyílt forráskódú világban való eligazodás megterhelő lehet. Egyes projektek észrevétlenek maradhatnak, és nem érdemes olyanokra fordítani a tudásodat, amelyek hamarosan eltűnhetnek.

Csapatommal a gépi tanulástól a webfejlesztésig számos nyílt forráskódú eszközt kipróbáltunk, és kutatásunk értékes eredményekkel zárult. Ebben a blogbejegyzésben néhány érdekes nyílt forráskódú projektet fogok felsorolni, hogy Ön is a legjobb eszközökkel rendelkezhessen.

A 24 legjobb nyílt forráskódú projekt, amelyhez hozzájárulhat

A megfelelő nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközök felfedezése hozzájárulhat kódolási készségeinek fejlesztéséhez és hálózatának bővítéséhez a nyílt forráskódú közösségen belül.

Íme a 24 legjobb nyílt forráskódú projekt, amelyek ideálisak új közreműködők számára, és segítenek a projektek zökkenőmentes kezelésében.

Kommunikációs és együttműködési eszközök

1. ClickUp (A legjobb all-in-one testreszabott projektmenedzsment)

Bár a ClickUp for Software Teams nem hagyományos értelemben vett nyílt forráskódú eszköz, tükrözi a nyílt forráskódú filozófia alapelveit, mint például a rugalmasság, a megosztás, az együttműködés és a közösségi elkötelezettség. Felhasználóbarát felülete, hatalmas testreszabási lehetőségei és robusztus integrációs képességei miatt kiváló eszköz a projektmenedzsmentben.

A ClickUp Project Management elsőrangú adatvédelmi és megosztási funkciókat kínál, biztosítva, hogy a projektmenedzsment funkciók teljes skáláján ne legyenek kompatibilitási problémák. Az open source projektekhez hasonlóan, amelyek lehetővé teszik a fejlesztőknek, hogy eszközeiket az egyedi igényekhez igazítsák, a ClickUp is kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál. A felhasználók a saját preferenciáiknak megfelelően testreszabhatják a nézeteket és a műszerfalakat, valamint különböző alkalmazásokkal részletes automatizálást állíthatnak be.

A ClickUp olyan együttműködési környezetet teremt, ahol a felhasználók közösségi csoportokon keresztül oszthatják meg egymással ötleteiket, tippjeiket és bevált gyakorlataikat. Ez a közösségi aspektus tükrözi a nyílt forráskódú kultúrát, ahol a felhasználók közös tudásukkal hozzájárulnak az eszköz fejlődéséhez és használhatóságának javításához.

A ClickUp felhasználói egy gazdag erőforrás-, oktatóanyag- és felhasználók által létrehozott tartalom-tárházból profitálhatnak, amely segít nekik maximálisan kihasználni a platform lehetőségeit.

Ezenkívül a fejlesztők javíthatják munkájukat a GitHub integrálásával vagy a ClickUp API használatával alkalmazások létrehozásával. Ez még nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a fejlesztőknek a projektmenedzsment munkafolyamatok felett.

További információ: Hogyan testreszabhatják a nyílt API-k a munkafolyamatokat?

A ClickUp legjobb funkciói
ClickUp 3.0 Dashboard mutatók nyílt forráskódú projektekhez
A ClickUp Dashboards testreszabásával minden projektmutatót kéznél tarthat.
  • Tartsa kéznél az összes projektmutatót a ClickUp Dashboards testreszabásával – alakítsa a műszerfalakat a projekt igényeihez, így átfogó láthatóságot és nyomon követhetőséget biztosítva.
Egyedi automatizálás a ClickUp-ban az open source projektek jobb munkafolyamatáért
Hozzon létre egyedi automatizálást, hogy a ClickUp Automations segítségével igazodjon a munkafolyamataihoz
  • A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a nyílt forráskódú projekteket és munkafolyamatokat azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az állapotfrissítéseket és a projektátadásokat. Ez a funkció növeli a hatékonyságot és csökkenti a kézi hibák számát.
ClickUp 3.0 AI nézet az open source projektek tervezésének gyorsításához
Használja a ClickUp Brain alkalmazást a projekttervezés és -kezelés felgyorsításához
  • Gyorsítsa fel projektjeit a ClickUp Brain segítségével, amely leírások alapján alfeladatokat generál, összefoglalja a szálakat és önállóan frissíti a feladatokat, így a projektmenedzsment zökkenőmentesebbé és intuitívabbá válik.
ClickUp 3.0 Docs aloldalak az open source projektek dokumentációjának központosításához
Központosítsa a projekt dokumentációját a ClickUp Docs segítségével, hogy csapata összehangoltan és tájékozottan dolgozhasson
  • Tájékoztassa és összehangolja minden csapattagot a projekt részleteinek átfogó dokumentálásával a ClickUp Docs segítségével.
  • Több mint 200 eszközzel, például a GitHubbal, a Slackkel és a Google Drive-val zökkenőmentesen integrálható, javítva a funkcionalitást és a technológiai eszközök közötti összeköttetést a ClickUp Integrations segítségével.

További információ: A 10 legjobb API-integrációs platform, amelyekkel 2024-ben racionalizálhatja üzleti tevékenységeit

ClickUp 3.0 Whiteboards – valós idejű együttműködés nyílt forráskódú projektekben
A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet, és a brainstormingot strukturált projekttervekké alakíthatja
  • Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a stratégiai kezdeményezésekkel kapcsolatos valós idejű együttműködés megkönnyítéséhez, és alakítsa át a brainstorming üléseket megvalósítható projektfeladatokká.

A ClickUp korlátai

  • A freemium modell korlátozhatja egyes fejlett funkciókat, ami a felhasználókat fizetős csomagok felé tereli.
  • A tanulási görbe egyes felhasználók számára meredek lehet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Olvassa el még: Teszteltük a 10 legjobb nyílt forráskódú termelékenységi szoftvert

2. Mattermost: Rugalmas nyílt forráskódú együttműködési platform

Mattermost nyílt forráskódú projektek az együttműködéshez
via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú üzenetküldő és együttműködési platform, amelyet olyan fejlesztők és vállalatok számára terveztek, akik biztonságos és konfigurálható csapatkommunikációs eszközt keresnek. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy integrált csatornákon és munkafolyamatokon keresztül szervezzék a beszélgetéseket, osszák meg a fájlokat és kezeljék a projekteket.

A Mattermost legjobb funkciói

  • Telepítse a Mattermostot a szervereire, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson a szervezet kommunikációja és adatbiztonsága felett.
  • Testreszabhatja és bővítheti a funkcionalitását pluginokkal, integrációkkal és botokkal, hogy a platformot az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

A Mattermost korlátai

  • Saját szerverre van szükség, ami kis csapatok vagy szervezetek számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-támogatással, bonyolult és erőforrás-igényes lehet.

Mattermost árak

  • Ingyenes: Ingyenes
  • Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és minősítések

  • G2: 4,3/5 (332 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (158 értékelés)

Gép tanulás és mesterséges intelligencia

3. TensorFlow: Hatékony nyílt forráskódú platform a gépi tanuláshoz

Nyílt forráskódú projektek: TensorFlow a gépi tanuláshoz
via TensorFlow

A TensorFlow egy nyílt forráskódú projektkönyvtár, amelyet nagy teljesítményű numerikus számításokhoz terveztek. Rugalmas ökoszisztémát kínál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára a gépi tanulási modellek egyszerű létrehozását és telepítését.

A TensorFlow Open API-ja, amelyet kiterjedt API-dokumentációs eszközök támogatnak, sokféle alkalmazást támogat. Ez biztosítja, hogy a fejlesztők könnyedén testreszabhassák és bővíthessék gépi tanulási projektjeiket.

A TensorFlow legjobb funkciói

  • A Kerashez hasonló rugalmas API-k egyszerűsítik a modelltervezést.
  • Kompatibilitás az eszközök között – az okostelefonoktól a klaszterekig

A TensorFlow korlátai

  • Megtanulása kezdőknek nehéz

TensorFlow árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

TensorFlow értékelések és vélemények

  • G2: 4,5 az 5-ből (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: Értékelés: 4,6 (100+ értékelés)

4. PyTorch: Sokoldalú eszköz a gépi tanuláshoz

Pytorch, egy nyílt forráskódú szoftver gépi tanuláshoz
via PyTorch

A PyTorch egy nyílt forráskódú gépi tanulási könyvtár, amelyet olyan alkalmazásokhoz kedvelnek, mint a számítógépes látás és a természetes nyelv feldolgozása. Kiválóan alkalmas mélytanulási modellek fejlesztésére és kutatására. Átfogó eszközkészletet kínál, például erős GPU-gyorsítással rendelkező tenzoros számításokat és dinamikus számítási grafikonokat a rugalmas modellezéshez.

A PyTorch legjobb funkciói

  • A TorchScript megkönnyíti a fejlesztésről a gyártásra való zökkenőmentes átállást.
  • Több GPU támogatás a projektek hatékony méretezése érdekében

A PyTorch korlátai

  • Megnövekedett memóriafogyasztás a statikusabb grafikus keretrendszerekhez képest

PyTorch árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

PyTorch értékelések és minősítések

  • G2: 4,6/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

5. Scikit-learn: Robusztus eszközkészlet a gépi tanuláshoz Pythonban

Scikit-learn nyílt forráskódú szoftver Python tanulásához
via Scikit-learn

A Scikit-learn egy Python könyvtár, amely egyszerű és hatékony adatbányászati és elemzési eszközöket kínál. A NumPy, SciPy és Matplotlib alapjaira épül, mindenki számára elérhető és különböző kontextusokban újrafelhasználható. A Scikit-learn nyílt forráskódú, BSD licenc alatt áll és kereskedelmi felhasználásra is alkalmas.

A Scikit-learn legjobb funkciói

  • Átfogó gépi tanulási eszközkészlet osztályozás, regresszió, klaszterezés és dimenziócsökkentés kezeléséhez.
  • Zökkenőmentes integráció a Python tudományos stackjével

A Scikit-learn korlátai

  • Nincs natív támogatás a mélytanulási könyvtárakhoz

Scikit-learn árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Scikit-learn értékelések és minősítések

  • G2: 4,8 az 5-ből (50+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Webfejlesztés

6. Django: Magas szintű keretrendszer a gyors webfejlesztéshez

Nyílt forráskódú projektek: Django a gyors webfejlesztéshez
via Django

A Django egy magas szintű Python webkeretrendszer, amely tiszta, pragmatikus kialakításával támogatja a gyors fejlesztést. A határidőkkel küzdő perfekcionisták kedvence, a Django egyszerűsíti a webalkalmazások fejlesztését azáltal, hogy a rutinmunkák nagy részét elvégzi, így a fejlesztők az alkalmazások egyedi funkcióira koncentrálhatnak.

A Django legjobb funkciói

  • Gyorsítsa fel a fejlesztési ciklust a koncepciótól a befejezésig, hogy növelje a termelékenységet.
  • Növelje az alkalmazások biztonságát az SQL-befecskendezés, a cross-site scripting (XSS), a cross-site request forgery (CSRF) és a clickjacking elleni automatikus védelemmel, miközben biztonságosan kezeli a felhasználói hitelesítést és a munkameneteket.

A Django korlátai

  • A telepítés egyes platformokon, például Windows vagy megosztott hosztok esetén kihívást jelenthet.
  • Az adatbázisban végzett változtatásokat nehéz visszafordítani, ha egyszer véglegesítik őket.

Django árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Django értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

7. Flask: Könnyű keretrendszer a rugalmas webfejlesztéshez

Nyílt forráskódú projektek: Flask a rugalmas webfejlesztéshez
via Flask

A Flask, egy Pythonhoz készült mikro webkeretrendszer, tökéletes kezdőknek. Könnyű, mégis hatékony, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan webalkalmazásokat hozzanak létre. A Flask a Werkzeug WSGI eszközkészletre és a Jinja sablonmotorra épül, és parancssori funkcióihoz a Click CLI eszközkészletet használja.

A Flask legjobb funkciói

  • Könnyen használható és bővíthető keretrendszer alkalmazásfejlesztéshez
  • A minimális keretrendszerek alacsony alapszintű komplexitást biztosítanak, miközben jelentős bővítéseket tesznek lehetővé.

A Flask korlátai

  • A minimalista mag nagy alkalmazásokhoz számos kiterjesztést igényelhet.

Flask árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Flask értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: Értékelés: 4,6/5 (10+ értékelés)

8. React: Robusztus könyvtár felhasználói felületek építéséhez

React nyílt forráskódú szoftver felhasználói felületek létrehozásához
via React

A React a webes és natív felhasználói felületek létrehozásához elengedhetetlen könyvtár, amely páratlan rugalmasságot kínál a fejlesztési folyamatban. Ez az eszköz a sokoldalú JavaScript programozási nyelv használatával növeli a fejlesztők termelékenységét. GitHub-integrációs képességei egyszerűsítik a fejlesztési munkafolyamatokat és elősegítik az együttműködést.

A React legjobb funkciói

  • Moduláris, karbantartható kód komponensalapú architektúrával
  • A JSX szintaxis egyszerűsíti a kód írását és megértését azáltal, hogy közvetlenül integrálja a felhasználói felület logikáját.

A React korlátai

  • A felhasználók arról számoltak be, hogy néha nehézségekbe ütköznek a komplex natív modulok React Native-be történő integrálásakor.

React árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

React értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (130 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

9. Vue. js: Progresszív JavaScript-keretrendszer webes felületek építéséhez

Vue.js nyílt forráskódú szoftver
via Vue.js

A Vue.js egy progresszív JavaScript-keretrendszer, amelyet felhasználói felületek építésére terveztek. Integrálása olyan egyszerű, mint egy könyvtáré, és egy teljes értékű keretrendszer robusztus funkciókészletével rendelkezik, így kis léptékű alkalmazásoktól a nagy léptékű vállalati szintű projektekig mindenre alkalmas.

A Vue.js legjobb funkciói

  • Intuitív API és világszínvonalú dokumentáció a könnyű alkalmazás érdekében
  • Reaktív és fordítóprogrammal optimalizált renderelés a kézi optimalizálás szükségességének minimalizálása érdekében

A Vue.js korlátai

  • Újabb a piacon, komplex helyzetekben némi kihívásokkal

Vue.js árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Vue.js értékelések és minősítések

  • G2: 4,8/5 (20+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

DevOps és automatizálás

10. Jenkins: Vezető automatizálási szerver skálázható szoftverfejlesztéshez

Jenkins nyílt forráskódú projekt szoftverfejlesztéshez
via Jenkins

A Jenkins egy nyílt forráskódú automatizálási szerver, amely lehetővé teszi bármilyen méretű eszközök és projektek telepítését, automatizálását és építését. Ez az eszköz a közösség tagjainak kiterjedt támogatásáról és a komplex munkafolyamatok hatékony kezeléséről ismert.

A Jenkins legjobb funkciói

  • Kiterjedt plugin-ökoszisztéma a CI/CD eszközláncok integrálásához
  • Skálázható, elosztott architektúra nagyobb munkaterhelés kezeléséhez

A Jenkins korlátai

  • A konfigurálás kihívást jelenthet
  • A felhasználói felület a modern eszközökhöz képest elavultnak tűnhet.

Jenkins árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Jenkins értékelések és minősítések

  • G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (550+ értékelés)

11. Ansible: Hatékony automatizálási motor IT-folyamatokhoz

Ansible nyílt forráskódú szoftver
via Ansible

Az Ansible egy ideális nyílt forráskódú IT-automatizálási eszköz, amely egyszerűsíti a provisioningot, a konfigurációkezelést, az alkalmazások telepítését és sok más IT-folyamatot. A Red Hat® Ansible Automation Platform számos upstream projektet integrál egy egységes vállalati megoldásba a fejlett automatizálási igények kielégítése érdekében, ezzel tovább erősítve robusztus keretrendszerét.

Az Ansible legjobb funkciói

  • Az IT-folyamatok átfogó automatizálása több környezetben és rendszerben a hatékonyság javítása érdekében
  • Komplex műveletek egyszerű kezelése a skálázhatóságot biztosító, előre elkészített modulok kiterjedt könyvtárával.

Az Ansible korlátai

  • Egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók és a nagyszabású automatizálási forgatókönyvek megtanulása nehéz.

Ansible árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Ansible értékelések és minősítések

  • G2: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

12. Kubernetes: Hatékony koordinátor konténeres alkalmazásokhoz

Kubernetes nyílt forráskódú projekt
via Kubernetes

A Kubernetes, vagy K8s, robusztus automatizálási képességeivel forradalmasítja a konténeres alkalmazások kezelését. A modern DevOps alapköveként a Kubernetes kiválóan teljesít komplex alkalmazások telepítésében, méretezésében és kezelésében.

A Kubernetes legjobb funkciói

  • Automatizált bevezetésekkel és visszavonásokkal biztosítsa a zökkenőmentes átállást és a zavarok utáni gyors helyreállítást.
  • A szolgáltatásfelismerés és a terheléselosztás segítségével hatékony hálózatépítést tesz lehetővé az alkalmazáskód megváltoztatása nélkül.

A Kubernetes korlátai

  • A felhasználók által jelentett kezelési bonyodalmak miatt az eszköz kezdetben nehezen kezelhető.

Kubernetes árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Kubernetes értékelések és minősítések

  • G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

Adatkezelés és -elemzés

13. Elasticsearch: Dinamikus kereső- és elemzőmotor

Elascticsearch nyílt forráskódú projekt analitikai motorhoz
via Elasticsearch

Az Elasticsearch egy elosztott, RESTful kereső- és elemzőmotor, amely gyorsaságáról, skálázhatóságáról és különböző adattípusok kezelésére való képességéről ismert. Az Elastic Stack központi elemeként az Elasticsearch számos felhasználási esetet támogat, többek között a napló- és infrastruktúra-figyelést, az alkalmazások teljesítményének figyelését és még sok mást.

Az Elasticsearch legjobb funkciói

  • Vegye igénybe a különböző adattípusok keresési funkcióit a valós idejű teljesítmény érdekében.
  • Szerezzen betekintést a fejlett elemzésekbe valós idejű keresés és összesítés segítségével.

Az Elasticsearch korlátai

  • A KNN-lekérdezések korlátozott támogatása a standard teljes szövegű keresésekhez képest
  • Részletes példákra és oktatóanyagokra van szükség az új felhasználók számára, különösen a keresőrobotok implementálásához.

Elasticsearch árak

  • Alapcsomag: 95 USD/hó
  • Arany: 109 USD/hó
  • Platinum: 125 USD/hó
  • Vállalati: 175 USD/hó

Elasticsearch értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (80+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

14. Apache Kafka: Hatékony platform valós idejű adatfolyamokhoz

Apache Kafka nyílt forráskódú projekt
az Apache Kafka segítségével

Az Apache Kafka az adatfolyamok terén igazi erőgép. Nyílt forráskódú, elosztott eseményfolyam-platformként nagy teljesítményű adatfolyamokat tesz lehetővé az elemzések és az adatintegráció egyszerűsítése érdekében. Az Apache Kafka ösztönzi a közösség részvételét, és robusztus architektúrájának fenntartása gyakran globális közreműködők pull requestjeit igényli.

Az Apache Kafka legjobb funkciói

  • Gyors üzenetküldés alacsony késleltetéssel elosztott rendszerekben, nagy átviteli sebesség érdekében
  • Kiterjedt hálózatok, amelyek naponta billió üzenetet és petabájtnyi adatot kezelnek, skálázhatósági támogatással.

Az Apache Kafka korlátai

  • A Python korlátozott támogatása egyes fejlesztők számára korlátozhatja a használhatóságot.

Apache Kafka árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Apache Kafka értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (110+ értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

15. PostgreSQL: fejlett nyílt forráskódú relációs adatbázis

PostgreSQL nyílt forráskódú projekt
via PostgreSQL

Több mint 35 év aktív fejlesztés után a PostgreSQL megbízhatóságáról, funkcióinak robusztusságáról és teljesítményéről szerzett magának jó hírnevet. Számos fejlett adattípust és teljesítményoptimalizáló funkciót támogat, amelyek elengedhetetlenek a nagy adatmennyiségek hatékony kezeléséhez.

A PostgreSQL legjobb funkciói

  • Adatpontosság és konzisztencia, robusztus tranzakciós támogatással és erős integritási garanciákkal
  • Nagy sebességű adatlekérés kiterjedt indexelési lehetőségek és egy hatékony lekérdezési optimalizáló segítségével.

A PostgreSQL korlátai

  • További integrációra van szükség a széles körben használt nyílt forráskódú alkalmazásokkal a funkcionalitás javítása érdekében.

PostgreSQL árak

  • Ingyenes nyílt forráskódú szoftverként elérhető.

PostgreSQL értékelések és minősítések

  • G2: 4,4/5 (630 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (410 szavazat)

Operációs rendszerek

16. Linux Kernel: A Linux operációs rendszerek magja

Nyílt forráskódú projekt: Linux Kernel
via Linux Kernel

A Linux kernel a Linux operációs rendszerek központi eleme, amely kritikus közvetítőként szolgál a hardver és a folyamatok között. Kezelése a rendszer erőforrásait és egyszerűsíti a komplex interakciókat, biztosítva a hatékony teljesítményt. A biztonság szem előtt tartásával fejlesztett kernel az open source eszközök erejének és rugalmasságának bizonyítéka.

A Linux Kernel legjobb funkciói

  • A memória és a folyamatok hatékony kezelésével javított rendszerstabilitás és teljesítmény
  • Hatalmas hardver-ökoszisztéma, széles körű eszközmeghajtókkal

A Linux kernelt korlátozások

  • A testreszabáshoz és a hibaelhárításhoz mélyreható technikai ismeretekre van szükség.

Linux Kernel árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Linux Kernel értékelések és minősítések

  • G2: 4,6/5 (20 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

17. SerenityOS: Új megközelítés a klasszikus asztali operációs rendszerekhez

SerenityOS nyílt forráskódú projekt asztali számítógépekhez
via SerenityOS

A SerenityOS egy nyílt forráskódú operációs rendszer, amely a nosztalgikus grafikus felhasználói felületet ötvözi a modern szoftvertervezési elvekkel. Egy összetartó, szoros közösségű felhasználói és fejlesztői közösség építette fel a semmiből, amely folyamatosan fejleszti a rendszer képességeit és stabilitását.

A SerenityOS legjobb funkciói

  • Nostalgikus felhasználói élmény modern csavarral, retro 90-es évekbeli GUI esztétikával.
  • Robusztus, rugalmas és hatékony rendszerkezelés Unix-szerű maggal

A SerenityOS korlátai

  • Niche felhasználói bázisa nem feltétlenül vonzó minden felhasználó számára, különösen azok számára, akik a mainstream kereskedelmi operációs rendszerekhez vannak szokva.

SerenityOS árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

SerenityOS értékelések és minősítések

  • Nincs elég értékelés

Mobil fejlesztés

18. Flutter: Sokoldalú keretrendszer platformok közötti fejlesztéshez

Flutter a platformok közötti fejlesztéshez
via Flutter

A Google által létrehozott Flutter egy nyílt forráskódú UI szoftverfejlesztő eszköz, amely egyetlen kódbázisból natív alkalmazások fejlesztésére szolgál Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows és a web számára. Ez az eszköz arról híres, hogy segít a fejlesztőknek vonzó, natívan fordított eszközök és alkalmazások készítésében.

A Flutter legjobb funkciói

  • A nagy teljesítményt az ARM, Intel gépi kód és JavaScript kompilálásával érik el, ami gyors végrehajtást biztosít minden eszközön.
  • Több platformon történő telepítés egyetlen kódbázisból, beleértve az iOS, Android, web és asztali rendszereket.

A Flutter korlátai

  • A teljesítmény jelenleg elmarad a natív platformoktól, mint például a Kotlin vagy a Swift, ami rámutat a további fejlesztés szükségességére.

Flutter árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Flutter értékelések és minősítések

  • G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

19. React Native: Hatékony keretrendszer mobilalkalmazások fejlesztéséhez

React Native nyílt forráskódú projekt mobil felhasználók számára
via React Native

A Facebook által fejlesztett React Native célja natív mobilalkalmazások létrehozása JavaScript és React segítségével. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyszer írják meg a kódot, majd azt Android és iOS platformokon is telepítsék, jelentősen csökkentve ezzel a fejlesztési időt és költségeket, miközben a magas teljesítmény és a felhasználói élmény megmarad.

A React Native legjobb funkciói

  • Keresztplatformos mobilalkalmazások egyetlen kódbázissal
  • Kiterjedt könyvtárak és eszközök ökoszisztémája az alkalmazások funkcionalitásának javításához

A React Native korlátai

  • A teljesítmény elmaradhat a valódi natív alkalmazásoktól, különösen komplex vagy grafikus igényes alkalmazások esetében.

React Native árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

React Native értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (130 értékelés)
  • Capterra: Nincs elég értékelés

E-kereskedelem és üzleti megoldások

20. ERPNext: A világ legrugalmasabb ERP-je

ERPNext nyílt forráskódú projektek az agilitásért
via ERPNext

Az ERPNext széles körben az egyik legjobb ingyenes és nyílt forráskódú ERP szoftverprogramnak számít. Az eszköz teljes üzleti menedzsment eszközkészletet kínál, a pénzügyi könyveléstől a CRM-ig és a gyártásig. Felhasználóbarát felülete és széles körű testreszabhatósága miatt világszerte több mint 10 000 vállalat választja.

Az ERPNext legjobb funkciói

  • Átfogó ERP-rendszer több mint 1000 modullal az üzleti folyamatok racionalizálására
  • Valós idejű pénzügyi könyvelés és jelentéskészítés a nagyobb átláthatóság és ellenőrzés érdekében

Az ERPNext korlátai

  • A kulcsfontosságú modulok alulhasznosítása egyes implementációkban korlátozhatja a hozzáférést értékes funkciókhoz és betekintésekhez.

ERPNext árak

  • Kisvállalkozások: 52 USD/hó körülbelül 50 alkalmazottal rendelkező csapatok számára
  • Vállalatok: Egyedi árazás

ERPNext értékelések és minősítések

  • G2: 4,5/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (130+ szavazat)

21. Bagisto: A sokoldalú Laravel e-kereskedelmi keretrendszer

Bagisto nyílt forráskódú projektek
via Bagisto

A Bagisto egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely a Laravel és a Vue.js alapú. Segít a vállalkozásoknak online áruházak létrehozásában vagy bővítésében. Különböző testreszabható funkciókkal és intuitív felülettel a Bagisto támogatja a piactereket, a mobilalkalmazásokat, a blokkláncot és a headless commerce alkalmazásokat, amelyek mind generatív mesterséges intelligenciával működnek.

A Bagisto legjobb funkciói

  • A dinamikus mobil platform valós időben szinkronizálja a termékeket és kategóriákat.
  • Átfogó eszközkészlet a hatékony rendeléskezeléshez és a jobb ügyfélkapcsolatokhoz

A Bagisto korlátai

  • Az új felhasználók nem feltétlenül használják ki teljes mértékben az összes rendelkezésre álló modult, ami a platform képességeinek alulhasznosításához vezethet.

Bagisto árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Bagisto értékelések és minősítések

  • Nincs elég értékelés

22. Odoo: Átfogó csomag az üzleti menedzsmenthez

Odoo nyílt forráskódú projektek üzleti menedzsmenthez
via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú, all-in-one üzleti szoftver, amely számos alkalmazást kínál az üzleti folyamatok racionalizálására és automatizálására. Moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alapmodulokkal kezdjék, majd az üzleti növekedésükkel további modulokat adjanak hozzá. Széles körben használják CRM, e-kereskedelem, könyvelés, készletnyilvántartás, értékesítési pontok és projektmenedzsment területén.

Az Odoo legjobb funkciói

  • A zökkenőmentes felhasználói élmény átfogó integráció révén egyesíti az összes üzleti funkciót.
  • Az Odoo Studio testreszabási lehetőségei az üzleti igényekhez igazítják a megoldásokat.

Az Odoo korlátai

  • A nonprofit szervezetek nehezen boldogulnak az Odoo komplexitásával az adományok kezelése terén, mivel a rendszer számlázási és értékesítési modulokat használ, amelyek nem optimalizáltak ezekre a feladatokra.

Odoo árak

  • Egy alkalmazás ingyenes csomag: 0 USD
  • Standard csomag: 31,10 USD/hó/felhasználó
  • Egyedi tervezet: 46,80 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és minősítések

  • G2: 4,2/5 (több mint 260 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (940 értékelés)

Oktatási projektek

23. freeCodeCamp: A kódolási oktatás vezető platformja

freeCodeCamp nyílt forráskódú projektek kódoláshoz
via freeCodeCamp

A freeCodeCamp egy nonprofit szervezet, amely ingyenes, interaktív kódolási órákat és egyéb projekteket kínál, hogy segítsen az embereknek elsajátítani a webfejlesztést és megszerezni a különböző programozási területeken szükséges képesítéseket. Kiterjedt tananyagával elsajátíthatja az alapvető HTML és CSS ismereteket, valamint komplex témákat és technológiákat, mint például a gépi tanulás és az információbiztonság.

A freeCodeCamp legjobb funkciói

  • Lehetőség valós projektekből álló portfólió felépítésére, hogy projektalapú tanulás révén bizonyítsd kompetenciádat és készségeidet.
  • Egy élénk tanulók és szakértők közössége, amely segítséget, mentorálást és együttműködést kínál.

freeCodeCamp korlátozások

  • A saját tempójú tanulás strukturálatlansága kihívást jelenthet azoknak a diákoknak, akik a hagyományosabb oktatási környezetben teljesítenek jobban.

freeCodeCamp árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

freeCodeCamp értékelések és minősítések

  • Nincs elég értékelés

24. Open edX: Kiterjedt tanulási platform sokféle oktatási igény kielégítésére

Open EdX nyílt forráskódú projektek oktatási célokra
via Open edX

Az Open edX egyike a számos biztonságos, nagymértékben skálázható nyílt forráskódú projektnek, amelyet egyetemek, vállalkozások és kormányzati szervezetek használnak világszerte. Úgy tervezték, hogy változatos tanulási élményeket nyújtson, beleértve a hatalmas nyílt online tanfolyamokat (MOOC-okat), a kis létszámú magán online tanfolyamokat és a vállalati képzéseket.

Az Open edX legjobb funkciói

  • Vonzó online tanulási élmények különböző formátumokban, például MOOC-ok és vállalati képzések formájában.
  • Fokozott felhasználói elkötelezettség interaktív tartalmakkal, multimédiás integrációval és valós idejű kommunikációs eszközökkel

Az Open edX korlátai

  • Az Open edX Community Edition speciális igények kielégítéséhez további bővítményeket vagy egyedi fejlesztéseket igényelhet, ami növelheti a testreszabott implementációk komplexitását és időigényét.

Open edX árak

  • Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Open edX értékelések és minősítések

  • G2: Nincs elég értékelés
  • Capterra: 4,8/5 (80+ szavazat)

Indítsa el projektjét a megfelelő eszközzel – ClickUp

A nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésének kezelése során nem minden eszköz egyforma. Ezek döntő szerepet játszhatnak az innováció és az együttműködés előmozdításában. A felsorolt nyílt forráskódú projektek mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, de a ClickUp kiemelkedik közülük, mint forradalmi újítás.

Ez több, mint egy egyszerű menedzsmentplatform – egy rugalmas, testreszabható megoldás, amelynek célja a csapatmunka javítása és a projektmunkafolyamatok egyszerűsítése, különösen a nyílt forráskódú környezetben dolgozó fejlesztők számára.

A ClickUp különösen hatékonnyá teszi, hogy összhangban áll a nyílt forráskódú szoftverek alapvető értékeivel: az átláthatósággal, az együttműködéssel és az alkalmazkodóképességgel. Könnyedén integrálható különböző fejlesztési munkafolyamatokba, a kis csapatoktól a nagyszabású projektekig, lehetővé téve a felhasználók számára a feladatok kezelését, a folyamatok automatizálását és a haladás könnyű nyomon követését.

Akár személyes projekten dolgozik, akár globális kezdeményezéshez járul hozzá, a ClickUp biztosítja a hatékonyság és a szervezettség fenntartásához szükséges struktúrát és eszközöket.

A nyílt forráskódú fejlesztés gyors fejlődésével egy olyan megbízható eszköz, mint a ClickUp, elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez és az innováció előmozdításához. Készen áll a projektmenedzsment stratégiáinak optimalizálására?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan változtatja meg nyílt forráskódú projektjeit.

