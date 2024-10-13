Csatlakozzon a mozgalomhoz: 24 nyílt forráskódú projekt, amelyhez 2025-ben hozzájárulhat

Kíváncsi arra, mi teszi kedvenc szoftverét olyan hatékonnyá? A titok a nyílt forráskódú projektekben rejlik, ahol az együttműködés ösztönzi az innovációt.

Akár fejlesztő vagy, akár csak érdekel a technológia, a hatalmas nyílt forráskódú világban való eligazodás megterhelő lehet. Egyes projektek észrevétlenek maradhatnak, és nem érdemes olyanokra fordítani a tudásodat, amelyek hamarosan eltűnhetnek.

Csapatommal a gépi tanulástól a webfejlesztésig számos nyílt forráskódú eszközt kipróbáltunk, és kutatásunk értékes eredményekkel zárult. Ebben a blogbejegyzésben néhány érdekes nyílt forráskódú projektet fogok felsorolni, hogy Ön is a legjobb eszközökkel rendelkezhessen.

A 24 legjobb nyílt forráskódú projekt, amelyhez hozzájárulhat

A megfelelő nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközök felfedezése hozzájárulhat kódolási készségeinek fejlesztéséhez és hálózatának bővítéséhez a nyílt forráskódú közösségen belül.

Íme a 24 legjobb nyílt forráskódú projekt, amelyek ideálisak új közreműködők számára, és segítenek a projektek zökkenőmentes kezelésében.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one testreszabott projektmenedzsment)

Bár a ClickUp for Software Teams nem hagyományos értelemben vett nyílt forráskódú eszköz, tükrözi a nyílt forráskódú filozófia alapelveit, mint például a rugalmasság, a megosztás, az együttműködés és a közösségi elkötelezettség. Felhasználóbarát felülete, hatalmas testreszabási lehetőségei és robusztus integrációs képességei miatt kiváló eszköz a projektmenedzsmentben.

A ClickUp Project Management elsőrangú adatvédelmi és megosztási funkciókat kínál, biztosítva, hogy a projektmenedzsment funkciók teljes skáláján ne legyenek kompatibilitási problémák. Az open source projektekhez hasonlóan, amelyek lehetővé teszik a fejlesztőknek, hogy eszközeiket az egyedi igényekhez igazítsák, a ClickUp is kiterjedt testreszabási lehetőségeket kínál. A felhasználók a saját preferenciáiknak megfelelően testreszabhatják a nézeteket és a műszerfalakat, valamint különböző alkalmazásokkal részletes automatizálást állíthatnak be.

A ClickUp olyan együttműködési környezetet teremt, ahol a felhasználók közösségi csoportokon keresztül oszthatják meg egymással ötleteiket, tippjeiket és bevált gyakorlataikat. Ez a közösségi aspektus tükrözi a nyílt forráskódú kultúrát, ahol a felhasználók közös tudásukkal hozzájárulnak az eszköz fejlődéséhez és használhatóságának javításához.

A ClickUp felhasználói egy gazdag erőforrás-, oktatóanyag- és felhasználók által létrehozott tartalom-tárházból profitálhatnak, amely segít nekik maximálisan kihasználni a platform lehetőségeit.

Ezenkívül a fejlesztők javíthatják munkájukat a GitHub integrálásával vagy a ClickUp API használatával alkalmazások létrehozásával. Ez még nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosít a fejlesztőknek a projektmenedzsment munkafolyamatok felett.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Dashboards testreszabásával minden projektmutatót kéznél tarthat.

Tartsa kéznél az összes projektmutatót a ClickUp Dashboards testreszabásával – alakítsa a műszerfalakat a projekt igényeihez, így átfogó láthatóságot és nyomon követhetőséget biztosítva.

Hozzon létre egyedi automatizálást, hogy a ClickUp Automations segítségével igazodjon a munkafolyamataihoz

A ClickUp Automations segítségével egyszerűsítheti a nyílt forráskódú projekteket és munkafolyamatokat azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az állapotfrissítéseket és a projektátadásokat. Ez a funkció növeli a hatékonyságot és csökkenti a kézi hibák számát.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a projekttervezés és -kezelés felgyorsításához

Gyorsítsa fel projektjeit a ClickUp Brain segítségével, amely leírások alapján alfeladatokat generál, összefoglalja a szálakat és önállóan frissíti a feladatokat, így a projektmenedzsment zökkenőmentesebbé és intuitívabbá válik.

Központosítsa a projekt dokumentációját a ClickUp Docs segítségével, hogy csapata összehangoltan és tájékozottan dolgozhasson

Tájékoztassa és összehangolja minden csapattagot a projekt részleteinek átfogó dokumentálásával a ClickUp Docs segítségével.

Több mint 200 eszközzel, például a GitHubbal, a Slackkel és a Google Drive-val zökkenőmentesen integrálható, javítva a funkcionalitást és a technológiai eszközök közötti összeköttetést a ClickUp Integrations segítségével.

A ClickUp Whiteboards segítségével valós időben együttműködhet, és a brainstormingot strukturált projekttervekké alakíthatja

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást a stratégiai kezdeményezésekkel kapcsolatos valós idejű együttműködés megkönnyítéséhez, és alakítsa át a brainstorming üléseket megvalósítható projektfeladatokká.

A ClickUp korlátai

A freemium modell korlátozhatja egyes fejlett funkciókat, ami a felhasználókat fizetős csomagok felé tereli.

A tanulási görbe egyes felhasználók számára meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Olvassa el még: Teszteltük a 10 legjobb nyílt forráskódú termelékenységi szoftvert

2. Mattermost: Rugalmas nyílt forráskódú együttműködési platform

via Mattermost

A Mattermost egy nyílt forráskódú üzenetküldő és együttműködési platform, amelyet olyan fejlesztők és vállalatok számára terveztek, akik biztonságos és konfigurálható csapatkommunikációs eszközt keresnek. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy integrált csatornákon és munkafolyamatokon keresztül szervezzék a beszélgetéseket, osszák meg a fájlokat és kezeljék a projekteket.

A Mattermost legjobb funkciói

Telepítse a Mattermostot a szervereire, hogy teljes ellenőrzést gyakorolhasson a szervezet kommunikációja és adatbiztonsága felett.

Testreszabhatja és bővítheti a funkcionalitását pluginokkal, integrációkkal és botokkal, hogy a platformot az Ön egyedi igényeihez igazítsa.

A Mattermost korlátai

Saját szerverre van szükség, ami kis csapatok vagy szervezetek számára, amelyek nem rendelkeznek dedikált IT-támogatással, bonyolult és erőforrás-igényes lehet.

Mattermost árak

Ingyenes: Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Mattermost értékelések és minősítések

G2: 4,3/5 (332 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (158 értékelés)

Gép tanulás és mesterséges intelligencia

3. TensorFlow: Hatékony nyílt forráskódú platform a gépi tanuláshoz

via TensorFlow

A TensorFlow egy nyílt forráskódú projektkönyvtár, amelyet nagy teljesítményű numerikus számításokhoz terveztek. Rugalmas ökoszisztémát kínál, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára a gépi tanulási modellek egyszerű létrehozását és telepítését.

A TensorFlow Open API-ja, amelyet kiterjedt API-dokumentációs eszközök támogatnak, sokféle alkalmazást támogat. Ez biztosítja, hogy a fejlesztők könnyedén testreszabhassák és bővíthessék gépi tanulási projektjeiket.

A TensorFlow legjobb funkciói

A Kerashez hasonló rugalmas API-k egyszerűsítik a modelltervezést.

Kompatibilitás az eszközök között – az okostelefonoktól a klaszterekig

A TensorFlow korlátai

Megtanulása kezdőknek nehéz

TensorFlow árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

TensorFlow értékelések és vélemények

G2: 4,5 az 5-ből (több mint 60 értékelés)

Capterra: Értékelés: 4,6 (100+ értékelés)

4. PyTorch: Sokoldalú eszköz a gépi tanuláshoz

via PyTorch

A PyTorch egy nyílt forráskódú gépi tanulási könyvtár, amelyet olyan alkalmazásokhoz kedvelnek, mint a számítógépes látás és a természetes nyelv feldolgozása. Kiválóan alkalmas mélytanulási modellek fejlesztésére és kutatására. Átfogó eszközkészletet kínál, például erős GPU-gyorsítással rendelkező tenzoros számításokat és dinamikus számítási grafikonokat a rugalmas modellezéshez.

A PyTorch legjobb funkciói

A TorchScript megkönnyíti a fejlesztésről a gyártásra való zökkenőmentes átállást.

Több GPU támogatás a projektek hatékony méretezése érdekében

A PyTorch korlátai

Megnövekedett memóriafogyasztás a statikusabb grafikus keretrendszerekhez képest

PyTorch árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

PyTorch értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Scikit-learn: Robusztus eszközkészlet a gépi tanuláshoz Pythonban

A Scikit-learn egy Python könyvtár, amely egyszerű és hatékony adatbányászati és elemzési eszközöket kínál. A NumPy, SciPy és Matplotlib alapjaira épül, mindenki számára elérhető és különböző kontextusokban újrafelhasználható. A Scikit-learn nyílt forráskódú, BSD licenc alatt áll és kereskedelmi felhasználásra is alkalmas.

A Scikit-learn legjobb funkciói

Átfogó gépi tanulási eszközkészlet osztályozás, regresszió, klaszterezés és dimenziócsökkentés kezeléséhez.

Zökkenőmentes integráció a Python tudományos stackjével

A Scikit-learn korlátai

Nincs natív támogatás a mélytanulási könyvtárakhoz

Scikit-learn árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Scikit-learn értékelések és minősítések

G2: 4,8 az 5-ből (50+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Webfejlesztés

6. Django: Magas szintű keretrendszer a gyors webfejlesztéshez

via Django

A Django egy magas szintű Python webkeretrendszer, amely tiszta, pragmatikus kialakításával támogatja a gyors fejlesztést. A határidőkkel küzdő perfekcionisták kedvence, a Django egyszerűsíti a webalkalmazások fejlesztését azáltal, hogy a rutinmunkák nagy részét elvégzi, így a fejlesztők az alkalmazások egyedi funkcióira koncentrálhatnak.

A Django legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a fejlesztési ciklust a koncepciótól a befejezésig, hogy növelje a termelékenységet.

Növelje az alkalmazások biztonságát az SQL-befecskendezés, a cross-site scripting (XSS), a cross-site request forgery (CSRF) és a clickjacking elleni automatikus védelemmel, miközben biztonságosan kezeli a felhasználói hitelesítést és a munkameneteket.

A Django korlátai

A telepítés egyes platformokon, például Windows vagy megosztott hosztok esetén kihívást jelenthet.

Az adatbázisban végzett változtatásokat nehéz visszafordítani, ha egyszer véglegesítik őket.

Django árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Django értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

7. Flask: Könnyű keretrendszer a rugalmas webfejlesztéshez

via Flask

A Flask, egy Pythonhoz készült mikro webkeretrendszer, tökéletes kezdőknek. Könnyű, mégis hatékony, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan webalkalmazásokat hozzanak létre. A Flask a Werkzeug WSGI eszközkészletre és a Jinja sablonmotorra épül, és parancssori funkcióihoz a Click CLI eszközkészletet használja.

A Flask legjobb funkciói

Könnyen használható és bővíthető keretrendszer alkalmazásfejlesztéshez

A minimális keretrendszerek alacsony alapszintű komplexitást biztosítanak, miközben jelentős bővítéseket tesznek lehetővé.

A Flask korlátai

A minimalista mag nagy alkalmazásokhoz számos kiterjesztést igényelhet.

Flask árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Flask értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: Értékelés: 4,6/5 (10+ értékelés)

8. React: Robusztus könyvtár felhasználói felületek építéséhez

via React

A React a webes és natív felhasználói felületek létrehozásához elengedhetetlen könyvtár, amely páratlan rugalmasságot kínál a fejlesztési folyamatban. Ez az eszköz a sokoldalú JavaScript programozási nyelv használatával növeli a fejlesztők termelékenységét. GitHub-integrációs képességei egyszerűsítik a fejlesztési munkafolyamatokat és elősegítik az együttműködést.

A React legjobb funkciói

Moduláris, karbantartható kód komponensalapú architektúrával

A JSX szintaxis egyszerűsíti a kód írását és megértését azáltal, hogy közvetlenül integrálja a felhasználói felület logikáját.

A React korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy néha nehézségekbe ütköznek a komplex natív modulok React Native-be történő integrálásakor.

React árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

React értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Vue. js: Progresszív JavaScript-keretrendszer webes felületek építéséhez

A Vue.js egy progresszív JavaScript-keretrendszer, amelyet felhasználói felületek építésére terveztek. Integrálása olyan egyszerű, mint egy könyvtáré, és egy teljes értékű keretrendszer robusztus funkciókészletével rendelkezik, így kis léptékű alkalmazásoktól a nagy léptékű vállalati szintű projektekig mindenre alkalmas.

A Vue.js legjobb funkciói

Intuitív API és világszínvonalú dokumentáció a könnyű alkalmazás érdekében

Reaktív és fordítóprogrammal optimalizált renderelés a kézi optimalizálás szükségességének minimalizálása érdekében

A Vue.js korlátai

Újabb a piacon, komplex helyzetekben némi kihívásokkal

Vue.js árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Vue.js értékelések és minősítések

G2: 4,8/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (10+ értékelés)

DevOps és automatizálás

10. Jenkins: Vezető automatizálási szerver skálázható szoftverfejlesztéshez

via Jenkins

A Jenkins egy nyílt forráskódú automatizálási szerver, amely lehetővé teszi bármilyen méretű eszközök és projektek telepítését, automatizálását és építését. Ez az eszköz a közösség tagjainak kiterjedt támogatásáról és a komplex munkafolyamatok hatékony kezeléséről ismert.

A Jenkins legjobb funkciói

Kiterjedt plugin-ökoszisztéma a CI/CD eszközláncok integrálásához

Skálázható, elosztott architektúra nagyobb munkaterhelés kezeléséhez

A Jenkins korlátai

A konfigurálás kihívást jelenthet

A felhasználói felület a modern eszközökhöz képest elavultnak tűnhet.

Jenkins árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Jenkins értékelések és minősítések

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (550+ értékelés)

11. Ansible: Hatékony automatizálási motor IT-folyamatokhoz

via Ansible

Az Ansible egy ideális nyílt forráskódú IT-automatizálási eszköz, amely egyszerűsíti a provisioningot, a konfigurációkezelést, az alkalmazások telepítését és sok más IT-folyamatot. A Red Hat® Ansible Automation Platform számos upstream projektet integrál egy egységes vállalati megoldásba a fejlett automatizálási igények kielégítése érdekében, ezzel tovább erősítve robusztus keretrendszerét.

Az Ansible legjobb funkciói

Az IT-folyamatok átfogó automatizálása több környezetben és rendszerben a hatékonyság javítása érdekében

Komplex műveletek egyszerű kezelése a skálázhatóságot biztosító, előre elkészített modulok kiterjedt könyvtárával.

Az Ansible korlátai

Egyes felhasználók szerint a fejlett funkciók és a nagyszabású automatizálási forgatókönyvek megtanulása nehéz.

Ansible árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Ansible értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (több mint 270 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

12. Kubernetes: Hatékony koordinátor konténeres alkalmazásokhoz

via Kubernetes

A Kubernetes, vagy K8s, robusztus automatizálási képességeivel forradalmasítja a konténeres alkalmazások kezelését. A modern DevOps alapköveként a Kubernetes kiválóan teljesít komplex alkalmazások telepítésében, méretezésében és kezelésében.

A Kubernetes legjobb funkciói

Automatizált bevezetésekkel és visszavonásokkal biztosítsa a zökkenőmentes átállást és a zavarok utáni gyors helyreállítást.

A szolgáltatásfelismerés és a terheléselosztás segítségével hatékony hálózatépítést tesz lehetővé az alkalmazáskód megváltoztatása nélkül.

A Kubernetes korlátai

A felhasználók által jelentett kezelési bonyodalmak miatt az eszköz kezdetben nehezen kezelhető.

Kubernetes árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Kubernetes értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Adatkezelés és -elemzés

13. Elasticsearch: Dinamikus kereső- és elemzőmotor

via Elasticsearch

Az Elasticsearch egy elosztott, RESTful kereső- és elemzőmotor, amely gyorsaságáról, skálázhatóságáról és különböző adattípusok kezelésére való képességéről ismert. Az Elastic Stack központi elemeként az Elasticsearch számos felhasználási esetet támogat, többek között a napló- és infrastruktúra-figyelést, az alkalmazások teljesítményének figyelését és még sok mást.

Az Elasticsearch legjobb funkciói

Vegye igénybe a különböző adattípusok keresési funkcióit a valós idejű teljesítmény érdekében.

Szerezzen betekintést a fejlett elemzésekbe valós idejű keresés és összesítés segítségével.

Az Elasticsearch korlátai

A KNN-lekérdezések korlátozott támogatása a standard teljes szövegű keresésekhez képest

Részletes példákra és oktatóanyagokra van szükség az új felhasználók számára, különösen a keresőrobotok implementálásához.

Elasticsearch árak

Alapcsomag: 95 USD/hó

Arany: 109 USD/hó

Platinum: 125 USD/hó

Vállalati: 175 USD/hó

Elasticsearch értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

14. Apache Kafka: Hatékony platform valós idejű adatfolyamokhoz

az Apache Kafka segítségével

Az Apache Kafka az adatfolyamok terén igazi erőgép. Nyílt forráskódú, elosztott eseményfolyam-platformként nagy teljesítményű adatfolyamokat tesz lehetővé az elemzések és az adatintegráció egyszerűsítése érdekében. Az Apache Kafka ösztönzi a közösség részvételét, és robusztus architektúrájának fenntartása gyakran globális közreműködők pull requestjeit igényli.

Az Apache Kafka legjobb funkciói

Gyors üzenetküldés alacsony késleltetéssel elosztott rendszerekben, nagy átviteli sebesség érdekében

Kiterjedt hálózatok, amelyek naponta billió üzenetet és petabájtnyi adatot kezelnek, skálázhatósági támogatással.

Az Apache Kafka korlátai

A Python korlátozott támogatása egyes fejlesztők számára korlátozhatja a használhatóságot.

Apache Kafka árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Apache Kafka értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (110+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

15. PostgreSQL: fejlett nyílt forráskódú relációs adatbázis

via PostgreSQL

Több mint 35 év aktív fejlesztés után a PostgreSQL megbízhatóságáról, funkcióinak robusztusságáról és teljesítményéről szerzett magának jó hírnevet. Számos fejlett adattípust és teljesítményoptimalizáló funkciót támogat, amelyek elengedhetetlenek a nagy adatmennyiségek hatékony kezeléséhez.

A PostgreSQL legjobb funkciói

Adatpontosság és konzisztencia, robusztus tranzakciós támogatással és erős integritási garanciákkal

Nagy sebességű adatlekérés kiterjedt indexelési lehetőségek és egy hatékony lekérdezési optimalizáló segítségével.

A PostgreSQL korlátai

További integrációra van szükség a széles körben használt nyílt forráskódú alkalmazásokkal a funkcionalitás javítása érdekében.

PostgreSQL árak

Ingyenes nyílt forráskódú szoftverként elérhető.

PostgreSQL értékelések és minősítések

G2: 4,4/5 (630 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (410 szavazat)

Operációs rendszerek

16. Linux Kernel: A Linux operációs rendszerek magja

via Linux Kernel

A Linux kernel a Linux operációs rendszerek központi eleme, amely kritikus közvetítőként szolgál a hardver és a folyamatok között. Kezelése a rendszer erőforrásait és egyszerűsíti a komplex interakciókat, biztosítva a hatékony teljesítményt. A biztonság szem előtt tartásával fejlesztett kernel az open source eszközök erejének és rugalmasságának bizonyítéka.

A Linux Kernel legjobb funkciói

A memória és a folyamatok hatékony kezelésével javított rendszerstabilitás és teljesítmény

Hatalmas hardver-ökoszisztéma, széles körű eszközmeghajtókkal

A Linux kernelt korlátozások

A testreszabáshoz és a hibaelhárításhoz mélyreható technikai ismeretekre van szükség.

Linux Kernel árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Linux Kernel értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (20 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

17. SerenityOS: Új megközelítés a klasszikus asztali operációs rendszerekhez

via SerenityOS

A SerenityOS egy nyílt forráskódú operációs rendszer, amely a nosztalgikus grafikus felhasználói felületet ötvözi a modern szoftvertervezési elvekkel. Egy összetartó, szoros közösségű felhasználói és fejlesztői közösség építette fel a semmiből, amely folyamatosan fejleszti a rendszer képességeit és stabilitását.

A SerenityOS legjobb funkciói

Nostalgikus felhasználói élmény modern csavarral, retro 90-es évekbeli GUI esztétikával.

Robusztus, rugalmas és hatékony rendszerkezelés Unix-szerű maggal

A SerenityOS korlátai

Niche felhasználói bázisa nem feltétlenül vonzó minden felhasználó számára, különösen azok számára, akik a mainstream kereskedelmi operációs rendszerekhez vannak szokva.

SerenityOS árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

SerenityOS értékelések és minősítések

Nincs elég értékelés

Mobil fejlesztés

18. Flutter: Sokoldalú keretrendszer platformok közötti fejlesztéshez

via Flutter

A Google által létrehozott Flutter egy nyílt forráskódú UI szoftverfejlesztő eszköz, amely egyetlen kódbázisból natív alkalmazások fejlesztésére szolgál Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows és a web számára. Ez az eszköz arról híres, hogy segít a fejlesztőknek vonzó, natívan fordított eszközök és alkalmazások készítésében.

A Flutter legjobb funkciói

A nagy teljesítményt az ARM, Intel gépi kód és JavaScript kompilálásával érik el, ami gyors végrehajtást biztosít minden eszközön.

Több platformon történő telepítés egyetlen kódbázisból, beleértve az iOS, Android, web és asztali rendszereket.

A Flutter korlátai

A teljesítmény jelenleg elmarad a natív platformoktól, mint például a Kotlin vagy a Swift, ami rámutat a további fejlesztés szükségességére.

Flutter árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Flutter értékelések és minősítések

G2: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

19. React Native: Hatékony keretrendszer mobilalkalmazások fejlesztéséhez

via React Native

A Facebook által fejlesztett React Native célja natív mobilalkalmazások létrehozása JavaScript és React segítségével. Lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyszer írják meg a kódot, majd azt Android és iOS platformokon is telepítsék, jelentősen csökkentve ezzel a fejlesztési időt és költségeket, miközben a magas teljesítmény és a felhasználói élmény megmarad.

A React Native legjobb funkciói

Keresztplatformos mobilalkalmazások egyetlen kódbázissal

Kiterjedt könyvtárak és eszközök ökoszisztémája az alkalmazások funkcionalitásának javításához

A React Native korlátai

A teljesítmény elmaradhat a valódi natív alkalmazásoktól, különösen komplex vagy grafikus igényes alkalmazások esetében.

React Native árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

React Native értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (130 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

E-kereskedelem és üzleti megoldások

20. ERPNext: A világ legrugalmasabb ERP-je

via ERPNext

Az ERPNext széles körben az egyik legjobb ingyenes és nyílt forráskódú ERP szoftverprogramnak számít. Az eszköz teljes üzleti menedzsment eszközkészletet kínál, a pénzügyi könyveléstől a CRM-ig és a gyártásig. Felhasználóbarát felülete és széles körű testreszabhatósága miatt világszerte több mint 10 000 vállalat választja.

Az ERPNext legjobb funkciói

Átfogó ERP-rendszer több mint 1000 modullal az üzleti folyamatok racionalizálására

Valós idejű pénzügyi könyvelés és jelentéskészítés a nagyobb átláthatóság és ellenőrzés érdekében

Az ERPNext korlátai

A kulcsfontosságú modulok alulhasznosítása egyes implementációkban korlátozhatja a hozzáférést értékes funkciókhoz és betekintésekhez.

ERPNext árak

Kisvállalkozások: 52 USD/hó körülbelül 50 alkalmazottal rendelkező csapatok számára

Vállalatok: Egyedi árazás

ERPNext értékelések és minősítések

G2: 4,5/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (130+ szavazat)

21. Bagisto: A sokoldalú Laravel e-kereskedelmi keretrendszer

via Bagisto

A Bagisto egy nyílt forráskódú e-kereskedelmi platform, amely a Laravel és a Vue.js alapú. Segít a vállalkozásoknak online áruházak létrehozásában vagy bővítésében. Különböző testreszabható funkciókkal és intuitív felülettel a Bagisto támogatja a piactereket, a mobilalkalmazásokat, a blokkláncot és a headless commerce alkalmazásokat, amelyek mind generatív mesterséges intelligenciával működnek.

A Bagisto legjobb funkciói

A dinamikus mobil platform valós időben szinkronizálja a termékeket és kategóriákat.

Átfogó eszközkészlet a hatékony rendeléskezeléshez és a jobb ügyfélkapcsolatokhoz

A Bagisto korlátai

Az új felhasználók nem feltétlenül használják ki teljes mértékben az összes rendelkezésre álló modult, ami a platform képességeinek alulhasznosításához vezethet.

Bagisto árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Bagisto értékelések és minősítések

Nincs elég értékelés

22. Odoo: Átfogó csomag az üzleti menedzsmenthez

via Odoo

Az Odoo egy nyílt forráskódú, all-in-one üzleti szoftver, amely számos alkalmazást kínál az üzleti folyamatok racionalizálására és automatizálására. Moduláris felépítése lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az alapmodulokkal kezdjék, majd az üzleti növekedésükkel további modulokat adjanak hozzá. Széles körben használják CRM, e-kereskedelem, könyvelés, készletnyilvántartás, értékesítési pontok és projektmenedzsment területén.

Az Odoo legjobb funkciói

A zökkenőmentes felhasználói élmény átfogó integráció révén egyesíti az összes üzleti funkciót.

Az Odoo Studio testreszabási lehetőségei az üzleti igényekhez igazítják a megoldásokat.

Az Odoo korlátai

A nonprofit szervezetek nehezen boldogulnak az Odoo komplexitásával az adományok kezelése terén, mivel a rendszer számlázási és értékesítési modulokat használ, amelyek nem optimalizáltak ezekre a feladatokra.

Odoo árak

Egy alkalmazás ingyenes csomag: 0 USD

Standard csomag: 31,10 USD/hó/felhasználó

Egyedi tervezet: 46,80 USD/hó felhasználónként

Odoo értékelések és minősítések

G2: 4,2/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (940 értékelés)

Oktatási projektek

23. freeCodeCamp: A kódolási oktatás vezető platformja

via freeCodeCamp

A freeCodeCamp egy nonprofit szervezet, amely ingyenes, interaktív kódolási órákat és egyéb projekteket kínál, hogy segítsen az embereknek elsajátítani a webfejlesztést és megszerezni a különböző programozási területeken szükséges képesítéseket. Kiterjedt tananyagával elsajátíthatja az alapvető HTML és CSS ismereteket, valamint komplex témákat és technológiákat, mint például a gépi tanulás és az információbiztonság.

A freeCodeCamp legjobb funkciói

Lehetőség valós projektekből álló portfólió felépítésére, hogy projektalapú tanulás révén bizonyítsd kompetenciádat és készségeidet.

Egy élénk tanulók és szakértők közössége, amely segítséget, mentorálást és együttműködést kínál.

freeCodeCamp korlátozások

A saját tempójú tanulás strukturálatlansága kihívást jelenthet azoknak a diákoknak, akik a hagyományosabb oktatási környezetben teljesítenek jobban.

freeCodeCamp árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

freeCodeCamp értékelések és minősítések

Nincs elég értékelés

24. Open edX: Kiterjedt tanulási platform sokféle oktatási igény kielégítésére

via Open edX

Az Open edX egyike a számos biztonságos, nagymértékben skálázható nyílt forráskódú projektnek, amelyet egyetemek, vállalkozások és kormányzati szervezetek használnak világszerte. Úgy tervezték, hogy változatos tanulási élményeket nyújtson, beleértve a hatalmas nyílt online tanfolyamokat (MOOC-okat), a kis létszámú magán online tanfolyamokat és a vállalati képzéseket.

Az Open edX legjobb funkciói

Vonzó online tanulási élmények különböző formátumokban, például MOOC-ok és vállalati képzések formájában.

Fokozott felhasználói elkötelezettség interaktív tartalmakkal, multimédiás integrációval és valós idejű kommunikációs eszközökkel

Az Open edX korlátai

Az Open edX Community Edition speciális igények kielégítéséhez további bővítményeket vagy egyedi fejlesztéseket igényelhet, ami növelheti a testreszabott implementációk komplexitását és időigényét.

Open edX árak

Nyílt forráskódú, ezért ingyenesen elérhető.

Open edX értékelések és minősítések

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (80+ szavazat)

Indítsa el projektjét a megfelelő eszközzel – ClickUp

A nyílt forráskódú szoftverek fejlesztésének kezelése során nem minden eszköz egyforma. Ezek döntő szerepet játszhatnak az innováció és az együttműködés előmozdításában. A felsorolt nyílt forráskódú projektek mindegyike egyedi előnyökkel rendelkezik, de a ClickUp kiemelkedik közülük, mint forradalmi újítás.

Ez több, mint egy egyszerű menedzsmentplatform – egy rugalmas, testreszabható megoldás, amelynek célja a csapatmunka javítása és a projektmunkafolyamatok egyszerűsítése, különösen a nyílt forráskódú környezetben dolgozó fejlesztők számára.

A ClickUp különösen hatékonnyá teszi, hogy összhangban áll a nyílt forráskódú szoftverek alapvető értékeivel: az átláthatósággal, az együttműködéssel és az alkalmazkodóképességgel. Könnyedén integrálható különböző fejlesztési munkafolyamatokba, a kis csapatoktól a nagyszabású projektekig, lehetővé téve a felhasználók számára a feladatok kezelését, a folyamatok automatizálását és a haladás könnyű nyomon követését.

Akár személyes projekten dolgozik, akár globális kezdeményezéshez járul hozzá, a ClickUp biztosítja a hatékonyság és a szervezettség fenntartásához szükséges struktúrát és eszközöket.

A nyílt forráskódú fejlesztés gyors fejlődésével egy olyan megbízható eszköz, mint a ClickUp, elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez és az innováció előmozdításához. Készen áll a projektmenedzsment stratégiáinak optimalizálására?

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tapasztalja meg, hogyan változtatja meg nyílt forráskódú projektjeit.