9 mentességi levél sablon utolsó pillanatban

Előfordult már, hogy egy fontos megbeszélés előtt hirtelen megbetegedett? Vagy talán egy váratlan repülőgép-késés miatt késett egy fontos ügyfél-prezentációról? Nos, ez mindannyiunkkal megesik, különösen akkor, ha az okok nem a mi befolyásunk alatt állnak.

Azonban egy sietve írt bocsánatkérő levél, amelyben magyarázza a távollétét, nem feltétlenül elegendő. Általában jó gyakorlatnak számít, ha hivatalos igazolást ír, amelyben tájékoztatja kollégáit és vezetőjét a balesetről vagy a váratlan eseményről.

Ebben a blogban összeállítottuk a legjobb kifogáslevél-sablonokat és megoldásokat az Ön számára. A használatra kész ingyenes Google Docs-sablonoktól a nulláról létrehozható eszközökig – mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Kezdjük!

Mik azok a mentességi levél sablonok?

A mentességi levél sablonok előre formázott, használatra kész dokumentumok, amelyek szerkezetet és formátumot biztosítanak a mentességi levél megírásához. Általában arra használják őket, hogy hivatalosan magyarázzák el az irodából való véletlen távollétet, egy munkahelyi kötelezettséget vagy bármely fontos eseményt.

Ezek a sablonok általában különböző szakaszokból állnak, amelyek mindegyike a levél különböző aspektusait tárgyalja, például a feladót, a címzettet, a levél lényegét és egyéb kiegészítő információkat.

A legjobb rész? Mivel testreszabhatók, bármikor gyorsan és hatékonyan készíthet velük üzenetet, amikor csak szüksége van rá.

Mi jellemzi a jó igazolás sablont?

Egy jól megfogalmazott igazolásos levél sokkal többet tehet, mint hogy igazolja a fontos eseményről való távollétét. Felelősségteljes és etikus szakemberként mutatja be Önt, és őszinte sajnálatát fejezi ki az okozott kellemetlenségekért. Ez különösen hasznos, ha új munkát kezd. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, a sablonnak kiváló minőségűnek kell lennie.

Íme négy tulajdonság, amely egy jó kifogáslevél-sablont jellemez:

Tiszta formátum: Egy jó mentességi levél sablonnak könnyen használhatónak kell lennie. Világos, érthető formátummal kell rendelkeznie, hogy minden helyzetben – oktatási, szakmai stb. – megfelelő legyen.

Professzionális hangnem: A sablon ideális esetben formális nyelvet használ, és tiszteletteljes, professzionális hangnemet tart fenn, amely ideális a munkahelyi kommunikációhoz.

Átfogó szerkezet: A sablonnak elegendő alfejezetet kell tartalmaznia ahhoz, hogy teljes körű információt adhasson távollétéről, például annak okairól, mit tett annak elkerülésére stb.

Testreszabási lehetőségek: A sablon testreszabható legyen. Lehetőséget kell biztosítani az egyes elemek szerkesztésére és személyre szabására.

Ingyenes igazolás sablonok

Ahogy ígértük, íme a kilenc legjobb ingyenes igazolás sablon. Jegyezze meg őket, hogy legközelebb, amikor elmulaszt egy fontos eseményt az iskolában, a munkahelyén vagy bárhol máshol, kéznél legyenek:

1. ClickUp igazolás sablon

Szerezze be ezt az ingyenes sablont Használja a ClickUp igazolás sablonját, hogy részletes indoklást írjon a távollétéről.

A ClickUp egyedi, sokoldalú és felhasználóbarát igazolás sablonokat kínál minden helyzetre. Akár váratlan vészhelyzetről, akár tervezett távollétről van szó, a ClickUp sablonjai tökéletes választás a professzionális illemtartás fenntartásához.

Ideális: mind szakemberek, mind diákok számára, akik megbízható, testreszabható és könnyen használható sablont keresnek bármilyen helyzethez.

A ClickUp igazolás sablonjával könnyedén írhat professzionális és tömör leveleket. A sablon felépítése magában foglalja egy szabványos igazolás összes szükséges részét, és könnyen testreszabható az Ön egyedi igényeinek megfelelően. A sablon közvetlenül integrálható a ClickUp munkaterületébe, így rendkívül kényelmesen használható és megosztható.

Egyszerűen töltse ki adatait, adja meg a távollétének okát, és máris elküldheti a mentességi levelét! Ráadásul a ClickUp feladatkezelési funkcióival biztosíthatja, hogy távollétében is elvégezzék a feladatait.

2. Dribble által készített igazolás sablon munkahelyi használatra

via Dribble

Ha egyszerű, de átfogó igazoláslevél-sablont keres, akkor ez a Dribble által készített sablon pontosan megfelel az elvárásoknak.

Ideális: olyan alkalmazottak számára, akiknek rugalmas sablonra van szükségük személyes vagy szakmai szabadságukhoz.

Ez az ingyenes igazolás sablon sokoldalú és különböző célokra alkalmas, beleértve üzleti, oktatási és személyes felhasználást. Tiszta, jól felépített, és tartalmazza az összes részt, amely egy szabványos igazolásnak tartalmaznia kell.

A dokumentum szerkesztéséhez csak be kell illesztenie azt a Google Docs vagy a Microsoft Word programba, és ha elkészült, letöltheti és kinyomtathatja szabványos A4-es méretben.

3. Google Docs igazolás sablon

Google Docs segítségével

Míg a szövegcentrikus kifogáslevelek túlzottan részletesnek tűnhetnek, a kevésbé részletesek pedig felszínesnek, sőt őszintétlennek is. Ezért meg kell találnia a megfelelő egyensúlyt a szószaporítás és a kidolgozottság között – és ebben segít ez a sablon.

Ideális: Szakemberek számára, akiknek segítségre van szükségük egy hivatalos igazolás levél megírásához, amelyben egyensúlyt kell teremteni a professzionalizmus és a részletek között.

A Google Docs által tervezett igazolás sablon segítségével bármilyen helyzetre vonatkozóan összefoglaló üzenetet fogalmazhat meg. Egyszerű és világos. A nyelvezete teljesen professzionális, és minden tervezési elem – a betűtípustól a háttérig – minimalista. Ezenkívül ez a sablon számos eszközzel kompatibilis, így rugalmas szerkesztési lehetőségeket kínál.

4. Betegszabadság-levél sablon a Jotformtól

via Jotform

A Jotform betegszabadság-levél sablonja kizárólag előre be nem jelentett betegszabadságra vonatkozó igazolások megírására készült.

Testreszabható, átfogó és professzionális, vállalati és iskolai igazolások írására egyaránt alkalmas. Egyszerűen szerkessze a részleteket okostelefonján, írja alá a dokumentumot egy e-aláírás eszközzel, és töltse le PDF formátumban, hogy útközben is elkészíthesse igazolását. Valójában ezt a sablont egészségügyi okokból történő szabadságkérésre is felhasználhatja.

Ideális: olyan alkalmazottak számára, akiknek hirtelen, nem tervezett betegszabadságra van szükségük.

5. Hivatalos igazolás sablon munkához a Google Docs-tól

Google Docs segítségével

Ez a Google Docs ingyenes igazolás sablonja alkalmas arra az esetre, ha hivatalos szabadságot szeretne kérni a munkából. Tiszta szerkezettel, átfogó kialakítással és elegáns stílussal rendelkezik.

Ideális: Szakemberek számára, akik hivatalos szabadságot kérnek tervezett távollétükre, például nyaralás vagy hosszabb szünet esetén.

Ez a sablon professzionális használatra készült, olyan szervezetek számára, ahol formálisabb a kultúra, mint például bankok vagy kormányzati intézmények, és úgy lett kialakítva, hogy pontosan a megfelelő mennyiségű információt nyújtsa a munkáltatónak. A letisztult kialakítás megkönnyíti az olvasó számára a részletek tanulmányozását és az iratok archiválását.

A sablonok olyan eszközökkel is kompatibilisek, mint a Google Slides, az MS PowerPoint és a MacOS Keynote, így különböző eszközökön is zökkenőmentesen szerkesztheti őket.

6. Google Docs által készített igazolás sablon hiányzás esetén

Google Docs segítségével

Előzetes értesítés nélkül hiányzott egy fontos képzésről, és most azon töri a fejét, hogyan magyarázza el ezt a HR-vezetőjének? A Google Docs ingyenes igazolás sablonja segíthet ebben.

Ideális: Alkalmazottak vagy diákok számára, akik nem tervezett távollétüket fontos megbeszélésekről vagy elmulasztott határidőkről szeretnék igazolni.

Ez a professzionális és egyszerű sablon kiemeli minden részletet, amelyet hirtelen távollét esetén meg kell adnia. Iskolai igazolás levél írásához is jól használható. Egyszerűen szerkessze a részleteket a saját történetéhez, konvertálja a dokumentumot PDF formátumba, és máris kész!

7. Hivatalos igazolás sablon távollét esetén a Google Docs-tól

Google Docs segítségével

Az interneten rengeteg hivatalos igazolás sablon található. Ha azonban hirtelen távollétét kell megmagyarázni, használhatja a Google Docs által kínált sablont.

Tiszta és kifinomult, tömören közvetíti az üzenetet anélkül, hogy a levél túlterhelőnek vagy bőbeszédűnek tűnne. Egy szabványos, globálisan elfogadott formátumot követ, amely ideális mind szakmai, mind oktatási célokra. A sablon számos eszközzel kompatibilis, nagymértékben testreszabható és könnyen kezelhető.

Ideális: dolgozó szakemberek vagy diákok számára, akik előre nem látható munkahelyi vagy személyes okok miatt történő távollétüket szeretnék megmagyarázni.

8. Betegszabadság iránti kérelem sablon a LeaveBoard-tól

via LeaveBoard

A Leave Board ingyenes igazolás sablonja rövid szerkezetű. Ha nem szeretne részletekbe menni a távollétével kapcsolatban, ez a sablon professzionális és lényegre törő.

A sablon megjelenése egyszerű és formális, díszítés nélkül. A tartalmát Microsoft Word-ben szerkesztheti, majd PDF-fájlba konvertálhatja, hogy megoszthassa a címzettel. De ez még nem minden: a LeaveBoard számos előre megírt tartalmat is kínál, így minimálisra csökkentve a szerkesztés szükségességét.

Ideális: olyan alkalmazottak számára, akik rövid betegszabadság iránti kérelmet kell benyújtsanak anélkül, hogy túl sok részletet megosztanának.

9. Családi vészhelyzeti szabadság iránti kérelem sablon az Examples.com weboldalról

Ha sürgős családi vészhelyzetet kell megoldania, az előzetes szabadságkérés az egyik legjobb módja a professzionalizmus és a tisztesség biztosításának. Ez a sablon segít Önnek ebben.

Részletes, hivatalos és vizuálisan is rendezett. A levél tiszteletteljes hangnemet követ, és részletesen kifejti a távollét konkrét okát. Az egyes szakaszok egyértelmű helyőrzőivel ez a kifogáslevél-sablon egyszerűsíti a hivatalos levelek létrehozását.

Ideális: olyan alkalmazottak számára, akik sürgős családi helyzetet kell magyarázniuk, amely azonnali szabadság igénybevételét teszi szükségessé.

Hogyan írjunk igazolást?

A mentességi levél sablonok ideálisak kezdőknek, mert egyszerűen használhatók és azonnali megoldást kínálnak. Ugyanakkor korlátozóak is lehetnek.

Ezek az előre formázott dokumentumok csak bizonyos mértékben testreszabhatók. Ha kivételes helyzetekben kell mentességi levelet írnia, például munkahelyének felmondása vagy két hetes felmondási idő megkezdése esetén, akkor valami fejlettebb eszközre lesz szüksége, hogy pontosan kifejezhesse mondanivalóját.

Itt jön a ClickUp!

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment szoftver, amely kaleidoszkópszerű funkcióival segíthet Önnek professzionális igazolások megírásában. A legjobb benne? Ez egy egyszerű, kétlépéses folyamat!

1. lépés: Írjon, személyre szabjon és finomítson kifogásleveleket a ClickUp Brain segítségével

A mentességi levél írásának legnagyobb kihívása az írás maga. De a ClickUp Brain segítségével ezt pár perc alatt megteheti.

A ClickUp saját fejlesztésű mesterséges intelligencia eszköze, a ClickUp Brain az egyetlen kifogáslevél-író, amire szüksége van a csapatában. Kiváló gyors megértési és személyre szabási funkcióival segít professzionális minőségű kifogásleveleket készíteni bármilyen alkalomra.

Íme egy példa arra, hogyan használhatja a ClickUp Brain alkalmazást egy kéthetes felmondólevél elkészítéséhez:

Adjon meg egy útmutatást: Az útmutatás a kifogáslevél vázlatos szerkezete. Adjon meg egy olyan útmutatást, amely röviden leírja a kifogáslevél tartalmát, pl. formális, rövid, átfogó stb.

Személyre szabhatja a tartalmat: Most adja meg a részleteket, mint például a nevét, beosztását, a címzett nevét, beosztását, a cég nevét, a lemondás okát stb. A ClickUp Brain automatikusan személyre szabja a tartalmat, hogy az illeszkedjen a tárgyhoz.

Finomítson minden apró részletet: Miután megkapta a választ, kezelje azt úgy, mint egy első vázlatot, és keresse meg Miután megkapta a választ, kezelje azt úgy, mint egy első vázlatot, és keresse meg a javítandó részeket . Ha módosítani szeretné a nyelvet, a szavakat vagy a tartalom általános hangvételét, egyszerűen csak jelezze a ClickUp Brainnek, és az elvégzi a munkát Ön helyett.

Íme egy példa:

*A ClickUp Brain segítségével néhány kattintással személyre szabott igazolásokat készíthet bármilyen célra – üzleti, oktatási vagy személyes.

2. lépés: Szabja meg, tárolja és ossza meg a kifogásleveleket a ClickUp Docs segítségével

Miután elkészítette a mentességi levelét a ClickUp Brain segítségével, itt az ideje, hogy a ClickUp Docs segítségével javítsa annak formázását és megjelenését.

A ClickUp Docs egy átfogó és együttműködésen alapuló dokumentumszerkesztő, amely egy helyen kínál megoldást a mentességi levelek formázására, tárolására és megosztására.

Válassza ki az ideális betűméretet, stílust, formátumot és egyéb elemeket, hogy kiváló minőségű igazolást készítsen a ClickUp Docs segítségével

Így használhatja:

Gazdag szövegformázással teheti még jobbá levelét: A ClickUp Docs rengeteg formázási lehetőséget kínál. A betűtípusoktól a méretig és egyéb elemekig, 2 hetes felmondólevelét olyan professzionálisra és vonzóra alakíthatja, amilyenre csak szeretné.

Rendezze és tárolja más levelekkel együtt: A Docs Hub segítségével kényelmesen elmentheti a kifogáslevelét egy erre a célra létrehozott fájlba. Így biztos lehet benne, hogy a jövőben bármikor könnyen hozzáférhet és szerkesztheti, amikor csak szüksége van rá.

Ossza meg bárkivel: A ClickUp Docs segítségével megoszthatja a kifogáslevelét a címzettel. Egyszerűen hozzon létre egy megosztható linket, biztosítson hozzáférést, és küldje el a levelet a munkáltatójának. Alternatív megoldásként kinyomtathatja és e-mailben elküldheti – a választás az Öné.

A Docs és az AI mellett a ClickUp számos más innovatív feladat- és projektkezelő eszközt is kínál, amelyek segíthetnek az igazoló levél írásában, a munka kezelésében, a csapatával való együttműködésben és még sok másban!

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 37%-a használ mesterséges intelligenciát tartalomkészítéshez, beleértve az írás, a szerkesztés és az e-mailek írását. Ez a folyamat azonban általában különböző eszközök, például tartalomkészítő eszközök és a munkaterület közötti váltást igényel. A ClickUp segítségével AI-alapú írási segítséget kaphat a munkaterület egészén, beleértve az e-maileket, megjegyzéseket, csevegéseket, dokumentumokat és egyebeket, miközben megőrzi a munkaterület egészének kontextusát.

Használja a ClickUp alkalmazást professzionális igazolás sablonok készítéséhez

Diákok, alkalmazottak, szakemberek – mindenkinek szüksége van egy megbízható igazolás sablonra a eszköztárában. Ez az egyetlen forrás rendkívül hasznosnak bizonyul a szakmai integritásának megőrzésében.

Azonban nem ideális minden helyzetben pusztán sablonokra támaszkodni.

