Az Almanac és a Notion összehasonlítása 2025-ben

A megfelelő dokumentumkezelő eszköz kiválasztása olyan, mint a tökéletes kávékeverék kiválasztása: olyanra van szükség, amely illeszkedik a munkafolyamatához, energiával tölti el a csapatát, és nem hagy keserű ízt a szájban.

Az Almanac Docs felhasználói számára ez olyan érzés, mintha kedvenc italukat kivennék a polcokról. Az Almanac Docs 2025. január 31-én bezárul, ezért sok felhasználó új, megbízható dokumentációs eszközt keres.

Egy népszerű alternatíva erre a Notion. A Notion rugalmasságával és funkcióinak sokszínűségével kiváló választás azok számára, akiket az Almanac kivonulása cserben hagyott.

Nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz az Almanac és a Notion együttműködési eszközök!

Ebben a cikkben összehasonlítjuk az Almanac és a Notion alkalmazásokat, azok fejlett funkcióit, könnyű használatát és sokoldalúságát, valamint bemutatjuk az Almanac és a Notion tökéletes alternatíváját (ez a ClickUp ). Kezdjük is!

Mi az Almanac?

Az Almanac egy együttműködésen alapuló dokumentumkezelő platform, amelynek célja a szakmai dokumentumok összevonása és a csapat jóváhagyási munkafolyamatainak egyszerűsítése.

Az Almanac legfontosabb funkciói:

Dokumentumok közös szerkesztése

Különleges munkaterületek és mappák a dokumentumkezeléshez

Testreszabható sablonok galériája különböző dokumentumtípusokhoz

Alkalmazáson belüli megjegyzések, visszajelzések és dokumentumok jóváhagyása

Az Almanac Docs hamarosan bezárul, ezért a rendszer aktív felhasználói megbízható alternatívákat keresnek. Mielőtt azonban elmélyülnénk az összehasonlításban, nézzük meg az Almanac legjobb funkcióit.

Az Almanac legjobb funkciói

Az Almanac funkciói azoknak a csapatoknak felelnek meg, amelyek szigorú verziókezelést alkalmaznak minden megosztott dokumentumra. Íme néhány funkció, amely eddig kiemelkedőnek bizonyult:

1. funkció: Mérföldkő-követés

Az Almanac az időbélyegeket mérföldkövekkel helyettesíti, hogy könnyebben navigálhasson a munkatörténetében.

A mérföldkövek nyomon követése lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kulcsfontosságú mérföldköveket állítsanak be a dokumentumokban – a konkrét célok meghatározásától a határidők kitűzésén át a haladás nyomon követéséig közvetlenül a fájlokban. Ezenkívül lehetővé teszi a dokumentumjóváhagyási folyamatok összekapcsolását konkrét mérföldkövekkel, és javítja a projekt felügyeletét és az elszámoltathatóságot.

Leginkább olyan projektekhez ajánlott, amelyek gondos nyomon követést és koordinációt igényelnek, különösen termékbevezetések, marketingkampányok vagy összetett jogi ügyek esetében.

2. funkció: Valós idejű közös szerkesztés

Az Almanac dokumentumszerkesztőjével csapata egyszerre dolgozhat egy dokumentumon. Ez azt jelenti, hogy:

Lássa a változásokat, ahogy azok valós időben történnek

A dokumentumban aktív összes személy nevének címkéi segítségével azonosíthatja, ki szerkesztette azt.

Kiemelje és jegyzetelje meg bizonyos pontokat

Címkézze meg az embereket, és hagyjon nekik megjegyzéseket a dokumentumban.

Mindazonáltal hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek együtt kell dokumentumokat szerkeszteniük. Ilyenek például a tartalommarketing-csapatok, a szerződéseket kidolgozó jogi csapatok vagy a felhasználói útmutatókat fejlesztő termékcsapatok.

3. funkció: Dokumentumok munkafolyamatának kezelése

Az Almanac munkafolyamat-kezelő eszköze segít egyszerűsíteni a dokumentumkészítési folyamatot. Beállíthat egy jóváhagyási folyamatot, feladatokat rendelhet hozzá bizonyos osztályokhoz (és csapattagokhoz), és nyomon követheti, hogyan halad a dokumentáció a projekt fázisai során.

Az Almanac népszerű harmadik féltől származó eszközökkel való integrációjával együtt ez a munkafolyamat-kezelési megközelítés csökkenti a szűk keresztmetszeteket és garantálja, hogy dokumentumai időben áttekintésre és jóváhagyásra kerüljenek.

Az Almanac árai

Örökre ingyenes

Csapat (kis csapatok számára): 59 USD/hó

Pro (növekvő csapatok számára): 149 USD/hó

Vállalati (egyedi csapatok számára): Egyedi árazás

Tudta? Az Almanacot 2019-ben alapította Adam Nathan vezérigazgató San Franciscóban.

Mi az a Notion?

A Notion egy digitális munkaterület, amely egy platformon egyesíti a jegyzetelés, a projektkezelés, a feladatkövetés, a tudásbázis-létrehozás, az adatok szervezése és az általános csapatmunka funkcióit.

A Notion, mint egy belső vállalati wiki szoftver, segít a munka szervezésében, a feladatok kezelésében, a teendőlisták létrehozásában és a valós idejű együttműködésben a jobb projektmenedzsment érdekében.

Ez a rugalmasság teszi a Notion-t kiváló eszközzé a tudásmenedzsment fejlesztéséhez és az adatok szilárd tárolásának megszüntetéséhez a szervezeten belül.

De a Notion ennél többet kínál. 👇

A Notion legjobb funkciói

A Notion legfőbb erőssége az architektúrájában rejlik. Egyszerű, tiszta és multifunkcionális munkaterület, amely alkalmazkodik a különböző szervezetek változatos projektigényeihez.

Íme néhány fontos funkciója ennek az egységes munkaterületnek:

1. funkció: Notion adatbázisok

A Notion adatbázisai egymással összekapcsolt Notion oldalak gyűjteményei, amelyek lehetővé teszik az adatok többféle módon történő szervezését.

Ezeket az adatbázisokat különböző mezőtípusokkal és tulajdonságokkal testreszabhatja, a szövegtől és számoktól kezdve a dátumokig és jelölőnégyzetekig.

A Relations és Rollups funkciók segítségével összekapcsolhatja a tulajdonságokat vagy adatbázisokat az oldalak között, és meghatározhatja az elemek közötti kapcsolatokat a dinamikus adatkezelés érdekében.

Például egy feladatadatbázis összekapcsolható egy projektnaptárral, amely automatikusan frissíti az ütemtervet, amikor feladatok kerülnek hozzáadásra vagy befejezésre.

2. funkció: Integrált AI-képesség

A Notion AI-t integrál platformjába, hogy megkönnyítse a munkát. Például a következőket teheti:

Használja az AI-t az adatmezők és tulajdonságok automatikus kitöltéséhez a megfelelő tartalommal/adatokkal az adatbázisából.

Tartalom létrehozása, szerkesztése és formázása a Notion AI író segítségével

Kérdések és válaszok, amelyekkel konkrét csapatokkal, projektekkel és egyebekkel kapcsolatos kérdésekre kaphat választ a munkaterületen végzett kereséssel.

3. funkció: Hatékony testreszabási lehetőségek és sablonok

A Notion több ezer előre elkészített sablont tartalmaz személyes tervezéshez és termelékenység-nyomon követéshez (még ingyenes fiók esetén is), hogy csapata tisztában legyen a munkaterheléssel és a feladatokkal.

Legyen szó különböző niche-ek projekt tábláiról vagy távoli csapatokkal folytatott audio-video interakciók találkozói jegyzetéről, a drag-and-drop felület lehetővé teszi a tartalom szabad átszervezését és gyakorlatilag bármilyen munkafolyamathoz való alkalmazkodást.

4. funkció: Több nézet opciók és váltó listák

A Notion segítségével az adatbázisokból származó információk vizualizálása egyszerűvé válik, mivel többféle nézetben támogatja az adatok megjelenítését. Válasszon táblázatok, Kanban táblák és egyéb adatmegjelenítő eszközök közül, hogy jobban megérthesse, mire van szükségük termékeinek, ügyfeleinek és szolgáltatásainak.

Hasonlóképpen, a kapcsolható listák és összecsukható szakaszok lehetővé teszik a releváns tartalom elrejtését és megjelenítését, így az oldalak tiszták maradnak és a rendelkezésre álló mutatókra koncentrálhat.

Ez a funkció rendkívül értékes lehet olyan projektmenedzsment helyzetekben, ahol a különböző csapattagok eltérő nézeteket igényelhetnek ugyanazon adatkészletről.

A Notion árai

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Bónusz olvasmány: Ismerje meg a Notion AI használatát

Almanac és Notion: funkciók összehasonlítása

Míg az Almanac leginkább olyan szervezetek számára alkalmas, amelyek szigorú dokumentumkezelésre és strukturált együttműködésre szorulnak, a Notion rugalmas, mesterséges intelligenciával támogatott, konszolidált munkaterületet kínál a dokumentumkezelésen túlmutató feladatokhoz.

Íme egy rövid összehasonlítás a két platform funkcióiról:

1. funkció: Dokumentumkezelés és együttműködési funkciók

Az Almanac valós idejű közös szerkesztési és hatékony verziókezelési kiterjesztésével kiemelkedik a dokumentumkezelés terén. Lehetővé teszi továbbá, hogy több csapattag egyszerre dolgozzon egy dokumentumon.

Bár a Notion ugyanazokat a funkciókat kínálja, ezeket a funkciókat különböző tartalomformátumokba integrálja, a jegyzetektől és feladatoktól az adatbázisokig. Végül ez teszi a Notion-t sokoldalú, all-in-one platformmá a tudáswiki, dokumentumok és adatok kezeléséhez.

🏆Győztes: Az Almanac és a Notion összehasonlításában a Notion viszi el a pálmát, mivel képes együttműködni és nagy dokumentumtárat kezelni, szinte úgy működik, mint egy adatközpont.

2. funkció: Feladat- és projektkezelési képességek

A szoftverfejlesztő csapatok a Notion segítségével követik nyomon a hibajelentéseket és ütemezik a sprinteket egy Kanban táblán. Ez a szintű integráció lehetővé teszi az agilis projektmenedzsmentet, ahol a változások az egymástól függő adatbázisokban is megjelennek.

A Notion képes az adatokat listák, naptárak vagy táblák formájában megjeleníteni, így több érdekelt fél, például fejlesztők, marketingesek és projektmenedzserek is különböző nézeteken keresztül kapcsolódhatnak ugyanahhoz az alapadathoz.

Másrészt az Almanac projektkezelési funkciói szorosan össze vannak kapcsolva a dokumentum-intenzív projektekkel. A termékfejlesztő csapatok ezt a funkciót felhasználhatják a dokumentumok nyomon követésére olyan fázisokban, mint a kezdeti koncepció kidolgozása és a szabályozási megfelelésről szóló jelentések készítése.

🏆Győztes: A Notion és az Almanac közül a Notion viszi a prímet a projektkezelés terén, mivel adatbázisokat hoz létre és kapcsol össze a feladatkezelés, a sprinttervezés és a komplex erőforrás-elosztás céljára.

3. funkció: Sablonok testreszabása és integrációs ökoszisztéma

A Notion felhasználói gyorsan létrehozhatnak dokumentumokat testreszabható sablonok segítségével olyan munkafolyamatokhoz, mint az ügyfelek bevonása és a tartalomcsatornák. A statikus űrlapok helyett a Notion sablonjai dinamikus építőelemeket tartalmaznak, mint például a haladáskövetők, jelölőnégyzetek és akár beágyazott videók is.

A Notion még ennél is jobb, mert gyorsan együttműködik olyan elterjedt harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Slack, a Trello, a Google Drive, a Microsoft Office stb. Így a csapatok más platformokról is be tudnak vonni adatokat, és minden eszközüket összekapcsolva tudják tartani.

Például termékfejlesztő csapata integrálhatja a Notionban található ütemtervét egy Trello táblával! Ha pedig szeretné megtanulni, hogyan lehet vállalati wikit készíteni, a Notion ehhez is kiválóan alkalmas.

🏆Győztes: Figyelembe véve az Almanac dokumentációval kapcsolatos feladatokra korlátozott hasznosságát, a Notion ezekben a tényezőkben felülmúlja azt.

Almanac és Notion a Redditen

Sok Reddit-felhasználó a Notiont részesíti előnyben, mert sokoldalúan használható dokumentumok és adatbázisok kezelésére. A sablonok személyre szabási lehetőségei révén javítja a termelékenységet, és egyszerűsíti a projektmenedzsment feladatait.

A személyes irányítópultomon csak a mai napra esedékes feladatok jelennek meg, projekt (vagy terület) szerint kategorizálva. Átkapcsolhatok, hogy megnézzem a projekt (vagy terület) további ütemezését. Ezt az irányítópultot használom reggel a beállításokhoz, a nap folyamán a feladatok osztályozásához, majd a munka befejezésekor a dátumok összefoglalásához és szükség szerint módosításához.

A személyes irányítópultomon csak a mai napra esedékes feladatok jelennek meg, projekt (vagy terület) szerint kategorizálva. Átkapcsolhatok, hogy megnézzem a projekt (vagy terület) további ütemezését. Ezt az irányítópultot használom reggel a beállításokhoz, a nap folyamán a feladatok osztályozásához, majd a munka befejezésekor a dátumok összefoglalásához és szükség szerint módosításához.

Bármennyire is vonzó a Notion, sok Almanac-felhasználó még mindig szereti az eszköz „Git-szerű verziókezelését”. Az eszköz dokumentációra való összpontosítása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a projekt minden apró részletét megtervezzék és dokumentálják.

Az Almanac a branch control funkciójával kissé a GitHubra emlékeztet, ami nagyon hasznos lehet, de aggódom a tanulási görbe miatt, ha olyan embereket kell bevonni a folyamatba, akik nem szoktak a tervezéshez és a dokumentáláshoz.

Az Almanac a branch control funkciójával kissé a GitHubra emlékeztet, ami nagyon hasznos lehet, de aggódom a tanulási görbe miatt, ha olyan embereket kell bevonni a folyamatba, akik nem szoktak a tervezéshez és a dokumentáláshoz.

Olvassa el még: A 15 legjobb Notion alternatíva és versenytárs 2024-ben

Ismerje meg a ClickUp-ot – az Almanac és a Notion legjobb alternatíváját

Az Almanac leállítása és a Notion korlátai miatt fontos olyan digitális munkaterület-kezelő eszközöket keresni, amelyek mindenre képesek. A ClickUp pedig minden termelékenységi igényét kielégítő, egy helyen elérhető platformként tűnik ki.

A ClickUp-hoz hasonló, sok funkcióval rendelkező projektkezelő eszköz segítségével megkaphatja a kezelési rugalmasság, a magas szintű testreszabás és az 1000-nél is több integráció hatékony kombinációját.

A dokumentumok közös szerkesztésétől az AI kihasználásán át a manuális munkaterhelés csökkentéséig – tesztelje, hogyan lehet ez a projektdokumentációs eszköz a munkatársa. Bízzon bennünk, ez az alkalmazás valóban kiemelkedik a többi közül.

A ClickUp első számú előnye: fejlett dokumentumkezelés

Válassza a ClickUp Docs szolgáltatást, hogy központosítsa az összes projekt- és feladatinformációt a feladat tulajdonosai számára.

A ClickUp Docs dokumentumkészítő funkciói úgy lettek kialakítva, hogy megváltoztassák a csapatok digitális fájlokon való együttműködésének módját. Többféle tartalomformátumot is beépíthet a feladatokhoz, és a megjegyzéseket cselekvésre késztető csapatokká alakíthatja, miközben dokumentumait táblázatokkal, fejlécekkel, indexekkel és egyebekkel formázhatja.

Még jobb, hogy a dokumentumokon belül beágyazott oldalakat és aloldalakat hozhat létre, hogy tükrözze a verziókezelési szándékokat. Csapatai ezeket a dokumentumokat platformokon átívelően is szerkeszthetik, és fejlett megjegyzésfunkciókat használhatnak bizonyos szakaszokban.

A ClickUp második előnye: AI-alapú funkciók

Használja a ClickUp AI-t, hogy hosszú várakozási idő nélkül gyorsan visszahívhassa a szöveges és fájlalapú adatokat a keresés során.

A ClickUp Brain azonnali válaszokat ad a rögzített, spontán dokumentumokkal és projektekkel kapcsolatos kérdésekre. Ezenkívül az AI-vezérelt emlékeztetők napi manuális beavatkozás nélkül tartják a projektet a terv szerint.

Ne feledje, hogy az AI író tartalomkészítő gépként működik, és segít Önnek másodpercek alatt jelentéseket, e-maileket és akár belső hírleveleket is létrehozni.

A ClickUp harmadik előnye: átfogó Wiki-sablon

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Wiki sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek egy átfogó tudásbázis felépítésében a csapata számára.

A legfontosabb, hogy a ClickUp Wiki sablonja egy helyen biztosítja a csapatok számára a belső és külső forrásokból összeállított projektadatokat. Ez a központi adatközpont lehetővé teszi, hogy minden részleg igény szerint hozzáférjen az információkhoz, így nincs szükség időigényes beszélgetésekre a megfelelő dokumentumok megtalálásáról.

Alakítsa a kívánt márkastílushoz, rendeljen tulajdonosokat és közreműködőket az egyes fájlokhoz, és hozzon létre egy teljes eljárási szabályzat (SOP) listát – mindezt a ClickUp segítségével.

Sablonarchívum: Nézze meg ezeket a fantasztikus Wiki-sablonokat is, amelyek további, az Ön igényeinek megfelelő formátumokat tartalmaznak.

Melyik a legjobb a munkaterület kezeléséhez: Almanac, Notion vagy ClickUp?

Az Almanac hosszú ideig uralta a dokumentumkezelési piacot. De mivel bezárul, egyre több figyelem irányul a Notionra és a ClickUp-ra.

Őszintén szólva, ha a versenyképes piacon a termelékenységről van szó, csapata nem engedheti meg magának, hogy kompromisszumokat kössön.

A ClickUp egyszerűen használható funkciói és folyamatos fejlesztései lehetővé tették a szervezetek számára, hogy egy sokoldalú eszközt vezessenek be. Véleményünk szerint ez a legjobb választás minden igényének kielégítésére.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézze meg, egyetért-e velünk!