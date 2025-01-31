A 10 legjobb Balance Scorecard szoftver 2025-ben

A pénzügyi mutatók az egyetlen módszerek a vállalat növekedésének mérésére?

Ha igen, akkor talán ideje átgondolni a megközelítését.

A piac folyamatosan változik. A változó trendek követése és a szervezet minden részének összehangolása még a legjobb vezetők számára is kihívást jelenthet.

Mi a legjobb módszer a haladás nyomon követésére és annak biztosítására, hogy stratégiai céljait elérje?

A Balanced Scorecard (BSC) keretrendszer teljes képet ad vállalkozása teljesítményéről. A kizárólag pénzügyi mutatókra összpontosító hagyományos módszerekkel ellentétben a Balanced Scorecard keretrendszer a kulcsfontosságú teljesítménymutatókra (KPI-k) összpontosít, hogy holisztikusan mérje vállalatának teljesítményét.

Íme néhány Balanced Scorecard módszertani KPI a vállalat teljesítményének méréséhez:

Pénzügyi teljesítmény: Hogyan alakulnak a bevételei, nyereségei és költségei a kitűzött célokhoz képest? Ügyfél-elégedettség: Mennyire felel meg ügyfelei igényeinek? Mennyi értéket nyújt ügyfeleinek? Belső üzleti folyamatok: Mennyire hatékonyan működnek a vállalatai? Alkalmazottak fejlődése: Mennyire fejlődnek és érik el céljaikat a csapat tagjai?

A Balanced Scorecard módszertan megvalósításához megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. A folyamat egyszerűsítése érdekében kutatásokat végeztünk, és összeállítottuk a 10 legjobb Balanced Scorecard szoftver listáját.

Mit kell keresnie a Balanced Scorecard szoftverben?

A Balanced Scorecard szoftver kiválasztásakor értékelje, hogy a platform mennyire felel meg a szervezeti igényeinek és céljainak. Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie:

Stratégiai tervezés: A szoftvernek robusztus stratégiai tervezési funkciókkal kell rendelkeznie a célok, kezdeményezések és folyamatok összehangolása érdekében.

Vizualizáció: Egy jó BSC szoftvernek hatékony vizualizációs eszközöket kell kínálnia, amelyek szemléltetik a célok elérésének előrehaladását.

Testreszabható irányítópultok: Az irányítópultok elengedhetetlenek a kritikus adatok egy pillanat alatt történő figyelemmel kíséréséhez és elemzéséhez. Keressen olyan szoftvert, amely testreszabható irányítópultokat kínál, lehetővé téve a legrelevánsabb mutatók és KPI-k világos és áttekinthető megjelenítését.

Együttműködési és jegyzetelési funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely jegyzetelési, melléklet- és együttműködési funkciókat tartalmaz, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy megosszák egymással észrevételeiket, megvitassák a célokat és hatékonyabban valósítsák meg ötleteiket.

Fejlett jelentéskészítési funkciók: A balanced scorecard eszköznek átfogó jelentéseket kell készítenie számadatokkal és diagramokkal, hogy mind kvalitatív, mind kvantitatív betekintést nyújtson.

Exportálási lehetőségek: A választott szoftvernek lehetővé kell tennie az adatok egyszerű exportálását Excel, PowerPoint, PDF vagy más általánosan használt formátumokba, biztosítva, hogy a jelentések és prezentációk világosak, professzionálisak és könnyen terjeszthetők legyenek.

Automatizálás és integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az adatbevitelt. Fontolja meg azt is, hogy a szoftver mennyire integrálható a vállalatán belüli meglévő rendszerekkel, hogy javítsa a hatékonyságot és az adatok pontosságát.

Íme a 10 legjobb balanced scorecard szoftver az üzleti teljesítmény nyomon követéséhez és optimalizálásához:

1. ClickUp (A legjobb stratégiai tervezéshez)

A ClickUp segítségével megtekintheti munkafolyamatának különböző aspektusait

A ClickUp egy all-in-one stratégiai tervező szoftver, amely egyesíti a projekttervezést, a feladatkezelést és a csapatkommunikációt. Átfogó funkciókkal segíti a projekt előrehaladásának nyomon követését, az erőforrások hatékony elosztását és a stratégia megvalósítását.

A ClickUp Goals integrálja az OKR-eket (célok és kulcsfontosságú eredmények) és a Balanced Scorecard módszert azáltal, hogy egy platformon egyesíti a célok összehangolását, a teljesítmény nyomon követését és a mutatók vizualizálását.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást az OKR-ek beállításához, azok feladatokhoz való kapcsolásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a csapat és a vállalkozás általános teljesítményét. Hatékony betekintést nyújt a csapat munkaterhelésébe, a különböző feladatokra fordított időbe és az értékesítés előrehaladásába.

Kövesse nyomon a projekt teljesítményét és az értékesítés előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp emellett számos balanced scorecard sablon közül választhat, amelyekkel stratégiai elképzeléseit megvalósítható ötletekké alakíthatja.

A ClickUp Balanced Scorecard sablon forradalmasítja a teljesítmény javítását és a siker nyomon követését. Lehetővé teszi az adatok elemzését, egyértelmű célok kitűzését, kezdeményezések kidolgozását és az előrehaladás nyomon követését – mindezt egy helyen. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Állítson fel célokat a csapat felelősségvállalásának biztosítása érdekében

Átfogó képet kaphat a szervezet teljesítményéről.

Adat alapú betekintéssel javítsa döntéshozatali folyamatait

Töltse le ezt a sablont Készítsen informatív táblázatokat, grafikonokat és stratégiai tervezési jelentéseket a ClickUp Balanced Scorecard Template segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Teljesítménymenedzsment: Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és mérje a KPI-ket Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és mérje a KPI-ket a ClickUp Tasks segítségével. Használja a megjegyzésekre adott válaszokat, a beágyazott alfeladatokat, a több felhasználót és a prioritási beállításokat a zökkenőmentes együttműködés elősegítéséhez.

Vizualizáció: Használja Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötletek kidolgozásához, stratégiák kidolgozásához és feladatok kiosztásához. Fájlokat, dokumentumokat és egyéb fontos forrásokat is összekapcsolhat a táblákkal a jobb kontextus és a hatékonyabb döntéshozatal érdekében.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével

Integrációk: Használja Használja a ClickUp integrációkat a különböző adatforrásokból és több mint 1000 külső alkalmazásból, többek között a Dropboxból, a Harvestből, a Google Drive-ból és a Zoom-ból származó adatok összevonásához, a hatékony stratégiai tervezési folyamat és munkafolyamat érdekében.

Automatizálás: Engedélyezze az automatizált feladatkiosztást, feladatkezelést és projektfrissítéseket Engedélyezze az automatizált feladatkiosztást, feladatkezelést és projektfrissítéseket a ClickUp Automations segítségével.

AI támogatás: Készítsen valós idejű feladatösszefoglalókat, szerezzen kontextusfüggő betekintést, és kapjon azonnali válaszokat a munkával kapcsolatos kérdéseire Készítsen valós idejű feladatösszefoglalókat, szerezzen kontextusfüggő betekintést, és kapjon azonnali válaszokat a munkával kapcsolatos kérdéseire a ClickUp Brain segítségével.

Zökkenőmentesen nyerjen betekintést és kapcsolja össze munkáját a ClickUp Brain segítségével

Csevegés: Valós időben kommunikálhat a csapattagok vagy csoportok megjelölésével, feladatok hozzárendelésével és a feladatok összekapcsolásával Valós időben kommunikálhat a csapattagok vagy csoportok megjelölésével, feladatok hozzárendelésével és a feladatok összekapcsolásával a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp Chat segítségével valós időben kaphat friss információkat a csapattagoktól a projektekkel vagy feladatokkal kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

A szoftver átfogó jellege és számos funkciója miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.

Funkciói leghatékonyabban asztali eszközökön működnek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Office Timeline (A legjobb idővonalak és prezentációk készítéséhez)

via Office Timeline

Az Office Timeline kiváló platform vizuálisan vonzó idővonalak és prezentációk készítéséhez, amelyek világosan közvetítik a stratégiai célokat, a teljesítménymutatókat és az időbeli előrehaladást.

Az előre megtervezett sablonok és az intelligens elrendezés automatikusan rendszerezik az információkat, segítve Önt abban, hogy jobb betekintést nyerjen az adatokba.

A testreszabható opciók segítségével könnyedén átalakíthatja a projektadatokat idővonalakká, és komplex BSC-adatokat mutathat be az érdekelt feleknek egy könnyen érthető formátumban.

Az Office Timeline legjobb funkciói

Kezelje és testreszabja az adatokat olyan funkciók segítségével, mint a feladat létrehozása, az előrehaladás nyomon követése és a függőségek megjelenítése.

Szerezzen be projektösszefoglalókat, hogy azonosítsa az akadályokat vagy a feladatok függőségét.

Adatait Excel fájlként, PowerPoint diákként vagy PNG képekként exportálhatja.

Valós időben együttműködhet a megosztott hozzáférés és a többfelhasználós szerkesztés segítségével a csapat döntéshozatalához.

Az Office Timeline korlátai

Nincs erőforrás-nyomonkövetési és költségvetési funkciója a projektmenedzsmenthez.

Nem kínál dedikált online szolgáltatást diák vagy sablonok tárolásához és kezeléséhez.

Office Timeline árak

PowerPoint-bővítmény Windows Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással Pro+ Edition: kevesebb mint 17 dollár havonta, éves számlázással Expert Edition: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással

Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással

Pro+ Edition: Havonta kevesebb mint 17 dollár, éves számlázással

Szakértői kiadás: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással

Online eszközböngésző: 149 USD/felhasználó, éves számlázással

Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással

Pro+ Edition: Havonta kevesebb mint 17 dollár, éves számlázással

Szakértői kiadás: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással

Office Timeline értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (10+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. ClearPoint Strategy (A legjobb üzleti jelentésekhez és végrehajtáshoz)

via ClearPoint Strategy

A ClearPoint egy intuitív szoftver, amely segít egy helyen kezelni céljait, kezdeményezéseit és teendőit. Támogatja a Norton és Kaplan Balanced Scorecard módszertant, és alkalmazkodik a BSC keretrendszer különböző változatainak megvalósításához.

A ClearPoint különböző forrásokból származó adatokat egyesít, így a stratégiai tervezés és végrehajtás zökkenőmentessé és egyszerűvé válik. Könnyedén létrehozhat egyedi scorecardokat az egyes csapatok vagy projektek számára.

Ezek a szoftverek segítenek hatékony összefoglaló jelentések és stratégiai térképek készítésében is, mivel az elemek testreszabásával kiemelhetők a releváns információk.

A ClearPoint Strategy legjobb funkciói

Automatizálja az üzleti jelentéseket a beépített motor segítségével végzett részletes elemzésekkel.

Kövesse nyomon az előrehaladást OKR-ekkel, és használja az AI-t a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez mind egyéni, mind részlegszinten.

A kényelem és a hatékonyság érdekében szerkessze a tartalmat közvetlenül az oldalon.

Közös munkaterületeken hozzon létre közös jövőképeket a csapatmunka és a teljesítmény javítása érdekében.

A ClearPoint Strategy korlátai

Az összefoglaló jelentések nem rendelkeznek rendezési, megőrzési és kompakt exportálási lehetőségekkel.

Nincs fejlett eszköz a kiosztott feladatok kezeléséhez

ClearPoint Strategy árak

Alapcsomag: 250 USD/hó

Professzionális csomag: 800 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árazás

ClearPoint Strategy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

4. Sisense (a legjobb a célok vizualizálásához)

via Sisense

A Sisense egyszerűsíti az adatkezelést azáltal, hogy különböző forrásokból származó információkat – például offline adatbázisokat, táblázatokat vagy felhőszolgáltatásokat – egyetlen központi platformba egyesít.

A könnyen használható ETL (Extract, Transform, Load) eszközökkel egyszerűsíti az adatok előkészítését, lehetővé téve az adatok hatékony szervezését és elemzését. A Sisense segítségével részletes jelentéseket és interaktív irányítópultokat is létrehozhat.

Az ln-Chip technológia lehetővé teszi a fejlett elemzések futtatását anélkül, hogy speciális adattárolókra vagy nagy IT-csapatra lenne szükség. A fejlett adatelemzéshez a műszerfalakról egy kattintással alkalmazható képleteket használhat statisztikai funkciók, például korreláció és kovariancia végrehajtásához.

A Sisense legjobb funkciói

Használja ki az AI és az ML előnyeit a prediktív betekintéshez

Húzza át az elemeket, hogy több adatforrást zökkenőmentesen összekapcsoljon.

Készítsen és osszon meg interaktív irányítópultokat könnyedén

Kérdezzen le adatokat valós időben az azonnali betekintés érdekében

A Sisense korlátai

A platform erőforrás-igényes, jelentős szerverkapacitást és beállítási időt igényel.

A műszerfalak csak webes hozzáféréssel használhatók, ami megnehezíti az offline megosztást és a tervezett jelentések készítését.

Sisense árak

Egyedi árazás

Sisense értékelések és vélemények

G2: 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

5. Spider Strategies (A legjobb stratégiai vezetői irányítópultokhoz)

via Spider Strategies

A Spider Strategies sokoldalú, felhőalapú platformot kínál stratégiai és KPI-menedzsmenthez. Támogatja a stratégiai modellek széles skáláját, például a Balance Scorecardot, az Ansoff-mátrixot és a Strategic Horizons-t.

A Spider Strategies fejlett automatizálással javítja az általános stratégia végrehajtását. Könnyedén megvalósíthatja a Balanced Scorecard módszertant, ha megadja a perspektívákat, célokat és intézkedéseket, majd havonta nyomon követi a mutatókat.

Emellett vizuálisan vonzó és testreszabható stratégiai térképeket is létrehoz, amelyek világos képet adnak a teljesítményéről.

A Spider Strategies legjobb funkciói

Konszolidálja a mutatókat, a műszerfalakat és a jelentéseket egy helyen, hogy helyszíni tájékoztatókat készíthessen, és egyszerűsíthesse a PowerPoint integrációját a negyedéves üzleti áttekintésekhez.

Használja a Connect funkciót, hogy külső forrásokból származó adatokat vonjon be a KPI-kbe, ezzel egyszerűsítve az adatkezelést és a jelentéstételt.

Vizualizálja terveit, és kapcsolja össze azokat a célokkal a Spider Impact segítségével.

A Spider Strategies korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a jelentések és a felhasználói élmény tekintetében.

Az eszköznek jobban integrálódnia kell más adatrendszerekkel.

Spider Strategies árak

Spider Hosted előfizetések: 1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással

1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással

Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Spider helyszíni előfizetések: Egyedi árak

1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással

Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással

Spider Strategies értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (25 értékelés)

6. Corporater (A legjobb integrált üzleti teljesítménymenedzsmenthez)

via Corporater

A Corporater teljes eszközkészletet kínál stratégiai célok kitűzéséhez, KPI-k nyomon követéséhez, kezdeményezések megvalósításához, adatelemző eszközök vizualizálásához és integrálásához, valamint a munkafolyamatok kezeléséhez.

Segít digitalizálni és automatizálni stratégiai menedzsment folyamatait, ahogy üzleti igényei fejlődnek. Kiterjesztheti megoldását, hogy ugyanazon a rendszeren belül lefedje a kormányzást, kockázatkezelést és megfelelést (GRC).

A Corporater segítségével személyre szabott menedzsment megoldásokat és egyedi irányítópultokat hozhat létre a stratégia, a KPI-k és az általános teljesítmény nyomon követéséhez.

A Corporater legjobb funkciói

Állítsa be és kezelje a perspektívákat és célokat, miközben összehangolja a stratégiákat a szervezet egészében.

Csatlakoztassa zökkenőmentesen az adatforrásokat, és adjon hozzá megjegyzéseket a további kontextus és egyértelműség érdekében.

Kezelje a célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a teljesítmény figyelemmel kísérése és a legfontosabb eredményekről szóló jelentések készítése érdekében.

Testreszabhatja a felhasználói hozzáférést a tartalom láthatóságának kezelése és a szerepkörökön alapuló speciális irányítópultok létrehozása érdekében.

Corporater korlátai

Az egyedi jelentések létrehozása magas szintű szakértelmet igényel, mivel a szoftver nem tartalmaz előre elkészített sablonokat.

Komplex felhasználói felülettel rendelkezik.

Corporater árak

Egyedi árazás

Vállalati értékelések és vélemények

Nincs elegendő értékelés

7. Lucidchart (A legjobb adatvizualizációhoz)

via Lucidchart

A Lucidchart fejlett adatvizualizációval segíti a vállalkozásokat a hatékony projektmenedzsmentben. Kiválóan alkalmas a stratégiai tervezéshez elengedhetetlen folyamatok ábrázolására. Részletes vizuális diagramokat készíthet az üzleti folyamatokról a teljesítménymenedzsment keretrendszerek megvalósításához.

Lehetővé teszi stratégiai térképek megosztását az érdekelt felekkel a szervezeti célok sikeres megvalósítása és összehangolása érdekében.

A Lucidchart felhasználóbarát drag-and-drop felületet és innovatív eszközöket kínál, amelyek hatékony storyboardok, brainstormingok, sémák, szervezeti ábrák és Gantt-diagramok készítését teszik lehetővé.

A Lucidchart legjobb funkciói

Használja a kiterjedt billentyűparancsokat a feladatok egyszerűsítéséhez és az ismétlődő műveletekre fordított idő csökkentéséhez.

Adjon hozzá fontos mutatókat a meglévő diagramokhoz az adatok összekapcsolásával.

Interaktív elemeket építhet be a diagramba szövegdobozok vagy blokkok összekapcsolásával, így a layoutja áttekinthető marad.

Rendezze el automatikusan diagramjait, hogy azok prezentációra készek legyenek az intelligens tervezési funkciók segítségével.

A Lucidchart korlátai

Hiányoznak belőle a speciális betűtípusok, egyéni színpaletták és objektumcsoportosításokhoz szükséges speciális tervezési funkciók.

A csatlakozók nem állnak automatikusan új irányba, amikor a formákat áthelyezik, ami bonyolítja a diagramok módosítását.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

8. Miro (A legjobb folyamatábrázoláshoz és együttműködéshez)

via Miro

A Miro egy vizuális munkaterület, amely összehozza a különböző helyeken dolgozó csapatokat, hogy közösen tervezzenek és építsenek. A Miro táblán Ön és csapata könnyedén megbirkózhat a stratégia kidolgozásával, a terméktervezéssel és a komplex munkafolyamatokkal. Látni fogja, ahogy a nevekkel ellátott kurzorok mozognak a táblán, miközben a kollaboránsok ötleteket adnak, visszajelzéseket nyújtanak és közös eszközök és információk segítségével együtt alkotnak.

A Miro-t az innovációra tervezett átfogó funkciókészlete teszi egyedivé. Segít egy helyen szervezni az összes projektfeladatot és erőforrást a KPI-k nyomon követése érdekében. Emellett egy helyen összekapcsolhatja az ötleteket és az adatokat a hatékony stratégiai tervezés érdekében.

A Miro legjobb funkciói

Használja a Miro-t SCRUM-megbeszélésekhez, vázlatokhoz, brainstorming-ülésekhez, workshopokhoz és ötletkezeléshez. Valós idejű, szabadkézi kezelhetősége zökkenőmentes és intuitív együttműködést tesz lehetővé.

Több felhasználó számára lehetővé teszi a projektek egyidejű megtekintését és azokhoz való hozzájárulást a jobb előrehaladás nyomon követése érdekében.

Térképezze fel az ügyfelek útját, hogy azonosítsa a kihívásokat és javítsa az ügyfélélményt.

A Miro korlátai

Egyes eszközök szerkesztési lehetőségei korlátozottak.

Nem integrálható a Microsoft vagy a Google eszközeivel, ami korlátozza a csatlakozási lehetőségeket.

Miro árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

9. Monday (A legjobb valós idejű betekintéshez)

via Monday

A Monday egy népszerű munkamenedzsment és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely segítségével könnyedén kezelheti a teljesítménymutatókat, projekteket és napi feladatokat. Testreszabható irányítópultja és jelentéskészítő funkciói nyomon követik a projekt KPI-jeit és a csapat munkaterhelését.

A Monday legnagyobb előnye, hogy a műszerfalai valós idejű betekintést nyújtanak, így figyelemmel kísérheti az üzleti és a munkavállalói teljesítményt, és megalapozott döntéseket hozhat. Ráadásul az AI-integráció automatizálja a munkafolyamatokat a hatékony stratégiai végrehajtás érdekében.

A hét legjobb funkciói

Vezessen be szabályalapú automatizálást az egyszerű feladatok racionalizálása és az időmegtakarítás érdekében.

Hozzáférés projekt sablonokhoz a projektmenedzsment egyszerűsítése és a mutatók nyomon követése érdekében.

Adjon hozzá költségvetési információkat a feladatokhoz, hogy a projekt pénzügyei a terv szerint haladjanak.

Szerezzen áttekintést a vállalat teljesítményéről a testreszabható irányítópultokkal.

Hétfői korlátozások

A feladat-szűrő eszközök korlátozóak lehetnek és korlátozzák a testreszabást.

A műszerfal funkció kevésbé intuitív és több útmutatást igényel.

Hétfői árak

Örökre ingyenes

Alap: 9 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Pro: 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással

Vállalat: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

10. Mural (A legjobb a haladás vizualizálásához)

via Mural

A Mural egy vizuális együttműködési megoldás, amely segít a csapatoknak ötleteiket digitális táblára rajzolni és rendszerezni a jobb stratégiai tervezés érdekében. Az összes projektelemet egy helyen konszolidálhatja, hogy azonosítsa az akadályokat és biztosítsa a zökkenőmentes működést.

A Mural felhasználói út sablonja segít a Balanced Scorecard módszertan bevezetésében. Az egész ügyfélút feltérképezésével megértheti a súrlódási pontokat és javíthatja az ügyfélélményt.

A Mural segítségével összefoglalhatja és átgondolhatja projektjeit, céljait, célkitűzéseit és tevékenységeit, hogy javítsa a csapat termelékenységét.

A Mural legjobb funkciói

Ötleteljen csapatával digitális jegyzetek, diagramok és képek segítségével, amelyekkel vizuálisan ábrázolhatják a koncepciókat és ötleteket.

Az adatokat kördiagramok, grafikonok és diagramok formájában jelenítheti meg, hogy adat alapú betekintést nyújtson a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek.

Értékelje a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket.

Határozza meg egyértelműen a szerepeket a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében

A falfestmény korlátai

Táblázatok vagy rácsok létrehozása nem lehetséges, ezért az információk hatékony szervezése időigényes.

A mobil élmény nem felel meg a webes verziónak, ami korlátozza a mobil funkcionalitást.

Mural árak

Ingyenes

Team+: 9,99 USD/hó/tag

Üzleti: 17,99 USD/hó tagonként, éves számlázással

Vállalatok: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Készítsen pontos Balanced Scorecardokat a ClickUp segítségével

Ennyi volt!

Megosztottuk a legjobb Balance Scorecard szoftvereinket, hogy támogassuk projektjeit és stratégiai tervezési igényeit. Az egyes lehetőségek gondos értékelésével megtalálhatja a céljaihoz leginkább megfelelő eszközt.

Ha átfogó megoldást keres, a ClickUp kiemelkedik all-in-one kínálatával. Ez egy sokoldalú platform, amelynek célja a projektmenedzsment fejlesztése, és mindent kínál a feladatkezeléstől és a stratégiai tervezéstől a fejlett adatvizualizációig és a valós idejű együttműködésig.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alkalmazhatja a Balanced Scorecard módszertant, optimalizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a csapat teljesítményét.

Készen áll a stratégiai tervezés forradalmasítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan tudja átalakítani a munkafolyamatát!