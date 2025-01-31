ClickUp blog
A 10 legjobb Balance Scorecard szoftver 2025-ben

A pénzügyi mutatók az egyetlen módszerek a vállalat növekedésének mérésére?

Ha igen, akkor talán ideje átgondolni a megközelítését.

A piac folyamatosan változik. A változó trendek követése és a szervezet minden részének összehangolása még a legjobb vezetők számára is kihívást jelenthet.

Mi a legjobb módszer a haladás nyomon követésére és annak biztosítására, hogy stratégiai céljait elérje?

A Balanced Scorecard (BSC) keretrendszer teljes képet ad vállalkozása teljesítményéről. A kizárólag pénzügyi mutatókra összpontosító hagyományos módszerekkel ellentétben a Balanced Scorecard keretrendszer a kulcsfontosságú teljesítménymutatókra (KPI-k) összpontosít, hogy holisztikusan mérje vállalatának teljesítményét.

Íme néhány Balanced Scorecard módszertani KPI a vállalat teljesítményének méréséhez:

Pénzügyi teljesítmény: Hogyan alakulnak a bevételei, nyereségei és költségei a kitűzött célokhoz képest?

Ügyfél-elégedettség: Mennyire felel meg ügyfelei igényeinek? Mennyi értéket nyújt ügyfeleinek?

Belső üzleti folyamatok: Mennyire hatékonyan működnek a vállalatai?

Alkalmazottak fejlődése: Mennyire fejlődnek és érik el céljaikat a csapat tagjai?

A Balanced Scorecard módszertan megvalósításához megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. A folyamat egyszerűsítése érdekében kutatásokat végeztünk, és összeállítottuk a 10 legjobb Balanced Scorecard szoftver listáját.

Mit kell keresnie a Balanced Scorecard szoftverben?

A Balanced Scorecard szoftver kiválasztásakor értékelje, hogy a platform mennyire felel meg a szervezeti igényeinek és céljainak. Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie:

  • Stratégiai tervezés: A szoftvernek robusztus stratégiai tervezési funkciókkal kell rendelkeznie a célok, kezdeményezések és folyamatok összehangolása érdekében.
  • Vizualizáció: Egy jó BSC szoftvernek hatékony vizualizációs eszközöket kell kínálnia, amelyek szemléltetik a célok elérésének előrehaladását.
  • Testreszabható irányítópultok: Az irányítópultok elengedhetetlenek a kritikus adatok egy pillanat alatt történő figyelemmel kíséréséhez és elemzéséhez. Keressen olyan szoftvert, amely testreszabható irányítópultokat kínál, lehetővé téve a legrelevánsabb mutatók és KPI-k világos és áttekinthető megjelenítését.
  • Együttműködési és jegyzetelési funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely jegyzetelési, melléklet- és együttműködési funkciókat tartalmaz, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy megosszák egymással észrevételeiket, megvitassák a célokat és hatékonyabban valósítsák meg ötleteiket.
  • Fejlett jelentéskészítési funkciók: A balanced scorecard eszköznek átfogó jelentéseket kell készítenie számadatokkal és diagramokkal, hogy mind kvalitatív, mind kvantitatív betekintést nyújtson.
  • Exportálási lehetőségek: A választott szoftvernek lehetővé kell tennie az adatok egyszerű exportálását Excel, PowerPoint, PDF vagy más általánosan használt formátumokba, biztosítva, hogy a jelentések és prezentációk világosak, professzionálisak és könnyen terjeszthetők legyenek.
  • Automatizálás és integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az adatbevitelt. Fontolja meg azt is, hogy a szoftver mennyire integrálható a vállalatán belüli meglévő rendszerekkel, hogy javítsa a hatékonyságot és az adatok pontosságát.

A 10 legjobb Balanced Scorecard szoftvereszköz

Íme a 10 legjobb balanced scorecard szoftver az üzleti teljesítmény nyomon követéséhez és optimalizálásához:

1. ClickUp (A legjobb stratégiai tervezéshez)

ClickUp stratégiai tervezés
A ClickUp segítségével megtekintheti munkafolyamatának különböző aspektusait

A ClickUp egy all-in-one stratégiai tervező szoftver, amely egyesíti a projekttervezést, a feladatkezelést és a csapatkommunikációt. Átfogó funkciókkal segíti a projekt előrehaladásának nyomon követését, az erőforrások hatékony elosztását és a stratégia megvalósítását.

A ClickUp Goals integrálja az OKR-eket (célok és kulcsfontosságú eredmények) és a Balanced Scorecard módszert azáltal, hogy egy platformon egyesíti a célok összehangolását, a teljesítmény nyomon követését és a mutatók vizualizálását.

ClickUp Goals
Használja a ClickUp Goals alkalmazást az OKR-ek beállításához, azok feladatokhoz való kapcsolásához és az előrehaladás nyomon követéséhez

A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a csapat és a vállalkozás általános teljesítményét. Hatékony betekintést nyújt a csapat munkaterhelésébe, a különböző feladatokra fordított időbe és az értékesítés előrehaladásába.

ClickUp Dashboards
Kövesse nyomon a projekt teljesítményét és az értékesítés előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp emellett számos balanced scorecard sablon közül választhat, amelyekkel stratégiai elképzeléseit megvalósítható ötletekké alakíthatja.

A ClickUp Balanced Scorecard sablon forradalmasítja a teljesítmény javítását és a siker nyomon követését. Lehetővé teszi az adatok elemzését, egyértelmű célok kitűzését, kezdeményezések kidolgozását és az előrehaladás nyomon követését – mindezt egy helyen. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

  • Állítson fel célokat a csapat felelősségvállalásának biztosítása érdekében
  • Átfogó képet kaphat a szervezet teljesítményéről.
  • Adat alapú betekintéssel javítsa döntéshozatali folyamatait
ClickUp kiegyensúlyozott eredménymutató sablon
Töltse le ezt a sablont
Készítsen informatív táblázatokat, grafikonokat és stratégiai tervezési jelentéseket a ClickUp Balanced Scorecard Template segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Teljesítménymenedzsment: Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és mérje a KPI-ket a ClickUp Tasks segítségével. Használja a megjegyzésekre adott válaszokat, a beágyazott alfeladatokat, a több felhasználót és a prioritási beállításokat a zökkenőmentes együttműködés elősegítéséhez.
  • Vizualizáció: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötletek kidolgozásához, stratégiák kidolgozásához és feladatok kiosztásához. Fájlokat, dokumentumokat és egyéb fontos forrásokat is összekapcsolhat a táblákkal a jobb kontextus és a hatékonyabb döntéshozatal érdekében.
ClickUp Whiteboards stratégiák kidolgozásához és ötletek cselekvési tételekké alakításához
Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével
  • Integrációk: Használja a ClickUp integrációkat a különböző adatforrásokból és több mint 1000 külső alkalmazásból, többek között a Dropboxból, a Harvestből, a Google Drive-ból és a Zoom-ból származó adatok összevonásához, a hatékony stratégiai tervezési folyamat és munkafolyamat érdekében.
  • Automatizálás: Engedélyezze az automatizált feladatkiosztást, feladatkezelést és projektfrissítéseket a ClickUp Automations segítségével.
  • AI támogatás: Készítsen valós idejű feladatösszefoglalókat, szerezzen kontextusfüggő betekintést, és kapjon azonnali válaszokat a munkával kapcsolatos kérdéseire a ClickUp Brain segítségével.
ClickUp Brain
Zökkenőmentesen nyerjen betekintést és kapcsolja össze munkáját a ClickUp Brain segítségével
  • Csevegés: Valós időben kommunikálhat a csapattagok vagy csoportok megjelölésével, feladatok hozzárendelésével és a feladatok összekapcsolásával a ClickUp Chat segítségével.
Kattintson a ClickUp Chat View-ra, hogy valós idejű frissítéseket kapjon a csapattagoktól.
A ClickUp Chat segítségével valós időben kaphat friss információkat a csapattagoktól a projektekkel vagy feladatokkal kapcsolatban.

A ClickUp korlátai

  • A szoftver átfogó jellege és számos funkciója miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.
  • Funkciói leghatékonyabban asztali eszközökön működnek.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Office Timeline (A legjobb idővonalak és prezentációk készítéséhez)

Office Timeline Balanced Scorecard szoftver
via Office Timeline

Az Office Timeline kiváló platform vizuálisan vonzó idővonalak és prezentációk készítéséhez, amelyek világosan közvetítik a stratégiai célokat, a teljesítménymutatókat és az időbeli előrehaladást.

Az előre megtervezett sablonok és az intelligens elrendezés automatikusan rendszerezik az információkat, segítve Önt abban, hogy jobb betekintést nyerjen az adatokba.

A testreszabható opciók segítségével könnyedén átalakíthatja a projektadatokat idővonalakká, és komplex BSC-adatokat mutathat be az érdekelt feleknek egy könnyen érthető formátumban.

Az Office Timeline legjobb funkciói

  • Kezelje és testreszabja az adatokat olyan funkciók segítségével, mint a feladat létrehozása, az előrehaladás nyomon követése és a függőségek megjelenítése.
  • Szerezzen be projektösszefoglalókat, hogy azonosítsa az akadályokat vagy a feladatok függőségét.
  • Adatait Excel fájlként, PowerPoint diákként vagy PNG képekként exportálhatja.
  • Valós időben együttműködhet a megosztott hozzáférés és a többfelhasználós szerkesztés segítségével a csapat döntéshozatalához.

Az Office Timeline korlátai

  • Nincs erőforrás-nyomonkövetési és költségvetési funkciója a projektmenedzsmenthez.
  • Nem kínál dedikált online szolgáltatást diák vagy sablonok tárolásához és kezeléséhez.

Office Timeline árak

  • PowerPoint-bővítmény Windows Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással Pro+ Edition: kevesebb mint 17 dollár havonta, éves számlázással Expert Edition: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással
  • Online eszközböngésző: 149 USD/felhasználó, éves számlázással
Office Timeline értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

3. ClearPoint Strategy (A legjobb üzleti jelentésekhez és végrehajtáshoz)

ClearPoint Strategy Balanced Scorecard szoftver
via ClearPoint Strategy

A ClearPoint egy intuitív szoftver, amely segít egy helyen kezelni céljait, kezdeményezéseit és teendőit. Támogatja a Norton és Kaplan Balanced Scorecard módszertant, és alkalmazkodik a BSC keretrendszer különböző változatainak megvalósításához.

A ClearPoint különböző forrásokból származó adatokat egyesít, így a stratégiai tervezés és végrehajtás zökkenőmentessé és egyszerűvé válik. Könnyedén létrehozhat egyedi scorecardokat az egyes csapatok vagy projektek számára.

Ezek a szoftverek segítenek hatékony összefoglaló jelentések és stratégiai térképek készítésében is, mivel az elemek testreszabásával kiemelhetők a releváns információk.

A ClearPoint Strategy legjobb funkciói

  • Automatizálja az üzleti jelentéseket a beépített motor segítségével végzett részletes elemzésekkel.
  • Kövesse nyomon az előrehaladást OKR-ekkel, és használja az AI-t a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez mind egyéni, mind részlegszinten.
  • A kényelem és a hatékonyság érdekében szerkessze a tartalmat közvetlenül az oldalon.
  • Közös munkaterületeken hozzon létre közös jövőképeket a csapatmunka és a teljesítmény javítása érdekében.

A ClearPoint Strategy korlátai

  • Az összefoglaló jelentések nem rendelkeznek rendezési, megőrzési és kompakt exportálási lehetőségekkel.
  • Nincs fejlett eszköz a kiosztott feladatok kezeléséhez

ClearPoint Strategy árak

  • Alapcsomag: 250 USD/hó
  • Professzionális csomag: 800 USD/hó
  • Vállalatok: Egyedi árazás

ClearPoint Strategy értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

4. Sisense (a legjobb a célok vizualizálásához)

Sisense Balanced Scorecard szoftver
via Sisense

A Sisense egyszerűsíti az adatkezelést azáltal, hogy különböző forrásokból származó információkat – például offline adatbázisokat, táblázatokat vagy felhőszolgáltatásokat – egyetlen központi platformba egyesít.

A könnyen használható ETL (Extract, Transform, Load) eszközökkel egyszerűsíti az adatok előkészítését, lehetővé téve az adatok hatékony szervezését és elemzését. A Sisense segítségével részletes jelentéseket és interaktív irányítópultokat is létrehozhat.

Az ln-Chip technológia lehetővé teszi a fejlett elemzések futtatását anélkül, hogy speciális adattárolókra vagy nagy IT-csapatra lenne szükség. A fejlett adatelemzéshez a műszerfalakról egy kattintással alkalmazható képleteket használhat statisztikai funkciók, például korreláció és kovariancia végrehajtásához.

A Sisense legjobb funkciói

  • Használja ki az AI és az ML előnyeit a prediktív betekintéshez
  • Húzza át az elemeket, hogy több adatforrást zökkenőmentesen összekapcsoljon.
  • Készítsen és osszon meg interaktív irányítópultokat könnyedén
  • Kérdezzen le adatokat valós időben az azonnali betekintés érdekében

A Sisense korlátai

  • A platform erőforrás-igényes, jelentős szerverkapacitást és beállítási időt igényel.
  • A műszerfalak csak webes hozzáféréssel használhatók, ami megnehezíti az offline megosztást és a tervezett jelentések készítését.

Sisense árak

  • Egyedi árazás

Sisense értékelések és vélemények

  • G2: 4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

5. Spider Strategies (A legjobb stratégiai vezetői irányítópultokhoz)

Spider Strategies Balanced Scorecard szoftver
via Spider Strategies

A Spider Strategies sokoldalú, felhőalapú platformot kínál stratégiai és KPI-menedzsmenthez. Támogatja a stratégiai modellek széles skáláját, például a Balance Scorecardot, az Ansoff-mátrixot és a Strategic Horizons-t.

A Spider Strategies fejlett automatizálással javítja az általános stratégia végrehajtását. Könnyedén megvalósíthatja a Balanced Scorecard módszertant, ha megadja a perspektívákat, célokat és intézkedéseket, majd havonta nyomon követi a mutatókat.

Emellett vizuálisan vonzó és testreszabható stratégiai térképeket is létrehoz, amelyek világos képet adnak a teljesítményéről.

A Spider Strategies legjobb funkciói

  • Konszolidálja a mutatókat, a műszerfalakat és a jelentéseket egy helyen, hogy helyszíni tájékoztatókat készíthessen, és egyszerűsíthesse a PowerPoint integrációját a negyedéves üzleti áttekintésekhez.
  • Használja a Connect funkciót, hogy külső forrásokból származó adatokat vonjon be a KPI-kbe, ezzel egyszerűsítve az adatkezelést és a jelentéstételt.
  • Vizualizálja terveit, és kapcsolja össze azokat a célokkal a Spider Impact segítségével.

A Spider Strategies korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a jelentések és a felhasználói élmény tekintetében.
  • Az eszköznek jobban integrálódnia kell más adatrendszerekkel.

Spider Strategies árak

  • Spider Hosted előfizetések: 1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
  • Spider helyszíni előfizetések: Egyedi árak
Spider Strategies értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (2 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (25 értékelés)

6. Corporater (A legjobb integrált üzleti teljesítménymenedzsmenthez)

Corporater Balanced Scorecard szoftver
via Corporater

A Corporater teljes eszközkészletet kínál stratégiai célok kitűzéséhez, KPI-k nyomon követéséhez, kezdeményezések megvalósításához, adatelemző eszközök vizualizálásához és integrálásához, valamint a munkafolyamatok kezeléséhez.

Segít digitalizálni és automatizálni stratégiai menedzsment folyamatait, ahogy üzleti igényei fejlődnek. Kiterjesztheti megoldását, hogy ugyanazon a rendszeren belül lefedje a kormányzást, kockázatkezelést és megfelelést (GRC).

A Corporater segítségével személyre szabott menedzsment megoldásokat és egyedi irányítópultokat hozhat létre a stratégia, a KPI-k és az általános teljesítmény nyomon követéséhez.

A Corporater legjobb funkciói

  • Állítsa be és kezelje a perspektívákat és célokat, miközben összehangolja a stratégiákat a szervezet egészében.
  • Csatlakoztassa zökkenőmentesen az adatforrásokat, és adjon hozzá megjegyzéseket a további kontextus és egyértelműség érdekében.
  • Kezelje a célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a teljesítmény figyelemmel kísérése és a legfontosabb eredményekről szóló jelentések készítése érdekében.
  • Testreszabhatja a felhasználói hozzáférést a tartalom láthatóságának kezelése és a szerepkörökön alapuló speciális irányítópultok létrehozása érdekében.

Corporater korlátai

  • Az egyedi jelentések létrehozása magas szintű szakértelmet igényel, mivel a szoftver nem tartalmaz előre elkészített sablonokat.
  • Komplex felhasználói felülettel rendelkezik.

Corporater árak

  • Egyedi árazás

Vállalati értékelések és vélemények

  • Nincs elegendő értékelés

7. Lucidchart (A legjobb adatvizualizációhoz)

Lucidchart Balanced Scorecard szoftver
via Lucidchart

A Lucidchart fejlett adatvizualizációval segíti a vállalkozásokat a hatékony projektmenedzsmentben. Kiválóan alkalmas a stratégiai tervezéshez elengedhetetlen folyamatok ábrázolására. Részletes vizuális diagramokat készíthet az üzleti folyamatokról a teljesítménymenedzsment keretrendszerek megvalósításához.

Lehetővé teszi stratégiai térképek megosztását az érdekelt felekkel a szervezeti célok sikeres megvalósítása és összehangolása érdekében.

A Lucidchart felhasználóbarát drag-and-drop felületet és innovatív eszközöket kínál, amelyek hatékony storyboardok, brainstormingok, sémák, szervezeti ábrák és Gantt-diagramok készítését teszik lehetővé.

A Lucidchart legjobb funkciói

  • Használja a kiterjedt billentyűparancsokat a feladatok egyszerűsítéséhez és az ismétlődő műveletekre fordított idő csökkentéséhez.
  • Adjon hozzá fontos mutatókat a meglévő diagramokhoz az adatok összekapcsolásával.
  • Interaktív elemeket építhet be a diagramba szövegdobozok vagy blokkok összekapcsolásával, így a layoutja áttekinthető marad.
  • Rendezze el automatikusan diagramjait, hogy azok prezentációra készek legyenek az intelligens tervezési funkciók segítségével.

A Lucidchart korlátai

  • Hiányoznak belőle a speciális betűtípusok, egyéni színpaletták és objektumcsoportosításokhoz szükséges speciális tervezési funkciók.
  • A csatlakozók nem állnak automatikusan új irányba, amikor a formákat áthelyezik, ami bonyolítja a diagramok módosítását.

Lucidchart árak

  • Ingyenes
  • Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

8. Miro (A legjobb folyamatábrázoláshoz és együttműködéshez)

Miro Balanced Scorecard szoftver
via Miro

A Miro egy vizuális munkaterület, amely összehozza a különböző helyeken dolgozó csapatokat, hogy közösen tervezzenek és építsenek. A Miro táblán Ön és csapata könnyedén megbirkózhat a stratégia kidolgozásával, a terméktervezéssel és a komplex munkafolyamatokkal. Látni fogja, ahogy a nevekkel ellátott kurzorok mozognak a táblán, miközben a kollaboránsok ötleteket adnak, visszajelzéseket nyújtanak és közös eszközök és információk segítségével együtt alkotnak.

A Miro-t az innovációra tervezett átfogó funkciókészlete teszi egyedivé. Segít egy helyen szervezni az összes projektfeladatot és erőforrást a KPI-k nyomon követése érdekében. Emellett egy helyen összekapcsolhatja az ötleteket és az adatokat a hatékony stratégiai tervezés érdekében.

A Miro legjobb funkciói

  • Használja a Miro-t SCRUM-megbeszélésekhez, vázlatokhoz, brainstorming-ülésekhez, workshopokhoz és ötletkezeléshez. Valós idejű, szabadkézi kezelhetősége zökkenőmentes és intuitív együttműködést tesz lehetővé.
  • Több felhasználó számára lehetővé teszi a projektek egyidejű megtekintését és azokhoz való hozzájárulást a jobb előrehaladás nyomon követése érdekében.
  • Térképezze fel az ügyfelek útját, hogy azonosítsa a kihívásokat és javítsa az ügyfélélményt.

A Miro korlátai

  • Egyes eszközök szerkesztési lehetőségei korlátozottak.
  • Nem integrálható a Microsoft vagy a Google eszközeivel, ami korlátozza a csatlakozási lehetőségeket.

Miro árak

  • Ingyenes
  • Starter: 10 USD/felhasználó/hónap
  • Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Miro értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

9. Monday (A legjobb valós idejű betekintéshez)

Monday Balanced Scorecard Software
via Monday

A Monday egy népszerű munkamenedzsment és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely segítségével könnyedén kezelheti a teljesítménymutatókat, projekteket és napi feladatokat. Testreszabható irányítópultja és jelentéskészítő funkciói nyomon követik a projekt KPI-jeit és a csapat munkaterhelését.

A Monday legnagyobb előnye, hogy a műszerfalai valós idejű betekintést nyújtanak, így figyelemmel kísérheti az üzleti és a munkavállalói teljesítményt, és megalapozott döntéseket hozhat. Ráadásul az AI-integráció automatizálja a munkafolyamatokat a hatékony stratégiai végrehajtás érdekében.

A hét legjobb funkciói

  • Vezessen be szabályalapú automatizálást az egyszerű feladatok racionalizálása és az időmegtakarítás érdekében.
  • Hozzáférés projekt sablonokhoz a projektmenedzsment egyszerűsítése és a mutatók nyomon követése érdekében.
  • Adjon hozzá költségvetési információkat a feladatokhoz, hogy a projekt pénzügyei a terv szerint haladjanak.
  • Szerezzen áttekintést a vállalat teljesítményéről a testreszabható irányítópultokkal.

Hétfői korlátozások

  • A feladat-szűrő eszközök korlátozóak lehetnek és korlátozzák a testreszabást.
  • A műszerfal funkció kevésbé intuitív és több útmutatást igényel.

Hétfői árak

  • Örökre ingyenes
  • Alap: 9 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
  • Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
  • Pro: 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
  • Vállalat: Egyedi árazás

Hétfői értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

10. Mural (A legjobb a haladás vizualizálásához)

Mural balance scorecard szoftver
via Mural

A Mural egy vizuális együttműködési megoldás, amely segít a csapatoknak ötleteiket digitális táblára rajzolni és rendszerezni a jobb stratégiai tervezés érdekében. Az összes projektelemet egy helyen konszolidálhatja, hogy azonosítsa az akadályokat és biztosítsa a zökkenőmentes működést.

A Mural felhasználói út sablonja segít a Balanced Scorecard módszertan bevezetésében. Az egész ügyfélút feltérképezésével megértheti a súrlódási pontokat és javíthatja az ügyfélélményt.

A Mural segítségével összefoglalhatja és átgondolhatja projektjeit, céljait, célkitűzéseit és tevékenységeit, hogy javítsa a csapat termelékenységét.

A Mural legjobb funkciói

  • Ötleteljen csapatával digitális jegyzetek, diagramok és képek segítségével, amelyekkel vizuálisan ábrázolhatják a koncepciókat és ötleteket.
  • Az adatokat kördiagramok, grafikonok és diagramok formájában jelenítheti meg, hogy adat alapú betekintést nyújtson a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek.
  • Értékelje a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket.
  • Határozza meg egyértelműen a szerepeket a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében

A falfestmény korlátai

  • Táblázatok vagy rácsok létrehozása nem lehetséges, ezért az információk hatékony szervezése időigényes.
  • A mobil élmény nem felel meg a webes verziónak, ami korlátozza a mobil funkcionalitást.

Mural árak

  • Ingyenes
  • Team+: 9,99 USD/hó/tag
  • Üzleti: 17,99 USD/hó tagonként, éves számlázással
  • Vállalatok: Egyedi árazás

Mural értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

Készítsen pontos Balanced Scorecardokat a ClickUp segítségével

Ennyi volt!

Megosztottuk a legjobb Balance Scorecard szoftvereinket, hogy támogassuk projektjeit és stratégiai tervezési igényeit. Az egyes lehetőségek gondos értékelésével megtalálhatja a céljaihoz leginkább megfelelő eszközt.

Ha átfogó megoldást keres, a ClickUp kiemelkedik all-in-one kínálatával. Ez egy sokoldalú platform, amelynek célja a projektmenedzsment fejlesztése, és mindent kínál a feladatkezeléstől és a stratégiai tervezéstől a fejlett adatvizualizációig és a valós idejű együttműködésig.

A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alkalmazhatja a Balanced Scorecard módszertant, optimalizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a csapat teljesítményét.

Készen áll a stratégiai tervezés forradalmasítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan tudja átalakítani a munkafolyamatát!

