A 10 legjobb Balance Scorecard szoftver 2025-ben

A pénzügyi mutatók az egyetlen módszerek a vállalat növekedésének mérésére?
Ha igen, akkor talán ideje átgondolni a megközelítését.
A piac folyamatosan változik. A változó trendek követése és a szervezet minden részének összehangolása még a legjobb vezetők számára is kihívást jelenthet.
Mi a legjobb módszer a haladás nyomon követésére és annak biztosítására, hogy stratégiai céljait elérje?
A Balanced Scorecard (BSC) keretrendszer teljes képet ad vállalkozása teljesítményéről. A kizárólag pénzügyi mutatókra összpontosító hagyományos módszerekkel ellentétben a Balanced Scorecard keretrendszer a kulcsfontosságú teljesítménymutatókra (KPI-k) összpontosít, hogy holisztikusan mérje vállalatának teljesítményét.
Íme néhány Balanced Scorecard módszertani KPI a vállalat teljesítményének méréséhez:
Pénzügyi teljesítmény: Hogyan alakulnak a bevételei, nyereségei és költségei a kitűzött célokhoz képest?
Ügyfél-elégedettség: Mennyire felel meg ügyfelei igényeinek? Mennyi értéket nyújt ügyfeleinek?
Belső üzleti folyamatok: Mennyire hatékonyan működnek a vállalatai?
Alkalmazottak fejlődése: Mennyire fejlődnek és érik el céljaikat a csapat tagjai?
A Balanced Scorecard módszertan megvalósításához megfelelő szoftver kiválasztása nehéz feladat lehet. A folyamat egyszerűsítése érdekében kutatásokat végeztünk, és összeállítottuk a 10 legjobb Balanced Scorecard szoftver listáját.
Mit kell keresnie a Balanced Scorecard szoftverben?
A Balanced Scorecard szoftver kiválasztásakor értékelje, hogy a platform mennyire felel meg a szervezeti igényeinek és céljainak. Íme néhány tényező, amelyet figyelembe kell vennie:
- Stratégiai tervezés: A szoftvernek robusztus stratégiai tervezési funkciókkal kell rendelkeznie a célok, kezdeményezések és folyamatok összehangolása érdekében.
- Vizualizáció: Egy jó BSC szoftvernek hatékony vizualizációs eszközöket kell kínálnia, amelyek szemléltetik a célok elérésének előrehaladását.
- Testreszabható irányítópultok: Az irányítópultok elengedhetetlenek a kritikus adatok egy pillanat alatt történő figyelemmel kíséréséhez és elemzéséhez. Keressen olyan szoftvert, amely testreszabható irányítópultokat kínál, lehetővé téve a legrelevánsabb mutatók és KPI-k világos és áttekinthető megjelenítését.
- Együttműködési és jegyzetelési funkciók: Válasszon olyan szoftvert, amely jegyzetelési, melléklet- és együttműködési funkciókat tartalmaz, lehetővé téve a csapat tagjai számára, hogy megosszák egymással észrevételeiket, megvitassák a célokat és hatékonyabban valósítsák meg ötleteiket.
- Fejlett jelentéskészítési funkciók: A balanced scorecard eszköznek átfogó jelentéseket kell készítenie számadatokkal és diagramokkal, hogy mind kvalitatív, mind kvantitatív betekintést nyújtson.
- Exportálási lehetőségek: A választott szoftvernek lehetővé kell tennie az adatok egyszerű exportálását Excel, PowerPoint, PDF vagy más általánosan használt formátumokba, biztosítva, hogy a jelentések és prezentációk világosak, professzionálisak és könnyen terjeszthetők legyenek.
- Automatizálás és integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely automatizálja az ismétlődő feladatokat, például az adatbevitelt. Fontolja meg azt is, hogy a szoftver mennyire integrálható a vállalatán belüli meglévő rendszerekkel, hogy javítsa a hatékonyságot és az adatok pontosságát.
A 10 legjobb Balanced Scorecard szoftvereszköz
Íme a 10 legjobb balanced scorecard szoftver az üzleti teljesítmény nyomon követéséhez és optimalizálásához:
1. ClickUp (A legjobb stratégiai tervezéshez)
A ClickUp egy all-in-one stratégiai tervező szoftver, amely egyesíti a projekttervezést, a feladatkezelést és a csapatkommunikációt. Átfogó funkciókkal segíti a projekt előrehaladásának nyomon követését, az erőforrások hatékony elosztását és a stratégia megvalósítását.
A ClickUp Goals integrálja az OKR-eket (célok és kulcsfontosságú eredmények) és a Balanced Scorecard módszert azáltal, hogy egy platformon egyesíti a célok összehangolását, a teljesítmény nyomon követését és a mutatók vizualizálását.
A ClickUp Dashboards segítségével nyomon követheti a csapat és a vállalkozás általános teljesítményét. Hatékony betekintést nyújt a csapat munkaterhelésébe, a különböző feladatokra fordított időbe és az értékesítés előrehaladásába.
A ClickUp emellett számos balanced scorecard sablon közül választhat, amelyekkel stratégiai elképzeléseit megvalósítható ötletekké alakíthatja.
A ClickUp Balanced Scorecard sablon forradalmasítja a teljesítmény javítását és a siker nyomon követését. Lehetővé teszi az adatok elemzését, egyértelmű célok kitűzését, kezdeményezések kidolgozását és az előrehaladás nyomon követését – mindezt egy helyen. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Állítson fel célokat a csapat felelősségvállalásának biztosítása érdekében
- Átfogó képet kaphat a szervezet teljesítményéről.
- Adat alapú betekintéssel javítsa döntéshozatali folyamatait
A ClickUp legjobb funkciói
- Teljesítménymenedzsment: Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és mérje a KPI-ket a ClickUp Tasks segítségével. Használja a megjegyzésekre adott válaszokat, a beágyazott alfeladatokat, a több felhasználót és a prioritási beállításokat a zökkenőmentes együttműködés elősegítéséhez.
- Vizualizáció: Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást ötletek kidolgozásához, stratégiák kidolgozásához és feladatok kiosztásához. Fájlokat, dokumentumokat és egyéb fontos forrásokat is összekapcsolhat a táblákkal a jobb kontextus és a hatékonyabb döntéshozatal érdekében.
- Integrációk: Használja a ClickUp integrációkat a különböző adatforrásokból és több mint 1000 külső alkalmazásból, többek között a Dropboxból, a Harvestből, a Google Drive-ból és a Zoom-ból származó adatok összevonásához, a hatékony stratégiai tervezési folyamat és munkafolyamat érdekében.
- Automatizálás: Engedélyezze az automatizált feladatkiosztást, feladatkezelést és projektfrissítéseket a ClickUp Automations segítségével.
- AI támogatás: Készítsen valós idejű feladatösszefoglalókat, szerezzen kontextusfüggő betekintést, és kapjon azonnali válaszokat a munkával kapcsolatos kérdéseire a ClickUp Brain segítségével.
- Csevegés: Valós időben kommunikálhat a csapattagok vagy csoportok megjelölésével, feladatok hozzárendelésével és a feladatok összekapcsolásával a ClickUp Chat segítségével.
A ClickUp korlátai
- A szoftver átfogó jellege és számos funkciója miatt az új felhasználóknak hosszabb tanulási folyamatra lehet szükségük.
- Funkciói leghatékonyabban asztali eszközökön működnek.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Office Timeline (A legjobb idővonalak és prezentációk készítéséhez)
Az Office Timeline kiváló platform vizuálisan vonzó idővonalak és prezentációk készítéséhez, amelyek világosan közvetítik a stratégiai célokat, a teljesítménymutatókat és az időbeli előrehaladást.
Az előre megtervezett sablonok és az intelligens elrendezés automatikusan rendszerezik az információkat, segítve Önt abban, hogy jobb betekintést nyerjen az adatokba.
A testreszabható opciók segítségével könnyedén átalakíthatja a projektadatokat idővonalakká, és komplex BSC-adatokat mutathat be az érdekelt feleknek egy könnyen érthető formátumban.
Az Office Timeline legjobb funkciói
- Kezelje és testreszabja az adatokat olyan funkciók segítségével, mint a feladat létrehozása, az előrehaladás nyomon követése és a függőségek megjelenítése.
- Szerezzen be projektösszefoglalókat, hogy azonosítsa az akadályokat vagy a feladatok függőségét.
- Adatait Excel fájlként, PowerPoint diákként vagy PNG képekként exportálhatja.
- Valós időben együttműködhet a megosztott hozzáférés és a többfelhasználós szerkesztés segítségével a csapat döntéshozatalához.
Az Office Timeline korlátai
- Nincs erőforrás-nyomonkövetési és költségvetési funkciója a projektmenedzsmenthez.
- Nem kínál dedikált online szolgáltatást diák vagy sablonok tárolásához és kezeléséhez.
Office Timeline árak
- PowerPoint-bővítmény Windows Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással Pro+ Edition: kevesebb mint 17 dollár havonta, éves számlázással Expert Edition: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással
- Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással
- Pro+ Edition: Havonta kevesebb mint 17 dollár, éves számlázással
- Szakértői kiadás: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással
- Online eszközböngésző: 149 USD/felhasználó, éves számlázással
- Pro Edition: kevesebb mint 13 dollár havonta, éves számlázással
- Pro+ Edition: Havonta kevesebb mint 17 dollár, éves számlázással
- Szakértői kiadás: kevesebb mint 21 dollár havonta, éves számlázással
Office Timeline értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (10+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
3. ClearPoint Strategy (A legjobb üzleti jelentésekhez és végrehajtáshoz)
A ClearPoint egy intuitív szoftver, amely segít egy helyen kezelni céljait, kezdeményezéseit és teendőit. Támogatja a Norton és Kaplan Balanced Scorecard módszertant, és alkalmazkodik a BSC keretrendszer különböző változatainak megvalósításához.
A ClearPoint különböző forrásokból származó adatokat egyesít, így a stratégiai tervezés és végrehajtás zökkenőmentessé és egyszerűvé válik. Könnyedén létrehozhat egyedi scorecardokat az egyes csapatok vagy projektek számára.
Ezek a szoftverek segítenek hatékony összefoglaló jelentések és stratégiai térképek készítésében is, mivel az elemek testreszabásával kiemelhetők a releváns információk.
A ClearPoint Strategy legjobb funkciói
- Automatizálja az üzleti jelentéseket a beépített motor segítségével végzett részletes elemzésekkel.
- Kövesse nyomon az előrehaladást OKR-ekkel, és használja az AI-t a célok kitűzéséhez és nyomon követéséhez mind egyéni, mind részlegszinten.
- A kényelem és a hatékonyság érdekében szerkessze a tartalmat közvetlenül az oldalon.
- Közös munkaterületeken hozzon létre közös jövőképeket a csapatmunka és a teljesítmény javítása érdekében.
A ClearPoint Strategy korlátai
- Az összefoglaló jelentések nem rendelkeznek rendezési, megőrzési és kompakt exportálási lehetőségekkel.
- Nincs fejlett eszköz a kiosztott feladatok kezeléséhez
ClearPoint Strategy árak
- Alapcsomag: 250 USD/hó
- Professzionális csomag: 800 USD/hó
- Vállalatok: Egyedi árazás
ClearPoint Strategy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)
4. Sisense (a legjobb a célok vizualizálásához)
A Sisense egyszerűsíti az adatkezelést azáltal, hogy különböző forrásokból származó információkat – például offline adatbázisokat, táblázatokat vagy felhőszolgáltatásokat – egyetlen központi platformba egyesít.
A könnyen használható ETL (Extract, Transform, Load) eszközökkel egyszerűsíti az adatok előkészítését, lehetővé téve az adatok hatékony szervezését és elemzését. A Sisense segítségével részletes jelentéseket és interaktív irányítópultokat is létrehozhat.
Az ln-Chip technológia lehetővé teszi a fejlett elemzések futtatását anélkül, hogy speciális adattárolókra vagy nagy IT-csapatra lenne szükség. A fejlett adatelemzéshez a műszerfalakról egy kattintással alkalmazható képleteket használhat statisztikai funkciók, például korreláció és kovariancia végrehajtásához.
A Sisense legjobb funkciói
- Használja ki az AI és az ML előnyeit a prediktív betekintéshez
- Húzza át az elemeket, hogy több adatforrást zökkenőmentesen összekapcsoljon.
- Készítsen és osszon meg interaktív irányítópultokat könnyedén
- Kérdezzen le adatokat valós időben az azonnali betekintés érdekében
A Sisense korlátai
- A platform erőforrás-igényes, jelentős szerverkapacitást és beállítási időt igényel.
- A műszerfalak csak webes hozzáféréssel használhatók, ami megnehezíti az offline megosztást és a tervezett jelentések készítését.
Sisense árak
- Egyedi árazás
Sisense értékelések és vélemények
- G2: 4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
5. Spider Strategies (A legjobb stratégiai vezetői irányítópultokhoz)
A Spider Strategies sokoldalú, felhőalapú platformot kínál stratégiai és KPI-menedzsmenthez. Támogatja a stratégiai modellek széles skáláját, például a Balance Scorecardot, az Ansoff-mátrixot és a Strategic Horizons-t.
A Spider Strategies fejlett automatizálással javítja az általános stratégia végrehajtását. Könnyedén megvalósíthatja a Balanced Scorecard módszertant, ha megadja a perspektívákat, célokat és intézkedéseket, majd havonta nyomon követi a mutatókat.
Emellett vizuálisan vonzó és testreszabható stratégiai térképeket is létrehoz, amelyek világos képet adnak a teljesítményéről.
A Spider Strategies legjobb funkciói
- Konszolidálja a mutatókat, a műszerfalakat és a jelentéseket egy helyen, hogy helyszíni tájékoztatókat készíthessen, és egyszerűsíthesse a PowerPoint integrációját a negyedéves üzleti áttekintésekhez.
- Használja a Connect funkciót, hogy külső forrásokból származó adatokat vonjon be a KPI-kbe, ezzel egyszerűsítve az adatkezelést és a jelentéstételt.
- Vizualizálja terveit, és kapcsolja össze azokat a célokkal a Spider Impact segítségével.
A Spider Strategies korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségeket kínál a jelentések és a felhasználói élmény tekintetében.
- Az eszköznek jobban integrálódnia kell más adatrendszerekkel.
Spider Strategies árak
- Spider Hosted előfizetések: 1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- 1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással
- Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- Spider helyszíni előfizetések: Egyedi árak
- 1+ felhasználó: 125 USD/hó, éves számlázással
- Csapat (10+ felhasználó): 1000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- Osztály (25+ felhasználó): 2250 USD/hó, havi vagy éves számlázással
- Vállalat (100+ felhasználó): 5000 USD/hó, havi vagy éves számlázással
Spider Strategies értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (2 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (25 értékelés)
6. Corporater (A legjobb integrált üzleti teljesítménymenedzsmenthez)
A Corporater teljes eszközkészletet kínál stratégiai célok kitűzéséhez, KPI-k nyomon követéséhez, kezdeményezések megvalósításához, adatelemző eszközök vizualizálásához és integrálásához, valamint a munkafolyamatok kezeléséhez.
Segít digitalizálni és automatizálni stratégiai menedzsment folyamatait, ahogy üzleti igényei fejlődnek. Kiterjesztheti megoldását, hogy ugyanazon a rendszeren belül lefedje a kormányzást, kockázatkezelést és megfelelést (GRC).
A Corporater segítségével személyre szabott menedzsment megoldásokat és egyedi irányítópultokat hozhat létre a stratégia, a KPI-k és az általános teljesítmény nyomon követéséhez.
A Corporater legjobb funkciói
- Állítsa be és kezelje a perspektívákat és célokat, miközben összehangolja a stratégiákat a szervezet egészében.
- Csatlakoztassa zökkenőmentesen az adatforrásokat, és adjon hozzá megjegyzéseket a további kontextus és egyértelműség érdekében.
- Kezelje a célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a teljesítmény figyelemmel kísérése és a legfontosabb eredményekről szóló jelentések készítése érdekében.
- Testreszabhatja a felhasználói hozzáférést a tartalom láthatóságának kezelése és a szerepkörökön alapuló speciális irányítópultok létrehozása érdekében.
Corporater korlátai
- Az egyedi jelentések létrehozása magas szintű szakértelmet igényel, mivel a szoftver nem tartalmaz előre elkészített sablonokat.
- Komplex felhasználói felülettel rendelkezik.
Corporater árak
- Egyedi árazás
Vállalati értékelések és vélemények
- Nincs elegendő értékelés
7. Lucidchart (A legjobb adatvizualizációhoz)
A Lucidchart fejlett adatvizualizációval segíti a vállalkozásokat a hatékony projektmenedzsmentben. Kiválóan alkalmas a stratégiai tervezéshez elengedhetetlen folyamatok ábrázolására. Részletes vizuális diagramokat készíthet az üzleti folyamatokról a teljesítménymenedzsment keretrendszerek megvalósításához.
Lehetővé teszi stratégiai térképek megosztását az érdekelt felekkel a szervezeti célok sikeres megvalósítása és összehangolása érdekében.
A Lucidchart felhasználóbarát drag-and-drop felületet és innovatív eszközöket kínál, amelyek hatékony storyboardok, brainstormingok, sémák, szervezeti ábrák és Gantt-diagramok készítését teszik lehetővé.
A Lucidchart legjobb funkciói
- Használja a kiterjedt billentyűparancsokat a feladatok egyszerűsítéséhez és az ismétlődő műveletekre fordított idő csökkentéséhez.
- Adjon hozzá fontos mutatókat a meglévő diagramokhoz az adatok összekapcsolásával.
- Interaktív elemeket építhet be a diagramba szövegdobozok vagy blokkok összekapcsolásával, így a layoutja áttekinthető marad.
- Rendezze el automatikusan diagramjait, hogy azok prezentációra készek legyenek az intelligens tervezési funkciók segítségével.
A Lucidchart korlátai
- Hiányoznak belőle a speciális betűtípusok, egyéni színpaletták és objektumcsoportosításokhoz szükséges speciális tervezési funkciók.
- A csatlakozók nem állnak automatikusan új irányba, amikor a formákat áthelyezik, ami bonyolítja a diagramok módosítását.
Lucidchart árak
- Ingyenes
- Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Egyedi árazás
Lucidchart értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)
8. Miro (A legjobb folyamatábrázoláshoz és együttműködéshez)
A Miro egy vizuális munkaterület, amely összehozza a különböző helyeken dolgozó csapatokat, hogy közösen tervezzenek és építsenek. A Miro táblán Ön és csapata könnyedén megbirkózhat a stratégia kidolgozásával, a terméktervezéssel és a komplex munkafolyamatokkal. Látni fogja, ahogy a nevekkel ellátott kurzorok mozognak a táblán, miközben a kollaboránsok ötleteket adnak, visszajelzéseket nyújtanak és közös eszközök és információk segítségével együtt alkotnak.
A Miro-t az innovációra tervezett átfogó funkciókészlete teszi egyedivé. Segít egy helyen szervezni az összes projektfeladatot és erőforrást a KPI-k nyomon követése érdekében. Emellett egy helyen összekapcsolhatja az ötleteket és az adatokat a hatékony stratégiai tervezés érdekében.
A Miro legjobb funkciói
- Használja a Miro-t SCRUM-megbeszélésekhez, vázlatokhoz, brainstorming-ülésekhez, workshopokhoz és ötletkezeléshez. Valós idejű, szabadkézi kezelhetősége zökkenőmentes és intuitív együttműködést tesz lehetővé.
- Több felhasználó számára lehetővé teszi a projektek egyidejű megtekintését és azokhoz való hozzájárulást a jobb előrehaladás nyomon követése érdekében.
- Térképezze fel az ügyfelek útját, hogy azonosítsa a kihívásokat és javítsa az ügyfélélményt.
A Miro korlátai
- Egyes eszközök szerkesztési lehetőségei korlátozottak.
- Nem integrálható a Microsoft vagy a Google eszközeivel, ami korlátozza a csatlakozási lehetőségeket.
Miro árak
- Ingyenes
- Starter: 10 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalatok: Egyedi árazás
Miro értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)
9. Monday (A legjobb valós idejű betekintéshez)
A Monday egy népszerű munkamenedzsment és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) platform, amely segítségével könnyedén kezelheti a teljesítménymutatókat, projekteket és napi feladatokat. Testreszabható irányítópultja és jelentéskészítő funkciói nyomon követik a projekt KPI-jeit és a csapat munkaterhelését.
A Monday legnagyobb előnye, hogy a műszerfalai valós idejű betekintést nyújtanak, így figyelemmel kísérheti az üzleti és a munkavállalói teljesítményt, és megalapozott döntéseket hozhat. Ráadásul az AI-integráció automatizálja a munkafolyamatokat a hatékony stratégiai végrehajtás érdekében.
A hét legjobb funkciói
- Vezessen be szabályalapú automatizálást az egyszerű feladatok racionalizálása és az időmegtakarítás érdekében.
- Hozzáférés projekt sablonokhoz a projektmenedzsment egyszerűsítése és a mutatók nyomon követése érdekében.
- Adjon hozzá költségvetési információkat a feladatokhoz, hogy a projekt pénzügyei a terv szerint haladjanak.
- Szerezzen áttekintést a vállalat teljesítményéről a testreszabható irányítópultokkal.
Hétfői korlátozások
- A feladat-szűrő eszközök korlátozóak lehetnek és korlátozzák a testreszabást.
- A műszerfal funkció kevésbé intuitív és több útmutatást igényel.
Hétfői árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 9 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Alapcsomag: 12 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Pro: 19 USD/felhasználó/hónap, éves számlázással
- Vállalat: Egyedi árazás
Hétfői értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)
10. Mural (A legjobb a haladás vizualizálásához)
A Mural egy vizuális együttműködési megoldás, amely segít a csapatoknak ötleteiket digitális táblára rajzolni és rendszerezni a jobb stratégiai tervezés érdekében. Az összes projektelemet egy helyen konszolidálhatja, hogy azonosítsa az akadályokat és biztosítsa a zökkenőmentes működést.
A Mural felhasználói út sablonja segít a Balanced Scorecard módszertan bevezetésében. Az egész ügyfélút feltérképezésével megértheti a súrlódási pontokat és javíthatja az ügyfélélményt.
A Mural segítségével összefoglalhatja és átgondolhatja projektjeit, céljait, célkitűzéseit és tevékenységeit, hogy javítsa a csapat termelékenységét.
A Mural legjobb funkciói
- Ötleteljen csapatával digitális jegyzetek, diagramok és képek segítségével, amelyekkel vizuálisan ábrázolhatják a koncepciókat és ötleteket.
- Az adatokat kördiagramok, grafikonok és diagramok formájában jelenítheti meg, hogy adat alapú betekintést nyújtson a csapat tagjainak és az érdekelt feleknek.
- Értékelje a csapat teljesítményét, hogy azonosítsa a fejlesztési lehetőségeket.
- Határozza meg egyértelműen a szerepeket a zökkenőmentes projektvégrehajtás érdekében
A falfestmény korlátai
- Táblázatok vagy rácsok létrehozása nem lehetséges, ezért az információk hatékony szervezése időigényes.
- A mobil élmény nem felel meg a webes verziónak, ami korlátozza a mobil funkcionalitást.
Mural árak
- Ingyenes
- Team+: 9,99 USD/hó/tag
- Üzleti: 17,99 USD/hó tagonként, éves számlázással
- Vállalatok: Egyedi árazás
Mural értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
Készítsen pontos Balanced Scorecardokat a ClickUp segítségével
Ennyi volt!
Megosztottuk a legjobb Balance Scorecard szoftvereinket, hogy támogassuk projektjeit és stratégiai tervezési igényeit. Az egyes lehetőségek gondos értékelésével megtalálhatja a céljaihoz leginkább megfelelő eszközt.
Ha átfogó megoldást keres, a ClickUp kiemelkedik all-in-one kínálatával. Ez egy sokoldalú platform, amelynek célja a projektmenedzsment fejlesztése, és mindent kínál a feladatkezeléstől és a stratégiai tervezéstől a fejlett adatvizualizációig és a valós idejű együttműködésig.
A ClickUp segítségével zökkenőmentesen alkalmazhatja a Balanced Scorecard módszertant, optimalizálhatja a munkafolyamatokat és javíthatja a csapat teljesítményét.
Készen áll a stratégiai tervezés forradalmasítására? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan tudja átalakítani a munkafolyamatát!