Bevétel és jövedelem: a különbség megértése (+ példák)

Ha valaha is elgondolkodott a bevétel és a jövedelem közötti különbségen, akkor nem egyedül van. Mindkettő mélyebb betekintést nyújt vállalatának pénzügyi helyzetébe és teljesítménymutatóiba.

Bár ezeket a kifejezéseket gyakran felcserélhető módon használják, valójában a pénzügyi teljesítmény különböző aspektusait jelzik.

Készen áll arra, hogy tisztázza a két üzleti pénzügyi kifejezés közötti zavart?

Vizsgáljuk meg, mi különbözteti meg a bevételt és a jövedelmet, hogy magabiztosan tudjon navigálni a pénzügyi megbeszéléseken, és megalapozott döntéseket hozhasson vállalkozása számára.

Mi az a bevétel?

A bevétel az a teljes pénzösszeg, amelyet egy vállalat áruk vagy szolgáltatások értékesítéséből szerez. Ez a vállalat pénzügyi teljesítményének fontos mutatója, amely alapján meg lehet ítélni a vállalat általános helyzetét és növekedési potenciálját. Ezenkívül „top-line”-nak is nevezik, mivel ez szerepel elsőként a vállalat eredménykimutatásában.

A bevétel négy típusba sorolható:

Bruttó bevétel: Bruttó árbevétel néven is ismert, ez az az összeg, amelyet egy vállalkozás összes tevékenységéből generál. Például, ha egy pékség egy hónap alatt 10 000 dollárt keres sütemények, kenyér és péksütemények eladásából, akkor ez az összeg a bruttó bevétel.

Nettó bevétel: A bruttó bevételből levonva a juttatásokat, kedvezményeket és visszatérítéseket kapott összeg a nettó bevétel vagy nettó árbevétel. Ez pontosabb képet ad a vállalat értékesítéséből és működéséből származó jövedelméről. A megszerzett 10 000 dollárból, ha 1000 dollár kedvezményként kerül kifizetésre és 500 dollár visszatérítésként visszatérítésre kerül a visszaküldött árukért, a pékség nettó bevétele 8500 dollár.

Üzleti bevétel: Ez magában foglalja a vállalat fő üzleti tevékenységéből származó teljes pénzbeáramlást, kivéve a nem alapvető tevékenységekből, például befektetésekből vagy eszközértékesítésből származó jövedelmet. A 8500 dollár a pékség üzleti bevételét jelenti, mivel ez a fő üzleti tevékenységéből származik.

Nem működési bevétel: Ez a másodlagos forrásokból származó jövedelem, például befektetések után kapott kamatok, részvények után kapott osztalékok vagy ingatlanok bérbeadásából származó jövedelem. A pékség 500 dollárt is keres azzal, hogy üzletének egy kis részét bérbe adja egy helyi művésznek. Ez az 500 dollár nem működési bevétel.

Mi a jövedelem?

A jövedelem az az összeg, amely a teljes bevételből az összes kiadás, adó és költség levonása után marad. Ez tükrözi a vállalat jövedelmezőségét, és gyakran „nettó eredménynek” nevezik.

A jövedelemnek főként négy típusa van:

Bruttó jövedelem: Bruttó nyereségként is ismert, ez magában foglalja a vállalat alaptevékenységéből származó teljes bevételt, a költségek levonása előtt. Például egy ruhaüzlet egy hónap alatt 50 000 dollárt keres ruhák eladásával. A költségek levonása előtt ez az 50 000 dollár a bruttó jövedelem.

Üzleti jövedelem: Ez az az összeg, amely a működési költségek (pl. bérek, bérleti díj, közüzemi díjak) levonása után, de az adók és kamatok elszámolása előtt marad. Az 50 000 dollár bevételből az üzlet 20 000 dollárt költ bérekre, bérleti díjra és közüzemi díjakra. A fennmaradó 30 000 dollár az üzleti jövedelem.

Nettó jövedelem: Ez az összes bevételből levonva az összes kiadást, adót, kamatot és egyéb költségeket. Miután levontuk az 5000 dollár adót és kamatot a 30 000 dolláros működési jövedelemből, az üzlet nettó jövedelme 25 000 dollár.

Nem működési jövedelem: Ide tartoznak a fő üzleti tevékenységhez nem kapcsolódó tevékenységekből származó bevételek, például kamatbevételek, osztalékok vagy eszközértékesítésből származó nyereség. A ruhaüzlet emellett 1000 dollárt keres megtakarítások kamatából és 2000 dollárt régi berendezések eladásából. Ez a 3000 dollár nem működési jövedelem.

A bevétel és a jövedelem kiszámítása

Mielőtt belemennénk a számításokba, fontos megérteni a bevétel és a jövedelem közötti különbséget a hatékony pénzügyi elemzés és döntéshozatal érdekében.

Különbség Bevétel Jövedelem Hatály Ez magában foglalja az üzleti tevékenységekből származó összes bevételt, levonások nélkül. Az, ami az összes kiadás, adó és költség levonása után a bevételből megmarad. Helyezés a pénzügyi kimutatásokban A vállalat eredménykimutatásának tetején szerepel. A vállalat eredménykimutatásának alján található. Következmények Segít felmérni a vállalkozás értékesítési képességét és jelzi a piaci teljesítményt. Betekintést nyújt az üzleti tevékenység tényleges jövedelmezőségébe és pénzügyi fenntarthatóságába. A menedzsment fókusza A hangsúly az értékesítés növelésén, a piaci lefedettség bővítésén és az ügyfélszerzés javításán van. A költségkezelésre, a hatékonyságra és a haszonkulcs maximalizálására összpontosít. Pénzügyi egészségi mutató A magas bevételi adat erős értékesítést jelez, de nem garantálja a jövedelmezőséget. A pozitív nettó jövedelem a jövedelemhez viszonyított nyereségességet és a kiadások hatékony kezelését jelzi. Adózási következmények A bevétel önmagában nem befolyásolja közvetlenül az adókat. A jövedelmet az adóköteles jövedelem és az adókötelezettség kiszámításához használják.

Hogyan számoljuk ki a bevételt?

A bevétel kiszámítása egyszerű. Így kell csinálni:

1. Határozza meg az eladott teljes mennyiséget: Határozza meg egy adott időszakon belül egy termék vagy szolgáltatás eladott darabszámát.

2. Határozza meg az egységárat: Keresse meg a termék vagy szolgáltatás átlagos eladási árát egységként.

3. Számítsa ki a bruttó bevételt: Szorozza meg az eladott teljes mennyiséget az egységáron, hogy megkapja a bruttó bevételt.

Bruttó bevétel = eladott áruk száma X eladási ár

Képzelje el, hogy van egy könyvesboltja. Egy hónap alatt 800 könyvet ad el, átlagosan 20 dollárért. Bruttó bevétele a következő lenne:

800 könyv x 20 dollár/könyv = 16 000 dollár

4. Levonások levonása: Vonja le a bruttó bevételből az esetleges kedvezményeket, juttatásokat és visszatérítéseket, hogy megkapja a nettó bevételt.

Nettó bevétel = Bruttó bevétel – Kedvezmények – Juttatások – Visszatérítések

Folytatva az előző példát, tegyük fel, hogy Ön a következőket kínálja:

Kedvezmények: 500 dollár (tömeges vásárlás esetén)

Juttatások: 200 dollár (sérült könyvekért)

Visszatérítések: 300 dollár (visszaküldött könyvekért)

A nettó bevétele a következő lesz:

16 000 $ – 500 $ – 200 $ – 300 $ = 15 000 $

Hogyan számoljuk ki a jövedelmet?

A jövedelem vagy nettó nyereség kiszámításához a következő lépéseket kell végrehajtani:

1. Számítsa ki a teljes bevételt: Kezdje a vállalat teljes bevételével vagy árbevételével. Ez magában foglalja az üzleti tevékenységből és egyéb forrásokból származó összes jövedelmet, beleértve:

Eszközök értékesítése

Díjak és szolgáltatási költségek

Előfizetések

Bérleti jövedelem

Reklám

2. Számítsa ki a teljes kiadásokat: Adja össze az összes üzleti kiadást, amelyek általában a következőket tartalmazzák:

COGS (eladott áruk költsége): Az eladott termékek gyártásával vagy beszerzésével kapcsolatos közvetlen költségek.

Üzemeltetési költségek: Az üzleti tevékenységhez kapcsolódó költségek, például bérleti díj, közüzemi díjak, fizetések és marketing.

Értékcsökkenés és amortizáció: A tárgyi és immateriális eszközök értékének idővel történő csökkenése.

Kamatráfordítások: a kölcsönzött pénzeszközök költségei

Adók: A kormánynak fizetendő jövedelemadók

3. Számítsa ki a nettó jövedelmet: Vonja le a teljes bevételtől a teljes kiadást, hogy megkapja a nettó jövedelmet.

Nettó jövedelem = teljes bevétel – teljes kiadás

Tegyük fel, hogy könyvesboltjának a hónapra vonatkozó pénzügyi adatai a következők:

Teljes bevétel: 15 000 dollár

COGS: 5000 dollár

Működési költségek: 4000 dollár (beleértve a bérleti díjat, a közüzemi költségeket és a fizetéseket)

Értékcsökkenés: 500 dollár

Kamatráfordítások: 200 dollár

Adók: 800 dollár

A hónap nettó jövedelme:

15 000 USD – 10 500 USD (5000 USD + 4000 USD + 500 USD + 200 USD + 800 USD) = 4500 USD

A hatékony pénzügyi menedzsment segít megkülönböztetni a bevételt és a jövedelmet, így biztosítva vállalkozása valódi pénzügyi helyzetének egyértelmű megértését.

Egyszerűsítse pénzügyi menedzsmentjét a ClickUp segítségével

A ClickUp egy sokoldalú pénzügyi menedzsment eszköz, amely túlmutat az alapvető feladatkezelésen, és számos olyan funkciót kínál, amelyek segítenek nyomon követni a pénzügyi célokat, kezelni a számlákat és kiszámítani a nyereséget.

A ClickUp Dashboards segítségével könnyedén készíthet magas szintű jelentéseket, hogy tisztán lássa, hova folyik a pénze. Emellett egy helyen figyelemmel kísérheti a költségvetés elosztását, a tényleges kiadásokat, valamint a nyereséget és veszteséget.

A ClickUp Dashboards segítségével átfogó képet kaphat pénzügyeiről, valós idejű frissítésekkel együtt.

Emellett valós idejű frissítéseket is nyújt, így mindig naprakész információkkal rendelkezik pénzügyi teljesítményéről. Nincs többé várakozás a havi jelentésekre; az események változásáról azonnal értesül.

A testreszabható widgetek segítségével a műszerfalat úgy alakíthatja ki, hogy a legfontosabb teljesítménymutatók – például a teljes bevétel, a nettó jövedelem és a kiadások – pontosan úgy jelenjenek meg, ahogyan Ön szeretné. Így pénzügyi áttekintése mindig pontos és naprakész lesz.

A ClickUp Goals segítségével egyértelmű bevételi és jövedelmi célokat állíthat be, így pénzügyi céljait könnyen nyomon követheti és elérheti.

Maradjon a tervnél a világos ütemtervek, mérhető célok és a ClickUp Goals automatikus haladáskövető funkciójának segítségével.

Különböző cél típusokat kínál, amelyek különböző pénzügyi nyomonkövetési igényeket elégítenek ki. Hozzon létre számszerű célokat konkrét adatokra, például „A havi értékesítés 20%-os növelése”, vagy állítson be pénzügyi célokat a bevételi célok nyomon követéséhez. Egyszerűbb feladatokhoz használjon igaz/hamis célokat, például „Pénzügyi audit befejezése” vagy „Költségvetés jóváhagyásának véglegesítése”.

A csapat munkájának összehangolása gyerekjáték lesz, mivel mindenki ugyanazokat a célokat láthatja, és együtt dolgozhat azok elérésén.

Kezelje könnyedén pénzügyeit a ClickUp sablonokkal

A ClickUp számos sablont kínál a pénzügyi folyamatok egyszerűsítéséhez. Íme néhány fontos sablon, amelyet érdemes megfontolni:

1. ClickUp számviteli sablon

Nehéznek találja a kiadások, az értékesítési nyilvántartások és a számlák kezelését? Használja a ClickUp számviteli sablont a folyamat egyszerűsítéséhez.

Ez a könyvelési sablon segítségével könnyedén nyomon követheti a fizetendő összegeket (szállítói tartozások) és a várható bevételeket (vevői tartozások). Emellett tartalmazza az ügyfelek nevét, elérhetőségeit, a számlaszámokat és a fizetési módokat is.

Töltse le ezt a sablont Használja az all-in-one üzleti menedzsment megoldást, hogy a ClickUp Accounting Template segítségével elvégezze az összes számviteli feladatot.

Ez a sablon különböző testreszabható nézeteket kínál, amelyek segítségével könnyedén áttekintheti pénzügyeit, például:

Lista nézet: A számlák és kiadások gyors áttekintéséhez

Naptár nézet: A határidők és a fizetési ütemtervek nyomon követéséhez

Rácsos nézet : A számlák és kiadások egymás melletti összehasonlításához

Táblázatos nézet: A feladatok kezelése az „Elvégzendő” és „Befejezett” oszlopok közötti áthelyezéssel.

Ezenkívül a Kategória mezőben a számlákat típus szerint rendezheti – függetlenül attól, hogy bérleti díjról, szolgáltatásokról vagy termékekről van szó. A Megjegyzések funkcióval további részleteket vagy emlékeztetőket adhat hozzá az egyes számlákhoz.

Ezenkívül állítson be egy bizalmi szintet, hogy felmérje a kifizetések és behajtások valószínűségét. Ez segít felismerni és kijavítani a potenciális cash flow problémákat, mielőtt azok problémává válnának.

💡Profi tipp: A ClickUp Brain, a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztense segít kihasználni a mesterséges intelligencia előnyeit a személyes pénzügyek kezelésében.

2. ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon

A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablon egy hatékony eszköz a vállalatok versenyelőnyeinek és gyengeségeinek értékeléséhez.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp pénzügyi elemzési jelentés sablonja úgy lett kialakítva, hogy a csapatok könnyen elemezhessék, jelentést készíthessenek és következtetéseket vonhassanak le a költségvetés és a befektetések tekintetében.

Ez lehetővé teszi Önnek, hogy:

A legfontosabb pénzügyi mutatók azonosítása az okosabb döntések érdekében

Összegezze pénzügyi teljesítményét világosan

Hasonlítsa össze teljesítményét az iparági szabványokkal

Fedezze fel a hatékonyság növelésének és a költségek csökkentésének lehetőségeit

Emellett grafikonok és táblázatok segítségével világos áttekintést nyújt a pénzforgalomról, a likviditási mutatókról, a mérlegekről és az adósságarányokról. Ez lehetővé teszi, hogy a pénzügyi háttérrel nem rendelkező felhasználók is könnyen megértsék a komplex pénzügyi adatokat.

Emellett egyéni jogosultságokat is beállíthat, hogy szabályozza, ki tekintheti meg vagy szerkesztheti az adatokat. A képernyőfelvétel funkció – a Clickup Clips rögzíti a pénzügyi áttekintési üléseket, így mindenki ugyanazon az oldalon marad, és semmi sem marad ki.

3. ClickUp költségvetési jelentés sablon

A ClickUp költségvetési jelentés sablonja pontosan és egyszerűen teszi a költségvetési jelentéstételt. Megszünteti a találgatásokat és a szétszórt adatokat, és minden szükséges információt megad ahhoz, hogy pénzügyeit kézben tartsa és projektje költségvetését optimalizálja.

Töltse le ezt a sablont Optimalizálja a költségvetés elosztását és érje el pénzügyi céljait a ClickUp költségvetési jelentés sablonjával.

Ez a sablon kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt ideális:

Világos képet ad a múltbeli és jelenlegi pénzügyi teljesítményről.

Rámutat a tervezett és a tényleges kiadások közötti eltérésekre

Nyomon követi a célok elérésének előrehaladását

A Lista nézetben az összes költségvetési tételt egyszerű, könnyen olvasható formátumban láthatja. A Gantt nézet a projekt ütemtervét és a pénzügyi mérföldköveket követi nyomon, míg a Naptár nézet a költségvetési tevékenységeket és a határidőket jeleníti meg.

Ezenkívül a költségvetési összefoglaló öt fontos pénzügyi szempontot tartalmaz, amelyek átfogó képet adnak vállalkozása pénzügyi teljesítményéről:

Nyereség és veszteség: Összehasonlítja a tervezett és a tényleges bevételeket és árréseket.

Értékesítési bontás: Részletezi a tényleges és a célértékesítési adatokat régiónként.

Kiadások: Nyomon követi és összehasonlítja a működési kiadásokat a költségvetéssel.

Mérleg: A bevételeket és a kiadásokat elemzi a pénzügyi stabilitás és teljesítmény értékelése érdekében.

Versenyhelyzet összefoglalása: Összehasonlítja bevételeit és piaci részesedését a legfontosabb versenytársakkal.

4. ClickUp értékesítési nyomkövető sablon

A ClickUp Sales Tracker sablon egy all-in-one megoldás, amely segít az értékesítési folyamatok szervezett és hatékony lebonyolításában.

A felhasználóbarát felület segítségével valós időben követheti nyomon az egyéni és a csapat teljesítményét, pontosan meghatározhatja, mire kell összpontosítania értékesítési erőfeszítéseit, és adat alapú döntéseket hozhat a folyamatok optimalizálása érdekében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Sales Tracker sablonjával vizualizálhatja az értékesítési teljesítményt és optimalizálhatja az értékesítési folyamatot.

Több egyéni mezőt is tartalmaz, amelyekkel rögzítheti az egyes értékesítések fontos adatait. Például:

Kövesse nyomon a „szállítási költségeket”, hogy megtudja, mennyit költ a szállításra.

Jelölje meg az összes visszaküldött terméket a „Visszaküldések vannak?” mezőben.

A „Tengelyköltség” segítségével rögzítheti, hogy mennyibe kerül az egyes termékek előállítása.

Állítsa be a kívánt haszonkulcsot minden egyes értékesítéshez a „Profit Target” (Nyereségcél) funkcióval.

A sablon több egyedi nézetet tartalmaz az értékesítési KPI-k nyomon követéséhez. Az Értékesítési nyomkövető nézet részletes áttekintést nyújt az egyes termékek teljesítményéről, míg a Havi értékesítési volumen nézet segít nyomon követni az értékesítési trendeket az idő függvényében.

Emellett egyedi státuszokat is használhat, hogy gyorsan és áttekinthetően láthassa az egyes értékesítések állását.

A fenti sablonok és projektelszámolási eszközök segítségével biztos lehet benne, hogy könnyedén és áttekinthetően nyomon követheti vállalkozása pénzügyi fejlődését és bevételi céljait.

Mi a fontosabb: a bevétel vagy a jövedelem?

Bár a jövedelem a bevételből származik, a legtöbb pénzügyi szakember a jövedelmet tartja fontosabbnak. Az okok a következők:

Kiadáskezelés: A jövedelem azt tükrözi, hogy egy vállalat mennyire hatékonyan kezeli kiadásait és maximalizálja bevételeit a nyereség elérése érdekében.

Reinvestíciós potenciál: A magas jövedelem azt jelzi, hogy a vállalat képes újra befektetni saját magába, finanszírozni a növekedési kezdeményezéseket és javítani üzleti működését.

Működési egészség: A jövedelem azt mutatja, hogy egy vállalat képes-e fedezni működési költségeit, osztalékot fizetni vagy befektetni a jövőbeli növekedésbe.

Befektetők és hitelezők számára vonzó: A magas jövedelemmel rendelkező vállalatok vonzóbbak a befektetők és hitelezők számára, mivel jövedelmezőséget és pénzügyi stabilitást mutatnak.

Míg a bevétel értékes betekintést nyújt a vállalat értékesítési teljesítményébe, a jövedelem sokkal árulkodóbb mutató az általános pénzügyi helyzet, a működési hatékonyság és a hosszú távú fenntarthatóság értékelésében.

Lehet a jövedelem magasabb, mint a bevétel?

Normális körülmények között a jövedelem nem haladhatja meg a bevételt, mert a jövedelem a bevételből levonva a kiadásokat keletkezik. Bizonyos esetekben azonban ez mégis előfordulhat:

1. Nem működési jövedelem: Egy vállalat nettó jövedelme magasabb lehet a bevételénél, ha jelentős nyereséget ér el nem működési forrásokból, például kamatjövedelemből, eszközértékesítésből vagy befektetések hozamából.

2. Egyszeri nyereség: Előfordul, hogy számviteli kiigazítások vagy egyszeri nyereségek – például biztosítási kifizetések vagy peres ügyek rendezése – miatt a nettó jövedelem meghaladja a vállalat bevételét. Szokatlan pénzügyi események, például nagy összegű adó-visszatérítések vagy eszközértékesítések, amelyek nem tartoznak a szokásos működéshez, szintén hozzájárulhatnak ehhez a helyzethez.

3. Bevételek elszámolásával kapcsolatos kérdések: Előfordulhat, hogy az agresszív bevételelszámolási gyakorlatok, például a hosszú távú szerződésekből származó bevételek rögzítése a munka befejezése előtt, vagy az értékesítésből származó bevételek könyvelése a termék leszállítása előtt, ideiglenesen felfelé torzítják a jelentett jövedelmet.

Bevétel és jövedelem példák

Nézzük meg, hogyan különbözik a bevétel és a jövedelem a valós életben:

1. Microsoft: A 2023-as pénzügyi évben a Microsoft körülbelül 211 milliárd dollár bevételt ért el különböző üzleti szegmensekből, beleértve az Azure felhőszolgáltatásokat, a Windows és Office szoftvertermékeket, valamint a Surface eszközök hardverértékesítését. Ugyanakkor ugyanebben az időszakban működési jövedelme körülbelül 88 milliárd dollár volt.

Ezen adatok közötti különbség rávilágít a Microsoft működési hatékonyságára és arra a képességére, hogy a bevételek jelentős részét nyereséggé alakítsa.

2. Netflix: A Netflix 2023-ban körülbelül 33,7 milliárd dollár bevételt generált, elsősorban hatalmas globális előfizetői bázisának és tartalomkínálatának köszönhetően. Ugyanakkor a vállalat nettó jövedelme ugyanebben az időszakban körülbelül 5,4 milliárd dollár volt.

A Netflix nettó jövedelme jóval alacsonyabb, mint a bevétele, mert jelentős összegeket fektet be eredeti tartalmak létrehozásába, licencszerzésbe és streaming technológiájának karbantartásába. Ezenkívül a marketingre és promóciókra fordított jelentős kiadások, amelyek célja az előfizetők vonzása és megtartása, szintén hatással vannak a jövedelmezőségre.

Fokozza bevételei és jövedelme nyomon követését a ClickUp segítségével

A bevétel és a jövedelem közötti különbség megértése elengedhetetlen a hozzáértő pénzügyi menedzsmenthez. A ClickUp a tökéletes eszköz a pénzügyek zökkenőmentes nyomon követéséhez és kezeléséhez.

A ClickUp Dashboard valós idejű frissítései lehetővé teszik a legfontosabb mutatók, például a teljes bevétel és a nettó jövedelem vizualizálását, így mindig naprakész információkkal rendelkezik, és adat alapú döntéseket hozhat.

Használja a ClickUp Goals alkalmazást, hogy egyértelmű bevételi és jövedelmi célokat tűzzön ki, és összehangolja csapatát pénzügyi céljaival. A testreszabható sablonok, mint például a számviteli sablon és a költségvetési jelentés sablon, segítenek egyszerűsíteni pénzügyi folyamatait, és biztosítják, hogy semmi ne maradjon ki.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és vegye kézbe pénzügyeit könnyedén.