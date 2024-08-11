Hogyan indítsunk marketing tanácsadói vállalkozást?

Ha ezt olvassa, akkor kockáztatunk egy kicsit, és feltételezzük, hogy:

Ön egy marketing szakember, aki belefáradt a teljes munkaidős munkába, és saját vállalkozást szeretne indítani, hogy saját idejét oszthassa be.

Ön fiatal szakember vagy diák, és szeretné kipróbálni magát szabadúszóként vagy mellékállásban.

Már vállalkozást vezet, és szeretné bővíteni kínálatát

Nos, a jó hír az, hogy ha valaha is elgondolkodott azon, hogy jó ötlet-e marketing tanácsadóvá válni, a válasz egyszerű: igen. Csak meg kell találnia a saját szegmensét, és ami még fontosabb, meg kell értenie, hogy kínálatát az ügyfelei igényeihez kell igazítania. Vajon egy fehérje-kiegészítő márka ugyanazt a marketingstratégiát alkalmazná, mint egy gyorsétterem-lánc? Valószínűleg nem.

Íme egy rövid áttekintés a témákról, amelyeket tárgyalni fogunk:

Ki az a marketing tanácsadó?

Mit jelent a marketing tanácsadó munkája?

Hogyan alapíts marketing tanácsadó vállalkozást?

Hogyan lehet kihasználni a hálózati eszközöket, például a LinkedIn-t?

Hogyan válhat független marketing tanácsadóvá?

A pénzügyi oldala

Hogyan növelheti marketing tanácsadó vállalkozását

Vessünk egy pillantást a részletekre!

A tanácsadás és annak jelentősége a marketingben

A tanácsadó olyan személy, akit egy vállalat egy adott területen szerzett szakértelme miatt alkalmaz. Felvehetik Önt bármilyen tanácsadói szolgáltatás elvégzésére, beleértve az auditokat, stratégiát, visszajelzéseket, továbbképzést, problémamegoldást, sőt akár egy belső csapat által végzett projekthez is felkérhetik szakértelmét.

A marketing tanácsadó egyszerűen egy olyan tanácsadó, aki marketing szakértelmét—márkaépítés, digitális marketing, piackutatás, termékbevezetés és reklámozás a legfontosabb területek. Marketing tanácsadóként azokra a szegmensekre koncentrálhat, amelyek legjobban kihasználják képességeit. Például a digitális marketingre koncentrálhat, és a szegmense lehet az organikus növekedés SEO tartalmakon keresztül.

A saját tanácsadói vállalkozásának mérete és hatóköre teljes mértékben Önön múlik.

Most talán felmerül Önben a kérdés, hogy miért nem végzi ezt egy szervezet házon belül.

A tanácsadók lehetővé teszik a szervezetek számára, hogy külső szemszögből nézzék a dolgokat. Lehetnek olyan megoldások vagy problémás területek, amelyeket a belső csapat esetleg nem vett észre.

Mivel a tanácsadó nem teljes munkaidős alkalmazott, a szervezetek mindig könnyen találhatnak másvalakit anélkül, hogy a teljes munkaidős alkalmazottakkal járó kiterjedt papírmunkát kellene elvégezniük.

Néha a szervezeteknek nincs más választásuk, ha tapasztalt és keresett marketingesekkel szeretnének együttműködni, akik nem akarnak egyetlen szervezethez sem kötődni.

Érdekes lehet tudni, hogy olyan hagyományos cégek, mint a McKinsey & Company (vezetési tanácsadásra szakosodott), a Bain & Company (hasonló tevékenységet végző) és a Deloitte (számos szakmai szolgáltatást kínáló) mind különböző résekben működnek a tanácsadói világban.

Ezek a cégek nem egyik napról a másikra épültek fel, ezért célja az, hogy lépésről lépésre haladjon előre. Ahhoz, hogy nyereséges tanácsadói vállalkozást építsen, ne feledje, hogy a saját képességeire kell koncentrálnia, ne riadjon vissza a kudarcoktól, és mindig legyen nyitott a változtatásokra, ha valami nem működik.

Bónusz olvasmány: 10 ingyenes sablon tanácsadói szerződésekhez és szolgáltatásokhoz

A marketing tanácsadó szerepei és felelősségei

A futballlegenda Lionel Messi annyi gólt szerzett volna megfelelő edző és csapattársai nélkül, akik fontos passzokat adtak neki? A legendás olimpikon Usain Bolt annyi aranyérmet nyert volna megfelelő táplálkozás és szakértő edzők gondoskodása nélkül?

Marketing tanácsadóként a szerepe hasonló egy elit sportoló edzőjéhez. Minden szervezet, amellyel együtt dolgozik, más-más területen igényel erősítést, hibák kijavítását és stratégiák megvalósítását.

Az Ön feladata az, hogy kivitelezze egy adott projektet. A munka terjedelmétől függően elemzi a vállalat digitális marketingtevékenységeit és márkaépítési kezdeményezéseit, kampányokat indít, ösztönzi az elkötelezettséget, és végső soron hozzájárul a növekedéshez. Van néhány alapvető készség, amely hasznos lehet Önnek tanácsadóként, például a problémamegoldás, az analitikus gondolkodás és a stratégiai tervezés.

A célközönség megértése

Különböző szervezetekkel való együttműködés során meg kell értenie a különböző célcsoportok jellemzőit is. Emlékszik a fehérje-kiegészítő és a gyorsétterem példájára? Még ugyanazon iparágban működő szervezetek, például két gyorsétterem-lánc is, valószínűleg különböző célcsoportokat szolgálnak ki. Az egyik talán a 35–55 éves, egészséges ételeket kereső, dolgozó szakembereket célozza meg, míg a másik a zsíros, iskola utáni nasit kereső középiskolásokat.

Az ügyfélkör demográfiai adatai határozzák meg, hogy milyen marketingkezdeményezéseket indít. A 18 év alattiak számára az Instagramhoz hasonló közösségi médiaplatformokon megosztásra alkalmas, könnyen emészthető tartalmak lehetnek hatékonyak. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a 35–55 éves korosztályt célzó, intelligens, éleslátó tartalmakat kell közzétenni a LinkedIn-en. Egyes vállalkozások számára más digitális marketingcsatornák is előnyösek lehetnek, például a szerves növekedést elősegítő SEO-blogok.

A CRM kihasználása

Mindeközben valószínűleg a vevőkapcsolat-kezelés (CRM) világában is eligazodnia kell. Ne tévessze meg a kifejezés magától értetődő jellege, mert ez elég bonyolult lehet. Egyszerűen fogalmazva: a CRM elengedhetetlen az üzleti növekedéshez.

Bónusz olvasmány: A 10 legjobb CRM rendszer tanácsadói tevékenységhez 2024-ben

A CRM-stratégiája lehet olyan egyszerű, mint a potenciális ügyfelek megkeresése a LinkedIn-en, vagy olyan kiterjedt, mint egy külső ügynökség felvétele, amely a CRM-et kezeli az Ön számára. Ez segít értékes betekintést nyerni a potenciális ügyfelekről, hatékonyan kommunikálni az ügyfelekkel, célzott kampányokat indítani, és akár a keresztértékesítést vagy az upsellinget is támogatni. Például, a hideg üzenetére több száz ember nem válaszol, kivéve egyet. Miért válaszoltak? Ők a célcsoportja? Miért találtak benne visszhangra?

Soknak tűnik, de ne aggódjon, vannak kiváló AI-eszközök a tanácsadáshoz, amelyek segítenek könnyíteni a terheket.

Marketing tanácsadó cég alapítása

Sikeres tanácsadói vállalkozás létrehozása ijesztőnek tűnhet. De ha követ néhány praktikus lépést és kihasználja az ingyenes sablonokat, mint például a ClickUp tanácsadói projektterv sablonját, gyorsan felépítheti vállalkozását.

Miután meghatározta a szakértelem és a szolgáltatások területeit, és kutatta a piacot és a versenyt, hogy szolgáltatásait egyedülálló módon pozícionálja, ez a sablon segít Önnek egy tanácsadási projektterv elkészítésében.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Consulting Project Plan Template segítségével szervezze meg mindent, az ütemtervektől a költségvetésig és azon túl, hogy sikeres tanácsadói vállalkozást működtessen.

Használja a sablont a következőkre:

A nagyobb projekteket kisebb, könnyebben kezelhető ClickUp feladatokra bontsa, és ossza ki azokat a csapat tagjai között.

Határidők meghatározása és költségvetések nyomon követése Gantt-diagramok segítségével

Több mint 12 egyedi feladatállapot és irányítópult segítségével figyelemmel kísérheti az előrehaladást, hogy biztosítsa a projekt zökkenőmentes végrehajtását.

Kövesse az alábbi lépéseket a kezdéshez.

1. Találja meg a saját szegmensét

Ha autót vásárolna, figyelembe venné a költségvetést, az autó típusát, felszereltségét, üzemanyag-fogyasztását stb. Miután kipróbált néhányat, kiválasztaná azt, amelyik megfelel az Ön igényeinek. Marketing tanácsadóvá válni ehhez hasonló: Ön az egyetlen, aki rendelkezik az autóval, és potenciális ügyfelei különböző preferenciákkal és igényekkel rendelkező vásárlók. Ahogy nem minden autó alkalmas mindenki számára, Önnek is meg kell találnia, mi különbözteti meg Önt a célközönségétől. Mindig lesznek más tanácsadók és vállalkozások, akik ugyanazokat a szolgáltatásokat kínálják, mint Ön.

Melyek az erősségei ? A SEO? A tartalommarketing? A reklámozás? A márkaépítés? A közösségi médiamarketing?

Összpontosítson alapvető készségeire és azokra a feladatokra, amelyeket szívesen végez . Ez egy régi közhely, de ha szereti a munkáját, akkor valóban dolgozik-e?

Ne féljen visszatérni az alapokhoz. Lehet, hogy van egy olyan készsége, amelyet karrierje elején sajátított el, de a fejlődésével egyre kevésbé használta. Ez a készség, például a minőségi hosszú szövegírás, lehet a niche piaca.

Kevesebb több. Ha túl sok szolgáltatást kínál, a márkák úgy tekinthetnek Önre, mint egy mindenhez értő (de semmihez sem értő) szakemberre.

2. Készítsen árlistát

Miután eldöntötte, hogy milyen piaci rést és szolgáltatásokat választ, a következő lépés az árlista elkészítése. Az árlistának a következőket kell tartalmaznia:

Szolgáltatások listája az egyes szolgáltatások áraival. Óradíj, projektdíj vagy napi díj alapján számolhat, a szolgáltatástól és attól függően, hogy mi felel meg leginkább az Ön igényeinek.

Különböző ügyfeleknek különböző árakat számíthat fel. Például alacsonyabb alapdíjat számíthat fel a startupok számára, mint a nagyobb marketingbüdzsével rendelkező nagyobb szervezeteknek.

Jó ötlet, ha szolgáltatásaihoz idővonalat is csatol. Ha például audit végrehajtásában segít, említsen meg, hogy mennyi ideig tart a projekt, így az elvárások már a kezdetektől tisztázottak lesznek.

3. Készítsen portfóliót/weboldalt

Teljes gőzzel nekiállhat, és létrehozhat egy weboldalt, ahová potenciális ügyfeleit irányíthatja, vagy készíthet egy portfóliót, amelyet megoszthat velük. A választás az Öné. Bármelyik utat is választja, ügyeljen arra, hogy mindkettő kiemelje erősségeit, bemutassa képességeit, és egyértelműen meghatározza, mit kínál potenciális ügyfeleinek.

4. Kössön szakmai felelősségbiztosítást

Mint minden más az életben, néha a tervek nem úgy alakulnak, ahogy reméltük. Vagy talán mindent megtett, de az ügyfele nem elégedett. Ilyenkor jön jól a szakmai felelősségbiztosítás. Megvéd a kártérítési igényekkel és a költséges jogi díjakkal szemben, ha gondatlanság, hiba vagy a megígért szolgáltatások elmulasztása miatt per indult.

A szakmai felelősségbiztosítás költsége az üzleti tevékenység méretétől és az Ön által végzett tevékenység területétől függ. Egyes ügyfelek a szerződés részeként szakmai felelősségbiztosítást is előírhatnak.

5. Döntsön a bejegyzett cég és az egyéni tanácsadó között

A portfólióhoz és a weboldalhoz hasonlóan az is teljesen Önön múlik, hogy céget alapít-e, vagy egyéni tanácsadóként működik-e. Nézzük meg röviden mindkét lehetőség előnyeit és hátrányait.

A bejegyzett vállalat előnyei

A bővítés könnyebb, több partner, alkalmazott stb. zökkenőmentes integrációjával.

Professzionális imázs

Adókedvezményekhez juthat

A bejegyzett társaság hátrányai

Magasabb kezdeti költségek

Több papírmunka, szabályozási követelmények stb.

Miután bővült a vállalkozás, és több partner, alkalmazott stb. lett, a döntéshozatal kevésbé lesz rugalmas.

Az egyéni tanácsadóként való munkavégzés előnyei

A beindítási költségek közel nulla lehetnek.

Könnyebb kezelhetőség, kevesebb papírmunka és szabályozási követelmények

Teljes ellenőrzés az időd, üzleti döntéseid stb. felett.

Az egyéni tanácsadóként való munkavégzés hátrányai

Adósság vagy jogi követelések esetén személyes vagyona veszélybe kerülhet.

Lehet, hogy keményebben kell dolgoznia a hitelességének megteremtéséért.

Bonyolultabb a méretezése

6. Keressen mentort

A megfelelő mentor vagy tapasztalt vállalkozó barát megtalálása értékes tanulságokkal szolgálhat, és felkészítheti Önt az esetleges akadályokra. A megfelelő mentor nemcsak útmutatást ad, hanem kapcsolatokat épít, felelősségtudatot alakít ki, megtanít valamit, akiben megbízik, és a helyes úton tartja Önt.

7. Ügyfelek keresése

Most jön a kemény munka. Az ügyfelek, különösen az első ügyfél megtalálása a legnagyobb kihívás, amellyel marketing tanácsadóként szembesülni fog. Keményen kell dolgoznia, hogy megszerezze első ügyfelét hideg üzenetek, ajánlások, személyes márkaépítés stb. segítségével. Ha azonban ez megvan, sokkal könnyebb lesz további megbízásokat szerezni, mivel a jó munka mindig ragyogó ajánlásokhoz vezet.

Bónusz olvasmány: Hogyan találhat ügyfeleket szövegírásra, hogy felépítse vállalkozását?

A tanácsadói munkának egyik legnagyobb hátránya, hogy nincs garantált havi fizetés. Ezért fontos, hogy a vállalkozás elindítása után is fenntartsd a lendületet. Ha csak néhány ügyfélre támaszkodsz, az katasztrófához vezethet, ezért folytasd az ügyfélszerzést – akár saját magad, akár másvalaki segítségével.

Készíthet vonzó Instagram-oldalt vállalkozásának, és népszerűsítheti tartalmait más platformokon, például a Meta és az X oldalakon, de a leginkább a LinkedIn-en érdemes népszerűsíteni vállalkozását. Ez a legjobb platform az Önhöz hasonló szakemberek számára a hálózatépítéshez, a kapcsolattartáshoz és a potenciális ügyfelek megkereséséhez, csak a személyes ajánlások után.

Profi tippek a LinkedIn hálózatépítéshez Feltételezve, hogy már rendelkezik LinkedIn-fiókkal, íme néhány módszer, amellyel előnyére fordíthatja azt: Kapcsolatok: A kollégák követése mindig szórakoztató, még egy olyan szakmai hálózati platformon is, mint a LinkedIn, de ne feledje, hogy ők egyben a versenytársai is lehetnek. Feltétlenül küldjön kapcsolatfelvételi kérelmet azoknak a vállalatoknak a vezetőinek, akikkel szeretne együtt dolgozni – kövesse őket, és rendszeresen reagáljon a bejegyzéseikre. Személyes márkaépítés: A LinkedIn kiváló hely arra, hogy felhívja magára a figyelmet készségeivel és potenciális munkalehetőségeivel. Rendszeresen tegyen közzé bejegyzéseket a szakterületével kapcsolatos témákról, vagy egyszerűen csak olyan témákról, amelyek iránt érdeklődik, a saját profilján vagy a vállalati oldalán. A végső cél az, hogy a potenciális ügyfelek meglássák a bejegyzéseit. Vezető generálás: A LinkedIn lehet az egyetlen CRM, amire Önnek és vállalkozásának szüksége van. Használja fejlett keresési funkcióját, hogy megtalálja a megfelelő személyeket, akiknek hideg üzeneteket küldhet (lehet, hogy LinkedIn Premium fiókra lesz szüksége, hogy üzenetet küldhessen egyes tagoknak). Ez a legközvetlenebb módja annak, hogy kapcsolatba lépjen azokkal a vállalatokkal, amelyekkel együtt szeretne dolgozni. Tehetségek keresése: Ha egyedül dolgozni helyett vállalkozásának bővítését tervezi, a LinkedIn szintén kiváló hely tehetségek keresésére. Noha álláshirdetést is feladhat, ne becsülje alá a személyes profilján közzétett, jól megfogalmazott álláshirdetés erejét. Valószínű, hogy azok, akikhez eljut, vagy a munkájának rajongói, és jól illeszkednek a vállalati kultúrához, vagy már átestek egy szűrésen, és jók a munkájukban.

A független marketing tanácsadó

Reméljük, hogy ez a cikk megválaszolta minden kérdését a marketing tanácsadói vállalkozás indításának részleteivel kapcsolatban. Ha meggyőződött arról, hogy ezt önállóan szeretné megvalósítani, akkor ez a rész Önnek szól.

Íme néhány előny – igen, ez nem vicc –, amelyeket független tanácsadóként élvezhet.

Készségeinek csiszolása

Mivel úgy döntött, hogy egyedül vág bele, mindkét előnyét élvezheti (nos, többnyire!). Választhat, hogy olyan munkára koncentrál, amelyet mindketten szeretnek csinálni és amelyben jók, vagy továbbképzi magát és más lehetőségeket is kipróbál. Ön a saját szolgáltatásainak ura, ezért nyugodtan alakítsa azokat az igényeihez. Ha pedig hitelességet szeretne építeni, fontolja meg egy tanácsadói tanúsítvány megszerzését , amely megerősíti szakértelmét.

Rugalmasság

Talán a munka rugalmassága a legnagyobb előnye annak, hogy független marketing tanácsadó vagy. Mivel a saját főnököd vagy, te választhatod ki azokat az embereket és szervezeteket, akikkel együtt akarsz dolgozni, te állíthatod be a munkaidőt, és csak magadnak tartozol felelősséggel (ez egy kicsit keserédes, mert a hibákért is te felelsz!).

De ügyeljen arra, hogy ne lazítson, és ne okozzon csalódást ügyfeleinek vagy magának. Ez még fontosabb, ha előre meghatározott teljesítési kötelezettségekkel és megállapodott határidőkkel rendelkezik.

Már megnéztük, hogyan lehet marketing tanácsadói vállalkozást indítani, de itt kezdődik az igazi szórakozás.

Íme néhány rövid tipp, hogyan lehet hatékonyan önállóan dolgozni:

Az alapvető készségeire való összpontosítás és az, hogy azt csinálja, amit szeret , az első lépés ahhoz, hogy önálló tanácsadóként élvezze a munkáját. Ugyanakkor kínálatának meg kell felelnie a piaci igényeknek, mert ez hozza meg az üzletet.

Készítsen üzleti tervet , amely tartalmazza szolgáltatásait, célközönségét, pénzügyi előrejelzését és igényeit.

Még ha önállóan is dolgozik, szánjon időt arra, hogy megalapozza magát. Legyen az egy erős személyes márka építése a LinkedIn-en (Medium vagy akár Substack), egy egyedi márkanév kitalálása, logó tervezése, weboldal/portfólió létrehozása, vagy akár egy ismertségnövelő terv kidolgozása.

Győződjön meg arról, hogy minden papírja rendben van . Ide tartozik a szakmai felelősségbiztosítás, az országában vagy államban előírt engedélyek és jogosítványok, valamint a bejegyzni kívánt vállalkozás típusa (egyéni vállalkozás, LLC stb.).

Az ajánlások a legjobb módszer az ügyfelek megszerzésére, de fókuszáljon a hálózatépítésre, a hideg üzenetekre és akár a digitális marketingre is , hogy ügyfeleket vonzzon.

Végül fontos, hogy naprakész legyen az iparági trendekkel kapcsolatban. Ez nemcsak abban segít, hogy szolgáltatásait a változó piaci igényekhez igazítsa, hanem arra is rávilágít, hogy a trendek változásaira készülve fejlessze képességeit.

A marketing tanácsadói vállalkozás pénzügyi vonatkozásai

Mennyibe kerül egy tanácsadói vállalkozás indítása? A költségek valószínűleg attól függően változnak, hogy milyen típusú marketing tanácsadói vállalkozást indít, függetlenként vagy bejegyzett vállalkozásként működik-e, irodát szeretne-e bérelni stb.

Íme néhány alapvető kiadás, amelyeket marketing tanácsadói vállalkozás indításához fel kell vállalnia.

Regisztráció

A szükséges engedélyek megszerzése és a vállalkozás bejegyzése 500 és 2000 dollárba kerül, a tevékenység és az üzleti struktúra függvényében.

Technológia

Egy belépő szintű laptop vagy számítógép ára 400 és 1000 dollár között mozoghat, a gyártótól és a specifikációktól függően. Szerencsére a szoftverekre nem kell költenie, mivel rengeteg ingyenes lehetőség áll rendelkezésre. A legjobb marketingügynökségi szoftver segíthet az indulásban.

Irodaterület

Ez egy olyan költség, amelyet teljesen figyelmen kívül hagyhat, ha otthonról dolgozik, vagy lehetővé teszi jövőbeli alkalmazottai számára, hogy otthonról dolgozzanak. Ha inkább a fizikai iroda nyüzsgését részesíti előnyben, akkor ez havonta néhány száz dollártól több mint 1000 dollárig is kerülhet, a helyszín és a bérelt hely méretétől függően. Érdemes megemlíteni, hogy még ha otthoni irodát is alakít ki, akkor is több ezer dollárba kerülhet, attól függően, hogy milyen fényűzőt szeretne.

Marketing

Instagramon mindössze 3-4 dollárt, míg olyan platformokon, mint a LinkedIn, 25 dollárt vagy annál többet költhet fizetett hirdetésekre, hogy márkája megkapja a szükséges figyelmet. Ugyanakkor organikusan is növelheti vállalkozását olyan kreatív ötletekkel, amelyek megvalósítása egy fillérjébe sem kerül.

Egyéb kiadások

Az olyan költségek, mint a szakmai biztosítás, a potenciális jogi díjak és az előre nem látható kiadások, például a számítógépek javítása vagy a szoftvercsomag frissítése, több száz vagy akár több ezer dollárba is kerülhetnek.

De ez még nem minden – két másik nagyon fontos pénzügyi szempontot is figyelembe kell vennie.

Először is döntse el, milyen árazási modellt szeretne alkalmazni. Az értékalapú árazási modell mind a tanácsadónak, mind a potenciális ügyfélnek előnyös, mivel a díjakat a nyújtott szolgáltatások észlelt értéke alapján határozzák meg. Ez előnyösebb, mint az óradíjas árazási modellek.

Másodszor, el kell döntenie, hogy szeretne-e pénzügyi tanácsadót alkalmazni. Ha önálló tanácsadóként dolgozik kiválasztott ügyfelekkel, és nincs tervben a bővítés, akkor valószínűleg nincs szüksége pénzügyi tanácsadóra. Ha azonban bővülni szeretne, a pénzügyi tanácsadó segíthet a költségvetés elkészítésében, a növekedés előrejelzésében, a cash flow kezelésében és az üzleti tevékenység pénzügyi stabilitásának biztosításában.

Hogyan növelheti marketing tanácsadói vállalkozását

Ha idáig eljutott, gratulálunk! Remélhetőleg most már jó képet kapott arról, hogy mi szükséges egy marketing tanácsadó cég alapításához és működtetéséhez. Ahogy mondani szokták, valószínűleg az Ön érdeke is, hogy tervezzen a jövőre. Vállalkozásának növekedése segít lépést tartani az inflációval, és jobb életmódot biztosít magának.

Kezdje azzal, hogy készít egy praktikus listát értékes forrásokról, például hasznos blogbejegyzésekről, amelyekkel bővítheti tanácsadói vállalkozását és növekedési marketingstratégiáit.

A kézzelfogható növekedés eléréséhez elengedhetetlen készségek

A kommunikáció kulcsfontosságú

Ne feledje, hogy bármennyire is jó abban, amit csinál, semmire sem fog jutni, ha nem tudja hatékonyan átadni üzenetét a jelenlegi és potenciális ügyfeleknek. A ClickUp Consulting Report Template remek eszköz , amelyet érdemes a tarsolyában tartani, hogy konzultánsként mindig a kommunikáció élvonalában maradjon.

Töltse le ezt a sablont Összesítse a különböző forrásokból származó adatokat egy helyen, és ossza meg projektje eredményeit ügyfeleivel könnyen olvasható formátumban a ClickUp Consulting Report Template segítségével.

Legyen kreatív

Több száz, ha nem több ezer marketing tanácsadó van a piacon. Mi különbözteti meg Önt a többiektől? Legyen rugalmas, és mutassa meg ügyfeleinek, hogy Ön olyan dolgokat tud nyújtani nekik, amit mások nem.

Problémák megoldása

Van olyan cég, amellyel nagyon szeretne együtt dolgozni? Nézze meg marketingtevékenységüket, találja ki, hogyan lehetne pótolni a hiányosságokat, és vegye fel velük a kapcsolatot. Az ügyfelek gyakran nyitottak az új perspektívákra, amelyek a belső csapatnak esetleg elkerülhetik a figyelmét.

Építsen kapcsolatokat

Ez nyilvánvaló, de fontos. Ne becsülje alá a kapcsolatépítés erejét az ügyfélkezelésben. Még azok az ügyfelek is, akik nem engedhetik meg maguknak a szolgáltatásait, de élvezik a beszélgetést Önnel, ajánlhatják Önt másoknak! Még a szerződés lejárta után is előfordulhat, hogy az ügyfél ajánlja Önt másoknak, ha szilárd kapcsolatot épített ki vele.

Fejlessze vezetői készségeit

Minden apró részletet kézben kell tartania. Legyen szó a vállalt projektekről, az alapvető üzleti elvek megértéséről vagy a megfelelő pénzügyi érzék fejlesztéséről – a szervezettség és a fegyelem már fél siker.

Stratégiai menedzsment

Már majdnem a végére értünk, de mielőtt befejeznénk, beszéljünk egy dologról, ami nagyon messzire viheti Önt a tanácsadói vállalkozásában: a stratégiai menedzsmentről. Ez segít elérni a tanácsadói céljait azáltal, hogy biztosítja a vállalkozása minden lépésének strukturált tervezését, végrehajtását és értékelését.

Határozzon meg egyértelmű célokat tanácsadói vállalkozása számára, amelyek összhangban állnak személyes céljaival.

Végezzen alapos piacelemzést, hogy meghatározza a piaci rést. Kombinálja ezt egy SWOT-elemzéssel (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek), hogy megértse azokat a tényezőket, amelyek befolyásolhatják az üzleti célokat.

Állítson SMART célokat (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött) és dolgozzon ki egy stratégiát, amely kihasználja erősségeit.

Gondoskodjon arról, hogy releváns maradjon. De maradjon hű a márkájához és a saját identitásához is. Ne váltson át a tudásalapú bejegyzésekről a rövid távú trendeken alapuló mémekre, hanem kapcsolódjon be az üzleti tevékenységéhez illeszkedő pillanatnyi marketingtrendekbe, és maradjon kulturálisan releváns.

Amint elkezdi kialakítani marketing tanácsadói vállalkozását, ne felejtse el, hogy a ClickUp számos ingyenes eszközt és sablont kínál, amelyekkel elindulhat. Segítségükkel egy helyen hozhat létre és gyorsan elérhet egyedi ügyfélportfóliókat.

A ClickUp Whiteboards segítségével alakítsa nagyratörő ötleteit megvalósítható cselekvési tervekké!

A ClickUp Whiteboards kiválóan alkalmas önálló brainstormingra, a csapatával együtt, ahogy növekszik, vagy külső marketingesekkel, akiket szerződéssel foglalkoztat. ICYMI, a ClickUp a feladatok kezelése, a projektek tervezése és akár más, Ön által használt szoftverek integrálása mellett CRM-ként is szolgál.

A szenvedélyből hivatás lett

Marketing tanácsadóvá válni jövedelmező karrier lehet. Szabadon vállalhat olyan projekteket, amelyek iránt valóban lelkesedést érez. Ez hatalmas szakmai fejlődéshez vezethet, mivel lehetővé teszi, hogy változatos lehetőségeket ragadjon meg, ellentétben a tipikus 9-5-ös munka monotonitásával.

Ez azonban sok kemény munkát igényel, a verseny kemény, és nem lesz biztos jövedelme. Ráadásul saját főnöknek kell lennie, ami magában foglalja a vállalkozás vezetését és az azzal járó összes operatív kihívást.

De ne hagyja, hogy a negatívumok eltántorítsák – a lehetőségek végtelenek! Kiváló kommunikációs készségek, növekedési szemlélet és cselekvési hajlandóság, valamint magas színvonalú munka biztosítják, hogy mind személyesen, mind szakmailag fejlődjön. Sok sikert!

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

1. Jó munka a marketing tanácsadó?

A marketing tanácsadó munkája jövedelmező és izgalmas lehet, mivel lehetővé teszi, hogy saját projektjeit válassza, és a hagyományos teljes munkaidős álláshoz képest kiváló munka-magánélet egyensúlyt ígér.

2. Mire van szükségem ahhoz, hogy saját tanácsadó céget alapítsak?

Csak egy számítógépre és internetkapcsolatra van szüksége ahhoz, hogy saját marketing tanácsadó vállalkozást indítson. Különböző ingyenes eszközök, mint például a ClickUp, lehetővé teszik, hogy a semmiből építse fel vállalkozását, és olyan platformok, mint a LinkedIn, kiválóan alkalmasak potenciális ügyfelek elérésére.

3. Mi szükséges ahhoz, hogy marketing tanácsadó lehessen?

Ahhoz, hogy marketing tanácsadó lehessen, piackutatási, stratégia kidolgozási, digitális marketing és márkaépítési szakértelemre van szüksége. Elengedhetetlen a kiváló analitikai készség, kreativitás és kommunikációs képesség. A területen szerzett tapasztalat és a különböző marketingcsatornák és eszközök mélyreható ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy hatékony, személyre szabott megoldásokat tudjon nyújtani ügyfeleinek.

4. Lehetek tanácsadó cég nélkül?

Igen, lehet szabadúszó tanácsadó anélkül, hogy céget alapítana.