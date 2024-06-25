Agilis sebesség kontra kapacitástervezés: mi a különbség?

A sebesség a mozgás gyorsaságát, azaz a sebességet jelenti. A kapacitás az erőforrások képessége és rendelkezésre állása. Természetesen a kapacitás mélyreható hatással van a sebességre, és fordítva.

Az agilis projektmenedzsmentben ez a két fogalom kritikus szerepet játszik. Ezeket a mutatókat használják az agilis scrum csapatok termelékenységének és hatékonyságának alakítására. Ennek eredményeként az agilis sebesség és a kapacitástervezés elengedhetetlen információk minden projektmenedzser számára, aki a szoftverfejlesztés változó igényeit kezeli.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan.

Az agilis sebesség megértése

Az agilis sebesség arra utal, hogy egy csapat mennyi munkát tud elvégezni egy sprint során, amely általában két hétig tart. Egy másik mérési módszer az, hogy mennyi idő alatt teljesíti a csapat egy felhasználói történetet egy adott sprint során.

Hogyan mérjük a sebességet?

Az agilis sebességet úgy számolják ki, hogy összeadják az összes befejezett felhasználói történet pontjait egy sprintben. Például, ha 10 felhasználói történetet fejez be, amelyek mindegyike 10 pontot ér, akkor a csapata sebessége 100 pont lesz abban a sprintben.

Számíthatja ki a több iteráció során teljesített történetpontok átlagos számát is, amely a csapat átlagos sebességének kvantitatív mérőszáma lesz.

Miért számolják ki a csapatok az agilis sebességet?

A scrum csapatok projektmenedzserei az agilis sebességet a következőkre használják:

Hatékonyan tervezze meg a következő sprintet

A projekt ütemtervének és a termék életciklusának előrejelzése

A megfelelő erőforrások elosztása az egyes projektekhez

Kezelje az érdekelt felek elvárásait

Kövesse nyomon az egyéni és a csapat előrehaladását minden egyes feladatnál

Mérje a készségek és képességek javulását

Mikor alkalmazzák az agilis sebességet?

Kezdetben az agilis sebességet a sprint tervezés során használják. Lényegében a projektmenedzserek a munka sebességét és mennyiségét felhasználva kiszámítják a szükséges időt.

Mikor nem alkalmazható az agilis sebesség?

Az agilis sebesség egy sprintben szereplő összes sztoripont összege vagy több sprint átlagos sebessége. Ez néhány feltételezést feltételez, például a munkavégzés következetességét, a sztoripontok becslésének pontosságát stb. Ez bizonyos korlátozásokkal jár.

Inkonzisztens agilis becslési technikák: Az agilis sebesség a történetpontok becslésének pontosságától és konzisztenciájától függ. Ha a csapat tagjai eltérő módon becsülik meg a munkát, a sebesség számításai torzulhatnak, ami jelentős következményekkel járhat.

A csapat összetételének változásai: Az átlagos sebességet jelentősen befolyásolhatják a csapat összetételének változásai. Az új csapattagok hosszabb időt vehetnek igénybe, mire felveszik a tempót, ami idővel kevésbé megbízható mérőszámmá teszi ezt a mutatót.

A minőség figyelmen kívül hagyása: Ha az agilis csapatok túlzottan összpontosítanak a sebességük fenntartására vagy növelésére, fennáll a veszély, hogy a munka minősége romlik. Ez a technikai adósság növekedéséhez vezethet, mivel a sebességre való törekvés miatt a csapatok megkockáztatják, hogy megkerülik a szabályokat vagy figyelmen kívül hagyják a bevált gyakorlatokat.

Az agilis kapacitástervezés felfedezése

Az agilis kapacitástervezés az adott feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrások becslésére és beszerzésére utal.

Hogyan számoljuk ki az agilis kapacitást?

Az agilis kapacitást úgy mérik, hogy összeadják az egyes csapattagok sprint feladatokhoz hozzájáruló óráinak számát, azaz összeadják a két hetes sprint rendelkezésre álló munkaóráit, és levonják a tervezett szabadságokat, képzéseket vagy megbeszéléseket.

Miért végeznek a csapatok kapacitástervezést?

A projektmenedzserek kapacitástervezést végeznek a következő célokból:

Győződjön meg arról, hogy a projektben vállalt kötelezettségek reálisak és megvalósíthatók.

A források hatékony elosztása

Kerülje a túlzott elkötelezettséget

A munkaterhelés elosztásának kezelése

A kapacitás megértése és kiépítése révén az agilis csapat pontosabb sprint célokat tud kitűzni, valamint javíthatja a termelékenységet és a projekt megvalósításának minőségét.

Nem tudja, hol kezdje? Használja ezeket a kapacitástervezési sablonokat útmutatóként.

Mikor alkalmazzák a kapacitástervezést?

A kapacitástervezés egy olyan folyamat, amelyet a projekt megkezdése előtt hajtanak végre. A projektmenedzserek használják arra, hogy kapacitást építsenek ki az értékesítési csapatok által megszerzett projektek megvalósításához. Ez egy módszer a kereslet és a kínálat egyensúlyának megteremtésére.

Mikor korlátozott a kapacitástervezés?

Bár a kapacitástervezés kiváló keretrendszer a projekt megvalósításához szükséges számítások elvégzéséhez, vannak korlátai. A leggyakoribb korlátok közé tartoznak a következők:

Statikus mérések dinamikus környezetben: A kapacitástervezés általában a sprintek elején történik, és általában statikus munkakörnyezetet feltételez. Az agilis projektek azonban dinamikusak, gyakoriak a hatókörváltozások és a prioritások eltolódásai. Ez a kezdeti kapacitástervezést elavulttá teheti.

Az egyéni képességek és a feladatok összetettségének figyelmen kívül hagyása: Az agilis kapacitástervezés általában a rendelkezésre álló idő alapján méri a kapacitást, de ez nem mindig veszi figyelembe az egyes csapattagok eltérő képességeit vagy az egyes feladatok összetettségét.

Az ilyen felügyelet a feladatok helytelen elosztásához vezethet, ami azt eredményezheti, hogy egyes csapattagok túlterheltek lesznek, míg mások nem kapnak elég kihívást, ami negatívan hat a morálra és a termelékenységre.

Bár szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az agilis sebesség és a kapacitás két különálló fogalom. A kettő közötti legfontosabb különbségek megismerése nagyban hozzájárulhat a hatékony projektmenedzsmenthez.

Agilis sebesség vs. kapacitás: legfontosabb különbségek

Alapvetően a sebesség arra utal, hogy a meglévő kapacitás, azaz a rendelkezésre álló munkaórák száma mellett milyen gyorsan lehet elvégezni a munkát. Az alábbiakban további fontos különbségek találhatók.

Funkció Agilis sebesség Kapacitás Fókusz A kimenetre, azaz a befejezett munka mennyiségére összpontosít. A bemenetre, azaz a csapat rendelkezésére álló időre összpontosít. Cél Arra használják, hogy a múltbeli teljesítmény alapján előre jelezzék, mennyi munkát tud egy csapat a jövőbeli sprintekben elvégezni. Jövőbeli projektek tervezésére és annak értékelésére szolgál, hogy a csapat képes-e időben elvégezni a munkát. Számítás A csapat által minden sprintben teljesített történetpontok összege Az egyes csapattagok rendelkezésre álló munkaóráinak összege (a leállási idő figyelembevétele után) Befolyás A csapat hatékonysága, a történetpontok becslésének következetessége és a csapat dinamikájának változásai befolyásolják. Befolyásolja a csapat rendelkezésre állása, a projekten kívüli személyes vagy csapatbeli kötelezettségek, valamint az ünnepnapok. Alkalmazkodóképesség Idővel alkalmazkodik a csapat összetételének, hatékonyságának és munkamódszereinek változásaihoz. Gyakori frissítésre van szükség, hogy tükrözze a csapat tényleges rendelkezésre állását és a munkaterhelés váratlan változásait. Alkalmazhatóság Legalkalmasabb hosszú távú projektekhez, hogy előre jelezhető teljesítmények alapján ésszerű ütemtervet állítson fel. Legalkalmasabb rövid távú, sprint szintű tervezéshez a csapat teljesítményének optimalizálása és a kiégés megelőzése érdekében.

Bár különböző célokat szolgálnak, az agilis sebesség és a kapacitástervezés egyaránt kritikus fontosságú a jó agilis scrum projektmenedzsmenthez. Fedezze fel azokat az eszközöket és stratégiákat, amelyekre szüksége van ezeknek a mutatóknak a hatékony nyomon követéséhez.

Bónusz: Ismerje meg a DevOps és az Agile közötti különbségeket, hogy jobban megértse a kapcsolódó szoftverfejlesztési mutatókat.

A csapat sebességének és kapacitásának pontos méréséhez átfogó adatokra, valós idejű frissítésekre és egy robusztus projektmenedzsment eszközre, például a ClickUp-ra van szükség. Nézzük meg, hogyan használhatja mindhármat a sebesség és a kapacitás becsléseinek javítására.

1. Határozza meg a sebességet és a kapacitást befolyásoló tényezőket

Számos tényező befolyásolja a sebességet és a csapat kapacitását. Ezeket a tényezőket mind be kell építeni a számításba.

Sebességmutatók

Határozza meg egyértelműen a „story point” értékét

Hozzon létre egy közös skálát, amely lefedi a feladatok komplexitását, a használt technológiát stb., és amelyet az egész csapat egyformán ért.

Kristályosítsa ki a „kész definícióját”

Egy agilis projektmenedzsment eszköz, mint például a ClickUp, egyszerűsítheti és automatizálhatja ezt a folyamatot. Például közzéteheti a sztoripontok definícióját és skáláját a ClickUp Docs-on, így mindenki számára elérhetővé téve azokat.

A ClickUp-on elmentheti és közzéteheti a „kész” definícióját ellenőrzőlistaként, amelyet automatikusan alkalmazhat minden feladatra/funkcióra/felhasználói történetre.

ClickUp Feladatellenőrző listák és sablonok

Kapacitásmutatók

A becslés a munkára rendelkezésre álló tényleges órákon alapul.

Vonja le a projekthez nem kapcsolódó időt, például a megbeszéléseket, szüneteket és adminisztratív feladatokat.

Kérje meg alkalmazottait és alvállalkozóit, hogy valós időben frissítsék elérhetőségüket.

A ClickUp Workload nézetével megtekintheti csapata rendelkezésre álló kapacitását. Ez különösen akkor hasznos, ha valaki több projekten dolgozik, és már kiosztott feladatokkal van elfoglalva, ami lefoglalja kapacitását.

ClickUp Workload nézet a jobb kapacitáskezelés érdekében

A kapacitásbecsléshez a ClickUp erőforrás-tervezési sablonja felbecsülhetetlen értékű. Lehetővé teszi a scrum csapatok számára, hogy láthatóvá tegyék a rendelkezésre állást, segítve a projektmenedzsereket a munkaterhelés egyenletes elosztásában, az egyes scrum csapat tagok kapacitásának megfelelően.

2. Jelentések és irányítópultok beállítása

A múltbeli teljesítmény adatai alapján táblázatokat vagy prezentációkat készíthet a szükséges számítások elvégzéséhez. A ClickUp Dashboards segítségével automatizálhatja a valós idejű adatokon alapuló jelentések generálását.

Automatizált sprint sebességjelentés a ClickUp Dashboards-on

Használja ezeket az adatokat a jövőbeli iterációk hatékony tervezéséhez. Ha kezdő az agilis projektmenedzsmentben, próbálja ki a ClickUp Agile Sprint Planning Template sablonját, amely egy helyen szervezi a feladatokat, nyomon követi a sprint céljait és figyeli az előrehaladást.

Kezelje a sebességet és a kapacitást olyan fontos mutatóként, amelyeket rendszeresen újra kell értékelni. Vegye fel őket a visszatekintéseibe.

Beszéljétek meg a tervet, a tényleges adatokat és az eltéréseket!

Vitassa meg a eltérések okait és a jövőbeni minimalizálásukhoz szükséges lépéseket!

Kövesse nyomon az előrejelzések pontosságát az idő függvényében

Dokumentálja ezeket a megbeszéléseket és a jegyzeteket is a kontextusosabb tervezés érdekében.

4. Aktívan keresse és integrálja a visszajelzéseket

Bár az agilis sebesség és kapacitás számításainak pontossága belső ellenőrzés alatt áll, hatékonyságuk számos külső tényezőtől függ. Például előfordulhat, hogy három sprint alatt szállítja le a minimálisan életképes terméket, de az ügyfél/projekt szponzor hamarabb szeretné megkapni.

Tehát aktívan keresse a visszajelzéseket, és integrálja azokat a folyamatba. A ClickUp Forms egy egyszerű és könnyű módszer a visszajelzések gyűjtésének automatizálására. Az Ön és az ügyfél közötti kapcsolattól függően hozzáférést is adhat nekik a ClickUp Workspace-hez, hogy megjegyzéseket hagyhassanak a feladatokhoz.

Visszajelzési felmérések a ClickUp Forms segítségével

5. Mérje meg a másod- és harmadfokú hatások pontosságát

Az agilis sebesség és a kapacitástervezés nem csak a számítások pontosságáról szól, hanem a projekt megvalósítására gyakorolt általános hatásokról is. Ha például az agilis sebességet a valósnál magasabbra becsüli, akkor a csapat maximális kapacitását meghaladó munkát oszt ki, ami kiégéshez vagy a vártnál alacsonyabb teljesítményhez vezet.

Retrospektívái során beszélje meg a számítások másod- és harmadrendű következményeit is.

Gyorsabb és jobb projektkivitelezés a ClickUp segítségével

A sebesség és a kapacitás két szorosan összefüggő fogalom minden szoftverfejlesztési projektben. Míg a kapacitás meghatározza, mennyi idővel és szakértelemmel rendelkezik, a sebesség becsüli meg, hogy mit tud ezzel elérni.

Bizonyos értelemben mindkettő elengedhetetlen a hatékony projekttervezéshez. Ezek nélkülözhetetlenek a projekt megvalósítási stratégiák finomhangolásához, a csapat termelékenységének biztosításához, a kiégés elkerüléséhez és az általános sikerhez.

A ClickUp projektmenedzsment platformja pontosan ezt szem előtt tartva lett kialakítva. Valós időben rögzíti az agilis sebesség kiszámításához és a csapat kapacitásának becsléséhez szükséges összes adatot. Ezeket pedig a testreszabható irányítópultokon úgy jeleníti meg, ahogyan Ön szeretné.

Ez a láthatóság lehetővé teszi a projektmenedzser és a scrum master számára, hogy optimalizálják a projekt megvalósítását anélkül, hogy terhet rónának a csapat tagjaira. Nézze meg, hogyan tudja a ClickUp átalakítani szoftverfejlesztési projektjeit. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!