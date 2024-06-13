Sunsama vs Motion: melyik tervezőalkalmazás a legjobb?

Ismerjük az érzést: későn kezdődik a nap, zavaros teendőlistákat bámulunk, és kezd elhatalmasodni a pánik.

Sokan küszködnek azzal, hogy megtalálják a tökéletes napi tervező alkalmazást, amely képes kezelni az összes napi feladatukat, és egy helyen összpontosítani a tervezési igényeiket.

Használjon-e Google Docs-ot, a telefonján található Notes alkalmazást, vagy olyan hatékony tervezőeszközöket, mint a Sunsama és a Motion?

Ha választania kell egy eszközt, melyik a jobb? Ez a blogbejegyzés választ ad erre a kérdésre.

A Sunsama és a Motion egyaránt arra lett tervezve, hogy segítsen időgazdálkodásban, a nap tervezésében és a koncentrált munkavégzésben. Azonban megközelítésük és funkcióik különböző igényeket elégítenek ki.

Vizsgáljuk meg egyedi funkcióikat és árazási terveiket, hogy eldöntse, melyik eszköz illik legjobban az Ön személyes termelékenységi stílusához.

Mi az a Sunsama?

A Sunsama egy digitális napi tervező, amely olyan termelékenységi eszközöket, mint naptárak, teendőlisták, projektek és e-mailek egyesít egy könnyen használható platformban. Hasznos azoknak a szakembereknek és vállalkozóknak, akik szeretnének szervezettek és koncentráltak maradni anélkül, hogy túlterheltek lennének.

A Sunsama előnye, hogy nem arra ösztönzi Önt, hogy többet dolgozzon, hanem segít Önnek okosabban dolgozni azáltal, hogy rendszerezi a feladatokat és segít megtervezni a napját.

Az eszköz segít kiválasztani a napi legfontosabb feladatokat, és beépíteni azokat a napirendjébe. Ráadásul a felülete vonzó és interaktív. A Sunsama olyan funkciókat is kínál, mint a zavarmentes munkavégzéshez szükséges fókusz mód, és integrálható különböző naptáralkalmazásokkal.

Így vizuálisan szervezheti a napját, becsülheti a feladatok időtartamát, és nyomon követheti a legfontosabb feladatait anélkül, hogy folyamatosan váltania kellene az alkalmazások között. Olvassa el ezt a Sunsama-áttekintést, hogy részletesen megismerje a program képességeit!

A Sunsama funkciói

A kérdés most az, hogy mi teszi a Sunsamát annyira egyedivé, hogy kiemelkedik a többi közül? A válasz néhány kulcsfontosságú funkciójában rejlik.

Vessünk rá egy pillantást!

1. Napi tervezés feladatkezelővel

A Sunsama napi tervező alkalmazás lehetővé teszi, hogy felsorolja azokat a feladatokat, amelyeken a nap kezdetén dolgozni szeretne. A tegnapról megmaradt feladatok automatikusan átkerülnek, így hozzáadhatja őket a napi ütemtervéhez.

Húzza át feladatait a kívánt időpontokra, és emelje át az e-mailekből vagy olyan alkalmazásokból, mint a Trello vagy a Todoist, közvetlenül a naptárába, így minden egy helyen lesz. A Sunsama egyensúlyt teremt a naptárban azzal, hogy jelzi, ha túl sok feladatot tűzött ki magának.

Miután megtervezte a napját, megoszthatja a menetrendjét a csapatával olyan platformokon, mint a Slack vagy a Microsoft Teams.

A napi tervezés mellett a Sunsama egy nagyon hatékony feladatkezelő is.

Feladat létrehozásakor beállíthatja a kezdési és befejezési dátumot, feladatra bontja, megjegyzéseket és kommenteket fűzhet hozzá, fájlokat csatolhat, és ismétlődővé teheti.

Ha ezeket a feladatokat napi Kanban formátumban nézi meg, az egyes napok feladatait oszlopokban jeleníti meg, és egy haladási sáv jelzi, hogy mikor fejezte be őket. A napi feladatokat összekapcsolhatja a heti céljaival is, hogy még sikeresebb legyen a napirendje.

Ha pedig tervezni szeretne, a Naptár nézet segítségével napok, hetek vagy hónapok szerint tekintheti meg a menetrendjét.

2. Heti célok és értékelések

A Sunsama segítségével heti célokat állíthat be, hogy a fontos dolgokra koncentrálhasson. Céljait több héttel előre megtervezheti és felülvizsgálhatja. A Sunsama minden hétfőn – vagy bármely más, Ön által választott napon – felkéri Önt, hogy tervezze meg a hetét.

A hét végén a Sunsama segít áttekinteni, hogyan telt a hét. Ez az áttekintés lehetővé teszi, hogy lássa mindazt, amit elvégzett, beleértve az integrált eszközök, például az Asana feladatait is.

A heti áttekintés nem csupán összefoglalás – ez egy módszer arra, hogy megtudja, mennyi időt vett igénybe egy feladat a vártnál. Például, ha egy feladat két óráig tart egy óra helyett, a Sunsama ezt megmutatja Önnek, hogy módosíthassa terveit.

Ha látja, hova ment el az ideje, jobban meg tudja tervezni a következő hetet. Ha csapatban dolgozik, ennek a visszatekintésnek a megosztása segít mindenkinek naprakésznek maradni a projekt előrehaladásával kapcsolatban, és azonosítani, hol lehet szükség a stratégiák módosítására.

3. Fókusz mód és időblokkolás

A Sunsama egy népszerű időgazdálkodási eszköz, amely néhány egyedi, hasznos funkcióval rendelkezik.

Ha az egérmutatót egy feladat fölé viszi, és megnyomja az „F” billentyűt, akkor bekapcsolódik a Fókusz mód, amelyben kizárólag a feladatra koncentrálhat. Ez zavaró tényezőktől mentes munkakörnyezetet teremt, és segít a feladatokra összpontosítani, elkerülve a figyelemelterelő tényezőket.

Ebben a fókusz módban akár a feladathoz kapcsolódó ötleteket is feljegyezheted. Ezenkívül beépített Pomodoro időzítő is rendelkezésre áll, amely rövid, szünetekkel tarkított munkamenetekre alkalmas.

A platform időblokkoló funkcióval is rendelkezik, amely segít hatékonyan megtervezni a napját azáltal, hogy a feladatokat bejegyzi a naptárába. Megmutatja, hogy az egyes feladatok mennyi időt vesznek igénybe, így segít egyensúlyba hozni a napi munkaterhelését.

A Sunsama figyelmezteti Önt, hogy módosítsa és újrasorrendelje a feladatokat, ha túllépi a napi kapacitását.

4. A nem ütemezett vagy befejezetlen feladatok automatikus archiválása

Ha néhány napig nem dolgozott egy feladaton, a Sunsama azt az „archívum” szakaszba helyezi át. Így a fő feladatlistája a legfontosabb feladatokra koncentrálhat, és nem lesz tele régi vagy irreleváns feladatokkal. Ha ez az automatikus archiválás nem felel meg a munkamenetének, könnyen kikapcsolhatja.

Ez a funkció azonban időmegtakarítást jelenthet azok számára, akik szeretnék naprakészen tartani a feladatlistájukat anélkül, hogy folyamatosan kézzel kellene frissíteniük. Ráadásul, ha vannak olyan feladatok, amelyeket még nem áll készen ütemezni, azokat egy backlogban tárolhatja.

A Sunsama árai

Havi előfizetés: 20 USD/felhasználó havonta

Éves előfizetés: 16 USD/felhasználó havonta

Mi az a Motion?

A Motion egy AI naptárat, feladatkezelőt és projekttervezőt ötvöz egy áttekinthető csomagban. Célja, hogy minden egy helyen legyen, így napja szervezettebb és kevésbé kaotikus legyen.

Más termelékenységi alkalmazásokhoz , például a Monday-hez és a Notion-hoz képest a Motion kiemelkedik az AI kiterjedt használatával .

Segítségével rendezni tudja a napirendjét, automatikusan átütemezve azokat a feladatokat, amelyeket nem tudott befejezni. Ez megkönnyíti a következő feladatra való koncentrálást, anélkül, hogy a naptár átrendezésével kellene foglalkoznia. Sőt, a prioritások alapján javaslatot is tesz a következő feladatra, így kiválóan alkalmas kis- és közepes méretű csapatok számára.

A teendőlisták készítése a Motion számára természetes. Az AI-alapú ütemező automatikusan megtervezi a napját, figyelembe véve a határidőket, a prioritásokat és a naptárában rendelkezésre álló időintervallumokat. Ezenkívül támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát, valamint a mély munkavégzést.

A Motion integrálható a jól ismert online platformokkal is, így ideális vállalkozók és nagy teljesítményű szakemberek számára. Ha többet szeretne megtudni, különösen a projekttervező eszközeiről, olvassa el a Motion alkalmazásról szóló áttekintésünket!

A Motion funkciói

A Motion a leghatékonyabb tervezési és menedzsment funkciókat ötvözi, hogy megszervezze a munkafolyamatokat.

Ezek a funkciók a következőket tartalmazzák:

1. Intelligens napi tervezés

A Motion több, mint egy hagyományos tervező: ez egy mesterséges intelligenciával működő tervező.

A hagyományos tervezőktől eltérően, amelyeknél a feladatokat manuálisan kell beállítani, a Motion minden adatot – például a prioritást, a határidőket és a rendelkezésre állást – figyelembe vesz, és elvégzi a tervezést Ön helyett.

Ez az AI-alapú megközelítés időt és energiát takarít meg azzal, hogy automatikusan átrendezi a feladataidat, ha valami sürgős feladat merül fel.

Például a Motion az ASAP jelöléssel ellátott feladatokat prioritásként kezeli, és ennek megfelelően módosítja az ütemtervét. Ez az intelligens napi tervezési funkció racionalizálja a munkafolyamatot, és szükségtelenné teszi a kézi átrendezéseket, így hatékonyabbá téve a feladatkezelést.

2. Feladatok automatikus ütemezője

A Motion ütemezése ugyanolyan automatikus, mint a tervezése.

Már tudja, hogy a feladatok prioritás és határidő alapján kerülnek beosztásra. De mi van, ha ismétlődő feladatokkal is rendelkezik? A Motion ezeket is beosztja Önnek. Csak be kell állítania a gyakoriságot, a kezdési időpontokat, az időtartamot és a prioritást.

Beoszthatja őket munkaidőben vagy meghatározott időpontokban. Be- és kikapcsolhatja az automatikus ütemezést, és címkézheti a feladatokat a jobb szervezés érdekében.

A legjobb tulajdonsága a Motion automatikus ütemezője, amely gyorsan alkalmazkodik a napi változásokhoz. Ha egy feladat a vártnál tovább tart, vagy valami sürgős feladat merül fel, automatikusan átrendezi a napirendjét, hogy alkalmazkodjon a változáshoz.

3. Találkozók ütemezése az alkalmazáson belül

A Motion munkaterületén belül közvetlenül beütemezheti találkozóit. Létrehozhat egy foglalási linket, amelyen látható a rendelkezésre állása, és megoszthatja azt, így ismerősei kiválaszthatják a nekik legmegfelelőbb időpontot.

Személyre szabhatja az olyan opciókat, mint a találkozók közötti pufferidők, a napi foglalási korlátok és a találkozó előtti kérdések, így biztosítva, hogy a találkozók könnyen illeszkedjenek a menetrendjébe.

És mi a technológia mögött álló sztár? A Motion mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztense.

Az AI asszisztens egyszerűsíti a folyamatot, lehetővé téve az emberek számára, hogy külön alkalmazás nélkül foglaljanak megbeszéléseket. Akár testreszabható megbeszélés-sablonokat is kaphat, és beállíthat paramétereket, hogy elkerülje a nem kívánt megbeszélésekkel való túlterheltséget.

A Motion árai

Egyéni: 34 USD/felhasználó havonta

Csapat: 20 USD/felhasználó havonta

Sunsama vs. Motion: funkciók összehasonlítása

Funkció Sunsama Motion Legalkalmasabb Egyéni vállalkozók, szabadúszók Kis- és középvállalkozások Napi tervező Igen Igen AI ütemezés Nem Igen Találkozó-ütemező eszköz Nem Igen Haladás nyomon követése Igen Igen Napi és heti áttekintések Igen Nem Naptár nézet Igen Igen Projektmenedzsment eszközök Nem Igen Csapatmunka Igen, harmadik féltől származó eszközökkel Igen, natív Integrációk Tovább Kevesebb

A Sunsama és a Motion kiváló termelékenységi eszközök, amelyek segítenek a feladatkezelésben, de a tervezés és az ütemezés megközelítésében még mindig jelentősen eltérnek egymástól.

Nézzük meg részletesen a különbségeket:

1. Napi tervezés

Sunsama

A Sunsama tudatos megközelítést alkalmaz a napi tervezéshez. Segít Önnek a feladatok és a napirendek beállításában a naponkénti preferált időpontokban. Ez magában foglalja a feladatok felsorolását, az egyes feladatokra fordított idő becslését és a prioritások meghatározását.

Motion

A Motion használatával nincs szükség napi rituálékra, mint a Sunsama esetében. Ehelyett gépi tanulási algoritmusok segítségével automatikusan hozzáadja a feladatokat a naptárához a prioritás és a rendelkezésre állás alapján. Dinamikusan módosítja a menetrendjét, ha a megbeszélések elhúzódnak, vagy a feladatok több időt igényelnek a vártnál.

Győztes: A Motion a jobb választás, ha nem szeretne túl sokat foglalkozni a tervezéssel. A Sunsama jobb tervezési élményt nyújt.

2. Automatikus ütemezés

Sunsama

A Sunsama és az automatizálás nem a legjobb barátok (ezért az AI-rajongók inkább a Sunsama alternatíváit, például a Motiont választják). Ezzel a feladatok egyenként ütemezhetők, manuálisan áthúzva őket a naptárba, vagy harmadik féltől származó eszközökkel automatizálva. Bár ez előzetesen több munkát igényel, nagyobb kontrollt biztosít a napja felett.

Motion

A Motionban a feladatok ütemezése teljesen automatizált. Intelligens algoritmusokat használ, hogy a prioritások alapján beilleszthesse a feladatokat az ütemtervébe. Kézi beállításokhoz időkeret-eszközt kínál, de ha a nap folyamán változások történnek, dinamikusan átrendezi a feladatokat.

Győztes: A Motion hatékony és dinamikus automatikus ütemezésével nyerte el az aranyérmet.

3. Integrációk

Sunsama

A Sunsama kiválóan összekapcsolható olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, a Gmail, a Slack, a Trello, az Asana, a Todoist és a GitHub. Ez lehetővé teszi, hogy egy helyen kezelje a közelgő feladatokat, e-maileket és projekteket. Könnyedén beillesztheti a feladatokat a napi tervébe a kedvenc alkalmazásaiból, és mindent naprakészen tarthat.

Motion

A Motion integrációi alapvetőek és a találkozókra vannak szabva. Szinkronizálhatja a naptárakat, összekapcsolhatja a Gmailt az automatikus emlékeztetőkkel, és videóeszközöket, például a Zoomot használhatja a találkozókhoz. A Motion kevesebb eszközzel kapcsolódik össze, mint a Sunsama, és a széles körű külső szolgáltatások helyett a alapvető funkciókra koncentrál.

Győztes: A Sunsama nyert a sokféle integrációs lehetőségének köszönhetően.

4. Árak: Sunsama vs Motion

Funkció Sunsama Motion Ár (havonta, havi számlázással) 20 dollár Egyéni Csapat 34 dollár 20 dollár Automatikus ütemezés Nem Igen Igen Automatizált tervezés Nem Nem Igen Kanban táblák Igen Igen Igen Naptár nézet Igen Igen Igen Feladatok létrehozása e-mailekből Igen Nem Nem Találkozó foglalás Nem Igen Igen Projekt sablonok Nem Igen Igen Csapatmunka Harmadik féltől származó eszközökkel Nem Igen Feladatok fontossági sorrendbe állítása Igen Nem Igen Feladatok száma Korlátlan Korlátlan Korlátlan

Sunsama

A Sunsama havi 20 dollárt számol fel felhasználónként egy 14 napos, teljes funkcionalitású ingyenes próbaidőszakért. Ez az átalánydíj nem tartalmaz több szintet, így az árazás egyértelmű és egyszerű. Ha az éves csomagot választja, évente 48 dollárt takaríthat meg.

Motion

A Motion Individual Plan csomagja, amely AI funkciókat is tartalmaz, havi 19 dollárba kerül felhasználónként. Csapatok számára az ár alacsonyabb, havi 12 dollár felhasználónként. A fizetés előtt 7 napos ingyenes próbaidőszak is rendelkezésre áll, hogy kipróbálhassa a platformot.

Győztes: Ez az Ön igényeitől függ. A Sunsama inkább magánszemélyek számára megfizethető, míg a Motion csapatok számára alkalmas.

Sunsama vs. Motion: Ki a győztes?

Nem egyszerű dönteni a vitában, különösen akkor, ha a Sunsama és a Motion is kiemelkedő teljesítményt nyújt bizonyos területeken.

Ha szereti irányítani a napirendjét, élvezi a napok tervezését, és nem akar túl sokat költeni, akkor imádni fogja a Sunsamát. A napi, szisztematikus megközelítéssel szervezi a feladatait, és folyamatosan tájékoztatja Önt mindenről, ami a tányérján van.

Ha azonban technológia iránt érdeklődő üzletember, aki csapatokat vezet és nincs ideje a dolgokat manuálisan ütemezni, akkor a Motion a legjobb választás.

A határidők, prioritások és az elért eredmények alapján automatikusan kezeli a tervezési, ütemezési és átütemezési feladatokat.

Be kell írnia a szükséges információkat, és a Motion szinte minden ütemezési feladatot elvégez Ön helyett (beleértve a megbeszéléseket is!).

Sunsama vs. Motion a Redditen

Hogy jobban megértsük a felhasználók preferenciáit a Sunsama és a Motion kapcsán, megvizsgáltuk a Reddit oldalt.

Néhányan értékelték a Motion hatékonyságát és teljes funkciókészletét, amely segít nekik a szervezettségben. Az egyik ilyen felhasználó így nyilatkozott:

A Motion felkeltette az érdeklődésemet, és fantasztikusnak tűnt. A Calendly-ről áttérve egy all-in-one megoldás hihetetlenül sokat segítene abban, hogy felszabadítsam a mentális kapacitásomat, és ne kelljen attól tartanom, hogy elfelejtek valamit.

Azonban nem mindenki érezte így. Annak ellenére, hogy a Motion sokoldalú képességei lenyűgözték őket, a felhasználók nem voltak túl elégedettek az árképzésével. Végül inkább a Sunsamát választották.

Én a Sunsamát használom, és a timeboxing funkció teljesen megváltoztatta az életemet. Nagyon ajánlom!

Úgy hallottam, hogy a Motion időkeretei vitathatatlanul jobbak, mert átütemezhetik és áthelyezhetik a feladataidat, ha elmulasztod őket, vagy előre elvégzel néhányat stb. Az ára azonban számomra túl magas.

A Reddit felhasználók jó része valójában a Sunsama manuális stílusát részesítette előnyben a Motion teljesen automatizált megközelítésével szemben.

Úgy gondolom, hogy a Sunsama azok számára ideális egységes tervező, akik több eszközöt/szoftvert használnak több csapatban.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Sunsama és a Motion legjobb alternatíváját!

De mi van akkor, ha Ön egy technológia iránt érdeklődő szakember, aki időnként szeret tervezni a napjait, és költséghatékony megoldást keres? Nos, akkor Önnek olyan eszközre van szüksége, amely a két világ legjobbjait ötvözi.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz és projektmenedzsment szoftver, amelyet csapatok és egyének számára terveztek. Ez az AI-alapú termelékenységi eszköz egyedül képes ütemezni és kezelni a munkaterhelését, anélkül, hogy tönkretenné a pénztárcáját. Több mint 1000 alkalmazással integrálható, így minden munkáját egy helyen kezelheti.

A ClickUp funkciói

A ClickUp néhány legfontosabb funkciója:

1. ClickUp napi tervező sablon

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg munkanapját, és tartsa szemmel feladatait a ClickUp napi tervező sablonjával!

A ClickUp napi tervező sablon a legjobb választás, ha segítségre van szüksége a napi feladatok rendezésében.

Segít a feladatok, események és találkozók ütemezésében, hogy szervezett maradhasson. Feladatait kategóriákba rendezheti, például Személyes, Munka vagy Célok, fontossági és sürgősségi alapon rangsorolhatja a feladatokat, és grafikonok és táblázatok segítségével nyomon követheti az előrehaladást.

A ClickUp több mint 1000 testreszabható sablonból álló könyvtárat kínál, amelyek segítségével gyorsan létrehozhat feladatokat és azonnal nekiláthat a munkának. Válasszon egy napi tervező sablont, töltse le, töltse ki az egyéni mezőket, és perceken belül beállíthatja a munkáját.

2. ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével gondoskodhat az összes ismétlődő feladatról, miközben a fontosabb dolgokra koncentrálhat.

A munkafolyamatai nagymértékben függnek a mesterséges intelligenciától? Akkor imádni fogja a ClickUp Brain alkalmazást.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely segítségével automatikusan létrehozhatja a megbeszélések összefoglalóját, elkészítheti a projekt ütemtervét, összeállíthatja a napirendet vagy megírhatja a prezentáció vázlatát. Emellett szerkesztőként is működik, professzionális hangvételűvé teszi dokumentumait, vagy átformázza a jegyzeteket, hogy könnyebben végrehajthatóak legyenek.

3. ClickUp automatizálások

Automatizálja ismétlődő feladatait és csökkentse a felesleges manuális terhelést a ClickUp Automations segítségével.

Használja ki a ClickUp Automations előre elkészített funkcióinak erejét, vagy igazítsa azokat egyedi igényeihez. Ez lehetővé teszi csapatának, hogy a legfontosabb feladatokra koncentráljon.

Hozzon létre új feladatokat és terjessze az SOP-kat a csapatában. Számos opcióval automatizálhatja a feladatkiosztást, a hozzászólások közzétételét, az állapotfrissítéseket és még sok mást.

Biztosítsa a munka folyamatos áramlását azáltal, hogy zökkenőmentesen átadja a feladatokat és a prioritásokat, valamint címkéket és sablonokat ad hozzá, amikor a státuszok változnak.

3. ClickUp naptár nézet

A ClickUp naptárnézetével madártávlatból tekinthet rá jelenlegi ütemtervére.

A ClickUp naptárnézete segít a projektek szervezésében, az ütemtervek megtervezésében és a csapat munkájának áttekintésében egy rugalmas naptárban. Akár napi, heti vagy havi nézetet szeretne, itt mindent megtalál.

A drag-and-drop funkcióval könnyedén módosíthatja a menetrendjét, hogy az a legproduktívabb óráihoz igazodjon. És ha a tervek megváltoznak, semmi gond! Használja a Kapcsolatok funkciót a feladatok összekapcsolásához és szükség szerint átrendezéséhez.

A feladatok hozzáadása gyors; testreszabhatja a mezőket további megjegyzések vagy fontos fájlok számára. Ezenkívül engedélyek segítségével megoszthatja naptárát ügyfeleivel vagy szabadúszókkal.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 19 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Szervezze meg munkafolyamatait és naptárait a ClickUp segítségével

A napi munkád és tevékenységeid tervezése stresszessé válhat, ha nincs egy megbízható digitális terveződ, amellyel rendszerezheted a feladataidat.

Bár mind a Sunsama, mind a Motion nagyon jó a tervezésben és az ütemezésben, vannak korlátaik.

A Sunsama kézi tervezési megközelítése egyes felhasználók számára bonyolultabbá teheti a folyamatot, ami arra készteti őket, hogy a Motiont és annak automatizálási funkcióit válasszák. A Motion ára azonban elriaszthatja az embereket, akik így olcsóbb alternatívákat keresnek.

A ClickUp viszont minden jó tulajdonságot egy kényelmes projektmenedzsment eszközben egyesít.

Hatékonyan kezeli a projekteket és feladatokat, megfizethető és könnyen használható. A számos kész sablon és integráció segítségével egyetlen alkalmazással szervezheti meg az összes munkafolyamatát és rendezheti naptárát! Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és kezdje el ingyen!