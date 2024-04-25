Radikális őszinteséget elősegítő gyakorlatok a kommunikáció javítása érdekében

Kényelmetlenül érzi magát, ha konfliktussal kell szembenéznie vagy sérült érzésekkel kell foglalkoznia? Lehet, hogy nehéznek találja, hogy empátiával adjon visszajelzést, különösen negatív visszajelzést.

Nem csak Ön van így. Sokan közülünk nehezen tudunk kedves és őszinte visszajelzéseket adni, ami félreértésekhez vezethet, gyengítheti a csapat egységét és kevésbé produktívvá teheti az interakciókat.

A radikális őszinteség azonban segíthet a csapat interakcióinak jobb alakításában.

A radikális őszinteség egy csapatmenedzsment filozófia, amely ösztönzi az empátiát és a növekedéshez vezető őszinte visszajelzéseket, támogató, őszinte környezetet teremtve.

Ebben a cikkben egy sor radikális őszinteséget elősegítő gyakorlatot mutatunk be, amelyek segítségével átalakíthatja a funkciók közötti csapatvezetési stílusát, kezelheti a nehéz beszélgetéseket, építheti a bizalmat és szorosabb kapcsolatokat alakíthat ki.

Kezdjük azzal, hogy megtanuljuk, mi is az a radikális őszinteség. 👇

Mi az a radikális őszinteség?

A radikális őszinteség két elemet ötvöz – a személyes törődést és a közvetlen kihívást –, hogy támogató, ugyanakkor felelősségteljes környezetet teremtsen, ahol mindenki értékesnek érzi magát és inspirálva érzi magát, hogy a legjobbját hozza.

A radikális őszinteséget először 2017-ben Kim Scott, a Google és az Apple korábbi vezetője mutatta be Radical Candor: Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity című könyvében. Ezt a koncepciót a Szilícium-völgyben fejlesztette ki, megfigyelve, mi működik a vezetésben.

Miért olyan népszerű ez a vezetési koncepció?

A radikális őszinteség egyensúlyt teremt a nyílt és őszinte beszéd, a visszafogottság és az empátia, valamint mások érzéseinek figyelembevétele között. Ez elősegíti a bizalom kiépítését, ösztönzi a mély beszélgetéseket és hatékonyabbá teszi a csapatmunkát.

A radikális őszinteség bevezetése óta a vállalatok és a vezetők széles körben alkalmazzák azt a bizalom, a növekedés és a csapat felelősségvállalásának elősegítése érdekében.

A radikális őszinteség bevezetésének fontossága a csapatokban

A radikális őszinteség alkalmazása a munkahelyen és a magánéletben számos előnnyel jár, például:

Jobb kommunikáció: Ösztönözze a nyitott, őszinte és közvetlen kommunikációt a csapat tagjai között. A radikális őszinteség gyakorlatai megelőzik a félreértéseket és a konfliktusokat, ami simább együttműködéshez és jobb döntéshozatalhoz vezet a csapaton belül.

Gyorsabb problémamegoldás: Gondoskodjon arról, hogy csapattagjai nyugodtan kifejezhessék ötleteiket és aggályaikat. Ez azt jelenti, hogy a problémák rekordidő alatt felmerülnek, ami olyan környezetet teremt a brainstorming üléseken, ahol az ötletek szabadon áramlanak, és ez gyorsabb megoldásokhoz vezet.

Személyes fejlődés: A radikális őszinteség nem csak a panaszok hangoztatásáról szól, hanem egymás felemeléséről is. A konstruktív visszajelzés A radikális őszinteség nem csak a panaszok hangoztatásáról szól, hanem egymás felemeléséről is. A konstruktív visszajelzés a munkastílus átalakulásához vezet, és segít a csapat tagjainak megérteni erősségeiket és fejlesztendő területeiket.

Erősebb kapcsolatok: Ösztönözze az empátiát és a megértést a csapat tagjai között a radikális őszinteség révén. Amikor az egyének úgy érzik, hogy meghallgatják és értékelik őket, az erősíti a csapaton belüli kötelékeket. A bizalom és a kölcsönös tisztelet elősegítése a radikális őszinteség révén jobb kapcsolatokhoz és nagyobb munkával való elégedettséghez vezet.

Fokozott felelősségvállalás: A győzelmek és vereségek nyílt elismerésével a csapat tagjai felvállalják a felelősséget. A radikális őszinteség révén elősegített felelősségvállalás biztosítja, hogy mindenki felelősséget vállaljon a munkájáért.

Javítsa kommunikációs készségeit a radikális őszinteség gyakorlásával

A radikális őszinteség elfogadásával a csapat tagjai olyan környezetet teremthetnek, ahol a nyílt és őszinte párbeszédet ösztönzik és értékelik. A támogató munkahelyen az emberek nyugodtan osztják meg gondolataikat és ötleteiket, anélkül, hogy félnének az ítélkezéstől.

A radikális őszinteség gyakorlása elősegíti az átláthatóságot, építi a bizalmat, ösztönzi a növekedést, erősíti a kapcsolatokat és javítja az együttműködést a csapaton belül.

A radikális őszinteség szerepe a csapat tagjainak kihívásai és korrekciója során

A radikális őszinteség szépsége abban rejlik, hogy áttöri a zajt, és egyenesen a lényegre tér.

Radikálisan őszinte, ugyanakkor gondoskodó magatartással építheti ki a bizalmat és a tiszteletet a csapat tagjai között. Arról van szó, hogy arra ösztönözze őket, hogy a legjobb formájukat hozzák, miközben biztosítja számukra a szükséges támogatást és útmutatást.

És itt jön a lényeg: amikor az emberek érzik, hogy meghallgatja és támogatja őket, nagyobb valószínűséggel fogadják el a visszajelzéseket és hajtanak végre pozitív változásokat.

Képzeljük el, hogy van egy kollégája, aki folyamatosan elmulasztja a határidőket. A radikális őszinteség elve alapján nem ignorálná a problémát, és nem morogná a háta mögött.

Ehelyett nyílt és őszinte beszélgetést folytathat, elmagyarázva cselekedeteik hatását a csapatra, és támogatást kínálva nekik a fejlődéshez. A radikális őszinteség tehát arra ösztönzi Önt, hogy a problémát közvetlenül, de tapintatosan kezelje.

Ez a megközelítés segít hatékony csapat chartát és a bizalom, átláthatóság és felelősségvállalás kultúráját kialakítani, ahol mindenki értékesnek érzi magát és képes a legjobb munkát végezni.

És legyünk őszinték, ki ne szeretné ezt egy csapatban?

A kritika egyértelmű és kedves megfogalmazásának fontossága

Hát nem mindannyian szeretnénk hasznos és bátorító visszajelzéseket kapni? Az, ahogyan dicséretet és kritikát adunk, jelentősen befolyásolhatja a kapcsolatok dinamikáját és az egyének fejlődését.

A világosság segít a címzettnek megérteni a felvetett kérdéseket, míg a kedvesség biztosítja, hogy a kritika konstruktív és tiszteletteljes formában hangozzon el.

Például, amikor visszajelzést kap a vezetőjétől egy projektbemutatóval kapcsolatban, ahelyett, hogy meghallgatná,

„A prezentációd szörnyű volt. Dolgoznod kell a nyilvános beszédkészségeden.”

ami demoralizáló lehet; a vezetője azt mondja:

„Észrevettem néhány területet, ahol prezentációja javítható lenne, különösen a előadásmódját illetően. Dolgozzunk együtt a nyilvános beszédkészségének fejlesztésén, hogy a jövőbeni prezentációk során magabiztosabbnak érezhesse magát. ”

Elismeri a fejlődés szükségességét, és egyúttal támogatást és bátorítást is nyújt.

Íme egy áttekintés arról, hogy a világos és kedves kritika hogyan járul hozzá kollektíven egy támogató és produktív környezet megteremtéséhez, és hogyan segít abban, hogy kiváló vezetővé váljon:

Pozitív kapcsolatok fenntartása: A világos és kedves kritika bizalmat és tiszteletet épít a kapcsolatokban, figyelembe véve a címzett érzéseit, miközben rámutat a fejlesztendő területekre.

A kommunikáció javítása: A kritika egyértelműsége kiküszöböli a félreértéseket és biztosítja, hogy az üzenet hatékonyan átjusson, míg a kedvesség ösztönzi a nyílt kommunikációt és csökkenti a védekező magatartást.

A morál javítása: A kedves kritika elismeri a címzett erőfeszítéseit és erősségeit, javítja a morált és a termelékenységet, és A kedves kritika elismeri a címzett erőfeszítéseit és erősségeit, javítja a morált és a termelékenységet, és motiválja a csapatot a kihívások leküzdésére és a kiválóságra való törekvésre. A fejlesztésre szoruló területekről adott egyértelmű útmutatás segít az embereknek szakmai és személyes fejlődésükben.

A radikális őszinteség megvalósításának gyakorlati lépései

A radikális őszinteség mélyebb kapcsolatokat ápol, javítja a hasznos visszajelzések EQ-ját, és produktívabb beszélgetésekhez vezet. Íme néhány lépés, amellyel ezt a munkahelyén is megvalósíthatja:

1. lépés: Ossza meg személyes történeteit

Kezdje azzal, hogy saját szavaival elmagyarázza a radikális őszinteséget a csapatának, hangsúlyozva a személyes törődés fontosságát, miközben közvetlenül kihívásokat támaszt.

Használjon történeteket a koncepció illusztrálására, ossza meg tapasztalatait a visszajelzések adásával és fogadásával kapcsolatban. Ezeknek a személyes történeteknek ki kell emelniük a sebezhetőséget, és bemutatniuk kell, hogy a visszajelzések hogyan járultak hozzá a fejlődéséhez.

Saját tapasztalataid megosztásával példát mutatsz a csapatodnak, és a radikális őszinteség fogalmát érthetőbbé és könnyebben azonosíthatóvá teszed.

2. lépés: Kérjen visszajelzést

Bizonyítsa be, hogy hajlandó visszajelzéseket fogadni, azáltal, hogy aktívan kéri azokat a csapattagjaitól. Ösztönözze őket, hogy radikálisan őszinte dicséretet és konstruktív kritikát fogalmazzanak meg a vezetési stílusával, kommunikációjával és teljesítményével kapcsolatban.

Használja a ClickUp visszajelzési űrlap sablonját, amely platformot biztosít a csapatának, hogy véleményüket elmondhassák Önről. Testreszabható alkategóriákkal, hat különböző nézet opcióval és egyéni státuszokkal szervezheti és kezelheti az összes visszajelzést egy helyen.

Sablon letöltése A ClickUp visszajelzési űrlap sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen összegyűjteni az ügyfelek visszajelzéseit és egy helyen rendszerezni az ügyféladatokat.

Ne hagyja figyelmen kívül a csendet – ez visszajelzésre utalhat. Fogadja el a kényelmetlenséget, mert ez az, ami a fejlődést elősegíti. Az, hogy nincs kritika, nem jelenti azt, hogy hibátlan.

Ha nehezen kap visszajelzést, próbálja ki az Orange Box technikát. Helyezzen egy valódi vagy szimbolikus „narancssárga dobozt” a csapat munkaterületének jól látható helyére. Ezután a csapat tagjai névtelenül megoszthatják visszajelzéseiket, javaslataikat vagy aggályaikat. Ez egy egyszerű, de hatékony módszer a nyílt kommunikáció ösztönzésére.

A visszajelzéseket ne formális keretek között, hanem a mindennapi interakciók részeként adja meg. Ne feledje, hogy a tanácsok, különösen a konstruktív kritika kérése nem egyszeri feladat, hanem napi elkötelezettség. Eleinte furcsának tűnhet, de Ön és csapata hamar megszokja.

3. lépés: Karrierbeszélgetésekkel irányítsa a növekedést

Vegyen részt érdemi beszélgetésekben minden egyes csapattaggal, hogy feltárja motivációikat és karrierbeli törekvéseiket. Használjon kommunikációs terv sablonokat, hogy három Karrierbeszélgetés sorozatot folytasson minden egyes csapattaggal, és ezeket a beszélgetéseket használja fel az egyéni motivációk összehangolására a csapat igényeivel és lehetőségeivel.

Fedezze fel, mi motiválja őket, milyen életcéljaik vannak, és mi hajtja őket az életben (életútjuk).

Ismerje meg a karrierjük csúcsán álló munkatársak törekvéseit (álmait)!

Közösen tervezze meg a karrier céljaihoz vezető jelenlegi lépéseit (karrier cselekvési terv).

A ClickUp karrierút sablonjával figyelemmel kísérheti és nyomon követheti az egyes csapattagok szakmai céljaik elérésének előrehaladását. Ez lehetővé teszi, hogy elérhető mérföldköveket tervezzen és állítson fel, amelyek a csapattagokat a siker felé vezetik. Alakzatok és összekötők segítségével vizualizálhatja csapata növekedési pályáját, intelligens formázással és színsémákkal pedig rendszerezheti és csoportosíthatja az információkat.

Sablon letöltése A ClickUp karrierút sablonja segít vizualizálni és nyomon követni a szervezeten belüli karrierfejlődést.

4. lépés: Javítsa az egyéni beszélgetéseket

Rendszeresen szervezzen személyre szabott egyéni megbeszéléseket közvetlen beosztottaival.

Személyre szabhatja a megbeszéléseket az egyéni preferenciáknak megfelelően, akár étkezés, séta vagy egy kedvező időpont keretében. Ez kényelmes környezetet teremt, ahol a munkavállalók bátran megoszthatják gondolataikat és aggályaikat a megbeszélések során.

Kezelje ezeket a beszélgetéseket kapcsolatépítési lehetőségként, ne pedig formális megbeszéléseként. Optimalizálja ezeknek a megbeszéléseknek az időzítését és formátumát, hogy mindkét fél számára élvezetesek és produktívak legyenek. Ahogy javítja az egyéni beszélgetéseit, összpontosítson a csapat bizalmának elnyerésére és a pozitív kultúra elősegítésére.

A jobb eredmények érdekében integrálja a karrierrel kapcsolatos megbeszéléseket ezekbe a beszélgetésekbe. Az őszinte kapcsolatok és a tartalmas megbeszélések előtérbe helyezésével egy erősebb, támogatóbb csapatkörnyezetet építhet ki.

Állítson össze egyértelmű napirendet minden egyes megbeszéléshez a ClickUp egyéni megbeszélés sablonjával. Ez a sablon strukturált keretet biztosít a tartalmas és produktív megbeszélésekhez, ami javítja a kommunikációt, az összehangoltságot és a csapat teljesítményét.

A sablon tartalmazza a teendők és a követendő feladatok dokumentálását, biztosítva a felelősségvállalást és a folytonosságot a találkozó után is. Ez segít nyomon követni az előrehaladást és biztosítja, hogy a megbeszélések kézzelfogható eredményekhez vezessenek.

Sablon letöltése Az egyéni megbeszélések lebonyolítása remek módja annak, hogy csapattagjait elkötelezettségben tartsa. Ez a feladat sablon különböző célokra szolgáló egyéni megbeszélések napirendjeiből áll, amelyeket a vezetői csapat felhasználhat.

5. lépés: Adjon megvalósítható és konstruktív visszajelzést

Adjon spontán útmutatást a csapat tagjainak, radikálisan őszinte dicséretet és konstruktív kritikát, és tartsa rövidre a beszélgetéseket, hogy mindenki idejét tiszteletben tartsa és a figyelmet fenntartsa.

Hozzon létre egy visszacsatolási hurkot, amely az egyes személyek preferenciáihoz és kommunikációs stílusához igazodik, hogy a legnagyobb hatást érje el. A kapott visszajelzések alapján módosítsa megközelítését, rugalmasságot és reagálóképességet tanúsítva.

A ClickUp Assign Comments segítségével konkrét megjegyzéseket rendelhet a releváns csapattagokhoz, és biztosíthatja, hogy a visszajelzés a megfelelő személyhez kerüljön, így egyértelmű cselekvési pontok jönnek létre.

A csapat tagjai gyorsan megoldhatják vagy átirányíthatják a megjegyzéseket közvetlenül a megjegyzésen belül, így elkerülhető a zavar és a visszajelzések elvesztése. A megjegyzések központi helyen történő kezelésével az egyének hatékonyan hozzáférhetnek a visszajelzésekhez és reagálhatnak rájuk, elősegítve a folyamatos fejlesztésre összpontosító együttműködési környezetet.

A megjegyzéseket feladatokká alakítsa, és a ClickUp segítségével rendelje hozzá őket a csapatához.

6. lépés: Mérje fel a visszajelzéseket

A radikális őszinteség bevezetésének előrehaladását rendszeresen értékelve megelőzheti a visszajelzések kudarcát. Gondolkodjon el azon, hogy a radikális őszinteség mely aspektusai működnek hatékonyan, és melyek azok, amelyeken javítani kell.

Kérjen visszajelzéseket különböző forrásokból, beleértve a csapatát, mentorokat és kollégákat. Szerezzen különböző perspektívákat a radikális őszinteséghez való hozzáállásáról és annak hatását a csapatdinamikára.

Összpontosítson a radikális őszinteség alapvető aspektusainak elsajátítására. A visszajelzések mérése a radikális őszinteség folyamatos része. A vezetőknek folyamatosan be kell gyűjteniük a visszajelzéseket, reflektálniuk kell interakcióikra, és kiigazításokat kell végezniük annak érdekében, hogy a visszacsatolási ciklus hatékony maradjon, és támogassa a csapat növekedését és fejlődését.

Hogyan javítja a radikális őszinteség a csapatépítést?

A radikális őszinteség révén történő kötődés ösztönzése elengedhetetlen a csapatépítés javításához.

Íme egy áttekintés a különböző gyakorlatokról, amelyeket azonnal alkalmazhat. Segít megmagyarázni a radikális őszinteséget, és ösztönözni a csapat összetartását:

„Ossza meg történetét” foglalkozások: Szervezzen foglalkozásokat, ahol a csapat tagjai felváltva osztják meg személyes tapasztalataikat és véleményüket. Ez elősegíti az empátiát és a megértést a csapat tagjai között, erősítve kapcsolataikat.

Visszajelzési workshopok: Tartson workshopokat, amelyek a visszajelzések adására és fogadására összpontosítanak. Használjon szerepjátékokat és társas visszajelzési köröket, hogy gyakorolják a konstruktív, őszinte visszajelzések adását. Ez segít a csapat tagjainak abban, hogy kényelmesebbé váljanak a nyílt kommunikációban, és bizalmat építsenek.

Csapatépítő kirándulások: Szervezzen kirándulásokat, ahol a csapat tagjai csapatépítő játékokban, szabadtéri kihívásokban és csoportos beszélgetésekben vehetnek részt. Ezek a kirándulások lehetőséget nyújtanak valódi kapcsolatok kialakítására és őszinte beszélgetésekre a munkahelyen kívül.

Rendszeres ellenőrzések: Vezessen be rendszeres ellenőrzéseket, ahol a csapat tagjai megosztják a legfrissebb információkat, megbeszélik a kihívásokat és visszajelzéseket adnak. Ezek az ellenőrzések elősegítik a csapaton belüli átláthatóságot, a felelősségvállalást és a folyamatos fejlődést.

Problémamegoldási kihívások: Teremtsen lehetőségeket a csapat tagjai számára, hogy együttműködjenek a kihívások megoldásában vagy ötletek kidolgozásában. Ez ösztönzi a csapatmunkát, a kreativitást és az innovációt, miközben erősíti a csapat tagjai közötti kötelékeket.

Ha ezeket a gyakorlatokat beépíti csapatépítő tevékenységébe, elősegítheti a bizalom, a nyílt kommunikáció és a csapattagok közötti összetartozás érzésének kialakulását, ami végső soron egy erősebb és összetartóbb csapatot eredményez.

A radikális őszinteség gyakorlásának legjobb körülményeinek megértése

A munkahelyen kívüli társasági események kiváló alkalmat nyújthatnak a radikális őszinteség gyakorlására és a kollégákkal való kapcsolatok építésére. De nem mindig a legjobb választás.

Amikor a vezetőség szervezi ezeket az eseményeket, az emberek nyomást érezhetnek a részvételre. Ez csökkenti a szervezetben megkívánt szabadságot.

Tehát, legyen óvatos a tervezés során. Kérdezze meg magától, hogy nem kényszeríti-e véletlenül a csapatát valami kényelmetlen helyzetbe.

Fontolja meg, hogy a munkaidőt inkább radikális őszinteséget elősegítő gyakorlatokra fordítja. A legtöbb időt a munkatársaival tölti a munkahelyén, ezért ez kiváló hely az egymás megismerésére.

Az informális helyzetek, mint például a csapat ebédek, kávészünetek vagy séta közbeni megbeszélések, tökéletesek az őszinte beszélgetésekhez. Lazább légkört teremtenek, ahol mindenki kényelmesen osztja meg gondolatait.

Ne feledkezzen meg az egyéni megbeszélésekről sem, amelyek lehetőséget nyújtanak mélyebb beszélgetésekre és személyre szabott visszajelzésekre.

Hogyan mérhető a radikális őszinteség hatása?

A radikális őszinteség egy csapatban azt jelenti, hogy mindenki szabadon megosztja gondolatait és érzéseit, és a visszajelzések habozás nélkül áramlanak. De honnan lehet tudni, hogy ez javítja-e a csapatdinamikát?

A radikális őszinteség szerzője, Kim Scott szerint a radikális őszinteséget nem a szájunkban, hanem a hallgató fülében mérjük. Ezért elengedhetetlen a hatásának mérése.

Megmutatja, hogy kommunikációs stratégiái segítenek-e vagy ártanak-e.

Ha nyomon követi, hogyan reagálnak az emberek a visszajelzésekre, hogyan osztják meg az ötleteiket és hogyan oldják meg a konfliktusokat, láthatja, hogy a radikális őszinteség pozitív változást hoz-e. Mert ha a visszajelzés nem működik, az végső soron az üzletnek kerül.

Ezeknek a módszereknek a kombinált alkalmazásával felmérheti a radikális őszinteség hatékonyságát:

360 fokos visszajelzés: Használjon 360 fokos visszajelzési értékeléseket, hogy többféle perspektívából, többek között kollégáktól, vezetőktől és közvetlen beosztottaktól gyűjtsön információkat a radikális őszinteség hatékonyságáról a szervezeten belül. Hasonlítsa össze a visszajelzéseket az idő múlásával, hogy azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Munkavállalói elkötelezettség: Figyelje a munkavállalói elkötelezettség szintjét a radikális őszinteség gyakorlatok bevezetése előtt és után. A felmérések vagy más mutatók alapján mért magasabb elkötelezettségi szint azt jelezheti, hogy a munkavállalók jobban kötődnek a munkájukhoz és a szervezethez, és jobban elkötelezettek azok iránt.

Teljesítményértékelések: Építsd be a kommunikációs készségek és a csapatdinamika értékelését a teljesítményértékelésekbe. Keresd a javulást olyan területeken, mint a bizalom, az együttműködés és a konfliktuskezelés, amelyek a radikális őszinteség hatásának mutatói.

Megtartási arányok: Kövesse nyomon a megtartási arányokat, hogy lássa, csökken-e a fluktuáció a radikális őszinteség bevezetése után. A magasabb megtartási arányok arra utalnak, hogy a munkavállalók elégedettebbek és elkötelezettebbek a szervezet iránt, valószínűleg a jobb kommunikáció és a jobb kapcsolatok miatt.

Konfliktuskezelés: Figyelje meg, hogyan kezelik a konfliktusokat a csapaton belül. Csökkent a megoldatlan konfliktusok száma, vagy több produktív megoldás születik?

Gondoskodjon személyesen és közvetlenül kihívások elé állítson a ClickUp segítségével

Ahhoz, hogy a radikális őszinteséget bevezesse a szervezetében, ismernie kell annak alapelveit: személyes törődés és közvetlen kihívások. A radikális őszinteség hangsúlyozza a valódi kapcsolatok ápolását, miközben nem kerüli a növekedéshez szükséges nehéz beszélgetéseket.

Ne feledje, ahogy Brené Brown a Dare to lead című könyvében írja, és ahogy számtalan csapatmunkával kapcsolatos idézet is tanúsítja, az igazi együttműködés és őszinteség minden vállalkozás sikerének sarokköve.

A ClickUp sokoldalú platformja olyan eszközöket kínál, amelyek megkönnyítik a nyílt párbeszédet, nyomon követik az előrehaladást és biztosítják a felelősségvállalást, végső soron pedig lehetővé teszik a csapatok számára, hogy teljes potenciáljukat kihasználják.

Akkor mire vár még? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye meg az első lépést a radikális őszinteség kultúrájának kialakítása felé a munkahelyén.