„Make Your Bed” könyv összefoglalása: áttekintés és legfontosabb tanulságok

A könyv elolvasása előtt az ágyazás talán nem tűnik olyan kielégítő feladatnak, amely teljesítésével elégedettségérzetet kelt. Legjobb esetben is csak egy hétköznapi házimunka.

William Mc Raven admirális azonban a Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World című könyvében másképp vélekedik. *Ő ezt mély metaforaként mutatja be az élet legnehezebb pillanatainak kezelésére. Arról beszél, hogy a kis, tudatos cselekedetek hogyan nyithatnak utat a fegyelem, a rugalmasság és a kiteljesedés felé.

A Make Your Bed című könyv az önfejlesztés útjára viszi az olvasókat, segítve őket a nehézségek leküzdésének titkainak megfejtésében.

Ebben a Make Your Bed könyvösszefoglalóban kiválasztjuk a legfontosabb tanulságokat a világ legkeményebb katonai kiképzési programjának, a SEAL-kiképzésnek az életre szóló tanulságai közül.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World (Ágyazz meg: apró dolgok, amelyek megváltoztathatják az életedet... és talán a világot is) című könyvben William McRaven admirális a Navy SEAL kiképzéséből merített, életet megváltoztató tanulságokat oszt meg, hangsúlyozva, hogy a kis, fegyelmezett cselekedetek hogyan vezetnek sikerhez és rugalmassághoz. Főbb tanulságok: Kezdje a napot egy elvégzett feladattal: az ágy megágyazása pozitív hangulatot teremt a napra és fegyelmet tanít.

A csapatmunka elengedhetetlen: A sikert ritkán lehet egyedül elérni – a kulcs a együttműködés és a kölcsönös támogatás.

Rugalmasság a nehézségek ellenére: Határozzon el, és erős céltudatossággal győzze le a kihívásokat.

Ne félj a kudarctól: Fogadd el a kudarcokat a fejlődés lehetőségeként, és haladj tovább előre.

Alkalmazzuk a Make Your Bed tanulságait a ClickUp segítségével : A ClickUp segít szokásokat kialakítani, feladatokat kezelni és hatékonyan együttműködni, így jól kezdheti a napját, frontálisan szembeszállhat a kihívásokkal és mérheti csapata rugalmasságát.

Make Your Bed: A könyv rövid összefoglalása

Make Your Bed könyv az Amazonon keresztül

A Make Your Bed című könyv William H. McRaven admirális mélyreható diplomaosztási beszédéből származik. A texasi Austinban található egyetem végzőseinek tartott beszédében a haditengerészet veteránja megosztotta a SEAL kiképzésből szerzett tapasztalatait, és azt, hogy azok hogyan járulnak hozzá a karakterépítéshez. Ez egy inspiráló útmutató, amely hangsúlyozza a siker, a rugalmasság és a kitartás értékeit az élet kihívásainak leküzdése során.

Mielőtt belevetnéd magad a Make Your Bed összefoglaló mélyére, íme egy rövid áttekintés a könyvről:

Szerző : William H. McRaven admirális

Oldalszám : 144 oldal

Goodreads értékelés : 4,0/5,0

Kiadás éve : 2017. április 4. (első kiadás)

Kiadó : Grand Central Publishing

Becsült olvasási idő : 2,5 óra

Hallgatási idő: 2 óra

Alapvető tanulságok William H. McRaven Make Your Bed című könyvéből

A Make Your Bed című könyvben William McRaven admirális a Navy SEAL kiképzés során szerzett tapasztalataiból merít ihletet, hogy értékes életbölcsességeket osszon meg az olvasókkal.

Íme 10 tanulság a könyvből, amelyek megváltoztatják személyes és szakmai céljaidat:

1. Kezdje a napot azzal, hogy megágyaz

McRaven azzal kezdi, hogy elmeséli, hogyan ellenőrizték reggelente első dolgukként az ágyakat a SEAL harci veteránokból álló oktatói. A jól megágyazott ágyaknak négyzetes sarkai voltak, a takaró szorosan feküdt, a párna pontosan a fejtámla alatt volt, és egy extra takaró volt szépen összehajtva az ágy lábánál.

A napi szokás nem jelentett kihívást azok számára, akik hajlandóak voltak alávetni magukat egy megerőltető, 6 hónapos alapkiképzésnek, hogy Navy SEAL-ek lehessenek. Ugyanakkor tartós hatással volt a pszichéjükre.

Az ágy megágyazása pozitív hangulatot teremt a napjukhoz. Ez a fegyelem jele és büszkeséget ad – már a nap kezdetén elvégezte egy feladatot! A korai órákban elért teljesítmény érzése motiválja Önt a nap további feladataival szemben is.

Még a rossz napokon is, amikor nem érzed a termelékenység hullámhatását, mindig visszatérhetsz az ágyadhoz, és vigasztalhatod magad azzal, hogy holnap jobb lesz.

Kiemeli, hogy néha az egyszerű, helyes ágyazás lehet a kiválóság és a pozitív hozzáállás alapja. A kis feladatok precíz és következetes elvégzése olyan szokásokat alakít ki, amelyek életünk nagyobb aspektusaira is hatással vannak.

2. Keress valakit, aki segít neked evezni

McRaven ezután a csapatmunka fontosságára összpontosít.

Beszél arról, hogyan osztották fel a Navy SEAL hallgatókat hétfős csónakos csapatokra, hogy egy kis gumicsónakkal több kilométert evezzenek a nyugati part mentén. Hat hallgató, három-három mindkét oldalon, volt felelős az evezésért, míg egy másik a kormányos szerepét töltötte be.

A Csendes-óceán partjainál való navigálás nem volt könnyű feladat, ellentétben az ágyazással, mivel a téli hullámok magassága elérte a 2,5-3 métert. Mindenkinek együtt kellett dolgoznia. Az evezőknek egyenlő erőfeszítést kellett tenniük, hogy a hajó egyensúlyban maradjon és haladjon. Hasonlóképpen, a kormányosnak (a hajóért felelős személynek) minden evezőcsapást szinkronizálnia kellett, és szakszerűen kellett navigálnia a tengeren.

Szörfözés a Navy SEAL-ek számára a Business Insider oldalon

Az az elképzelés, hogy meg kell találnod valakit, aki segít neked evezni, egy univerzális emberi tapasztalat bizonyítéka – a siker ritkán egyéni erőfeszítés eredménye. Azok, akik meg akarják változtatni a világot, erős kapcsolatokra és támogató hálózatra kell támaszkodniuk, hogy az út könnyebben járható legyen.

A csapatmunkához bizalom, kommunikáció és kölcsönös támaszkodás szükséges a személyes és szakmai bonyodalmak kezeléséhez. Ha ilyen pillanatokban segítséget kér, növeli a siker esélyét és megkönnyíti az utazás terhét.

Evezzen a csapatával a ClickUp segítségével

Szóval, szerezz minél több barátot, és segíts nekik, ahogy ők is segítenek neked. Végül is az igazi erő az egységben rejlik.

3. Mérjük az embert a szíve nagysága alapján

A fenti anekdotát folytatva William McRaven admirális arról beszél, hogy a 150 fős osztály néhány hét alatt mindössze 42 főre fogyatkozott a Navy SEAL kiképzés során. Csak hét hajó legénysége maradt, és mindenki a magas, izmos fiúkhoz akart tartozni.

A legkiemelkedőbb teljesítményt azonban egy csapat „kitaszított” nyújtotta, akiket munchkin crew-nak neveztek.

A munchkin csapat tagjai között volt egy amerikai indián, egy afroamerikai, egy lengyel-amerikai, egy görög-amerikai, egy olasz-amerikai és két középnyugati gyerek, mindannyian 165 cm-nél alacsonyabbak. Azonban evezésben, úszásban és futásban mindegyikük felülmúlta a többi csapatot.

Ez a Navy SEAL kiképzés megalázó élmény volt azoknak a nagyfiúknak, akik kinevették a kis manók által viselt kis békalábakat, csak hogy később a porukat nyalják. McRaven rájött, hogy sem a külső megjelenés, sem a társadalmi paraméterek, sem a felszínes mutatók nem tudják értékelni valakinek a kitartását, állóképességét és akaraterőjét.

A siker a merészségtől függ, és a manók bebizonyították, hogy csak a szívük mérete számít, mivel az drámaian felülmúlja a mancsuk méretét.

4. Ne legyél cukros süti, hanem haladj előre

A Navy SEAL kiképzés következő szakaszában az oktatók hetente egyenruha-ellenőrzést végeztek. Az értékelés aprólékos és szigorú volt, nagyon magas követelményekkel.

A diákoknak tökéletesen keményített sapkával, makulátlanul vasalt egyenruhával és fényes, foltmentes övcsattal kellett rendelkezniük, hogy átmenjenek a vizsgálaton. A diákok mindent megtettek, de az oktatók a kemény munkájuk ellenére is találtak valami hibát.

Jelzi a büntetést.

Legyen túl a cukros süti szerepén a Facebookon keresztül

A diákoknak ezután teljes ruházatban kellett szembeszállniuk a hullámokkal. Miután tetőtől talpig átáztak, a parton kellett hempergőzniük, amíg homokkal nem borították be őket. Ezt cukros süteménynek nevezték. A cukros süteményeknek egész nap ebben az állapotban kellett maradniuk: hidegen, nedvesen és homokkal borítva.

Természetesen ez elkedvetlenítette azokat a diákokat, akik hiába próbálkoztak, nem tudtak cukros kekszekké válni. Nem értették, hogy a rendszer azért jött létre, hogy mindenki cukros keksz legyen. A tanulság az volt, hogy a kudarc az élet része, és meg kell tanulni, hogyan lehet megbirkózni a nehézségekkel. A cél az, hogy túllépjünk az önsajnálaton, és tovább haladjunk előre.

5. Ne félj a cirkuszoktól

A kudarc elfogadásának témáját folytatva, mint egy erőfeszítés lehetséges kimenetelét, McRaven a cirkusz listáról beszél.

A Navy SEAL kiképzés fizikailag és mentálisan is nagy kihívást jelent. A hallgatóknak részt kell venniük olyan tevékenységekben, mint a hosszú távú futás, akadálypályák, hosszú úszás, órákig tartó torna és még sok más.

Minden tevékenységnek meghatározták a teljesítendő követelményeket, amelyeket egy előírt ütemterv szerint kellett teljesíteni. Ha ezt nem sikerült teljesíteni, akkor a cirkusz listára kerültek. A listát a nap végén kifüggesztették, és azoknak, akik felkerültek rá, két órával több tornát kellett végezniük.

A Navy SEALs különleges egységei CrossFit edzést végeznek – The Christian Science Monitor

A cirkuszban kötött ki, ami két dolgot jelentett:

A mai teljesítményed nem volt megfelelő

A következő napon fáradtabb lesz, ami potenciálisan ronthatja teljesítményét – annyira, hogy felkerüljön a következő napi cirkusz listájára.

Senki sem akart a cirkusz listájára kerülni, de volt néhány visszatérő név. A plusz két óra torna még erősebbé tette őket. A fájdalom erőt és ellenálló képességet kovácsolt.

McRaven úgy véli, hogy az élet tele van cirkuszokkal, és a kudarcok fájdalmasak lesznek. A kudarcok azonban megtanítanak minket a rugalmasságra és a kitartásra, erősebbé tesznek minket, és egy lépéssel közelebb visznek a sikerhez.

6. Csússz le az akadályon fejjel előre

A tengerészgyalogosok kiképzése során a hallgatóknak legalább kétszer hetente akadálypályát kellett teljesíteniük.

Az akadálypályán 25 akadály volt, például egy 3 méteres fal, egy 9 méteres rakományháló, szögesdrót-alagút és még sok más. A legfélelmetesebb azonban a Slide for Life volt.

Az egyik végén egy háromszintes, 30 láb magas torony állt, a másik végén pedig egy egyszintes torony, amelyek között egy 200 láb hosszú kötél volt. A kiképzésben részt vevőknek fel kellett mászniuk a nagyobb toronyra, megragadni a kötelet, és átjutni a másik végére. A kötél alatt lógva, kézről kézre húzva magukat, centiméterről centiméterre haladtak előre.

Egészen addig, amíg egy nap egy bátor gyakornok felmászott a kötél tetejére, és fejjel előre leugrott a kötélről. Ez a látszólag ostoba és kockázatos megközelítés segített neki megdönteni az akadály rekordját!

Vállalj bátran kihívásokat az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának segítségével

Ha félretesszük a megközelítés mechanikáját vagy logisztikáját, nyilvánvalóvá válik, hogy a kihívásokkal való közvetlen és határozott szembenézés hatékonyabb módszer a sikerhez vezető út kijelölésében.

Ahelyett, hogy hagynánk, hogy a félelem és a bizonytalanság elhomályosítsa ítélőképességünket, a kihívásokat növekedési és tanulási lehetőségként kell elképzelnünk. Ezekkel a kihívásokkal való közvetlen szembenézés fejleszti a rugalmasságot és az elszántságot, felkészítve minket mindenre, amit az élet hozhat.

7. Ne hátrálj meg a cápák elől

A SEAL alapképzés szárazföldi hadviselési szakaszában a hallgatókat San Diego partjainál fekvő San Clemente-szigetre repítik. A környék vizei a nagy fehér cápák szaporodási területei.

Ahhoz, hogy a SEAL kiképzést sikeresen teljesítsék, a hallgatóknak hosszú úszásokat kell végrehajtaniuk, néhányukat még a sötét éjszaka közepén is. Mielőtt elindulnának erre az útra, az oktatók tájékoztatják a hallgatókat a vizekben élő különböző cápafajokról.

Először is megnyugtatják a diákokat, hogy még soha senkit nem evett meg cápa. Ezután megosztanak néhány túlélési technikát, például hogy állj a helyedre, ha egy cápa körözni kezd a pozíciód körül.

Az oktatók azt tanácsolják a diákoknak, hogy ne ússzanak el és ne mutassák ki a félelmüket, mert a cápák érzékelik a félelmet. Végül, ha egy cápa támadna, a diákoknak azt tanítják, hogy teljes erővel üssék meg az orrát. Ez arra készteti őket, hogy megforduljanak és elússzanak.

Ezzel a tudással felvértezve a diákok átúsznak a cápákkal teli vizeken, és teljesítik feladataikat.

Egy Navy SEAL éjszakai úszás közben, a SOFREP jóvoltából

McRaven ezzel a könyvvel a bátorság és a kitartás fontosságáról tanít. Az életben elkerülhetetlenül többször is találkozni fogunk cápákkal. A cél az, hogy ezekkel a félelmetes kihívásokkal szembesülve is megőrizzük nyugalmunkat.

8. Legyen a legjobb a legsötétebb pillanatokban

A „Make Your Bed” következő részében McRaven néhány háttérinformációt ad arról, hogyan hajtják végre a Navy SEAL-ek a víz alatti támadásokat. Két SEAL-búvár a ellenséges kikötőn kívülre kerül. Ezeknek a búvároknak csak egy iránytű és egy DEF-mérő áll rendelkezésükre, hogy eljussanak a célpontig, miközben két mérföldet úsznak a víz alatt.

Az úszás nagy részében a holdfény, a környezeti fény és a környező utcai lámpák világítják meg az utat. Ráadásul megnyugtató számukra, hogy nyílt vízen úsznak.

Navy SEAL víz alatti támadást hajt végre a Business Insider segítségével

Ahogy azonban közelednek a célhajóhoz, a hajó eltakarja a fényt. Mivel a gyakorlat célja a hajó gerincének megtalálása, a búvároknak el kell jutniuk a legmélyebb részekig.

A hajó legsötétebb részébe jutni, ahol nincs fény és a hajó gépeinek hangos zajai elnyomnak, a küldetés egyik legizgalmasabb pillanata. A hatás mentálisan annyira zavaró lehet, hogy veszélyezteti a küldetést.

De ezekben a legsötétebb pillanatokban a Navy SEAL-eknek emlékezniük kell arra, hogy koncentráltak és higgadtak maradjanak. Ha kilépnek ezekből a sötét pillanatokból, az segít nekik felidézni fizikai képességeiket, taktikai készségeiket és belső erejüket, és győztesként kerülni ki a helyzetből.

Ez a megrendítő tanulság rávilágít arra, hogy a sötét pillanatok hogyan világítják meg valódi karakterünket. Törekedj arra, hogy még a nehéz időkben is a legjobb formádat hozd, és így megtanulod a kitartást, amellyel a nehézségek ellenére is boldogulni tudsz.

9. Kezdj el énekelni, amikor nyakig sárban állsz

A SEAL-képzés kilencedik hete Hell Week néven ismert. Ez a hétnapos állóképességi teszt alvás és pihenés nélkül, folyamatos fizikai és mentális megpróbáltatásokkal jár.

A pokoli hét szerdáján a hallgatókat egy mocsaras területre, az úgynevezett iszapos partra viszik. Ott 15 órán át kell kibírniuk az iszapos parton, miközben küzdöttek a szélviharral, a fagyos hideggel és az oktatók nyomásával, hogy hagyják abba a SEAL kiképzést.

McRaven pokoli hete során az osztálya mélyen a hideg sárba ásta magát, és a naplementével együtt ezekben a lyukakban ült – büntetésként egy szabályszegésért. A sár minden diákot elborított, csak a fejük maradt a föld felett.

Az oktatók azt mondták az osztálynak, hogy mindenki kiszabadulhat a sárból, ha öt ember kilép. Még körülbelül nyolc óra edzés volt hátra, és az éjszakai hideget is ki kellett bírniuk. Természetesen több kiképzett is úgy nézett ki, mintha kilépne.

Bátorítsd magad a pokoli héten egy dallal a Military.com oldalon

Amíg egy hangos hang fel nem csendült egy dalban. A dal hamis volt, de lelkes, és másokat is éneklésre ösztönzött. Valahogy ez az egyszerű lázadás elnyomta az összes kellemetlenséget, és reményt adott az embereknek, hogy elviseljék a mocsarat.

McRaven emlékeztet bennünket arra, hogy egy napon mindannyian nyakig sárban fogjuk találni magunkat. A siker azonban attól függ, hogy reményt adunk-e az embereknek. Azok, akik mernek nagyot álmodni, reményt ébresztenek és rendelkeznek a világ megváltoztatásának erejével.

10. Soha, de soha ne csengess

A Make Your Bed utolsó tanulsága, hogy soha ne csengess.

A SEALs kiképzőtelepen egy rézharang lóg a komplexum közepén. A harangot minden hallgató láthatja – ez a kulcs ahhoz, hogy abbahagyják a kiképzést, és visszatérjenek egy olyan életbe, ahol már nem kell ágyazási szabályokat betartaniuk, cukros keksznek lenniük, cápákkal úszniuk vagy nyakig sárban ülniük. A harang megkongatásával kiszabadulhatnak.

Ne csengessen a Facebookon keresztül!

Annak ellenére, hogy vonzó lehet egy normális élet, ahol minden nap már nem a kitartás próbája, McRaven azt tanácsolja, hogy ne csengessünk. Végül is a csengetés metafora a feladásra, a kihívásoknak való behódolásra és a célok feladására. Ha nem csengetünk, akkor kitűzhetünk elérhetetlennek tűnő célokat, erős elszántságra tehetünk szert, és kitartóan küzdhetünk a nehézségek ellenére, amíg el nem érjük a sikert.

Népszerű idézetek a Make Your Bed: Little Things That Can Change Your Life…And Maybe the World című könyvből

Íme néhány népszerű idézet a Make Your Bed című könyvből:

Tudom, hogy mindaz, amit az életemben elértem, azoknak köszönhető, akik segítettek nekem az út során.

A hétköznapi emberek és a nagy férfiak és nők egyaránt attól függően definiálhatók, hogy hogyan kezelik az élet igazságtalanságait: Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai és Moki Martin. Néha, bármennyire is igyekszel, bármennyire is jó vagy, végül mégis cukros süti leszel. Ne panaszkodj. Ne a szerencsétlenségedet okold. Állj ki magadért, nézz a jövőbe, és haladj tovább!

A remény a legerősebb erő az univerzumban.

Az ágyam rendes megágyazása nem volt ok dicséretre. Ez volt az elvárás velem szemben. Ez volt az első feladatom a nap folyamán, és fontos volt, hogy jól végezzem el. Ez bizonyította fegyelmezettségemet. Ez mutatta, hogy figyelek a részletekre, és a nap végén emlékeztetőül szolgált arra, hogy valami jót tettem, amire büszke lehetek, függetlenül attól, hogy milyen apró feladat volt.

A feladás soha nem könnyíti meg a dolgokat.

