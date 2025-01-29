A 10 legjobb Bloomfire alternatíva a tudásmenedzsmenthez 2025-ben

Mindannyian egyetértünk abban, hogy a tudás hatalom. De jól tudod-e használni, ha nem kezeled megfelelően?

Vállalkozása valószínűleg számtalan dokumentumban elszórt hatalmas mennyiségű információra támaszkodik. A jól szervezett tudásbázis, amely tele van információkkal az ügyfelekről, termékekről és üzleti folyamatokról, segít eligazodni ebben az adat-tengerben.

Ha tudásmenedzsment szoftvert keres a szervezeti enciklopédiája felépítéséhez, akkor valószínűleg találkozott már a Bloomfire-rel. Azonban a korlátozott integrációs lehetőségek és az alapszintű munkafolyamat-automatizálás akadályozhatja a munkáját.

Ilyen esetben szükséged van egy alternatívára, amely segíthet. Ezért kutattunk és állítottuk össze a 10 legjobb Bloomfire alternatíva listáját.

De mielőtt belevágnánk, íme, mit vettünk figyelembe a lista összeállításakor.

Mit kell keresnie a Bloomfire alternatíváiban?

A Bloomfire intuitív felületéről és hatékony keresési funkciójáról ismert. Keressen olyan Bloomfire alternatívát, amely ezekkel a funkciókkal még többet tud nyújtani tudásmenedzsment stratégiáinak támogatásában.

Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkciókra, amelyeket figyelembe kell vennie:

Hatékony keresési funkció: Keressen Bloomfire alternatívákat egy könnyen használható keresővel, amely lehetővé teszi, hogy a beírás közbeni azonnali javaslatok segítségével gyorsan megtalálja az információkat.

AI-alapú funkciók: Fontolja meg egy olyan tudáskezelő szoftver használatát, amely Fontolja meg egy olyan tudáskezelő szoftver használatát, amely AI-eszközök segítségével intelligens javaslatokat ad a dokumentumcímek, címkék, cikkösszefoglalók és SEO-leírások tekintetében.

Magasan testreszabható: Válasszon egy Bloomfire alternatívát, amely lehetővé teszi, hogy tudásbázisát márkájának stílusához és dizájnjához igazítsa.

Jelentések és elemzések: Válasszon olyan eszközt, amely beépített jelentésekkel és elemzésekkel rendelkezik, hogy könnyen értékelhesse tudásbázisának teljesítményét, nyomon követhesse a mutatókat és a változásokat.

Beépített visszajelzési rendszer: Keressen olyan tudáskezelési megoldást, amely támogatja az egyéni űrlapokat vagy integrálható harmadik féltől származó eszközökkel, hogy összegyűjthesse a fontos felhasználói visszajelzéseket.

Intelligens integrációk: Keressen olyan szoftvert, amely integrálható a csapata meglévő eszközeivel, így gyorsan bevezetheti azt.

A 10 legjobb Bloomfire alternatíva 2024-ben

Funkcióik, árazási terveik és értékeléseik alapján összeállítottuk a 2024-es év 10 legjobb Bloomfire alternatívájának listáját:

1. ClickUp

A ClickUp Item Hubs nézet segítségével könnyedén rendezheti a dokumentumokat, irányítópultokat és táblákat a legutóbbi, kedvencek vagy „Általam létrehozott” kategóriák szerint.

Az első helyen a ClickUp áll a tudásmenedzsment terén – kombináld ezt egy olyan all-in-one termelékenységi platformmal, amelyet minden méretű és iparágú csapat számára terveztek a munka központosítására.

Dolgozzon együtt másokkal, és tartsa naprakészen tudásbázisát a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs minden tudásbázis-igényét kielégíti. Könnyen használható szerkesztő eszközével a dokumentum megjelenését megtekintheti, mielőtt közzéteszi. Különböző típusú tartalmakat, például képeket, ellenőrzőlistákat, beágyazott oldalakat és könyvjelzőket adhat hozzá, hogy rendezett és vizuálisan vonzó darabokat hozzon létre.

És mi van, ha segítségre van szüksége a tartalomhoz? Bármikor bevonhatja csapattársait, hogy egyszerre dolgozzanak ugyanazon a dokumentumon.

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp projekt- és feladatkezelő eszközeinek segítségével, összekapcsolva a dokumentumokat a munkafolyamatokkal és összekötve a tudásbázis-kezelést a projekt végrehajtásával.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást ötletek kidolgozásához, valamint tartalom írásához és szerkesztéséhez másodpercek alatt.

Ha kevés az ideje, bízza a ClickUp Brainre a feladatot. A platform beépített AI Writer for Work funkciója egyszerűsíti a tartalomkészítést azáltal, hogy másodpercek alatt összefoglalja a szöveget, cselekvési tételeket generál, cikkvázlatokat készít és formázza a tartalmat.

A ClickUp felhasználói az AI-t a platform egészén használhatják, javítva ezzel a tudásmenedzsmentet. Ez az integráció lehetővé teszi, hogy tartalmakat írjon és összefoglaljon a vállalati wikikhez, jegyzeteket alakítson át cselekvésre késztető teendőlistákká, kitöltse a tudásbeli hiányosságokat, és ötleteket generáljon belső dokumentumokhoz.

Töltse le ezt a sablont Takarítson meg időt a tudásbázis létrehozásában a ClickUp előre megtervezett sablonjaival!

Ha azonban csak valami kezdő eszközre van szüksége, böngésszen át kiterjedt sablonkönyvtárunkat. Kezdje valami egyszerűvel, például a ClickUp tudásbázis-sablonjával, és építse fel digitális információs könyvtárát. A sablon tartalmaz szakaszokat tudáscikkek, GYIK és források számára, így egyszerűvé teszi a tudás megőrzését és megosztását a vállalaton belül.

A tudáskezelésen túl a ClickUp lehetővé teszi csapatainak, hogy projekteket tervezzenek, nyomon kövessék a változásokat és fenntartsák a szervezettséget a projekt teljes életciklusa alatt. A ClickUp egy kiváló megoldás azoknak a vállalatoknak, amelyek egységes tudás- és projektkezelési platformot keresnek.

A ClickUp legjobb funkciói

Testreszabhatja és fejlesztheti wiki-oldalait a rugalmas stílusbeállítási lehetőségekkel.

Könnyű szervezés mappákba, osztályokba – ahogyan Önnek szüksége van rá.

Az univerzális kereső segítségével másodpercek alatt megtalálhat bármit.

Valós időben együttműködhet csapatával

Szabályozza a szerkesztést, a adatvédelmet és egyéb biztonsági funkciókat

Kapcsolja be a fókusz módot a zavartalan olvasási élmény érdekében.

Könnyedén megtalálhatja a kapcsolódó dokumentumokat, ha összekapcsolja őket a ClickUp feladataival.

Használjon előre megtervezett sablonokat tudásbázisához

Könnyen integrálható több mint 1000 népszerű eszközzel, például a Slackkel, a Zoommal és a Google Drive-val.

A ClickUp korlátai

Kezdeti tanulási görbe

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 12 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

2. SharePoint

via SharePoint

A Microsoft SharePoint egy jól ismert tudáskezelő rendszer, amely lehetővé teszi a tartalmak egyszerű létrehozását, kezelését és megosztását, így tökéletes megoldás a projekt ütemtervének, a vállalati híreknek és egyebeknek a frissítésére.

Segít a munkavállalók tájékoztatásában és elkötelezettségének fenntartásában a vállalati portálokon vagy az intraneten keresztül, valamint a Sharepoint alkalmazáson keresztül személyre szabott frissítésekkel. A SharePointot a testreszabási eszközei teszik különlegessé. Különböző projektekhez és részlegekhez egyedi weboldalakat hozhat létre, egyszerűsítve az erőforrások és alkalmazások megosztását, és ezzel növelve a termelékenységet.

A SharePoint könnyen alkalmazkodik a csapatod stílusához, támogatja az asztali megosztást, a szöveges megjegyzéseket és még sok mást, egy helyen gyűjti össze az összes projektinformációt, és ösztönzi a csapat részvételét.

A SharePoint legjobb funkciói

Kezelj korlátlan tudásbázis-portálokat egy tágas, 1 TB-os tárhelyen.

Vezessen be dokumentumverziókezelést és jóváhagyási munkafolyamatokat

Biztosítsa a biztonságos belső és külső fájlmegosztást

Integrálható az MS Office, a OneDrive, a Microsoft Teams és a Power BI programokkal.

A SharePoint korlátai

A nem Microsoft eszközökkel való integráció kissé nehézkes.

A beállítás kissé bonyolult lehet.

SharePoint árak

SharePoint (1. csomag): 5 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

A Microsoft 365 Business Standard részeként: 12,50 USD/felhasználó havonta (éves számlázás)

SharePoint értékelések és vélemények

G2: 4/5 (8300+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Notion

via Notion

Csapatok számára a Notion egy felhőalapú termelékenységi és együttműködési központtá alakul. Tudásbázis-szoftverként wikiket, dokumentumokat és projekteket egyesít egy AI-alapú, összekapcsolt munkaterületen.

Létrehozhat adatbázisokat, dokumentumokat és belső wikiket a csapat tudásának tárolására és szervezésére, elősegítve ezzel a jobb együttműködést és az egyszerű információcserét.

Egyszerű megjelenése ellenére a Notion testreszabási lehetőségeket kínál, különböző testreszabható sablonokkal és szórakoztató elemekkel, például mémekkel és hangulatjelekkel. Ezáltal személyes tudáskezeléshez is nagyon rugalmas megoldásnak bizonyul.

A Notion legjobb funkciói

Belső tudásbázisok létrehozása oldalakkal és adatbázisokkal

Testreszabhatja a dokumentumokat különböző elemek, például tartalomjegyzék, kapcsolók és kódrészletek segítségével.

Dokumentumok valós idejű közös szerkesztése, valamint a csapattagok megjelölése kérdésekkel és megjegyzésekkel

Összefoglalja és szerkessze a tartalmat, és azonosítsa a legfontosabb pontokat az AI segítségével.

A Notion korlátai

A Notion munkafolyamat-automatizálási triggerei más eszközökhöz képest korlátozottak.

Nem lehet beállítani a felhasználói jogosultságokat a vállalati wikik adat-alcsoportjaira

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 18 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI havonta további 10 dollár/felhasználó áron érhető el.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

4. KnowledgeOwl

via KnowledgeOwl

Az IT-szakemberek körében népszerű tudásmegosztó szoftver, a KnowledgeOwl kiemelkedik azzal, hogy felhasználóbarát és kereshető tudásalapú weboldalakat hozhat létre.

A „helyesírási hibákat toleráló” keresési funkciója megkönnyíti az információk megtalálását, különösen akkor, ha a helyesírás nem az erőssége. A platform tisztán, egyszerűen és intuitív módon működik, így könnyű felépíteni és karbantartani az ügyfelek és alkalmazottak tudásbázisait.

A KnowledgeOwl jól működik olyan vállalkozások számára, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak, egyszerű módszert kínálva számukra olyan tartalmak kezelésére, mint a szoftveres útmutatók, irányelvek és folyamatok.

A KnowledgeOwl legjobb funkciói

Rendezés és navigálás rugalmas tartalomjegyzékkel

Használja a WYSIWYG (What You See Is What You Get) szerkesztőt, és szerkessze a forrás HTML-kódot.

Adjon hozzá belső megjegyzéseket a szerzőknek, és értesítse mindenkit a frissítésekről.

Ellenőrizze a tartalomhoz való hozzáférést és a márkaépítést privát domainnevekkel

Határozza meg a keresési kifejezéseket a konkrét cikkek eredményeihez

A KnowledgeOwl korlátai

Korlátozott testreszabott jelentéskészítési funkciók

Kis szervezetek számára nem költséghatékony

KnowledgeOwl árak

Egy tervezet: 100 dollártól/hónap

Üzleti extrák: 275 USD/hó-tól

Vállalati extrák: 1150 USD/hó-tól

KnowledgeOwl értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

5. Confluence

via Confluence

A Confluence egy másik megbízható lehetőség a tudás kezelésére. Ideális projektdokumentációk és belső wikik létrehozásához, szerkesztéséhez és szervezéséhez.

Egyszerűen hozza létre dokumentumait és vizualizálja ötleteit a Confluence Pages és Whiteboards funkcióival. Ezután rendezheti őket Spaces-be – hasonlóan a mappákhoz – és eldöntheti, melyek legyenek nyilvánosak vagy privátak, így mindenki valós időben tud együtt dolgozni.

Az emberek különösen dicsérik a Confluence-t azért, mert javítja a belső kommunikációt. A tudásmenedzsmenten túlmenően központosítja a műszaki információkat, így a frissítések és a projekttervek könnyen hozzáférhetők.

A Confluence legjobb funkciói

Hozzon létre, szerkesszen és szervezzen tartalomadatbázist ingyenesen, valós időben.

Használjon rugalmas és testreszabható tereket, hogy dedikált területeket hozzon létre konkrét projektekhez vagy részlegekhez.

Használjon olyan AI eszközöket, mint a ChatGPT, a Copywriter és a Wordsmith a gyors tartalomkezelési feladatokhoz.

Automatizálja a több dokumentumban ismétlődő feladatokat a hatékonyság növelése érdekében.

Használja a fejlett keresési funkciókat a gyors és pontos információkereséshez.

A Confluence korlátai

Nehézségek a PDF formázással és exportálással

A műszaki dokumentáció létrehozásához szükséges jogosultságok kezelése bonyolult feladat.

Confluence árak

Ingyenes

Standard: 6,05 USD/felhasználó havonta

Prémium: 11,55 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3300+ értékelés)

6. HelpDocs

via HelpDocs

Ha ügyfélszolgálati információkat szeretne létrehozni és kezelni, a HelpDocs kiváló alternatíva a Bloomfire-hez.

Ezt az adatbázis-szoftvert kis startupok és nagyvállalatok egyaránt használják. Könnyen kezelhető felülettel és beépített szerkesztővel rendelkezik, amelynek segítségével testreszabható adatbázisok hozhatók létre képekkel és videókkal.

Miután létrehozta önkiszolgáló tudásbázisát, a cikkeket különböző témákba vagy szakaszokba rendezheti, és címkékkel megkönnyítheti a felhasználók számára az információk megtalálását.

A HelpDocs más eszközökkel, például támogatási platformokkal és csevegőrobotokkal is jól integrálható, javítva ezzel a támogatási élményt.

A HelpDocs legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi tudásbázis-sablonokat , amelyek illeszkednek márkájához és stílusához.

Időt takaríthat meg és hatékonyabban dolgozhat , ha a gyorsan betöltődő, előre megtervezett sablonokat választja.

Legyen naprakész a tervezett cikkfrissítésekkel és a számozott verziókkal

Integrálja olyan kommunikációs és támogatási eszközökkel, mint a Slack, az Intercom és a Drift.

Ellenőrizze a cikkekhez való hozzáférést és láthatóságot az alkalmazottak és az ügyfelek számára

A HelpDocs korlátai

A felhasználók szerint a szoftver több kisebb probléma miatt hibásan működhet.

HelpDocs árak

Kezdő ár: 69 USD/hó

Build: 139 USD/hó

Grow: 279 USD/hó

HelpDocs értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Guru

via Guru

A Bloomfire kiváló alternatívájaként a Guru a keresési, intranetes és wiki funkciókat egy egyszerű platformba egyesíti. Robusztus keresési funkciójával, hasznos javaslataival és verziókezelésével kiválóan alkalmas belső tudásbázisok felépítésére és kezelésére.

A Guru wiki funkciói mesterséges intelligenciával működnek, így könnyen használhatók. Úgy tervezték, hogy mindenki számára egyszerű legyen, függetlenül attól, hogy tartalomadatbázist hozol létre, vagy válaszokat keresel. A szerzők mesterséges intelligencia segítségével jelölhetik meg a szakértőket és írhatnak jobb szövegeket, míg a keresők közvetlen és hasznos válaszokat kapnak.

Ráadásul jól működik olyan eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce és a Microsoft Teams, így még könnyebbé téve a csapatmunkát.

A Guru legjobb funkciói

Hozzon létre és kezeljen tudáskártyákat, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy megjegyzéseket és kérdéseket fűzzenek hozzájuk.

Vizsgálja meg a tudásbázist, és csatlakoztassa a külső eszközöket a komplex válaszokhoz.

Szinkronizálja meglévő munkafolyamatait és platformjait valós időben

Együttműködés kontextusban megjelenő megjegyzések és csapatok számára létrehozott terek segítségével

Guru korlátai

A vizuális arculat és az elrendezés testreszabási lehetőségei korlátozottak.

A keresési funkció javítható

Guru árak

Ingyenes 30 napos próba

All-in-one: 18 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Egyedi árazás

Guru értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (200+ értékelés)

8. Trainual

via Trainual

Ha platformra van szüksége az új munkatársak beillesztésének és képzésének kezeléséhez, próbálja ki a Trainualt. Ez egy tudásátadási és képzési platform, amelyet növekvő csapatok számára terveztek.

A Trainual segítségével könnyedén dokumentálhat, rendszerezhet, kioszthat és kereshet minden folyamatot, irányelvet és eljárást. Az új munkatársak beillesztésének és képzésének automatizálására összpontosítva a Trainual megteremti az alapot a gyorsabb skálázhatósághoz.

Használhatja tudásbázisok építésére, munkafolyamatok meghatározására, szerepkörök tisztázására és a képzés következetességének biztosítására. Ez segít a vállalkozásoknak megtartani a tehetségeket, fenntartani a következetességet és csökkenteni a napi működési terheket.

A Trainual legjobb funkciói

Központosítsa összes üzleti folyamatát interaktív wikik be, és hozzon létre egy üzemeltetési kézikönyvet.

Automatizálja az új munkatársak beilleszkedését azáltal, hogy a tartalmakat szerepkörökhöz, osztályokhoz vagy helyszínekhez rendeli.

Tartsa meg tehetséges munkatársait azáltal, hogy folyamatos képzéssel motiválja őket

Erős keresési funkciójával megtalálhatja és hivatkozhat a SOP-okra és a képzési anyagokra.

A Trainual korlátai

A gyakori változások megnehezítik a csapatok képzését

Az oldalak betöltése sokáig tart

Trainual árak

Kisvállalkozások: 300 USD/hó

Növekvő vállalkozás: 500 USD/hó

Unlimited: Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

9. Document360

via Document360

A Document360 kiemelkedik a tudásbázisoktól a műszaki dokumentumokig terjedő, kiváló minőségű dokumentációk létrehozásában. Intuitív felületével egyszerűvé teszi a dolgokat, megkönnyítve az együttműködést és a tudás központosítását.

A rendszer blokkszerkesztője biztosítja a tartalom létrehozásának egyszerűsítését, míg a testreszabási lehetőségek finomhangolást tesznek lehetővé, így a rendszer alkalmazkodik a különböző dokumentációs igényekhez, a munkatársak betanításától az ügyfelek gyakran ismételt kérdéseiig.

A Document 360 egy értékes tudáskezelő eszköz különböző méretű vállalkozások számára, beleértve a startupokat, a nagyvállalatokat és a növekvő szervezeteket.

A Document360 legjobb funkciói

Tartalom létrehozása, kezelése és felülvizsgálata a belső tudásbázis-portálon keresztül

Használja a külső tudásbázis webhelyet dokumentumainak nyilvános vagy magánjellegű megosztásához.

Részletes elemzésekkel nyomon követheti, hogyan tekintik meg és használják fel tartalmát.

Találd meg dokumentumaidat fejlett szűrők, kulcsszókeresések és AI-alapú javaslatok segítségével.

A Document360 korlátai

Nincsenek benne olyan alapvető funkciók, mint a beépített helyesírás-ellenőrző és a nyelvi fordítás.

A tervezés és az elrendezés módosításához egyedi kódolás szükséges.

Document360 árak

Ingyenes

Standard: 199 USD/projekt havonta

Professzionális: 299 USD/projekt havonta (éves számlázás)

Üzleti: 399 USD/projekt havonta (éves számlázás)

Vállalati: 599 USD/projekt havonta (éves számlázás)

Document360 értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (375+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (190+ értékelés)

10. Slab

via Slab

Mindenféle csapat számára készült Slab egy elsőrangú vállalati tudáskezelő eszköz, amelyet általában különböző igényű mérnöki csapatok kedvelnek. Különösen kiemelkedő a vizuális wikik és a fejlett formázási lehetőségek miatt.

A Slabot modern kialakítása teszi különlegessé, amely megkönnyíti a navigációt. A szokásos mappa-beállítás helyett a Slab bevezeti a „Slab Topics” funkciót, amely megkönnyíti a csapat tagjai számára az információk megtalálását.

Minden a együttműködésről és a tudásmegosztásról szól, olyan funkciókkal, mint a közös szerkesztés, a verziókezelés és a kommenteken keresztül történő megbeszélések.

Továbbá, ha Business vagy Enterprise csomagot használ, a Slab segítségével egyedi identitást adhat belső wikijének egyéni domain használatával, így személyre szabhatja tudásbázisának kezelését.

A Slab legjobb funkciói

Szervezze a tartalmakat mappák, címkék és témák segítségével, javítva ezzel a keresési funkciókat.

Gyorsan integrálható más szoftverekkel, táblázatokkal és feladatkezelőkkel a nagyobb kényelem érdekében.

Az eszköz intuitív felületével és modern formázási lehetőségeivel összpontosítson a tartalomkészítésre!

Maximalizálja az eszközök használatát a segítségnyújtó központ támogatásával és az egyetem videó oktatóanyagaival.

Slab korlátozások

Korlátozott szerkesztési funkciók

Csak dokumentumok létrehozását és tárolását támogatja, csapatokat vagy feladatokat nem tud kezelni.

Árképzés

Ingyenes

Indulás: 8 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Slab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (270+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Egyszerűsítse a tudásmenedzsmentet a legjobb Bloomfire alternatívával

Akár a tudásbázisát a vállalatának betekintésének nyomon követésére, fontos információk keresésére, akár új alkalmazottak betanítására használja, egy jól szervezett tudásbázis új magasságokba emelheti vállalkozását. Növeli az ügyfél-elégedettséget a támogatási platformok esetében, és hosszú távon javítja azok minőségét.

Válasszon a 10 legjobb Bloomfire alternatíva közül, és találja meg azt, amelyik a legjobban megfelel az üzleti igényeinek.

Ha azonban egyet kellene ajánlanunk Önnek, akkor a ClickUp-ot javasolnánk. A ClickUp robusztus dokumentumkezelést, AI funkciókat és testreszabási lehetőségeket kínál, amelyek segítenek az ideális tudásbázis felépítésében.

A legjobb az egészben, hogy a kezdés ingyenes. Regisztrálj a ClickUp-ra, és próbáld ki magad!