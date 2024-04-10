Mi az ütemterv-eltérés és hogyan kell kiszámítani?

Biztosan hallott már a „idő pénz” mondásról. Bár ez a mondás a munka és az élet szinte minden területére érvényes, a projektmenedzsmentben különösen igaznak bizonyul. A projekt pénzügyi értékét vagy az idő, vagy a minőség határozza meg.

A projektmenedzsment háromszögének összetevőinek kezelése, amelyek átfedik egymást a hatókör, az idő és a költségek tekintetében, kényes egyensúlyozási feladat. Az elvárásoknak megfelelő optimális érték eléréséhez a idő és az erőforrások tudatos felhasználása szükséges. A határidők és a teljesítések összehangolásának középpontjában a menetrend áll, amely a siker gerincét képezi.

Az ütemterv egy gondosan kidolgozott útiterv, amely a kezdetektől a projekt tervezésén és végrehajtásán át irányítja a tevékenységeket. A projekt megvalósítása azonban bonyolult folyamat. A tapasztalt projektmenedzserek az ütemterv eltéréseket alkalmazzák az ilyen váratlan fordulatok kezelésére.

Itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell róla – a menetrendeltérés képletétől kezdve annak valós projektekben való alkalmazásáig.

Mi az ütemterv-eltérés?

Mindannyian tudjuk, mit jelent az ütemterv. Ez egy idővonal, amelyet követni szeretnénk egy meghatározott cél eléréséhez, ez az elvárt ütemterv.

Azonban váratlan események miatt előfordulhat, hogy a projekt végrehajtása során eltér a tervezettől. A tényleges ütemterv tartalmazni fogja ezeket az eltéréseket.

Az ütemterv-eltérés (SV) az alapütemterv és a tényleges előrehaladás közötti különbséget méri. Ez egy kulcsfontosságú teljesítménymutató, amely jelzi, hogy egy projekt egy adott időpontban előrehalad-e az ütemtervhez képest, a terv szerint halad-e, vagy lemarad-e az ütemtervtől.

A menetrendeltérés megértése

Az alapvető ütemterv-eltérés képletének két alapvető eleme van. Ezek a következők:

Megszerzett érték (EV): A ténylegesen felhasznált költségvetést jelenti. Az EV kiszámításához szorozza meg a projekt teljes költségvetését az eddig elvégzett munka százalékos arányával. Ez egy ablak a projekt ütemtervére és teljesítményére. Tervezett érték (PV): A projekt várható költségvetésének felhasználását ábrázolja egy adott időpontig. Kiszámításához a projekt teljes költségvetését megszorozzuk az addig elvégzendő munka százalékos arányával. Segít felmérni, hogy a projekt a várt ütemterv szerint halad-e, és hogy szükséges-e : A projekt várható költségvetésének felhasználását ábrázolja egy adott időpontig. Kiszámításához a projekt teljes költségvetését megszorozzuk az addig elvégzendő munka százalékos arányával. Segít felmérni, hogy a projekt a várt ütemterv szerint halad-e, és hogy szükséges-e az erőforrások kiegyenlítése

Ezeknek a változóknak a megismerése segít a menetrend eltérésének kiszámításában a következő képlet alkalmazásával:

SV = EV – PV

Hol,

SV = ütemterv-eltérés

EV = megszerzett érték

PV = tervezett érték

A menetrendeltérés kiszámításának néhány alternatívája a következő képletet használja:

SV = BCWP – BCWS

Hol,

BCWP = a végzett munka költségvetés szerinti költsége

BCWS = A tervezett munkák költségvetési költsége

Miután megkapta az ütemterv-eltérés értékét, azt a következő módon értelmezheti:

SV > 0: A pozitív ütemterv-eltérés azt jelenti, hogy a projekt az ütemterv előtt jár, vagyis a projekt előrehaladása jobb, mint a tervezett.

SV = 0: A eltérés hiánya azt jelenti, hogy a projekt a terv szerint halad, és a tényleges előrehaladás megegyezik a tervezett előrehaladással.

SV < 0: A negatív ütemterv-eltérés azt jelenti, hogy a projekt elmarad az ütemtervtől. Ez azt jelzi, hogy a projekt tényleges előrehaladása elmarad a tervezettől.

Az ütemterv-eltérés százalékos értéke (SV%) az eltérés százalékos értékét mutatja, és egyszerűbb módszert kínál a projekt nyomon követésére.

SV% = (SV/PV)*100

Az ütemterv-eltéréshez hasonlóan a negatív SV% a projekt lemaradását jelzi, míg a pozitív SV% azt sugallja, hogy a projekt az ütemtervnél előrébb tart.

Ezzel az alapvető ütemterv-eltérés képlettel kiszámíthatja a projekt ütemezésének és előrehaladásának nyomon követéséhez szükséges egyéb projektmenedzsment KPI-ket.

Ütemezési teljesítményindex (SPI)

Az ütemterv teljesítményindex (SPI) a megszerzett érték és a tervezett érték aránya. Ez a teljesítménymutató méri a projektben az időhatékonyságot.

SPI = EV/PV

Miután kiszámította a teljes ütemterv teljesítményindexet, azt az alábbiak szerint értelmezheti:

SPI > 1: A projekt előrehaladottabb a tervezettnél

SPI = 1: A projekt az ütemterv szerint halad

SPI < 1: A projekt elmarad a menetrendtől

Ha számításokról van szó, használjon projektmenedzsment szoftvert a számok feldolgozásához.

Komplex számításokhoz egyéni képletet definiálhat a ClickUp-on

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, konfigurálható képletmezőket kínálnak a projekthez kapcsolódó számítások egyszerűsítésére. A pontosságot nem befolyásoló, felesleges, nagy teljesítményű számítások kiküszöbölésével a projektmenedzsmentre koncentrálhat.

Az ütemterv-eltérés és a megszerzett érték menedzsment közötti kapcsolat

Az elért érték menedzsment (EVM) egy projektmenedzsment módszertan, amely ötvözi a projekt költségeit, ütemtervét és teljesítményadatait, hogy teljes képet adjon a projekt előrehaladásáról.

Az ütemterv-eltérés (SV) ennek a tágabb keretnek az egyik alapvető eleme. Ez a tervezett érték (PV) és a megszerzett érték (EV) közötti különbség.

A menetrend bármely eltérése a meghatározott időpontig elvégzendő munkák megfelelő költségeltérését jelenti. Ez egy teljes körű menetrend-teljesítménymutató, mivel ennek az értéknek bármely eltérése jelzi, hogy a projekt elmarad-e a menetrendtől, előrébb jár-e, vagy pontosan halad-e.

Az SV mutató más KPI-kkel, például a költségteljesítmény-indexszel, a projekt hátralévő idejével, a projekt költségvetésével stb. kombinálva átfogó eszközkészletként szolgál a projekt állapotának elemzéséhez, a projekt ütemtervének kezeléséhez és az erőforrások egyensúlyának fenntartásához a projekt teljes életciklusa alatt.

A menetrendeltérések kiszámításának fontossága

Az ütemterv-eltérés számításai rávilágítanak a projekt előrehaladását befolyásoló különböző változókra. Ha a projektmenedzserek figyelemmel kísérik ezeket a kockázatokat és lehetőségeket, akkor beavatkozhatnak a határidők betartása érdekében. Azonban ez nem csupán a projekt időgazdálkodásának segítését jelenti.

Íme egy lista azokról az okokról, amelyek miatt a projektmenedzsereknek ki kell számolniuk az ütemterv eltérést:

Teljesítményértékelés

Az ütemterv-eltérés és más teljesítménymutatók segítenek a projekt hatékonyságának értékelésében. Világos és reális képet adnak a projekt teljesítményéről az ütemterv függvényében. Például az SV pozitív értéke azt jelenti, hogy a projekt előrébb tart a becsült ütemtervnél, és fordítva.

A projekt állapotának számszerűsítése lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy összehasonlítsák a teljesítményt, és megtegyék a szükséges lépéseket a haladás biztosítása és a kockázatok minimalizálása érdekében. Emellett a projektmenedzserek azonosíthatják azokat a területeket, ahol a projekt kiemelkedő vagy elmarad, így megalapozott döntéseket hozhatnak a projekt ütemezett haladásának biztosítása és teljesítményének javítása érdekében.

A probléma azonosítása

Az ütemterv-eltérés a proaktív éberséget testesíti meg. A tényleges előrehaladás kiszámításával és a tervezett előrehaladással való összehasonlításával a projektmenedzserek felismerhetik a potenciális projektmenedzsment kihívásokat.

Még a legkisebb eltérés is a menetrendben korai figyelmeztető rendszerként működik, jelezve a potenciális problémákat vagy kérdéseket egy adott feladat vagy fázis kapcsán a projektben.

Használja ezeket a mutatókat a kockázatok csökkentésére, korrekciós intézkedések végrehajtására és az erőforrások stratégiai újraelosztására. A korai beavatkozás megakadályozza a problémák láncreakcióját, és elősegíti a rugalmasabb és sikeresebb projektkörnyezet kialakítását.

Hatékony döntéshozatal

Az ütemterv eltérésének kiszámítása elengedhetetlen a hatékony döntéshozatalhoz a projektek irányítása során. A projekt előrehaladásának összehasonlításával a projektmenedzserek megérthetik, hogy a projekt előrehaladása az ütemtervnek megfelelő-e.

Ezeknek az ismereteknek a segítségével megfontoltan dönthetnek a tevékenységek ütemezéséről, az erőforrások elosztásáról, az ütemtervek módosításáról, az érdekelt felek bevonásáról vagy a korrekciós intézkedések végrehajtásáról.

Például a projektmenedzsment szakember átirányíthatja az erőforrásokat a pozitív eredményeket elérő csapatoktól azokhoz a csapatokhoz, amelyek negatív ütemterv-eltéréssel rendelkeznek. Az ilyen finomítások stratégiai döntéshozatallal javítják a projekt teljesítményét, elősegítve a projekt sikeres megvalósítását.

Érdekelt felek közötti kommunikáció

Tartsa naprakészen az érdekelt feleket a ClickUp segítségével

A projektmenedzserek a menetrend eltérését felhasználhatják arra, hogy reális képet kapjanak a projekt menetrendjéről. Miután megismerték a tényeket, tájékoztathatják az érdekelt feleket a projekt jelenlegi állapotáról. A menetrend előtti haladás bizalmat és elégedettséget kelt az érdekelt felek körében.

Másrészt, a megállapodott ütemtervben előforduló esetleges késedelmek vagy visszaesések proaktív közzététele elősegíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Visszaesések vagy késedelmek esetén a projektmenedzserek érdemben bevonhatják az érdekelt feleket a projekt elvárásainak újrakalibrálásába a hatókör, a teljesítések és az ütemtervek tekintetében. Szükség esetén további erőforrásokat is igényelhetnek a projekt sikeres befejezéséhez.

Erőforrás-optimalizálás

Ahogy már széles körben tárgyaltuk, a projekt ütemterv-eltérése segíthet a hatékony erőforrás-gazdálkodásban. Az ütemtervnél előrébb járó projektekben előfordulhat, hogy az erőforrások nem kerülnek teljes mértékben kihasználásra, ami növelheti a projekt költségeit. Ezeket a fennmaradó erőforrásokat más projektekhez vagy kritikus területekhez is át lehet csoportosítani a projektfejlesztés felgyorsítása érdekében.

Másrészt, ha egy projekt elmarad a tervezett ütemtervtől, az erőforrás-korlátozások vagy hatékonysági problémák miatt lehet. Ebben az esetben a projektmenedzser optimalizálhatja az erőforrások elosztását, hogy a szűk keresztmetszeteket azonnal megoldja.

Az ütemterv-eltérés közvetlenül kapcsolódik a költségeltéréshez, mivel az erőforrások általában a projektköltségek legnagyobb részét teszik ki. Nem meglepő, hogy az ütemterv-eltérés alternatívája a tényleges és a tervezett költségek közötti különbség (BCWP—BCWS)!

Kockázatkezelés

Láttuk, hogy az ütemterv-eltérés közvetlenül kapcsolódik a költségeltéréshez, ami viszont rávilágít a projektköltség-kockázatok kezelésének fontosságára. Hasonlóképpen láttuk azt is, hogy az ütemterv-eltérés lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a potenciális problémák korai felismerését és azok csírájában való elfojtását. A kockázat azonban nem mindig késések formájában jelentkezik.

A gyorsított ütemtervek, amelyeknél a projekt egyes részei előrehaladhatnak a tervezett ütemtervhez képest, szintén kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha függőségek is szerepet játszanak – és a menetrendeltérés segíthet ezek kezelésében.

Az ilyen kézzelfogható előnyökkel a menetrendeltérés szerepe a kockázatok felismerésében és kezelésében nyilvánvalóvá válik. A lehetséges kockázatok előrejelzése lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy hatékony kockázatkezelési és -csökkentési stratégiákat hajtsanak végre.

Folyamatos fejlesztés

A projektmenedzserek a eltéréselemzés segítségével betekintést nyerhetnek a projekt előrehaladtával kialakuló különböző trendekbe, mintákba és betekintésekbe. Például a pozitív ütemterv-eltérés olyan hatékony gyakorlatokat tár fel, amelyeket megismételhetnek. Ezzel szemben a negatív ütemterv-eltérés a hatékonysági hiányosságokat emeli ki.

Az ilyen szisztematikus értékelés lehetővé teszi számukra, hogy tanuljanak tapasztalataikból, és finomítsák a projekttervezési folyamatokat és a legjobb menedzsment gyakorlatokat a jövőbeli vállalkozásokban. Értékeli a projektmenedzser képességeit és értékeli a projektcsapat teljesítményét. A rendszeres teljesítményeltérés-elemzések iteratív módon finomítják a projekt eredményeit.

A menetrendeltérés valós példái

Valós példák segítségével szemléltetjük, hogyan kell elvégezni az ütemterv-eltérés számításait.

1. példa: Építési projekt

Tegyük fel, hogy egy 1 000 000 dolláros teljes költségvetésű építési projektet irányít. A projekt befejezését a következő 12 hónapra tervezik.

A menetrend eltérést hat hónap után számítja ki. Ehhez először ki kell számolnia a tervezett és a megszerzett értékeket.

Tervezett érték : Ez a hat hónapos határidőig elvégzendő munkák költségvetésében szereplő költség. Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a munkák 50%-át a hatodik hónap végéig el kellett volna végezni. Ezen adatok alapján számítsa ki a PV-t a következőképpen: PV = 50% ✕ 1 000 000 $ = 500 000

PV = 50% ✕ 1 000 000 USD = 500 000 USD

Megszerzett érték : Ez az eddig elvégzett munka tényleges költsége. Tegyük fel, hogy a hatodik hónap végére a munka csak 40%-a készült el. Ezzel az EV-t a következőképpen számíthatja ki: EV = 40% ✕ 1 000 000 $ = 400 000

EV = 40% ✕ 1 000 000 USD = 400 000 USD

PV = 50% ✕ 1 000 000 $ = 500 000

EV = 40% ✕ 1 000 000 USD = 400 000 USD

Most számítsuk ki az ütemterv-eltérést:

SV = EV – PV

SV = 400 000 – 500 000 dollár

SV = -100 000 USD

A negatív érték azt jelzi, hogy a projekt hat hónap után elmarad a menetrendtől. A projektmenedzserek ezt figyelembe veszik, és korrekciós intézkedéseket hajtanak végre, hogy a projekt visszatérjen a menetrendhez.

2. példa: Szoftverfejlesztési projekt

Tegyük fel, hogy csapata nyolc hónap alatt fejleszti ki egy szoftveralkalmazást. A feladat elvégzésére 600 000 dolláros költségvetéssel rendelkezik.

Úgy dönt, hogy két hónap elteltével értékeli a projekt ütemterv-eltérését. Ismét kezdje a tervezett és a realizált értékek kiszámításával.

Tervezett érték : Általában a második hónapra a munka 25%-át el kell végezni. Ennek alapján az érték a következő lenne: PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár

PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár

Megszerzett érték : A projektcsapat hatékony munkájának köszönhetően a második hónapra a tervezett munka 40%-át elvégezte. Ennek megfelelően: EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD

EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD

PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár

EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD

Most számítsuk ki az ütemterv-eltérést:

SV = EV – PV

SV = 240 000 USD – 150 000 USD

SV = 90 000 dollár

A pozitív eltérés azt jelzi, hogy a projekt a második hónapban 90 000 dollárral előrébb jár a tervezettnél. Ezen teljesítmény alapján a vezetők átcsoportosíthatják az erőforrásokat és felgyorsíthatják az egymással összefüggő feladatokat, hogy betartsák a projekt ütemtervét.

A fenti példák viszonylag egyszerűek és leegyszerűsítettek. Azok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a projektek lineárisan haladnak. A valós projektek azonban valamivel összetettebbek, számos egymástól függő tényezővel, amelyek késleltethetik vagy felgyorsíthatják a projekt ütemtervét. Használjon fejlett digitális eszközöket, mint például a ClickUp for Project Management, hogy teljes képet kapjon a projektről és annak egymástól függő tényezőiről.

Kezelje a projekt ütemtervét és függőségeit a ClickUp segítségével

Bár a ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely nem végez szigorúan ütemterv-eltérés vagy megszerzett érték menedzsment számításokat, felhasználhatja azt az ütemtervek nyomon követésére és kezelésére. Erről részletesen a következő szakaszokban fogunk beszélni.

A legfontosabb tippek a projekt ütemterv-eltéréssel való munkához

Most, hogy már tudja, mi is az ütemterv-eltérés és milyen különböző aspektusai vannak, nézzük meg, hogyan lehet azt felhasználni a hatékonyság javítására és az ütemterv betartására. Íme néhány hasznos tipp és trükk:

Számítsa ki rendszeresen az ütemterv eltérés értékét. Kövesse nyomon ezt az értéket a projekt teljes életciklusa alatt, a projekt tervezési folyamatától a befejezésig, az eltérések korai felismerése és a megfelelő időben történő beavatkozás érdekében.

Ahelyett, hogy az SV értékeket önmagukban vizsgálná, hasonlítsa össze őket más mutatókkal, például a költségeltéréssel, az ütemterv teljesítményindexével, az elvégzett munkával stb., hogy átfogó képet kapjon a projekt teljesítményéről.

Állítson be előre meghatározott értékeket az SV küszöbértékre és tűréshatárokra, hogy gyorsan azonosíthassa, amikor az eltérés meghaladja az elfogadható határértékeket, és azonnali intézkedést tegyen.

Bár a korrekciós intézkedések elengedhetetlenek, el kell végeznie a kiváltó okok elemzését is, hogy azonosítsa, mi okozta az eltérést. Ennek a szempontnak a megértése segít megelőzni a hasonló események bekövetkezését a jövőben.

Használja ki az SV-adatokat a forgatókönyv-tervezéshez. A különböző „mi lenne, ha” forgatókönyvek feltárása rávilágít az erőforrás-elosztás vagy a projekt hatókörének változásai potenciális hatására, hogy megértsük a különböző projekt háromszög elemeinek kölcsönhatását.

Fordítson különös figyelmet a projekt kritikus útjának feladatait, mivel ezek bármilyen változása hatással lesz a projekt eredményeire és ütemtervére.

Használja az automatizálási eszközöket az SV-értékek kiszámításának és összehasonlításának automatizálásához, hogy azokat hatékonyabban nyomon követhesse és elemezze.

Hasonlítsa össze az SV értékeket a korábbi adatokkal, és vetítse őket az iparági szabványokra, hogy relatív képet kapjon a projekt teljesítményéről.

Használjon testreszabható projektütemterv-sablonokat a projekt idővonalainak és ütemterveinek kezeléséhez, miközben szemmel tartja a függőségeket.

Maradjon a pályán a ClickUp segítségével

Mint már említettük, a ClickUp hagyományosan nem EVM-platform. A ClickUp azonban egyedi projektmenedzsmentet kínál, amely megfelelően módosítható ennek a célnak az elérése érdekében.

A ClickUp alkalmazást a következő módokon használhatja az ütemterv-eltérés nyomon követésére és kezelésére:

Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat a projektcsapat tagjai számára. Állítson be határidőket ezekhez a feladatokhoz, hogy biztosítsa azok ütemezett teljesítését. A befejezett munkák és az előrehaladás százalékos arányának nyomon követésével manuálisan kiszámíthatja az EV, PV és SV értékeket, vagy exportálhatja az adatsorokat táblázatkezelő eszközökbe, például a Google Sheetsbe és a Microsoft Excelbe, hogy azokat részletesen elemezze.

Készítsen projektütemtervet a ClickUp feladatok kezelési funkciójával

Ha a kézi számítás túl bonyolult, írja be ezeket az értékeket az egyéni képletmezőkbe, és közvetlenül megkapja az eredményeket. Ha közvetlenül a platformon érheti el ezt a funkciót, elkerülheti a kontextusváltást, és teljes mértékben a feladatra koncentrálhat.

Integrálja az időkövető eszközökkel, hogy rögzíthesse az egy feladatra fordított időt és az azzal járó erőfeszítést. Bár ez közvetlenül nem befolyásolja az EV-t, segíthet a hatékony erőforrás-gazdálkodásban és adatokat szolgáltathat a feladat elvégzésének értékeléséhez, ami közvetetten szerepet játszik az eltéréskezelésben.

Állítson be automatizált munkafolyamatokat, amelyek akkor aktiválódnak, amikor az SV értékek elérik a kritikus szintet. Az erőforrások optimalizálásától a kiváltó okok részletes elemzéséig a ClickUp segíthet a következő lépések megtervezésében.

Ha ezekhez a kívánatos funkciókhoz még az együttműködést is hozzáadjuk, akkor a ClickUp a legjobb ütemezési alkalmazásnak bizonyul, amely minimálisra csökkenti az eltéréseket. Regisztráljon, hogy többet tudjon meg.

GYIK

1. Hogyan számolják ki az ütemterv eltérést a projektmenedzsmentben?

Az ütemterv-eltérés (SV) a következő képlet segítségével számítható ki: SV = EV – PV

Itt az EV a megszerzett érték (a elvégzett munka értéke), a PV pedig a tervezett érték (a elvégzendő munka értéke). Ez a módszer kvantitatív mérőszámot ad a tervezett és a tényleges ütemterv közötti eltérésről.

2. Mit jelent, ha az ütemterv eltérés negatív?

A negatív SV azt jelzi, hogy a projekt elmarad a menetrendtől, és ideje kivizsgálni és megtalálni a késedelem kiváltó okát. A következő lépés a korrekciós intézkedések meghozatala.

3. Mit jelent, ha az ütemterv eltérés pozitív?

A pozitív SV azt jelenti, hogy a projekt előrehaladottabb a tervezettnél. Ebben az esetben megvizsgálhatja az összes tényezőt, amely hozzájárult a pozitív eredményhez, és ezt a jövőben más projektekben is alkalmazhatja.

4. Hogyan tudják a projektmenedzserek hatékonyan figyelemmel kísérni az ütemterv eltéréseket?

A projektmenedzserek a következő módszerekkel hatékonyan figyelemmel kísérhetik az ütemterv eltéréseket egy projektmenedzsment eszköz segítségével:

A feladatok előrehaladásának és befejezésének rendszeres frissítése

A beépített jelentéskészítési és elemzési funkciók kihasználása

Az SV-értékek küszöbértékének vagy tűréshatárának meghatározása értesítések vagy riasztások megjelenítéséhez

Trigger-alapú kockázatkezelési tervek kidolgozása a eltérések minimalizálása érdekében

A kumulatív ütemterv-eltérés tendenciáinak rendszeres felülvizsgálata

5. Mi a menetrendeltérés jelentősége a projektmenedzsmentben?

Az ütemterv-eltérés számszerűen értékeli, hogy egy projekt mennyire tartja be a előírt ütemtervet. Az ilyen értékelés elvégzése után a projektmenedzserek a következőkre használhatják fel:

A projekt teljesítményének és állapotának mérése

Tájékozott döntések meghozatala a ténylegesen elvégzett munka alapján

Azon területek azonosítása, ahol a projekt kiemelkedő vagy elmarad

Javító intézkedések végrehajtása a projekt ütemezett haladásának biztosítása érdekében

Kommunikáció a belső és külső érdekelt felekkel a projekt állásáról

6. Hogyan segítheti a menetrendeltérés a projekt kockázatkezelési stratégiáját?

Az ütemterv-eltérés a következő módon segítheti a projekt kockázatkezelését: