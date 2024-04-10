Mi az ütemterv-eltérés és hogyan kell kiszámítani?

Biztosan hallott már a „idő pénz” mondásról. Bár ez a mondás a munka és az élet szinte minden területére érvényes, a projektmenedzsmentben különösen igaznak bizonyul. A projekt pénzügyi értékét vagy az idő, vagy a minőség határozza meg.
A projektmenedzsment háromszögének összetevőinek kezelése, amelyek átfedik egymást a hatókör, az idő és a költségek tekintetében, kényes egyensúlyozási feladat. Az elvárásoknak megfelelő optimális érték eléréséhez a idő és az erőforrások tudatos felhasználása szükséges. A határidők és a teljesítések összehangolásának középpontjában a menetrend áll, amely a siker gerincét képezi.
Az ütemterv egy gondosan kidolgozott útiterv, amely a kezdetektől a projekt tervezésén és végrehajtásán át irányítja a tevékenységeket. A projekt megvalósítása azonban bonyolult folyamat. A tapasztalt projektmenedzserek az ütemterv eltéréseket alkalmazzák az ilyen váratlan fordulatok kezelésére.
Itt megtalálja mindazt, amit tudnia kell róla – a menetrendeltérés képletétől kezdve annak valós projektekben való alkalmazásáig.
Mi az ütemterv-eltérés?
Mindannyian tudjuk, mit jelent az ütemterv. Ez egy idővonal, amelyet követni szeretnénk egy meghatározott cél eléréséhez, ez az elvárt ütemterv.
Azonban váratlan események miatt előfordulhat, hogy a projekt végrehajtása során eltér a tervezettől. A tényleges ütemterv tartalmazni fogja ezeket az eltéréseket.
Az ütemterv-eltérés (SV) az alapütemterv és a tényleges előrehaladás közötti különbséget méri. Ez egy kulcsfontosságú teljesítménymutató, amely jelzi, hogy egy projekt egy adott időpontban előrehalad-e az ütemtervhez képest, a terv szerint halad-e, vagy lemarad-e az ütemtervtől.
A menetrendeltérés megértése
Az alapvető ütemterv-eltérés képletének két alapvető eleme van. Ezek a következők:
- Megszerzett érték (EV): A ténylegesen felhasznált költségvetést jelenti. Az EV kiszámításához szorozza meg a projekt teljes költségvetését az eddig elvégzett munka százalékos arányával. Ez egy ablak a projekt ütemtervére és teljesítményére.
- Tervezett érték (PV): A projekt várható költségvetésének felhasználását ábrázolja egy adott időpontig. Kiszámításához a projekt teljes költségvetését megszorozzuk az addig elvégzendő munka százalékos arányával. Segít felmérni, hogy a projekt a várt ütemterv szerint halad-e, és hogy szükséges-e az erőforrások kiegyenlítése.
Ezeknek a változóknak a megismerése segít a menetrend eltérésének kiszámításában a következő képlet alkalmazásával:
SV = EV – PV
Hol,
- SV = ütemterv-eltérés
- EV = megszerzett érték
- PV = tervezett érték
A menetrendeltérés kiszámításának néhány alternatívája a következő képletet használja:
SV = BCWP – BCWS
Hol,
- BCWP = a végzett munka költségvetés szerinti költsége
- BCWS = A tervezett munkák költségvetési költsége
Miután megkapta az ütemterv-eltérés értékét, azt a következő módon értelmezheti:
- SV > 0: A pozitív ütemterv-eltérés azt jelenti, hogy a projekt az ütemterv előtt jár, vagyis a projekt előrehaladása jobb, mint a tervezett.
- SV = 0: A eltérés hiánya azt jelenti, hogy a projekt a terv szerint halad, és a tényleges előrehaladás megegyezik a tervezett előrehaladással.
- SV < 0: A negatív ütemterv-eltérés azt jelenti, hogy a projekt elmarad az ütemtervtől. Ez azt jelzi, hogy a projekt tényleges előrehaladása elmarad a tervezettől.
Az ütemterv-eltérés százalékos értéke (SV%) az eltérés százalékos értékét mutatja, és egyszerűbb módszert kínál a projekt nyomon követésére.
SV% = (SV/PV)*100
Az ütemterv-eltéréshez hasonlóan a negatív SV% a projekt lemaradását jelzi, míg a pozitív SV% azt sugallja, hogy a projekt az ütemtervnél előrébb tart.
Ezzel az alapvető ütemterv-eltérés képlettel kiszámíthatja a projekt ütemezésének és előrehaladásának nyomon követéséhez szükséges egyéb projektmenedzsment KPI-ket.
Ütemezési teljesítményindex (SPI)
Az ütemterv teljesítményindex (SPI) a megszerzett érték és a tervezett érték aránya. Ez a teljesítménymutató méri a projektben az időhatékonyságot.
SPI = EV/PV
Miután kiszámította a teljes ütemterv teljesítményindexet, azt az alábbiak szerint értelmezheti:
- SPI > 1: A projekt előrehaladottabb a tervezettnél
- SPI = 1: A projekt az ütemterv szerint halad
- SPI < 1: A projekt elmarad a menetrendtől
Ha számításokról van szó, használjon projektmenedzsment szoftvert a számok feldolgozásához.
Az olyan eszközök, mint a ClickUp, konfigurálható képletmezőket kínálnak a projekthez kapcsolódó számítások egyszerűsítésére. A pontosságot nem befolyásoló, felesleges, nagy teljesítményű számítások kiküszöbölésével a projektmenedzsmentre koncentrálhat.
Az ütemterv-eltérés és a megszerzett érték menedzsment közötti kapcsolat
Az elért érték menedzsment (EVM) egy projektmenedzsment módszertan, amely ötvözi a projekt költségeit, ütemtervét és teljesítményadatait, hogy teljes képet adjon a projekt előrehaladásáról.
Az ütemterv-eltérés (SV) ennek a tágabb keretnek az egyik alapvető eleme. Ez a tervezett érték (PV) és a megszerzett érték (EV) közötti különbség.
A menetrend bármely eltérése a meghatározott időpontig elvégzendő munkák megfelelő költségeltérését jelenti. Ez egy teljes körű menetrend-teljesítménymutató, mivel ennek az értéknek bármely eltérése jelzi, hogy a projekt elmarad-e a menetrendtől, előrébb jár-e, vagy pontosan halad-e.
Az SV mutató más KPI-kkel, például a költségteljesítmény-indexszel, a projekt hátralévő idejével, a projekt költségvetésével stb. kombinálva átfogó eszközkészletként szolgál a projekt állapotának elemzéséhez, a projekt ütemtervének kezeléséhez és az erőforrások egyensúlyának fenntartásához a projekt teljes életciklusa alatt.
A menetrendeltérések kiszámításának fontossága
Az ütemterv-eltérés számításai rávilágítanak a projekt előrehaladását befolyásoló különböző változókra. Ha a projektmenedzserek figyelemmel kísérik ezeket a kockázatokat és lehetőségeket, akkor beavatkozhatnak a határidők betartása érdekében. Azonban ez nem csupán a projekt időgazdálkodásának segítését jelenti.
Íme egy lista azokról az okokról, amelyek miatt a projektmenedzsereknek ki kell számolniuk az ütemterv eltérést:
Teljesítményértékelés
Az ütemterv-eltérés és más teljesítménymutatók segítenek a projekt hatékonyságának értékelésében. Világos és reális képet adnak a projekt teljesítményéről az ütemterv függvényében. Például az SV pozitív értéke azt jelenti, hogy a projekt előrébb tart a becsült ütemtervnél, és fordítva.
A projekt állapotának számszerűsítése lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy összehasonlítsák a teljesítményt, és megtegyék a szükséges lépéseket a haladás biztosítása és a kockázatok minimalizálása érdekében. Emellett a projektmenedzserek azonosíthatják azokat a területeket, ahol a projekt kiemelkedő vagy elmarad, így megalapozott döntéseket hozhatnak a projekt ütemezett haladásának biztosítása és teljesítményének javítása érdekében.
A probléma azonosítása
Az ütemterv-eltérés a proaktív éberséget testesíti meg. A tényleges előrehaladás kiszámításával és a tervezett előrehaladással való összehasonlításával a projektmenedzserek felismerhetik a potenciális projektmenedzsment kihívásokat.
Még a legkisebb eltérés is a menetrendben korai figyelmeztető rendszerként működik, jelezve a potenciális problémákat vagy kérdéseket egy adott feladat vagy fázis kapcsán a projektben.
Használja ezeket a mutatókat a kockázatok csökkentésére, korrekciós intézkedések végrehajtására és az erőforrások stratégiai újraelosztására. A korai beavatkozás megakadályozza a problémák láncreakcióját, és elősegíti a rugalmasabb és sikeresebb projektkörnyezet kialakítását.
Hatékony döntéshozatal
Az ütemterv eltérésének kiszámítása elengedhetetlen a hatékony döntéshozatalhoz a projektek irányítása során. A projekt előrehaladásának összehasonlításával a projektmenedzserek megérthetik, hogy a projekt előrehaladása az ütemtervnek megfelelő-e.
Ezeknek az ismereteknek a segítségével megfontoltan dönthetnek a tevékenységek ütemezéséről, az erőforrások elosztásáról, az ütemtervek módosításáról, az érdekelt felek bevonásáról vagy a korrekciós intézkedések végrehajtásáról.
Például a projektmenedzsment szakember átirányíthatja az erőforrásokat a pozitív eredményeket elérő csapatoktól azokhoz a csapatokhoz, amelyek negatív ütemterv-eltéréssel rendelkeznek. Az ilyen finomítások stratégiai döntéshozatallal javítják a projekt teljesítményét, elősegítve a projekt sikeres megvalósítását.
Érdekelt felek közötti kommunikáció
A projektmenedzserek a menetrend eltérését felhasználhatják arra, hogy reális képet kapjanak a projekt menetrendjéről. Miután megismerték a tényeket, tájékoztathatják az érdekelt feleket a projekt jelenlegi állapotáról. A menetrend előtti haladás bizalmat és elégedettséget kelt az érdekelt felek körében.
Másrészt, a megállapodott ütemtervben előforduló esetleges késedelmek vagy visszaesések proaktív közzététele elősegíti az átláthatóságot és az elszámoltathatóságot. Visszaesések vagy késedelmek esetén a projektmenedzserek érdemben bevonhatják az érdekelt feleket a projekt elvárásainak újrakalibrálásába a hatókör, a teljesítések és az ütemtervek tekintetében. Szükség esetén további erőforrásokat is igényelhetnek a projekt sikeres befejezéséhez.
Erőforrás-optimalizálás
Ahogy már széles körben tárgyaltuk, a projekt ütemterv-eltérése segíthet a hatékony erőforrás-gazdálkodásban. Az ütemtervnél előrébb járó projektekben előfordulhat, hogy az erőforrások nem kerülnek teljes mértékben kihasználásra, ami növelheti a projekt költségeit. Ezeket a fennmaradó erőforrásokat más projektekhez vagy kritikus területekhez is át lehet csoportosítani a projektfejlesztés felgyorsítása érdekében.
Másrészt, ha egy projekt elmarad a tervezett ütemtervtől, az erőforrás-korlátozások vagy hatékonysági problémák miatt lehet. Ebben az esetben a projektmenedzser optimalizálhatja az erőforrások elosztását, hogy a szűk keresztmetszeteket azonnal megoldja.
Az ütemterv-eltérés közvetlenül kapcsolódik a költségeltéréshez, mivel az erőforrások általában a projektköltségek legnagyobb részét teszik ki. Nem meglepő, hogy az ütemterv-eltérés alternatívája a tényleges és a tervezett költségek közötti különbség (BCWP—BCWS)!
Kockázatkezelés
Láttuk, hogy az ütemterv-eltérés közvetlenül kapcsolódik a költségeltéréshez, ami viszont rávilágít a projektköltség-kockázatok kezelésének fontosságára. Hasonlóképpen láttuk azt is, hogy az ütemterv-eltérés lehetővé teszi a projektmenedzserek számára a potenciális problémák korai felismerését és azok csírájában való elfojtását. A kockázat azonban nem mindig késések formájában jelentkezik.
A gyorsított ütemtervek, amelyeknél a projekt egyes részei előrehaladhatnak a tervezett ütemtervhez képest, szintén kockázatot jelenthetnek, különösen akkor, ha függőségek is szerepet játszanak – és a menetrendeltérés segíthet ezek kezelésében.
Az ilyen kézzelfogható előnyökkel a menetrendeltérés szerepe a kockázatok felismerésében és kezelésében nyilvánvalóvá válik. A lehetséges kockázatok előrejelzése lehetővé teszi a projektmenedzserek számára, hogy hatékony kockázatkezelési és -csökkentési stratégiákat hajtsanak végre.
Folyamatos fejlesztés
A projektmenedzserek a eltéréselemzés segítségével betekintést nyerhetnek a projekt előrehaladtával kialakuló különböző trendekbe, mintákba és betekintésekbe. Például a pozitív ütemterv-eltérés olyan hatékony gyakorlatokat tár fel, amelyeket megismételhetnek. Ezzel szemben a negatív ütemterv-eltérés a hatékonysági hiányosságokat emeli ki.
Az ilyen szisztematikus értékelés lehetővé teszi számukra, hogy tanuljanak tapasztalataikból, és finomítsák a projekttervezési folyamatokat és a legjobb menedzsment gyakorlatokat a jövőbeli vállalkozásokban. Értékeli a projektmenedzser képességeit és értékeli a projektcsapat teljesítményét. A rendszeres teljesítményeltérés-elemzések iteratív módon finomítják a projekt eredményeit.
A menetrendeltérés valós példái
Valós példák segítségével szemléltetjük, hogyan kell elvégezni az ütemterv-eltérés számításait.
1. példa: Építési projekt
Tegyük fel, hogy egy 1 000 000 dolláros teljes költségvetésű építési projektet irányít. A projekt befejezését a következő 12 hónapra tervezik.
A menetrend eltérést hat hónap után számítja ki. Ehhez először ki kell számolnia a tervezett és a megszerzett értékeket.
- Tervezett érték: Ez a hat hónapos határidőig elvégzendő munkák költségvetésében szereplő költség. Az egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy a munkák 50%-át a hatodik hónap végéig el kellett volna végezni. Ezen adatok alapján számítsa ki a PV-t a következőképpen: PV = 50% ✕ 1 000 000 $ = 500 000
- PV = 50% ✕ 1 000 000 USD = 500 000 USD
- Megszerzett érték: Ez az eddig elvégzett munka tényleges költsége. Tegyük fel, hogy a hatodik hónap végére a munka csak 40%-a készült el. Ezzel az EV-t a következőképpen számíthatja ki: EV = 40% ✕ 1 000 000 $ = 400 000
- EV = 40% ✕ 1 000 000 USD = 400 000 USD
- PV = 50% ✕ 1 000 000 $ = 500 000
- EV = 40% ✕ 1 000 000 USD = 400 000 USD
Most számítsuk ki az ütemterv-eltérést:
SV = EV – PV
SV = 400 000 – 500 000 dollár
SV = -100 000 USD
A negatív érték azt jelzi, hogy a projekt hat hónap után elmarad a menetrendtől. A projektmenedzserek ezt figyelembe veszik, és korrekciós intézkedéseket hajtanak végre, hogy a projekt visszatérjen a menetrendhez.
2. példa: Szoftverfejlesztési projekt
Tegyük fel, hogy csapata nyolc hónap alatt fejleszti ki egy szoftveralkalmazást. A feladat elvégzésére 600 000 dolláros költségvetéssel rendelkezik.
Úgy dönt, hogy két hónap elteltével értékeli a projekt ütemterv-eltérését. Ismét kezdje a tervezett és a realizált értékek kiszámításával.
- Tervezett érték: Általában a második hónapra a munka 25%-át el kell végezni. Ennek alapján az érték a következő lenne: PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár
- PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár
- Megszerzett érték: A projektcsapat hatékony munkájának köszönhetően a második hónapra a tervezett munka 40%-át elvégezte. Ennek megfelelően: EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD
- EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD
- PV = 25% ✕ 600 000 dollár = 150 000 dollár
- EV = 40% ✕ 600 000 USD = 240 000 USD
Most számítsuk ki az ütemterv-eltérést:
SV = EV – PV
SV = 240 000 USD – 150 000 USD
SV = 90 000 dollár
A pozitív eltérés azt jelzi, hogy a projekt a második hónapban 90 000 dollárral előrébb jár a tervezettnél. Ezen teljesítmény alapján a vezetők átcsoportosíthatják az erőforrásokat és felgyorsíthatják az egymással összefüggő feladatokat, hogy betartsák a projekt ütemtervét.
A fenti példák viszonylag egyszerűek és leegyszerűsítettek. Azok abból a feltételezésből indulnak ki, hogy a projektek lineárisan haladnak. A valós projektek azonban valamivel összetettebbek, számos egymástól függő tényezővel, amelyek késleltethetik vagy felgyorsíthatják a projekt ütemtervét. Használjon fejlett digitális eszközöket, mint például a ClickUp for Project Management, hogy teljes képet kapjon a projektről és annak egymástól függő tényezőiről.
Bár a ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely nem végez szigorúan ütemterv-eltérés vagy megszerzett érték menedzsment számításokat, felhasználhatja azt az ütemtervek nyomon követésére és kezelésére. Erről részletesen a következő szakaszokban fogunk beszélni.
A legfontosabb tippek a projekt ütemterv-eltéréssel való munkához
Most, hogy már tudja, mi is az ütemterv-eltérés és milyen különböző aspektusai vannak, nézzük meg, hogyan lehet azt felhasználni a hatékonyság javítására és az ütemterv betartására. Íme néhány hasznos tipp és trükk:
- Számítsa ki rendszeresen az ütemterv eltérés értékét. Kövesse nyomon ezt az értéket a projekt teljes életciklusa alatt, a projekt tervezési folyamatától a befejezésig, az eltérések korai felismerése és a megfelelő időben történő beavatkozás érdekében.
- Ahelyett, hogy az SV értékeket önmagukban vizsgálná, hasonlítsa össze őket más mutatókkal, például a költségeltéréssel, az ütemterv teljesítményindexével, az elvégzett munkával stb., hogy átfogó képet kapjon a projekt teljesítményéről.
- Állítson be előre meghatározott értékeket az SV küszöbértékre és tűréshatárokra, hogy gyorsan azonosíthassa, amikor az eltérés meghaladja az elfogadható határértékeket, és azonnali intézkedést tegyen.
- Bár a korrekciós intézkedések elengedhetetlenek, el kell végeznie a kiváltó okok elemzését is, hogy azonosítsa, mi okozta az eltérést. Ennek a szempontnak a megértése segít megelőzni a hasonló események bekövetkezését a jövőben.
- Használja ki az SV-adatokat a forgatókönyv-tervezéshez. A különböző „mi lenne, ha” forgatókönyvek feltárása rávilágít az erőforrás-elosztás vagy a projekt hatókörének változásai potenciális hatására, hogy megértsük a különböző projekt háromszög elemeinek kölcsönhatását.
- Fordítson különös figyelmet a projekt kritikus útjának feladatait, mivel ezek bármilyen változása hatással lesz a projekt eredményeire és ütemtervére.
- Használja az automatizálási eszközöket az SV-értékek kiszámításának és összehasonlításának automatizálásához, hogy azokat hatékonyabban nyomon követhesse és elemezze.
- Hasonlítsa össze az SV értékeket a korábbi adatokkal, és vetítse őket az iparági szabványokra, hogy relatív képet kapjon a projekt teljesítményéről.
- Használjon testreszabható projektütemterv-sablonokat a projekt idővonalainak és ütemterveinek kezeléséhez, miközben szemmel tartja a függőségeket.
Maradjon a pályán a ClickUp segítségével
Mint már említettük, a ClickUp hagyományosan nem EVM-platform. A ClickUp azonban egyedi projektmenedzsmentet kínál, amely megfelelően módosítható ennek a célnak az elérése érdekében.
A ClickUp alkalmazást a következő módokon használhatja az ütemterv-eltérés nyomon követésére és kezelésére:
- Hozzon létre, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat a projektcsapat tagjai számára. Állítson be határidőket ezekhez a feladatokhoz, hogy biztosítsa azok ütemezett teljesítését. A befejezett munkák és az előrehaladás százalékos arányának nyomon követésével manuálisan kiszámíthatja az EV, PV és SV értékeket, vagy exportálhatja az adatsorokat táblázatkezelő eszközökbe, például a Google Sheetsbe és a Microsoft Excelbe, hogy azokat részletesen elemezze.
- Ha a kézi számítás túl bonyolult, írja be ezeket az értékeket az egyéni képletmezőkbe, és közvetlenül megkapja az eredményeket. Ha közvetlenül a platformon érheti el ezt a funkciót, elkerülheti a kontextusváltást, és teljes mértékben a feladatra koncentrálhat.
- Integrálja az időkövető eszközökkel, hogy rögzíthesse az egy feladatra fordított időt és az azzal járó erőfeszítést. Bár ez közvetlenül nem befolyásolja az EV-t, segíthet a hatékony erőforrás-gazdálkodásban és adatokat szolgáltathat a feladat elvégzésének értékeléséhez, ami közvetetten szerepet játszik az eltéréskezelésben.
- Állítson be automatizált munkafolyamatokat, amelyek akkor aktiválódnak, amikor az SV értékek elérik a kritikus szintet. Az erőforrások optimalizálásától a kiváltó okok részletes elemzéséig a ClickUp segíthet a következő lépések megtervezésében.
Ha ezekhez a kívánatos funkciókhoz még az együttműködést is hozzáadjuk, akkor a ClickUp a legjobb ütemezési alkalmazásnak bizonyul, amely minimálisra csökkenti az eltéréseket. Regisztráljon, hogy többet tudjon meg.
GYIK
1. Hogyan számolják ki az ütemterv eltérést a projektmenedzsmentben?
Az ütemterv-eltérés (SV) a következő képlet segítségével számítható ki: SV = EV – PV
Itt az EV a megszerzett érték (a elvégzett munka értéke), a PV pedig a tervezett érték (a elvégzendő munka értéke). Ez a módszer kvantitatív mérőszámot ad a tervezett és a tényleges ütemterv közötti eltérésről.
2. Mit jelent, ha az ütemterv eltérés negatív?
A negatív SV azt jelzi, hogy a projekt elmarad a menetrendtől, és ideje kivizsgálni és megtalálni a késedelem kiváltó okát. A következő lépés a korrekciós intézkedések meghozatala.
3. Mit jelent, ha az ütemterv eltérés pozitív?
A pozitív SV azt jelenti, hogy a projekt előrehaladottabb a tervezettnél. Ebben az esetben megvizsgálhatja az összes tényezőt, amely hozzájárult a pozitív eredményhez, és ezt a jövőben más projektekben is alkalmazhatja.
4. Hogyan tudják a projektmenedzserek hatékonyan figyelemmel kísérni az ütemterv eltéréseket?
A projektmenedzserek a következő módszerekkel hatékonyan figyelemmel kísérhetik az ütemterv eltéréseket egy projektmenedzsment eszköz segítségével:
- A feladatok előrehaladásának és befejezésének rendszeres frissítése
- A beépített jelentéskészítési és elemzési funkciók kihasználása
- Az SV-értékek küszöbértékének vagy tűréshatárának meghatározása értesítések vagy riasztások megjelenítéséhez
- Trigger-alapú kockázatkezelési tervek kidolgozása a eltérések minimalizálása érdekében
- A kumulatív ütemterv-eltérés tendenciáinak rendszeres felülvizsgálata
5. Mi a menetrendeltérés jelentősége a projektmenedzsmentben?
Az ütemterv-eltérés számszerűen értékeli, hogy egy projekt mennyire tartja be a előírt ütemtervet. Az ilyen értékelés elvégzése után a projektmenedzserek a következőkre használhatják fel:
- A projekt teljesítményének és állapotának mérése
- Tájékozott döntések meghozatala a ténylegesen elvégzett munka alapján
- Azon területek azonosítása, ahol a projekt kiemelkedő vagy elmarad
- Javító intézkedések végrehajtása a projekt ütemezett haladásának biztosítása érdekében
- Kommunikáció a belső és külső érdekelt felekkel a projekt állásáról
6. Hogyan segítheti a menetrendeltérés a projekt kockázatkezelési stratégiáját?
Az ütemterv-eltérés a következő módon segítheti a projekt kockázatkezelését:
- Segít a potenciális kockázatok vagy késések korai felismerésében a problémák gyors megoldása érdekében.
- Átfogó ok-okozati elemzést végez, hogy feltárja az eltérés mögötti elsődleges okot.
- Erősíti a vészhelyzeti tervezést, mivel az ütemterv-eltérésekkel kapcsolatos betekintés proaktív erőforrás-optimalizálást, kockázatkezelést stb. indíthat el.
- Szimuláljon különböző forgatókönyveket és feltételeket, hogy felmérje más változók és potenciális kockázatok hatását a projekt ütemtervére.