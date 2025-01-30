A legjobb ingyenes és fizetős építészeti szoftverek, amelyeket érdemes figyelembe venni 2025-ben

Az építészet egy olyan tudomány, amely a kreativitás és a komplexitás bonyolult keveréke, és amely hosszú utat tett meg a papír, ceruza és rajzeszközök korszakától. Ma a számítógéppel segített tervezés (CAD) a de facto szabvány az iparágban.

A mai építészeti szoftverek azonban nem csak a tervezési feladatokban nyújtanak segítséget. Tartalmaznak projektmenedzsment, folyamatábra és diagram szoftvereket is, amelyek kritikus szerepet játszanak és segítenek az építészeknek a munkafolyamatok racionalizálásában, a termelékenység növelésében és a résztvevőkkel való zökkenőmentes együttműködésben.

Ez a blog felsorolja a 2024-ben használható 10 legjobb építészeti szoftvert, amelyek segítségével Ön, mint építész, néhány fokkal javíthatja terveit és termelékenységét.

Mit kell keresni egy építészeti szoftverben?

Nem minden építészeti szoftver egyforma. Az Ön számára „legjobb” szoftver attól függ, hogy mi felel meg az Ön konkrét munkafolyamatának és igényeinek. Íme a legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell vennie, amikor eldönti, melyik szoftverbe fektessen be.

Funkciókészlet

A szoftver kiválasztásakor elsősorban a szoftver funkcióira és képességeire kell figyelni. A figyelembe veendő tényezők a következők:

Modellezési képességek

Támogatás az építési információs modellezés (BIM) integrációjához

Renderelési és dokumentációs képességek

Műszaki szempontok

A következő figyelemre méltó terület az egyes szoftverek technikai aspektusai. A legfontosabb szempontok, amelyeket figyelembe kell venni, a következők

Hardver- és rendszerkövetelmények

A szoftver teljesítménye és stabilitása

Kompatibilitás a jelenlegi munkafolyamatában használt egyéb szoftverekkel

A szoftver ökoszisztéma skálázhatósága

További szempontok

A felsorolt pontokon túlmenően, itt van még néhány tényező, amelyet érdemes figyelembe venni, mielőtt egy adott építészeti szoftver mellett döntesz.

A tanulási görbe és a támogató dokumentáció elérhetősége

A kapcsolódó költségek. A szoftver rendelkezik-e különböző előfizetési modellekkel, amelyek pontosan megfelelnek az Ön igényeinek? A szoftver örökös licenccel rendelkezik?

A szóban forgó szoftver biztonsági és adatkezelési képességei.

Ennek fényében nézzük meg a legjobb építészeti szoftvereket, amelyeket érdemes figyelembe venni 2024-ben.

A legjobb építészeti szoftverek 2024-ben

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie az építészeti szoftvereknél, nézzük meg a legjobbakat, amelyeket 2024-ben érdemes megfontolnia.

1. ClickUp

A ClickUp műszerfalának nézete

Az építészeti szoftverekről szóló beszélgetések során a figyelem automatikusan az épületmodellek tervezéséhez használt szoftvermegoldásokra irányul. Az idő és az erőforrások hatékony kezelése azonban ugyanolyan fontos, és itt jön be a ClickUp.

A ClickUp egy all-in-one platform, amelynek célja az alkalmazások káoszának megszüntetése és az építészek számára az építészeti tervezés minden aspektusának kezelésének lehetővé tétele. Az építészek számára az egyik legértékesebb funkció a ClickUp építészeti sablonjai, amelyek segítségével hatékonyan tervezhet, szervezhet és koordinálhat építészeti tervezési projekteket.

Egy másik funkció, amelyet az építészek értékelni fognak, a ClickUp Whiteboards, amely vizuális együttműködési eszközök, amelyek lehetővé teszik ötletek, munkafolyamatok és ütemtervek létrehozását és megosztását egy virtuális táblán.

Ez a funkció több fehér tábla sablonnal is rendelkezik, amelyek segítségével az építészek az egyes projektek igényei alapján szervezhetik és rangsorolhatják a feladatokat. Röviden: a ClickUp a legjobb szoftver azoknak az építészeknek, akik időt szeretnének megtakarítani tervezési projektjeikben.

ClickUp Whiteboards nézet

A ClickUp legjobb funkciói:

Egy helyen minden, ami a projektmenedzsmenttel és az együttműködéssel kapcsolatos

Rendkívül intuitív, felhasználóbarát és testreszabható felület

Funkciókban gazdag ingyenes verzió, amely kiválóan alkalmas kisebb csapatok számára.

A ClickUp korlátai:

A felhasználók úgy érzik, hogy egyes funkciók megtanulása időbe telik.

ClickUp árak:

Ingyenes: örökre

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 5 USD/munkatér-tag/hónap áron.

ClickUp értékelés és vélemények:

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (~4000 értékelés)

2. SketchUp

A SketchUp Pro elrendezési felülete a SketchUp segítségével

A SketchUp intuitív megközelítést alkalmaz a 3D-modellezéshez, ezért népszerű választás minden szintű építész számára. Felhasználói felülete egy virtuális szalvétára való rajzolást utánoz, egyszerű nyomás- és húzásos eszközökkel a vezérléshez.

Ez a tervezőszoftver többszintű árazással rendelkezik, így minden szintű felhasználó számára alkalmas. Az ingyenes verzió a weben keresztül érhető el, az egyes fizetős szintek pedig jobb funkciókhoz biztosítanak hozzáférést, például asztali 3D-modellezőhöz, a Sketchup 3D-raktárához, BIM-funkciókhoz és professzionális szintű renderelési funkciókhoz a Chaos V-Ray segítségével.

A SketchUp legjobb funkciói:

Egyszerű és intuitív felhasználói felület, amely megkönnyíti a szoftver használatát

A SketchUp egy nagy és aktívan növekvő felhasználói közösséggel rendelkezik, akik modelleket, anyagokat és kiterjesztéseket fejlesztenek és osztanak meg, amelyek növelik ennek az eszköznek a tervezési képességeit.

Támogatja a kiterjesztéseket, amelyek lehetővé teszik AI-alapú eszközök hozzáadását a tervezési folyamat segítésére.

A SketchUp korlátai:

Nincs beépített renderelő vagy animációs motorja, ezért külső eszközökre vagy kiterjesztésekre van szükség a valósághű rendereléshez.

Korlátozott támogatás a paraméteres tervezéshez, ami megnehezíti a tervezés későbbi módosításait.

SketchUp árak:

SketchUp Go: 119 dollár/év

SketchUp Pro: 349 dollár/év

Sketchup Studio: 749 dollár/év

SketchUp értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

3. AutoCAD

Az AutoCAD építészeti eszközkészletével tervezett csigalépcső az AutoCAD segítségével

Az AutoCAD az egyik legjobb építészeti szoftver, amely ma elérhető, és nem szorul bemutatásra. Első kiadása 1982-ben történt, és mára a felújítási szakemberek, építőmérnökök és belsőépítészek egyik legfontosabb eszközévé vált.

A speciális építészeti eszközkészlet teszi az AutoCAD-et a haladó felhasználók kedvenc építészeti szoftverévé, amely az Autodesk tanulmánya szerint akár 61%-kal is növelheti a termelékenységet.

Ez az eszközkészlet olyan speciális eszközöket tartalmaz, amelyek automatikusan generálják a gyakran használt építészeti objektumokat, például alaprajzokat és homlokzatokat.

Az AutoCAD legjobb funkciói:

Az AutoCAD egy speciális építészeti eszközkészletet tartalmaz, amely több mint 8800 komponensből áll.

Az AutoCAD támogatja a 2D és 3D modellezést, valamint a két mód közötti valós idejű váltást, lehetővé téve a tervezés különböző perspektívákból történő vizualizálását.

Az AutoCAD korlátai:

Nagy teljesítményű hardver szükséges nagy projektek vagy komplex tervek kezeléséhez.

Magas kezdeti befektetést és ismétlődő előfizetési díjat igényel.

AutoCAD árak:

245 dollár havonta

AutoCAD értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (~3000 értékelés)

4. Revit

A Revit tervezőfelülete a modell 2D-s és 3D-s verzióit egymás mellett jeleníti meg az Autodesk segítségével.

A Revit egy másik építészeti szoftver az Autodesk házából. Míg az AutoCAD egy CAD szoftver, a Revit egy BIM megoldás, amely jobban megfelel az építészeti tervezéshez.

Az AutoCAD-del ellentétben, amely több nézet kézi létrehozását és frissítését igényli, a Revit egyetlen 3D-modellből automatikusan generálhat alaprajzokat, homlokzatokat, metszeteket és egyéb nézeteket.

A Revit új funkciókkal is rendelkezik, például képes elemezni és szimulációkat készíteni egy épület különböző aspektusairól, mint például az energia, a világítás, a szerkezet és a szellőzés. Támogatja a több felhasználó és szakma közötti együttműködést és koordinációt is.

A Revit legjobb funkciói:

A Revit támogatja a komponensek paraméteres létrehozását és módosítását.

Az AutoCAD-del való egyszerű integráció nagy előny

Az Autodesk részeként számos kiegészítőhöz és bővítményhez férhetsz hozzá.

A Revit korlátai:

A Rivet beépített könyvtárai nem a legerősebb pontjai

Az árak meglehetősen magasak, ezért viszonylag kisebb projektekhez nem feltétlenül alkalmasak.

Revit árak:

Revit előfizetés: 193 USD havonta (éves számlázás esetén)

Revit értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

5. LibreCAD

A LibreCAD alapértelmezett felhasználói felülete a LibreCAD Wiki-n keresztül

A LibreCAD egy egyszerű, de hatékony CAD szoftver, amely kiválóan alkalmas 2D modellezésre. Bár nem nevezhető intelligens szoftvernek a listán szereplő többi megoldáshoz képest, szűkös költségvetés esetén kiváló eszköz, amelyre támaszkodhat.

Tiszta, AutoCAD-inspirált felülete azonnal ismerősnek tűnik, így azonnal belevághatsz a pontos alaprajzok, homlokzatok és metszetek készítésébe.

A LibreCAD további funkciókat is támogat, amelyek lehetővé teszik a rajzok rétegekbe, blokkokba és attribútumokba rendezését, ami nagy segítség lehet, ha a tervek bonyolulttá válnak.

A LibreCAD legjobb tulajdonságai:

A LibreCAD ingyenes, nincsenek rejtett díjak vagy korlátozások.

Több mint 30 nyelven elérhető

MacOS, Linux és Windows rendszereken fut.

A LibreCAD korlátai:

Csak 2D-tervezést támogat

Korlátozott funkciók, különösen az építészeti tervezés terén

LibreCAD árak:

Ingyenes (nyílt forráskódú)

LibreCAD értékelések és vélemények:

G2: 3,8/5 (~25 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (~50 értékelés)

6. Blender

A Blender felületének áttekintése a YouTube-on keresztül

A Blender egy hatékony CAD szoftver, amely nem kerül sokba. Ez egy intuitív eszköz, amely zökkenőmentesen ötvözi a 2D és 3D modellezést, a renderelést és az animációt egy csomagban, lehetővé téve a tervezőcsapat számára, hogy a szoftver váltása nélkül jusson el az ötlettől a kész modellig.

Bár ez az ingyenes építészeti szoftver nehezebb megtanulni, mint a listán szereplő néhány másik, virágzó közössége rengeteg plugint, oktatóanyagot és forrást kínál, amelyekre támaszkodhat.

A Blender legjobb funkciói:

Három renderelő motort használ, az Eevee-t, a Workbench-et és a Cycles-t, amelyek együttesen kiváló minőségű, fotórealisztikus modelleket és animációkat képesek létrehozni.

A fejlesztők és felhasználók nagy és aktív közössége hozzájárul a szoftver fejlesztéséhez és tökéletesítéséhez.

A Blender korlátai:

A Blender egyedi felülete meglehetősen összetett, és megtanulása nem egyszerű.

Lehet, hogy nem támogatja a precíziós vagy pontos modellezést, ami az építészethez szükséges.

Blender árak:

Ingyenesen használható szoftver fizetős kiegészítőkkel

Blender értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (~900 értékelés)

7. OpenSCAD

OpenSCAD szkriptalapú modellező felülete

Az OpenSCAD egy szkriptalapú építészeti tervező szoftver. A tanulási görbéje meredekebb, mint a listán szereplő összes többi építészeti szoftveré. De ha egyszer elsajátította, rendkívül pontos és valósághű modelleket hozhat létre.

Az OpenSCAD egy ingyenes eszköz, amely paraméteres modellezési képességeivel kiemelkedik a többi népszerű szoftver közül ebben a szegmensben. Ez a szoftver számos import- és exportfájlformátumot támogat, például STL, DXF, OFF és SVG.

Az OpenSCAD legjobb tulajdonságai:

Az OpenSCAD szkriptalapú modellezése páratlan szintű ellenőrzést biztosít a tervezési folyamat felett.

A paramétervezérelt modellnek köszönhetően ez a szoftver tökéletes azokhoz a komplex tervekhez, amelyeknek szigorú tűréshatárokat kell teljesíteniük.

Az OpenSCAD korlátai:

Az interaktív modellezés hiánya miatt kevésbé intuitív és felhasználóbarát, mint a többi szoftver.

Nem képes kezelni komplex grafikákat, például textúrákat és anyagokat.

Kiterjedt kódolási ismeretek szükségesek

OpenSCAD árak:

Ingyenes (nyílt forráskódú)

OpenSCAD értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 3,5/5 (2 értékelés)

8. InDesign

Adobe Indesign honlap az Adobe-n keresztül

Az Adobe InDesign nem modellező szoftver, és nem rendelkezik BIM funkciókkal sem. Ez egy hatékony eszköz az építészeti szoftverek arzenáljában, mivel kiválóan alkalmas vizuális történetmesélésre. Mint talán már tudja, a reklám és a marketing ugyanolyan fontos szerepet játszik az építészetben, mint a tervezés és a modellezés.

Az InDesign hatalmas tervezési sablonokból, vázlatos sablonokból és építészeti projektekhez szabott tervezési eszközökből álló könyvtárával segíthet javítani az építészeti tervrajzok vizuális vonzerejét.

Az Adobe ökoszisztémájának részeként zökkenőmentesen integrálhatja és kihasználhatja az Adobe Photoshop és Illustrator programok képességeit, hogy hatékonyan és eredményesen valósítsa meg lenyűgöző projektjeit.

Az InDesign legjobb funkciói:

Az olyan funkciók, mint a mesteroldal, az automatikus stílus és a szövegkeret illesztése segítenek a rendkívül kifinomult dokumentációk létrehozásában.

Az Adoble kreatív csomagjával való integráció segítségével kihasználhatja a Photoshop hiperrealisztikus renderelési képességeit vagy az Illustrator vektoros létrehozási és szerkesztési képességeit.

Az InDesign korlátai:

Az Adobe előfizetéses modellje egyes felhasználók számára drágának bizonyulhat.

Korlátozott kompatibilitás az Adobe ökoszisztémán kívüli szoftverekkel

Az InDesign szintén erőforrás-igényes alkalmazás.

InDesign árak:

Egyetlen alkalmazás: 29,99 dollár havonta

InDesign értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (3000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (~250 értékelés)

9. Archicad

Az ArchiCAD felülete minden folyamatban lévő projektet megjeleníti a Graphisoft Community segítségével.

Az Archicad több mint négy évtizede az építészeti ipar egyik alapköve. Ez volt az első CAD szoftver, amely képes volt 2D és 3D modellezésre, és az első, amely BIM funkciókat hozott a személyi számítógépekbe.

Beépített renderelő motorja és felhasználóbarát felülete professzionális építészeknek kreatív szabadságot biztosít bármilyen tervezési ötlet megvalósításához. BIM-képességei segítenek egy praktikus együttműködési környezet létrehozásában és fenntartásában, amely minden méretű projekt megvalósítását gyerekjátékká teszi.

Az Archicad legjobb funkciói:

Az Archicad egy speciálisan erre a célra kifejlesztett BIM szoftver, amely minden szükséges funkcióval rendelkezik.

Magas fokú testreszabhatóságot kínál az interfész és az eszközkészletek tekintetében, hogy megfeleljen az egyedi munkafolyamatoknak.

Rugalmas és jól együttműködik olyan szoftverekkel, mint a SketchUp és az Adobe termékcsalád.

Az Archicad korlátai:

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak a versenytársakhoz képest.

Gyenge ügyfélszolgálat és korlátozott tanulási források elérhetősége

Archicad árak:

BIM Cloud: 40 USD + adó havonta

Archicad Collaborate: 160 USD + adó havonta

Archicad értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 ~250 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (~270 értékelés)

10. V-Ray

A belső terek V-ray segítségével készült renderelése via Chaos.com

A V-Ray egy 3D-s renderelő plugin, amely fotórealisztikus 3D-s modelleket és animációkat készít az építészeti terveidről. Kiváló eszköz építészeti projektekhez, mivel kompatibilis számos CAD építészeti szoftverrel, például a Revit, a SketchUp és a 3ds Max programokkal, hogy csak néhányat említsünk.

A funkciók tekintetében az iparági szabványokon túl a V-Ray komplex modellezési képességekkel rendelkezik, mint például az adaptív sugárkövetés és a jelenetintelligencia, amelyek lehetővé teszik hiperrealisztikus komplex projektek létrehozását.

A V-Ray számos fájlformátumot támogat, például DWG, OBJ és FBX, így a felhasználók zökkenőmentesen dolgozhatnak különböző építészeti szoftverekkel.

A V-Ray legjobb tulajdonságai:

Fotórealisztikus renderelés

Rengeteg lehetőség a kimenet testreszabására és finomhangolására

Kompatibilis különböző renderelő szoftverekkel, mint például a SketchUp, Rhino, 3D’s Max és mások.

A V-Ray korlátai:

Mély tanulási görbe

Hosszú renderelési idők

V-Ray árak:

V-Ray Solo: 38,90 dollár havonta (éves számlázás esetén)

V-Ray Premium: 57,90 dollár havonta (ha manuálisan számlázzák)

V-Ray Enterprise: 49,40 dollár havonta (éves számlázással)

V-Ray értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (~25 értékelés)

A tervezéstől a kivitelezésig – optimalizáld az egész építészeti munkafolyamatot

Ha a tervezési képességei alapján keresed a legjobb építészeti szoftvert, akkor számos lehetőség közül választhatsz. Ez az átfogó lista mindent tartalmaz, az ingyenes és fizetős szoftverek legjobb funkcióitól és korlátaitól kezdve, hogy eldöntsd, melyik felel meg legjobban az egyedi igényeidnek.

Ha azonban olyan eszközt keresel, amely segít racionalizálni az egész építészeti munkafolyamatot, beleértve az építésmenedzsmentet is, akkor nézd meg a ClickUp-ot. Kész megoldásai segítenek növelni a termelékenységedet és új magasságokba emelni vállalkozásodat.

Regisztrálj a ClickUp „Free Forever Plan” szolgáltatására, hogy többet tudj meg róla.