LevelUp 2020: 11 tanulság és a munka jövője

Pssst! Ha a LevelUp 2021-et keresed, itt regisztrál hatsz !

Ezzel lezárult az első ClickUp konferencia! 🎉

Köszönjük a több mint 12 000 résztvevőnek, akik eljöttek és együttműködtek csapatunkkal – részvételük tette ezt az eseményt igazán különlegessé.

Reméljük, hogy Önök is annyit profitáltak belőle, mint mi a szervezésből; sokat tanultunk ebből a folyamatból, és nagyra értékeljük visszajelzéseiket, hogy tovább tudjunk fejlődni... LevelUp 2020! 🙌

Ha lemaradtál a LevelUp-ról, ne aggódj!

Itt találhatók a LevelUp 2020 esemény legfontosabb pillanatai és szekciói. 👇

Akkor vágjunk is bele!

1. A ClickUp útja és a 2021-es tervek

Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója és munkavizionárius indította el rendezvényünket a nap programjának bemutatásával, külön köszönettel közösségünknek, valamint a őrült (és produktív) 2020-as év összefoglalásával és a következő év terveinek ismertetésével.

„A ClickUp küldetése mindig is az volt, hogy az emberek produktívabbá váljanak. Ezt együtt értük el azzal, hogy meghallgattuk Önöket, a felhasználóinkat. Visszajelzéseik továbbra is segíteni fognak a ClickUp 2021-es irányvonalának meghatározásában.”

—Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója

Az év lezárásaként: közösségünket 200 000+ csapattal bővítettük, 35 millió dollárt gyűjtöttünk A sorozatú finanszírozási körünkben, hogy a világ produktívabbá váljon, és minden héten kiadtunk egy jelentős frissítést, összesen:

Több mint 310 szállított funkció

Több mint 55 továbbfejlesztett funkció

Több mint 40 integráció

Zeb kitért arra, hogy mennyire fontos a ClickUp platform folyamatos fejlesztése, és hogy a ClickUp 2.0 megjelenése óta hogyan nőtt exponenciálisan a felhasználók száma – mindezt a felhasználóink által adott hihetetlen visszajelzéseknek köszönhetően!

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Zeb hangsúlyozta, hogy a felhasználók meghallgatása a folyamatos fejlesztés egyik legfontosabb eleme a LevelUp-on.

Emellett néhány izgalmas hírt is megtudtunk a 2021 első negyedévében várható eseményekről:

ClickUp lokalizáció 7+ nyelven

A meglévő funkciók fejlesztése , például a Főoldal, a Beérkező üzenetek és a Célok

Natív alkalmazások szállítása villámgyors mobil élményért

Megbízhatóság építése teljes teszteléssel

További 24/7 támogatás hozzáadása; valós idejű telefonos támogatás, nem angol nyelvű támogatás és egy új coaching program 🙌

„Legfontosabb alapértékünk mindig is az iparág legjobb ügyfélszolgálata és a valaha volt legjobb ügyfélélmény volt” – mondta Zeb.

„Ennek érdekében kiegészítjük a 24 órás valós idejű ügyfélszolgálatot. Bevezetjük a világszintű ügyfélszolgálati csapatokat is. Végül pedig bevezetjük a telefonos és Zoom-támogatást a ClickUp új Coaching Programjával, hogy bármilyen kérdésben segítséget nyújthassunk.”

2. Hogyan szállítanak fejlesztőink szupergyorsan a ClickUp segítségével

Hogyan ismételgeti és szállítja le hetente a funkciókat úttörő termékfejlesztő csapatunk?

Alex Yurkowski, a ClickUp technológiai igazgatója elmagyarázza, hogyan viszi a mérnökeink csapata az agilis fejlesztési elveket a következő szintre a ClickUp segítségével.

„A heti frissítések közzétételéhez a ClickUp három hatékony, egymással összekapcsolt összetevőjét használjuk: a tervhez való ragaszkodást segítő cselekvési tételeket, a szükséges erőforrások mérésére és elosztására szolgáló Sprinteket, valamint a visszacsatolási ciklusok lerövidítését segítő belső és külső kommunikációs funkciókat.”

—Alex Yurkowski, a ClickUp technológiai igazgatója

Alex csapata minden nap három kulcsfontosságú elemet alkalmaz:

Kis, megvalósítható feladatok , hogy mindig kézben tartsd a munkádat, például feladatok, állapotok, automatizálások és hozzárendelt megjegyzések.

Sprints ClickApp sprintbecslések használatával, sprintbecslések használatával, a sprintpontok felosztásával a nagy projektekben a megbízottak között, valamint a sprintforrások agilis megközelítéssel történő átalakításával.

Kommunikációs funkciók a részlegek közötti akadályok leküzdésére és a több időzónában dolgozó, elosztott csapatok összehangolásának biztosítására

Megtudtuk, hogy egy gyorsan változó termékcsapatnak teljes összhangban kell lennie, és minden szempontból átláthatónak kell lennie a munkában, ezért a feladatkezelés, a sprintek és a megjegyzések elengedhetetlenek ahhoz, hogy a heti termékkiadások eljussanak a felhasználókhoz.

A kommunikációs szilók lebontása kulcsfontosságú, mivel a termékcsapat rövid időn belül zökkenőmentesen kommunikálhat több csapattal az új funkciók kapcsán: a minőségbiztosítással a tesztelés, a marketinggel a tartalom, a támogató csapatokkal pedig a hibaelhárítás terén.

Alex kitért a ClickUp Dashboards erejére is, és arra, hogy távoli csapata hogyan használja azokat a munkaterhelés kapacitásától a szűk keresztmetszetekig minden nyomon követésére, például hogy mely frissítések akadtak el a minőségbiztosításban, és mely elemekre kell nagyobb figyelmet fordítani a zökkenőmentes kiadás érdekében.

3. Új sablon- és alkalmazásközpontok a gyorsabb bevezetés érdekében

Mi lenne, ha egyetlen helyen hozhatná létre, testreszabhatná és megtekinthetné az összes munkafolyamat-sablonját? Hozzáférhetne az összes alkalmazásához és integrációjához, és azokat a csapatnak megfelelően aktiválhatná?

Pontosan ezt teheti meg a ClickUp új sablon- és alkalmazásközpontjaival!

„Az új sablon- és alkalmazásközpontok célja, hogy új szintre emeljék a termelékenységét. Könnyedén böngészhet és testreszabhatja a sablonokat, valamint részletesen beállíthatja az alkalmazásokat a munkaterületén belül.”

—Sophia Kaminski, ügyfélkapcsolati menedzser, ClickUp

Az új Sablonközponttal időt takaríthat meg, a sablonokat újra felhasználhatja és szerkesztheti, valamint megoszthatja alkotásait a csapat bármely tagjával.

Egyéb kiemelt események:

Böngésszen a ClickUp és csapata által létrehozott sablonok könyvtárában

Sablonleírások hozzáadása

A sablonok előnézete az alkalmazás előtt

A második funkció, amelyet Sophia bemutatott, az új App Center.

A ClickUp App Center segítségével végre egy helyen találhatja meg az összes alkalmazását és integrációját!

Ez lehetővé teszi a csapatok számára, hogy könnyedén böngészhessenek és kiválaszthassák, mely kiegészítők a legmegfelelőbbek számukra, majd egy lépésben mindet alkalmazhassák.

Sophia emellett további funkciókat is bemutatott, amelyek segítségével a csapatok a Workspace-ben különböző csapatigényeknek megfelelően hozhatnak létre és konfigurálhatnak alkalmazásokat. Például részletes jogosultságokat állíthat be a felhőalapú megosztáshoz olyan integrációk segítségével, mint a Dropbox és a Google Drive.

4. Hogyan használja a ClickUp az organikus marketinget, hogy havonta több mint 12 millió dollár értékű ingyenes kattintást generáljon?

Hogyan lehet elindítani a marketinget a világ legversenyképesebb szoftveriparában?

Erre a kérdésre csak Aaron Cort, marketing igazgatónk tud válaszolni.

„Hogyan lehet havonta több millió támogatóra szert tenni és több millió ingyenes kattintást generálni? Ehhez egy organikus megközelítésre van szükség, amelyet a termék, a felhasználók és a stratégiai tartalom vezérel, hogy segítsen irányítani az ő útjukat.”

—Aaron Cort, a ClickUp marketing igazgatója

Aaron megosztotta azokat a kulcsfontosságú stratégiákat, amelyek segítették a ClickUp organikus növekedését a kezdetektől fogva, a tartalom és a termékvezérelt növekedés révén, amely ma is tovább táplálja a ClickUp felemelkedését.

A három stratégiai pillér a következőket tartalmazza:

Termékvezérelt növekedés: a termék előtérben tartása a felhasználói élmény irányításában

Felhasználók által vezérelt növekedés: hallgass a közösségedre és lépj velük kapcsolatba, hogy támogatókat szerezz!

Tartalomvezérelt növekedés: növelje láthatóságát SEO-val és magas színvonalú tartalommal

Hogyan néznek ki ezek a három pillér a gyakorlatban? Aaron megosztott néhány stratégiát, amelyek támogatják a ClickUp organikus növekedését:

Heti kiadások , amelyekkel egyetlen versenytárs sem tud lépést tartani

Az iparág vezetője a Free Forever Plan szolgáltatással

24/7 ügyfélszolgálat

Felhasználói visszajelzések és közösségi részvétel e-mailben, közösségi médiában és üzenőfalakon

Domináns SEO felhasználóközpontú tartalommal

Aaron kitért a ClickUp titkos receptjére is: alapértékeinkre, a sürgősségre és az ügyfél-elégedettségre, valamint arra, hogy ezek hogyan táplálják marketingünket.

...és aztán meglepetés! Mindenki találkozhatott Melissával!

5. A márka- és felhasználóközpontú tartalom új szintre emelése

Melissa Rosenthal, új kreatív igazgatónk a színpadra lépett, hogy bemutassa a ClickUp tartalmát új magasságokba emelő néhány nagy újdonságot!

„Szeretnénk, ha a ClickUp olyan barátként működne, aki segít átvészelni a napot, megérti a frusztrációkat, és viszonozza a segítséget – függetlenül attól, hogy egyéni felhasználóról, kisvállalkozásról vagy nagyvállalati csapatról van szó.”

—Melissa Rosenthal, kreatív igazgató, ClickUp

Így van, izgalmas új tartalomformátumokat fejlesztünk, amelyek célja, hogy az emberek még többet hozhassanak ki a mindennap használt eszközökből.

Melissa több új tartalomformátumot is bemutatott:

Eredeti podcastok

Új oktatási tartalom

ClickUp történetek

Jelenleg ezek többnyire csak előzetesek, de Melissa szerint az első dolog, amit a felhasználók megtekinthetnek, a ClickUp Stories, egy új epizódsorozat, amely arra összpontosít, hogy az emberek hogyan tudnak többet kihozni az életükből a ClickUp használatával.

Ezek rövid videók lesznek, amelyekben a felhasználók bemutatják, hogyan oldják meg a mindennapi kihívásokat a termelékenység és a projektmenedzsment erejével!

Van egy saját történeted, amit meg szeretnél osztani?

Tökéletes! Szeretnénk meghallgatni Önt (és esetleg sztárként bemutatni), ezért kérjük, töltse ki az űrlapunkat itt!

6. Hogyan használják a vállalkozók a ClickUp-ot a távmunka üzleti céljainak eléréséhez?

A következő panel nagy változást hozott a formátumban... három különböző ClickUp-tanácsadó és vállalkozó mesélt nekünk azokról a trükkökről és tippekről, amelyeket alkalmaznak, hogy otthoni munkavégzéssel foglalkozó vállalkozásukat a következő szintre emeljék.

Courtney, Yvonne és Luci

Néhány kiemelt pont, amit a ClickUp power-felhasználóinktól tanultunk:

A műszerfalak és a célok a legnépszerűbb funkciók a haladás méréséhez és a terv betartásához.

A ClickUp rugalmas munkafolyamatai tökéletesek egy teljes funkcionalitású CRM létrehozásához az Ön vállalkozása számára.

A ClickUp-ban szinte bármit sablonként elmenthet, ezért mentse el az egyéni állapot, feladat és egyéni mező sablonjait ismétlődő vagy hasonló projektekhez.

Az automatizálás remek módja annak, hogy időt takarítsunk meg az ismétlődő adminisztratív feladatokkal.

A gondolattérképek segíthetnek a brainstorming vizualizálásában és a fontos üzleti ötletek (és feladatok) összekapcsolásában.

…és még sok-sok más!

Ha hasznosnak találod ezeket a gyakorlati tippeket, akkor javasoljuk, hogy látogass el a szervezők weboldalára, és kövesd őket a YouTube-on!

7. Marketing tippek Neil Patel és Dan Fleyshman társaságában

A vendégelőadók sorát két nagy név folytatta, akik a digitális marketing és a márkaépítés területén váltak híressé: Neil Patel és Dan Fleyshman.

Dan interjút készített Neillel arról, hogyan építette fel tartalombirodalmát, a 2021-es SEO-stratégiáról, a közösségi média és a YouTube-tartalmak legjobb gyakorlatairól, a fizetett hirdetésekről és egyebekről.

„Ha 2021-ben és azután is jól szeretnél teljesíteni a SEO-ban, akkor néhány dologra kell összpontosítanod: minőségi backlinkekre és a oldalélményre. Minőségi élményeket kell létrehoznod és minőségi weboldalakról kell linkeket szerezni.”

—Neil Patel, marketingguru és bestseller szerző

Neil néhány hasznos információval szolgált azoknak a vállalkozóknak, akik digitális tervüket szeretnék bővíteni, többek között a következőket:

Fontos, hogy olyan tartalmakat hozzon létre, amelyek a közönségének tetszenek, különösen a LinkedIn, a TikTok és a YouTube platformokon.

Használd fel újra a közösségi médiából származó tartalmi ötleteidet a YouTube-on

Ne félj videókat készíteni a telefonoddal (a közönség az autenticitást kedveli)

A weboldalad kulcsfontosságú a márkád építésében és az ügyfelek megszerzésében.

A LinkedIn és az Instagramhoz hasonló közösségi csatornák kulcsfontosságúvá váltak az új üzleti lehetőségekhez vezető beszélgetések ösztönzésében.

Ne hagyja figyelmen kívül a kommentek erejét az elkötelezettség növelésében!

A hangalapú keresés csak még fontosabbá válik

Tartalmának optimalizálása a kiemelt részletekhez

…és még sok más! Az interjú teljes szövegét alább olvashatja.

8. Hogyan készítsünk egyedi termelékenységi alkalmazásokat

Lehet-e a ClickUp-ban egyedi termelékenységi alkalmazásokat készíteni anélkül, hogy tudnánk programozni?

A válasz egyértelműen IGEN, bizonyítja Vincent Khadige, a ClickUp vállalati ügyfélkapcsolati menedzsere.

„Ha olyan vagy, mint én, akkor te is szeretnél tökéletes munkafolyamatokat kialakítani – anélkül, hogy egyetlen sor kódot is írnod kellene. A jó hír az, hogy a ClickUp segítségével elképesztően hatékony termelékenységi alkalmazásokat hozhatsz létre, amelyek szinte minden igényt kielégítenek, és ehhez nem kell kódot írnod.”

—Vincent Khadige, vállalati termékmenedzser, ClickUp

Vincent előadása mindenre kiterjed, a ClickUp Hierarchy segítségével történő munkaszerkezet-személyre szabás alapjaitól kezdve a feladatok különböző felhasználási esetekhez való testreszabásán át a rendkívül vizuális irányítópultok létrehozásáig, amelyekkel a hibakereséstől a bevételekig mindent mérni lehet!

Néhány dolog, amit megtanultunk:

Hozzon létre vízesés-munkafolyamatokat szinte minden csapat igényéhez, szinte minden csapat igényéhez, a munkamegosztástól a kapacitáselosztásig.

A feladatok átalakítása olyan elemekké, amelyek túlmutatnak a feladatkezelésen

Slack-szerű csevegőcsatornák létrehozása

Hierarchia, beágyazott alfeladatok és egyéb elemek adaptálása több listában

Hozzon létre egy egyszerű, skálázható CRM rendszert egyéni mezők, e-mailek, űrlapok és automatizálások segítségével.

A ClickUp rendkívül testreszabható jellege azt jelenti, hogy szinte bármelyik funkciót átalakíthatja, hogy kicserélje technológiai eszközeit, és valóban egy helyre összpontosítsa az összes munkáját – az egyetlen korlát a fantáziája.

Ráadásul Vincent egy kis ízelítőt is adott a hamarosan megjelenő további funkciókból:

Beágyazott alfeladatok

Feladatok és dokumentumok közötti kapcsolatok

E-mail a ClickUp-ban

Egyszerű elrendezés

Nézze meg a teljes ülésanyagot, hogy többet tudjon meg!

9. Hogyan oldjuk meg a termelékenységi iparág kihívásait?

Ha egy iparág újradefiniálásáról van szó, David Sacks nem idegen.

A PayPal korábbi ügyvezető igazgatója és jelenleg a ClickUp befektetője/tanácsadója csatlakozott Zebhez és Tommy Wanghoz, a ClickUp értékesítési vezetőjéhez, egy kerekasztal-beszélgetésen, amelynek témája a termelékenység és az együttműködés területének kihívásai és irányai voltak.

Megtudtuk, hogy David hogyan látja a kategória jövőjét: a Microsoft Office évtizedekig tartó szétválasztása után a hatékony termelékenységi eszközök újbóli összevonása.

„Zeb elképzelése a ClickUp-ról, mint átfogó termékről, a csapat gyors fejlesztési üteme és az emberek öröme a platform használatától mind arra utalnak, hogy ez a vállalat újradefiniálja az iparágat.”

—David Sacks, technológiai vállalkozó és befektető

David elmagyarázta a ClickUp-ról alkotott elképzelését is, miszerint ez a kiemelkedő platform, amelynek célja, hogy a csapatok munkáját egy helyre összpontosítva támogassa őket.

Tommy azt is megkérdezte Zebtől, hogy a ClickUp hogyan reagál az iparág kihívásaira:

Hogyan konszolidálhatjuk az eszközöket, hogy időt takarítsunk meg és javítsuk a termelékenységet?

A véleményes szoftverek és az, hogy az emberek miért olyan eszközöket akarnak, amelyek kiegészítik a munkájukat, és nem mondják meg nekik, hogyan kell dolgozniuk.

Miért kulcsfontosságú a gyors fejlesztés és a szenvedély egy olyan eszköz létrehozásához, amely megfelel a fogyasztói igényeknek?

…és még sok más!

Nézze meg az alábbi teljes ülésanyagot.

10. ClickUp termékvízió 2021

A nap üléseit a várva várt előzetes betekintés zárta, amelyben bemutatták, mire számíthatnak a felhasználók az elkövetkező évben.

Ebben a szekcióban Zeb ismertette a ClickUp hosszú távú vízióját, valamint a 2021 első negyedévére vonatkozó rövid távú tervét.

„A mai küldetésünk pontosan ugyanaz, mint három évvel ezelőtt, amikor elindultunk: minden munkádat és eszközeidet egy helyre összegyűjteni.”

—Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója

„Mantránk mindig is az volt, hogy egy alkalmazás váltsa fel az összes többit. Ma pedig közelebb vagyunk ehhez, mint valaha. De még hosszú út áll előttünk, mire kódolás nélküli termelékenységi eszközeink tökéletesek lesznek.”

Zeb a keynote-ban részletesen kifejtette a ClickUp termékekre való összpontosítását, és további bepillantást nyújtott a jövőbeli tervekbe:

A meglévő funkciók fejlesztése (Célok, Főoldal, Beérkező levelek és egyebek)

A platform sebessége és teljesítménye az összes alkalmazásban

Megbízhatóság teljes körű automatizált teszteléssel és skálázható infrastruktúrával

Brian Shen, vezető termékmenedzser lépett a színpadra, hogy bemutassa nekünk a közelgő új funkciókat!

„Bár a sebesség és a megbízhatóság továbbra is fő hangsúlyt kap, az Önök kérésére olyan, forradalmian új funkciókat is fejlesztünk, amelyekkel még jobban szervezhetik munkájukat, és még több kommunikációs csatornát (például e-mailt) integrálhatnak a ClickUpba.”

—Brian Shen, vezető termékmenedzser, ClickUp

Vincent korábbi előadását kiegészítve, amelyben a feladatok átalakítását univerzális elemekké mutatta be, Brian bemutatta, hogy a feladatok hogyan képviselhetnek mindent a kapcsolattartóktól a vállalatokig és az üzletekig.

Hamarosan még több részletes testreszabási lehetőség áll majd rendelkezésére a hamarosan megjelenő új funkcióknak köszönhetően:

Feladatok és dokumentumok közötti kapcsolatok

Beágyazott alfeladatok

E-mail a ClickUp-ban

Kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral és az Outlookkal

…és még sok más érkezik 2021 első negyedévében (beágyazott mappák, elemtípusok, Goals V2, hogy csak néhányat említsünk)

Brian emellett bemutatta az egyes új funkciók lehetséges felhasználási eseteit (és a felhasználói felületet) is – javasoljuk, hogy nézze meg a teljes szekciót, hogy mindent láthasson működés közben!

11. Zárás nagy durranással: új mobilalkalmazások

Végül, de nem utolsósorban, a záróünnepségen Nick Krekow, a ClickUp termékmenedzsere egy nagyon különleges bejelentéssel kedveskedett nekünk.

„Meghallgattuk az Önök véleményét, és úgy döntöttünk, hogy teljesen új, natív mobilalkalmazásokat fejlesztünk. Mostantól a ClickUp alkalmazást Android és iOS rendszereken is használhatják, gyors, megbízható és gyönyörű, könnyen használható mobil felhasználói felülettel.”

—Nick Krekow, termékmenedzser, ClickUp

Nick és a termékfejlesztő csapat keményen dolgozott a háttérben, hogy teljesen átalakítsák a ClickUp mobilélményt egy új, Flutter nevű felhasználói felület keretrendszer segítségével.

A Flutter lehetővé tette termékfejlesztő csapatunk számára, hogy:

Teljesen natív ClickUp-élmény mobil-első felhasználói felülettel

Gyorsítsd fel a mobilalkalmazások fejlesztési idejét

Hozzon létre egységes ClickUp-élményt Android és iOS rendszereken egyaránt

Mennyire lesznek gyorsak ezek az új alkalmazások? Nick elmagyarázta, hogy a Flutter fejlesztéseinek köszönhetően az átlagos indítási idő tíz másodpercről mindössze egy másodpercre csökkent.

Sőt, Nick még egy rövid betekintést is adott nekünk az új ClickUp mobil felhasználói felületbe:

Ezek a mobilfunkciós szolgáltatások csak a kezdet. Nick még több olyan webes funkciót is említett, amelyek hamarosan teljes mértékben mobilra lesznek optimalizálva, például:

Bejövő levelek

Jegyzetfüzet

Műszerfalak

Időkövetés

A legjobb rész? Az új mobilalkalmazások jövő héten megjelennek az alkalmazásáruházakban!

Összefoglalás

Bátran állíthatjuk, hogy a LevelUp minden résztvevője talált magának valami érdekeset, függetlenül attól, hogy a termelékenység növelésére alkalmas stratégiákat, izgalmas új funkciókat keresett, vagy csak közelebbről meg akarta ismerni termékünket és elképzeléseinket.

A legfontosabb, hogy megtudtuk, hogyan hallgatnak Zeb és csapata minden nap a közösségre, hogy fejlesszék a platformot és produktívabbá tegyék a világot.

„Szeretnénk őszintén megköszönni mindenkinek, aki eljött a LevelUp-ra. A részvétel hatalmas volt, meghaladta legmerészebb várakozásainkat is, és nagyon örülünk, hogy lehetőségünk volt veletek találkozni. És szívből köszönjük mindazoknak, akik végig velünk maradtak ezen az úton – reméljük, hogy jövőre személyesen is találkozunk ezen az eseményen!”

—Zeb Evans, a ClickUp vezérigazgatója

Figyeljétek ezeket az új funkciókat és a továbbiakat, amelyek minden héten megjelennek. Várunk benneteket jövőre a LevelUp rendezvényen!