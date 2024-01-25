A 10 legjobb kommunikációs készségeket bemutató könyv, amelyekkel 2025-ben fejlesztheti készségeit

Az információval telített világban a valódi kihívás gyakran nem a szavak bőségében rejlik, hanem a kommunikáció hatékonyságában.

Ahogy George Bernard Shaw bölcsen megjegyezte: „A kommunikáció legnagyobb problémája az a tévhit, hogy megtörtént”. Néha nehéz kifejezni, amit gondolunk, és az emberek félreérthetnek minket. Ez zavarhoz, félreértésekhez és elszalasztott lehetőségekhez vezethet.

A gyenge kommunikációs és interperszonális készségek visszatarthatják Önt a személyes és szakmai területeken, befolyásolva fejlődését és kapcsolatait.

Ismerjük fel tehát, hogy a hatékony kommunikáció nem csak a szavakról szól, hanem a megértésről és a kapcsolatról is.

Kiválasztottunk tíz figyelemre méltó kommunikációs készségekről szóló könyvet, amelyek segítenek áttörni a beszélgetési korlátokat és elsajátítani a hatékony kommunikációt, hogy elérje kommunikációs céljait.

Fedezze fel ezeket az irodalmi útmutatókat, és tanulja meg, hogyan lehet jobban kommunikálni!

A legjobb könyvek a kommunikációs készségek fejlesztéséhez

1. Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljunk embereket, Dale Carnegie

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Dale Carnegie

Kiadás éve: 1936

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 291

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4. 2/5 (Goodreads)

Gondolkodott már azon, hogy miért tűnik néha a barátkozás művészetnek?

Nos, tudja mit? A Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljunk embereket című könyv feltárja a kapcsolatépítés titkait egy olyan világban, ahol az emberek gondosan választják ki társaikat, különféle tulajdonságok alapján.

Az egyik legrégebbi és még mindig nagyon népszerű kommunikációs készségekről szóló könyv, amely az emberi interakciók pszichológiáját vizsgálja, és olyan alapvető készségeket kínál, amelyekkel vonzóvá teheti és jelentősen elmélyítheti a jelentőségteljes kapcsolatokat. Hangsúlyozza annak fontosságát, hogy másokra hatást gyakoroljon anélkül, hogy manipulálónak tűnne – ez egy olyan készség, amelyet fejleszteni és csiszolni lehet.

A könyv olyan kényes témákat is érint, mint a kritika, a panaszkodás, az elítélés és a nagy sikerek elérése a kapcsolatokban.

A könyv anekdoták és betekintések segítségével végigvezeti Önt az érzelmek és kapcsolatok komplex világán, ösztönözve a barátságosabb és megértőbb kommunikációra.

„Bármelyik bolond kritizálhat, panaszkodhat és elítélhet – és a legtöbb bolond ezt is teszi. De megértéshez és megbocsátáshoz karakter és önuralom kell.”

„Bármelyik bolond kritizálhat, panaszkodhat és elítélhet – és a legtöbb bolond ezt is teszi. De megértéshez és megbocsátáshoz karakter és önuralom szükséges.”

Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljunk embereket – tanulságok

Kerülje a kritikát, és helyette igyekezzen megérteni, empátiával viszonyulni és őszintén értékelni másokat. Gyakorolja az aktív hallgatást, és a beszélgetéseket mások érdekei köré építse, hogy őszinte kapcsolatokat építhessen ki.

Összehangolja céljait másokkal, hogy együttműködést teremtsen. Emellett jegyezze meg és használja az emberek nevét – ez egy egyszerű, de hatékony módszer a kapcsolatok erősítésére.

Hagyja ki a vitákat a tartós jóindulat érdekében. A kölcsönösség a legfontosabb. Legyen őszintén érdeklődő mások iránt a sikeres interakciók érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„A Hall of Fame könyv, amely közel 100 évvel később is releváns és friss. Mindenkinek el kell olvasnia, és többször is!”

2. Hogyan hallgassunk szándékosan, Patrick King

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Patrick King

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 6 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 198

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Képzelje el egy olyan világot, ahol minden beszélgetése valódi hatást gyakorol, ahol az emberek őszintén úgy érzik, hogy meghallgatják és megértik őket. Ez az, amit ez a könyv kínál.

Hogyan hallgassunk szándékosan a Hogyan legyünk szerethetőbbek és karizmatikusabbak sorozat hetedik könyve, melyet a bestseller szerző és szociális készségek trénere, Patrick King írt. A könyv elkalauzolja Önt az aktív hallgatás művészetének elsajátításához, amely az egyik legfontosabb kommunikációs készség.

Ez az könnyen olvasható könyv megtanítja, hogyan lehet könnyedén kapcsolatot teremteni, jó viszonyt kialakítani és bizalmat építeni, javítva ezzel kommunikációjának és kapcsolataiknak a minőségét.

Ez a könyv útmutatója az autentikus kapcsolatok kialakításának alapvető készségéhez, amely karizmánál vagy szellemes tréfálkozásnál is fontosabb.

„Azok, akik a beszélgetés során a leginkább dicsekedőnek tűnnek, akik féltve őrzik a figyelmet vagy mások felett beszélnek, gyakran azok, akik a leginkább bizonytalanok magukban.”

„Azok, akik a beszélgetés során a leginkább dicsekedőnek tűnnek, akik féltve őrzik a figyelmet vagy mások felett beszélnek, gyakran azok, akik a leginkább bizonytalanok magukban.”

Hogyan hallgassunk figyelmesen – tanulságok

Szüntesse meg a zavaró tényezőket, és legyen teljes mértékben jelen a beszélgetésekben, teljes figyelmét a beszélőre fordítva.

Tanulja meg az aktív hallgatást, és lépjen túl a szavakon. A kérdésfeltevés és az empátia megnyilvánulása révén megértheti az érzelmek mögött rejlő okokat.

Teremtsen teret a nyílt és ítélkezésmentes kommunikációnak, építsen szorosabb kapcsolatokat azáltal, hogy reflektál a beszélgetésből megértett dolgokra, és fogadja el a csendet.

Mit mondanak az olvasók

„A könyv remekül lebontja a hallgatás fogalmát érthető módon, és rámutat több olyan hibára, amelyeket én is elkövettem. Emellett gyakorlati módszereket is bemutat, amelyekkel javíthatunk hallgatói képességeinken, és jobb rálátást nyerhetünk a beszélgetés művészetére. ”

3. Crucial Conversations (Döntő beszélgetések) – Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler és Emily Gregory

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerzők: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer és Emily Gregory

Kiadás éve: 2001

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő és középhaladó

Oldalszám: 288

Értékelések: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 7/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Képzelje el, hogy minden beszélgetése sikeres, még a legnehezebbek is. Ez az ígéret a Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High (Döntő beszélgetések: eszközök a kockázatos beszélgetésekhez) című könyvben, amely a következő a kommunikációs készségekről szóló, kihagyhatatlan könyvek listáján. Ez nem csak egy könyv, hanem egy útmutató, amely megváltoztatja a mai komplex munkahelyeken való kommunikációját.

A szellemes és lebilincselő stílusban írt könyv hatékony technikákat kínál bármilyen beszélgetés, akár a legnehezebbek is, lebonyolításához, biztosítva, hogy a kívánt eredményeket érje el.

A könyv megtanítja, hogyan lehet meggyőző, anélkül, hogy durva lenne, és hogyan lehet a párbeszédet visszaterelni a produktivitás felé, amikor a helyzet feszültté válik. Emellett elsajátíthatja azokat a alapvető készségeket, amelyekkel magas tétű beszélgetéseket tud lefolytatni, legyen szó kollégákról, családtagokról, barátokról vagy akár ellenségekről.

A könyv 25 évnyi sikeres kommunikátorok tanulmányozásának eredményeire támaszkodva feltárja azok titkait, akik hatékonyan kezelik a kritikus beszélgetéseket. A cél egyértelmű: felkészíteni Önt arra, hogy bármilyen helyzetben hatékony kommunikátorrá váljon.

Ha tehát valaha is volt már olyan beszélgetése, amely gyorsan rosszra fordult, ez a könyv talán éppen Önnek hozhatja meg a fordulatot.

„A határidő nélküli célok nem célok, csupán iránymutatások.”

„A határidő nélküli célok nem célok, csupán iránymutatások.”

A kritikus beszélgetések tanulságai

Fókuszáljon egyszerre egy sürgető problémára, ahelyett, hogy több kérdést próbálna egyszerre megoldani.

Találjon közös célt, hogy mindenki számára produktív környezetet teremtsen, ahol nyílt és biztonságos beszélgetések folynak.

Tartsa megbeszéléseit tiszteletteljes és konstruktív hangnemben, anélkül, hogy visszatartaná magát a véleménynyilvánítástól.

Mit mondanak az olvasók

„Ezek a szerzők nagyban bevezették ötleteiket a vállalati világba, de én ezeket a készségeket és ötleteket rendkívül hasznosnak találom a nehéz beszélgetésekhez az élet bármely területén. Elajándékoztam az első példányomat, majd vettem egy másodikat. Megéri az időt.”

4. Elite Communication Skills for Young Professionals (Elit kommunikációs készségek fiatal szakembereknek) – Ty Hoesgen

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Ty Hoesgen

Kiadás éve: 2022

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 288

Értékelések: 4,8/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 5/5 (Goodreads)

4. 8/5 (Amazon)

4. 5/5 (Goodreads)

Érezte már valaha, hogy elszalasztja a lehetőségeket, vagy nem kapja meg a megérdemelt elismerést csak azért, mert kommunikációs készségei nem felelnek meg az elvárásoknak? Nos, az Elite Communication Skills for Young Professionals (Elit kommunikációs készségek fiatal szakembereknek) című könyv segít Önnek.

Ez a könyv elárulja, hogyan lehet a kommunikáció elsajátítása a titkos fegyvere az életében és a karrierjében való előrelépéshez.

Nem számít, hogy introvertált, extrovertált vagy valahol a kettő között vagy – ez a könyv segít ragyogni. Még Warren Buffet, a pénzügyi guru is garantálja, hogy a kommunikáció ereje növeli az értékedet.

A könyv betekintést nyújt abba, hogyan nyerhetjük el mások tiszteletét anélkül, hogy egy szót is szólnánk, hogyan értelmezhetjük a nonverbális jelzéseket, és hogyan beszélhetünk magabiztosan bárkivel, még akkor is, ha kissé introvertáltak vagyunk. De ez nem csak elmélet; tele van praktikus tippekkel, amelyek megtanítják, hogyan maradjunk higgadtak egy fontos megbeszélés előtt, hogyan legyünk sikeresek a videohívások során, és hogyan oldjunk meg még sok más hasonló helyzetet.

Akár kommunikációs profi vagy, akár kicsit bizonytalanul érzed magad, ez a könyv fejleszteni fogja kommunikációs készségeidet, simábbá teszi a munkádat és a magánéletedet, és gyorsabbá teszi a sikeredet.

„Ha az élet könnyű lenne, elveszítené értelmét”

„Ha az élet könnyű lenne, elveszítené értelmét”

Elit kommunikációs készségek fiatal szakembereknek – tanulságok

A nonverbális jelek ugyanolyan fontosak, mint a szavak, amikor kommunikálunk.

Használjon légzési technikákat, hogy összpontosítson, amikor nyilvánosan beszél.

A megfelelő kérdések feltevésével információkat szerezhet másoktól, miközben tartósan pozitív benyomást kelt.

Mit mondanak az olvasók

„Ez a könyv nagyon hasznosnak bizonyult a kommunikációs készségeim és önbizalmam fejlesztésében, valamint általános önbizalmam növelésében. Mivel mindig is féltem a nyilvános és magánbeszélgetésektől, Tyler könyvében található tippek és példák segítettek önbizalmam növelésében. Ez egy kötelező olvasmány. ”

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Nixaly Leonardo

Kiadás éve: 2020

Becsült olvasási idő: 6 óra

Ajánlott szint: Kezdő és középhaladó

Oldalszám: 184

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 6/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 6/5 (Goodreads)

Az aktív hallgatási technikák egy átfogó útmutató az aktív hallgatás készségének fejlesztéséhez, amely a hatékony kommunikációs készségek egyik kulcsfontosságú eleme.

A könyv bemutatja, hogyan segíthet az aktív hallgatás a jó kapcsolatok kiépítésében, az empátia fejlesztésében és a félreértések feloldásában.

A könyv középpontjában 30 gyakorlati módszer áll, amelyek mindegyike gondosan meg van írva, hogy olyan konkrét kihívásokra adjon választ, amelyekkel gyakran találkozhat. Minden technikát valós példákkal, esettanulmányokkal és forgatókönyvekkel magyarázunk, hogy könnyen megérthesse őket.

„A legtöbb ember passzívan hallgat, és csak arra vár, hogy ő is megszólalhasson.”

„A legtöbb ember passzívan hallgat, és csak arra vár, hogy ő is megszólalhasson.”

Aktív hallgatási technikák – tanulságok

Tanulja meg, hogyan kell igazán odafigyelni, amikor mások beszélnek. A könyv 30 egyszerű módszert mutat be, amelyekkel kiváló hallgatóvá válhat, és kapcsolatai erősebbé és őszintébbé válnak.

Az aktív hallgatás nem csak a szavak meghallgatásáról szól. Ez egy eszköz, amely segít megoldani a konfliktusokat, enyhíteni a feszültségeket és produktívabb beszélgetéseket kialakítani.

Alkalmazzuk a technikákat szakmai és személyes kapcsolatainkban, nemcsak a jobb kommunikáció, hanem a boldogabb élet érdekében is.

Mit mondanak az olvasók

„Kiváló könyv azok számára, akik aktív hallgatási készségeiket szeretnék fejleszteni. Emellett olyan hatékony kommunikációs technikákat is bemutat, amelyeket a való életben is alkalmazhatunk. Praktikus könyv, amelyet mindenkinek ajánlok (és már ajánlottam is), akivel naponta kommunikálok!”

6. A beszélgetés visszahódítása: A beszéd ereje a digitális korban, Sherry Turkle

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Sherry Turkle

Kiadás éve: 2015

Becsült olvasási idő: 10 óra

Ajánlott szint: Középfokú

Oldalszám: 352

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Érezte már valaha, hogy a technológiával való állandó kapcsolata negatív hatással van a valódi, személyes beszélgetésekre?

Nos, a Reclaiming Conversation mélyrehatóan elemzi, hogy a technológiával való szerelmi viszonyod hogyan rontja a jelentőségteljes beszélgetések képességét.

Bár léteznek olyan belső kommunikációs szoftverek, amelyek segítenek hatékonyan kommunikálni a csapatával, Sherry Turkle, a humán technológia világának szakértője, elemzi a digitális megszállottság következményeit, és meggyőző érveket hoz fel a beszélgetés elveszett művészetének visszahozása mellett.

Mindent részletesen elmagyaráz, a szöveges üzenetek kapcsolatokra gyakorolt hatásától kezdve a családi vacsorák és a munkahelyi hangulat megrontásáig. Kiemeli a digitális korszak által ránk rótt kihívásokat, mint például a magány és az identitásvesztés.

Turkle úgy véli, hogy a technológia korlátainak megértésével újraéleszthetjük a jó öreg beszélgetést, valódi párbeszédeket folytathatunk és megoldhatjuk a mai problémákat.

Ha tehát úgy érzi, hogy le kell tennie a telefont, és valódi beszélgetést kell folytatnia, Turkle könyve lehet a megfelelő útmutatója ebben a digitális világban!

„Az intelligencia egykor többet jelentett, mint amit bármely mesterséges intelligencia képes. Magában foglalta az érzékenységet, az érzékenységet, a tudatosságot, a megkülönböztető képességet, az ésszerűséget, az éles elmét és a szellemet.”

„Az intelligencia egykor többet jelentett, mint amit bármely mesterséges intelligencia képes. Magában foglalta az érzékenységet, az érzékenységet, a tudatosságot, a megkülönböztető képességet, az ésszerűséget, az éles elmét és a szellemet.”

A beszélgetések visszaszerzése – tanulságok

Tegye a személyes beszélgetéseket elsődleges eszközévé a valódi kapcsolatok kialakításához. A személyes beszélgetéseknek van valami különlegesük, amit sem a szöveges üzenetek, sem a telefonhívások nem tudnak helyettesíteni.

Vegyen egy kis szünetet a digitális világ nyüzsgésétől. Töltsön el egy kis időt magányban, gondolkodjon el, és találja meg az egyensúlyt. A túl sok képernyő előtt töltött idő negatív hatással van a testre és az elmére.

Legyen ott a gyermekei számára, és mindig figyelje a digitális tevékenységüket!

Mit mondanak az olvasók

„Ez a könyv megváltoztatja a technológiáról és a beszélgetésről alkotott véleményét és megértését. Sherry Turkle világosan fogalmaz, történetei kiválóak, állításokat fogalmaz meg, majd alátámasztja azokat, de érvelése tisztességes és átgondolt. Bizonyos részeket már újraolvastam. Soha többé nem fogom ugyanúgy tekinteni a technológiára. Máris megváltoztattam néhány szokásomat. Köszönöm!”

7. Csak hallgass: Fedezd fel a titkot, hogy hogyan lehet bárkivel is megértetni magad, Mark Goulston

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Mark Goulston

Kiadás éve: 2015

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 256

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4/5 (Goodreads)

Ismeri azokat az embereket, akik csak magukról beszélnek? Kimerítő, igaz? Goulston megérti ezt. A jó beszélgetés kétirányú folyamat.

A Just Listen című könyv útmutató ahhoz, hogyan válhat kiváló hallgatóvá és kommunikátorrá, segítve Önt a bizalom és az azonnali kapcsolatok kiépítésében. Ebben a könyvben Mark Goulston, pszichiáter, üzleti tanácsadó és coach elárulja minden titkát arról, hogyan lehet lehetetlen vagy elérhetetlen embereket szövetségesekké, ügyfelekké, kollégákká vagy életre szóló barátokká tenni.

Ebben a lebilincselő könyvben a szerző elmagyarázza, hogyan lehet mélyebb szinten kapcsolatot teremteni az emberekkel és magabiztosan beszélni. A könyv technikák aranybányája – hogyan lehet kiváló első benyomást kelteni, profi módon hallgatni, megérteni az idegeneket, lecsillapítani a haragot stb.

És itt van a legfontosabb trükk: ha üzenetet szeretne átadni, különösen olyan trükkös embereknek, mint a elégedetlen alkalmazottak vagy a boldogtalan ügyfelek, kezdje azzal, hogy meghallgatja őket. Ez a titkos recept.

„Ha valaki nem tud vagy nem akar hallgatni rád, akkor rávedd, hogy hallgasson magára.”

„Ha valaki nem tud vagy nem akar hallgatni rád, akkor rávedd, hogy hallgasson magára.”

Just Listen tanulságok

A beszéd előtt helyezd előtérbe a hallgatást. Ha másoknak megértettséget, megbecsülést és érdeklődést tudsz nyújtani, könnyen kapcsolatba kerülhetsz velük.

Győzze meg másokat azzal, hogy ráveszi őket az Ön ötleteire. Ösztönözze az embereket arra, hogy meghatározzák a kívánatos, de látszólag elérhetetlen célokat, és fedezze fel a megvalósításukhoz vezető utakat.

Lepje meg másokat empátiával, hogy megnyerje őket. Engedje meg az embereknek, hogy kiadják a gőzt és levezessék a stresszt, mielőtt bemutatná ötleteit. Nyíltan kezelje a problémákat, és őszintén beszélje meg őket a jobb megértés érdekében.

Mit mondanak az olvasók

„Ez a könyv egy csodálatos kincs, amelyet az iskolákban is olvasni kellene. Megtanít arra, hogyan kell boldogulni ebben a világban, amit mindannyian meg kellene tanulnunk. Dr. Goulston remek munkát végzett, megnyitotta a szememet.”

8. Verbal Judo (Verbális dzsúdó), George J. Thompson

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: George J. Thompson

Kiadás éve: 2010

Becsült olvasási idő: 7 óra

Ajánlott szint: Kezdő

Oldalszám: 224

Értékelések: 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

3. 8/5 (Goodreads)

Ez a kommunikációs készségekről szóló könyvek között igazi gyöngyszemnek számító mű segít abban, hogy a heves vitákat győzelmekké alakítsa.

A Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion (Verbális dzsúdó: a meggyőzés finom művészete) című könyv útmutató a szavak használatához, hogy elkerülje a nézeteltéréseket és a nehéz beszélgetéseket pozitív eredményekké alakítsa. A könyv szerzője George J. Thompson, egykori rendőr és kommunikációs szakértő, aki a hatékony kommunikációt a harcművészetekhez hasonlítja, hangsúlyozva a verbális dzsúdó megközelítést.

Thompson három típusba sorolja az embereket – a kedvesek, a nehezek és a gyengék –, és lépésről lépésre bemutatja, hogyan kell velük bánni.

Emellett felvázol egy öt lépésből álló folyamatot az önkéntes megfeleléshez, és tippeket ad a hatékony kommunikációs készségekhez szükséges hallgatás, empátia, kérdezés, átfogalmazás és összefoglalás terén.

Rendőri történetekből és valós élethelyzetekből vett példákkal teli könyvünk gyakorlati útmutató a kapcsolatokban való meggyőzés művészetének elsajátításához, így bármilyen helyzetben értékes segítséget nyújt a hatékony kommunikációhoz.

„Soha ne reagálj arra, amit az emberek mondanak. Reagálj arra, amit gondolnak. Ne feledd: az emberek szinte soha nem azt mondják, amit gondolnak.”

„Soha ne reagálj arra, amit az emberek mondanak. Reagálj arra, amit gondolnak. Ne feledd: az emberek szinte soha nem azt mondják, amit gondolnak.”

Verbal Judo tanulságok

Az empátia a legjobb módszer arra, hogy az emberek meghallgassák Önt.

Kerülje a másokkal szembeni autoriter parancsokat, és magyarázza el a szabályok mögötti okokat. A sikeres kommunikáció lényege, hogy megértsük a másik személy nézőpontját, ahelyett, hogy leereszkedően beszélnénk hozzá.

Azonosítsa hibáit, hogy jobb szónokká váljon!

Mit mondanak az olvasók

„Fantasztikus könyv, remélem, egyszer találkozhatok a szerzővel. Nagyon hasznos, sikerült a tanulságokat gyakorlatba is ültetnem. Pozitív eredményeket hozott, amikor rossz híreket kellett közölnöm néhány szerencsétlen emberrel. ”

9. Öt csillag: A jó kommunikációtól a kiváló kommunikációig vezető titkok, Carmine Gallo

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Carmine Gallo

Kiadás éve: 2018

Becsült olvasási idő: 8 óra

Ajánlott szint: Középfokú

Oldalak száma: 256

Értékelések: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

4. 4/5 (Amazon)

3. 9/5 (Goodreads)

A mai rohanó világban nem elég csak egy jó ötlettel rendelkezni. Carmine Gallo Five Stars című könyvében azt írja, hogy ahhoz, hogy igazán kiemelkedj, előrehaladj és nagy sikert érj el, el kell sajátítanod a meggyőzés ősi művészetét.

Gallo elmélyül Arisztotelész régi, de aranyat érő meggyőzési formulájában, és megmutatja, hogy ez ma is releváns az emberek inspirálása szempontjából.

A könyv hangsúlyozza a kommunikációs készségek fontosságát, mivel a technológia egyre kisebbé teszi a világunkat. Gallo neurológusokkal, közgazdászokkal és különböző intézmények, például a NASA vezetőivel beszélget, hogy megmutassa, hogyan lehet a megfelelő beszéddel felkelteni a figyelmet és nagy álmokat ébreszteni.

De várj, ez nem csak rólad szól – hanem arról is, hogy az üzleti és ügyfélélményeket felejthetetlenné tedd. Gallo sikeres vállalatok egyszerű módszereit osztja meg, amelyekkel olyan pillanatokat teremthetsz, amelyek az embereket hűséges rajongókká teszik.

„A karriered a te dolgod. Te vagy a vezérigazgatója. Az önelégültség kudarchoz vezet. Karriered vezérigazgatójaként folyamatosan fejlesztened kell készségeidet, különösen a kommunikáció művészetét.”

„A karriered a te dolgod. Te vagy a vezérigazgatója. Az önelégültség kudarchoz vezet. Karriered vezérigazgatójaként folyamatosan fejlesztened kell készségeidet, különösen a kommunikáció művészetét.”

Ötcsillagos tanulságok

Koncentráljon egyetlen, konkrét és időhöz kötött célra, hogy hatékonyan tudjon beszélni. Nyűgözze le a toborzókat, és szerezze meg álmai állását azzal, hogy magáról szóló, meggyőző történeteket mesél.

Tegye prezentációit vonzóvá azzal, hogy rövidre fogja őket, és vizuális elemeket, például képeket is beépít. A kommunikáció minősége különbözteti meg a jó csapatokat a kiválóaktól.

Inspiráljon másokat az érzelmi szinten való kapcsolatteremtéssel. A legjobb kommunikátorok a hosszú szavak helyett a rövideket választják, felismerve az egyszerűség erejét.

Mit mondanak az olvasók

„Hihetetlen történetek és tények, amelyek együttesen új szintre emelik kommunikációs készségeit. Még mielőtt befejeztem a könyvet, elkezdtem alkalmazni a technikákat, és tökéletesen működtek!”

10. A csendes nyelv, Edward T. Hall

az Amazonon keresztül

A könyvről

Szerző: Edward T. Hall

Kiadás éve: 1959

Becsült olvasási idő: 7 óra

Ajánlott szint: Középfokú és haladó

Oldalak száma: 217

Értékelések: 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

4. 5/5 (Amazon)

3. 7/5 (Goodreads)

Edward T. Hall éleslátó könyve mindenképpen szerepelnie kell a kommunikációs készségekkel foglalkozó könyvek kötelező olvasmányainak listáján. A könyv a nonverbális kommunikáció komplex világába merül, és azt vizsgálja, hogy a kimondatlan gesztusok és cselekedetek hogyan alkotják azt a csendes nyelvet, amely az emberi interakciókat formálja.

Hall a mindennapi életből vett példákat, például a tyúkudvarban kialakult rangsort használja, hogy elmagyarázza, hogyan működik ez a néma nyelv. Beszél a kultúrsokkról is, amikor az ember egy új kultúrában zavarodottnak érzi magát, mert a dolgok annyira mások.

Bár a könyv már régen íródott, alapelvei ma is relevánsak. Hall megfigyelései a kulturális szabályokról és arról, hogyan kommunikálunk szavak nélkül, időtállóak.

Mivel ez a könyv egy másik korszakban íródott, egyes részei kissé nehezen érthetőek lehetnek, de összességében The Silent Language remek útmutató mindenkinek, aki meg akarja érteni a másokkal való kapcsolataink és konfliktusaink kimondatlan szabályait.

„Az egyik leghatékonyabb módszer önmagunk megismerésére az, ha komolyan vesszük mások kultúráját. Ez arra készteti Önt, hogy odafigyeljen azokra a részletekre, amelyek megkülönböztetik őket Öntől.”

„Az egyik leghatékonyabb módszer önmagunk megismerésére az, ha komolyan vesszük mások kultúráját. Ez arra készteti Önt, hogy odafigyeljen azokra a részletekre, amelyek megkülönböztetik őket Öntől.”

A csendes nyelv tanulságai

Lépjen túl a beszélt nyelven – hagyja, hogy testbeszéde, gesztusai és személyes területe közvetítsék az üzeneteket. Ezek a nem verbális kommunikációs készségek, amelyek tudat alatt működnek, nagyban befolyásolják az üzenetek észlelését és értelmezését.

Ismerje meg a személyes tér és a gesztusok kulturális különbségeit. Ez segít a kulturális határokon átívelő kommunikációban, elkerülve a félreértéseket és az ütközéseket.

Ismerje meg a magas kontextusú és alacsony kontextusú kultúrák fogalmát. Ismerje meg a különböző kommunikációs stílusokat a hatékony kommunikáció érdekében különböző kulturális környezetben.

Mit mondanak az olvasók

„Fiatal koromban egy Poly projekt keretében olvastam először ezt a könyvet. Zsenialitása azon alapszik, amit tudsz, vagy azt hiszel, hogy tudsz, de talán nem értékeled teljes mértékben, amíg nem mondják el neked vagy nem magyarázzák el. ET Hall egy szinttel feljebb van. Olvasd el, sok mindent kiemel, meg fogsz lepődni és nagyon lenyűgözni fog.”

Bónusz olvasmány: Growth hacking könyvek

Javítsd kommunikációs készségeidet a ClickUp segítségével

A szakmai környezetben a hatékony kommunikáció és a vezetői készségek elengedhetetlenek a sikerhez.

A legjobb kommunikációs készségekről szóló könyvekből nyert ismeretek szilárd alapot nyújthatnak. De a elméletek és keretrendszerek önmagukban nem feltétlenül elegendőek. Szüksége van valami többre, mint csak irodalomra.

Itt jön be a képbe a ClickUp, egy sokoldalú kommunikációs és projektmenedzsment eszköz, amely áthidalja a szakadékot. Míg a kommunikációs készségekkel foglalkozó könyvek a hatékony kommunikáció mit és miért kérdéseire adnak választ, a ClickUp a hogyan kérdésre ad választ azzal, hogy lehetővé teszi ezeknek az elveknek a digitális térben való alkalmazását, ahol a csapatok hatékonyan kommunikálhatnak, együttműködhetnek és valós időben kezelhetik a projekteket.

A ClickUp Home segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

Vizsgáljuk meg tehát részletesen a ClickUp funkcióit, és nézzük meg, hogyan tudja a kommunikációs stratégiákat papíron lévő koncepciókból produktív eredményekké alakítani a digitális munkaterületen.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi eszköz, amelynek elsődleges célja az emberek termelékenységének növelése. Javítja a munkafolyamatokat és megkönnyíti a csapatok közötti kommunikációt azáltal, hogy összes feladatát és projektjét egy központi platformra összpontosítja.

A ClickUp projektmenedzsment funkciói arra összpontosítanak, hogy összekapcsolt munkafolyamatok, beszélgetések, dokumentumok, valós idejű irányítópultok és egyéb eszközök segítségével közelebb hozzák egymáshoz a csapatokat. Ez az integrált megközelítés javítja az együttműködést, lehetővé téve a csapatok számára, hogy hatékonyabban dolgozzanak, megalapozott döntéseket hozzanak és végső soron időt takarítsanak meg.

Gyorsan állítsa be a feladat prioritását a ClickUp feladaton belül, hogy jelezze, mire kell először figyelni

Több mint 15 különböző nézettel, beleértve a Gantt-diagramokat, idővonalakat, listákat, táblákat és naptárakat, ez a sokoldalú alkalmazás minden csapattag preferenciáinak megfelel. Lehetővé teszi a legmegfelelőbb nézet kiválasztását, biztosítva a csapat számára a láthatóságot és az átláthatóságot.

Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, és hozzon létre lenyűgöző dokumentumokat vagy wikiket beágyazott oldalakkal és egyedi formázási lehetőségekkel útitervek, tudásbázisok és egyebek számára

Fedezze fel a ClickUp Chat View funkcióját, amely összehozza a csapat kommunikációját, lehetővé téve a frissítések megosztását, az erőforrások összekapcsolását, valamint a zökkenőmentes és könnyed együttműködést. Legyen szó vállalati szintű frissítésekről, csapatmegbeszélésekről vagy projektspecifikus csevegésekről, a ClickUp-on belül bármilyen munkához létrehozhat egy dedikált teret.

Ossza meg frissítéseit, linkeljen forrásokat, ossza meg fájljait, és @megjelöléssel rendeljen feladatokat másoknak a ClickUp Chat View-ban

Kezelje és érje el a csevegéseket, maradjon naprakész az értesítésekkel, és egyszerűsítse a csapat kommunikációját a ClickUp valós idejű csevegőcsatornáival, ahol megjelölheti kollégáit, megoszthat fájlokat, feladatokat rendelhet hozzá, és még sok mást tehet.

Ha a feladatok túlnyomóaknak tűnnek, hozzon létre megjegyzéseket a tisztázás érdekében, és kövesse nyomon azokat a ClickUp Assigned Comments segítségével. Ezzel azonnal létrehozhat cselekvési tételeket, amelyeket másoknak vagy magának rendelhet hozzá.

A ClickUp segítségével alakítsd át a megjegyzéseket feladatokká, és oszd ki őket a csapatodnak!

ClickUp együttműködési eszköz

A legjobb kommunikációs készségekről szóló könyvek emlékeztetnek minket az összehangoltság fontosságára. A ClickUp Docs együttműködési funkcióival mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, mivel ezek lehetővé teszik a dokumentumok létrehozását, szerkesztését és szervezését a csapattal.

Készítsen lenyűgöző dokumentumokat, és működjön együtt munkatársaival a ClickUp alkalmazásban megjegyzések, címkék, szinkronizált szerkesztés és beépített csevegés segítségével

Központosítsa csapata összes dokumentumát és projektjét egy helyen, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhető legyen. Ön és csapata valós időben szerkesztheti és megoszthatja a dokumentumokat. A ClickUp segít a csapatoknak különböző projektekben együtt dolgozni, így kiváló munkahelyi kommunikációs eszköz.

Fedezze fel a ClickUp Whiteboards alkalmazást is, amely szórakoztató és együttműködésen alapuló csapatmunkát tesz lehetővé!

Olyan, mintha egy virtuális vászon állna rendelkezésére, ahol szabadjára engedheti kreativitását és ötleteit megvalósíthatja. Akár brainstormingot tart, stratégiákat dolgoz ki, vagy agilis munkafolyamatokon dolgozik, a ClickUp Whiteboards tökéletes teret biztosít ehhez.

Brainstorming, stratégia kidolgozás vagy munkafolyamatok megtervezése a vizuálisan együttműködő ClickUp Whiteboards segítségével

Dolgozzon együtt valós időben, még akkor is, ha csapata tagjai több ezer kilométerre vannak egymástól, és lépjen zökkenőmentesen az ötlettől a cselekvésig azáltal, hogy feladatokat hoz létre közvetlenül a tábláiról, és hozzáadja az összes szükséges kontextust.

Egy másik figyelemre méltó funkció a ClickUp Email, amely lehetővé teszi az e-mailek kezelését anélkül, hogy el kellene hagynia a platformot. A népszerű e-mail alkalmazások, mint a Gmail, az Outlook vagy a Front integrálásával zökkenőmentesen küldhet és fogadhat e-maileket a ClickUp Tasks alkalmazáson belül. Ez az integráció egyszerűsíti a kommunikációt, és minden releváns információt egy helyen tárol.

Clickup sablonok

Szeretné gyorsan gyakorlatba ültetni a kommunikációs készségekről szóló könyvekből tanultakat? A ClickUp különböző kommunikációs sablonokat kínál, amelyek javíthatják a csapatával való kommunikációját és kapcsolatépítését.

Ezek a sablonok nem csupán strukturális keretet nyújtanak kommunikációs és együttműködési terveihez. Segítenek ötleteinek rendszerezésében, hatékonyságának javításában és munkafolyamatának fejlesztésében.

Az egyik ilyen testreszabható sablon a ClickUp kommunikációs terv sablon, amely javítja a kommunikációt és a projektmenedzsmentet. Megkönnyíti az ügyfelekkel való kommunikációt, és részletes tervezéshez szükséges szakaszokat tartalmaz, például a projekt részleteit, céljait és összefoglalóját.

Használja a ClickUp kommunikációs terv sablonját, hogy a kommunikációs készségekről szóló könyvekből tanultakat gyakorlatba ültesse, és hozzon létre egy folyamatot a zökkenőmentes kommunikációhoz

A projektmenedzsment elemeinek, mint például a határidők, a feladatokhoz fűzött megjegyzések, az automatizálás és a mesterséges intelligencia integrálása tovább támogatja a hatékony kommunikációs tervezést.

Kommunikáljon jobban a ClickUp segítségével

A ClickUp egy all-in-one platform, ahol a kommunikációs készségekről szóló top 10 könyvből tanult elveket interakció és együttműködés révén tesztelik és finomítják.

Dinamikus környezetet biztosít a kommunikációs készségek gyakorlati alkalmazásához. Mire vár még? Regisztráljon ingyen, és tegyen egy lépést afelé, hogy jobb kommunikátorrá váljon a munkahelyén!