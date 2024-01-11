Start with Why összefoglaló: Hogyan inspirálják a nagy vezetők mindenkit a cselekvésre

Kétféle ember létezik: azok, akik másokat akarnak inspirálni, és azok, akik inspirálódni akarnak. Nagyon ritkán találkozik olyan könyv, amely mindkét típusnak megfelel.

Simon Sinek 2009-es bestsellere, a Start with Why (Kezdje a miért-tel) kivételt képez.

Simon Sinek bestseller szerző és elismert motivációs előadó, aki üzleti és vezetési témákban nem konvencionális, optimista elképzeléseiről ismert. A világ egyik legnépszerűbb vezetői coachaként több mint két évtizedes karrierje során több ezer üzleti vezetőt inspirált.

A könyv Sinek azonos című, virálissá vált TED Talk előadásából származik, amely ma már a harmadik legnézettebb TED Talk előadás, több mint 60 millió megtekintéssel. Egyszerű, de mély üzenetet hordoz, és arra ösztönöz minket, hogy fedezzük fel a „miért” kérdést – azt az alapvető értéket, amely reggel felkelésre és munkába járásra ösztönöz minket.

Ha szeretne fejleszteni vezetői és csapatmenedzsment képességeit, vagy javítani szeretné csapata termelékenységét, akkor a Start with Why című könyv segíthet Önnek.

Ez a Start with Why összefoglaló felsorolja a könyv legfontosabb tanulságait.

Start with Why összefoglaló egy pillanat alatt

A Start with Why című könyvben Sinek a „miért” erejéről beszél, és arról, hogy ez hogyan lehet a kulcsfontosságú tényező egy egyén vagy szervezet sikerében. Steve Jobs, Martin Luther King Jr. , a Wright fivérek, Bill Gates stb. példáin keresztül Sinek hangsúlyozza, hogy mennyire fontos felfedezni az alapvető célját (a „miért” tényezőt), és ezt felhasználni a csapat motiválására és inspirálására.

Szerinte a „kezdje a miért-tel” megközelítés közös céltudatosságot teremt a csapaton belül. A szervezet küldetésének és jövőképének egyértelműsége közelebb hozza azt az alkalmazottakhoz és az ügyfelekhez.

Íme Sinek saját szavaival megfogalmazott „MIÉRTJE” a könyv megírásához:

„A könyv célja nem egyszerűen az, hogy megpróbálja kijavítani a nem működő dolgokat. Inkább úgy írtam meg ezt a könyvet, hogy útmutatóként szolgáljon a működő dolgokra való összpontosításhoz és azok erősítéséhez. Nem célom mások által kínált megoldások megkérdőjelezése. A legtöbb válasz, amelyet megalapozott bizonyítékok alapján kapunk, teljesen érvényes. Ha azonban rossz kérdésekkel indulunk, ha nem értjük az okokat, akkor még a helyes válaszok is mindig rossz irányba terelnek minket... végül. Az igazság, tudják, mindig kiderül... végül. ”

Ez a könyv megmutatja, hogyan tegye fel magának a megfelelő kérdéseket, hogy a szervezetét (és csapatát) a helyes irányba terelje.

A könyv három nagyszerű ötletet tárgyal:

Mi különbözteti meg a sikeres embereket és vállalatokat a sikertelenektől?

Miért jobb az inspiráció a manipulációnál a vállalatépítéshez?

Hogyan lehet bizalmat építeni egy szervezetben?

5 fontos tanulság a Start with Why című könyvből

A könyvből sok mindent tanulhat, de itt van néhány kedvenc tanulságunk.

1. Válassza a mézesmadzagot a bot helyett

A könyvben a vezetők számára az egyik legfontosabb tanulság, hogy mindig inspirálással, és nem manipulációval kell rávenni másokat a cselekvésre.

Sinek szerint nagyon kevesen értik, miért választják őket az ügyfelek. A legtöbb vállalat hajlamos azt feltételezni, hogy az emberek azért vásárolják termékeiket, mert azok ára kedvezőbb vagy szolgáltatásuk minősége jobb. Ezért manipuláló eszközöket alkalmaznak, például árak csökkentését, promóciókat, hírességek támogatását, és a legrosszabb esetben akár félelemkeltést is, hogy vonzzák az ügyfeleket.

A szerző valós példákkal illusztrálja mondanivalóját.

Amikor a General Motors (GM) 500–7000 dollár közötti visszatérítést kezdett kínálni a teherautókat és autókat vásárló ügyfeleinek, rövid távon nőtt az eladásaik száma, de ez rontotta a hosszú távú jövedelmezőségüket.

2007-re a GM az ösztönzői miatt járművenként körülbelül 729 dollár veszteséget könyvelt el. Ezután kénytelenek voltak csökkenteni az ösztönzőket, ami az eladások visszaeséséhez vezetett.

Hasonlóképpen, az IBM szlogenje – Senki sem kapott még kirúgást azért, mert IBM-et választott – a félelmet használja marketing taktika gyanánt. Ezáltal a beszerzési csapatok nem mernek az IBM helyett egy kevésbé ismert vállalatot választani, mert attól tartanak, hogy elveszítik az állásukat, ha a dolgok rosszul alakulnak.

Bár Sinek egyetért azzal, hogy a manipuláció működik – néha túlságosan is jól –, olvasóit arra ösztönzi, hogy teljesen ellenkező irányba haladjanak, azaz az inspiráció útját kövessék.

Az ok: míg a manipuláció bizonyos esetekben több vagy akár ismétlődő üzletet hozhat, csak az inspiráció a megfelelő stratégia a valódi ügyfélhűség kiépítéséhez.

Sinek kedvenc példája a helyes inspirációra az Apple, különösen akkor, amikor Steve Jobs volt a cég élén.

Sinek itt egy alapvető pontot hangsúlyoz: az emberek nem azt veszik meg, amit csinálsz, hanem azt, hogy miért csinálod. Ha a „miért” inspirálja őket, hűséges ügyfelekké válhatnak – gondolj csak azokra, akik az új iPhone megjelenése előtti éjszakán sorban állnak az Apple áruház előtt!

Sinek nem csak ezzel a gondolattal hagyja Önt, hanem néhány remek tanáccsal is ellátja:

Határozza meg (és közölje) elsődleges célját

Használjon történeteket, hogy megossza ezt a célt a világgal. Minden nagy vezető egyben nagyszerű történetmesélő is.

Erősítse elkötelezettségét az összetartozás és a tartozás érzésének megteremtésével.

Teremtsen bizalmat az őszinteség és az empátia által!

2. Találja meg a saját Arany Körét

A Golden Circle koncepcióját Sinek a könyv több fejezetében is tárgyalja. A Golden Circle egy stratégiai keretrendszer, amely három koncentrikus körből áll (Miért, Hogyan és Mi), amelyek mindegyike a gondolkodás és a kommunikáció egy-egy különböző szintjét képviseli.

Simon Sinek weboldalán keresztül

Miért: A legbelső kör azt a központi célt jelenti, amely inspirálja a szervezet létezését. Választ ad a következő kérdésre: „Miért létezik a szervezet a profittermelésen túl?” – azaz a cselekvést motiváló mélyebb értékek és meggyőződések.

Hogyan : A középső kör a szervezet „Miért” kérdését alátámasztó konkrét folyamatokat és : A középső kör a szervezet „Miért” kérdését alátámasztó konkrét folyamatokat és munkastílusokat jelképezi. A következő kérdésre ad választ: „Hogyan valósítja meg a szervezet a célját?”

Mi: A legkülső kör a szervezet által előállított kézzelfogható dolgokat és eredményeket jelenti. A válasz lehet termék, szolgáltatás vagy megoldás. Ez a válasz ad választ az alapvető kérdésre: „Mit csinál a szervezet?”

A Golden Circle koncepció szerint a sikeres vállalatok és a befolyásos vezetők a belső körrel, a Miért-tel kezdik, majd kifelé haladnak a Hogyan-hoz, és végül a Mi-hez.

Ez a keretrendszer segít prioritásokat felállítani és biztosítja, hogy céljaival összhangban járjon el.

2. A vezetés nem azonos a vezető szereppel

Sinek tanácsokat is ad a jó vezetésről. Szerinte a vezetés több, mint a munka irányítása vagy a műveletek kezelése.

Szerinte egy nagyszerű vezető olyan követőket hoz létre, akik képesek bizalmat, empátiát és összetartozás érzését kialakítani.

„Vannak vezetők és vannak olyanok, akik vezetnek. A vezetők hatalmi vagy befolyásos pozícióban vannak. Azok, akik vezetnek, inspirálnak minket. Akár magánszemélyekről, akár szervezetekről van szó, nem azért követjük azokat, akik vezetnek, mert muszáj, hanem mert akarjuk. Nem értük követjük azokat, akik vezetnek, hanem magunkért.”

Így válhat ilyen vezetővé:

Megtestesítse azokat az értékeket és meggyőződéseket, amelyek meghatározzák alapvető célját. Ezzel megmutatja az embereknek, hogy hiteles és megbízható személyiség.

Tegye prioritássá csapattagjai jólétét egy támogató és befogadó munkakörnyezet megteremtésével.

Teremtsen olyan környezetet, ahol mindenki nyugodtan tehet fel kérdéseket és adhat konstruktív visszajelzéseket.

A könyvben említett inspiráló vezetők egyik példája Steve Jobs, aki az Apple alkalmazottainak szabadságot adott, hogy másképp gondolkodjanak (ez volt a vállalat alapvető célja), kihívják a status quo-t, és olyan termékeket hozzanak létre, mint az iPod és az iPhone.

3. Építsen olyan csapatot, amely hisz az Ön „Miért”-jében

Kezdjük a csapatépítés alapjaival, és térjünk vissza a Golden Circle (Arany kör) elméletéhez: ha Ön megtestesíti a Miért kérdést a vállalatában, akkor szüksége van valakire, aki kezeli a Hogyan kérdést, és több képzett emberre, akik kezelik a Mit kérdést. Ugyanakkor mindezeknek az embereknek hinniük kell az Ön alapvető céljában és értékeiben.

A szerző szerint fontosabb olyan embereket alkalmazni, akik megtestesítik az Ön értékeit, illeszkednek a vállalati kultúrájához és kiegészítik a csapat többi tagját, mint olyanokat, akik a „legjobbak” a szakmájukban.

A motivált emberek jobban összehangolják közös céljaikat. Megkönnyítik a célok elérését és csökkentik a konfliktusok számát.

A nagyszerű Miért és Hogyan partnerségek példái közé tartozik a látnok Walt Disney és gyakorlatias bátyja, Roy. Sinek így írja le, hogy ez a MIÉRT-HOGYAN közötti egyensúly hogyan járul hozzá egy szervezet sikeréhez:

„Walt Disney álmodott, rajzolt és képzelődött; Roy az árnyékban maradt, és birodalmat épített” – írta Bob Thomas, Disney életrajzírója. „Roy, a zseniális pénzügyi szakember és üzletember segített Walt Disney álmait valóra váltani, és felépítette a testvére nevét viselő vállalatot.”

„Walt Disney álmodott, rajzolt és képzelődött; Roy az árnyékban maradt, és birodalmat épített” – írta Bob Thomas, Disney életrajzírója. „Roy, a zseniális pénzügyi szakember és üzletember segített Walt Disney álmait valóra váltani, és felépítette a testvére nevét viselő vállalatot.”

Sinek további tanácsa a vezetőknek? Adjon több felelősséget a csapatának! Ezt úgy teheti meg, hogy segít nekik a szakmai fejlődésben, autonómiát biztosít számukra a munkában, vagy értékeli a hozzájárulásukat.

Ez segít megerősíteni a munkatársak bizalmát a szervezet iránt, és biztosítja, hogy motiváltak maradjanak.

4. Kövesd a MIÉRT-et, ne a versenytársakat

A szervezetek túlnyomó többsége idővel elveszíti eredetiségét és célját, miközben a sikeresebb riválisok nyomdokaiba próbál lépni. Sinek azt tanácsolja a szervezeteknek, hogy minden tekintetben a legfőbb céljukat tekintsék irányadó elvnek. Bár a versenytársak elemzése és utánozása rövid távon előnyös lehet, ez nem holisztikus megközelítés, mivel következetlenséget okozhat és eltérítheti Önt a tényleges céljaitól.

Bár a versenytársak jó betekintést nyújthatnak a piacba, ha őket használja referenciaértéknek, az a következő okok miatt gátolhatja növekedését:

Hiteltelenség: Ha a versenytárs útját követi, akkor nem marad hű az értékeihez. Ez pedig hiteltelenné teszi Önt mind az alkalmazottak, mind az ügyfelek szemében.

Nincs innováció: Ha mindig utánozza a versenytársait, akkor nincs helye innovációnak vagy újszerű megközelítéseknek.

Nincs versenyelőny : Ha mindent pontosan úgy csinál, ahogy a versenytársai, akkor hasonlóvá válik hozzájuk, és nem tud kiemelkedni a tömegből.

Mindig lemaradásban: Mindig egy lépéssel lemarad versenytársaitól, ami azt jelenti, hogy soha nem lesz esélye piacvezetővé válni.

Sinek arra ösztönzi a vezetőket, hogy nézzék meg magukat belülről, értsék meg szervezetük célját, értékeit és erősségeit, és hitelesen vezessenek, ahelyett, hogy kizárólag külső referenciaértékekre támaszkodnának. Ahogy ő fogalmaz: Ön a saját versenytársa.

Start with Why Idézetek, amelyek cselekvésre ösztönöznek

További inspirációt keres?

Íme néhány közvetlen idézet a könyvből, amelyek motiválják Önt, fejlesztik vezetői képességeit és segítenek sikeres szervezeteket építeni.

Simon Sinek a vezetésről

„Vezetőnek lenni azt jelenti, hogy a legmagasabb rangot töltöd be, akár érdemeid, akár szerencséd, akár a belső politikáknak köszönhetően. Vezetni azonban azt jelenti, hogy mások önként követnek téged – nem azért, mert muszáj, nem azért, mert fizetnek érte, hanem azért, mert akarnak.”

„A nagy vezetők azok, akik bíznak az ösztöneikben. Ők azok, akik a tudomány előtt a művészetet értik. Először a szíveket, majd az elmék megnyerik. Ők azok, akik a MIÉRT-tel kezdenek.”

Simon Sinek a csapatmenedzsmentről

„Csak kétféleképpen lehet befolyásolni az emberi viselkedést: manipulálni vagy inspirálni.”

„Csak kétféleképpen lehet befolyásolni az emberi viselkedést: manipulálhatjuk vagy inspirálhatjuk.”

Simon Sinek a hatékony munkamódszerekről

„A szenvedély önmagában nem elég. Ahhoz, hogy a szenvedély fennmaradjon, struktúrára van szükség. A „miért” kérdésnek a „hogyan” nélkül kevés esélye van a sikerre.”

„Ahelyett, hogy azt kérdeznénk: „MIT kell tennünk, hogy versenyképesek legyünk?”, azt kell megkérdeznünk: „MIÉRT kezdtük el azt csinálni, amit csinálunk, és MIT tehetünk, hogy megvalósítsuk céljainkat, figyelembe véve a ma rendelkezésre álló technológiákat és piaci lehetőségeket?”

A Start with Why elveinek alkalmazása a ClickUp segítségével

Most, hogy már ismeri Sinek könyvének legfontosabb fogalmait és alapelveit, megmutatjuk, hogyan segíthetnek a ClickUp-hoz hasonló munkaterület-kezelő szoftverek abban, hogy a Miért kérdéssel kezdje:

1. Hangolja össze céljait a „miért” kérdéssel

Bontsa fel a nagyobb célokat megvalósítható feladatokra, és gondoskodjon arról, hogy minden feladat kapcsolódjon a szervezet alapvető céljához. Ez segít a csapat tagjainak megérteni hozzájárulásuk jelentőségét. Emellett megmutatja nekik munkájuk fontosságát, ami motiválja őket.

Határozzon meg célokat és KPI-ket, hogy mérni tudja az alapértékeihez viszonyított előrehaladását, és biztosíthassa, hogy azok felé halad, és nem távolodik el tőlük. Ez különösen fontos, ahogy vállalkozása növekszik és egyre több érdekelt fél jelenik meg.

Kezelje projektjeit és kövesse nyomon céljait a ClickUp segítségével

Kezelje összes projektjét és feladatát egy helyen a ClickUp projektmenedzsment szoftverével.

A ClickUp Tasks segítségével kezelheti a feladatokat és alfeladatokat, állapotfrissítéseket tehet közzé (megjegyzések formájában), egyéni címkéket vagy állapotokat használhat a feladatok csoportosításához és fontossági sorrendbe állításához, valamint kifejezetten összekapcsolhatja őket a szervezet Miért kérdésével.

Állítson fel célokat, határozzon meg célértékeket, és ossza meg azokat a csapatával, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Miután hozzáadta projektjeit, egyedi irányítópultokat és egyéb jelentéseket, például Gantt-diagramokat használhat, hogy mérje az ezekhez a célokhoz viszonyított előrehaladását. A ClickUp Goals segítségével numerikus, igen/nem vagy pénzügyi célokkal is nyomon követheti céljait.

2. Kommunikálja a miértjét

Hozzon létre egy központi adattárat vagy wikit a szervezet „miértje” és „hogyanja” kapcsolatos információk számára, beleértve a küldetés és a jövőkép leírását, az értékeket és a folyamatokat. Ez biztosítja a könnyű hozzáférést minden csapattag számára, és különösen hasznos az új alkalmazottak beillesztése során.

Készítsen nyilvános wikiket a ClickUp Docs segítségével

Készítsen részletes wikiket, és ismertetje csapatával értékeit és céljait a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp Docs egy dokumentumkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy dokumentumaikat és wikijeiket szervezett munkaterületeken kezeljék. Olyan funkciókat tartalmaz, mint a tartalomblokkok, formázási opciók és valós idejű szerkesztés. Emellett létrehozhat egy csapatmunkaterületet a közös dokumentumok kezeléséhez, jogosultsági szintek hozzárendeléséhez és egyebekhez.

Használja a ClickUp AI-t a wikik összefoglalásához vagy különböző nyelvekre történő lefordításához, hogy azok könnyen olvashatók legyenek.

Ráadásul a ClickUp AI segítségével több nyelvre lokalizálhatja a wikijeit, összefoglalhatja a dokumentumokat és még sok minden mást. Így még azok számára is megteremtheti a tartozás érzését, akik nem feltétlenül beszélik a nyelvét.

3. Ösztönözze a valós idejű együttműködést

Ahhoz, hogy az összes csapattag egy irányba haladjon a projekttel kapcsolatban, segítsen nekik a könnyű kommunikációban, és tartsa őket naprakészen a projekt minden szintjén. Így mindenki ugyanazon az oldalon maradhat, és könnyen visszajelzést adhat.

A ClickUp többféle lehetőséget kínál a csapatával való kommunikációra – projektekben és dokumentumokban egyaránt. Előbbi esetben megjegyzéseket fűzhet a feladatokhoz, feladatokat rendelhet hozzájuk, és közvetlenül a feladatnézetből küldhet e-maileket az érintetteknek.

Szerkessze a dokumentumokat egyidejűleg a csapat többi tagjával, tegyen hozzá megjegyzéseket és még sok mást!

A Docs alkalmazásban megjegyzéseket fűzhet, embereket jelölhet meg és egyszerre szerkesztheti a dokumentumokat, így folyamatos visszacsatolási ciklusokat indíthat el.

Kezdjen beszélgetéseket a legfontosabb érdekelt felekkel úgy, hogy minden projekt, feladat vagy dokumentum számára külön csevegést hoz létre.

Ezen kívül a ClickUp beépített csevegési és videofelvételi funkcióit is használhatja, hogy beszélgetéseket kezdeményezzen csapatával, és kontextust adjon a megbeszélésekhez.

4. Ösztönözze a brainstormingot

Szervezzen brainstorming üléseket, ahol a csapat tagjai nyíltan megoszthatják ötleteiket. Sinek azt javasolja, hogy hozzon létre olyan környezetet, ahol az egyének egymás ötleteire építhetnek, ami közös innovációhoz vezet. Ez erősíti az alkalmazottak összetartozás-érzését és egységét.

A ClickUp brainstorming sablonjai megkönnyítik ezt a feladatot – akár azonnal el is kezdhet egy munkamenetet.

Vizualizálja ötleteit a ClickUp fehér tábláival és gondolattérképeivel.

A szabad stílusú tervezőeszközök, mint a táblák és a gondolattérképek, megkönnyítik csapattársainak, hogy minden remek ötletet lerajzoljanak és vizuálisan elmagyarázzanak. Ezáltal a brainstorming ülések érdekesek és produktívak lesznek.

Tegye érdekesebbé a brainstorming üléseket a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards segítségével diagramokat rajzolhat, jegyzeteket fűzhet hozzájuk, és akár egy projekthez is kapcsolhatja őket. Ezeket a táblákat megoszthatja a csapat többi tagjával, vagy felhasználhatja brainstorming üléseinek jegyzeteként. Ez különösen hasznos olyan „Miért” feladatoknál, amelyek során meg kell magyaráznia a projekt stratégiai célját a csapatának.

A ClickUp egy másik érdekes és együttműködést elősegítő eszköze a Mind Maps. Ez a „Hogyan” és „Mi” szakaszokban lehet hasznos, amikor meg kell terveznie a munkafolyamatot, vagy egyéni feladatokat kell létrehoznia mindenki számára.

Összefoglalás

Simon Sinek Start with Why című könyve egy meggyőző terv inspiráló szervezetek felépítéséhez.

Ha megtalálja és meghatározza alapvető célját, bizalmat kelthet csapattársai között, milliárd dolláros üzleteket építhet fel, és hűséges ügyfeleiből evangélistákat faraghat. Sinek arra is ösztönzi a vezetőket, hogy mindig összhangba hozzák a csapat céljait a „miért” kérdéssel, így elősegítve a célok egyértelműségét és a fegyelmet.

Reméljük, hogy hasznosnak találta a Start with Why könyv összefoglalóját. Ha nem biztos benne, mi az Ön „miértje”, akkor Sinek másik könyvét, a Finding Your Why-t ajánljuk. Ez a könyv a Start with Why kiegészítője, és gyakorlati tippeket tartalmaz, amelyek segítenek meghatározni a nagyobb célját.

Ha azonban már elsajátította a Start with Why koncepcióját, és tisztában van azzal, mi a legfőbb célja, javasoljuk, hogy regisztráljon a ClickUp szolgáltatásra – a regisztráció ingyenes.