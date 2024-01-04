Mesterséges intelligencia befolyásos személyek: kövesse azokat, akik a legújabb mesterséges intelligencia trendekről beszélnek

Az AI a városban mindenki által beszélt téma. Ha nem akar lemaradni, elengedhetetlen, hogy naprakész legyen az AI fejlesztéseivel kapcsolatban.

Mi lehetne jobb módja a friss hírek követésének, mint a szakma legjobbjainak követése? Sokkal könnyebb lépést tartani a trendekkel, ha azokat követi, akik meghatározzák őket.

Összeállítottunk egy listát a 10 legbefolyásosabb mesterséges intelligencia szakemberről, akik visionárius gondolkodóként alakítják a mesterséges intelligencia területét, és vezetik a mesterséges intelligencia legújabb fejleményeiről szóló beszélgetéseket.

Ha marketinges vagy közösségi média szakértő vagy, vagy szeretnél tanulni az AI világának valódi mozgatórugóitól, ez a lista segít megérteni hozzájárulásukat.

Mik azok az AI-befolyásolók?

Az AI-befolyásolók mesterséges intelligencia szakértők – kutatók, technológusok, vállalkozók, oktatók vagy véleményvezérek* –, akik megosztják tudásukat és betekintésüket másokkal. Elmagyarázzák az AI finomságait, felhasználási eseteit és relevanciáját a világ számára.

Az AI-befolyásolók aktívan hozzájárulnak az AI-hez kapcsolódó technológiai aspektusok megértéséhez és az AI-eszközök fejlesztéséhez.

Ezek a népszerű virtuális befolyásos személyek különböző csatornákon, például közösségi média platformokon, tudományos publikációkban, konferenciákon és iparági fórumokon osztják meg szakértelmüket és véleményüket a mesterséges intelligenciával kapcsolatos témákról.

Röviden: ők segítenek nekünk jobban megérteni az AI-t, és megérteni, hogyan változtathatja meg az életünket a jövőben.

10 mesterséges intelligencia területén befolyásos személy, akiket érdemes követni

Számos profilt átnézve gondosan kiválasztottunk 10 gondolkodó vezetőt és mesterséges intelligencia úttörőt, akik jelentős fejlesztéseket hajtanak végre, és értékes betekintést és ismereteket nyújtanak Önnek.

Kövesse ezeket a befolyásos személyeket, hogy naprakész legyen az AI területén:

via X

Samuel Harris Altman az OpenAI alapítója és vezérigazgatója, amely az AI-forradalmat vezető egyik leghíresebb szervezet.

Az Open AI számos nagy nyelv alapú mesterséges intelligencia modellt (LLM), nyílt forráskódú mesterséges intelligencia modellt és fejlett képalkotó modellt (DALL•E 2, DALL•E 3) fejlesztett ki. A ChatGPT, egy népszerű generatív mesterséges intelligencia és ingyenesen használható chatbot asszisztens, szintén az OpenAI által fejlesztett mesterséges intelligencia rendszeren alapul.

Sam nyolc éves korában kezdett el programozni, ami oda vezetett, hogy 2019-ben társalapítója lett a Tools for Humanity nevű szervezetnek. Ez a szervezet olyan rendszereket fejleszt, amelyek az emberek szemét vizsgálják meg, hogy hitelesítsék őket és ellenőrizzék megélhetésüket a csalások elleni küzdelem érdekében. 2014 és 2019 között a Y Combinator startup-gyorsító elnöke is volt.

Jelenleg, hatalmas 2,5 millió követőjével az X-en, Sam aktívan osztja meg az Open AI fejlődésével és az AI eszközök innovációjával kapcsolatos híreket, miközben hozzájárul Apollo projektjeihez (az Apollo egy korai fázisú alap, amely moonshotokba fektet be). Jelentős összegeket fektet az AI biztonsági kutatásába, hogy biztosítsa a hatékony AI rendszerek ellenőrzését. Fontos szerepet játszik a fejlett AI-vel kapcsolatos politika alakításában.

via X

Dr. Fei Fei Li mesterséges intelligencia befolyásoló személyiség, a Stanford Egyetem Emberközpontú Mesterséges Intelligencia Intézetének társelnöke és a Stanford Egyetem Számítástechnikai Tanszékének első Sequoia professzora.

A Google alelnöke volt, és a Google Cloud mesterséges intelligencia/gépi tanulás fő tudományos munkatársa.

2020-ban független igazgatóként kinevezték az X igazgatótanácsába, hogy vezesse a társadalmi mesterséges intelligencia fejlődését és értékelje a mesterséges intelligencia eszközök használatát a közösségi médiában a platform felügyelete érdekében.

Több mint 445 ezer követővel az X-en Li nemrég megosztotta hamarosan megjelenő könyvét, The Worlds I See (A világok, amelyeket látok) címmel, amely az AI hajnalán tapasztalt kíváncsiságon, kutatáson és felfedezéseken alapul.

Nemrégiben az AI „keresztanyjának” nevezték el, mint a STEM és az AI területén az etika és a sokszínűség nemzeti szószólóját.

Li találta fel az ImageNetet és az ImageNet Challenge-t is, egy nagyszabású adatbázist és benchmarking kezdeményezést, amely hozzájárul a legújabb mesterséges intelligencia fejlesztésekhez és a mélytanuláshoz.

via X

Dr. Andrew Ng, aki 943 ezer követővel rendelkezik az X-en, a DeepLearning. AI alapítója, a Landing AI alapítója és vezérigazgatója, valamint a Coursera elnöke és alapítója.

2011-ben Andrew vezette a Stanford Egyetem fő MOOC (Massive Open Online Courses, nyílt online kurzusok) platformjának fejlesztését, amely lehetővé tette egy gépi tanulás (ML) kurzus elindítását a Coursera platformon, amelyen több mint 100 000 online hallgató vett részt. Coursera kurzusai világszerte több mint 3 millió hallgatót értek el.

A Baidu és a Google Brain korábbi kutatója, a gépi tanulás és az AI oktatás szakértője. Több mint 200 kutatási cikket írt és társszerzőként jegyzett a robotika és a gépi tanulás témakörében, miközben munkájával számtalan ember életét változtatta meg az AI területén.

2013-ban a Time 100 magazin a „világ legbefolyásosabb személyének” választotta.

A Stanford Egyetem Számítástechnikai Tanszékének adjunktusaként megosztja szakértelmét és elképzeléseit az AI oktatásáról és alkalmazásairól. Folyamatosan publikálja a mélytanulást előmozdító, úttörő kutatásait.

via X

Kate Crawford, aki körülbelül 83 ezer követővel rendelkezik az X-en, egy neves szakértő, aki azt tanulmányozza, hogy a mesterséges intelligencia hogyan hat a társadalomra.

Munkája az AI két évtizedes fejlődését öleli fel, és arra összpontosít, hogy megértsük, hogyan befolyásolják a big data, a gépi tanulás és az AI a történelmet, a politikát, a munkaerőpiacot és a környezetet.

Ő a Microsoft Research New York és az USC Annenberg elismert tudósa, és olyan széles körben elismert tudományos folyóiratokhoz járul hozzá, mint a Nature és a Science.

Kate egyedi projektjei, mint például az „Anatomy of an AI System” (Az AI-rendszer anatómiája) és az „Excavating. ai” (Feltárás. ai), rangos díjakat és helyet szereztek a nagy múzeumokban. Az „Anatomy of an AI System” az Amazon Echo eszköz mögötti teljes ellátási láncot és adatáramlást elemzi. Az „Excavating. ai” viszont egy etnográfiai tanulmány, amely feltárja azokat az ideológiákat, értékeket és előítéleteket, amelyek az AI-fejlesztők világnézete alapján beépülnek az AI-rendszerekbe.

Mindkét projekt nagy hatással volt az AI-rendszerekben gyakran rejtett emberi elemek és etikai dimenziók bemutatására. Crawford művei, köztük az Atlas of AI című könyve, nagyobb átláthatóságot és felelősségvállalást szorgalmaznak abban, hogy az AI-t fejlesztők milyen értékek alapján alakítják ki azt.

Az AI Now Institute társalapítójaként Crawford az AI társadalmi következményeire összpontosít, ami összhangban áll az AI-t kihasználó marketingesek és közösségi média szakemberek aggodalmaival.

via X

Ian J. Goodfellow, számítógép-tudós és mérnök, jelentős hatást gyakorolt a mesterséges neurális hálózatok és a mélytanulás területén.

Goodfellow, aki jelentős követővel rendelkezik az AI közösségben, 2014-ben egy alkalmi összejövetelen jött elő forradalmi ötletével. Barátaival való beszélgetés során kidolgozott egy módszert, amellyel a számítógépek emberi beavatkozás nélkül, önállóan képesek képeket generálni. Ez vezetett a GAN-ok, vagyis a generatív ellentétes hálózatok létrehozásához.

A GAN-ok mögötti alapgondolat az, hogy két neurális hálózatot egymás ellen játszatnak, hogy új, szintetikus adatokat generáljanak, amelyek hasonlítanak egy bizonyos képzési adathalmazra. A két hálózat folyamatos játékot játszik, és addig javul, amíg a generált példák megkülönböztethetetlenek nem lesznek a valódi adatoktól.

Goodfellow, aki jelenleg a DeepMind kutatója, visszatekint váratlan hírnevére, és kissé szürreálisnak tartja azt. Ennek ellenére elkötelezett amellett, hogy megakadályozza felfedezéseinek visszaélésszerű felhasználását. Víziója az AI etikus használatának védelme, amely ügyért szenvedélyesen küzd.

via LinkedIn

Allie Miller mesterséges intelligencia vállalkozó, tanácsadó és befektető.

Több mint egymillió követővel a LinkedIn-en aktívan hozzájárul az AI oktatásához, világszerte előadásokat tart az AI-ről, tanácsadást nyújt globális AI közpolitikákhoz, és oktatási forrásokat hoz létre vállalkozások számára, hogy az AI segítségével kiemelkedő eredményeket érjenek el. Népszerű virtuális influencer, aki a közösségi média platformokon az AI oktatását támogatja.

Korábban az Amazon (AWS) startupok és kockázati tőke részlegénél vezette a gépi tanulás üzleti fejlesztését.

A nulláról kezdve építette fel az AWS-en belüli üzletágat, tanácsadással és támogatással segítve a világ legjobb gépi tanulási kutatóit, alapítóit és befektetőit.

Előtte Allie mérföldkőhöz érkezett, amikor megnyerte a nemzeti innovációs versenyt, és az IBM legfiatalabb nőjeként AI-terméket fejlesztett.

2019-ben az AIconic az „Év mesterséges intelligencia innovátorának” választotta, és több éve a LinkedIn Top Voice for Technology and AI listáján is szerepel. Kövesse őt, ha mesterséges intelligencia és technológiai hírek, betekintések és álláskeresési tanácsok érdeklik.

via X

Tabitha Goldstaub egy technológiai vállalkozó, aki az AI hatására összpontosít. Társalapítója a CogX-nek, egy online platformnak, amely kutatókat és politikai döntéshozókat hoz össze, hogy megvitassák az AI fejlődését, és elnöke volt a brit kormány AI Tanácsának.

Goldstaubnak több mint 15 ezer követője van a Linkedin-en és több mint 14 ezer követője az X-en. Aktívan részt vesz olyan szervezetek munkájában, mint a TechUK és az Alan Tiring Institute, ahol mesterséges intelligencia és technológiai kérdésekben ad tanácsokat.

Személyes tapasztalatait megosztva Goldstaub megírta a How to Talk to Robots: A Girls’ Guide to a World Dominated by AI (Hogyan beszéljünk a robotokkal: lányoknak szóló útmutató az AI által dominált világhoz) című könyvet. Előrejelzi az AI trendeket, és tanácsadási szolgáltatások révén segíti a vállalkozásokat az AI etikus alkalmazásában.

2012-ben felkerült a Media Week „30 under 30” listájára. Emellett 2014-ben helyet kapott a London Evening Standard újság „Silicon 60” listáján. Megkapta a Női Mérnökök Társaságának „Amy Johnson Award” díját is.

via X

Yann LeCun, a Facebook mesterséges intelligencia vezető tudósa és a New York-i Egyetem elismert professzora jelentős követőtáborral rendelkezik: 625 ezer követője van a LinkedIn-en és 641 ezer a Twitteren. Mesterséges intelligencia, gépi tanulás, számítógépes látás és robotika terén szerzett szakértelméről ismert.

A 80-as évek végén ő javasolta a neurális hálózatok felépítésének architektúráját, hogy segítsen a számítógépeknek a képek felismerésében. Ez az úttörő munka a konvolúciós neurális hálózatok fejlődéséhez vezetett, amelyeket ma már széles körben használnak kép-, videó- és beszédfelismeréshez.

Ő az egyik vezető fejlesztője a DjVu képkompressziós technológiának, amelynek köszönhetően a digitális képek tisztábbá váltak és minőségük romlása nélkül tömöríthetők.

Nevéhez olyan rangos kitüntetések fűződnek, mint a Turing-díj (2019) és a francia Becsületrend lovagja (2023) cím.

Jelenleg a Facebook mesterséges intelligencia kutatását vezeti, és a mesterséges intelligencia technológia hangos védelmezője, aki szerint „a mesterséges intelligencia pesszimizmusa kudarcra van ítélve”.

via X

165 ezer követővel a Twitteren és 40 ezerrel a LinkedInen Timnit Gebru, az eritrea-i és etiópiai származású számítógép-tudós mesterséges intelligenciával foglalkozik, különös tekintettel az algoritmusok és az adatbányászat torzításaira. Ő a Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR) alapítója és ügyvezető igazgatója.

A Stanford Egyetemen szerzett doktori fokozatot, majd a Microsoft Research FATE (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI) csoportjában posztdoktori kutatást végzett, ahol algoritmikus elfogultságot tanulmányozott olyan projektekben, amelyek célja az adatokból való betekintés megszerzése volt.

2017-ben a Microsoftnál végzett kutatása feltárta az AI arcfelismerés hibáit, rámutatva a nőkkel és a színes bőrű emberekkel szembeni előítéletekre. Kiemelte, hogy az algoritmus betanításához használt adatkészletek több fehér férfi képet tartalmaztak, de nagyon kevés fekete nőt. Az eredmények arra kényszerítették az IBM-et és a Microsoftot, hogy frissítsék adatkészleteiket.

Társalapítója a „Black in AI” szervezetnek, amely az AI-kutatók közötti sokszínűséget támogatja. Gebru elismerést szerzett etikai AI-szakértelmével, és helyet kapott a Fortune magazin „A világ 50 legnagyobb vezetője”, a Nature magazin „A legbefolyásosabb tudományos személyiségek” és a Time magazin „A legbefolyásosabb emberek 2022-ben” listáján.

Emellett egy sokszínű mesterséges intelligencia csapatot vezetett a Google-nél, ahol az iparági normákkal szembeni kihívásokkal és a mesterséges intelligencia szótárát átalakító kritikus munkák előmozdításával foglalkozott.

via X

Rachel Thomas informatikus és a fast.ai társalapítója, amely az AI oktatást hozzáférhetővé teszi. Felelősségteljes AI fejlesztésről tart kurzusokat, hogy a szakemberek enyhítsék a káros előítéleteket. Ingyenes kurzusai elismerést szereztek neki olyan kiadványokban, mint a The Economist, a MIT Tech Review és a Forbes.

Ő a San Francisco-i Egyetem Alkalmazott Adatetikai Központjának alapító igazgatója is, és 90 ezer követője van a Twitteren.

A Duke Egyetemen szerzett matematikai doktorátust. Karrierje elején adat tudósként és szoftverfejlesztőként dolgozott az Ubernél.

Thomas elismerést kapott a Forbes magazintól, mint az AI területén tevékenykedő 20 legkiemelkedőbb nő egyike, és szerepelt a Women Tech Founders on the Rise című könyvben. Az adatelemzés iránti elkötelezettsége, a mélytanulás oktatásához való jelentős hozzájárulása és befolyásos írásai aláhúzzák az AI területén betöltött jelentős szerepét.

Hatása messzire nyúlik, írásai több mint egymillió olvasót érnek el, kínai, spanyol, koreai és portugál nyelvre fordították őket, és kilenc alkalommal szerepeltek a Hacker News címlapján.

