10 Paperform alternatíva és versenytárs 2025-ben

Az űrlapok segítenek megszervezni az életünket, de gyakran unalmasnak, technikai jellegűnek és jellegtelennek tűnnek. Szerencsére az új digitális alkalmazások és eszközök felforgatják az űrlapok világát, bizonyítva, hogy a szabványos űrlapok készítése – merjük kimondani – szórakoztató is lehet. Ezek a webalapú űrlapkészítők lehetővé teszik, hogy kérdőíveket, űrlapokat és egyebeket hozzon létre, még akkor is, ha nincs programozási ismerete.

A Paperform egy jól ismert példa a webalapú űrlapkészítő platformokra. A webhely kattintásos és húzásos űrlapkészítést, több száz előre elkészített sablont és tucatnyi hasznos integrációt kínál. Bár a Paperform az egyik legismertebb űrlapkészítő platform, nem ez az egyetlen lehetőség. Sok felhasználó számára pedig nem is ez a legjobb.

Összeállítottunk egy listát a legjobb Paperform alternatívákról, amelyeket 2024-ben érdemes megnéznie, függetlenül attól, hogy jobb árat, több integrációt a meglévő technológiai rendszerével vagy több funkciót keres.

Mit kell keresnie a Paperform alternatíváiban?

Paperform alternatívákat keres? Íme öt fontos funkció, amelyre figyelnie kell, amikor online űrlapszerkesztőt keres:

Könnyű használat: A Paperformhoz hasonlóan bármelyik online űrlapkészítőnek, amelyet választ, felhasználóbarátnak kell lennie, intuitív felülettel, amely megkönnyíti az űrlapok gyors létrehozását. A kezdő felhasználóknak másodpercek alatt képesnek kell lenniük űrlapok létrehozására, a haladó felhasználóknak pedig rendelkezniük kell A Paperformhoz hasonlóan bármelyik online űrlapkészítőnek, amelyet választ, felhasználóbarátnak kell lennie, intuitív felülettel, amely megkönnyíti az űrlapok gyors létrehozását. A kezdő felhasználóknak másodpercek alatt képesnek kell lenniük űrlapok létrehozására, a haladó felhasználóknak pedig rendelkezniük kell a munkafolyamatok automatizálására alkalmas űrlapok létrehozásához szükséges eszközökkel.

Különböző testreszabási lehetőségek: Legyen szó testreszabható sablonokról, színséma kiválasztásáról vagy sokféle űrlapmezőről, a választott Paperform alternatívának rengeteg lehetőséget kell kínálnia az online űrlapok testreszabásához. Ezzel online űrlapjai hasznosabbá válnak, így értékes adatokat gyűjthet, miközben biztosíthatja, hogy azok összhangban legyenek márkájával.

Integrálhatóság a többi technológiai eszközével: A leghasznosabb űrlapkészítő integrálható a többi platformmal és alkalmazással a technológiai eszközkészletében. Keressen olyan Paperform alternatívákat, amelyek összekapcsolhatók a termelékenységet növelő eszközökkel, mint például a Google Sheets, a Slack és az Outlook.

Fejlett funkciók és eszközök: Az űrlapok alapvető célja az adatok gyűjtése, de ennél sokkal többet is tudnak nyújtani. Keressen olyan űrlapkészítőket, amelyek fejlett adatelemzéssel, az értékesítési csapatnak információkat szolgáltató online felmérésekkel és biztonságos online fizetésekkel segítenek az adatok gyűjtésében.

A megfelelő ár: A megfelelő űrlapkészítőnek hasznosnak és versenyképes árúnak kell lennie. Használja ki az ingyenes csomagok előnyeit, és próbálja ki az űrlapkészítőt, hogy megbizonyosodjon arról, megfelel-e az Ön igényeinek és munkafolyamatának. Ez egy remek módszer a különböző Paperform alternatívák és azok funkcióinak tesztelésére, hogy kiderüljön, melyik a legjobb az Ön vállalkozásának.

Akár kis szervezet, akár nagyvállalati csapat tagja, biztosan talál olyan űrlapkészítőt, amely megfelel az Ön igényeinek.

A 10 legjobb alternatíva a Paperform használatához

Búcsúzzon el a unalmas űrlapoktól, és üdvözölje a hatékony adatgyűjtést és a szórakoztató űrlapkészítést a Paperform legjobb alternatíváival.

Kezelje a kapcsolatfelvételi űrlapokat és egyszerűsítse az űrlapokra érkező válaszok kezelését a ClickUp több nézetéből.

A ClickUp Űrlap nézet hatékony formázási eszközöket kínál egyedi űrlapok létrehozásához belső és külső felhasználásra. Kezdje a ClickUp Űrlap sablonjával, és igazítsa azt az Ön egyedi igényeihez. A ClickUp intuitív drag-and-drop Űrlapszerkesztőjével könnyedén megoszthatja űrlapjait.

Akár potenciális ügyfeleket gyűjt, akár ügyfél-visszajelzéseket gyűjt, akár fizetési integrációkat hoz létre, korlátlan számú űrlapot készíthet az adatok gyűjtéséhez és rendszerezéséhez. Ha kiváló alternatívát keres a Paperformhoz, a ClickUp átfogó megoldást kínál.

A ClickUp legjobb funkciói:

A feltételes logika az űrlapokat azonnal testre szabja, így pontosan azokat az információkat kapja meg, amelyekre szüksége van, anélkül, hogy időt pazarolna.

Az intuitív drag-and-drop felületnek köszönhetően nincs szükség jelentős technikai ismeretekre a vonzó kérdőívek és űrlapok létrehozásához.

Több tucat más alkalmazással és platformmal való integrációs képességének köszönhetően az adatokat oda és akkor továbbíthatja, ahová és amikor szüksége van rá.

A sokféle űrlap-sablon segít meggyorsítani az alkotási folyamatot.

A beérkező űrlapok beküldései feladattá válnak, amelyeken csapata dolgozhat.

A ClickUp korlátai:

Jelenleg nem minden nézet elérhető mobil eszközökön.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Enterprise : Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban megvásárolható, havi 5 dollár áron munkatársonként és belső vendégenként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (több mint 8800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3800+ értékelés)

2. Typeform

Via Typeform

A Typeform űrlapkészítő egy interaktív online űrlapkészítő, amely a felhasználói elkötelezettség növelése érdekében a beszélgetésszerű űrlapok létrehozására összpontosít. A kiterjedt integrációs lehetőségeknek köszönhetően a felhasználóbarát felületen vizuálisan vonzó űrlapokat, felméréseket és kérdőíveket hozhat létre. Ezután összekapcsolhatja őket a technológiai eszközkészletében található egyéb alkalmazásokkal.

A Typeform népszerű választás nagy és kis szervezetek számára, amelyek adatokat szeretnének gyűjteni és online közönséggel szeretnének kapcsolatba lépni.

A Typeform legjobb funkciói:

Kiváló integrációs lehetőségek állnak rendelkezésre a Google Sheets, a Slack, a Zapier, a Google Analytics és mások számára.

A vizuálisan vonzó űrlapok egyszerre csak egy kérdést jelenítenek meg, hogy ne terheljék túl a válaszadókat.

A robusztus elemzések visszajelzést adnak arról, hogy a válaszadók hogyan töltik ki az űrlapokat, és hogyan lehetne javítani a válaszadási arányt.

A Typeform korlátai:

Mivel ez a lista egyik drágább Paperform alternatívája, kis szervezetek és induló vállalkozások számára meghaladhatja a lehetőségeket.

Typeform árak:

Starter : 25 USD/hó

Alap : 50 USD/hó

Plus : 82 USD/hó

Enterprise: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Typeform értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (770+ értékelés)

3. Formstack

A Formstack segítségével

A Formstack egy online űrlapkészítő eszköz, amely az adatgyűjtésre és a munkafolyamatok automatizálására összpontosít. Kiváló választékot kínál előre elkészített űrlap sablonokból és egy drag-and-drop szerkesztőből, amely lehetővé teszi, hogy könnyedén elkészítse a szükséges űrlapokat. Emellett fejlett opciók is rendelkezésre állnak az elektronikus aláírásokhoz és az adatok tárolásához. Ha teljes körű megoldásra van szüksége az adatgyűjtéshez, ez egy kiváló kiindulási pont.

A Formstack legjobb funkciói:

A drag-and-drop felületet csak néhány perc alatt elsajátíthatja, így azonnal elkezdheti az űrlapok létrehozását.

A fejlett funkciók lehetővé teszik a feltételes logika használatát, a munkafolyamatok automatizálását és a felhasználói válaszokból származó adatok elemzését.

A változatos sablonok és testreszabási lehetőségek segítenek az űrlapkészítési folyamat megkezdésében.

A Formstack korlátai:

Kevés ügyfélszolgálati lehetőség áll rendelkezésre, ezért ha problémája adódik, mesterséges intelligencia (AI) botokkal kell csevegnie, mivel telefonon nem érheti el a csapatot.

Formstack árak:

Űrlapok: 50 USD/hó, éves számlázással

Formstack értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,17/5 (100+ értékelés)

4. Cognito Forms

Via Cognito Forms

A Cognito Forms egy felhasználóbarát online űrlapkészítő, amely megkönnyíti az űrlapok online létrehozását, testreszabását és megosztását. Funkciói között megtalálható a drag-and-drop űrlapszerkesztés, a kiváló feltételes logika és a fizetési integrációk. Ez az egyik legolcsóbb Paperform alternatíva a listán, így kiváló választás kisvállalkozások, nonprofit szervezetek és magánszemélyek számára, akiknek biztonságosan és megbízhatóan kell adatokat gyűjteniük online.

A Cognito Forms legjobb funkciói:

Kiváló feltételes logikai funkciók, amelyek lehetővé teszik a megfelelő adatok gyűjtését a válaszadóktól.

Kiváló biztonsági funkciók, amelyek ezt az egyik legbiztonságosabb adatgyűjtési módszerré teszik.

Kiváló ügyfélszolgálati lehetőségek, amelyek segítenek megoldani a problémákat és megtalálni a megoldásokat.

A Cognito Forms korlátai:

A testreszabási lehetőségek meglehetősen korlátozottak, ezért lehet, hogy be kell érnie azzal, amit kap, és lemondania kell a márkaépítési igényeiről.

Egyes felhasználók a munkafolyamat-automatizálást nehézkesnek és körülményesnek találták.

Cognito Forms árak:

Egyéni : Ingyenes

Pro : 15 USD/hó

Csapat : 35 USD/hó

Enterprise: 99 USD/hó

Cognito Forms értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (75+ értékelés)

5. FormAssembly

A FormAssembly segítségével

A FormAssembly egy végpontok közötti, webalapú megoldás, amely túlmutat az űrlapkészítésen, és integrált eszközként szolgál az adatgyűjtéshez és a munkafolyamatok automatizálásához. Hozzon létre magasan testreszabott űrlapokat és felméréseket a webhely drag-and-drop felületével, majd használja ki adatait a FormAssembly hihetetlen integrációs képességeivel. Ez egy kiváló alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni, ha egyszerűsíteni szeretné adatgyűjtési folyamatait.

A FormAssembly legjobb funkciói:

Az intuitív drag-and-drop felület segítségével gyorsan létrehozhat, szerkeszthet és megoszthat űrlapokat.

Kiváló adatbiztonsági funkciók biztosítják a HIPAA és a GDPR előírásainak való megfelelést.

A fejlett funkciók lehetővé teszik a feltételes mezők, számítások és többoldalas űrlapok vezérlését.

A FormAssembly korlátai:

Sok felhasználó jelenti, hogy a Salesforce integrációk nem működnek megfelelően.

FormAssembly árak:

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

FormAssembly értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

6. Microsoft Forms

A Microsofton keresztül

A Microsoft család tagjaként a Microsoft Forms egy felhőalapú felmérési és űrlapkészítő eszköz. Az intuitív felületen testreszabható témákhoz férhet hozzá, amelyekkel professzionális megjelenésű felméréseket, kvízeket és szavazásokat készíthet. Mivel a Microsoft 365 csomag része, az adatokat gyorsan exportálhatja a Microsoft Excelbe vagy más Microsoft programokba, hogy megkezdhesse azok elemzését. A beépített AI eszközök felgyorsítják az űrlapok létrehozását, és segítenek hatékonyabb, vonzóbb űrlapok készítésében.

Hesitant about using another Microsoft product? See how Microsoft Forms compares to Google Forms.

A Microsoft Forms legjobb funkciói:

Zökkenőmentesen működik együtt más Microsoft termékekkel, ami előnyös, ha ez a kedvenc termelékenységi platformja.

Gyorsan létrehozhat professzionális megjelenésű űrlapokat, amelyeket könnyedén megoszthat

Kiváló adat-exportálási lehetőségeket kínál, amelyekkel kivonhatja az adatokat az űrlapokból, és azonnal felhasználhatja azokat.

A Microsoft Forms korlátai:

A listán szereplő többi termékhez képest meglehetősen korlátozott integrációs lehetőségek

A Microsoft Forms árai:

Ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Microsoft-fiókkal.

Microsoft Forms értékelések és vélemények:

G2 : 4,3/5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

7. Survey Monkey

A Survey Monkey segítségével

A Survey Monkey egy népszerű platform felmérések és kérdőívek létrehozásához. A felhőalapú webhelyen testreszabott felméréseket készíthet, és hatékony elemzési és jelentéskészítő eszközök segítségével többet hozhat ki a válaszokból. Az adatbiztonság is kiváló.

A Survey Monkey legjobb funkciói:

Olyan mobilalkalmazást kínál, amely a fő webhely legtöbb funkcióját tartalmazza, így útközben is létrehozhat űrlapokat.

Kiváló elemzéseket nyújt, amelyek segítségével felmérheti, hogy a válaszadók hogyan reagálnak a kérdőíveire, és hogyan javíthatja a válaszadási arányt.

Lehetővé teszi a korábbi felmérések egyszerű másolását, így másodpercek alatt új felméréseket hozhat létre.

A Survey Monkey korlátai:

A webhely legjobb funkciói közül néhány fizetős, ezért ha a lehető legtöbbet szeretné kihozni a webhelyből, akkor számoljon azzal, hogy fizetnie kell.

Survey Monkey árak:

Egyéni előny : 29 USD/hó, éves számlázással

Team Advantage : 25 USD/felhasználónként havonta, éves számlázással

Team Premier: 75 USD/felhasználónként havonta, éves számlázással

Survey Monkey értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 18 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (8900+ értékelés)

8. Wufoo

A Wufoo segítségével

A Wufoo egy felhőalapú űrlapkészítő, amely megkönnyíti az űrlapok létrehozását, testreszabását és megosztását. Intuitív felületet kínál, de tapasztalt felhasználók számára fejlettebb funkciókkal is rendelkezik.

A Wufoo legjobb funkciói:

A lenyűgöző integrációs lehetőségek listája azt jelenti, hogy a legtöbb technológiai eszközzel összekapcsolhatja.

A könnyen használható felület lehetővé teszi az űrlapok testreszabását, beleértve a vállalat márkajelzésének hozzáadását is.

Kiváló fizetési űrlapok

A Wufoo korlátai:

Nincs lehetőség e-aláírások közvetlen hozzáadására a weboldalon, ezért azt egy másik eszközzel kell összekapcsolnia.

Wufoo árak:

Starter : 169 USD/év

Professional : 349 USD/év

Advanced : 889 USD/év

Ultimate: 2199 USD/év

Wufoo értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

9. Zoho Forms

A Zoho Forms segítségével

Ha már a Zoho ökoszisztémában mozog, érdemes megismerkednie a Zoho Forms alkalmazással, mint elsődleges űrlapkészítővel. A sokoldalú online űrlapkészítő platform lehetővé teszi komplex űrlapok és felmérések készítését és testreszabását kódolás nélkül. Mivel a Zoho család tagja, zökkenőmentesen integrálható más Zoho alkalmazásokkal, így többet hozhat ki adataiból.

A Zoho Forms legjobb funkciói:

Zökkenőmentesen integrálható más Zoho alkalmazásokkal, például a Zoho Deskkel és a Zoho CRM-mel, így gyorsan megszerezheti az adatokat, ahol szüksége van rájuk.

Android-alkalmazást kínál, amely lehetővé teszi űrlapok létrehozását és megosztását mobil eszközéről.

Részletes jelentési lehetőségekkel rendelkezik, amelyek segítenek elemezni a válaszokat és a lehető legtöbbet kihozni az adatokból.

A Zoho Forms korlátai:

Egyes felhasználók számára a testreszabási lehetőségek kevésbé vonzóak lehetnek, mint a listán szereplő többi termék esetében.

Zoho Forms árak:

Ingyenes csomagok elérhetők

Alap : 12 USD/hó

Standard : 30 USD/hó

Professional : 60 USD/hó

Prémium: 110 USD/hó

Zoho Forms értékelések és vélemények:

G2 : 4,4/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (110+ értékelés)

10. Google Forms

Ha olyan űrlapkészítőt keres, amely ingyenesen biztosítja az űrlapkészítéshez szükséges alapvető szolgáltatásokat, akkor érdemes megnéznie a Google Forms szolgáltatást. Ez az ingyenes, webalapú felmérési és űrlapkészítő eszköz integrálható más Google-termékekkel és számos népszerű termelékenységi alkalmazással. A válaszokat automatikusan összegyűjti a Google Sheets-ben, hogy azokat később elemezze és felhasználja.

Valami mást szeretne a Google ökoszisztémán kívül? Nézze meg a 10 legjobb Google Form alternatívát 2024-ben, és hasonlítsa össze a Google Forms-ot a Jotform-mal.

A Google Forms legjobb funkciói:

A használata ingyenes, és csak egy Google-fiókra van szüksége a kezdéshez.

A jó alapvető űrlapelemek lehetővé teszik, hogy hosszú vagy rövid válaszokat válasszon, valamint jelölőnégyzeteket, több választ és legördülő menüket is.

Az alapvető feltételes logika megkönnyíti az űrlapok válaszok alapján történő testreszabását.

A Google Forms korlátai:

Az űrlapok csak online elérhetők, ezért offline felmérésekhez más megoldásra lesz szüksége.

A Google Forms árai:

Magánszemélyek számára ingyenes

Business Starter : 6 USD/felhasználónként havonta

Business Standard: 12 USD/felhasználónként havonta

Business Plus : 18 USD/felhasználónként havonta

Vállalati: Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Google Forms értékelések és vélemények:

G2 : 4,5/5 (több mint 2700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 10 600 értékelés)

Kezdjen el vonzó és hatékony űrlapokat készíteni

Az űrlapok használata kiváló módja lehet az adatok gyűjtésének a közönségétől. Akár e-mail címeket szeretne gyűjteni, akár ügyfél-visszajelzéseket szeretne összegyűjteni, akár fizetéseket szeretne feldolgozni, minden feladatra van egy űrlap, amely segít Önnek. A megfelelő űrlapkészítő kiválasztása hatékonyabbá, eredményesebbé és még élvezetesebbé teheti a folyamatot Ön és a válaszadók számára.

Ha jó alternatívát keres az online űrlapkészítéshez, a ClickUp Forms kiváló választás. Az űrlapokat könnyedén testreszabhatja és gyorsan új űrlapokat hozhat létre. Emellett integrálható a ClickUp rendszerrel, így megoszthatja, elemezheti és feldolgozhatja az adatokat a csapat többi tagjával.

Regisztráljon még ma egy ClickUp-fiókra, és fedezze fel, hogyan segíthetnek az űrlapok a munkafolyamatok egyszerűsítésében és az adatok hatékonyabb gyűjtésében.