10 Chili Piper alternatíva és versenytárs, amelyet érdemes figyelembe venni 2025-ben

Online ütemezési alternatívákat keres a Chili Piperhez? Ebben a cikkben bemutatunk 10 vezető versenytársat, amelyek segíthetnek az ütemezés és a találkozók szervezésének egyszerűsítésében.

Akár egy értékesítési csapat vagy, amely hatékonyabb módszert keres a találkozók ütemezésére, akár egy ügyfélszolgálati csapat, amely az ügyfélélmény javítására törekszik, ezek az online ütemezési eszközök robusztus funkciókat és felhasználóbarát felületeket kínálnak.

Búcsúzzon el a végtelen e-mailek váltogatásától, és üdvözölje a könnyű ütemezést.

Készen áll arra, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Chili Piper alternatívát? Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel azokat a találkozóütemező szoftvereket, amelyek új szintre emelik az ütemezését!

Mit kell keresni a Chili Piper alternatíváiban?

A Chili Piper alternatíváinak keresésekor keresse meg azokat a funkciókat, amelyek Önnek a legfontosabbak, valamint azokat a további előnyöket, amelyek miatt az új időpontfoglalási platform kiválóan illeszkedik a csapatához, például:

Zökkenőmentes integráció : Győződjön meg arról, hogy az alternatíva zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, például a CRM-be és az e-mail platformokba, hogy a találkozók ütemezése nagyon gyorsan megtörténjen.

Testreszabási lehetőségek : Keressen olyan időpontfoglalási eszközt, amely testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a megoldást az Ön konkrét üzleti folyamatait és munkafolyamatait igényeihez igazítsa.

Árak: A Chili Piper sok csapat számára megfizethető, havi 15–25 dollár/fő áron. Alternatívát keresve ellenőrizze az árakat, hogy azok illeszkedjenek a költségvetéséhez.

Fontolja meg azokat a további előnyöket, amelyek a szoftvert még funkcionálisabbá tehetik, például:

Feladatütemezés : Fontolja meg azokat az alternatívákat, amelyek : Fontolja meg azokat az alternatívákat, amelyek feladatütemező szoftvert kínálnak, így ugyanazon a platformon oszthatja ki és követheti nyomon a feladatokat.

Ügyfélkezelő eszközök: Ha : Ha az ügyfélkezelés a csapatod prioritása, keress olyan alternatívákat, amelyek átfogó ügyfélkezelési funkciókat kínálnak, beleértve az ügyfélkezelési sablonokat vagy a csoportos találkozók ütemezésének lehetőségét.

Ezeket a funkciókat és előnyöket figyelembe véve megtalálhatja a Chili Piper alternatíváját, amely megfelel csapata igényeinek és növeli a termelékenységet.

A 10 legjobb Chili Piper alternatíva

Hozd létre az ideális rendszert a kapcsolattartók, ügyfelek és ügyletek kezeléséhez, miközben könnyedén hozzáadhatod a feladatok és dokumentumok közötti linkeket a munkád egyszerűsítése érdekében.

Az értékesítési szakemberek és a potenciális ügyfelekkel való találkozókat szervező csapatok kihasználhatják a ClickUp projektmenedzsment platformjának hatékony eszközeit és funkcióit.

Tartsd kézben az összes munkádat a ClickUp havi ütemterv sablonjával, amely előre megtervezett struktúrát kínál a havi ütemtervek szervezéséhez.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje a kapcsolatokat és ápolja a kapcsolatokat a csapatok számára készült ClickUp CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) segítségével, amely lehetővé teszi a következőket:

Pipeline-ek vizualizálása

A munkafolyamatok racionalizálása

Együttműködés a lehetőségek terén

Javítsd időgazdálkodási képességeidet a ClickUp Calendar View segítségével, amely átfogó és vizuális képet ad a határidőkről, eseményekről és feladatokról, valamint olyan funkciókat kínál, amelyekkel:

Rendezze a projekteket prioritás és felelős szerint

Feladatok szűrése

Szinkronizálás a Google Naptárral

A nézet testreszabása

A ClickUp segítségével a csapatok zökkenőmentesen integrálhatják a CRM, a naptár és az ütemezés funkciókat egy átfogó feladatkezelő platformba, amely lehetővé teszi a csapat növekedését, testreszabását és korlátlan bővítését.

A ClickUp legjobb funkciói

Több ezer felhasználó által magasra értékelt platformokon, mint például a G2 és a Capterra.

Bármilyen méretű csapat számára testreszabható és skálázható

Rengeteg forrás áll rendelkezésre, például egy erős felhasználói és fejlesztői közösség.

A ClickUp korlátai

A hangsúly inkább az automatizáláson van, mint az értékesítésen.

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest

A platform használata képzést igényel, és a tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (8795+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3805+ értékelés)

2. vCita

via Vcita

A vCita egy átfogó üzleti menedzsment platform, amely számos eszközt kínál az ügyfélkommunikáció, a találkozók ütemezésének, az online fizetéseknek és egyebeknek a racionalizálására. Segít a vállalkozásoknak javítani ügyfeleik élményét és növelni hatékonyságukat.

A vCita legjobb funkciói

Megfizethető árak és nagylelkű funkciókkal rendelkező ingyenes csomag

Könnyen használható, intuitívabb felülettel, mint a Chili Piper.

Tartalmaz egy hatékony weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi, kódolás nélküli weboldalt hozzanak létre.

A vCita korlátai

Korlátozott mobilalkalmazás-funkcionalitás (a mobilalkalmazásban nem érhetők el az egyéni mezők és a fejlett szűrési funkciók)

A felhasználói felület bonyolult és túlterhelő lehet az új felhasználók számára.

Néhány vCita-felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időről és hibákról.

A vCita árai

Essentials: 24 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti: 49 USD/hó egy felhasználó számára

Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára

Több felhasználós árak: Az árakért látogass el a weboldalra.

vCita értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (63+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)

3. Undock

via Undock

Az Undock egy találkozók koordinálására és ütemezésére szolgáló platform, amelynek célja a találkozók szervezésének és kezelésének egyszerűsítése.

A B2B bevételi csapatokra összpontosító Chili Piperrel ellentétben az Undock különböző iparágakban működő egyének és csapatok számára kínál hatékony értekezletkezelési megoldásokat.

Az Undock legjobb funkciói

A Chili Pipernél olcsóbb, többszintű árazással, amely 0 dollártól kezdődik 10 felhasználóig.

Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.

Kiváló ügyfélszolgálatot nyújt egy elkötelezett képviselőkből álló csapat.

Dokkolási korlátozások

A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik, hiányoznak belőle a potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciók.

Ez egy viszonylag új termék, ezért nem rendelkezik olyan sok integrációval és vásárlói értékeléssel, mint versenytársai.

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Undock árak

Ingyenes

Prémium: 10 USD/hó

Unlimited: 20 USD/hó

Undock értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Square Appointments

via Square Appointments

A Square Appointments egy ütemező és foglalási szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kezeljék időpontjaikat, fizetéseiket és ügyféladataikat.

A Chili Piperhez képest a Square Appointments kizárólag a találkozók ütemezésére összpontosít, ezért nem rendelkezik fejlett értékesítési és marketing funkciókkal.

A Square Appointments kiválóan alkalmas lehet kisvállalkozások, például szalonok, fürdők és wellnessközpontok számára.

A Square Appointments legjobb funkciói

Megfizethető ár (alacsonyabb havi díj, mint a Chili Piper)

Egyszerű és intuitív felület, amely könnyen megtanulható és használható

Jól integrálható más Square termékekkel, például a Square POS és a Square Payments szolgáltatással.

A Square Appointments korlátai

Kizárólag a találkozók szervezésére összpontosít

Kizárólag szolgáltató vállalkozásokra korlátozódik, mint például szalonok, fürdők és wellness központok.

Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében

Square Appointments árak

Ingyenes (+ tranzakciós díjak)

Plusz: 29 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként

Prémium: 69 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként

Square Appointments értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (36+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (176+ értékelés)

5. Óramutató járásával megegyező irányban

via Clockwise

A Clockwise egy mesterséges intelligenciával támogatott szoftver, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak optimalizálni naptáraikat és ütemterveiket.

A Chili Piperrel ellentétben ez a termék inkább az időgazdálkodásra, mint a találkozók koordinálására összpontosít.

A Clockwise leginkább azoknak a szakembereknek ajánlott, akik maximálisan ki akarják használni az idejüket és javítani szeretnék a termelékenységüket.

Óramutató járásával megegyező irányban a legjobb funkciók

Különböző ütemezési lehetőségeket kínál, beleértve a körkörös ütemezést, a prioritásos ütemezést és a pufferidőket.

Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.

A Chili Pipernél olcsóbb, havi 10 dollártól kezdődő csomagokkal.

Óramutató járásával megegyező irányú korlátozások

A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik; például nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére vagy továbbítására szolgáló funkciókat.

Kisebb ügyfélszolgálati csapattal rendelkezik, ami megnehezítheti a segítségnyújtást, ha problémája van.

Rendkívül könnyen használható, plug-and-play megoldás

Óramutató járásával megegyező irányú árazás

Ingyenes

Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Óramutató járásával megegyező értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (37+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (11+ értékelés)

6. Zynq Scheduler

via Zynq Scheduler

A Zynq Scheduler egy all-in-one irodai menedzsment platform, amely egyszerűsíti a találkozók foglalását és kezelését.

A Chili Piperrel ellentétben a Zynq Scheduler olyan fejlett funkciókat kínál, mint az automatikus emlékeztetők és a népszerű naptáralkalmazásokkal való integráció.

A Zynq Scheduler azoknak a vállalkozásoknak a legjobb, amelyek időpontokhoz kötöttek és szeretnék javítani ütemezési folyamataikat.

A Zynq Scheduler legjobb funkciói

Nagyon megfizethető, különösen a Chili Piperhez képest, a csomagok ára havi 2 dollártól kezdődik.

Kiváló ügyfélszolgálat, gyors problémamegoldás

Számos funkciót kínál, többek között találkozók ütemezését, helyiségfoglalást, látogatókezelést és elemzéseket.

Zynq Ütemezési korlátozások

Nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciókat.

Zynq Árak

Starter: 2 USD/hó felhasználónként

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zynq Workspace értékelések és vélemények

G2: 5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (18 értékelés)

7. OnceHub

via OnceHub

A OnceHub egy átfogó ütemező és időpontkezelő platform. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kifejezetten a szolgáltató vállalkozások időpontkezelésének, fizetéseinek és ügyfeleinek kezelésére lettek kifejlesztve.

Bár mind a OnceHub, mind a Chili Piper ütemezési megoldásokat kínál, a OnceHub további funkciókat is biztosít, mint például csoportos ütemezés, naptárszinkronizálás és személyre szabott foglalási oldalak.

Ha hatékony és zökkenőmentes ütemezést keres csapatok és ügyfelek számára, a OnceHub jó választás lehet az Ön számára.

A OnceHub legjobb funkciói

Számos ütemezési funkciót kínál, beleértve a találkozók, a csapatok és az erőforrások ütemezését.

Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.

A csoportos ütemezés lehetővé teszi, hogy több ember együtt ütemezzen meg találkozókat.

A OnceHub korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, nincs egyéni mező vagy munkafolyamat

nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a potenciális ügyfelek minősítése és továbbítása

A korlátozott ügyfélszolgálat miatt nehéz lehet segítséget kapni, amikor szükség van rá.

OnceHub árak

Starter: Ingyenes

Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OnceHub értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (123+ értékelés)

8. Acuity Scheduling

via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely segít a szolgáltató vállalkozásoknak kezelni időpontjaikat és foglalásaikat. Kiválóan alkalmas találkozók vagy csoportos megbeszélések ütemezésére a csapatával.

Íme néhány példa olyan szolgáltató vállalkozásokra, amelyek profitálhatnak az Acuity használatából:

Fodrászatok és borbélyüzletek

Masszázsterapeuták

Személyi edzők

Jóga- és fitneszstúdiók

Háztakarítók

Állatgondozók

Orvosok és fogorvosok

A Chili Piperhez képest az Acuity Scheduling inkább a találkozók ütemezésére és kezelésére összpontosít, mint a potenciális ügyfelek irányítására és az értékesítés automatizálására.

Acuity Scheduling legjobb funkciói

Leegyszerűsíti az ügyfelek számára az online időpontfoglalást, a nap 24 órájában, a hét 7 napján.

Integrálható olyan népszerű fizetési processzorokkal, mint a Stripe és a PayPal.

Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és könyvelési szoftverekkel.

Acuity Scheduling korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Néhány fejlett funkció hiánya összehasonlítva a listán szereplő néhány időpontfoglalási szoftverrel.

Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok csak egy felhasználót engedélyeznek.

Acuity Scheduling árak

Feltörekvő: 16 USD/hó felhasználónként

Növekvő: 27 USD/hó felhasználónként

Powerhouse: 49 USD/hó felhasználónként

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (395+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5505+ értékelés)

9. Appointy

via Appointy

Az Appointy egy felhőalapú ütemezési szoftver, amely segít a szakembereknek és a vállalkozásoknak a találkozók ütemezésével kapcsolatos tevékenységek és rutinok kezelésében. Különböző vállalkozások számára készült, beleértve a szolgáltató vállalkozásokat, a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat.

A Chili Piperhez hasonlóan ez is segít a találkozók kezelésében, de az Appointy emellett osztályok ütemezésére, erőforrás-kezelésre és POS-integrációra is kínál lehetőségeket.

Az Appointy leginkább különböző iparágakban működő vállalkozások számára alkalmas, beleértve az egészségügyet, a fitneszt, a szépségápolást és az oktatást.

Az Appointy legjobb funkciói

Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal.

Automatizálja az ütemezési folyamatot, ezzel időt és fáradságot takarít meg a vállalkozásoknak.

Nagyon egyszerű és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely nem igényel sok képzést.

Az Appointy korlátai

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak; például az egyéni mezők és a fejlett szűrés nem érhető el a mobilalkalmazásban.

Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében

Néhány nagy munkaterülettel és csapattal rendelkező felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időkről és hibákról.

Appointy árak

Ingyenes

Növekedés: 19,99 USD/hó

Professional: 49,99 USD/hó

Vállalati: 79,99 USD/hó

Appointy értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (21+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (276+ értékelés)

10. Calendly

via Calendly

A Calendly egy online ütemezési eszköz, amely segít a vállalkozásoknak időt megtakarítani és hatékonyságukat javítani. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ütemezési linkeket hozzanak létre és osszanak meg, amelyeket az ügyfelek online időpontfoglaláshoz használhatnak.

A Calendly számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat automatizálását és még több időt takarít meg.

A Calendly különösen népszerű a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók körében.

Ez egy jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyszerű és könnyen használható ütemezési eszközre van szükségük, amely integrálható számos harmadik féltől származó eszközzel.

Ha időpontfoglalási szoftvert keres, akkor nézze meg ezt az eszközt.

A Calendly legjobb funkciói

Megfizethető csomagok, beleértve egy ingyenes csomagot is

Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható

Mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben is kezeljék a naptárukat és foglaljanak időpontokat.

A Calendly korlátai

Nem kínál beépített elemző eszközöket.

A korlátozott foglalási lehetőségek nem teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy több vagy ismétlődő időpontot foglaljanak egyéni időközökkel.

Korlátozott fejlett funkciók (nincs lead minősítés vagy útválasztás)

A Calendly árai

Mindig ingyenes

Essentials: 8 USD/hó/felhasználó

Professional: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1909+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2870+ értékelés)

Az Ön vállalkozásához szabott Chili Piper alternatívák

Ebben a cikkben 10 Chili Piper alternatívát vizsgáltunk meg, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, amelyek különböző üzleti igényekhez igazodnak.

Amikor kiválasztja a vállalkozásának megfelelő Chili Piper alternatívát, érdemes szem előtt tartani a sajátos igényeit.

Akár napi tervező alkalmazásokra, ügyfél-siker szoftverekre, ütemező alkalmazásokra, munkarend-alkalmazásokra vagy tanácsadási CRM-re van szüksége, a fenti útmutatóban biztosan megtalálja azokat az eszközöket és szoftvereket, amelyek segítségével csapata produktívabban és hatékonyabban dolgozhat!

Ha olyan átfogó megoldást keres, amely túlmutat a tervezésen, és széles körű funkciókat kínál a projektek, feladatok és csapatok kezeléséhez, akkor a ClickUp a legjobb választás.