10 Chili Piper alternatíva és versenytárs, amelyet érdemes figyelembe venni 2025-ben

Engineering Team
2025. május 7.

Online ütemezési alternatívákat keres a Chili Piperhez? Ebben a cikkben bemutatunk 10 vezető versenytársat, amelyek segíthetnek az ütemezés és a találkozók szervezésének egyszerűsítésében.

Akár egy értékesítési csapat vagy, amely hatékonyabb módszert keres a találkozók ütemezésére, akár egy ügyfélszolgálati csapat, amely az ügyfélélmény javítására törekszik, ezek az online ütemezési eszközök robusztus funkciókat és felhasználóbarát felületeket kínálnak.

Búcsúzzon el a végtelen e-mailek váltogatásától, és üdvözölje a könnyű ütemezést.

Készen áll arra, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Chili Piper alternatívát? Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel azokat a találkozóütemező szoftvereket, amelyek új szintre emelik az ütemezését!

Mit kell keresni a Chili Piper alternatíváiban?

A Chili Piper alternatíváinak keresésekor keresse meg azokat a funkciókat, amelyek Önnek a legfontosabbak, valamint azokat a további előnyöket, amelyek miatt az új időpontfoglalási platform kiválóan illeszkedik a csapatához, például:

  • Zökkenőmentes integráció: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, például a CRM-be és az e-mail platformokba, hogy a találkozók ütemezése nagyon gyorsan megtörténjen.
  • Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan időpontfoglalási eszközt, amely testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a megoldást az Ön konkrét üzleti folyamatait és munkafolyamatait igényeihez igazítsa.
  • Árak: A Chili Piper sok csapat számára megfizethető, havi 15–25 dollár/fő áron. Alternatívát keresve ellenőrizze az árakat, hogy azok illeszkedjenek a költségvetéséhez.

Fontolja meg azokat a további előnyöket, amelyek a szoftvert még funkcionálisabbá tehetik, például:

  • Feladatütemezés: Fontolja meg azokat az alternatívákat, amelyek feladatütemező szoftvert kínálnak, így ugyanazon a platformon oszthatja ki és követheti nyomon a feladatokat.
  • Ügyfélkezelő eszközök: Ha az ügyfélkezelés a csapatod prioritása, keress olyan alternatívákat, amelyek átfogó ügyfélkezelési funkciókat kínálnak, beleértve az ügyfélkezelési sablonokat vagy a csoportos találkozók ütemezésének lehetőségét.

Ezeket a funkciókat és előnyöket figyelembe véve megtalálhatja a Chili Piper alternatíváját, amely megfelel csapata igényeinek és növeli a termelékenységet.

A 10 legjobb Chili Piper alternatíva

1. ClickUp

CRM Kapcsolatok Feladat gif
Hozd létre az ideális rendszert a kapcsolattartók, ügyfelek és ügyletek kezeléséhez, miközben könnyedén hozzáadhatod a feladatok és dokumentumok közötti linkeket a munkád egyszerűsítése érdekében.

Az értékesítési szakemberek és a potenciális ügyfelekkel való találkozókat szervező csapatok kihasználhatják a ClickUp projektmenedzsment platformjának hatékony eszközeit és funkcióit.

Tartsd kézben az összes munkádat a ClickUp havi ütemterv sablonjával, amely előre megtervezett struktúrát kínál a havi ütemtervek szervezéséhez.

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje a kapcsolatokat és ápolja a kapcsolatokat a csapatok számára készült ClickUp CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) segítségével, amely lehetővé teszi a következőket:

  • Pipeline-ek vizualizálása
  • A munkafolyamatok racionalizálása
  • Együttműködés a lehetőségek terén

Javítsd időgazdálkodási képességeidet a ClickUp Calendar View segítségével, amely átfogó és vizuális képet ad a határidőkről, eseményekről és feladatokról, valamint olyan funkciókat kínál, amelyekkel:

  • Rendezze a projekteket prioritás és felelős szerint
  • Feladatok szűrése
  • Szinkronizálás a Google Naptárral
  • A nézet testreszabása

A ClickUp segítségével a csapatok zökkenőmentesen integrálhatják a CRM, a naptár és az ütemezés funkciókat egy átfogó feladatkezelő platformba, amely lehetővé teszi a csapat növekedését, testreszabását és korlátlan bővítését.

A ClickUp legjobb funkciói

  • Több ezer felhasználó által magasra értékelt platformokon, mint például a G2 és a Capterra.
  • Bármilyen méretű csapat számára testreszabható és skálázható
  • Rengeteg forrás áll rendelkezésre, például egy erős felhasználói és fejlesztői közösség.

A ClickUp korlátai

  • A hangsúly inkább az automatizáláson van, mint az értékesítésen.
  • A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest
  • A platform használata képzést igényel, és a tanulási görbe meredek lehet.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (8795+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3805+ értékelés)

2. vCita

Vcita Dashboard
via Vcita

A vCita egy átfogó üzleti menedzsment platform, amely számos eszközt kínál az ügyfélkommunikáció, a találkozók ütemezésének, az online fizetéseknek és egyebeknek a racionalizálására. Segít a vállalkozásoknak javítani ügyfeleik élményét és növelni hatékonyságukat.

A vCita legjobb funkciói

  • Megfizethető árak és nagylelkű funkciókkal rendelkező ingyenes csomag
  • Könnyen használható, intuitívabb felülettel, mint a Chili Piper.
  • Tartalmaz egy hatékony weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi, kódolás nélküli weboldalt hozzanak létre.

A vCita korlátai

  • Korlátozott mobilalkalmazás-funkcionalitás (a mobilalkalmazásban nem érhetők el az egyéni mezők és a fejlett szűrési funkciók)
  • A felhasználói felület bonyolult és túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
  • Néhány vCita-felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időről és hibákról.

A vCita árai

  • Essentials: 24 USD/hó egy felhasználó számára
  • Üzleti: 49 USD/hó egy felhasználó számára
  • Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára
  • Több felhasználós árak: Az árakért látogass el a weboldalra.

vCita értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (63+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)

3. Undock

Undock Dashboard
via Undock

Az Undock egy találkozók koordinálására és ütemezésére szolgáló platform, amelynek célja a találkozók szervezésének és kezelésének egyszerűsítése.

A B2B bevételi csapatokra összpontosító Chili Piperrel ellentétben az Undock különböző iparágakban működő egyének és csapatok számára kínál hatékony értekezletkezelési megoldásokat.

Az Undock legjobb funkciói

  • A Chili Pipernél olcsóbb, többszintű árazással, amely 0 dollártól kezdődik 10 felhasználóig.
  • Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
  • Kiváló ügyfélszolgálatot nyújt egy elkötelezett képviselőkből álló csapat.

Dokkolási korlátozások

  • A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik, hiányoznak belőle a potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciók.
  • Ez egy viszonylag új termék, ezért nem rendelkezik olyan sok integrációval és vásárlói értékeléssel, mint versenytársai.
  • A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.

Undock árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 10 USD/hó
  • Unlimited: 20 USD/hó

Undock értékelések és vélemények

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

4. Square Appointments

Square Appointments Dashboard
via Square Appointments

A Square Appointments egy ütemező és foglalási szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kezeljék időpontjaikat, fizetéseiket és ügyféladataikat.

A Chili Piperhez képest a Square Appointments kizárólag a találkozók ütemezésére összpontosít, ezért nem rendelkezik fejlett értékesítési és marketing funkciókkal.

A Square Appointments kiválóan alkalmas lehet kisvállalkozások, például szalonok, fürdők és wellnessközpontok számára.

A Square Appointments legjobb funkciói

  • Megfizethető ár (alacsonyabb havi díj, mint a Chili Piper)
  • Egyszerű és intuitív felület, amely könnyen megtanulható és használható
  • Jól integrálható más Square termékekkel, például a Square POS és a Square Payments szolgáltatással.

A Square Appointments korlátai

  • Kizárólag a találkozók szervezésére összpontosít
  • Kizárólag szolgáltató vállalkozásokra korlátozódik, mint például szalonok, fürdők és wellness központok.
  • Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében

Square Appointments árak

  • Ingyenes (+ tranzakciós díjak)
  • Plusz: 29 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként
  • Prémium: 69 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként

Square Appointments értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (36+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (176+ értékelés)

5. Óramutató járásával megegyező irányban

Clockwise Dashboard
via Clockwise

A Clockwise egy mesterséges intelligenciával támogatott szoftver, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak optimalizálni naptáraikat és ütemterveiket.

A Chili Piperrel ellentétben ez a termék inkább az időgazdálkodásra, mint a találkozók koordinálására összpontosít.

A Clockwise leginkább azoknak a szakembereknek ajánlott, akik maximálisan ki akarják használni az idejüket és javítani szeretnék a termelékenységüket.

Óramutató járásával megegyező irányban a legjobb funkciók

  • Különböző ütemezési lehetőségeket kínál, beleértve a körkörös ütemezést, a prioritásos ütemezést és a pufferidőket.
  • Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
  • A Chili Pipernél olcsóbb, havi 10 dollártól kezdődő csomagokkal.

Óramutató járásával megegyező irányú korlátozások

  • A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik; például nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére vagy továbbítására szolgáló funkciókat.
  • Kisebb ügyfélszolgálati csapattal rendelkezik, ami megnehezítheti a segítségnyújtást, ha problémája van.
  • Rendkívül könnyen használható, plug-and-play megoldás

Óramutató járásával megegyező irányú árazás

  • Ingyenes
  • Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Óramutató járásával megegyező értékelések és vélemények

  • G2: 4,8/5 (37+ értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (11+ értékelés)

6. Zynq Scheduler

Zynq WorkSpace Dashboard
via Zynq Scheduler

A Zynq Scheduler egy all-in-one irodai menedzsment platform, amely egyszerűsíti a találkozók foglalását és kezelését.

A Chili Piperrel ellentétben a Zynq Scheduler olyan fejlett funkciókat kínál, mint az automatikus emlékeztetők és a népszerű naptáralkalmazásokkal való integráció.

A Zynq Scheduler azoknak a vállalkozásoknak a legjobb, amelyek időpontokhoz kötöttek és szeretnék javítani ütemezési folyamataikat.

A Zynq Scheduler legjobb funkciói

  • Nagyon megfizethető, különösen a Chili Piperhez képest, a csomagok ára havi 2 dollártól kezdődik.
  • Kiváló ügyfélszolgálat, gyors problémamegoldás
  • Számos funkciót kínál, többek között találkozók ütemezését, helyiségfoglalást, látogatókezelést és elemzéseket.

Zynq Ütemezési korlátozások

  • Nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciókat.

Zynq Árak

  • Starter: 2 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 4 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Zynq Workspace értékelések és vélemények

  • G2: 5/5 (1 értékelés)
  • Capterra: 4,9/5 (18 értékelés)

7. OnceHub

OnceHub Dashboard
via OnceHub

A OnceHub egy átfogó ütemező és időpontkezelő platform. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kifejezetten a szolgáltató vállalkozások időpontkezelésének, fizetéseinek és ügyfeleinek kezelésére lettek kifejlesztve.

Bár mind a OnceHub, mind a Chili Piper ütemezési megoldásokat kínál, a OnceHub további funkciókat is biztosít, mint például csoportos ütemezés, naptárszinkronizálás és személyre szabott foglalási oldalak.

Ha hatékony és zökkenőmentes ütemezést keres csapatok és ügyfelek számára, a OnceHub jó választás lehet az Ön számára.

A OnceHub legjobb funkciói

  • Számos ütemezési funkciót kínál, beleértve a találkozók, a csapatok és az erőforrások ütemezését.
  • Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
  • A csoportos ütemezés lehetővé teszi, hogy több ember együtt ütemezzen meg találkozókat.

A OnceHub korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek, nincs egyéni mező vagy munkafolyamat
  • nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a potenciális ügyfelek minősítése és továbbítása
  • A korlátozott ügyfélszolgálat miatt nehéz lehet segítséget kapni, amikor szükség van rá.

OnceHub árak

  • Starter: Ingyenes
  • Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

OnceHub értékelések és vélemények

  • G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (123+ értékelés)

8. Acuity Scheduling

Acuity Scheduling Dashboard
via Acuity Scheduling

Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely segít a szolgáltató vállalkozásoknak kezelni időpontjaikat és foglalásaikat. Kiválóan alkalmas találkozók vagy csoportos megbeszélések ütemezésére a csapatával.

Íme néhány példa olyan szolgáltató vállalkozásokra, amelyek profitálhatnak az Acuity használatából:

  • Fodrászatok és borbélyüzletek
  • Masszázsterapeuták
  • Személyi edzők
  • Jóga- és fitneszstúdiók
  • Háztakarítók
  • Állatgondozók
  • Orvosok és fogorvosok

A Chili Piperhez képest az Acuity Scheduling inkább a találkozók ütemezésére és kezelésére összpontosít, mint a potenciális ügyfelek irányítására és az értékesítés automatizálására.

Acuity Scheduling legjobb funkciói

  • Leegyszerűsíti az ügyfelek számára az online időpontfoglalást, a nap 24 órájában, a hét 7 napján.
  • Integrálható olyan népszerű fizetési processzorokkal, mint a Stripe és a PayPal.
  • Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és könyvelési szoftverekkel.

Acuity Scheduling korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Néhány fejlett funkció hiánya összehasonlítva a listán szereplő néhány időpontfoglalási szoftverrel.
  • Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok csak egy felhasználót engedélyeznek.

Acuity Scheduling árak

  • Feltörekvő: 16 USD/hó felhasználónként
  • Növekvő: 27 USD/hó felhasználónként
  • Powerhouse: 49 USD/hó felhasználónként

Acuity Scheduling értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (395+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (5505+ értékelés)

9. Appointy

Appointy Dashboard
via Appointy

Az Appointy egy felhőalapú ütemezési szoftver, amely segít a szakembereknek és a vállalkozásoknak a találkozók ütemezésével kapcsolatos tevékenységek és rutinok kezelésében. Különböző vállalkozások számára készült, beleértve a szolgáltató vállalkozásokat, a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat.

A Chili Piperhez hasonlóan ez is segít a találkozók kezelésében, de az Appointy emellett osztályok ütemezésére, erőforrás-kezelésre és POS-integrációra is kínál lehetőségeket.

Az Appointy leginkább különböző iparágakban működő vállalkozások számára alkalmas, beleértve az egészségügyet, a fitneszt, a szépségápolást és az oktatást.

Az Appointy legjobb funkciói

  • Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal.
  • Automatizálja az ütemezési folyamatot, ezzel időt és fáradságot takarít meg a vállalkozásoknak.
  • Nagyon egyszerű és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely nem igényel sok képzést.

Az Appointy korlátai

  • A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak; például az egyéni mezők és a fejlett szűrés nem érhető el a mobilalkalmazásban.
  • Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében
  • Néhány nagy munkaterülettel és csapattal rendelkező felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időkről és hibákról.

Appointy árak

  • Ingyenes
  • Növekedés: 19,99 USD/hó
  • Professional: 49,99 USD/hó
  • Vállalati: 79,99 USD/hó

Appointy értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (21+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (276+ értékelés)

10. Calendly

Calendly Dashboard
via Calendly

A Calendly egy online ütemezési eszköz, amely segít a vállalkozásoknak időt megtakarítani és hatékonyságukat javítani. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ütemezési linkeket hozzanak létre és osszanak meg, amelyeket az ügyfelek online időpontfoglaláshoz használhatnak.

A Calendly számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat automatizálását és még több időt takarít meg.

A Calendly különösen népszerű a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók körében.

Ez egy jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyszerű és könnyen használható ütemezési eszközre van szükségük, amely integrálható számos harmadik féltől származó eszközzel.

Ha időpontfoglalási szoftvert keres, akkor nézze meg ezt az eszközt.

A Calendly legjobb funkciói

  • Megfizethető csomagok, beleértve egy ingyenes csomagot is
  • Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható
  • Mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben is kezeljék a naptárukat és foglaljanak időpontokat.

A Calendly korlátai

  • Nem kínál beépített elemző eszközöket.
  • A korlátozott foglalási lehetőségek nem teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy több vagy ismétlődő időpontot foglaljanak egyéni időközökkel.
  • Korlátozott fejlett funkciók (nincs lead minősítés vagy útválasztás)

A Calendly árai

  • Mindig ingyenes
  • Essentials: 8 USD/hó/felhasználó
  • Professional: 12 USD/hó/felhasználó
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (1909+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (2870+ értékelés)

Az Ön vállalkozásához szabott Chili Piper alternatívák

Ebben a cikkben 10 Chili Piper alternatívát vizsgáltunk meg, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, amelyek különböző üzleti igényekhez igazodnak.

Amikor kiválasztja a vállalkozásának megfelelő Chili Piper alternatívát, érdemes szem előtt tartani a sajátos igényeit.

Akár napi tervező alkalmazásokra, ügyfél-siker szoftverekre, ütemező alkalmazásokra, munkarend-alkalmazásokra vagy tanácsadási CRM-re van szüksége, a fenti útmutatóban biztosan megtalálja azokat az eszközöket és szoftvereket, amelyek segítségével csapata produktívabban és hatékonyabban dolgozhat!

Ha olyan átfogó megoldást keres, amely túlmutat a tervezésen, és széles körű funkciókat kínál a projektek, feladatok és csapatok kezeléséhez, akkor a ClickUp a legjobb választás.

