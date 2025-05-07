10 Chili Piper alternatíva és versenytárs, amelyet érdemes figyelembe venni 2025-ben

Online ütemezési alternatívákat keres a Chili Piperhez? Ebben a cikkben bemutatunk 10 vezető versenytársat, amelyek segíthetnek az ütemezés és a találkozók szervezésének egyszerűsítésében.
Akár egy értékesítési csapat vagy, amely hatékonyabb módszert keres a találkozók ütemezésére, akár egy ügyfélszolgálati csapat, amely az ügyfélélmény javítására törekszik, ezek az online ütemezési eszközök robusztus funkciókat és felhasználóbarát felületeket kínálnak.
Búcsúzzon el a végtelen e-mailek váltogatásától, és üdvözölje a könnyű ütemezést.
Készen áll arra, hogy megtalálja a vállalkozásának legmegfelelőbb Chili Piper alternatívát? Csatlakozzon hozzánk, és fedezze fel azokat a találkozóütemező szoftvereket, amelyek új szintre emelik az ütemezését!
Mit kell keresni a Chili Piper alternatíváiban?
A Chili Piper alternatíváinak keresésekor keresse meg azokat a funkciókat, amelyek Önnek a legfontosabbak, valamint azokat a további előnyöket, amelyek miatt az új időpontfoglalási platform kiválóan illeszkedik a csapatához, például:
- Zökkenőmentes integráció: Győződjön meg arról, hogy az alternatíva zökkenőmentesen integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, például a CRM-be és az e-mail platformokba, hogy a találkozók ütemezése nagyon gyorsan megtörténjen.
- Testreszabási lehetőségek: Keressen olyan időpontfoglalási eszközt, amely testreszabási lehetőségeket kínál, hogy a megoldást az Ön konkrét üzleti folyamatait és munkafolyamatait igényeihez igazítsa.
- Árak: A Chili Piper sok csapat számára megfizethető, havi 15–25 dollár/fő áron. Alternatívát keresve ellenőrizze az árakat, hogy azok illeszkedjenek a költségvetéséhez.
Fontolja meg azokat a további előnyöket, amelyek a szoftvert még funkcionálisabbá tehetik, például:
- Feladatütemezés: Fontolja meg azokat az alternatívákat, amelyek feladatütemező szoftvert kínálnak, így ugyanazon a platformon oszthatja ki és követheti nyomon a feladatokat.
- Ügyfélkezelő eszközök: Ha az ügyfélkezelés a csapatod prioritása, keress olyan alternatívákat, amelyek átfogó ügyfélkezelési funkciókat kínálnak, beleértve az ügyfélkezelési sablonokat vagy a csoportos találkozók ütemezésének lehetőségét.
Ezeket a funkciókat és előnyöket figyelembe véve megtalálhatja a Chili Piper alternatíváját, amely megfelel csapata igényeinek és növeli a termelékenységet.
A 10 legjobb Chili Piper alternatíva
1. ClickUp
Az értékesítési szakemberek és a potenciális ügyfelekkel való találkozókat szervező csapatok kihasználhatják a ClickUp projektmenedzsment platformjának hatékony eszközeit és funkcióit.
Tartsd kézben az összes munkádat a ClickUp havi ütemterv sablonjával, amely előre megtervezett struktúrát kínál a havi ütemtervek szervezéséhez.
Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket, kezelje a kapcsolatokat és ápolja a kapcsolatokat a csapatok számára készült ClickUp CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) segítségével, amely lehetővé teszi a következőket:
- Pipeline-ek vizualizálása
- A munkafolyamatok racionalizálása
- Együttműködés a lehetőségek terén
Javítsd időgazdálkodási képességeidet a ClickUp Calendar View segítségével, amely átfogó és vizuális képet ad a határidőkről, eseményekről és feladatokról, valamint olyan funkciókat kínál, amelyekkel:
- Rendezze a projekteket prioritás és felelős szerint
- Feladatok szűrése
- Szinkronizálás a Google Naptárral
- A nézet testreszabása
A ClickUp segítségével a csapatok zökkenőmentesen integrálhatják a CRM, a naptár és az ütemezés funkciókat egy átfogó feladatkezelő platformba, amely lehetővé teszi a csapat növekedését, testreszabását és korlátlan bővítését.
A ClickUp legjobb funkciói
- Több ezer felhasználó által magasra értékelt platformokon, mint például a G2 és a Capterra.
- Bármilyen méretű csapat számára testreszabható és skálázható
- Rengeteg forrás áll rendelkezésre, például egy erős felhasználói és fejlesztői közösség.
A ClickUp korlátai
- A hangsúly inkább az automatizáláson van, mint az értékesítésen.
- A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest
- A platform használata képzést igényel, és a tanulási görbe meredek lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Unlimited: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (8795+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3805+ értékelés)
2. vCita
A vCita egy átfogó üzleti menedzsment platform, amely számos eszközt kínál az ügyfélkommunikáció, a találkozók ütemezésének, az online fizetéseknek és egyebeknek a racionalizálására. Segít a vállalkozásoknak javítani ügyfeleik élményét és növelni hatékonyságukat.
A vCita legjobb funkciói
- Megfizethető árak és nagylelkű funkciókkal rendelkező ingyenes csomag
- Könnyen használható, intuitívabb felülettel, mint a Chili Piper.
- Tartalmaz egy hatékony weboldal-készítőt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi, kódolás nélküli weboldalt hozzanak létre.
A vCita korlátai
- Korlátozott mobilalkalmazás-funkcionalitás (a mobilalkalmazásban nem érhetők el az egyéni mezők és a fejlett szűrési funkciók)
- A felhasználói felület bonyolult és túlterhelő lehet az új felhasználók számára.
- Néhány vCita-felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időről és hibákról.
A vCita árai
- Essentials: 24 USD/hó egy felhasználó számára
- Üzleti: 49 USD/hó egy felhasználó számára
- Platinum: 83 USD/hó egy felhasználó számára
- Több felhasználós árak: Az árakért látogass el a weboldalra.
vCita értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (63+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (249+ értékelés)
3. Undock
Az Undock egy találkozók koordinálására és ütemezésére szolgáló platform, amelynek célja a találkozók szervezésének és kezelésének egyszerűsítése.
A B2B bevételi csapatokra összpontosító Chili Piperrel ellentétben az Undock különböző iparágakban működő egyének és csapatok számára kínál hatékony értekezletkezelési megoldásokat.
Az Undock legjobb funkciói
- A Chili Pipernél olcsóbb, többszintű árazással, amely 0 dollártól kezdődik 10 felhasználóig.
- Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
- Kiváló ügyfélszolgálatot nyújt egy elkötelezett képviselőkből álló csapat.
Dokkolási korlátozások
- A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik, hiányoznak belőle a potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciók.
- Ez egy viszonylag új termék, ezért nem rendelkezik olyan sok integrációval és vásárlói értékeléssel, mint versenytársai.
- A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozott a desktop verzióhoz képest.
Undock árak
- Ingyenes
- Prémium: 10 USD/hó
- Unlimited: 20 USD/hó
Undock értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Square Appointments
A Square Appointments egy ütemező és foglalási szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy kezeljék időpontjaikat, fizetéseiket és ügyféladataikat.
A Chili Piperhez képest a Square Appointments kizárólag a találkozók ütemezésére összpontosít, ezért nem rendelkezik fejlett értékesítési és marketing funkciókkal.
A Square Appointments kiválóan alkalmas lehet kisvállalkozások, például szalonok, fürdők és wellnessközpontok számára.
A Square Appointments legjobb funkciói
- Megfizethető ár (alacsonyabb havi díj, mint a Chili Piper)
- Egyszerű és intuitív felület, amely könnyen megtanulható és használható
- Jól integrálható más Square termékekkel, például a Square POS és a Square Payments szolgáltatással.
A Square Appointments korlátai
- Kizárólag a találkozók szervezésére összpontosít
- Kizárólag szolgáltató vállalkozásokra korlátozódik, mint például szalonok, fürdők és wellness központok.
- Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében
Square Appointments árak
- Ingyenes (+ tranzakciós díjak)
- Plusz: 29 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként
- Prémium: 69 USD + tranzakciós díjak/hónap helyszínenként
Square Appointments értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (36+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (176+ értékelés)
5. Óramutató járásával megegyező irányban
A Clockwise egy mesterséges intelligenciával támogatott szoftver, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak optimalizálni naptáraikat és ütemterveiket.
A Chili Piperrel ellentétben ez a termék inkább az időgazdálkodásra, mint a találkozók koordinálására összpontosít.
A Clockwise leginkább azoknak a szakembereknek ajánlott, akik maximálisan ki akarják használni az idejüket és javítani szeretnék a termelékenységüket.
Óramutató járásával megegyező irányban a legjobb funkciók
- Különböző ütemezési lehetőségeket kínál, beleértve a körkörös ütemezést, a prioritásos ütemezést és a pufferidőket.
- Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
- A Chili Pipernél olcsóbb, havi 10 dollártól kezdődő csomagokkal.
Óramutató járásával megegyező irányú korlátozások
- A Chili Piperhez képest korlátozottabb funkciókkal rendelkezik; például nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére vagy továbbítására szolgáló funkciókat.
- Kisebb ügyfélszolgálati csapattal rendelkezik, ami megnehezítheti a segítségnyújtást, ha problémája van.
- Rendkívül könnyen használható, plug-and-play megoldás
Óramutató járásával megegyező irányú árazás
- Ingyenes
- Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Óramutató járásával megegyező értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (37+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (11+ értékelés)
6. Zynq Scheduler
A Zynq Scheduler egy all-in-one irodai menedzsment platform, amely egyszerűsíti a találkozók foglalását és kezelését.
A Chili Piperrel ellentétben a Zynq Scheduler olyan fejlett funkciókat kínál, mint az automatikus emlékeztetők és a népszerű naptáralkalmazásokkal való integráció.
A Zynq Scheduler azoknak a vállalkozásoknak a legjobb, amelyek időpontokhoz kötöttek és szeretnék javítani ütemezési folyamataikat.
A Zynq Scheduler legjobb funkciói
- Nagyon megfizethető, különösen a Chili Piperhez képest, a csomagok ára havi 2 dollártól kezdődik.
- Kiváló ügyfélszolgálat, gyors problémamegoldás
- Számos funkciót kínál, többek között találkozók ütemezését, helyiségfoglalást, látogatókezelést és elemzéseket.
Zynq Ütemezési korlátozások
- Nem kínál potenciális ügyfelek minősítésére és továbbítására szolgáló funkciókat.
Zynq Árak
- Starter: 2 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 3 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 4 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Zynq Workspace értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (1 értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (18 értékelés)
7. OnceHub
A OnceHub egy átfogó ütemező és időpontkezelő platform. Számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek kifejezetten a szolgáltató vállalkozások időpontkezelésének, fizetéseinek és ügyfeleinek kezelésére lettek kifejlesztve.
Bár mind a OnceHub, mind a Chili Piper ütemezési megoldásokat kínál, a OnceHub további funkciókat is biztosít, mint például csoportos ütemezés, naptárszinkronizálás és személyre szabott foglalási oldalak.
Ha hatékony és zökkenőmentes ütemezést keres csapatok és ügyfelek számára, a OnceHub jó választás lehet az Ön számára.
A OnceHub legjobb funkciói
- Számos ütemezési funkciót kínál, beleértve a találkozók, a csapatok és az erőforrások ütemezését.
- Egyszerű és intuitív felülettel rendelkezik, amely könnyen megtanulható és használható.
- A csoportos ütemezés lehetővé teszi, hogy több ember együtt ütemezzen meg találkozókat.
A OnceHub korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek, nincs egyéni mező vagy munkafolyamat
- nem kínál olyan fejlett funkciókat, mint a potenciális ügyfelek minősítése és továbbítása
- A korlátozott ügyfélszolgálat miatt nehéz lehet segítséget kapni, amikor szükség van rá.
OnceHub árak
- Starter: Ingyenes
- Növekedés: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
OnceHub értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (123+ értékelés)
8. Acuity Scheduling
Az Acuity Scheduling egy online időpontfoglalási szoftver, amely segít a szolgáltató vállalkozásoknak kezelni időpontjaikat és foglalásaikat. Kiválóan alkalmas találkozók vagy csoportos megbeszélések ütemezésére a csapatával.
Íme néhány példa olyan szolgáltató vállalkozásokra, amelyek profitálhatnak az Acuity használatából:
- Fodrászatok és borbélyüzletek
- Masszázsterapeuták
- Személyi edzők
- Jóga- és fitneszstúdiók
- Háztakarítók
- Állatgondozók
- Orvosok és fogorvosok
A Chili Piperhez képest az Acuity Scheduling inkább a találkozók ütemezésére és kezelésére összpontosít, mint a potenciális ügyfelek irányítására és az értékesítés automatizálására.
Acuity Scheduling legjobb funkciói
- Leegyszerűsíti az ügyfelek számára az online időpontfoglalást, a nap 24 órájában, a hét 7 napján.
- Integrálható olyan népszerű fizetési processzorokkal, mint a Stripe és a PayPal.
- Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és könyvelési szoftverekkel.
Acuity Scheduling korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Néhány fejlett funkció hiánya összehasonlítva a listán szereplő néhány időpontfoglalási szoftverrel.
- Az ingyenes és alacsonyabb szintű csomagok csak egy felhasználót engedélyeznek.
Acuity Scheduling árak
- Feltörekvő: 16 USD/hó felhasználónként
- Növekvő: 27 USD/hó felhasználónként
- Powerhouse: 49 USD/hó felhasználónként
Acuity Scheduling értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (395+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (5505+ értékelés)
9. Appointy
Az Appointy egy felhőalapú ütemezési szoftver, amely segít a szakembereknek és a vállalkozásoknak a találkozók ütemezésével kapcsolatos tevékenységek és rutinok kezelésében. Különböző vállalkozások számára készült, beleértve a szolgáltató vállalkozásokat, a kisvállalkozásokat és az egyéni vállalkozókat.
A Chili Piperhez hasonlóan ez is segít a találkozók kezelésében, de az Appointy emellett osztályok ütemezésére, erőforrás-kezelésre és POS-integrációra is kínál lehetőségeket.
Az Appointy leginkább különböző iparágakban működő vállalkozások számára alkalmas, beleértve az egészségügyet, a fitneszt, a szépségápolást és az oktatást.
Az Appointy legjobb funkciói
- Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal.
- Automatizálja az ütemezési folyamatot, ezzel időt és fáradságot takarít meg a vállalkozásoknak.
- Nagyon egyszerű és felhasználóbarát felülettel rendelkezik, amely nem igényel sok képzést.
Az Appointy korlátai
- A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak; például az egyéni mezők és a fejlett szűrés nem érhető el a mobilalkalmazásban.
- Korlátozott támogatás több nyelv és pénznem esetében
- Néhány nagy munkaterülettel és csapattal rendelkező felhasználó teljesítményproblémákról számolt be, például lassú betöltési időkről és hibákról.
Appointy árak
- Ingyenes
- Növekedés: 19,99 USD/hó
- Professional: 49,99 USD/hó
- Vállalati: 79,99 USD/hó
Appointy értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (21+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (276+ értékelés)
10. Calendly
A Calendly egy online ütemezési eszköz, amely segít a vállalkozásoknak időt megtakarítani és hatékonyságukat javítani. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ütemezési linkeket hozzanak létre és osszanak meg, amelyeket az ügyfelek online időpontfoglaláshoz használhatnak.
A Calendly számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható, például CRM-rendszerekkel, e-mail marketing platformokkal és fizetési feldolgozókkal. Ez megkönnyíti a munkafolyamat automatizálását és még több időt takarít meg.
A Calendly különösen népszerű a kisvállalkozások és az egyéni vállalkozók körében.
Ez egy jó választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek egyszerű és könnyen használható ütemezési eszközre van szükségük, amely integrálható számos harmadik féltől származó eszközzel.
Ha időpontfoglalási szoftvert keres, akkor nézze meg ezt az eszközt.
A Calendly legjobb funkciói
- Megfizethető csomagok, beleértve egy ingyenes csomagot is
- Számos harmadik féltől származó eszközzel integrálható
- Mobilalkalmazással rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy útközben is kezeljék a naptárukat és foglaljanak időpontokat.
A Calendly korlátai
- Nem kínál beépített elemző eszközöket.
- A korlátozott foglalási lehetőségek nem teszik lehetővé a felhasználók számára, hogy több vagy ismétlődő időpontot foglaljanak egyéni időközökkel.
- Korlátozott fejlett funkciók (nincs lead minősítés vagy útválasztás)
A Calendly árai
- Mindig ingyenes
- Essentials: 8 USD/hó/felhasználó
- Professional: 12 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Calendly értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1909+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2870+ értékelés)
Az Ön vállalkozásához szabott Chili Piper alternatívák
Ebben a cikkben 10 Chili Piper alternatívát vizsgáltunk meg, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal és előnyökkel rendelkezik, amelyek különböző üzleti igényekhez igazodnak.
Amikor kiválasztja a vállalkozásának megfelelő Chili Piper alternatívát, érdemes szem előtt tartani a sajátos igényeit.
Akár napi tervező alkalmazásokra, ügyfél-siker szoftverekre, ütemező alkalmazásokra, munkarend-alkalmazásokra vagy tanácsadási CRM-re van szüksége, a fenti útmutatóban biztosan megtalálja azokat az eszközöket és szoftvereket, amelyek segítségével csapata produktívabban és hatékonyabban dolgozhat!
Ha olyan átfogó megoldást keres, amely túlmutat a tervezésen, és széles körű funkciókat kínál a projektek, feladatok és csapatok kezeléséhez, akkor a ClickUp a legjobb választás.