Jak řídit projekty v e-mailu, aniž byste ztratili přehled o práci

Podle McKinsey Global Institute tráví znalostní pracovníci přibližně 28 % pracovního týdne prací s e-maily, což představuje zhruba 11 hodin. Někde v těchto hodinách se skrývá schválení, posunutý termín nebo poznámka od klienta, která tiše rozhoduje o tom, zda bude váš projekt dodán včas.
To je podstata řízení projektů prostřednictvím e-mailu: zpracovávat práci, která přichází do vaší doručené pošty, aby tam nezůstalo nic důležitého zapadlé. Problémem je, že e-mail vše řadí podle času doručení, zatímco projekty se řídí podle odpovědných osob, termínů a závislostí.
Týmy, které to dělají správně, jasně oddělují tyto dvě oblasti. E-mail slouží ke komunikaci, nástroj pro sledování úkolů slouží k práci a každý z nich plní úkol, pro který byl navržen.
Tento průvodce vás provede tím, jak tuto hranici stanovit. Dozvíte se, jaké kroky podniknout při přesouvání požadavků z doručené pošty, získáte šablony, které můžete hned dnes zkopírovat, a přehled nástrojů a automatizací, které zabrání tomu, aby práce propadala mezi tyto dvě oblasti.
TL;DR
Dvouvrstvá struktura obvykle selže z jediného důvodu. Nadřízený neustále odpovídá v daném vlákně a všichni ostatní ho následují zpět do doručené pošty. Žádná integrace tento zvyk nenapraví. Ale toto pravidlo ano: Pokud zpráva mění termín, odpovědnou osobu nebo rozsah, patří do trackeru ještě předtím, než stisknete tlačítko „Odeslat“.
Druhou polovinou rozhodování je vědět, kdy to všechno vynechat. Pro tři lidi na třítýdenním projektu e-mail skutečně funguje a zavedení druhého systému zabere více času, než kolik ušetří. Problém se objeví později, když projekt přežije něčí paměť, nebo když osoba, která přijala původní požadavek, již není tou, kdo práci vykonává.
Co je to řízení projektů prostřednictvím e-mailu?
Řízení projektů prostřednictvím e-mailu nastává tehdy, když tým řídí projekt přímo ze své e-mailové schránky: přiděluje úkoly, sdílí soubory, žádá o schválení a sleduje pokrok v e-mailových vláknech. Většina malých týmů začíná právě takto, a to z dobrého důvodu. E-mail je již otevřený, každý má svou adresu a nikdo se nemusí učit používat nový nástroj, aby se mohl zapojit.
Pokud se to udělá správně, funguje to. Jasný předmět, uvedení odpovědné osoby v první větě a datum v textu e-mailu mohou malý projekt provést od zahájení až po dodání.
Představte si designéra, který pošle týmu e-mailem tři návrhy loga. Všichni odpovídají v rámci stejného vlákna, zakladatel vybere druhou variantu a soubor se ještě toho odpoledne odešle klientovi. Žádný další nástroj není potřeba.
Hákem je, že e-mailová komunikace sama o sobě neobsahuje žádné vestavěné pojmy jako odpovědná osoba, termín, závislosti nebo stav. Tuto strukturu můžete doplnit pomocí značek, složek a sdílených postupů, a mnoha týmům to tak dobře funguje. Jak ale projekt roste, žádáte od nástroje pro zasílání zpráv, aby vykonával práci, pro kterou byl vytvořen software pro řízení projektů.
Proč projekty uvíznou v doručené poště
Projekty uvíznou v doručené poště, protože e-mailům chybí struktura potřebná pro řízení práce. Úkoly se ztrácejí v dlouhých vláknech, rozhodnutí se ztratí mezi odpověďmi a jakmile se zpráva dostane mimo první stránku, na úkol se zapomene, i když je stále otevřený.
- Chybí vizuální přehled o stavu: E-mail vám neukazuje, co je hotové, co se právě řeší a co se zaseklo. Vše je pouze seznamem zpráv, takže si stav projektu musíte pokaždé sestavit v hlavě sami.
- Zahrabané úkoly: Úkol zmíněný až ve třetí odpovědi v diskuzním vlákně zůstane přehlédnutý, protože nikdo si staré zprávy znovu nečte. Pokud není v nejnovějším e-mailu, je to, jako by neexistoval.
- Odpovědnost se stává nejasnou: Když je v kopii pět lidí, každý předpokládá, že se o to postará někdo jiný. Bez jediného určeného odpovědného za každý úkol vzniká mezera
- Úkol sám o sobě nemá stanovený termín: Termín uvedený v textu e-mailu se snadno přehlédne. Není k němu připojen žádný systém připomínek, na rozdíl od nástrojů pro řízení projektů, kde termín spustí oznámení
- Rozdrobenost vlákna: Stejný projekt se nakonec rozdělí do několika různých předmětů e-mailů, protože někdo klikl na „Odpovědět“ místo „Odpovědět všem“ nebo založil nový e-mail místo toho, aby pokračoval ve vlákně. Kontext se tak rozptýlí.
- Rozhodnutí nejsou centralizovaná: Rozhodnutí učiněné v jedné odpovědi může být v pozdější odpovědi popřeno nebo zapomenuto a neexistuje jediné místo, kde by bylo možné zkontrolovat, na čem se strany dohodly.
- Ani vyhledávání to nezachrání: I když se do toho pustíte, úkol pohřbený pod třemi odpověďmi se při rychlém vyhledávání málokdy objeví, protože byste si museli pamatovat přesného odesílatele, předmět nebo použitou frázi
Tip pro profesionály: Každý pátek si přepošlete jednorázové shrnutí otevřených konverzací s předmětem „Recap: [datum]“. Vaše budoucí já tak získá okamžitý přehled o stavu, aniž by muselo prohledávat doručenou poštu.
V čem je e-mail dobrý (a v čem ne)
E-mail je vynikající pro určitý okruh úkolů, jako je například podávání zpráv klientům, ale nehodí se pro nic z toho, co by měl zvládat nástroj pro sledování projektů. Umění spočívá v tom, rozlišit, co je co.
|Nechte to v e-mailu
|Přesuňte to z e-mailu
|Oznámení, která by si měl každý alespoň jednou přečíst
|Přiřazování úkolů s odpovědnými osobami a termíny splnění
|Komunikace s externími partnery a klienty
|Sledování stavu a postupu projektu
|Schválení, která chcete mít písemně zdokumentovaná
|Závislosti a předávání úkolů mezi lidmi
|Jednorázové poznámky, které nevyžadují další kroky
|Soubory, které se mění a jsou verzovány
|Důkazní stopa formálního rozhodnutí
|Pravidelné aktualizace a stálé kontroly
Levý sloupec představuje komunikaci. Pravý sloupec představuje koordinaci, tedy ten druh vizuálního řízení úkolů, který tracker zvládá dobře.
Proč funguje dvoustupňové nastavení e-mailů
Využití e-mailu jako kanálu pro příjem požadavků a systému pro sledování jako nástroje pro evidenci přináší týmům řadu konkrétních výhod, které žádný z těchto systémů sám o sobě neposkytuje.
Žádosti již nejsou závislé na paměti jedné osoby
Když klient v pátek v 17:00 pošle e-mail vedoucímu projektu, žádost zůstane v doručené poště jedné osoby až do pondělí. Přepošlete ji do seznamu a rázem má přiděleného odpovědného, termín splnění a je viditelná pro kohokoli, kdo by se jí mohl ujmout. Designová agentura, která spravuje deset klientských účtů současně, z toho má okamžitý prospěch: pokrytí se nezhroutí, když si někdo vezme nemocenskou nebo odejde na dovolenou.
Rozhodnutí lze vyhledat během několika sekund
E-maily pohřbívají rozhodnutí uvnitř konverzací. Sledovaný úkol však přiřadí rozhodnutí k té věci, kterou změnil. O šest měsíců později, když se některý ze zainteresovaných zeptá, proč se posunulo datum spuštění, je odpověď připojena k úkolu a neztratí se v řetězci 47 odpovědí s předmětem „Re: Re: Rychlá otázka.“
Odpovědnost se mění z implicitní na explicitní
Když do kopie žádosti přidáte pět lidí, vytváří to jen zdání delegování. Úkol s jedním jmenovitým vlastníkem vnáší jasnost. Týmy, které přecházejí od přístupu „všichni viděli e-mail“ k přístupu „za úkol odpovídá jedna osoba“, důsledně snižují rozpor mezi projednanou a skutečně dokončenou prací.
Doba odezvy se stává měřitelnou
Doručená pošta vám neřekne, jak dlouho trvá vašemu týmu vyřídit požadavek klienta. To dokáže nástroj pro sledování s časovými značkami. Provozní a account týmy jej využívají k odhalování vzorců: například průměrná doba vyřízení schválení 48 hodin odhalí úzké místo, které byste pouhým odhadem nikdy nezaznamenali.
Auditní stopa přežije fluktuaci zaměstnanců
Když někdo odejde, jeho doručená pošta odejde s ním (nebo skončí archivována v černé díře). Práce sledovaná ve sdíleném systému zůstává viditelná pro kohokoli, kdo projekt převezme. Poradenská firma, která přijímá nového account manažera, mu může předat kompletní historii úkolů, místo aby musela klienta žádat, aby znovu vysvětloval kontext za posledních šest měsíců.
Skutečným důvodem neúspěchu jsou sociální faktory, nikoli technické problémy
Většina návodů to považuje za nedostatek v nástrojovém vybavení: nainstalujte správnou integraci a e-mailová schránka už nebude chaotická. Ale vzorec, který ničí dvouvrstvá uspořádání, nemá se softwarem nic společného.
Cal Newport to popisuje ve své knize A World Without Email (2021): znalostní pracovníci automaticky volí nestrukturovanou komunikaci, protože je to cesta s nejmenším odporem. A ten, kdo určuje hranici tohoto odporu, je vždy nejvýše postavená osoba v konverzaci. Když viceprezident odpoví v e-mailové konverzaci místo toho, aby aktualizoval systém pro sledování úkolů, dává tím všem ostatním najevo, že právě v této konverzaci se přijímají rozhodnutí. Nástroj se tak během týdne stane zastaralým.
To činí z prosazování pravidel problém seniority, nikoli problém softwaru. Ať už nastavíte jakékoli pravidlo předávání, nejzkušenější osoba v konverzaci musí být první, kdo se jím viditelně řídí, protože všichni ostatní sledují její chování, nikoli dokument s procesem. Sledujte, kam vaši vedoucí vkládají změnu data, a budete vědět, které úrovni váš tým skutečně důvěřuje.
Jak řídit projekty v e-mailu: pracovní postup krok za krokem
Tento pracovní postup funguje téměř v jakémkoli prostředí, od standardního účtu Gmail až po specializovanou platformu pro řízení projektů. Princip zůstává stejný:
- Nechte e-mail jako vstupní bod pro žádosti a konverzace
- Přesuňte úkoly do systému, který sleduje odpovědné osoby, termíny a průběh prací
- Vraťte se k e-mailu pouze tehdy, když práce vyžaduje diskusi, rozhodnutí nebo informování externích stran
1. Třídit každou zprávu podle 4 D
Hned po otevření každého e-mailu se rozhodněte, co s ním uděláte: vyřídit, smazat, delegovat nebo odložit. Každou zprávu zpracujte jen jednou a nečtěte ji znovu, abyste se rozhodli.
- Co dělat: Proveďte danou akci hned, když je to rychlé a samostatné
- Smazat: Odstraňte zprávy, které nemají žádnou budoucí hodnotu
- Delegujte: Pošlete práci správné osobě s jasným zadáním a termínem
- Odložit: Přesuňte práci, která vyžaduje více času, do svého systému úkolů nebo projektů
Pastí je považovat „odložit“ za „nechat to v doručené poště“, což vede k tomu, že se doručená pošta stane nefunkčním seznamem úkolů.
Tip pro profesionály: Když úkol delegujete, přepošlete e-mail a přidejte se do skryté kopie (BCC), poté svou vlastní kopii ze skryté kopie přetáhněte do složky „Čeká na“. Získáte tak vestavěný spouštěč pro následné sledování, aniž byste museli nastavovat samostatnou připomínku.
2. Proměňte e-maily s výzvami k akci na sledované úkoly
Každý e-mail, který vyžaduje smysluplnou práci, by se měl stát úkolem, který obsahuje minimálně:
- Jasný postup
- Jeden odpovědný vlastník
- Termín splnění
- Původní e-mail nebo příloha pro lepší pochopení kontextu
- Stav, jako je Otevřeno, Probíhá, Blokováno nebo Dokončeno
Konkrétní postup závisí na tom, jaké nástroje používáte:
- V Gmailu: Přidejte zprávu do Google Tasks, odložte ji až do data další akce nebo propojte Gmail s vaší projektovou platformou
- V aplikaci Outlook: Označte zprávu vlaječkou, přidejte ji do aplikace Microsoft To Do nebo vytvořte úkol pomocí integrovaného nástroje pro správu práce
- Na projektové platformě: Přepošlete zprávu na e-mailovou adresu projektu nebo ji přímo převedete na úkol
Představte si, že vám klient napíše e-mail: „Můžeme před spuštěním vyměnit obrázek v záhlaví?“ Převedete to na úkol, například: „Vyměnit obrázek v záhlaví kampaně před spuštěním.“
Přiřaďte úkol designérovi, doplňte termín spuštění a přiložte původní konverzaci. Tým nyní může bez prohledávání doručené pošty zjistit, kdo je za požadavek zodpovědný a zda byl splněn.
Přiřaďte úkol designérovi, doplňte termín spuštění a přiložte původní konverzaci. Tým nyní může bez prohledávání doručené pošty zjistit, kdo je za požadavek zodpovědný a zda byl splněn.
Jakmile je úkol zaznamenán, e-mail archivujte. Zpráva zůstane k dispozici jako důkaz a kontext, ale doručená pošta již nemusí tuto práci sledovat.
3. Standardizujte své projektové e-maily pomocí šablon
Šablony, které lze opakovaně používat, zkracují čas strávený psaním rutinních projektových e-mailů a usnadňují na ně reagovat. E-maily o zahájení projektu, aktualizaci stavu a uzavření projektu mají pokaždé stejnou strukturu, takže není důvod je psát od nuly. Každý z nich má jinou úlohu:
- Zahájení: Vyjasněte si rozsah, časový harmonogram a rozdělení odpovědností, než se na to někdo bude muset zeptat
- Aktualizace stavu: Začněte tím, co se od minula změnilo, místo toho, abyste znovu shrnovali celý projekt
- Uzavření: Potvrzuje, co bylo dodáno a kde se to nachází, takže nikdo nemusí prohledávat stará vlákna, aby našel finální soubor
4. Přesuňte opakující se aktualizace z e-mailu
Pravidelné aktualizace jsou nejrychlejší cestou, jak zaplavit doručenou poštu, a zároveň nejjednodušší věcí, kterou lze přesunout jinam. Místo týdenního e-mailu se stavem, který vyvolá desítky odpovědí typu „odpovědět všem“, zveřejňujte aktualizace tam, kde se práce již nachází: na sdíleném dashboardu, v nástrojích pro hlášení stavu nebo ve vlákně komentářů k úkolu.
Lidé si to přečtou, když to potřebují, a zůstává to spojeno s tím, co popisuje.
Stejná logika platí i pro zpětnou vazbu. Komentujte sdílený dokument namísto zasílání seznamu úprav e-mailem. Poznámka se zobrazí přímo vedle věty, ke které se vztahuje, takže nikdo nemusí porovnávat e-mail se souborem. Marketingový tým, který reviduje zadání kampaně, může zanechávat komentáře přímo v návrhu, místo aby posílal zprávu „viz mé poznámky níže“ a nutil autora pracovat ve dvou oknech.
5. Stanovte si hranice pro kontrolu e-mailů
Neustálé kontrolování e-mailů promění váš den v řadu malých, reaktivních úseků. Řešením je zpracovávat e-maily v plánovaných intervalech, které odpovídají vaší roli. Někdo, kdo vyřizuje urgentní požadavky zákazníků, bude potřebovat častější kontroly než autor, analytik nebo designér, kteří se snaží vyhradit si čas na soustředěnou práci.
Praktický postup by mohl vypadat takto:
- Jedna kontrola na začátku pracovního dne
- Jedna kontrola po obědě nebo v polovině směny
- Závěrečná kontrola před dokončením
- Samostatný kanál pro upozornění vyhrazený pro hrstku zpráv, které jsou skutečně naléhavé
Výzkumníci z UC Irvine na základě terénní studie Glorie Markové o nákladech spojených s přerušováním práce zjistili, že úplné znovunabytí soustředění po přerušení může trvat více než 20 minut. To neznamená, že vás každý jednotlivý e-mail stojí 20 minut, ale je to dobré připomenutí toho, proč neustálé přepínání mezi různými úkoly snižuje efektivitu soustředěné práce.
Dva další návyky mohou omezit zbytečná přerušení:
- Využijte plánované odesílání: Pište zprávy, kdykoli se vám to hodí, ale odesílejte je během pracovní doby příjemce, kdy není nutná okamžitá odpověď.
- Opusťte irelevantní řetězce v kopii (CC): Požádejte o odstranění z kopie, místo abyste potlačili vlákno, které bude i nadále zaplňovat vaši schránku
6. Udržujte jediný spolehlivý zdroj informací o stavu projektu
Vyberte si jeden systém, který zachycuje aktuální stav projektu. Může to být seznam úkolů, přehledový panel, projektová tabule nebo platforma pro správu práce.
Tento systém by měl odpovědět na:
- Jaké úkoly jsou otevřené?
- Kdo je zodpovědný za jednotlivé položky?
- Kdy je termín odevzdání?
- Co je blokováno?
- Co se změnilo?
- Která rozhodnutí ještě čekají na vyřešení?
- Kde jsou nejnovější soubory?
Ať je to vaše standardní odpověď, kdykoli se někdo zeptá: „Jak to vypadá?“ E-mailem můžete o změně informovat, pokud v něm uvedete odkaz na příslušný záznam: „Revidovaný harmonogram spuštění je nyní k dispozici v řídicím panelu kampaně. Prosím, do středy zkontrolujte dva milníky označené jako ‚Je třeba rozhodnutí‘.“
Šablony e-mailů pro řízení projektů
Čtyři šablony pokrývají většinu projektové komunikace: zahájení, aktualizace stavu, žádost o změnu a uzavření. Každá z nich má pevně daný účel a strukturu, takže stačí vyplnit mezery v závorkách, místo abyste psali text od nuly. Nahraďte text v závorkách, vložte odkaz na záznam projektu a každou šablonu uložte jako opakovaně použitelný úryvek.
Úvodní e-mail k projektu
Využijte tento postup ještě před zahájením práce, abyste sjednotili tým ohledně cíle, časového harmonogramu, odpovědností a spolehlivého zdroje informací.
Účinný úvodní e-mail by měl obsahovat:
- Cíl projektu
- Cílový termín dokončení
- Vedoucí projektu
- Odkaz na pracovní prostor projektu
- První krok, který musí každý příjemce provést
- Podrobnosti o úvodní schůzce, pokud jsou relevantní
E-mailová šablona
Předmět: Zahájení projektu [název projektu]: Cíle, časový plán a další kroky
Ahoj týme,
Zahajujeme projekt [název projektu] s cílem dosáhnout [výsledek v jedné větě] do [cílové datum].
Projekt povede [Jméno]. Kompletní plán, přidělené úkoly, odpovědné osoby, termíny a aktuální stav najdete zde: [Odkaz na pracovní prostor projektu]
Prosím, zkontrolujte si přidělenou práci do [datum] a případné problémy týkající se termínů, kapacity nebo závislostí označte v projektovém pracovním prostoru.
Naše úvodní schůzka je naplánována na [datum a čas].
[Odkaz na schůzku]
Děkuji, [Jméno]
E-mail s aktualizací stavu projektu
Využijte to pro zainteresované strany, které potřebují jasný přehled, aniž by musely otevírat celý projektový pracovní prostor.
Zaměřte zprávu na:
- Celkový stav
- Práce dokončena
- Práce v průběhu
- Rizika nebo překážky
- Potřebná rozhodnutí nebo akce
- Odkaz na kompletní záznam o projektu
E-mailová šablona
Předmět: Stav [název projektu]: [podle plánu / ohroženo / mimo plán] k [datum]
Ahoj [jméno nebo tým],
Zde je nejnovější aktualizace k [název projektu].
Celkový stav: [Podle plánu / Ohroženo / Mimo plán]
Dokončeno:
- [Dokončená položka]
- [Dokončená položka]
Probíhá:
- [Úkol a předpokládané datum dokončení]
- [Úkol a předpokládané datum dokončení]
Rizika nebo překážky:
- [Problém, dopad a možné řešení]
Potřebné kroky:
Prosím, proveďte [konkrétní akci] do [data], abychom mohli [důvod nebo výsledek].
Kompletní stav projektu si můžete prohlédnout zde:
[Odkaz]
Děkuji, [Jméno]
E-mail s žádostí o změnu
Tuto metodu použijte, pokud navrhovaná změna ovlivňuje rozsah projektu, časový plán, zdroje nebo rozpočet.
Popište změnu spolu s jejími důsledky. Příjemce by měl být schopen pochopit, co se mění, na co to bude mít dopad a kdy je třeba učinit rozhodnutí.
E-mailová šablona
Předmět: Žádost o změnu: [název projektu] [rozsah/časový harmonogram/rozpočet]
Ahoj [jméno],
Žádám o následující změnu v projektu [název projektu]:
Navrhovaná změna:[Jasně popište změnu]
Důvod: [Vysvětlete, proč je změna nutná]
Dopad na rozsah: [Nové, odstraněné nebo revidované výstupy]
Dopad na časový harmonogram: [Počet dnů nebo týdnů, případně upravený termín dokončení]
Dopad na rozpočet nebo zdroje: [Částka, další personální posily nebo žádný očekávaný dopad]
Zvažované možnosti:
- [Možnosti a dopady]
- [Možnosti a dopady]
Prosím, potvrďte své rozhodnutí do [datum]. Odpověď po tomto datu může mít dopad na [milník, datum spuštění, rozpočet nebo související práci].
Podrobnosti najdete zde:
[Odkaz]
Děkuji, [Jméno]
E-mail o uzavření projektu
Tento postup použijte, když byla práce dodána a přijata. E-mail by měl potvrdit, že projekt je uzavřen, zaznamenat případné zbývající předávky a sdělit zúčastněným, kde najdou finální materiály.
Obsahuje:
- Formální termín dokončení
- Konečné výstupy
- Výsledky nebo výstupy
- Zbývající předání
- Odkazy na finální soubory a poznámky z retrospektivy
- Ocenění přispěvatelů
E-mailová šablona
Předmět: [Název projektu] dokončen: Výstupy, výsledky a předání
Ahoj týme,
Projekt [název projektu] byl dokončen dne [datum].
Konečné výstupy:
- [Výstup]
- [Výstup]
- [Výstup]
Výsledky:
- [Metrika nebo výsledek]
- [Metrika nebo výsledek]
Zbývající předání:
- [Položka] je nyní v kompetenci [jméno nebo tým]
- [Položka] je třeba odevzdat do [datum]
Konečné výstupy, projektovou dokumentaci a poznámky z retrospektivy najdete zde:
[Odkaz]
Děkujeme [@jména nebo týmy] za vaši práci na projektu.
S pozdravem, [Jméno]
Proměňte upomínky v sledované úkoly: I dobře napsaný e-mail selže, pokud si nikdo nevzpomene ho odeslat. Šablona e-mailu pro upomínky v ClickUp vám pomůže sledovat nevyřízené upomínky jako úkoly, přiřadit je odpovědným osobám, nastavit připomenutí a sledovat stav každého e-mailu na jednom místě. Využijte ji pro kontaktování klientů, připomenutí ke schválení, opožděné odpovědi nebo jakoukoli zprávu, která později vyžaduje další akci.
Software pro řízení projektů s integrací e-mailu
Nástroje založené na doručené poště (Gmelius, Hiver, Front) přidávají úkoly, stav a tabule přímo do Gmailu nebo Outlooku. Samostatné nástroje pro sledování úkolů (ClickUp, Asana, Trello, Microsoft Planner) přenášejí e-maily do pracovního prostoru s odpovědnými osobami, termíny a závislostmi. Vyberte si podle toho, kde by váš tým měl trávit svůj den.
1. Nástroje pro sdílenou doručenou poštu, jako jsou Hiver a Front
Sdílená doručená pošta poskytuje celému týmu jednu adresu, například support@ nebo projects@, spolu s koordinační vrstvou, která v e-mailu chybí. Konverzaci přiřadíte konkrétní osobě stejně, jako byste přiřazovali úkol. Do vlákna vkládáte interní poznámky, které klient nikdy neuvidí. Funkce detekce kolizí vás upozorní, když kolega již píše odpověď, čímž se vyřeší problém, kdy na stejného klienta odpovídají dvě osoby najednou.
Hiver běží přímo v Gmailu a nabízí bezplatnou verzi, přičemž placené tarify začínají na 25 USD za uživatele a měsíc, s roční fakturací. Front je samostatná aplikace, která sdružuje e-maily, SMS a chat do jednoho pracovního prostoru, a to již od 25 USD za uživatele a měsíc. Obě aplikace poskytují přehled o době odezvy a objemu komunikace na osobu, což běžná doručená pošta nedokáže.
Vhodné pro: Týmy spravující jednu sdílenou e-mailovou adresu, kde je hlavním problémem zjistit, kdo na co odpovídá, a zabránit duplicitním odpovědím.
Přeskočte to, pokud: Ve vaší práci již existují konkrétní odpovědní pracovníci a osobní doručené pošty. Detekce kolizí a přiřazování konverzací řeší problém „příliš mnoha kuchařů“, nikoli problém sledování projektů.
2. Doplňky pro Gmail a Zoho Mail
Tyto nástroje rozšiřují e-mailovou službu, kterou váš tým již používá, o funkce pro správu úkolů. Není třeba se přihlašovat nikam jinam, a právě v tom spočívá jejich hlavní přitažlivost.
Gmelius promění Gmail a sdílené doručené pošty v týmové pracovní prostory. Můžete přiřadit konverzaci, nastavit termín, převést e-mail na úkol a sledovat jej na Kanbanové tabuli, a to vše bez opuštění Gmailu. Nejlépe se hodí v situacích, kdy je každá zpráva sama o sobě úkolem: požadavek klienta, případ podpory, poptávka z oblasti prodeje. Ceny začínají na 19 USD za uživatele a měsíc, fakturace je roční, bez bezplatné verze.
Zoho Mail volí podobný přístup prostřednictvím svého panelu eWidget. Rozšíření Zoho Projects vám umožňuje prohlížet projekty, vytvářet a spravovat úkoly a propojovat e-maily se stávající prací přímo z poštovní schránky. Zoho Projects je zdarma pro až pět uživatelů a tři projekty, poté stojí 5 dolarů za uživatele a měsíc.
Vhodné pro: Týmy, které chtějí jednoduché funkce pro správu úkolů a Kanban přímo integrované do Gmailu nebo Zoho Mailu, aniž by se někdo musel přihlašovat do samostatného nástroje.
Nevhodné pro: Pokud potřebujete funkce sdílené doručené pošty, jako je přiřazování konverzací nebo detekce kolizí. Tyto doplňky se zaměřují na přeměnu jednotlivých zpráv na úkoly, nikoli na správu jedné doručené pošty pro více lidí.
3. Microsoft Planner s Outlookem a Teams
Aplikace Planner integruje osobní úkoly, týmové plány a prémiové funkce pro projekty do Microsoft 365. Plány spravujete v aplikacích Planner a Teams, svou vlastní práci sledujete v aplikaci Microsoft To Do a vhodné úkoly propojujete s aplikací Outlook.
Výhodou je kontinuita. Žádost dorazí do Outlooku, stane se úkolem, objeví se v přehledu přidělené práce daného uživatele a zůstane viditelná pro celý tým v aplikaci Planner. Pro firmy, které již využívají dokumenty, schůzky a kalendáře v Microsoft 365, to představuje velkou přidanou hodnotu bez nutnosti přechodu k novému dodavateli.
Hákem je, že propojení s e-maily je zde volnější než u klasických doplňků pro převod e-mailů na úkoly. Funkce se také liší podle tarifu a typu úkolu. Než se s týmem zavážete k používání tohoto nástroje, vyplatí se ověřit, zda podporuje přesně váš pracovní postup.
Vhodné pro: Společnosti, které standardně používají Microsoft 365 a chtějí propojit projektovou práci s aplikacemi Outlook, Teams a To Do.
Přeskočte to, pokud: Potřebujete rychlou externí spolupráci, jednodušší nastavení nebo pracovní postup, který z e-mailu přímo vytvoří plně připravený úkol.
4. Asana, Trello a další samostatné nástroje pro sledování úkolů
Samostatné nástroje pro sledování úkolů přesouvají práci z vaší doručené pošty do vlastního pracovního prostoru. Přijde e-mail, přepošlete ho nebo kliknete na tlačítko doplňku a stane se z něj úkol s odpovědnou osobou, termínem a stavem. Původní e-mail zůstane jako potvrzení, které můžete archivovat.
Asana pomocí svých doplňků pro Gmail a Outlook převádí e-maily na úkoly. Můžete přiřadit odpovědnou osobu, nastavit termín splnění a připojit zprávu k existující práci. Vedoucí marketingu, který kontroluje právní revizi, ji může přímo zařadit do úkolu kampaně, místo aby ji dvakrát přeposílal. Plán Personal je zdarma, plán Starter stojí 10,99 $ za uživatele a měsíc při ročním předplatném a plán Advanced stojí 24,99 $.
Trello vše zjednodušuje a zobrazuje ve formě tabulek. Každá tabule má adresu pro zasílání e-mailů, takže přeposlaná zpráva se stane kartou, jejíž název tvoří předmět e-mailu a popis textu zprávy. Malé studio tak může zpracovávat veškeré příchozí úkoly tímto způsobem: přeposlat, přetáhnout, hotovo. Bezplatný tarif pokrývá až 10 spolupracovníků na jeden pracovní prostor a tarif Standard stojí 5 $ za uživatele a měsíc při ročním předplatném.
Nevýhodou každého z těchto řešení je nutnost spravovat ještě jedno místo. Všichni se musí skutečně shodnout na tom, že stav, odpovědné osoby a soubory patří do projektového nástroje. Jinak se skutečné aktualizace vrátí zpět do e-mailu a nakonec budete spravovat obojí.
Vhodné pro: Týmy, které chtějí, aby e-maily napájely projektový systém, místo aby samy byly tím systémem.
Přeskočte to, pokud: Váš tým nebude udržovat druhý pracovní prostor aktuální, nebo pokud potřebujete funkce sdílené doručené pošty, jako je přiřazování konverzací a detekce kolizí.
Jak organizovat projektové e-maily v Gmailu a Outlooku
Samotná projektová složka nestačí k udržení pořádku v práci. Ukládá sice zprávy, ale nedokáže vám říct, které vyžadují akci, které čekají na někoho jiného a které jsou hotové. Lepší řešení třídí e-maily podle projektu a podle dalšího kroku. Funkce se v Gmailu a Outlooku liší, ale struktura zůstává stejná.
|Složka nebo štítek
|Co tam patří
|Je třeba jednat
|Zprávy, které vyžadují vaši práci nebo odpověď
|Čeká se na
|Žádosti, které jste delegovali nebo odeslali ke schválení
|Referenční projekt
|Rozhodnutí, dohody a užitečný kontext
|Dokončeno
|Ukončené konverzace čekající na archivaci
Nastavení štítků projektů v Gmailu
Gmail používá štítky namísto složek. Jeden e-mail může mít přiřazeno několik štítků najednou, což je užitečné v případě, že zpráva patří k projektu a zároveň vyžaduje akci. Žádost o schválení od klienta může mít přiřazeny štítky „Projekt: Redesign webových stránek“ i „Čeká se na...“.
Pro každý aktivní projekt si vytvořte jednu hlavní štítku. Podle potřeby pod ni vnořujte štítky pracovního postupu:
- Redesign webových stránek Vyžaduje akci Čeká se na referenci
- Je třeba jednat
- Čeká se na
- Odkaz
- Je třeba jednat
- Čeká se na
- Odkaz
Odolejte nutkání označovat každou maličkost nebo každého odesílatele štítkem. Dlouhý seznam téměř identických štítků se promění v druhou doručenou poštu, kterou musíte spravovat.
Nyní nastavte filtry pro předvídatelnou poštu. Filtr může na základě odesílatele, příjemce, předmětu nebo klíčových slov přiřadit štítek, archivovat, označit hvězdičkou, smazat nebo přeposlat zprávu.
Několik filtrů, které se vyplatí nastavit:
- K jakémukoli předmětu obsahujícímu [WEB-24] přiřaďte štítek „Redesign webových stránek“
- Označte e-maily od zadavatele projektu jako důležité
- Směřujte automatická oznámení platformy přímo do referenční složky
- Použijte funkci „Čeká na“ u žádostí o schválení zaslaných na konkrétní adresu
Hvězdičky si schovejte pro zprávy, které vyžadují vaši pozornost. Gmail také umí odložit zprávu na vámi zvolené datum a čas, což se hodí, když zatím není třeba nic podnikat. Každému odložení přiřaďte důvod, proč se k němu vrátit, například následnou kontrolu po uplynutí lhůty pro schválení. Jakmile se z e-mailu stane úkol nebo je práce hotová, archivujte jej.
Nastavte si projektové složky v Outlooku
Outlook používá složky k ukládání zpráv a kategorie k jejich seskupování. Začněte s jednou složkou pro každý aktivní projekt a poté přidejte krátký seznam pracovních složek:
- Je třeba jednat
- Čeká se na
- Referenční projekt
- Dokončeno
Jedna zpráva se nachází v jedné složce, takže pokud potřebujete druhou vrstvu kontextu, využijte kategorie. E-mail může být uložen ve složce „Redesign webových stránek“ a zároveň mít štítek „Vyžaduje schválení“ nebo „Rozhodnutí klienta“. Outlook umožňuje přiřadit ke stejné zprávě několik kategorií.
Pravidla přesouvají příchozí e-maily do složek na základě odesílatele nebo jiných podmínek. To se osvědčuje u rutinních aktualizací projektů, automatických oznámení a u všech předmětů s jednotným kódem projektu.
Označte e-maily, které vyžadují další kroky. Označení může obsahovat termín splnění a připomenutí a všechny označené zprávy si můžete prohlédnout společně jako seznam úkolů. Kategorie vám sdělí, čeho se zpráva týká, zatímco označení vám signalizuje, že je třeba ještě něco udělat.
Podporované verze aplikace Outlook také umožňují připnutí a odložení zpráv stejným způsobem jako Gmail.
Používejte jednotný systém předmětů pro obě
Složky a filtry fungují lépe, když e-maily týkající se projektů mají stejný formát předmětu.
Použití:
[Název projektu] [Akce]: Konkrétní téma
Například:
- [Redesign webových stránek] Je třeba schválit: text na úvodní stránce
- [Redesign webových stránek] Rozhodnutí: Konečná navigace
- [Redesign webových stránek] Aktualizace: Vývoj se zpozdil o dva dny
- [Redesign webových stránek] Dokončeno: dodány návrhy pro mobilní zařízení
V každém vlákně se věnujte pouze jednomu tématu. Jakmile se konverzace přesune od schvalování návrhu k plánování spuštění, založte nové vlákno s novým předmětem.
Používejte doručenou poštu jako frontu
Jakmile zpracujete e-mail týkající se projektu, měl by opustit hlavní doručenou poštu jedním ze tří způsobů:
- Převedete ji na úkol a zprávu archivujete
- Přesuňte ji nebo označte jako „Čeká na“
- Uložte si to jako referenci, až už nebude co dělat
Jak v ClickUp řídíme projekty založené na e-mailech
ClickUp spadá do výše uvedené kategorie samostatných nástrojů pro sledování úkolů, s adresami pro převod e-mailů na úkoly v každém seznamu a obousměrnou e-mailovou komunikací přímo v rámci samotného úkolu. Takto to v praxi vypadá u práce řízené e-maily.
E-mail se dostává do seznamu úkolů
Funkce e-mailu v ClickUp propojuje Gmail, Outlook, Microsoft 365 nebo jakýkoli účet IMAP s vašimi úkoly. V rámci úkolu lze v poli pro komentáře přepínat mezi interními komentáři a odchozími e-maily. Odpovědi klientů a týmové diskuse jsou zobrazeny vedle sebe s přiřazenou osobou, stavem, termínem a soubory. Už nemusíte prohledávat doručenou poštu, abyste si obnovili kontext.
Přeposláním se zpráva mění v úkol
Každý seznam a úkol v ClickUp má svou vlastní e-mailovou adresu. Přepošlete zprávu od klienta na seznam a stane se z ní úkol: předmět se stane názvem, text zprávy popisem a přílohy se převedou. Pokud místo toho pošlete zprávu na adresu existujícího úkolu, objeví se jako komentář k práci, na které se již pracuje.
Právě díky tomu funguje správa úkolů v e-mailech v praxi. Žádost již nezávisí na tom, komu náhodou přišla.
Rutinní e-maily vyřizují automatizované procesy
Automatizace ClickUp mohou odesílat e-maily podle šablon, když dojde ke změně stavu nebo nastane termín splnění, čímž odpadá nutnost ručního sledování. Spouštěč „úkol vytvořen“ může potvrdit žádost hned v okamžiku, kdy dorazí. Dynamická pole, jako je název úkolu, popis, přidělená osoba, stav, termín splnění a vybraná vlastní pole, zajistí, že e-mail bude přesně odpovídat danému úkolu.
Toto řešení využíváme také při přijímání požadavků. Požadavek přichází prostřednictvím formuláře ClickUp a objeví se jako úkol ve správném seznamu s vyplněnými všemi poli. Automatizace „úkol vytvořen“ poté zašle žadateli e-mail s potvrzením.
Tento návod pro ClickUp ukazuje, jak za méně než pět minut vytvořit automatizovaný pracovní postup s spouštěči, podmínkami a akcemi.
ClickUp Brain nás informuje o dlouhých vláknech
Uchovávání e-mailů přímo v úkolu zachovává kompletní historii, ale čtení dlouhých konverzací s klienty může i tak zabrat hodně času. ClickUp Brain shrnuje aktivitu v úkolu a vlákna komentářů, vyzdvihuje hlavní body a generuje aktualizace projektu na základě provedené práce. Dokonce upozorňuje na zpoždění a pomáhá s přípravou zpráv na základě kontextu, který je již v úkolu uložen.
Vhodné pro: Týmy, které přijímají projektové požadavky e-mailem, ale chtějí mít samotnou práci, komunikaci s klienty, soubory, odpovědné osoby, termíny, automatizace a reporty na jednom místě v Workspace.
Přeskočte to, pokud: Váš tým potřebuje pouze sdílenou doručenou poštu nebo jednoduchý způsob přidělování e-mailů a nepotřebuje širší projektové plánování, řízení pracovní zátěže ani mezifunkční sledování.
Užitečné doplňky pro e-mailovou komunikaci při práci na projektech
Pět e-mailových nástrojů vyplňuje mezery, které zanechává nástroj pro sledování projektů. FollowUpThen sleduje zprávy, na které nikdo neodpověděl. SaneBox odfiltruje rušivé e-maily ze schránky. Mailparser extrahuje data z příchozích žádostí. cloudHQ ukládá e-mailové konverzace jako soubory PDF. A nakonec Email Meter měří dobu odezvy v Gmailu a Microsoft 365.
Nic z toho nenahrazuje software pro řízení projektů. Řeší to drobné problémy s e-maily, které brzdí práci ještě předtím, než se dostane do systému pro sledování úkolů.
|Nástroj
|Problém s e-maily, který řeší
|Jak to pomáhá při práci na projektech
|Nejvhodnější pro
|Mějte na paměti
|FollowUpThen
|Důležité následné kroky závisí na paměti
|Přidejte do e-mailu adresu, například 3days@followupthen.com, a konverzace se vrátí ve zvolený čas. Připomenutí úkolů se také mohou opakovat, dokud danou položku neoznačíte jako dokončenou.
|Schválení ze strany klientů, delegovaná práce, nezodpovězené žádosti a sliby, ke kterým se musíte vrátit
|Připomene vám konverzaci, ale nesleduje stav souvisejícího projektu
|SaneBox
|Projektové zprávy soupeří s newslettery, upozorněními a e-maily s nízkou prioritou
|Zjistěte, které zprávy jsou důležité, přesuňte méně důležité e-maily z hlavní doručené pošty a využijte nástroje pro nezodpovězené e-maily a naplánovaná připomenutí
|Lidé, kteří řídí několik projektů z jedné přeplněné doručené pošty
|Automatické filtrování vyžaduje počáteční úpravy, aby spolehlivě odpovídalo vašim prioritám
|Mailparser
|Týmy ručně přepisují údaje ze strukturovaných e-mailů a příloh
|Extrahuje pole z textu e-mailů a z přiložených souborů PDF, tabulek, souborů Word, CSV a dalších dokumentů a následně odesílá strukturovaná data do jiného systému
|Objednávky, přihlášky, faktury, poptávky, rezervace a další zprávy, které mají jednotný formát
|Funguje to nejlépe u opakujících se, strukturovaných e-mailů, spíše než u nepředvídatelných konverzací s klienty
|Ukládání e-mailů do formátu PDF pomocí cloudHQ
|Konečná schválení a rozhodnutí je obtížné uchovat mimo doručenou poštu
|Převádí jednotlivé zprávy z Gmailu, celé konverzace nebo skupiny e-mailů do souborů PDF, které lze uložit vedle zadávacích podmínek, smluv a finálních výstupů
|Formální schválení, podpisy klientů, spory, předání a projekty, u nichž je nutná přehledná e-mailová dokumentace
|Uložený soubor PDF je neměnný záznam. Pozdější odpovědi se v něm neobjeví, pokud vlákno znovu neexportujete.
|Email Meter
|Manažeři nemohou zjistit, zda pomalé odpovědi na e-maily zdržují práci
|Měří objem e-mailů, dobu první odpovědi, počet nezodpovězených zpráv a komunikační vzorce v Gmailu a Microsoft 365
|Týmy zákaznických služeb, provozu a správy účtů s cílovými hodnotami pro dobu odezvy
|Měří komunikační aktivitu, nikoli to, zda je daný projekt v souladu s plánem
6 častých chyb při řízení projektů prostřednictvím e-mailu
Většina neúspěchů při řízení projektů prostřednictvím e-mailu pramení z několika návyků, které nenápadně narušují tok informací mezi lidmi. Níže uvedená tabulka uvádí jednotlivé chyby spolu s jejich řešením, takže můžete snadno rozpoznat vzorec, se kterým se potýkáte, a přímo jej změnit.
|Chyba
|Opravit
|Používání nejnovější přílohy e-mailu jako oficiální verze, což vede k tomu, že lidé upravují zastaralé kopie, aniž by si to uvědomovali
|Místo toho sdílejte odkaz na disk, aby všichni otevírali a upravovali stejný soubor, nikoli kopii z před třemi odpověďmi.
|Psaní vágních předmětů e-mailů, jako je „Rychlá otázka“ nebo „Aktualizace“, které nijak nenaznačují, o jaký projekt nebo úkol se jedná
|Používejte jednotné značky, jako je [Název projektu] nebo [Vyžaduje akci], aby lidé mohli e-maily třídit pouhým prohledáním předmětů
|Nechat jedno vlákno přeskakovat mezi několika tématy, počínaje rozpočtem a konče plánováním a designem, aniž by si toho někdo všiml
|V každém vlákně se věnujte pouze jednomu tématu, aby každá konverzace zůstala samostatně prohledatelná a bylo možné se k ní později vrátit.
|Považování mlčení k nabídce za souhlas, zatímco ve skutečnosti lidé e-maily přehlédnou, odsunou je na druhou kolej nebo mají v úmyslu odpovědět, ale zapomenou
|Vždy výslovně potvrďte, třeba i jedinou větou typu „potvrzuji, že můžeme pokračovat“, místo toho, abyste předpokládali, že absence odpovědi znamená souhlas.
|Nechat nezodpovězenou žádost ležet několik dní bez plánu, jak ji vyřešit
|Nastavte si výchozí pravidlo, například eskalaci na nadřízeného nebo přepnutí na jiný komunikační kanál po 48 hodinách, aby žádosti nezůstaly ležet v doručené poště.
|Zapojení zainteresovaných stran až po finálním rozhodnutí vede k námitkám, které bylo možné zachytit již dříve
|Místo toho pošlete v průběhu procesu krátkou upomínku, protože jeden e-mail navíc stojí mnohem méně než přepracování hotové práce.
Řiďte projekty tam, kde je máte na očích
Řízení projektů prostřednictvím e-mailu spočívá v jasném rozdělení práce: rozhodněte se, co patří do e-mailu, a zbytek přesuňte do systému, který je určen k jeho sledování. E-mail zůstává vstupní branou pro požadavky a aktualizace, zatímco samotná práce se nachází na místě, kde ji má celý tým na první pohled přehledně k dispozici.
Nástroj není tak důležitý jako samotný přechod. Každý požadavek potřebuje jasný spouštěč, který určí, kdy se stane sledovaným úkolem, a jednu osobu, která za tuto přeměnu nese odpovědnost. Pokud tuto část zvládnete správně, e-mailová schránka přestane být místem, kde projekty umírají.
Pokud se vaše projekty neustále ztrácejí v e-mailových vláknech, řešením je právě tato dvoustupňová struktura s jasnými pravidly pro předávání úkolů. Začněte s ClickUpem zdarma a najděte pro svou práci místo mimo doručenou poštu.
Často kladené otázky týkající se řízení projektů prostřednictvím e-mailu
Jaký je rozdíl mezi řízením projektů prostřednictvím e-mailu a softwarem pro řízení projektů?
Řízení projektů prostřednictvím e-mailu zpracovává práci prostřednictvím vlákna konverzace, takže úkoly, schválení a aktualizace jsou všechny obsaženy přímo v e-mailových zprávách. Software pro řízení projektů ukládá stejnou práci jako strukturované záznamy s uvedením vlastníka, termínu splnění, stavu a závislostí u každé položky. Praktický rozdíl spočívá ve vyhledávání: e-mail odpovídá na otázku „co bylo řečeno“, zatímco systém pro sledování úkolů odpovídá na otázku „v jaké fázi se to nachází“. Většina týmů nakonec využívá obojí, přičemž e-mail slouží jako kanál pro přijímání úkolů a systém pro sledování úkolů jako místo pro uchovávání záznamů.
Lze Outlook použít jako nástroj pro řízení projektů?
Outlook zvládá komunikaci v rámci projektů, připomenutí a jednoduché zaznamenávání úkolů, ale nemá vlastní pole pro závislosti, pracovní zátěž ani stav na úrovni projektu. Vlastní pokyny společnosti Microsoft směřují týmové projekty do aplikace Planner a osobní seznamy úkolů do aplikace To Do, přičemž Outlook slouží jako uživatelské rozhraní.
Má Gmail vestavěné funkce pro správu projektů?
Gmail nemá žádný modul pro řízení projektů. Google Workspace poskytuje související nástroje: Google Tasks pro úkoly vytvořené ze zprávy, štítky a filtry pro třídění, funkci „snooze“ pro odložení a Google Chat Spaces pro sdílené seznamy úkolů. Pro určení vlastníků, termínů, stavů a závislostí v rámci týmu potřebujete doplněk pro Gmail, jako je Gmelius, nebo nástroj pro sledování úkolů propojený s doručenou poštou.
Je sdílená doručená pošta totéž jako řízení projektů prostřednictvím e-mailu?
Ne. Sdílená doručená pošta (Hiver, Gmelius, Front) umožňuje, aby jednu schránku spravovalo více uživatelů, a nabízí přiřazování konverzací, interní poznámky a detekci kolizí, aby dvě osoby neodpovídaly stejnému klientovi. Správa projektů prostřednictvím e-mailu je širší pojem: zahrnuje to, jak se požadavek promění ze zprávy ve sledovaný úkol s termínem. Sdílená doručená pošta řeší otázku vlastnictví zpráv. Sledovací nástroj řeší otázku vlastnictví práce.
Co dělat, když klient odmítá používat váš projektový nástroj?
Komunikujte s klientem prostřednictvím e-mailu a jeho zprávy automaticky zrcadlete do systému pro sledování úkolů. Většina platforem přiřazuje každému seznamu nebo projektu vlastní e-mailovou adresu, takže přeposláním požadavku klienta se vytvoří úkol s předmětem jako názvem a s přenesenými přílohami. ClickUp, Asana a Trello vám také umožňují odpovídat přímo z úkolu, takže klient komunikuje výhradně prostřednictvím e-mailu, zatímco váš tým má přehled o odpovědných osobách, termínech a stavu na jednom místě.
Kdy stačí k řízení projektu pouze e-mail?
E-mail funguje, když se celý projekt vejde do pracovní paměti jedné osoby: zhruba tři lidé, několik týdnů, žádné předávání mezi odděleními. Přestává fungovat v okamžiku, kdy projekt přesáhne hranici něčí paměti, nebo když osoba, která obdržela původní žádost, již není tou, kdo práci vykonává. E-mail nemá žádné nativní pole pro vlastníka, termín, stav nebo závislosti, takže tato struktura existuje v něčí hlavě, dokud tomu tak není.