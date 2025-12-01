12 nejlepších nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery v roce 2026

V dnešním rychle se měnícím světě produktového managementu může mít správný výběr nástrojů zásadní vliv na vaši schopnost vytvářet a dodávat výjimečné produkty.
Nástroje bez nutnosti programování se staly revoluční novinkou, která produktovým manažerům umožňuje zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a realizovat své nápady, aniž by k tomu potřebovali rozsáhlé technické znalosti.
V tomto příspěvku prozkoumáme nejlepší nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery, podrobně se podíváme na jejich klíčové funkce, výhody a omezení a také si povíme, jak vybrat ideální řešení pro vaše konkrétní potřeby! 🚀
Co jsou nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery?
Snažíte se skloubit produktové plány, zpětnou vazbu od zákazníků, spolupráci v týmu a stanovení priorit, a to vše s cílem poskytnout co nejlepší uživatelský zážitek pro váš produkt?
Vedení úspěšného týmu produktového managementu není žádná maličkost.
Vzhledem k neustále se vyvíjejícímu technologickému prostředí musí produktoví manažeři držet krok s nejnovějšími trendy a nástroji a zároveň se soustředit na koncového uživatele.
Obrovský objem úkolů a povinností může být ohromující a bránit i těm nejzkušenějším produktovým manažerům s vynikajícími dovednostmi v produktovém managementu v efektivním dosahování jejich cílů.
A přiznejme si to: nemůžete to všechno zvládnout ručně, bez ohledu na to, jak zkušený je váš tým. Proto potřebujete mít ve svém arzenálu ty nejlepší nástroje bez nutnosti programování.
ROZDÍL MEZI NÁSTROJI BEZ KÓDOVÁNÍ A NÁSTROJI S MINIMÁLNÍM KÓDOVÁNÍMMicrosoft Power Apps je příkladem vývojové platformy s minimálním kódováním, která podporuje rychlý vývoj aplikací. Nástroje s minimálním kódováním, jako je Power Apps, mohou používat i lidé bez znalostí programování. Problémem však je, že v určitém okamžiku budete stále potřebovat vývojáře, aby vše dotáhl do konce.
Výhody nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery
Využití nástrojů bez nutnosti programování může být pro produktové manažery zásadním zlomem, který změní jejich přístup k každodenním úkolům i dlouhodobým cílům. Zde je několik klíčových výhod, které nástroje bez nutnosti programování produktovým manažerům přinášejí:
1. Zrychlený vývoj
Nástroje bez nutnosti programování umožňují produktovým manažerům vydávat prototypy, rychle provádět iterace a uvádět produkty na trh rychleji – a to ještě více urychlují šablony pro uvedení produktu na trh, aniž by bylo nutné spoléhat se na vývojové zdroje. To výrazně zkracuje dobu uvedení na trh a pomáhá držet krok s neustále se měnícími potřebami zákazníků.
2. Lepší spolupráce
Platformy bez nutnosti programování podporují lepší komunikaci a spolupráci mezi mezifunkčními týmy. Tím, že odstraňují bariéry mezi technickými a netechnickými zúčastněnými stranami, zajišťují tyto nástroje, že jsou všichni na stejné vlně, což vede k soudržnějšímu procesu vývoje produktů.
3. Podpora kreativity
Díky nástrojům bez nutnosti programování mohou produktoví manažeři experimentovat s novými nápady a koncepty, aniž by se museli obávat technických omezení. Tato svoboda podněcuje inovace a pomáhá produktovým manažerům poskytovat výjimečné uživatelské zážitky.
4. Nákladová efektivita
Díky minimalizaci nutnosti rozsáhlého programování a vývoje mohou nástroje bez nutnosti programování výrazně snížit celkové náklady na vývoj produktů, což produktovým manažerům umožňuje efektivněji alokovat zdroje.
5. Škálovatelnost a flexibilita
Platformy bez nutnosti programování poskytují produktovým manažerům možnost škálovat jejich aplikace a snadno provádět změny za běhu. Tato flexibilita zajišťuje, že se produkty mohou přizpůsobovat měnícím se požadavkům trhu a potřebám uživatelů.
Začlenění nástrojů bez nutnosti programování do vaší sady nástrojů pro produktový management může výrazně zlepšit efektivitu, komunikaci a inovace, což v konečném důsledku povede k lepším produktům a spokojenějším zákazníkům.
Nenechte si ujít příležitost posunout své produktové řízení na vyšší úroveň díky těmto výkonným nástrojům!
Bonus: Nástroje pro programování s využitím umělé inteligence
Co dělá dobrý nástroj bez nutnosti programování pro produktové manažery?
Výběr správného nástroje bez programování je zásadní pro maximalizaci výhod, které produktovým manažerům nabízí. Ale s tolika dostupnými možnostmi je klíčové vědět, jaké faktory odlišují nástroj bez programování od ostatních.
Zde je několik klíčových aspektů, které je třeba zohlednit při hodnocení nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery:
- ✅ Intuitivní rozhraní
- ✅ Komplexní funkcionalita
- ✅ Hladká integrace
- ✅ Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
- ✅ Robustní zabezpečení a dodržování předpisů
- ✅ Aktivní komunita a podpora
Pokud budete mít na paměti tyto faktory, můžete s jistotou vybrat nástroj bez nutnosti programování, který vám a vašemu týmu produktového managementu umožní dosahovat lepších výsledků rychleji a efektivněji. ⚡️
12 nejlepších nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery
Pojďme se podívat na nejlepší nástroje bez nutnosti programování pro produktové manažery, které vám pomohou zefektivnit pracovní postupy, činit informovaná rozhodnutí a posunout váš produkt na novou úroveň. 📈
1. ClickUp
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro řízení projektů, spolupráci v týmu a produktivitu
ClickUp je komplexní nástroj pro řízení projektů, který byl vytvořen s cílem zlepšit spolupráci a produktivitu týmu tím, že nabízí pokročilé funkce, díky nimž se veškerá práce vašeho týmu soustředí na jedno centrální místo.
To, co dělá ClickUp jedním z nejlepších nástrojů pro řízení projektů současnosti, je jeho plně přizpůsobitelná, uživatelsky přívětivá platforma bez nutnosti programování. To znamená, že týmy všech velikostí, včetně živnostníků, malých firem, velkých podniků a všeho mezi tím, mohou ClickUp nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich jedinečnému pracovnímu postupu a preferencím, a přizpůsobovat jej podle toho, jak vaše firma roste – bez nutnosti programování a technických dovedností. 👏
Produktovým manažerům a týmům může ClickUp pomoci v následujících oblastech:
- Strategické plánování: Vytvořte vizuální znázornění svého plánu, zmapujte nápady a propojte je s pracovními postupy a úkoly pomocí ClickUp Whiteboards
- Roadmapy a produktový management: Vytvořte pro svůj tým jasné roadmapy pomocí zobrazení Mind Maps, Timeline, Gantt chart, List nebo Table.
- Cíle: Sladěte cíle a záměry a udržujte se na správné cestě s ClickUp Goals
- Spolupráce v týmu: Vyměňujte si zpětnou vazbu, dostávejte aktualizace v reálném čase a buďte vždy v obraze díky zobrazení chatu, komentářům a dalším funkcím
- Sledování chyb a problémů: Uspořádejte zpětnou vazbu a priority a zjednodušte sledování chyb a problémů
- Pracovní postupy a automatizace: Vytvářejte přehledné a agilní pracovní postupy a urychlete vývoj díky automatizaci
- Reporty v reálném čase a sledování pokroku: Sledujte výkonnost a pokrok v plnění cílů pomocí dashboardů ClickUp
- Propojte všechny své nástroje pro zpětnou vazbu a vývoj: Vytvořte smyčky zpětné vazby od zákazníků, které vám pomohou při rozhodování o produktech, díky integraci se službami Zendesk, Intercom a Zapier. Poté sledujte průběh vývoje pomocí nativních integrací pro GitHub, GitLab a Bitbucket
- Vytvořte si vlastní ClickApp pomocí API ClickUp: API ClickUp vám umožňuje vytvářet vlastní integrace a ClickApps pro integraci funkcí nástroje do aplikací třetích stran
Kromě toho může každý produktový manažer a tým urychlit jakoukoli práci a ušetřit čas díky šablonám ClickUp pro uvedení produktů na trh, briefy a strategické plánování, stejně jako díky dalším šablonám pro produktový management a produktový marketing.
Nejlepší funkce
- Plně přizpůsobitelná platforma: Přizpůsobte si každou část ClickUp a nakonfigurujte ji podle svých potřeb pomocí vlastních polí, vlastních stavů, ClickApps a dalších funkcí
- Více než 15 přizpůsobitelných zobrazení: Vyberte si z více než 15 způsobů zobrazení své práce, včetně časové osy, tabule, Ganttova diagramu a dalších
- Funkce drag and drop: Tato funkce usnadňuje a zrychluje provádění změn ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Jednoduše přetahujte položky myší, aniž byste potřebovali jakékoli technické znalosti
- Funkce automatizace: Zrychlete jakékoli procesy pomocí přednastavené automatizace a nastavte si vlastní postupy s automatizací ClickUp – bez nutnosti programování
- Dokumentace: Ukládejte všechny soubory týkající se projektů, rozsahu práce a společnosti pomocí ClickUp Docs
- Správa zdrojů: Sledujte své zdroje pomocí zobrazení Workload
- Možnosti integrace: Propojte ClickUp s více než 1 000 pracovními nástroji, sjednoťte své aplikace a zefektivněte svůj pracovní postup
- Dostupné na všech zařízeních: K dispozici pro stolní počítače, mobilní zařízení (aplikace pro Android a iOS), hlasové ovládání a prohlížeče
- Průvodce pro produktové manažery: V tomto komplexním průvodci se dozvíte, jak maximálně využít ClickUp pro produktový management
- Knihovna šablon: Vyberte si z více než 1 000 šablon pro každou situaci a každý tým, včetně produktového týmu, vývojářů softwaru, marketingu,
Omezení
- Zvyknout si na širokou škálu funkcí může chvíli trvat
- Některé karty na dashboardu nelze v bezplatném tarifu exportovat
- Některé funkce nejsou v mobilní aplikaci k dispozici
Ceny
- Navždy zdarma: Bezplatný tarif s bohatou nabídkou funkcí
- Neomezený: 7 $ za měsíc na uživatele
- Cena: 12 $ za měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (více než 5 680 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 3 540 recenzí)
2. Feathery
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vytváření výkonných formulářů
Feathery je výkonný nástroj pro tvorbu formulářů určený pro produktové týmy. Tento nástroj umožňuje produktovým týmům vytvářet procesy přímo v aplikaci pro registraci uživatelů, platby, podávání žádostí a další – a to bez nutnosti zapojení vývojářů.
Uživatelé mohou vytvářet plně přizpůsobitelné formuláře pomocí vizuálního editoru podobného Webflow, výkonného nástroje pro tvorbu logiky a více než 5 000 integrací, včetně nástrojů jako Segment, Stripe a Firebase.
Nejlepší funkce
- Formuláře v duchu vaší značky: Vytvářejte vlastní formuláře, které ladí s vizuální identitou vaší značky
- Editor typu drag-and-drop: Snadno navrhujte a upravujte rozvržení pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní
- Podpora pokročilé logiky: Implementujte komplexní podmíněnou logiku k vytváření dynamických formulářů a pracovních postupů
- Integrace aplikací: Propojte se a spolupracujte s více než 5 000 aplikacemi a rozšiřte tak funkcionalitu
- SDK pro React a JavaScript : Využijte vývojářsky přívětivé sady pro vývoj softwaru k pokročilé validaci a vytváření vlastní logiky
Omezení
- Zahájení práce trvá déle než u jednoduchého nástroje pro tvorbu formulářů, jako je Google Forms
- Pokročilé integrace, jako je Plaid, vyžadují placený tarif
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Základní: 50 $ měsíčně
- Pro: 400 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- Product Hunt: 4,7 z 5 (více než 20 recenzí)
3. Amplitude
Nejlepší nástroj bez programování pro analýzu produktů
Amplitude je výkonná platforma pro analýzu produktů, která pomáhá produktovým manažerům činit rozhodnutí založená na datech tím, že analyzuje chování uživatelů a pomáhá pochopit dopad jednotlivých funkcí na zapojení uživatelů.
Díky komplexnímu přehledu o interakcích se zákazníky mohou týmy přesně určit úzká místa, identifikovat úspěšné funkce a efektivně plánovat strategii.
Navíc jeho funkce prediktivní analýzy nabízejí vhled do budoucího chování uživatelů, což produktovým manažerům umožňuje udržet si náskok před konkurencí. Tento nástroj je klíčový pro produktové manažery, kteří se snaží optimalizovat uživatelský zážitek a podpořit růst.
Nejlepší funkce
- Analýza chování uživatelů: Sledujte a analyzujte, jak uživatelé s vaším produktem pracují, a získejte tak cenné poznatky
- Kohortová analýza a segmentace: Seskupte uživatele na základě společných charakteristik nebo chování a analyzujte tyto segmenty, abyste získali cílenější poznatky
- Reporty v reálném čase: Získejte přístup k aktuálním datům a informacím v okamžiku, kdy vznikají, a přijímejte včasná rozhodnutí
- A/B testování a experimentování: Testujte různé verze svého produktu nebo funkcí a porovnávejte jejich výkonnost, abyste optimalizovali uživatelský zážitek a zapojení uživatelů
Omezení
- Pro začátečníky je to náročnější na naučení
- Omezené možnosti exportu dat
- Ceny mohou být pro větší týmy vysoké
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Růst: Vyžádejte si demo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 964 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (52 recenzí)
4. Webflow
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro návrh webových stránek
Webflow je nástroj pro responzivní webdesign, který produktovým manažerům umožňuje navrhovat, vytvářet a spouštět vizuálně působivé webové stránky bez nutnosti psát jakýkoli kód.
Kombinuje vizuální prvky designu s technickými aspekty vývoje a poskytuje komplexní platformu pro tvorbu profesionálních a funkčních webových stránek.
Díky svým funkcím CMS a e-commerce Webflow také zjednodušuje proces správy obsahu webových stránek a online transakcí. Tento nástroj je nezbytností pro produktové manažery, kteří chtějí vytvářet poutavé a interaktivní webové zážitky.
Nejlepší funkce
- 2D vizuální editor: Využijte grafické rozhraní pro navrhování a úpravy svého projektu ve dvourozměrném prostoru
- Nástroje pro responzivní design: Vytvářejte návrhy, které se automaticky přizpůsobí a skvěle vypadají na jakémkoli zařízení, od stolních počítačů po mobilní telefony
- CMS: Snadno spravujte obsah webu, jako jsou blogové příspěvky a další sbírky
- Vlastní interakce a animace: Vytvářejte jedinečné uživatelské interakce a animace, které zvýší zapojení uživatelů a zlepší jejich zážitek
Omezení
- Omezené nativní funkce e-commerce
- Omezeno na hosting Webflow
Ceny
- Starter: Bezplatný tarif
- Základní: 18 $ měsíčně
- CMS: 29 $ měsíčně
- Business: 49 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (469 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (18 recenzí)
5. Framer
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro prototypování
Framer je nástroj bez nutnosti programování, který produktovým manažerům umožňuje vytvářet interaktivní prototypy ve vysoké kvalitě bez jakéhokoli programování.
Překlenuje propast mezi designem a vývojem a umožňuje hladkou spolupráci mezi těmito dvěma oblastmi.
Díky bohaté knihovně komponent a rozsáhlým možnostem přizpůsobení nabízí Framer univerzální prostředí pro prototypování a uživatelské testování. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí zefektivnit proces návrhu a zlepšit použitelnost produktu.
Nejlepší funkce
- Interaktivní komponenty: Využijte předem připravené nebo vlastní komponenty, které reagují na akce uživatelů a zvyšují interaktivitu vašich návrhů
- Spolupráce a sdílení: Plynule spolupracujte s členy týmu, sdílejte své návrhy a sbírejte zpětnou vazbu přímo na platformě
- Integrace s designovými nástroji: Propojte se s oblíbeným designovým softwarem pro plynulejší pracovní postup při navrhování a pro import či export zdrojů
- Integrovaný designový systém: Využijte stávající rámec designových standardů a komponent k zajištění jednotnosti všech vašich návrhů
Omezení
- Omezená podpora pokročilých animací
- Pro pokročilé funkce mohou být vyžadovány základní znalosti programování
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Mini: 10 $ měsíčně
- Základní: 20 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Obchod: Ceny na míru
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (16 recenzí)
6. Bubble
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro tvorbu webových aplikací
Bubble je platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje snadno navrhovat, vyvíjet a spouštět plně funkční webové aplikace.
Jeho vizuální editor a přizpůsobitelné pracovní postupy umožňují rychlé prototypování a vývoj, čímž se snižuje čas a úsilí, které jsou obvykle potřebné.
Kromě toho díky svým silným integračním schopnostem představuje Bubble komplexní řešení pro vytváření složitých aplikací bez nutnosti programování. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří hledají robustní vývojovou platformu typu „vše v jednom“.
Nejlepší funkce
- Editor typu drag-and-drop: Pomocí intuitivního rozhraní můžete snadno navrhovat a uspořádávat prvky, není třeba žádné programování
- Vizuální nástroj pro tvorbu databází: Vytvářejte a spravujte databáze vizuálně, čímž zjednodušíte proces organizace a manipulace s daty
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte si procesní toky tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným obchodním požadavkům, a zvyšte tak produktivitu a efektivitu
- Bohatý ekosystém pluginů: Využijte širokou škálu pluginů pro další funkce a hladkou integraci s jinými nástroji nebo platformami
Omezení
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Mini: 10 $ měsíčně
- Základní: 20 $ měsíčně
- Pro: 30 $ měsíčně
- Obchod: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,4 z 5 (55 recenzí)
- Capterra: 4,6 z 5 (16 recenzí)
7. Retool
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vytváření interních nástrojů
Retool je platforma bez nutnosti programování, která umožňuje produktovým manažerům rychle vytvářet vlastní interní nástroje tím, že je propojí s jejich stávajícími databázemi a API.
Díky intuitivnímu rozhraní typu drag-and-drop a předem připraveným komponentám je snadné vytvářet nástroje přizpůsobené vašim jedinečným obchodním potřebám.
Robustní bezpečnostní funkce Retoolu navíc zajistí, že vaše data zůstanou v bezpečí. Tento nástroj je výkonným řešením pro produktové manažery, kteří chtějí zefektivnit své interní procesy a zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce
- Nástroj pro tvorbu uživatelského rozhraní typu drag-and-drop: Tato funkce vám umožňuje snadno navrhovat a uspořádávat prvky v uživatelském rozhraní, aniž byste museli programovat
- Předem připravené komponenty: Využijte hotové prvky k urychlení vývojového procesu a zachování jednotnosti celého designu
- Integrace s oblíbenými databázemi a API: Plynule se připojujte k celé řadě databází a API, což vám umožní načítat, upravovat a zobrazovat data z různých zdrojů
- Řízení přístupu na základě rolí: Zavádějte různé úrovně přístupu podle rolí uživatelů a zajistěte tak, aby uživatelé měli přístup pouze k informacím a funkcím relevantním pro jejich role
Omezení
- Omezené možnosti přizpůsobení designu
- Ceny mohou být pro podniky a větší týmy vysoké
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Tým: 10 $ měsíčně
- Business: 20 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (159 recenzí)
- Capterra: 4,4 z 5 (69 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy k Retoolu!
8. Airtable
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro ukládání dat
Airtable je flexibilní databázový nástroj bez nutnosti programování, který kombinuje snadné používání tabulkového procesoru s funkcemi databáze.
Umožňuje produktovým manažerům organizovat a vizualizovat data různými způsoby, čímž zlepšuje spolupráci a rozhodování.
Díky vestavěným formulářům a funkcím automatizace Airtable také zjednodušuje sběr a zpracování dat. Tento nástroj je skvělou volbou pro produktové manažery, kteří chtějí vylepšit správu dat a zefektivnit pracovní postupy.
Nejlepší funkce
- Přizpůsobitelné zobrazení: Přizpůsobte si zobrazení a uspořádání dat tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, a usnadněte si tak jejich analýzu a interpretaci.
- Integrované formuláře a automatizace: Využijte předem připravené formuláře ke sběru dat a nastavte automatizace, které zefektivní opakující se úkoly a zvýší efektivitu.
- Rozsáhlý ekosystém integrací: Plynule se propojujte s celou řadou dalších nástrojů a platforem, čímž rozšíříte funkcionalitu a vytvoříte jednotný pracovní postup.
- Spolupráce a sdílení: Spolupracujte se svým týmem na společných projektech, snadno sdílejte data a sbírejte zpětnou vazbu, to vše přímo v rámci platformy.
Omezení
- Omezené funkce pro reporting a analytiku
- Strmější křivka učení ve srovnání s tradičními tabulkami
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Plus: 12 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,6 z 5 (2 126 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (1 782 recenzí)
9. Zapier
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro automatizaci pracovních postupů
Zapier je automatizační platforma, která produktovým manažerům umožňuje propojovat a automatizovat úkoly mezi různými aplikacemi, čímž zefektivňuje jejich pracovní postupy.
Díky snadno použitelnému rozhraní a rozsáhlé integraci aplikací umožňuje týmům automatizovat opakující se úkoly a ušetřit tak drahocenný čas.
Navíc jeho vícestupňové Zapy poskytují flexibilitu pro vytváření komplexních pracovních postupů. Zapier je neocenitelným nástrojem pro produktové manažery, kteří chtějí zvýšit produktivitu a optimalizovat provoz.
Nejlepší funkce
- Snadno použitelné rozhraní: Tato funkce nabízí uživatelsky přívětivé rozvržení a intuitivní ovládací prvky, díky nimž je navigace a používání platformy snadné pro každého
- Vícestupňové Zapy: Nastavte sekvence automatizovaných akcí napříč různými aplikacemi, což vám umožní snadno vytvářet komplexní automatizované pracovní postupy
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Navrhujte a přizpůsobujte své procesy tak, aby vyhovovaly vašim konkrétním potřebám, a zvyšte tak produktivitu a efektivitu
Omezení
- Omezená podpora pro komplexní automatizace
- Při intenzivním používání může být nákladné
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Plus: 12 $ za uživatele/měsíc
- Pro: 24 $ za licenci/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,5 z 5 (1 085 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (2 577 recenzí)
10. Landbot
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro tvorbu chatbotů
Landbot je nástroj pro tvorbu chatbotů bez nutnosti programování, který pomáhá produktovým manažerům vytvářet konverzační rozhraní pro jejich produkty a služby.
Díky nástroji pro tvorbu metodou drag-and-drop a předem připraveným šablonám je snadné vytvářet poutavé chatboty využívající umělou inteligenci.
Kromě toho analytické a reportovací funkce Landbotu poskytují přehled o interakcích se zákazníky, což pomáhá zlepšit jejich zapojení a spokojenost. Tento nástroj je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí zlepšit komunikaci se zákazníky a zákaznickou podporu.
Nejlepší funkce
- Nástroj pro tvorbu rozhraní metodou drag-and-drop: Díky této funkci můžete snadno navrhovat a uspořádávat prvky ve svém rozhraní, aniž byste potřebovali jakékoli znalosti programování.
- Předem připravené šablony: Využijte hotové šablony k urychlení procesu tvorby a zároveň zajistěte profesionální a jednotný vzhled.
- Integrace s oblíbenými platformami: Hladce se propojte s celou řadou dalších oblíbených nástrojů a platforem, čímž rozšíříte funkčnost nástroje a zajistíte jednotný pracovní postup.
- Analýzy a reporty: Získejte přístup k cenným informacím a vytvářejte podrobné reporty, abyste mohli sledovat výkonnost a činit informovaná rozhodnutí.
Omezení
- Omezené možnosti zpracování přirozeného jazyka
- Žádná hlasová podpora prostřednictvím chatbotů
- Ceny mohou být u vyšších tarifů poměrně vysoké
Ceny
- Sandbox: Bezplatný tarif
- Cena: 39 $ měsíčně
- Pro: 99 $ měsíčně
- Business: 300 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (259 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (66 recenzí)
11. Glide
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro vývoj mobilních aplikací
Glide je platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje vytvářet vizuálně přitažlivé mobilní aplikace s využitím dat z Google Sheets.
Díky intuitivnímu nástroji pro tvorbu aplikací a synchronizaci dat v reálném čase s Google Sheets mohou produktoví manažeři snadno vytvářet a spravovat aplikace.
Navíc přizpůsobitelné šablony a bohatá knihovna komponent Glide umožňují vytvářet jedinečné a uživatelsky přívětivé mobilní zážitky. Tento nástroj je skvělou volbou pro produktové manažery, kteří chtějí rychle vyvíjet a nasazovat mobilní aplikace bez nutnosti psát kód.
Nejlepší funkce
- Intuitivní nástroj pro tvorbu aplikací: Tato funkce nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní, které zjednodušuje proces tvorby aplikací a nevyžaduje žádné znalosti programování
- Synchronizace dat v reálném čase s Google Sheets: Synchronizujte svá data s Google Sheets v reálném čase a zajistěte, aby vaše aplikace vždy zobrazovala ty nejaktuálnější informace
- Přizpůsobitelné šablony: Využijte hotové šablony, které můžete upravit podle svých potřeb, čímž urychlíte proces tvorby a zároveň zachováte profesionální vzhled
- Rozsáhlá knihovna komponent: Využijte komplexní knihovnu předem připravených komponent, díky nimž můžete do své aplikace snadno přidávat rozmanité funkce a vlastnosti
Omezení
- Omezeno na Google Sheets jako zdroj dat
- Nepodporuje funkce nativních aplikací
- Omezená škálovatelnost pro velké aplikace
Ceny
- Pro: 99 $ měsíčně
- Business: 249 $ měsíčně
- Enterprise: 799 $ měsíčně
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (359 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (92 recenzí)
12. Coda
Nejlepší nástroj bez nutnosti programování pro dokumentaci
Coda je univerzální platforma bez nutnosti programování, která produktovým manažerům umožňuje vytvářet dokumenty pro spolupráci, tabulky a aplikace, a to vše v rámci jediného rozhraní.
Díky odstranění bariér mezi tradičními nástroji pro zvýšení produktivity umožňuje Coda flexibilnější a kolaborativnější pracovní prostředí.
Díky přizpůsobitelným komponentám a funkcím automatizace usnadňuje zjednodušení pracovních postupů a efektivní správu úkolů. Tento nástroj je nezbytný pro produktové manažery, kteří chtějí zlepšit spolupráci a produktivitu ve svých týmech.
Nejlepší funkce
- Flexibilní plátno pro dokumenty a tabulky: Tato funkce vám umožňuje plynule kombinovat text, data a interaktivní komponenty na jediném plátně, čímž vytváříte dynamičtější a poutavější pracovní prostor.
- Přizpůsobitelné komponenty a šablony: Využijte širokou škálu upravitelných prvků a šablon k navržení svého pracovního prostoru podle vašich konkrétních potřeb.
- Automatizace a integrace: Automatizujte opakující se úkoly a hladce propojujte s celou řadou dalších nástrojů, čímž vylepšíte funkčnost a zefektivníte pracovní postupy.
- Funkce pro spolupráci a sdílení: Spolupracujte se svým týmem na společných projektech, snadno sdílejte data a sbírejte zpětnou vazbu, to vše přímo v rámci platformy.
Omezení
- Omezená funkčnost mobilních aplikací
- Pro začátečníky je to náročnější na naučení
- Při práci s většími dokumenty může být výkon pomalý
Ceny
- Zdarma: Bezplatný tarif
- Pro: 12 $ měsíčně
- Tým: 36 $ měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení zákazníků
- G2: 4,7 z 5 (393 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (87 recenzí)
Rychlejší dodávky díky nástrojům bez nutnosti programování
Tyto nástroje bez nutnosti programování nabízejí řadu funkcí a vlastností, které produktovým manažerům pomáhají zefektivnit pracovní postupy, zlepšit spolupráci a vyvíjet inovativní produkty. Ať už se jedná o aplikace pro řízení projektů bez nutnosti programování, nástroje pro tvorbu formulářů nebo nástroje pro automatizaci bez nutnosti programování, tyto platformy bez nutnosti programování mohou změnit způsob, jakým pracujete.
Na základě zhodnocení nejlepších funkcí a omezení každého nástroje se můžete informovaně rozhodnout, který z nich nejlépe vyhovuje vašim konkrétním potřebám a požadavkům.
Jste připraveni revolučně změnit způsob, jakým řídíte proces vývoje produktů? Objevte ClickUp, komplexní platformu pro produktivitu a řízení projektů, která je ideální pro produktové manažery, kteří chtějí urychlit vývoj produktů, zlepšit spolupráci a lépe spravovat své produkty.
