Výběr nejlepšího modelu Claude pro práci

Představte si následující situaci: je pondělí ráno, máte otevřený dokument pro plánování sprintu, pět záložek s poznámkami a někdo vám pošle zprávu typu:
„Můžete to shrnout, vybrat akční položky a převést je na úkoly?“
Můžete použít Opus a mít hotovo. Nebo můžete použít Sonnet. Nebo Haiku.
A podle toho, který z nich si vyberete, získáte buď skvělý výsledek... nebo rychlý... nebo překvapivě drahý.
Tento průvodce rozebírá praktické rozdíly mezi modely Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 a Haiku 4. 5 – s reálnými příklady toho, v čem je každý model nejlepší, kdy se vyplatí jeho pořízení a jak nastavit svůj tým tak, aby se výstupy skutečně promítly do praxe.
Pojďme si popovídat o tom, jak vybrat nejlepší model Claude pro práci – a proč nejchytřejší týmy připojují svou AI přímo k místu, kde se projekty odehrávají (pomocí ClickUp!), místo aby žonglovaly s různými chatovacími nástroji.
„Můžete to shrnout, vybrat akční položky a převést je na úkoly?“
Můžete použít Opus a mít hotovo. Nebo můžete použít Sonnet. Nebo Haiku.
A podle toho, který z nich si vyberete, získáte buď skvělý výsledek... nebo rychlý... nebo překvapivě drahý.
Tento průvodce rozebírá praktické rozdíly mezi modely Claude Opus 4. 5, Sonnet 4. 5 a Haiku 4. 5 – s reálnými příklady toho, v čem je každý model nejlepší, kdy se vyplatí jeho pořízení a jak nastavit svůj tým tak, aby se výstupy skutečně promítly do praxe.
Pojďme si popovídat o tom, jak vybrat nejlepší model Claude pro práci – a proč nejchytřejší týmy připojují svou AI přímo k místu, kde se projekty odehrávají (pomocí ClickUp!), místo aby žonglovaly s různými chatovacími nástroji.
Co jsou modely Claude od společnosti Anthropic?
Pravděpodobně jste již slyšeli o modelech AI, ale jejich názvy mohou být matoucí. Modely Claude od společnosti Anthropic jsou rodinou velkých jazykových modelů (LLM) vytvořených pro profesionální a podnikové použití. Představte si je jako tým asistentů AI, z nichž každý má jiné dovednosti. 🛠️
Tyto modely jsou známé svými silnými schopnostmi uvažování, zaměřením na bezpečnost a dlouhým kontextovým oknem (což je množství informací, které si mohou najednou zapamatovat).
Hlavní výzvou pro týmy je výběr správného modelu pro danou práci.
- Pokud používáte nejvýkonnější model pro jednoduché úkoly, plýtváte penězi.
- Pokud použijete lehký model pro složitý úkol, dosáhnete špatných výsledků.
🔮 Rychlá realita: Většina týmů „nevybírá model Claude“ tak, jak to dělají vývojáři. Claude používají prostřednictvím chatové aplikace nebo nástroje pro pracovní prostor – a výběr modelu se často řeší v pozadí prostřednictvím výchozích nastavení nebo směrování.
Pokud chcete mít přístup k nejnovějším modelům od Claude, Gemini a ChatGPT na jednom místě, vyzkoušejte ClickUp Brain. Jedná se o nativní kontextový AI asistent ClickUp, který rozumí vaší práci.
Místo toho, abyste museli žonglovat s několika předplatnými (a přeskakovat mezi záložkami), můžete použít model, který potřebujete, přímo ve svém pracovním prostoru ClickUp – kde již máte uložené své úkoly, dokumenty a projekty.
Zaplaťte za jednu aplikaci AI. Získejte flexibilitu více modelů.
Jak vybrat správný model Claude pro vaši práci: Claude 4. 5 modelů v kostce
Pokud vám názvy modelů jako Opus, Sonnet a Haiku vyvolávají myšlenku „super… ale který z nich vlastně použít?“, nejste sami.
Zde je jednoduchý způsob, jak uvažovat o řadě Claude 4. 5 od společnosti Anthropic: každý model je vyladěn pro jiný druh práce – od rychlých každodenních požadavků až po hluboké, vysoce rizikové uvažování.
|Model
|Nejlepší pro
|Rychlost
|Náklady (na 1 milion tokenů)
|Claude Opus 4. 5
|Hluboké uvažování, komplexní vícefázová práce, vysoká přesnost
|Nejpomalejší
|5 $ vstup / 25 $ výstup
|Claude Sonnet 4. 5
|Nejlepší celkový „každodenní pomocník“ pro týmy
|Vyvážený
|Vstup 3 $ / výstup 15 $
|Claude Haiku 4. 5
|Rychlé, objemné a jednoduché úkoly
|Nejrychlejší
|Vstup 1 $ / výstup 5 $
Podívejme se blíže na to, co to znamená pro vás a váš tým:
Claude Opus 4. 5: Nejlepší pro složité projekty, na kterých vám opravdu záleží
Opus 4. 5 si představte jako specialistu, kterého si najmete na nejtěžší problémy. Jedná se o vlajkový model, navržený pro složité úlohy s vysokou mírou rizika, jejichž řešení vyžaduje několik kroků. Vyniká v porozumění nuancím pokynů a dokáže provádět různé typy agentních úkolů.
Tento model je nejlepší, když úkol vyžaduje „čas na přemýšlení“. Jeho rozšířený režim přemýšlení mu umožňuje problém zvážit, než dá odpověď. Nevýhodou je, že je pomalejší a náročnější na zdroje, což ho činí nevhodným pro jednoduché otázky.
Claude Opus 4. 5 je nejvhodnější pro:
- Složitá architektura kódu a refaktoring napříč více soubory
- Podrobná strategická analýza, která vyžaduje zvážení různých perspektiv
- Syntetizace informací z více dokumentů pro výzkumný projekt
- Jakýkoli úkol, kde je přesnost a hluboké uvažování důležitější než rychlost
Složitá architektura kódu a refaktoring napříč více soubory
Podrobná strategická analýza, která vyžaduje zvážení různých perspektiv
Syntetizace informací z více dokumentů pro výzkumný projekt
Jakýkoli úkol, kde je přesnost a hluboké uvažování důležitější než rychlost
Claude Sonnet 4. 5: Nejlepší „výchozí“ volba pro skutečnou práci
Sonnet 4. 5 je spolehlivý všestranný pomocník vašeho týmu. Nabízí nejlepší rovnováhu mezi inteligencí a rychlostí pro většinu každodenní profesionální práce. Je skvělý pro kódování, má solidní schopnosti uvažování a reaguje mnohem rychleji než Opus, aniž by měl prémiovou cenovku. To vše z něj dělá model, na který se váš tým může spolehnout po celý den.
Claude Sonnet 4. 5 je nejvhodnější pro:
- Psaní, přepisování a editace (blogy, e-maily, dokumenty)
- Podpora kódování (funkce, recenze, dokumentace, ladění)
- Analýza a shrnutí dokumentů a poznámek z jednání
- Každodenní provozní práce, které vyžadují dobrý úsudek
- Odpovídání na obecné otázky týmu a vyřizování obchodní komunikace
🧠 Zajímavost: Pokud používáte Claude Sonnet 4. 5 k vytvoření agenta zákaznické podpory, zpracování 10 000 ticketů podpory (v průměru ~3 700 tokenů každý) vás bude stát celkem ~22,20 $!
Claude Haiku 4. 5: Nejlepší volba z hlediska rychlosti a nákladové efektivity pro úkoly s velkým objemem dat
Haiku je sprinterem v týmu. Je to nejrychlejší a nejúčinnější model, navržený pro velké objemy jednoduchých úkolů. Poskytuje téměř okamžité odpovědi, takže je ideální, když potřebujete odpovědi hned.
Je také obzvláště dobrý v dodržování pokynů. I když je méně vhodný pro hluboké uvažování, můžete Haiku použít pro většinu rutinních otázek vašeho týmu a výkonnější modely si schovat pro případy, kdy je skutečně potřebujete. To je nejchytřejší způsob, jak optimalizovat využití AI ve vašem týmu bez ztráty kvality.
Claude Haiku 4. 5 je nejvhodnější pro:
- Rychlé vyhledávání faktů nebo definic
- Vytváření jednoduchých shrnutí textu
- Podpora automatizačních workflow s velkým objemem dat
- Automatické vytváření krátkých odpovědí nebo šablon s návrhy v reálném čase při psaní
- Třídění a označování ticketů zákaznické podpory
Rychlé vyhledávání faktů nebo definic
Vytváření jednoduchých shrnutí textu
Podpora automatizačních workflow s velkým objemem dat
Automatické vytváření krátkých odpovědí nebo šablon s návrhy v reálném čase při psaní
Zkratka, kterou většina týmů přehlíží: rozdělte práci podle složitosti
Nejjednodušší způsob, jak dosáhnout lepších výsledků a snížit náklady, je jednoduchý:
- Pro rychlé úkoly použijte Haiku.
- Pro většinu úkolů použijte Sonnet.
- Opus si schovejte pro situace, kdy potřebujete maximální přesnost.
💡 Tip pro profesionály: Nejrychlejší způsob, jak promarnit skvělou odpověď AI, je nechat ji v samostatném okně chatu, kde ji nikdo nenajde.
Řešení je jednoduché: přeneste vrstvu AI na místo, kde již máte své úkoly, dokumenty, komentáře a pracovní postupy.
V konvergovaném pracovním prostoru AI ClickUp se výstupy AI nevyskytují jako volný text. S ClickUp Brain se stávají propojenou prací:
- Proměňte koncepty v dokumenty ClickUp
- Proměňte rozhodnutí v úkoly ClickUp s vlastníky a termíny splnění.
Uživatelé ClickUp se shodují:
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak centralizuje celý můj pracovní postup, takže se nemusím potýkat s „únavou z aplikací“ a přeskakováním mezi různými nástroji pro dokumenty, úkoly a chat. Funkce „Everything View“ pro mě znamená zásadní změnu, protože mi v jednom přehledném rozhraní poskytuje celkový přehled o všech projektech v mém pracovním prostoru. Pro přizpůsobení platformy mým specifickým kreativním procesům považuji za nezbytné také hluboké přizpůsobení více než 15 různých zobrazení, jako jsou Kanban tabule a Mind Mapy. Nativní AI, ClickUp Brain, drasticky zlepšila moji produktivitu tím, že okamžitě shrnuje dlouhé vlákna komentářů a automatizuje ty opakující se administrativní úkoly, které mi dříve zabíraly celé dopoledne.
Na ClickUp se mi nejvíc líbí, jak centralizuje celý můj pracovní postup, takže se nemusím potýkat s „únavou z aplikací“ a přeskakováním mezi různými nástroji pro dokumenty, úkoly a chat. Funkce „Everything View“ pro mě znamená zásadní změnu, protože mi v jednom přehledném rozhraní poskytuje celkový přehled o všech projektech v mém pracovním prostoru. Pro přizpůsobení platformy mým specifickým kreativním procesům považuji za nezbytné také hluboké přizpůsobení více než 15 různých zobrazení, jako jsou Kanban tabule a Mind Mapy. Nativní AI, ClickUp Brain, drasticky zlepšila moji produktivitu tím, že okamžitě shrnuje dlouhé vlákna komentářů a automatizuje ty opakující se administrativní úkoly, které mi dříve zabíraly celé dopoledne.
Chcete si vytvořit vlastního AI asistenta bez programování? Podívejte se na tohoto rychlého průvodce!
Který model Claude je nejlepší pro jednotlivé pracovní úkoly?
Pokud si stále nejste jisti, který model Claude zvolit pro konkrétní úkol, zjednodušme si to tím, že každý model přiřadíme k běžným pracovním kategoriím.
Kódování a vývoj softwaru
Kódování je hlavní silnou stránkou všech modelů Claude, ale je třeba přizpůsobit model složitosti úkolu:
- Opus 4. 5: Použijte jej pro úkoly s velkým rozsahem, jako je navrhování softwarové architektury, refaktoring kódu napříč více soubory nebo ladění opravdu složitých systémů. Je také skvělý pro agentické kódování, kde AI řeší problém krok za krokem.
- Sonnet 4. 5: Ideální volba pro každodenní programování. Umí psát funkce, pomáhá s revizemi kódu, generuje dokumentaci a zvládá standardní úkoly ladění.
- Haiku 4. 5: Ideální pro rychlé úkoly, jako je kontrola syntaxe, generování jednoduchých úryvků kódu nebo vytváření šablon pro opakovaně používané texty.
Psaní a tvorba obsahu
Claude je skvělý v psaní, zejména proto, že se dokáže přizpůsobit vašim konkrétním pokynům ohledně tónu a stylu. Možná ale budete chtít použít různé modely pro různé typy obsahu:
- Opus 4. 5: Nejlepší pro vývoj strategie dlouhých obsahů, psaní složitých technických dokumentů nebo zajištění konzistentního hlasu značky na rozsáhlém webu.
- Sonnet 4. 5: Ideální volba pro většinu pracovních postupů při tvorbě obsahu, včetně psaní blogových příspěvků, marketingových textů a návrhů e-mailů, stejně jako úprav a revizí stávajícího obsahu.
- Haiku 4. 5: Použijte jej k vytváření krátkých textů pro příspěvky na sociálních médiích, předmětů e-mailů nebo k generování mnoha variant jednoho reklamního textu.
Výzkum a analýza
Pokud se snažíte činit kvalitativní rozhodnutí založená na datech, je velká kontextová okna Clauda obrovskou výhodou. Pomůže vám syntetizovat informace z velmi dlouhých dokumentů ve velmi krátkém čase.
- Opus 4. 5: Ideální pro syntézu výzkumu z více zdrojů, provádění hloubkové analýzy konkurence nebo poskytování strategických doporučení na základě komplexních dat.
- Sonnet 4. 5: Použijte jej k sumarizaci jednotlivých dokumentů, analýze poznámek z jednání za účelem vybrání akčních bodů nebo k vypracování zpráv na základě souboru dat.
- Haiku 4. 5: Ideální pro rychlé získávání faktů z dokumentu, odpovídání na jednoduché otázky týkající se textu nebo získání rychlého shrnutí článku.
Každodenní otázky týmu
Většina otázek v práci je jednoduchá, například „Jaký je stav tohoto projektu?“ nebo „Shrňte tento komentářový řetězec. “
- Haiku 4. 5: Skvělý pro rychlé a nenáročné odpovědi
- Sonnet 4. 5: Ideální volba, když potřebujete jasné a spolehlivé shrnutí nebo další kroky.
- Opus 4. 5: Nejlepší volba, pokud otázka zahrnuje chaotický kontext, konkurenční priority nebo rozhodování s vyššími sázkami.
👀 Věděli jste? Společnost Anthropic tvrdí, že pomocí modelů Claude Haiku a Sonnet můžete dosáhnout až 90% úspory nákladů díky ukládání do mezipaměti a 50% úspory díky dávkovému zpracování.
Nyní, bez ohledu na to, který model používáte, budete muset zadat veškerý kontext své práce, abyste získali použitelnou odpověď. To vám sotva ušetří čas.
Proto potřebujete AI, která je přímo integrována do vašeho pracovního prostoru. AI jako ClickUp Brain. Protože je zabudována přímo do vašeho pracovního prostoru, může generovat odpovědi přímo tam, kde se odehrává práce – v úkolech, dokumentech a komentářích – bez neustálého přecházení sem a tam.
Navíc vám váš desktopový AI společník, ClickUp Brain MAX, pomůže získat kontext také z vašich propojených aplikací (jako Google Drive, Figma, Slack a další), takže můžete mít vše na jednom místě.
🎥 Podívejte se na toto video a dozvíte se více o Brain MAX:
Claude vs. ChatGPT vs. Gemini pro práci
Pokud porovnáváte Claude, ChatGPT a Gemini, kladete si správnou otázku. Je však snadné uvíznout v režimu „který je nejlepší?“. Pravdou je, že všechny tři jsou silné. Lepší otázkou je který z nich se hodí pro práci, kterou děláte nejčastěji – a jak váš tým AI ve skutečnosti denně používá.
Zde je praktický rozpis:
|Hlavní přednosti
|Uvažování, kódování, práce s dlouhým kontextem
|Široké znalosti, ekosystém pluginů
|Integrace Google Workspace, multimodální
|Styl psaní
|Jemné nuance, dobře se řídí stylovými příručkami
|Všestranný, konverzační
|Efektivní, faktický
|Nejlepší pro týmy používající
|Samostatný přístup k API, pracovní postupy kódování
|Různé potřeby pluginů
|Google Docs, Sheets, Gmail
Claude: Nejlepší pro dlouhé dokumenty, strukturovanou práci a pečlivé psaní
Claude vyniká zejména při náročných úkolech – například při práci s dlouhými soubory PDF, podrobnými specifikacemi, dokumenty s pravidly nebo vícestupňovým uvažováním, kde je třeba, aby model zůstal konzistentní.
Vyberte si Claude, pokud váš tým často:
- Čtení dlouhých textů + shrnutí
- Technické psaní a strukturované výstupy
- Vícestupňové plánování, kódování a práce spočívající v „sledování detailů“
- Pracujte tam, kde záleží na tónu a srozumitelnosti (dokumenty, e-maily, komunikace se zákazníky)
Kde to může být méně ideální: Pokud vaše práce závisí do značné míry na mnoha pluginech třetích stran nebo pokud chcete jediný ekosystém „vše v jedné aplikaci“.
ChatGPT: Nejlepší všestranný asistent + široké ekosystém
ChatGPT je často nejjednodušším výchozím nástrojem AI, protože je univerzální a široce používaný. Funguje dobře při psaní, brainstormingu, analýze a kódování. A je obzvláště silný, když potřebujete asistenta AI, který dokáže flexibilně přecházet mezi zcela odlišnými úkoly v jednom sezení.
Vyberte si ChatGPT, pokud chcete:
- Univerzální model „umí trochu všeho“
- Silná ideace, přepisování a iterace obsahu
- Rozsáhlý ekosystém nástrojů a integrací (v závislosti na plánu)
- Něco, co většina vašeho týmu již umí používat
Kde to může být méně ideální: Dlouhé, vícestupňové pracovní postupy mohou být bez jasné struktury chaotické a kvalita se může lišit v závislosti na tom, jak přesně zadáte pokyny.
Gemini: Nejlepší volba, pokud používáte Google Workspace
Gemini je skvělou volbou pro týmy, které jsou již hluboce zakotveny v ekosystému Google. Je obzvláště užitečné, pokud pracujete v Docs, Gmailu, Slides nebo Sheets a chcete mít podporu AI přímo tam.
Vyberte Gemini, pokud váš tým tráví většinu dne:
- Pracovní postupy Gmail + Google Docs
- Reporting a plánování s velkým množstvím tabulek
- Spolupráce a organizace souborů v prostředí Google
- Rychlé, „plynulé“ produktivní úkoly
Kde to může být méně ideální: Pokud většina kontextu a pracovních postupů vaší společnosti existuje mimo Google Workspace.
Mnoho týmů nakonec nevybere jen jeden model. Používají více modelů, v závislosti na práci, například jeden pro psaní + dokumenty a druhý pro výzkum nebo automatizaci.
Skutečným vítězstvím je zajistit, aby byl model, který používáte, snadno přístupný pro váš tým. Kvalita výstupu musí být také konzistentní. A většinu času ušetříte tím, že AI propojíte s prací, kterou má podporovat.
Na druhou stranu, když váš tým nakonec používá kombinaci všeho, může to vést k masivnímu rozrůstání AI – neplánovanému šíření nástrojů a platforem AI bez dohledu nebo strategie. Vzhledem k tomu, že 78 % zaměstnanců si do práce přináší vlastní nástroje AI, riskujete narušení bezpečnosti a roztříštění znalostí organizace napříč různými platformami.
📮ClickUp Insight: 22 % našich respondentů je stále opatrných, pokud jde o používání AI v práci. Z těchto 22 % se polovina obává o soukromí svých dat, zatímco druhá polovina si není jistá, zda může důvěřovat informacím, které jim AI poskytuje.
ClickUp řeší oba problémy přímo pomocí robustních bezpečnostních opatření a generováním podrobných odkazů na úkoly a zdroje u každé odpovědi. To znamená, že i ty nejopatrnější týmy mohou začít využívat zvýšení produktivity, aniž by se musely obávat o bezpečnost svých informací nebo spolehlivost výsledků.
Jak ClickUp Brain propojuje modely AI s vaším pracovním postupem
Většina nástrojů AI je skvělá v odpovídání na otázky – ale stále fungují mimo vaši práci. Získáte tedy užitečnou odpověď... a pak ji znovu zkopírujete do úkolů, přepíšete do dokumentu a hledáte kontext v různých záložkách.
ClickUp Brain to mění. Přináší AI přímo do vašeho pracovního prostoru, takže může využívat kontext, který již máte ve svých úkolech, dokumentech a konverzacích, a proměnit odpovědi v akci bez chaotického předávání.
Takto změní váš pracovní postup:
- Propojená AI: Můžete klást otázky týkající se vašich projektů a získávat odpovědi na základě vašich skutečných dat. Můžete například napsat @brain do komentáře k úkolu a požádat jej, aby shrnul vlákno nebo navrhl další kroky.
Propojená AI: Můžete klást otázky týkající se vašich projektů a získávat odpovědi na základě vašich skutečných dat. Můžete například napsat @brain do komentáře k úkolu a požádat jej, aby shrnul vlákno nebo navrhl další kroky.
- Přístup k více modelům: Přestaňte se trápit tím, který nástroj AI použít. ClickUp Brain vám umožňuje přístup k modelům Claude, ChatGPT a dalším z jediného rozhraní, takže si vždy můžete vybrat ten nejlepší pro daný úkol.
- AI v kontextu: Generujte obsah, shrnutí a akční položky přímo v dokumentu nebo úkolu ClickUp. Výsledek je již tam, kde má být – žádné kopírování a vkládání ani přepínání kontextu.
Přístup k více modelům: Přestaňte se trápit tím, který nástroj AI použít. ClickUp Brain vám umožňuje přístup k modelům Claude, ChatGPT a dalším z jediného rozhraní, takže si vždy můžete vybrat ten nejlepší pro daný úkol.
AI v kontextu: Generujte obsah, shrnutí a akční položky přímo v dokumentu nebo úkolu ClickUp. Výsledek je již tam, kde má být – žádné kopírování a vkládání ani přepínání kontextu.
- Automatizace s ohledem na práci: Propojte poznatky AI se svými pracovními postupy. Můžete například nastavit inteligentní automatizaci tak, aby AI analyzovala příchozí požadavky a automaticky je přiřazovala správnému členovi týmu.
Automatizace s ohledem na práci: Propojte poznatky AI se svými pracovními postupy. Můžete například nastavit inteligentní automatizaci tak, aby AI analyzovala příchozí požadavky a automaticky je přiřazovala správnému členovi týmu.
💡 Tip pro profesionály: Pokud chcete AI, která umí víc než jen odpovídat na otázky, ClickUp Super Agents jsou navrženi tak, aby fungovali jako lidští kolegové z AI, kteří žijí uvnitř vašich pracovních postupů. Dokážou vidět a pochopit, jak se práce propojuje napříč úkoly, dokumenty, chaty, schůzkami, plány a propojenými nástroji – takže jsou schopni provozovat pracovní postupy nepřetržitě s plným kontextem.
Na rozdíl od samostatných chatovacích nástrojů jsou Super Agents navrženy tak, aby fungovaly v rámci znalostí, oprávnění a omezení vaší společnosti, což je činí mnohem praktičtějšími pro reálnou týmovou práci.
Díky skutečně integrované AI eliminujete ztráty produktivity způsobené roztříštěností práce (neboli fragmentací práce mezi více aplikacemi). Obsah generovaný AI je okamžitě použitelný. Váš AI asistent se stane skutečným členem týmu, který rozumí tomu, na čem váš tým pracuje.
Od výběru modelu k reálnému rozmachu
Výběr správného modelu Claude je chytrým prvním krokem. Použijte Haiku pro rychlé úkoly, Sonnet pro většinu každodenní práce a Opus si schovejte pro případy, kdy potřebujete hluboké a komplexní uvažování. „Nejlepší“ model závisí stejně tak na vašich konkrétních potřebách jako na benchmarku v daném odvětví.
Ještě větší výhodou je však propojení AI s vaším skutečným pracovním postupem. Když má váš AI asistent k dispozici kompletní kontext vašich projektů, dokumentů a konverzací, přestává být pouhým nástrojem a stává se výkonným partnerem. Týmy, které integrují AI přímo do svých pracovních systémů, dosáhnou mnohem většího zvýšení produktivity než ty, které používají samostatné chatovací nástroje.
Jste připraveni vyzkoušet AI, která skutečně rozumí vaší práci? Začněte zdarma s ClickUp a uvidíte ten rozdíl.
Často kladené otázky (FAQ)
Ano, a toto je doporučený přístup. Jednoduché dotazy směrujte do Haiku, standardní práci do Sonnet a složité úlohy do Opus, abyste optimalizovali výkon i náklady.
Haiku je rychlejší a efektivnější pro rychlé a přímočaré dotazy, zatímco Sonnet nabízí silnější uvažování a nuance pro úkoly vyžadující větší hloubku. Většina týmů používá oba modely v závislosti na úkolu.
Opus 4. 5 je ideální pro složité úkoly s vysokými sázkami, jako je strategická analýza nebo vícestupňové kódování. Pro jednoduché dotazy budou stejně dobře fungovat Sonnet nebo Haiku.