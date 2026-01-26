Cartesia vs. Elevenlabs: [rok] Srovnání

Většina týmů vybírá platformu pro převod textu na řeč na základě seznamu funkcí a až příliš pozdě si uvědomí, že optimalizovali nesprávnou věc. Bleskurychlé odezvy nemají význam, pokud váš podcast zní roboticky, a hlasy ve studiové kvalitě jsou k ničemu, pokud váš chatbot má zpoždění půl sekundy!
Tento průvodce porovnává Cartesia AI a ElevenLabs na základě metrik, které skutečně určují, zda bude váš hlasový projekt úspěšný nebo neúspěšný, takže můžete přestat váhat a začít dodávat audio, které funguje.
Cartesia AI vs. ElevenLabs v kostce
K generování zvukového výstupu pomocí umělé inteligence potřebujete nástroj pro převod textu na řeč (TTS), ale vybrat ten správný může být složité. Trh je rozdělen na nástroje zaměřené na rychlost a nástroje zaměřené na kvalitu, a výběr nesprávného nástroje může váš projekt zmařit. To je jádro debaty Cartesia AI vs. ElevenLabs.
Pro zjednodušení zde uvádíme stručný přehled.
|Funkce/Kategorie
|Cartesia AI
|ElevenLabs
|Hlavní přednosti
|Hlasové interakce v reálném čase s nízkou latencí
|Ultrarealistický, emocionálně expresivní zvuk
|Nejlepší pro
|Hlasoví agenti, zákaznická podpora, telefonie
|Audioknihy, podcasty, profesionální dabing
|Latence
|~40 ms (Sonic 3)
|Vyšší (optimalizovaná kvalita)
|Hlasová knihovna
|Čisté hlasy s frekvencí 8 kHz zaměřené na telefonii
|Rozsáhlá knihovna s emocionální hloubkou
|Klonování hlasu
|Nástroje pro návrh hlasu
|Profesionální klonování hlasu
|Přizpůsobení
|Ovládání rychlosti/hlasitosti
|Teplota, emoční kontrola
|Ceny*
|Placené tarify začínají na 5 $/měsíc, fakturace probíhá měsíčně
|Placené tarify začínají na 5 $/měsíc, fakturace probíhá měsíčně
Správná volba závisí zcela na tom, zda potřebujete rychlost pro interakce v reálném čase nebo emocionální expresivitu pro vytváření poutavého obsahu.
Než se pustíme do technických detailů, je užitečné pochopit, jak tyto platformy pro převod textu na řeč zapadají do širšího kontextu aplikací umělé inteligence. Podívejte se na toto video, abyste prozkoumali různé případy použití umělé inteligence a zjistili, jak hlasová technologie mění průmyslová odvětví:
Přehled Cartesia AI
Cartesia AI je platforma pro převod textu na řeč navržená speciálně pro hlasové aplikace v reálném čase, kde je rozhodující minimální latence. Je ideální volbou pro interaktivní hlasovou AI, jako jsou boti zákaznické podpory, plánovače schůzek a telefonní asistenti, kteří musí být pohotoví.
V sázce je pro TTS velmi mnoho, protože lidé jsou velmi citliví na lidskou řeč. Každá milisekunda zpoždění způsobuje, že konverzace působí nepřirozeně a neohrabaně, což může uživatele frustrovat a vést k vysoké míře odchodů. Váš bot nakonec působí, no, jako bot. 🤖
Hlasoví agenti musí reagovat okamžitě, přičemž 85 % vedoucích pracovníků v oblasti zákaznických služeb nyní testuje konverzační AI v roce 2025.
Proto potřebujete platformu TTS, která je od základu navržena pro rychlost.
Toto je důvod, proč je Catesia AI tak rychlá:
- Modely Sonic: Hlasové modely Cartesia, včetně Sonic 2 a Sonic 3, jsou navrženy pro rychlou syntézu. Model Sonic 3 může dosáhnout latence pouhých 40 milisekund, což je dostatečně rychlé pro přirozenou konverzaci.
- Optimalizace telefonie: Hlasy jsou vyladěny pro 8kHz zvuk, což je standard pro telefonní linky. To snižuje šum na pozadí a zajišťuje srozumitelnost během hovorů, i když to znamená obětovat část bohatosti, kterou byste si přáli pro podcast.
- Přístup API-first: Platforma je vytvořena pro vývojáře, kteří potřebují integrovat řečové API do svých aplikací, nikoli pro tvůrce obsahu, kteří hledají jednoduché webové rozhraní.
Cartesia obětuje část emoční hloubky ve prospěch této neuvěřitelné rychlosti. Hlasy jsou čisté a profesionální, ale mohou postrádat nuance výraznosti potřebné pro vyprávění příběhů nebo přesvědčivý prodejní obsah.
Ceny Cartesia
Správa nákladů pro kontaktní centrum s velkým objemem může být bolestí hlavy, zejména s nepředvídatelnými cenami za znak. Cartesia používá cenový model založený na kreditech, který je navržen pro týmy s intenzivním využíváním. Cenová struktura obecně zahrnuje:
- Bezplatná úroveň: Stanovený počet kreditů pro vývojáře k testování API a vytváření prototypů
- Pro Plan: 5 $/měsíc
- Startup: 49 $/měsíc
- Cena: 299 $/měsíc
- Podnik: K dispozici jsou přizpůsobené cenové plány pro rozsáhlá nasazení, jako jsou kontaktní centra zpracovávající tisíce hovorů denně
Tento model je určen pro týmy s častými požadavky na API. Jako vždy byste si měli ověřit přesné sazby na webových stránkách Cartesia.
Přehled ElevenLabs
ElevenLabs je platforma pro převod textu na řeč, která je známá tím, že produkuje jedny z nejrealističtějších a emocionálně nejvýraznějších hlasů AI na trhu. Stala se průmyslovým standardem pro tvůrce obsahu, vydavatele a marketéry, kteří potřebují vysoce kvalitní zvuk, který zaujme posluchače.
Hlasové nahrávky generované umělou inteligencí pomocí softwaru pro hlasové nahrávky, které se používají v některých audioknihách a videích, mohou někdy znít plochě a roboticky. To vás zcela vytrhne ze zážitku. Pokud má váš obsah oslovit publikum na emocionální úrovni, obecný, bez života hlas prostě nestačí.
Potřebujete platformu TTS, která upřednostňuje realismus a emocionální hloubku před vším ostatním.
Zde je několik důvodů, proč je ElevenLabs nejlepší volbou pro kvalitní obsah:
- Knihovna expresivních hlasů: Platforma nabízí rozsáhlou sbírku předem připravených hlasů s širokou škálou tónů, přízvuků a emocionálních rozsahů.
- Profesionální klonování hlasu: Z pouhých několika minut zvukového záznamu můžete vytvořit téměř dokonalou digitální repliku konkrétního hlasu. To je ideální pro zachování konzistence značky nebo pro nahrávání oznámení pro celou společnost hlasem generálního ředitele.
- Podrobné ovládání emocí: Pomocí parametrů, jako je posuvník „teploty“, můžete jemně doladit, jak expresivní nebo zdrženlivý hlas zní, což vám dává kontrolu na úrovni režiséra, která může zlepšit přirozenost o 21 % díky úpravám prozódie.
- Generování dlouhých textů: ElevenLabs je optimalizován pro delší texty a zachovává přirozenou prozódii – rytmus a intonaci řeči – v celých kapitolách audioknihy.
Tento důraz na kvalitu s sebou nese vyšší latenci, což ho činí méně vhodným pro hlasové agenty v reálném čase. Pro předem nahraný obsah, jako jsou podcasty nebo videa s dabingem, však bezkonkurenční realismus stojí za delší dobu zpracování.
📮ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu.
Díky funkcím správy úkolů v ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Ceny ElevenLabs
Investice do prémiové kvality hlasu může být velkým závazkem, zejména pokud si nejste jisti, kolik znaků každý měsíc použijete. ElevenLabs nabízí stupňovitý model předplatného založený na omezení počtu znaků, takže si můžete vybrat plán, který odpovídá vašim produkčním potřebám.
Dostupné úrovně obvykle zahrnují:
- Zdarma
- Starter: 5 $/měsíc
- Tvůrce: 11 $/měsíc
- Pro: 99 $/měsíc
- Rozsah: 330 $/měsíc
- Podnikání: @1320/měsíc
- Enterprise: Plány na míru s vyhrazenou podporou pro potřeby na podnikové úrovni
Výkonná funkce Professional Voice Cloning je obvykle vyhrazena pro vyšší tarify. Díky své vynikající kvalitě je ideální pro jakýkoli projekt, kde je klíčový hlasový projev.
Porovnání funkcí Cartesia AI a ElevenLabs
Zde jsou konkrétní funkce, které jsou při výběru mezi těmito dvěma platformami nejdůležitější. Každé srovnání funkcí obsahuje stručné hodnocení, které vám pomůže rychleji se rozhodnout. 🛠️
Kvalita hlasu a přirozenost
Při tvorbě zvukového obsahu je hlas tím nejdůležitějším. Čistý, profesionální hlas může být ideální pro telefonní menu, ale při vyprávění kriminálního thrilleru by zněl podivně!
- Cartesia AI: Produkuje čisté a profesionálně znějící hlasy. Jsou optimalizovány pro srozumitelnost v telefonním prostředí, což znamená, že překonávají hluk v pozadí při telefonním hovoru. Kvalita zvuku je spolehlivá, ale může působit mírně mechanicky, takže se nejlépe hodí pro transakční konverzace, kde je hlavním cílem předání informací.
- ElevenLabs: Známý výrobou některých z nejvíce lidských hlasů AI na trhu. Zvuk zahrnuje přirozeně znějící dechové vzorce, jemné inflexe a autentické emocionální nuance. Vyniká v předávání specifického tónu, ať už se jedná o vřelý a přátelský hlas pro prodejní hovor nebo autoritativní hlas pro školicí modul.
🏆 Verdikt: ElevenLabs vítězí v čisté kvalitě hlasu a přirozenosti. Cartesia zvolte pouze v případě, že je pro vás důležitější srozumitelnost v hlučném telefonním prostředí než emoční hloubka.
Latence a rychlostní výkon
V případě konverzace v reálném čase zvyšuje latence 500 ms překrývání hlasů a ticho, což způsobuje, že konverzace působí nepřirozeně. Pokud váš hlasový agent AI nedokáže držet krok, uživatelé budou frustrovaní a zavěsí.
- Cartesia AI: Vytvořeno pro aplikace v reálném čase, kde je nízká latence nezbytná. Jeho model Sonic 3 dokáže generovat zvuk za pouhých 40 milisekund, což umožňuje přirozený konverzační tok. Používá streamování zvuku, takže uživatelé slyší odpověď téměř okamžitě.
- ElevenLabs: Upřednostňuje kvalitu zvuku před rychlostí, což má za následek vyšší latenci. Ačkoli je jeho model Flash v2. 5 rychlejší, stále není dostatečně rychlý pro většinu hlasových agentů v reálném čase, kteří vyžadují dobu odezvy pod 100 ms. Je vhodnější pro dávkové zpracování, kdy generujete celý zvukový soubor najednou.
🏆 Verdikt: Cartesia jednoznačně vítězí v rychlosti. Pokud vytváříte hlasového agenta v reálném čase nebo interaktivní telefonní systém, je nízká latence nezbytná.
Funkce klonování hlasu
Někdy předem připravený hlas nestačí. Možná budete potřebovat replikovat hlas konkrétní osoby, abyste zachovali konzistenci značky, nebo vytvořit jedinečný hlas pro určitou postavu.
- Cartesia AI: Nabízí nástroje pro „design hlasu“, které vám umožňují přizpůsobit stávající hlasy úpravou parametrů, jako je rychlost a hlasitost. Nenabízí však skutečné klonování hlasu na základě zvukového vzorku.
- ElevenLabs: Jeho funkce Professional Voice Cloning dokáže vytvořit téměř dokonalou digitální repliku hlasu z pouhých několika minut vysoce kvalitního zvuku. To je neuvěřitelně užitečné pro vytvoření konzistentního hlasu značky ve všech vašich zvukových obsazích. Klonované hlasy si dokonce zachovávají svůj emocionální rozsah.
🏆 Verdikt: ElevenLabs je jasným vítězem v oblasti klonování hlasu. Pokud potřebujete vytvořit vlastní hlas značky nebo replikovat řeč konkrétní osoby, je tato technologie mnohem výkonnější.
Přizpůsobení hlasu a ovladatelnost
Jakou míru kontroly nad konečným výkonem potřebujete? Některé týmy chtějí jednoduchý a spolehlivý výstup, zatímco jiné potřebují řídit hlas AI jako herce.
- Cartesia AI: Udržuje věci jednoduché díky přímému ovládání rychlosti a hlasitosti. Díky menšímu počtu hlasových modelů, ze kterých si můžete vybrat, je rozhodování méně únavné a ovládání je přátelské k vývojářům.
- ElevenLabs: Nabízí detailní ovládání s parametry „teploty“ (jak expresivní je hlas) a „stability“ (jak konzistentní je). To vám umožňuje nasměrovat hlas tak, aby zněl šťastně, smutně nebo naléhavě, ale také s sebou nese strmější křivku učení.
🏆 Verdikt: ElevenLabs nabízí podrobnější ovládání. Cartesia je lepší volbou pro týmy, které chtějí spolehlivé a konzistentní výsledky, aniž by musely upravovat desítky nastavení.
Podpora jazyků a hlasová knihovna
Vyžaduje váš projekt více jazyků nebo specifické regionální přízvuky? Rozsah a rozmanitost hlasové knihovny může být rozhodujícím faktorem.
- Cartesia AI: Podporuje více jazyků s hlasy, které jsou speciálně optimalizovány pro telefonování. Knihovna je více zaměřená a upřednostňuje srozumitelnost při telefonních hovorech před širokým výběrem přízvuků.
- ElevenLabs: Pyšní se rozsáhlou knihovnou hlasů zahrnující řadu jazyků, přízvuků a stylů mluvy. Pravidelně přidává nové hlasy a podporuje dokonce i vícejazyčné klonování hlasů, díky čemuž klonovaný hlas hovoří plynule v různých jazycích.
🏆 Verdikt: ElevenLabs má větší a rozmanitější knihovnu hlasů. Zatímco výběr Cartesia je dostačující pro mnoho obchodních aplikací, týmy, které potřebují specifické přízvuky nebo široké jazykové pokrytí, najdou více možností u ElevenLabs.
Cartesia AI vs. ElevenLabs na Redditu
Skuteční uživatelé nabízejí cenný pohled, který přesahuje seznamy funkcí.
Jeden uživatel na r/TextToSpeech, který diskutoval o použití Cartesia pro videohry, řekl:
Vytváříme videohry typu voice-to-voice, takže pro nás jsou nejdůležitější latence a cena, ale existuje minimální úroveň kvality, kterou jsme ochotni akceptovat. Používáme Cartesia Sonic. Latence pod 200 ms, cena asi 2 $/hod. (mnohem levnější než mnoho komerčních alternativ). Založeno na klonování hlasu. Ovládání přehrávání. Je to nejlepší řešení, které jsme našli pro naše velmi specifické požadavky.
Naopak uživatel na r/selfpublish se podělil o své zkušenosti s projektem namlouvání:
V práci jsem musel nějakou dobu používat ElevenLabs a využil jsem této příležitosti k otestování nástroje na svých vlastních textech. Nejlepší pochvalu, kterou mu mohu dát, je, že se jedná o skvělý nástroj pro revize. Často používám funkce převodu textu na řeč v Microsoft Word, aby mi byly přečteny mé kapitoly, což mi pomáhá identifikovat překlepy a nevhodné věty, které bych jinak nezachytil. ElevenLabs je v tomto ohledu mnohonásobně lepší než Word.
Internet dosáhl konsensu. Vývojáři interaktivních systémů chválí rychlost Cartesia, zatímco tvůrci obsahu, kteří potřebují vysoce kvalitní a expresivní zvuk, téměř vždy preferují ElevenLabs.
Seznamte se s ClickUp – nejlepším způsobem, jak využít Cartesia AI vs. ElevenLabs
Výběr nástroje TTS je jen jedním z mnoha dílků skládačky. Váš tým stále musí žonglovat se skripty v jedné aplikaci, zpětnou vazbou v jiné a projektovými plány v tabulce. Tato roztříštěnost práce – fragmentace pracovních činností mezi více nesouvislými nástroji, které spolu nekomunikují – vytváří chaotický, nesouvislý pracovní postup, při kterém se ztrácí kontext, nedodržují se termíny a narůstá frustrace.
Eliminujte rozptýlenou práci tím, že celý proces tvorby obsahu přesunete do ClickUp, konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí: jediné platformy, kde se spojují projekty, dokumenty a konverzace, poháněné kontextovou umělou inteligencí, která rozumí vaší práci.
Místo pouhého generování zvuku můžete spravovat celý životní cyklus svého obsahu – od nápadu po zveřejnění – na jednom místě.
Odstraňte roztříštěné dokumenty a spolupracujte v reálném čase s ClickUp Docs. Pište, upravujte a spolupracujte na skriptech a poznámkách k pořadem na stejném místě, kde spravujete své úkoly. Díky spolupráci v reálném čase mohou vaši autoři, redaktoři a hlasoví talenti pracovat společně a jakýkoli komentář lze proměnit v proveditelný úkol, takže se zpětná vazba nikdy neztratí.
S automatizací ClickUp můžete ukončit ruční předávání a neustálé kontroly stavu. Můžete nastavit jednoduchá pravidla pro automatizaci pracovního postupu. Například když se stav skriptu změní na „Schváleno“, můžete automaticky vytvořit nový úkol pro dabéra a informovat projektového manažera.
Proměňte roztříštěné poznámky z jednání na strukturované úkoly pomocí ClickUp AI Notetaker. Může se připojit k vašim jednáním, poskytnout kompletní přepis a videozáznam a vygenerovat shrnutí s klíčovými rozhodnutími a úkoly. Nyní jsou brainstormingové sezení a revize scénářů okamžitě zaznamenány a převedeny na úkoly.
Získejte okamžité odpovědi a rychleji vytvářejte návrhy obsahu pomocí ClickUp Brain. Protože má k dispozici kompletní kontext vašich úkolů, dokumentů a konverzací, může vám pomoci s vytvářením návrhů skriptů, shrnováním dlouhých vlákna zpětné vazby nebo odpovídáním na otázky týkající se stavu projektu. Brain můžete dokonce @zmínit v komentáři k úkolu, stejně jako kolegu z týmu.
A třešnička na dortu: ClickUp Super Agents.
Vytvořte superagenta se 100% pracovním kontextem, abyste mohli vytvořit první návrh svého audio skriptu a přiřadit jej svému odborníkovi na skripty. Vygenerujte svůj AI voiceover a poté nastavte svého agenta, aby úkol převzal do produkce. Když se stav změní na „Voiceover připraven“,
ClickUp nenahrazuje váš nástroj TTS, ale poskytuje zázemí pro celý váš pracovní postup při produkci zvuku.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Měli byste pro svůj tým zvolit Cartesia AI nebo ElevenLabs?
Zde je návod, jak se rozhodnout mezi těmito dvěma platformami.
- Vyberte si Cartesia AI, pokud: Vytváříte hlasové agenty v reálném čase, boty pro zákaznickou podporu nebo interaktivní telefonní systémy, kde je nejdůležitějším faktorem rychlost. Jeho nízká latence je bezkonkurenční.
- Vyberte si ElevenLabs, pokud: Vytváříte audioknihy, podcasty nebo videa s komentářem, kde je emocionální expresivita a kvalita hlasu rozhodující pro zaujetí publika. Jeho klonování hlasu je také mnohem lepší.
V mnoha případech může společnost dokonce používat oba nástroje – Cartesia pro infrastrukturu zákaznických služeb a ElevenLabs pro marketingový obsah.
Bez ohledu na to, kterou platformu TTS si vyberete, okolní pracovní postupy tvorby scénářů, zpětné vazby a sledování projektů vyžadují centrální uzel, aby bylo vše organizované. Silný hlas je účinný pouze tehdy, pokud je proces za ním bezproblémový.
Soustřeďte veškerou práci související s vaším hlasovým obsahem na jednom místě. Začněte ještě dnes zdarma s ClickUp.