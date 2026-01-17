12 nejlepších alternativ k Method CRM pro rok 2026

Method CRM funguje dobře, pokud vaše firma používá QuickBooks nebo Xero, ale jeho úzké zaměření na účetnictví může být omezující.
Možná zjistíte, že váš tým má potíže, když se proces nehodí do světa zaměřeného na účetnictví. To platí zejména v případě, kdy se uzavře obchod a začíná skutečná práce, což vás nutí přejít na jiný nástroj a opakovat stejné aktualizace na více platformách.
Tento průvodce rozebírá 12 alternativ k Method CRM, které řeší tento problém předávání, a porovnává jejich CRM funkce, automatizační schopnosti, funkce pro správu projektů a schopnost zachovat kontext zákazníka od prvního kontaktu až po konečné dodání.
Proč zvolit alternativy k Method CRM?
Když jsou vaše prodejní data na jednom místě a realizace projektů na jiném, ztrácíte dynamiku. Váš tým ztrácí čas ručním přenosem informací a celkový přehled o zákaznících se ztrácí v chaosu. Pokud se cítíte omezeni omezenými možnostmi přizpůsobení nebo nedostatkem robustních funkcí pro správu projektů, je čas zvážit alternativu.
Zde jsou hlavní důvody, proč byste mohli hledat změnu:
- Omezený integrační ekosystém: Kromě základních účetních integrací jsou vaše možnosti omezené, což ztěžuje propojení s dalšími nezbytnými nástroji.
- Žádné integrované řízení projektů: Můžete sledovat potenciální zákazníky, ale jakmile dojde k uzavření obchodu, musíte přejít do samostatného systému, abyste mohli spravovat samotnou práci, což vede k nesouladu.
- Základní automatizační funkce: Automatizace pracovních postupů postrádá výkon a flexibilitu potřebnou k zvládnutí složitých, vícestupňových procesů, jak váš tým roste.
- Obavy ohledně škálovatelnosti: Mnoho rostoucích týmů zjistilo, že rychle narazily na limity toho, co Method CRM dokáže, což je později nutí k obtížné migraci.
- Izolovaná data zákazníků: Vaše informace o zákaznících jsou uvězněny ve fázi prodeje a nepřecházejí přirozeně k týmům odpovědným za dodávky a podporu.
Moderní alternativy řeší tyto problémy poskytováním konvergovaných pracovních prostorů. Slučují vaše CRM, projekty, dokumenty a týmovou komunikaci na jednom místě, čímž eliminují roztříštěnost nástrojů, která vás zpomaluje.
📖 Číst více: 10 nejlepších příkladů CRM softwaru a jejich použití
Alternativy k Method CRM v kostce
Zde je stručné shrnutí:
|ClickUp
|AI Super Agents; Unified CRM & Projects; Automatizovaná konverze obchodů na projekty
|Všechny velikosti (týmy překlenující propast mezi prodejem a dodávkou)
|Navždy zdarma; k dispozici jsou také přizpůsobené plány
|Salesforce Sales Cloud
|Einstein AI; Massive AppExchange; Neomezené přizpůsobení
|Podnik (velké organizace s komplexními globálními prodejními cykly)
|Placené tarify od 25 $/uživatel/měsíc
|HubSpot CRM
|Nástroje pro inbound marketing; Bezplatné základní CRM; E-mailové sekvence
|Malé a střední podniky (marketingové týmy zaměřené na generování potenciálních zákazníků)
|Zdarma; placené tarify od 15 $/uživatel/měsíc
|Zoho CRM
|Zia AI; Canvas UI Studio; Součást balíčku Zoho One s více než 50 aplikacemi
|Malé podniky (týmy, které hledají pokročilé funkce za rozumnou cenu)
|Placené tarify od 14 $/uživatel/měsíc
|Pipedrive
|Vizuální kanban pipeline; výzvy založené na aktivitách; Smart Docs
|Malé a střední podniky (prodejní týmy zaměřené na dynamiku)
|Placené tarify od 19 $/uživatel/měsíc
|monday CRM
|Vizuální tabule bez kódu; Dashboardy napříč tabulemi; Vysoká flexibilita
|Všechny velikosti (týmy, které požadují vysoce vizuální, přizpůsobené pracovní postupy)
|Placené tarify od 12 $/uživatel/měsíc
|Dynamics 365
|Nativní pro Microsoft 365; analytika Power BI; synchronizace s LinkedIn
|Podnik (organizace, které již hluboce využívají produkty Microsoft)
|Placené tarify od 65 $/uživatel/měsíc
|Nutshell
|Integrovaný e-mailový marketing; Jednoduché pipeline; Automatizace pipeline
|Malé týmy (prodejní týmy, které se starají o vlastní marketingové aktivity)
|Placené tarify od 19 $/uživatel/měsíc
|Bigin od Zoho
|Zaměření na pipeline; Integrovaná telefonie; Webové formuláře
|Mikrotýmy/sólisté (noví uživatelé, pro které jsou standardní CRM systémy příliš složité)
|Zdarma; placené tarify od 9 $/měsíc
|ActiveCampaign
|Pokročilý nástroj pro automatizaci; Sledování webu; Hodnocení potenciálních zákazníků
|Marketingově zaměřené (týmy zaměřené na sofistikovanou e-mailovou komunikaci)
|Placené tarify od 15 $/měsíc
|Insightly
|Propojení vztahů; Integrované předávání projektů; Vlastní objekty
|Poskytovatelé služeb pro malé a střední podniky (týmy spravující dodávky projektů po prodeji)
|Placené tarify od 29 $/uživatel/měsíc
|Freshsales
|Freddy AI; Integrovaný telefon/e-mail; Prodejní sekvence
|Střední trh (Rychle rostoucí týmy využívající AI k hodnocení potenciálních zákazníků)
|Zdarma; placené tarify od 11 $/uživatel/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, na základě výzkumu a nezávisle na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy k Method CRM, které můžete použít
Každý nástroj jsme posoudili z pohledu největších výzev, kterým čelí uživatelé Method CRM. Naše hodnocení se zaměřilo na funkce CRM, snadnost integrace s jinými nástroji, funkce pro správu projektů a schopnost automatizovat pracovní postupy. Eliminujte roztříštěnost nástrojů pomocí jediného skutečně konvergovaného pracovního prostoru – ClickUp – zatímco jiné nástroje vynikají v konkrétních oblastech. ✨
1. ClickUp (nejlepší pro správu práce založenou na umělé inteligenci s integrovanými funkcemi CRM)
Method CRM funguje dobře, pokud se zaměřujete na sledování obchodů v rámci účetního systému. Problémy začínají v okamžiku uzavření obchodu. Údaje o zákaznících jsou uloženy v CRM, zatímco skutečná práce se odehrává jinde. Projekty začínají bez kontextu, dodavatelské týmy musí rekonstruovat očekávání a prodejní sliby jsou uloženy v e-mailech namísto v systému záznamů.
ClickUp je určen pro týmy, které chtějí spravovat celý životní cyklus zákazníka na jednom místě. Namísto toho, aby CRM a realizaci projektů považoval za samostatné fáze, ClickUp je propojuje v rámci jediného pracovního postupu. Potenciální zákazníci, obchody, dodávky, dokumentace a komunikace se nacházejí ve stejném pracovním prostoru, takže kontext nezmizí, když dojde ke změně vlastníka.
Během prodejní fáze týmy využívají strukturu CRM ClickUp ke sledování potenciálních zákazníků, účtů a příležitostí v pipelinech, které odrážejí skutečný průběh prodeje. Podrobnosti o zákaznících, hodnota obchodu, časové osy a poznámky zůstávají připojeny ke každému záznamu prostřednictvím vlastních polí, což prodejním a dodavatelským týmům poskytuje společný přehled o vývoji vztahu. Tím se eliminuje nutnost pozdějšího přetváření nebo přehodnocování informací.
Jakmile je obchod označen jako uzavřený, nastupuje automatizace. ClickUp Automations dokáže okamžitě převést obchod na dodávkový projekt, přiřadit vlastníky, nastavit časové harmonogramy a informovat příslušné týmy bez nutnosti ruční koordinace. Namísto spoléhání se na předávání úkolů nebo následné zprávy systém zajišťuje, že práce začne okamžitě s jasným rozdělením odpovědností a očekávání.
ClickUp Super Agents tento bezobslužný přístup ještě více rozšiřují . Mohou pomoci třídit příchozí požadavky, generovat aktualizace úkolů, zpracovávat rutinní následné kroky a posouvat práci vpřed na základě předem definovaných pravidel nebo kontextu. To snižuje potřebu neustálých kontrol a aktualizací stavu, což týmům umožňuje soustředit se na provádění namísto koordinace.
V průběhu práce zůstává ClickUp operačním centrem. Úkoly, závislosti a milníky jsou uloženy společně s informacemi o zákaznících, zatímco ClickUp Brain pomáhá týmům rychle pochopit, co se děje v rámci obchodů a projektů. Umí shrnout aktivity, odhalit rizika a poskytnout okamžitý kontext, aniž by bylo nutné prohledávat záznamy nebo dashboardy.
Spolupráce a uchovávání znalostí probíhá tam, kde se již práce odehrává. Smlouvy, návrhy, provozní příručky a dodací listy jsou dokumentovány v ClickUp Docs a přímo propojeny s úkoly a zákazníky. Konverzace probíhají v ClickUp Chat, kde jsou propojeny s prací, na kterou odkazují, namísto toho, aby byly roztříštěny napříč různými nástroji. Je to vaše CRM plus vrstva provádění založená na umělé inteligenci, podporovaná hlubokým kontextem!
Nejlepší funkce ClickUp
- Šablona ClickUp CRM: Získejte připravený rámec pro správu prodejního procesu, který obsahuje přizpůsobitelné fáze pro potenciální zákazníky, účty a obchody, takže můžete okamžitě začít sledovat pokrok.
- ClickUp Brain: Využijte vestavěného asistenta AI k přípravě návrhů komunikace se zákazníky, shrnutí historie obchodů a získání inteligentních návrhů na základě vašich CRM dat – to vše v rámci ClickUp.
- ClickUp Automations: Vytvářejte vlastní pracovní postupy bez nutnosti programování, abyste mohli automaticky přesouvat obchody mezi jednotlivými fázemi, přiřazovat následné úkoly nebo odesílat oznámení, když se změní stav obchodu.
- Dashboardy ClickUp: Vytvářejte vizuální prodejní dashboardy pro sledování klíčových metrik, jako je hodnota pipeline, míra konverze a výkonnost týmu, pomocí dat v reálném čase z vašeho pracovního prostoru.
- Vlastní pole ClickUp: Přizpůsobte svůj CRM přesně vašim procesům přidáním flexibilních polí pro sledování všech potřebných dat, jako je hodnota obchodu, zdroj potenciálního zákazníka nebo data obnovení smlouvy.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Zajistěte plynulý tok informací o zákaznících od prodeje po dodání tím, že sjednotíte CRM, projektové řízení, dokumenty a týmovou komunikaci do jedné platformy.
- Nativní funkce AI s ClickUp Brain: AI rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru, aby automatizovala úkoly, navrhovala komunikaci a poskytovala přehledy bez nutnosti použití nástrojů třetích stran.
- Vysoce přizpůsobitelné bez nutnosti programování: Můžete si vytvořit CRM, které přesně odpovídá vašemu pracovnímu postupu, pomocí vlastních polí, stavů a automatizací, aniž byste potřebovali pomoc vývojáře.
Nevýhody:
- Naučte se pracovat s vysoce přizpůsobitelnými platformami
- Mobilní aplikace má méně funkcí než desktopová verze.
- Pokročilé, vícestupňové automatizace vyžadují počáteční čas na nastavení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Recenze uživatele říká:
ClickUp je extrémně univerzální a umožňuje mi vytvářet řešení prakticky pro jakýkoli obchodní případ nebo proces. Automatizace a agenti AI jsou také velmi výkonní! Mohu nastavit automatické akce pomocí logiky nebo pomocí výzev AI, aby prováděly téměř jakoukoli akci v ClickUp, kterou si dokážu představit. A nakonec tempo aktualizací produktu. Každý měsíc dochází k opravdu významným aktualizacím funkcí a společnost značně investuje do svého růstu.
ClickUp je extrémně univerzální a umožňuje mi vytvářet řešení prakticky pro jakýkoli obchodní případ nebo proces. Automatizace a agenti AI jsou také velmi výkonní! Mohu nastavit automatické akce pomocí logiky nebo pomocí výzev AI, aby prováděly téměř jakoukoli akci v ClickUp, kterou si dokážu představit. A konečně, tempo aktualizací produktu. Každý měsíc dochází k opravdu významným aktualizacím funkcí a společnost investuje značné prostředky do svého růstu.
2. Salesforce Sales Cloud (nejlepší pro CRM na podnikové úrovni s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení)
Pokud máte pocit, že vaše firma přerostla jednodušší strukturu Method CRM a narážíte na omezení v oblasti přizpůsobení, Salesforce je alternativou na podnikové úrovni. Váš komplexní prodejní proces je nucen do rigidního systému a nemůžete vytvořit specifické pracovní postupy, které vaše organizace potřebuje k efektivnímu škálování. To je běžný problém rostoucích firem, které potřebují více výkonu.
Salesforce Sales Cloud je navržen tak, aby tento problém vyřešil tím, že nabízí téměř neomezené možnosti přizpůsobení. Na rozdíl od Method CRM, který je postaven na QuickBooks, je Salesforce platforma, na které můžete stavět. Díky platformě Lightning a tržišti AppExchange můžete vytvořit CRM, které dokonale odráží vaše jedinečné a komplexní prodejní operace a integruje se s téměř jakýmkoli jiným obchodním systémem, který používáte.
Umělá inteligence s názvem Einstein pomáhá s prediktivním hodnocením a prognózováním potenciálních zákazníků, zatímco její nástroje pro reporting vám poskytují hluboký vhled do všech aspektů vašeho prodejního cyklu. Tato síla však s sebou nese značnou složitost. Implementace Salesforce obvykle vyžaduje specializované administrátory nebo externí konzultanty, takže je vhodnější pro velké organizace, které mají prostředky na investice do nastavení a průběžné údržby.
Nejlepší funkce Salesforce Sales Cloud
- Einstein AI: Pomáhá prodejním týmům soustředit se na nejcennější potenciální zákazníky díky prediktivnímu hodnocení potenciálních zákazníků, přehledům o příležitostech a automatickému zaznamenávání aktivit.
- Ekosystém AppExchange: Rozšiřuje funkčnost daleko za hranice základního CRM díky tisícům předem připravených integrací a aplikací třetích stran.
- Lightning Platform: Umožňuje vytvářet vlastní aplikace, pracovní postupy a automatizace přizpůsobené komplexním podnikovým prodejním procesům.
- Pokročilé reportování a prognózy: Poskytuje hluboký vhled do stavu pipeline a prognóz příjmů díky vysoce přizpůsobitelným dashboardům a prognózám založeným na umělé inteligenci.
Výhody a nevýhody Salesforce Sales Cloud
Výhody:
- Rozsáhlé možnosti přizpůsobení a škálovatelnost pro komplexní potřeby podniků
- Rozsáhlý integrační ekosystém prostřednictvím AppExchange
- Špičkové funkce umělé inteligence s funkcí Einstein
Nevýhody:
- Strmá křivka učení, která vyžaduje vyhrazené administrativní zdroje
- Implementace je složitá a často vyžaduje najmutí konzultanta.
- Pro menší týmy může být příliš náročné a příliš drahé.
Ceny Salesforce Sales Cloud
- Starter Suite: 25 $ za uživatele za měsíc
- Pro Suite: 100 $ za uživatele za měsíc
- Podnik: 175 USD za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (více než 23 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 18 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Salesforce Sales Cloud?
Recenze uživatele říká:
Na Salesforce Sales Cloud se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace jak pro AI agenta, tak pro lidského SDR. Klíčová je jeho schopnost centralizovat data. Díky vysoké frekvenci použití může AI přesně identifikovat skutečně zajímavé potenciální zákazníky, na které může lidský SDR okamžitě reagovat. Díky snadnému použití a hladké implementaci systému jsme mohli okamžitě začít pracovat. Spolehlivá zákaznická podpora navíc zajišťuje rychlé řešení všech problémů. Tato hladká spolupráce je tím, co skutečně zvyšuje efektivitu a maximalizuje konverze.
Na Salesforce Sales Cloud se mi nejvíce líbí jeho hladká integrace jak pro AI agenta, tak pro lidského SDR. Klíčová je jeho schopnost centralizovat data. Díky vysoké frekvenci použití může AI přesně identifikovat skutečně zajímavé potenciální zákazníky, na které může lidský SDR okamžitě reagovat. Díky snadnému použití a hladké implementaci systému jsme mohli okamžitě začít pracovat. Spolehlivá zákaznická podpora navíc zajišťuje rychlé řešení všech problémů. Právě tato hladká spolupráce je skutečným motorem efektivity a maximalizuje konverze.
3. HubSpot CRM (nejlepší bezplatný CRM systém s automatizací marketingu)
Je cena plně vybaveného CRM překážkou pro váš tým? Možná se cítíte v pasti, protože buď platíte za nástroj s více funkcemi, než potřebujete, nebo přicházíte o důležitou automatizaci marketingu, protože je příliš drahá. To je běžná frustrace malých podniků a startupů, které hledají výkonné, ale dostupné řešení.
HubSpot CRM řeší tento problém přímo svým oblíbeným freemium modelem. Základní CRM je zcela zdarma bez omezení počtu uživatelů, což z něj činí atraktivní volbu pro týmy opouštějící Method CRM, které si chtějí platformu vyzkoušet, než se finančně zaváží.
Nástroj obsahuje integrované marketingové nástroje, včetně e-mailových sekvencí, vstupních stránek a pracovních postupů pro péči o potenciální zákazníky, které propojují vaše kampaně přímo s vašimi záznamy CRM. Rozhraní je přehledné a intuitivní, což umožňuje rychlé osvojení. Mějte na paměti, že ačkoli je bezplatný CRM velkorysý, přístup k pokročilejším funkcím prodeje a marketingu vyžaduje upgrade na placené „Huby“, které se mohou stát nákladnými, jakmile se váš tým rozroste.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Bezplatné základní CRM: Získejte správu kontaktů, sledování obchodů a základní reportování bez nákladů pro neomezený počet uživatelů.
- Integrace Marketing Hub: Dosáhněte úplné viditelnosti celého funnelu díky hladkému propojení vašich marketingových kampaní a prodejního pipeline.
- E-mailové sekvence a pracovní postupy: Vytvářejte automatizované sekvence následných kroků a pracovní postupy pro péči o potenciální zákazníky přímo v CRM.
- Plánovač schůzek: Použijte integrovaný plánovací nástroj, který se synchronizuje s vaším kalendářem a automaticky zaznamenává schůzky do záznamů kontaktů.
Výhody a nevýhody HubSpot CRM
Výhody:
- Velkorysý bezplatný tarif bez omezení počtu uživatelů pro základní funkce CRM.
- Vynikající funkce automatizace marketingu pro týmy zaměřené na příchozí komunikaci
- Intuitivní rozhraní, které vyžaduje minimální zaškolení.
Nevýhody:
- Přístup k pokročilým funkcím vyžaduje nákladné upgrady na různé huby.
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s alternativami na podnikové úrovni omezenější.
- Platforma může působit omezujícím dojmem, protože vaše prodejní procesy se stávají složitějšími.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Základní zákaznická platforma: Od 16 $ měsíčně
- Profesionální zákaznická platforma: Od 1 300 USD měsíčně
- Enterprise Customer Platform: Od 4 300 USD měsíčně
Hodnocení a recenze HubSpot CRM:
- G2: 4,4/5 (více než 29 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot CRM?
Recenze uživatele říká:
Nastavení bylo snadné, i když jsem HubSpot nikdy předtím nepoužíval. Poskytuje mnoho užitečných funkcí, od správy našeho prodejního kanálu až po automatizaci pracovních postupů. Je to také naše databáze zákazníků. Líbí se mi, že má mnoho snadných integrací, takže můžeme komunikovat s jinými platformami, které používáme. Zákaznická podpora je velmi rychlá a užitečná.
Nastavení bylo snadné, i když jsem HubSpot nikdy předtím nepoužíval. Poskytuje mnoho užitečných funkcí, od správy našeho prodejního kanálu až po automatizaci pracovních postupů. Je to také naše databáze zákazníků. Líbí se mi, že má mnoho snadných integrací, takže můžeme komunikovat s jinými platformami, které používáme. Zákaznická podpora je velmi rychlá a nápomocná.
📖 Číst více: Jak úspěšně implementovat systém CRM
4. Zoho CRM (nejlepší pro malé podniky, které hledají cenově dostupné CRM)
Pokud hledáte výkonnější řešení než Method CRM, ale máte obavy z vysokých nákladů na podniková řešení, možná se cítíte být v pasti. To je častý problém malých a středních podniků, které se snaží konkurovat větším hráčům.
Zoho CRM je lídrem v této oblasti a nabízí komplexní sadu funkcí CRM za výrazně dostupnější ceny. Týmům, které opouštějí Method CRM kvůli nákladům nebo omezeným funkcím, nabízí Zoho více funkcí za každou utracenou korunu. Jeho AI asistentka Zia pomáhá s hodnocením potenciálních zákazníků a předpovědí obchodů, zatímco funkce Blueprint umožňuje vytvářet vizuální pracovní postupy pro standardizaci prodejního procesu.
Zoho CRM je navíc součástí širšího ekosystému Zoho One, který spojuje CRM s desítkami dalších obchodních aplikací. Vytváří tak hluboce integrovanou sadu pro týmy, které chtějí konsolidovat své softwarové vybavení nad rámec pouhého CRM a pokrýt vše od financí po lidské zdroje v rámci jediného předplatného.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Asistent Zia AI: Získejte pomoc s hodnocením potenciálních zákazníků, předpovědí obchodů a detekcí anomálií, aby váš tým mohl efektivně stanovovat priority svých činností.
- Automatizace procesů podle plánu: Pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů standardizujte své prodejní procesy a zajistěte konzistentnost v rámci celého týmu.
- Canvas design studio: Přizpůsobte vzhled a chování rozhraní CRM podle preferencí svého týmu, aniž byste museli psát jakýkoli kód.
- Integrace ekosystému Zoho: Plynule se propojte s aplikacemi Zoho Books, Projects, Desk a desítkami dalších aplikací v sadě Zoho.
Výhody a nevýhody Zoho CRM
Výhody:
- Vynikající hodnota, komplexní funkce za velmi konkurenceschopné ceny
- Silné funkce umělé inteligence s Zia jsou k dispozici ve všech placených tarifech.
- Rozsáhlý ekosystém pro týmy, které chtějí plně integrované obchodní aplikace.
Nevýhody:
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s modernějšími platformami CRM.
- Některé z nejpokročilejších funkcí jsou vyhrazeny pro vyšší úrovně tarifů.
- Doba odezvy zákaznické podpory se může lišit v závislosti na úrovni vašeho tarifu.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 700 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho CRM?
Recenze uživatele říká:
Zoho CRM vyniká jako spolehlivá a cenově dostupná volba, zejména pro malé a střední podniky. Jeho intuitivní rozhraní usnadňuje navigaci, i když zvládnutí některých pokročilejších funkcí může vyžadovat trochu více času. Proces nastavení je snadný, pomáhají mu jasné pokyny a hotové šablony, které usnadňují práci. Zoho CRM je navržen pro každodenní použití a vyniká ve správě průběžných prodejních aktivit a vztahů se zákazníky. Platforma nabízí robustní sadu funkcí, včetně automatizace, analytiky a poznatků založených na umělé inteligenci, které všechny přinášejí značnou hodnotu. Zákaznická podpora je obecně rychlá, ale kvalita pomoci se může lišit v závislosti na úrovni vašeho předplatného. Integrace s jinými produkty Zoho a službami třetích stran je plynulá a flexibilní, což z Zoho CRM činí univerzální řešení pro různé obchodní požadavky.
Zoho CRM vyniká jako spolehlivá a cenově dostupná volba, zejména pro malé a střední podniky. Jeho intuitivní rozhraní usnadňuje navigaci, i když zvládnutí některých pokročilejších funkcí může vyžadovat trochu více času. Proces nastavení je snadný, pomáhají mu jasné pokyny a hotové šablony, které usnadňují práci. Zoho CRM je navržen pro každodenní použití a vyniká ve správě průběžných prodejních aktivit a vztahů se zákazníky. Platforma nabízí robustní sadu funkcí, včetně automatizace, analytiky a poznatků založených na umělé inteligenci, které všechny přinášejí značnou hodnotu. Zákaznická podpora je obecně rychlá, ale kvalita pomoci se může lišit v závislosti na úrovni vašeho předplatného. Integrace s jinými produkty Zoho a službami třetích stran je plynulá a flexibilní, což z Zoho CRM činí univerzální řešení pro různé obchodní požadavky.
5. Pipedrive (nejlepší pro týmy zaměřené na prodej s vizuální správou pipeline)
Pokud vám váš CRM systém neposkytuje pokyny, co dělat dál, mohou obchodní zástupci ztratit soustředění a příležitosti mohou uvíznout na mrtvém bodě. Pipedrive byl vytvořen obchodníky právě za účelem řešení tohoto problému.
Jeho filozofie je zaměřena na prodej založený na aktivitách, což znamená, že vybízí váš tým, aby se soustředil na konkrétní akce – telefonáty, e-maily a schůzky –, které posouvají obchodní jednání vpřed. Středobodem platformy je vizuální Kanban pipeline, díky níž je postup obchodního jednání intuitivní a jeho správa uspokojivá.
Tento nástroj vám pomůže přesně vidět, co je třeba udělat pro každou transakci, a zajistí, že vám neunikne žádná následná akce. Je záměrně navržen jako čistě prodejní nástroj. To znamená, že i když vyniká v řízení pipeline, budete muset integrovat další nástroje pro robustnější řízení projektů nebo automatizaci marketingu.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Vizuální správa pipeline: Rozhraní Kanban s funkcí drag-and-drop usnadňuje sledování stavu každé transakce a dalších kroků, které je třeba podniknout.
- Prodej založený na aktivitách: Platforma vás vybízí k plánování aktivit pro každou transakci, čímž zajišťuje, že vaši obchodní zástupci budou postupovat konzistentně.
- Smart Docs: Zefektivněte svůj pracovní postup při tvorbě nabídek pomocí sledovatelných dokumentů, které obsahují elektronické podpisy a mohou být automaticky vyplňovány daty z CRM.
- AI Sales Assistant: Získejte proaktivní návrhy pro vaše další kroky, tipy pro zvýšení výkonu a přehled o vašich obchodech.
Výhody a nevýhody Pipedrive
Výhody:
- Mimořádně intuitivní vizuální pipeline, která vyžaduje minimální zaškolení.
- Přístup zaměřený na aktivity udržuje prodejní týmy orientované na akci a zodpovědné.
- Přehledné a čisté rozhraní, které uživatele nezahltí zbytečnými funkcemi.
Nevýhody:
- Omezené možnosti řízení projektů po uzavření prodeje
- Funkce automatizace marketingu vyžadují doplňky nebo integraci třetích stran.
- Reporting je méně přizpůsobitelný než u alternativ na podnikové úrovni.
Ceny Pipedrive
- Základní: 24 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 44 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 64 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 79 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 129 $/měsíc za použití
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Pipedrive?
Recenze uživatele říká:
Velmi zaměřené na správné činnosti, nikoli na zatěžující formuláře nebo zaškrtávací políčka. Integrace mezi přístupem z počítače a telefonu je okamžitá a opravdu užitečná. Používám ji každý den, ať jsem kdekoli. Po mnoha letech používání několika jiných CRM systémů jsem pevně přesvědčen, že Pipedrive je nejlepší pro mé potřeby, které se zaměřují na prodej s velkým množstvím následných služeb.
Velmi zaměřené na správné činnosti, nikoli na zatěžující formuláře nebo zaškrtávací políčka. Integrace mezi přístupem z počítače a telefonu je okamžitá a opravdu užitečná. Používám ji každý den, ať jsem kdekoli. Po mnoha letech používání několika jiných CRM systémů jsem pevně přesvědčen, že Pipedrive je nejlepší pro mé potřeby, které se zaměřují na prodej s velkým množstvím následných služeb.
📮 ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky eliminaci zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
6. monday CRM (nejlepší pro přizpůsobitelné pracovní postupy a týmovou spolupráci)
Pokud vás frustruje rigidní struktura Method CRM a přáli byste si vytvořit pracovní postup prodeje, který by vypadal a fungoval přesně podle vašich představ, nejste sami. Mnoho týmů zjistilo, že hotové CRM systémy je nutí přizpůsobit se, místo aby se přizpůsobily jejich jedinečným procesům.
monday CRM je postaveno na vysoce flexibilním systému monday.com Work OS a nabízí řešení pro týmy, které touží po vizuální a strukturální svobodě. Pokud již používáte monday.com pro řízení projektů, bude se vám CRM jevit jako přirozené rozšíření. Jeho bezkódové rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje vytvořit vlastní CRM s tabulemi, sloupci a dashboardy, aniž byste potřebovali jakékoli technické znalosti.
Díky tomuto vizuálnímu přístupu můžete snadno přehlédnout celý prodejní proces a spolupracovat se svým týmem v reálném čase. Jelikož se však jedná o novější produkt postavený na obecné pracovní platformě, některé z pokročilých funkcí specifických pro prodej, které najdete v specializovaných CRM systémech, mohou být méně vyspělé nebo vyžadovat kreativní konfiguraci.
Nejlepší funkce monday CRM
- Vizuální CRM založené na tabulkách: Používejte vysoce přizpůsobitelné tabulky s více než 25 typy sloupců ke sledování všech prodejních dat, která si dokážete představit.
- Automatizace bez kódu: Vytvářejte výkonné automatizace pracovních postupů pomocí jednoduché logiky „if-then“ bez nutnosti vývojáře.
- Cross-board dashboards: Přeneste data z více prodejních a projektových tabulek do jednotných dashboardů pro kompletní přehled o celém životním cyklu zákazníka.
- Ekosystém monday.com: Hladká integrace s nástrojem monday pro správu práce zajišťuje plynulé předávání úkolů od prodejních týmů k projektovým týmům po prodeji.
Výhody a nevýhody monday CRM
Výhody:
- Vysoce vizuální a intuitivní rozhraní, které vyžaduje jen minimální zaškolení.
- Výjimečná flexibilita přizpůsobení bez nutnosti psát jakýkoli kód
- Silné funkce pro spolupráci, které jsou skvělé pro týmový prodej.
Nevýhody:
- Jako novější produkt CRM je jeho sada funkcí méně vyspělá než u zavedených konkurentů.
- Některé funkce specifické pro CRM mohou vyžadovat kreativní řešení pro jejich implementaci.
- Ceny za jednotlivá pracovní místa mohou vést k neočekávanému nárůstu nákladů s růstem vašeho týmu.
Ceny Monday CRM
- Základní: 12 $/měsíc na uživatele
- Standard: 17 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 28 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze monday CRM
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o monday CRM?
Recenze uživatele říká:
Absolutně miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky označuje e-maily klientům a potenciálním zákazníkům, což činí sledování neuvěřitelně efektivním. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi AI mi pomáhá snadno extrahovat důležité informace, jako jsou termíny následných kroků a důležité podrobnosti. Workflow Center je další vynikající funkcí, která nabízí vylepšenou automatizaci podobnou příkazům „if-this-then-that“, které posouvají mou práci vpřed a zabraňují stagnaci, což v konečném důsledku šetří čas i peníze.
Absolutně miluji funkci e-mailů a aktivit v monday CRM, která automaticky označuje e-maily klientům a potenciálním zákazníkům, což činí sledování neuvěřitelně efektivním. Tato automatizace v kombinaci s funkcemi AI mi pomáhá snadno extrahovat důležité informace, jako jsou termíny následných kroků a důležité podrobnosti. Workflow Center je další vynikající funkcí, která nabízí vylepšenou automatizaci podobnou příkazům „if-this-then-that“, které posouvají mou práci vpřed a zabraňují stagnaci, což v konečném důsledku šetří čas i peníze.
📖 Číst více: 10 strategií CRM pro správu vašeho podnikání
7. Dynamics 365 (nejlepší pro integraci do ekosystému Microsoft)
Používá vaše organizace již Microsoft? Pokud ano, pravděpodobně jste pocítili potíže při používání nástroje jako Method CRM, který není nativně propojen s Outlookem, Teams nebo SharePointem.
Dynamics 365 Sales je spolehlivým řešením tohoto problému. Je to přirozená volba CRM pro každou organizaci, která investovala do ekosystému Microsoft, a nabízí hladkou nativní integraci, kterou jiné platformy nemohou nabídnout. Nástroj se integruje s celou sadou podnikových aplikací Microsoft a poskytuje vašemu týmu jednotné prostředí.
Skutečná hodnota však spočívá v integraci s platformou Power Platform. Můžete použít Power BI pro pokročilou analytiku, Power Automate pro komplexní automatizaci pracovních postupů a Power Apps pro vytváření vlastních obchodních aplikací. Díky tomu se jedná o řešení zaměřené na podniky s odpovídající složitostí, které je nejvhodnější pro společnosti s odbornými znalostmi v oblasti správy prostředí Microsoft.
Nejlepší funkce Dynamics 365
- Nativní integrace Microsoft: Vyzkoušejte hlubokou, okamžitě použitelnou integraci s Outlookem, Teams, SharePointem a Excelem.
- Propojení s platformou Power Platform: Rozšiřte možnosti svého CRM pomocí dashboardů Power BI, workflow Power Automate a přizpůsobených aplikací Power Apps.
- Integrace LinkedIn Sales Navigator: Získejte integrované připojení k LinkedIn pro efektivní sociální prodej a výzkum potenciálních zákazníků.
- Informace založené na umělé inteligenci: Využijte analýzu vztahů, prediktivní skórování a inteligenci konverzace k usměrnění svých prodejních aktivit.
Výhody a nevýhody Dynamics 365
Výhody:
- Bezkonkurenční, hladká integrace pro organizace zaměřené na Microsoft
- Platforma Power Platform výrazně rozšiřuje možnosti bez nutnosti vlastního vývoje.
- Platforma obsahuje výkonné funkce umělé inteligence a analytiky.
Nevýhody:
- Implementace je složitá a obvykle vyžaduje specializované znalosti společnosti Microsoft.
- Uživatelské rozhraní může působit méně intuitivně než modernější alternativy CRM.
- Licenční model s několika moduly může být matoucí.
Ceny Dynamics 365
- Sales Professional: Od 65 $/měsíc
- Sales Enterprise: Od 105 $/měsíc
- Sales Premium: Od 150 $/měsíc
- Microsoft Relationship Sales: Od 162 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dynamics 365
- G2: 4,0/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 5 700 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Dynamics 365?
Recenze uživatele říká:
Dynamics 365 CRM používám především ke správě akreditací našich partnerů a k prohlížení jejich historie u nás jako zákazníků. Je neuvěřitelně užitečné mít všechny tyto informace na jednom místě, což usnadňuje sledování interakcí, udržování aktuálních záznamů a zajištění efektivní podpory našich partnerů. Nástroje pro vytváření reportů a integrace s aplikacemi Microsoft jsou skutečným plusem a výrazně usnadňují spolupráci.
Dynamics 365 CRM používám především ke správě akreditací našich partnerů a k prohlížení jejich historie u nás jako zákazníků. Je neuvěřitelně užitečné mít všechny tyto informace na jednom místě, což usnadňuje sledování interakcí, udržování aktuálních záznamů a zajištění efektivní podpory našich partnerů. Nástroje pro vytváření reportů a integrace s aplikacemi Microsoft jsou skutečným plusem a výrazně usnadňují spolupráci.
📖 Číst více: Jak řízení projektů CRM vede ke zlepšení pipeline
8. Nutshell (nejlepší pro jednoduché CRM s e-mailovým marketingem)
Nutshell kombinuje jednoduchý CRM systém s integrovanými funkcemi e-mailového marketingu. Je určen pro malé týmy, které chtějí jednoduchost, aniž by se musely vzdát základních nástrojů potřebných pro růst. Můžete vytvářet a odesílat e-mailové kampaně, automatizované sekvence a zpravodaje přímo z CRM systému, přičemž všechny vaše kontakty jsou automaticky synchronizovány.
Tento komplexní přístup vám ušetří čas i peníze.
Díky zaměření Nutshell na jednoduchost může postrádat některé pokročilé funkce přizpůsobení nebo reportování, které vyžadují větší organizace. Pro malé týmy však poskytuje přehledné a efektivní řešení pro správu prodeje a marketingu na jednom místě.
Nejlepší funkce Nutshell
- Integrovaný e-mailový marketing: Vytvářejte a odesílejte e-mailové kampaně a zpravodaje přímo ze svého CRM, takže již nepotřebujete samostatný nástroj.
- Automatizace pipeline: Nastavte automatické přiřazování potenciálních zákazníků, vytváření úkolů a postup v jednotlivých fázích na základě vámi definovaných spouštěčů.
- Osobní e-mailové sekvence: Posílejte automatizované individuální e-mailové sekvence pro personalizovanou komunikaci, kterou lze škálovat.
- Integrace Google Workspace: Využijte výhody hluboké integrace s Gmailem a Kalendářem Google pro plynulou synchronizaci e-mailů a plánování.
Klady a zápory Nutshell
Výhody:
- Kombinovaná funkce CRM a e-mailového marketingu eliminuje potřebu samostatných nástrojů.
- Přehledné a intuitivní rozhraní navržené pro rychlé osvojení malými týmy.
- Vynikající zákaznická podpora s vysoce reagujícím týmem
Nevýhody:
- Omezené možnosti pokročilého přizpůsobení
- Funkce pro vytváření reportů nejsou tak robustní jako u alternativ pro podniky.
- Méně integrací třetích stran ve srovnání s většími platformami
Ceny Nutshell
- Základní verze: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 32 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 67 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 89 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,3/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Nutshell?
Recenze uživatele říká:
Nutshell je pro prodejní týmy snadno přijatelný a lze jej skutečně používat na denní bázi. Rozhraní je přehledné, procesy jsou flexibilní a podporuje strukturovaný prodejní proces, aniž by působil těžkopádně nebo překomplikovaně. Poskytuje solidní přehled o obchodech a aktivitách, což usnadňuje řízení a koučování týmu.
Nutshell je pro prodejní týmy snadno přijatelný a lze jej skutečně používat každý den. Rozhraní je přehledné, procesy jsou flexibilní a podporuje strukturovaný prodejní proces, aniž by působil těžkopádně nebo překomplikovaně. Poskytuje dobrý přehled o obchodech a aktivitách, což usnadňuje řízení a koučování týmu.
9. Bigin by Zoho CRM (nejlepší pro malé týmy, které s CRM začínají)
Jste velmi malý tým nebo samostatný podnikatel, pro kterého jsou i „jednoduché“ CRM systémy, jako je Method CRM, příliš složité? Složitost, náklady a přetížení funkcemi většiny CRM platforem mohou být velkou překážkou pro ty, kteří teprve začínají.
Bigin by Zoho CRM vám může pomoci. Jedná se o základní CRM zaměřené na pipeline, které je navrženo speciálně pro malé týmy a jednotlivce, kteří s CRM začínají. Odstraňuje všechny složité funkce a soustředí se na to nejdůležitější: správu kontaktů a vizualizaci vašeho prodejního procesu. Díky tomu je ideálním prvním krokem pro ty, kteří opouštějí Method CRM a hledají něco mnohem jednoduššího.
S Biginem můžete nastavit více pipeline pro různé procesy, používat vestavěnou telefonii k volání a zaznamenávání hovorů a vytvářet webové formuláře pro získávání potenciálních zákazníků. Je navržen pro rychlé nastavení a okamžité použití.
Nejlepší funkce Bigin by Zoho CRM
- Více pipeline: Spravujte různé prodejní procesy, jako jsou nové obchody a obnovení, v samostatných, snadno srozumitelných vizuálních pipeline.
- Integrovaná telefonie: Provádějte a přijímejte hovory přímo v CRM, přičemž všechny aktivity se automaticky zaznamenávají.
- Webové formuláře: Vytvořte pro svůj web jednoduché formuláře pro získávání potenciálních zákazníků, které nové kontakty přímo vkládají do vašeho pipeline.
- Cesta k upgradu Zoho CRM: Snadno migrujte všechna svá data na plnohodnotnou platformu Zoho CRM, když váš tým přeroste možnosti Biginu.
Výhody a nevýhody Bigin by Zoho CRM
Výhody:
- Extrémně jednoduché a přehledné rozhraní určené pro nováčky v oblasti CRM.
- Rychlé nastavení, které vyžaduje minimální konfiguraci pro spuštění.
- Cenově dostupný vstupní bod pro velmi malé týmy a samostatné uživatele
Nevýhody:
- Možnosti přizpůsobení jsou ve srovnání s plně vybavenými CRM velmi omezené.
- Týmy pravděpodobně během jednoho nebo dvou let překročí jeho možnosti.
- K dispozici je méně integrací než u plné verze Zoho CRM.
Ceny Bigin by Zoho CRM
- Zdarma
- Express: Od 9 $/měsíc
- Premier: Od 15 $/měsíc
- Bigin 360: Od 21 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bigin by Zoho CRM
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Bigin by Zoho CRM?
Recenze uživatele říká:
Na Biginu se mi nejvíce líbí jeho jednoduchost a přehlednost. Umožňuje vám navrhovat vlastní pipeline a organizovat obchodní procesy bez složitosti větších CRM, což usnadňuje jeho přijetí týmem. Je velmi užitečný pro malé a střední podniky, které potřebují organizovat své prodejní pipeline, centralizovat informace a zlepšit sledování příležitostí. Přizpůsobení fází a polí umožňuje jeho přizpůsobení reálným procesům, aniž by uživatele zahlcovalo.
Na Biginu se mi nejvíce líbí jeho jednoduchost a přehlednost. Umožňuje vám navrhovat vlastní pipeline a organizovat obchodní procesy bez složitosti větších CRM, což usnadňuje jeho přijetí týmem. Je velmi užitečný pro malé a střední podniky, které potřebují organizovat své prodejní pipeline, centralizovat informace a zlepšit sledování příležitostí. Přizpůsobení fází a polí umožňuje jeho přizpůsobení reálným procesům, aniž by uživatele zahlcovalo.
10. ActiveCampaign (nejlepší pro e-mailový marketing s funkcemi CRM)
Je vaší hlavní výzvou péče o potenciální zákazníky prostřednictvím sofistikovaných e-mailových kampaní založených na chování? Pokud používáte Method CRM, pravděpodobně vás frustruje nedostatek marketingové automatizace.
ActiveCampaign řeší tento problém tím, že obrací tradiční model CRM naruby. Jedná se o výkonný nástroj pro automatizaci marketingu, který zahrnuje schopný CRM, což ho činí ideálním pro týmy, jejichž prodejní proces je silně závislý na e-mailové komunikaci. Jeho vizuální nástroj pro automatizaci je nejlepší ve své třídě a umožňuje vám vytvářet složité pracovní postupy, které reagují na otevření e-mailů, kliknutí na odkazy a návštěvy webových stránek.
Nástroj automaticky hodnotí potenciální zákazníky na základě jejich zapojení, přesně segmentuje vaše publikum a spouští úkoly pro váš prodejní tým, když se potenciální zákazník stane aktivním. Ačkoli jsou jeho funkce CRM solidní, jsou sekundární ve srovnání s jeho schopnostmi automatizace marketingu. Týmy, které potřebují hluboké a komplexní řízení prodejního procesu, mohou tento nástroj považovat za omezený ve srovnání se specializovaným CRM pro prodej.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Pokročilý nástroj pro automatizaci: Pomocí vizuálního nástroje pro tvorbu pracovních postupů můžete vytvářet složité automatizační sekvence spouštěné na základě chování.
- Sledování webu: Sledujte chování návštěvníků vašeho webu a spouštějte automatizace na základě toho, které stránky navštěvují.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Automaticky hodnotte své potenciální zákazníky na základě jejich zapojení a demografických údajů, abyste pomohli svému prodejnímu týmu stanovit priority při oslovování zákazníků.
- Doručitelnost e-mailů: Využijte silnou reputaci a výkonné nástroje pro doručitelnost, které zajistí, že vaše e-maily dorazí do schránky příjemce.
Výhody a nevýhody ActiveCampaign
Výhody:
- Špičkové funkce pro automatizaci marketingu
- Sofistikované funkce hodnocení potenciálních zákazníků a segmentace publika
- Vysoká míra doručitelnosti e-mailů a dobrá reputace
Nevýhody:
- Funkce CRM nejsou tak robustní jako u specializovaných CRM platforem.
- Rozhraní může být složité pro uživatele, kteří se soustředí pouze na úkoly CRM.
- Zvládnutí pokročilých automatizačních funkcí vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny ActiveCampaign
- Cena od 15 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ActiveCampaign?
Recenze uživatele říká:
ActiveCampaign je životně důležitou součástí mého podnikání. Bez něj by moje marketingové aktivity nebyly zdaleka tak úspěšné a já bych nebyl schopen včas zasílat potenciálním zákazníkům relevantní informace o mém programu. A Active Intelligence je jako mít ve svém marketingovém týmu výzkumníka trhu, copywritera, grafického designéra a konzultanta.
ActiveCampaign je životně důležitou součástí mého podnikání. Bez něj by moje marketingové aktivity nebyly zdaleka tak úspěšné a nebyl bych schopen včas zasílat potenciálním zákazníkům relevantní informace o mém programu. A Active Intelligence je jako mít ve svém marketingovém týmu marketéra, copywritera, grafického designéra a konzultanta.
📖 Číst více: Jak automatizovat pracovní postupy CRM
11. Insightly (nejlepší pro řízení projektů s integrací CRM)
Začíná vaše práce až po uzavření obchodu? Pro mnoho služebních podniků je prodejní proces pouze předehrou ke složitému projektu. Používání nástroje jako Method CRM vytváří významnou nesouvislost – v okamžiku, kdy je obchod označen jako „uzavřený“, jsou všechny cenné informace o zákazníkovi opomenuty a váš projektový tým musí začít od nuly v samostatném systému.
Insightly přesně tuto mezeru vyplňuje. Jedná se o CRM, které zahrnuje integrované řízení projektů a umožňuje vám převést získanou příležitost přímo na projekt jediným kliknutím. Všechny kontakty, e-maily a poznámky z prodejního procesu se přenesou, což eliminuje zdlouhavé předávání a zajišťuje, že váš dodavatelský tým má k dispozici kompletní informace.
Jeho funkce propojování vztahů vám umožňuje propojit kontakty, organizace, příležitosti a projekty, čímž získáte kompletní 360stupňový přehled o vašich vztazích se zákazníky. Insightly sice úspěšně překlenuje propast mezi prodejem a projekty, ale je třeba poznamenat, že ani jeho funkce CRM, ani funkce pro správu projektů nejsou tak propracované jako specializované, špičkové nástroje pro každou kategorii.
Nejlepší funkce Insightly
- Integrované řízení projektů: Převádějte získané příležitosti přímo do projektů, zachovávejte veškerý kontext zákazníků a eliminujte ruční přenos dat.
- Propojení vztahů: Propojte kontakty, organizace, příležitosti a projekty, abyste vizualizovali kompletní historii a síť vašich zákaznických vztahů.
- Postranní panel Gmailu a Outlooku: Přístup k datům CRM a protokolování e-mailů přímo z doručené pošty bez nutnosti přepínání mezi aplikacemi.
- Vlastní objekty: Vytvářejte vlastní datové struktury, které vyhovují specifickým informacím daného odvětví nebo jedinečným obchodním požadavkům.
Výhody a nevýhody Insightly
Výhody:
- Unikátní předávání CRM do projektu eliminuje ztrátu kontextu při uzavření obchodu.
- Silná vizualizace vztahů poskytuje ucelený obraz o zákazníkovi.
- Výhodné pro týmy, které potřebují jak CRM, tak základní projektové řízení.
Nevýhody:
- Ani funkce CRM, ani funkce pro správu projektů nejsou tak propracované jako specializované nástroje.
- Uživatelské rozhraní může působit zastarale ve srovnání s modernějšími alternativami.
- Možnosti automatizace jsou omezenější než u mnoha konkurentů.
Ceny Insightly
- CRM Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Insightly?
Recenze uživatele říká:
Na Insightly se mi nejvíce líbí, jak kombinuje CRM a řízení projektů v jedné platformě, takže můžete sledovat zákazníka od prvního kontaktu až po dodání. Je také velmi snadno použitelný, s přehlednými pracovními postupy a silnou integrací e-mailů a kalendáře.
Na Insightly se mi nejvíce líbí, jak kombinuje CRM a správu projektů v jedné platformě, takže můžete sledovat zákazníka od prvního kontaktu až po dodání. Je také velmi snadné jej používat, má přehledné pracovní postupy a silnou integraci e-mailů a kalendáře.
12. Freshsales (nejlepší pro hodnocení potenciálních zákazníků a automatizaci prodeje pomocí umělé inteligence)
Tráví vaši prodejci příliš mnoho času honbou za studenými kontakty a nedostatek času s potenciálními zákazníky, kteří jsou připraveni k nákupu?
Freshsales, součást ekosystému Freshworks, řeší tento problém pomocí svého AI asistenta Freddyho. Jedná se o moderní CRM, které pomáhá prodejním týmům pracovat chytřeji, nikoli tvrději. Freddy AI poskytuje prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků, informace o obchodech a doporučení nejvhodnějších dalších kroků, což vašemu týmu umožňuje soustředit energii na příležitosti, které mají největší šanci na uzavření.
Kromě svých funkcí umělé inteligence obsahuje Freshsales také integrované telefonní a e-mailové nástroje, které vám umožňují komunikovat s potenciálními zákazníky a zaznamenávat všechny aktivity, aniž byste museli opustit CRM. Navíc se nativně integruje s dalšími produkty Freshworks, jako je Freshdesk, což z něj činí skvělou volbu pro týmy, které již používají sadu Freshworks pro zákaznickou podporu nebo marketing.
Nejlepší funkce Freshsales
- Freddy AI: Získejte prediktivní hodnocení potenciálních zákazníků, přehledy o obchodech a inteligentní doporučení v průběhu celého prodejního procesu.
- Integrovaný telefon a e-mail: Využijte nativní funkce volání a e-mailu s automatickým zaznamenáváním a sledováním veškeré komunikace.
- Prodejní sekvence: Vytvářejte automatizované sekvence pro více kanálů, které kombinují e-maily, telefonní hovory a úkoly, aby bylo zajištěno konzistentní sledování.
- Ekosystém Freshworks: Využijte výhody nativní integrace s Freshdesk, Freshmarketer a dalšími produkty v sadě Freshworks.
Výhody a nevýhody Freshsales
Výhody:
- Silné funkce umělé inteligence jsou dostupné za přijatelné ceny střední třídy.
- Integrované komunikační nástroje snižují potřebu samostatných dialerů nebo e-mailových klientů.
- Přehledné, moderní rozhraní s intuitivní navigací
Nevýhody:
- Rozsah funkcí Freddy AI se výrazně liší v závislosti na úrovni vašeho tarifu.
- Má méně integrací třetích stran než některé větší platformy CRM.
- Možnosti přizpůsobení reportů jsou omezenější než u alternativ na podnikové úrovni.
Ceny Freshsales
- Růst: 11 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 47 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 71 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 600 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Freshsales?
Recenze uživatele říká:
Líbí se mi, jak je Freshsales nákladově efektivní; za danou cenu získáte celou sadu s mnoha funkcemi, jako jsou sekvence a hromadné odesílání e-mailů. Vše bylo opravdu snadné nastavit, protože poskytuje podrobné pokyny. Vytvořili jsme pole pro účty a společnost a Freshsales poskytuje šablony pro další věci. Otestovali jsme funkčnost e-mailů bez připojení schránek a poté jsme je otestovali s nastavením DKIM, SPF a DMARC na Freshsales. Sekvence můžete použít k odesílání e-mailů podle určité logiky, například k odesílání následných e-mailů klientům, kteří e-maily otevřeli. Umožňuje vám odesílat automatizované e-mailové kampaně a díky hromadnému odesílání e-mailů můžeme odeslat jeden e-mail jako kampaň a přizpůsobit každý aspekt každého e-mailu.
Líbí se mi, jak je Freshsales nákladově efektivní; za danou cenu získáte celou sadu s mnoha funkcemi, jako jsou sekvence a hromadné odesílání e-mailů. Vše bylo opravdu snadné nastavit, protože poskytuje podrobné pokyny. Vytvořili jsme pole účtů a společnost a Freshsales poskytuje šablony pro další věci. Otestovali jsme funkčnost e-mailů bez připojení schránek a poté jsme je otestovali s nastavením DKIM, SPF a DMARC na Freshsales. Sekvence můžete použít k odesílání e-mailů pomocí určité logiky, například k odesílání následných e-mailů klientům, kteří e-maily otevřeli. Umožňuje vám odesílat automatizované e-mailové kampaně a díky hromadnému odesílání e-mailů můžeme odeslat jeden e-mail jako kampaň a přizpůsobit každý aspekt každého e-mailu.
📖 Číst více: Co je to CRM kampaň? Definice, výhody a příklady
Vylepšete své metody pomocí ClickUp
Method CRM funguje nejlépe, když je účetnictví středobodem vašich operací. Ale pro týmy, kde skutečná práce začíná až po podepsání smlouvy, tento model rychle selhává. Kontext se fragmentuje, dodávky se zpomalují a týmy nakonec spojují různé nástroje, jen aby udržely zákazníky v pohybu.
Nejlepší alternativy k Method CRM řeší tento problém tím, že propojují prodej, realizaci a spolupráci. Některé vynikají v řízení pipeline. Jiné se zaměřují na automatizaci marketingu nebo přizpůsobení podniku. Správná volba závisí na tom, kde vaše firma v současné době naráží na největší překážky.
Pokud je vaší největší výzvou předání od prodeje k dodání, ClickUp vyniká svým designem. Nesleduje pouze vztahy se zákazníky. Proměňuje je ve strukturovanou práci, automatizuje přechody a udržuje kontext neporušený od první konverzace až po konečné dodání.
Konečným cílem není nahradit Method CRM jiným izolovaným systémem. Cílem je vybrat systém, který podporuje skutečný způsob práce. Vyzkoušejte ClickUp a uvidíte, jak vám pomůže soustředit se na to podstatné!
Často kladené otázky
Ano, většina alternativ v tomto seznamu funguje nezávisle na účetním softwaru. Platformy jako ClickUp, HubSpot a Pipedrive nabízejí robustní funkce CRM bez nutnosti používat QuickBooks nebo Xero, i když mnoho z nich nabízí integraci účetnictví jako volitelné doplňky.
Method CRM je určen pro malé podniky, které používají QuickBooks, což z něj činí velmi specializovaný produkt. Salesforce je podniková platforma s rozsáhlými možnostmi přizpůsobení, která je pro malé týmy často příliš složitá a nákladná. Pro malé podniky, které nejsou vázány na QuickBooks, často představují alternativy jako ClickUp nebo Zoho CRM lepší rovnováhu mezi výkonem a cenovou dostupností.
Zaměřte se na vizualizaci pipeline, automatizaci workflow a flexibilitu integrace, protože to jsou oblasti, ve kterých může být Method CRM omezený. Nejdůležitější je hledat platformu, která propojí vaše CRM data s workflow projektového managementu, aby se eliminovala kontextová mezera mezi uzavřením obchodu a dodáním práce.