Jak se stát tvůrcem UGC: Kompletní průvodce pro začátečníky

K vydělávání peněz tvorbou obsahu nepotřebujete miliony sledujících. Stačí vám telefon, dobrý nápad a systém, který vám pomůže zvládnout obchodní stránku věci.
To je skutečná krása být tvůrcem UGC. Nehoníte se za smlouvami se značkami – vy je vytváříte. Značky vám platí za obsah, který vypadá a působí autenticky. Nepublikujete ho. Nemusíte být slavní. Stačí, když jste dobří.
Ačkoli videa mohou vypadat snadno, provozování podnikání v oblasti UGC snadné není. Rozptýlené zadání, zmeškané termíny, ztracené platby – když celý váš pracovní postup probíhá v deseti různých aplikacích, je snadné, aby vám něco uniklo.
V tomto průvodci se dozvíte, jak přesně začít jako tvůrce UGC, co značky hledají a jak vše spravovat – od nabídek po platby – bez chaosu pomocí ClickUp.
Šablona ClickUp Modern Social Media Calendar Template pomáhá tvůrcům a marketingovým týmům snadno plánovat, organizovat a rozvrhovat obsah napříč platformami. Centralizuje vaše nápady, termíny a výstupy, abyste mohli zůstat konzistentní, hladce spolupracovat a publikovat vysoce kvalitní obsah bez chaosu.
Co je to tvůrce UGC?
Tvůrce UGC produkuje autenticky vypadající videa, fotografie a recenze, které značky nakupují pro své marketingové účely. UGC je zkratka pro user-generated content, tedy obsah vytvořený skutečnými lidmi, nikoli samotnými značkami. Značky tento obsah používají na svých sociálních kanálech a v placených reklamách, protože působí autenticky a je s ním možné se ztotožnit, na rozdíl od vybroušených reklam.
A to nejlepší na tom je, že nepotřebujete mít velký počet sledujících. Značky vám platí za samotný obsah, ne za to, že ho zveřejníte svým vlastním sledujícím. Cení si vaši kreativitu a schopnost vytvářet obsah, který působí, jako by pocházel od skutečného zákazníka, a ne z profesionálního studia.
Mezi běžné typy UGC patří:
- Recenze produktů, ve kterých sdílíte upřímné názory na produkty, které jste použili.
- Unboxingová videa zachycující vaše první dojmy a reakce při otevírání něčeho nového.
- Návody a ukázky představující produkt v akci s rychlým návodem k použití
- Lifestyle klipy, ve kterých produkt přirozeně používáte v každodenním životě.
🐣 Zajímavost: Mnoho tvůrců UGC natáčí pomocí přední kamery, protože oční kontakt působí osobněji a diváci se podvědomě naklánějí dopředu.
Tvůrci UGC vs. influenceři
Je snadné si tyto pojmy splést, ale jedná se o zcela odlišné profese. Jaký je hlavní rozdíl? To, za co značky platí.
Influenceři jsou placeni za své publikum a dosah. Na svých kanálech zveřejňují sponzorovaný obsah, který mohou vidět jejich sledující. Tvůrci UGC jsou placeni za kreativní obsah, který vytvářejí a předávají značce, aby jej mohla použít podle svého uvážení.
Z tohoto důvodu má mnoho tvůrců UGC málo nebo vůbec žádné sledující. Počet sledujících není důležitý, protože značky nekupují vliv, ale autenticky vypadající obsah. Někteří lidé dělají obojí, ale obchodní modely jsou zásadně odlišné.
|Faktor
|Tvůrce UGC
|Influencer
|Za co značky platí
|Samotný obsah
|Dosah a zapojení publika
|Počet potřebných sledujících
|Není nutné
|Obvykle nezbytné
|Kde se obsah zobrazuje
|Kanály a reklamy značky
|Vlastní kanály tvůrců
|Hlavní hodnota
|Autenticky vypadající materiály
|Sociální důkaz a zviditelnění
Proč jsou tvůrci UGC důležití pro marketingové týmy
Publikum důvěřuje lidem více než reklamám – a marketingové týmy to vědí. 65 % nakupujících se před nákupem spoléhá na hodnocení, recenze, fotografie nebo videa od jiných spotřebitelů.
Proto jsou tvůrci UGC tak vlivní. Jejich autenticita buduje důvěru a zvyšuje výkonnost. Pomáhají také týmům udržovat obsah aktuální bez nákladů na velká studiová natáčení. Místo najímání kompletních produkčních týmů mohou marketéři spolupracovat s více tvůrci a rychle testovat různé zprávy a vizuální styly.
Problém: chaos v oblasti UGC
Správa UGC ve velkém měřítku se však rychle stává chaotickou. Zadání mizí v e-mailových vláknech. Obsah je uložen v deseti různých složkách. Zpětná vazba se skrývá v chatových aplikacích. Termíny se posouvají, protože nikdo neví, co má být kdy hotovo.
To je rozptýlení kontextu v praxi: ztráta času hledáním informací v nesouvislých nástrojích namísto tvorby.
Řešení: centralizujte to v ClickUp
ClickUp shromažďuje vše na jednom místě jako konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí.
📄 Ukládejte všechny pokyny pro tvůrce do ClickUp Docs, aby všichni pracovali podle stejného scénáře✅ Sledujte každý vztah s tvůrcem jako úkol s jasnými výstupy a termíny🏷️ Pomocí vlastních polí označujte obsah podle kampaně, platformy nebo tvůrce
Najednou se správa dvaceti tvůrců v pěti kampaních jeví jako strukturovaná, nikoli chaotická.
Zde jsou hlavní výhody, které tvůrci UGC přinášejí marketingovým týmům:
- Vyšší důvěryhodnost, protože publikum více reaguje na skutečné lidi než na vybroušené zprávy značek.
- Nákladově efektivní produkce, která eliminuje drahá studia, herce a štáby.
- Škálovatelný obsah od více tvůrců, kteří najednou dodávají širokou škálu materiálů.
- Lepší výkon reklam, protože reklamy ve stylu UGC působí v sociálních sítích přirozeněji a často překonávají tradiční kreativy.
🎥 Toto video na YouTube je fantastickým příkladem obsahu vytvořeného uživateli (UGC) pro ClickUp.
Nejde jen o návod – je to skutečný uživatel, který sdílí svou jedinečnou cestu s ClickUp, kreativní triky a upřímnou zpětnou vazbu. Obsah jako tento oživuje komunitu ClickUp, inspiruje ostatní k experimentování a dokazuje, že nejlepší nápady často pocházejí přímo od našich uživatelů. Pokud chcete vidět ClickUp v akci, není nic lepšího než autentické příběhy jako tento!
Jak se stát tvůrcem UGC v 6 krocích
Jste připraveni se do toho pustit? Nepotřebujete žádný prestižní titul ani drahé vybavení. Stačí strategický přístup, kreativita a vytrvalé úsilí. Tyto kroky vám pomohou, ať už začínáte od nuly, nebo přecházíte z jiné kreativní oblasti.
Krok 1: Vyberte si svou niku v oblasti UGC
Výběr specializace je důležitý, protože značky chtějí spolupracovat s tvůrci, kteří skutečně rozumí jejich produktům a publiku. Když se zaměříte na konkrétní oblast, získáte odborné znalosti, které se projeví ve vašem obsahu, a stanete se tak atraktivnějším partnerem pro značky v daném oboru. Váš obsah bude působit autentičtěji a nápady budou přicházet snáze.
Mezi oblíbené oblasti UGC patří:
Péče o pleť a krása, technologie a gadgety, jídlo a nápoje, fitness a wellness, domov a životní styl, rodičovství a produkty pro děti, móda a doplňky a produkty pro domácí mazlíčky.
Chcete-li najít svou niku, začněte s tím, co již znáte a milujete. Zamyslete se nad produkty, které používáte každý den a o kterých byste mohli mluvit celé hodiny. Vaše osobní zkušenosti a nadšení činí váš obsah uvěřitelným a poutavým.
Položte si tyto otázky:
- Osobní zájem: Opravdu se mi tato kategorie produktů líbí?
- Poptávka na trhu: Využívají značky v tomto odvětví aktivně UGC?
- Autentičnost: Mohu o těchto produktech hovořit důvěryhodně a sebevědomě?
Jakmile si vyberete svou specializaci, vytvořte jednoduché dokumenty ClickUp Docs, abyste mohli sledovat potenciální značky v daném oboru.
Seznamte společnosti, od kterých již nakupujete, značky, které obdivujete, a konkurenty, kterých jste si všimli. Přidejte sloupce pro kontaktní informace, stav nabídky a poznámky. To se stane vaším cílovým seznamem, jakmile začnete oslovovat.
Krok 2: Vytvořte autentický ukázkový obsah
K vytvoření portfolia nepotřebujete smlouvu se značkou. Ukázkový obsah je vaší šancí prokázat své dovednosti pomocí produktů, které již vlastníte. Zaměřte se na vytváření různých formátů videí, abyste značkám ukázali svůj rozsah a kreativitu.
Autentičnost před dokonalostí: Značky chtějí obsah, který vypadá reálně, takže se nemusíte snažit o dokonalost. Natáčejte ve přirozeném osvětlení pomocí svého smartphonu – drahá kamera není nutná.
Buďte struční a výstižní: Většina videí UGC má méně než 60 sekund. Zaměřte se na silný úvod v prvních třech sekundách, abyste upoutali pozornost.
Předveďte různé styly: Vytvořte mix recenzí, ukázek produktů, estetických lifestyle videí a videí z rozbalování balíčků.
🐣 Zajímavost: Tvůrci často improvizují mikro-háčky (vzdych, vzdech, šepot), protože ty upoutají pozornost rychleji než vybroušené repliky.
Jakmile vás během dne napadne nějaký nápad, okamžitě ho zaznamenejte. Pomocí funkce Talk to Text v aplikaci ClickUp můžete rychle zaznamenat nápady na videa, když jste na cestách. „Nápad na unboxing: ranní káva s novým hrnkem.“ Až budete později připraveni natáčet, všechny vaše nápady na záběry budou čekat na jednom místě, místo aby byly roztroušeny po různých aplikacích pro poznámky.
Uložte všechny své kreativní plány do ClickUp Docs – seznamy záběrů, body k projednání, návrhy scénářů. Propojte každý dokument s odpovídajícím úkolem, takže až budete připraveni natočit recenzi na péči o pleť, budete mít vše, co potřebujete, po ruce. Už nemusíte prohledávat soubory nebo se snažit vzpomenout si, kam jste uložili ten perfektní nápad.
Krok 3: Vytvořte si portfolio UGC
Vaše portfolio je vaším digitálním životopisem – tím, co pošlete značkám, abyste jim ukázali, co umíte. Mělo by to být přehledné, profesionální představení vašich nejlepších ukázek obsahu, které značkovému manažerovi usnadní rozhodnout se pro spolupráci s vámi. Umístěte ho na jednoduchý web, stránku Notion nebo dokonce do dobře organizované složky Google Drive.
Přidejte krátký životopis, ve kterém se představíte a uvedete své zaměření. Přidejte své kontaktní údaje a odkazy na relevantní profily na sociálních sítích. Při tvorbě obsahu pro značky aktualizujte své portfolio tím, že starší ukázky nahradíte svými nejlepším nedávnými pracemi.
Zde je profesionální tip: Vytvořte úkol ClickUp s názvem „Aktualizovat portfolio“, který se bude opakovat každý měsíc.
Nastavte si připomenutí, abyste zkontrolovali své nejnovější práce a vyměnili je za nové ukázky. Vaše portfolio tak zůstane aktuální, aniž byste museli pamatovat na jeho ruční aktualizaci.
🎥 Naučíte se pět praktických kroků – od stanovení měřitelných cílů a definování vašeho ICP až po sledování KPI v reálném čase – a navíc jednoduchý rámec, díky kterému zůstane váš plán relevantní i s růstem vašeho týmu.
Krok 4: Nastavte si sadu nástrojů UGC
Správné nástroje vám jako tvůrci výrazně usnadní život a pomohou vám zefektivnit jak tvorbu obsahu, tak obchodní stránku věci.
K tvorbě obsahu nepotřebujete mnoho:
Smartphone s dobrým fotoaparátem, jednoduché osvětlení, jako je kruhové světlo nebo přirozené světlo z okna, stativ nebo držák na telefon pro stabilní snímky a základní aplikace pro úpravu videa, jako je CapCut nebo InShot.
Právě v oblasti řízení obchodní stránky věci tvůrci obvykle narážejí na potíže. Máte e-maily od značek v Gmailu, smlouvy v Google Drive, faktury v tabulce, termíny v kalendáři telefonu a kreativní zadání roztroušená po všech těchto místech. Takto se ztrácejí příležitosti a termíny se prošvihují.
Místo toho spravujte celý svůj UGC byznys z ClickUp.
Takto to využívají úspěšní tvůrci:
Sledujte každou dohodu se značkou jako úkol. Vytvořte úkol v momentě, kdy získáte zakázku. Přidejte všechny podrobnosti – výstupy, termín, částku platby, včetně revizí. Připojte smlouvu a brief značky přímo k úkolu. Vše, co pro daný projekt potřebujete, najdete na jednom místě.
Ukládejte skripty a pokyny do Dokumentů. Pište své video skripty, ukládejte pokyny pro hlas značky a uchovávejte šablony smluv v ClickUp Docs propojených s vašimi úkoly. Když vám značka pošle brief e-mailem, zkopírujte jej do dokumentu a propojte jej s úkolem. Nyní je prohledávatelný a propojený s vaším pracovním postupem, místo aby byl pohřben ve vaší doručené poště.
Zobrazte si všechny termíny najednou. Pomocí zobrazení kalendáře si můžete vizualizovat vše, k čemu jste se zavázali. Vidíte, že v úterý máte odevzdat tři videa a nemůžete přijmout další urgentní zakázku. Tím zabráníte přetížení, které je jednou z nejrychlejších cest k vyhoření tvůrce.
Překonejte tvůrčí blok pomocí AI. Nevíte, jak začít recenzi produktu? Požádejte ClickUp Brain, aby vám navrhl úvod pro video o doplňcích stravy pro fitness. Potřebujete napsat návrh e-mailu pro značku kosmetiky? Nechte Brain napsat první návrh, který můžete upravit. Je to jako mít kreativního partnera k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
📮 ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI pro tvorbu obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte pomoc při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp
Pokud provozujete svou činnost tvůrce UGC napříč několika značkami, platformami a termíny, již víte, jak chaotické může být plánování obsahu. Šablona moderního kalendáře sociálních médií ClickUp vše zjednodušuje. Poskytuje vám jasný vizuální způsob, jak plánovat příspěvky, sledovat výstupy, spravovat kampaně a uchovávat všechny své kreativní zdroje na jednom místě – bez nutnosti přeskakovat mezi pěti různými aplikacemi.
Ať už se věnujete TikTok háčkům, Instagram reels nebo měsíčním dodávkám obsahu pro značku, tato šablona vám pomůže zůstat konzistentní, organizovaní a mít přehled o tom, co je kdy třeba udělat. Berte ji jako své velitelské centrum pro každý kus obsahu, který vytvoříte.
Klíčové funkce
- Kalendářové zobrazení s funkcí drag-and-drop pro plánování a vizualizaci všech vašich nadcházejících příspěvků napříč platformami.
- Vlastní pole pro platformu, typ aktiv, stav, termíny, fáze schvalování a placené vs. organické výstupy
- Integrované stavy úkolů, abyste vždy věděli, co je v procesu, čeká na zpětnou vazbu nebo je připraveno k publikování.
- Sekce Knihovna obsahu pro ukládání scénářů, konceptů videí, inspirace a pokynů značky
- Šablony příspěvků a kontrolní seznamy pro standardizaci vašeho tvůrčího workflow (háčky, CTA, formáty, popisky atd.)
- Automatizace, která vás upozorní, když je třeba něco zkontrolovat, schválit nebo revidovat.
- Více zobrazení (seznam, tabule, kalendář), takže můžete okamžitě přepínat mezi redakčním plánováním, produkčními pracovními postupy a sledováním kampaní.
- Hladká správa aktiv pomocí klipů a nahrávání souborů, takže všechny návrhy a finální videa jsou na jednom místě.
Krok 5: Najděte si práci v oblasti UGC a oslovte značky
Existují dva hlavní způsoby, jak najít placené příležitosti v oblasti UGC: ucházet se o práci na specializovaných platformách nebo oslovit značky přímo.
Platformy jako Billo, Trend. io a Insense propojují tvůrce s značkami, které aktivně hledají obsah. Zakázky můžete také najít na freelance trzích jako Upwork a Fiverr.
Přímé oslovení značek může být velmi účinné. Najděte si správný kontakt – obvykle manažera sociálních médií nebo marketingu – na LinkedIn nebo na webových stránkách společnosti. Pošlete jim krátký, personalizovaný e-mail, ve kterém vysvětlíte, proč jste pro jejich značku ideální volbou, a přiložte odkaz na své portfolio.
Zefektivněte své oslovování pomocí:
- Personalizované úvodní slovo: Ukažte, že jste si udělali průzkum a rozumíte jejich značce.
- Odkaz na portfolio: Usnadněte jim prohlížení vaší práce.
- Hodnotová nabídka: Stručně vysvětlete, co můžete přinést do jejich marketingových aktivit.
- Jasná výzva k akci: Požádejte o konkrétní další krok, například krátký rozhovor o jejich potřebách v oblasti obsahu.
🐣 Zajímavost: Spotřebitelé důvěřují doporučením od lidí, které znají, a „lidí, jako jsou oni“ mnohem více než reklamám značek.
A právě tady je organizace klíčová. Nemůžete jen tak poslat padesát e-mailů a doufat v nejlepší, aniž byste je sledovali. Zapomenete, koho jste kontaktovali, kdy se ozvat, nebo co jste jim vlastně řekli.
- Vytvořte seznam ClickUp s názvem „Brand Outreach“ (Osvěta značky).
- Každá značka, kterou kontaktujete, se stává úkolem.
- Přidejte vlastní pole pro „Jméno kontaktu“, „Datum odeslání e-mailu“, „Datum následné kontroly“ a „Stav“ (Čeká se na odpověď, Zájem, Bez zájmu, Rezervováno).
- Nastavte automatizaci, která přesune úkol do stavu „Vyžaduje následnou akci“ sedm dní poté, co jej označíte jako „Čeká na odpověď“.
Tento systém vám zabrání vypadat neprofesionálně tím, že omylem oslovíte stejnou značku dvakrát nebo zapomenete kontaktovat někoho, kdo projevil zájem. Promění roztříštěné oslovování potenciálních zákazníků v sledovatelný proces.
Krok 6: Stanovte si ceny za UGC
Určit cenu může být složité, ale nepodceňujte svou práci. Vaše sazby závisí na vašich zkušenostech, typu obsahu, který vytváříte, a na tom, jak ho značka plánuje využít. Jako začátečník můžete začít s cenou kolem 100–250 dolarů za jedno video. Jak budete budovat své portfolio a získávat zkušenosti, můžete své sazby výrazně zvýšit.
Vždy mějte připravený ceník, který můžete zaslat potenciálním klientům, ale buďte otevřeni jednání, zejména na začátku. Nejdůležitější je vždy používat jasnou smlouvu, která stanoví dodávky, termíny, práva k použití a platební podmínky.
Šablonu ceníku uložte do ClickUp Docs. Když se značka zeptá na ceny, můžete ji rychle duplikovat, přizpůsobit pro jejich projekt a sdílet. Uložte tam také šablonu smlouvy. Díky tomu, že budete mít vše připravené, budete působit profesionálně a urychlíte proces rezervace.
Sledujte stav plateb pomocí pracovního postupu vlastního stavu: „Faktura odeslána“ → „Platba čeká na vyřízení“ → „Zaplaceno“. Přidejte vlastní pole pro „Částku faktury“, abyste mohli rychle zjistit, kolik příjmů každý měsíc generujete. Když se budete rozhodovat, zda zvýšit své sazby, budete mít k dispozici skutečná data, místo abyste museli hádat.
Klíčové faktory, které ovlivňují vaše ceny:
|Faktor
|Vliv na sazbu
|Video vs. fotografie
|Videa mají téměř vždy vyšší cenu než sady fotografií.
|Práva k použití
|Obsah pro placené reklamy stojí více než organické příspěvky na sociálních sítích.
|Exkluzivita
|Pokud značka chce, abyste spolupracovali výhradně s ní, účtujte si prémii.
|Revize
|Základní sazba by měla zahrnovat jedno nebo dvě kola; další kola jsou za příplatek.
|Doba zpracování
|Naléhavé zakázky, které vyžadují odložení všech ostatních úkolů, vyžadují příplatek za urgentnost.
Tipy pro úspěch jako tvůrce UGC
Vytváření skvělého obsahu je prvním krokem, ale budování udržitelné kariéry jako tvůrce UGC není jen o natáčení videí. Dlouhodobý úspěch pramení z budování silných vztahů, sledování trendů a řízení vaší kreativní práce jako skutečného podnikání.
Spojte se s dalšími tvůrci UGC
Komunita UGC je neuvěřitelně spolupracující. Berte ostatní tvůrce jako kolegy, ne jako konkurenci. Budování vztahů s kolegy může vést k doporučením na práci, cenným radám a emocionální podpoře, když máte slabší měsíc.
Připojte se ke komunitám tvůrců na platformách jako Discord, Facebook nebo X (dříve Twitter). Zapojte se upřímně sdílením tipů, oslavováním úspěchů ostatních a kladením promyšlených otázek. Budete překvapeni, jak často vám jiný tvůrce předá smlouvu se značkou, protože je příliš zaneprázdněn nebo se pro ni nehodí.
Když potkáte další tvůrce, kteří pracují v doplňkových oblastech, přidejte je do dokumentu s názvem „Síť tvůrců“. Poznamenejte si jejich specializaci, kontaktní údaje a značky, se kterými pravidelně spolupracují.
Když vás značka osloví s žádostí o obsah v oblasti, která není vaší silnou stránkou, můžete doporučit někoho ze své sítě – a oni udělají totéž pro vás.
Buďte v obraze ohledně trendových formátů
Sociální média se rychle mění a značky chtějí spolupracovat s tvůrci, kteří rozumí aktuálním trendům. Každý den věnujte trochu času procházení TikToku, Instagram Reels a YouTube Shorts, abyste zjistili, co je právě v módě. Věnujte pozornost populárním zvukům, stylům úprav a formátům videí.
Nemusíte přesně kopírovat trendy. Nejlepší tvůrci je přizpůsobují tak, aby vyhovovaly jejich vlastnímu zaměření a stylu. Díky tomu, že držíte krok s dobou, je váš obsah cennější a značkám ukážete, že umíte vytvářet videa, která budou na jejich cílových platformách dobře fungovat.
Když objevíte trend, který by mohl fungovat pro vaši niche, okamžitě ho zachyťte.
Vytvořte úkol s názvem „Trendy formáty“ a využijte nástroje umělé inteligence, jako je ClickUp Brain, které vám pomohou jej přizpůsobit. „Jak mohu trend „připravte se se mnou“ aplikovat na recenze technologických produktů? “
ClickUp Brain vám může navrhnout úhly pohledu, na které byste možná sami nepřišli, a proměnit tak obecný trend v něco jedinečného, co bude jen vaše.
Vytvořte systémy pro správu pracovního postupu UGC
Jakmile začnete uzavírat více smluv se značkami, bude nezbytné mít vše dobře zorganizované. Žonglování s více projekty, termíny a žádostmi o revize může rychle vést k vyhoření a nesplnění úkolů. Mít zavedený spolehlivý systém je proto velmi důležité.
Takto vypadá kompletní pracovní postup tvůrce UGC v ClickUp:
Značka vás osloví nebo získáte zakázku → Vytvořte úkol se všemi podrobnostmi projektu, přiložte zadání a smlouvu a stanovte termín.
Čas na tvorbu → Otevřete úkol, prostudujte zadání v přiloženém dokumentu, zkontrolujte seznam záběrů a natočte obsah.
Odeslat ke schválení → Nahrajte své video do úkolu pomocí aplikace Clips, informujte značku prostřednictvím komentáře a změňte stav na „Čeká na schválení“.
Požadované revize → Značka přidá komentáře přímo k úkolu spolu se zpětnou vazbou, vy provedete úpravy a znovu odešlete, aniž byste ztratili nit.
Schváleno → Přejděte do stavu „Faktura odeslána“, sledujte platbu a po zaplacení označte jako dokončeno.
Vše pro daný projekt – od počáteční nabídky až po konečnou platbu – je uloženo v jedné úloze s kompletní historií. Žádné hledání. Žádné zapomínání. Žádný stres.
🎥💭 Chcete vidět, jak vám automatizace pracovních postupů může ušetřit několik hodin týdně? Podívejte se na tento krátký návod, jak vytvořit automatizace bez nutnosti programování, které zefektivní celý váš pracovní postup tvůrce UGC – od sledování projektů až po správu termínů.
Spravujte vše od nabídek po platby na jednom místě pomocí ClickUp a proměňte svou vedlejší činnost tvůrce v udržitelný byznys.
Proměňte svůj vedlejší příjem z UGC v opravdový byznys
Tady je pravda o tom, jak se stát úspěšným tvůrcem UGC: S praxí se tvorba obsahu stává snazší. Natáčení se zlepšuje. Střih se stává samozřejmostí. Najít svůj hlas je přirozené.
Co odlišuje tvůrce, kteří po třech měsících vyhoří, od těch, kteří budují udržitelné podnikání? Systémy.
Úspěšní tvůrci sledují své nabídky, znají svá čísla a nikdy nezmeškají termíny, protože vše mají na jednom místě – nejsou roztroušeni po různých aplikacích, které zapomínají kontrolovat. Nemusíte být přirozeně organizovaní. Potřebujete jen pracovní prostor, který vás automaticky udrží v pořádku.
Začněte svou tvůrčí práci brát jako podnikání, kterým ve skutečnosti je. Vytvořte si své systémy hned, dokud je vše zvládnutelné. Až budete žonglovat s deseti smlouvami se značkami s překrývajícími se termíny, bude už příliš pozdě – budete se topit v práci.
Začněte s ClickUp zdarma a vybudujte si kreativní podnikání, které se rozrůstá bez chaosu.
Často kladené otázky o tom, jak se stát tvůrcem UGC
Rozhodně. Mnoho úspěšných tvůrců se specializuje na „beztvářný“ obsah, jako jsou ukázky produktů pouze rukama, estetické záběry z b-rollu nebo videa s komentářem. Značky oceňují kvalitu a autentičnost obsahu, ne to, zda vidí vaši tvář.
Většina tvůrců je placena za každý dodaný produkt bankovním převodem, přes PayPal nebo přímo přes platformu UGC, která je spojila se značkou. Platba obvykle proběhne po schválení a dodání obsahu.
Tvůrci UGC jsou placeni za samotný obsah, který značky používají na svých vlastních kanálech. Influenceri jsou placeni za přístup ke svému publiku. Abyste se stali tvůrcem UGC, nepotřebujete mít velký počet sledujících – počet vašich sledujících není důležitý.
Ano, je to skvělý vedlejší příjem, protože je flexibilní. Máte kontrolu nad svým rozvrhem, můžete pracovat odkudkoli a přijímat tolik projektů, kolik chcete. Mnoho tvůrců začíná na částečný úvazek a postupně se rozšiřuje, jak získávají více zakázek od značek.