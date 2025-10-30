Bezplatné šablony uživatelských jmen a hesel pro přehlednou organizaci

Všichni jsme to zažili – zíráme na přihlašovací obrazovku, jsme si jisti, že známe heslo... až do chvíle, kdy zjistíme, že ne.
Psycholožka Jelena Mirkovic provedla velmi zajímavý výzkum, který vysvětluje, proč lidé zapomínají hesla: zapamatovatelnost je často v rozporu s bezpečností.
Uživatelé buď vytvářejí slabá hesla založená na osobních údajích, nebo silná hesla, která opakovaně používají pro více účtů, což jsou v obou případech riskantní návyky. Řešení tohoto dilematu je jednoduché – můžete použít šablonu hesla.
Tyto dokumenty vám pomohou uspořádat všechna vaše hesla a přihlašovací údaje na jednom místě.
V tomto článku se budeme zabývat nejlepšími bezplatnými šablonami hesel, které si můžete vytisknout a použít pro pracovní i osobní účely.
Nejlepší šablony hesel v přehledu
Zde je souhrnná tabulka nejlepších šablon hesel:
|Název šablony
|Stáhnout šablonu
|Nejlepší funkce
|Ideální pro
|Vizuální formát
|Šablona seznamu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Organizované seznamy, kategorie, opakované kontroly, značky, sdílení
|Freelancerové, projektoví manažeři, majitelé malých podniků
|Seznam ClickUp
|Šablona pro správu aktiv ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Přihlašovací údaje, sledování licencí, využití, kontrola přístupu
|IT manažeři, majitelé firem, vedoucí týmů
|Seznam ClickUp, Gantt
|Šablona znalostní báze ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Ukládání přihlašovacích údajů, často kladené otázky, standardní operační postupy, zaškolování nových zaměstnanců, bezpečné vyhledávání
|Týmy, správci IT, provozní manažeři
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona SOP ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Pracovní postupy pro hesla, kontrolní seznamy, zaškolování, automatizace
|Majitelé, provozní manažeři, vedoucí týmů
|ClickUp Doc, Seznam
|Šablona pro správu účtu ClickUp
|Získejte bezplatnou šablonu
|Ukládání přihlašovacích údajů, onboardování, kontrola přístupu, připomenutí
|Správci účtů, zákaznický servis, majitelé firem
|Seznam ClickUp, dokument
|Šablona seznamu hesel pro Excel od Vertex42
|Stáhnout tuto šablonu
|Strukturovaná tabulka, tisknutelná, přizpůsobitelná, offline záloha
|Každodenní uživatelé, majitelé malých podniků
|Excel, PDF
|Šablona pro záznam hesel v Excelu od Vertex42
|Stáhnout tuto šablonu
|Na výšku/na šířku, tisknutelné, upravitelné, třídění podle kategorií
|Freelancerové, domácí uživatelé, malé podniky
|Excel
|Správce hesel od TemplateLab
|Stáhnout tuto šablonu
|Více formátů, tisknutelné, přizpůsobitelné, pro použití v týmu/rodině
|Jednotlivci, freelancerové, kancelářské týmy
|PDF, Word, Excel
|Sledování resetování hesel od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Resetování protokolu, ověření, auditní stopa, editovatelné/tisknutelné
|IT podpora, administrátoři, manažeři
|PDF, web
|List s uživatelskými jmény a hesly od Template.net
|Stáhnout tuto šablonu
|Jednoduchý list, přizpůsobitelný, tisknutelný, přístup pro tým
|Malé týmy, vedoucí kanceláří, IT pracovníci
|PDF, web
Co jsou bezplatné šablony hesel ke stažení?
Šablona hesla je předem navržený dokument, často tabulka jako Excel nebo Google Sheets, který vám pomáhá organizovat a sledovat všechny vaše přihlašovací údaje pro webové stránky, aplikace a online účty na bezpečném místě.
Šablony hesel obsahují pole pro uživatelská jména, hesla, adresy URL a někdy i bezpečnostní otázky nebo poznámky. Pomáhají vám sledovat všechna vaše hesla ve strukturovaném formátu pro osobní použití, což snižuje potřebu si je pamatovat nebo znovu používat.
Takto fungují:
✅ Poskytuje strukturovaný formát pro organizaci a ukládání hesel.
✅ Lze uložit na bezpečném místě s ochranou heslem
✅ Umožňuje centralizovaný přístup ke všem vašim přihlašovacím údajům.
✅ Podporuje přizpůsobení pro různé účty a kategorie.
✅ Nabízí jednoduchou alternativu ke správci hesel, kterou lze vytisknout.
Co dělá šablonu hesla dobrou?
Dobrá šablona hesla by vám měla pomoci vytvořit hesla, která jsou silná a zároveň snadno zapamatovatelná.
Zde je několik triků, které můžete použít:
- Používejte hesla o délce minimálně 12 až 15 znaků.
- Kombinujte velká a malá písmena, číslice a symboly.
- Vyhněte se zřejmým vzorcům nebo snadno uhodnutelným heslům, jako je „123456“.
- Vždy používejte různá hesla pro různé účty.
- Vyzkoušejte hesla, která si zapamatujete, ale nikdo jiný neuhodne.
📖 Přečtěte si také: Nástroje SSO pro bezpečný přístup
10 nejlepších bezplatných šablon hesel
Začněme!
Zde je 10 nejlepších šablon hesel ke stažení zdarma, které vám pomohou bezpečně sledovat všechna vaše hesla a udržovat pořádek v různých účtech.
1. Šablona seznamu ClickUp
Správa rostoucího seznamu přihlašovacích údajů – k osobním účtům, pracovním účtům nebo účtům klientů – se může rychle stát chaotickou záležitostí.
Šablona ClickUp List vám poskytuje strukturovaný systém pro organizaci hesel, aniž byste potřebovali samostatného správce hesel. Pomáhá vám také kategorizovat a organizovat hesla podle důležitosti a priority.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Rozdělte složité přihlašovací údaje do přehledných a snadno přístupných seznamů.
- Rozdělte účty do kategorií podle bankovnictví, obchodních nástrojů, sociálních médií nebo klientů.
- Vytvářejte opakující se seznamy pro pravidelné bezpečnostní kontroly a připomenutí obnovení.
- Upřednostněte citlivé účty pomocí vlastních značek nebo štítků.
- Sdílejte seznamy s členy týmu a zároveň kontrolujte přístupová oprávnění.
✨ Ideální pro: Freelancery, projektové manažery a majitele malých podniků, kteří potřebují strukturovaný způsob, jak prioritizovat a sledovat všechna svá hesla.
👀 Zajímavost: Slovo „heslo“ bylo poprvé použito v vojenském kontextu, nikoli v počítačích. Vojáci je používali jako verbální kódy k průchodu kontrolními stanovišti.
2. Šablona pro správu aktiv ClickUp
Při správě citlivých údajů, předplatných nebo licencí je zásadní zacházet s hesly jako s digitálními aktivy. Šablona ClickUp Asset Management Template zabraňuje chybám, jako je ztráta přihlašovacích údajů nebo opomenutí obnovení licence, díky centralizaci sledování aktiv.
Pomáhá vám také organizovat a ukládat hesla do databáze, která vám umožňuje sledovat využití aktiv a prohlížet všechna vaše data pomocí Ganttových diagramů.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte přihlašovací údaje, licenční klíče, data obnovení a poznámky do jedné prohledávatelné databáze.
- Sledujte využití, přiřazujte vlastnictví a monitorujte stav licence.
- Kategorizujte aktiva podle typu nástroje, úrovně předplatného nebo využití týmem.
- Ukládejte citlivé informace bezpečně pomocí možností řízení přístupu.
- Vytvářejte zprávy pro obnovení, audity aktiv nebo kontroly dodržování předpisů.
✨ Ideální pro: IT manažery, majitele firem a vedoucí týmů, kteří chtějí spravovat hesla, softwarové licence a přihlašovací údaje.
Správa projektů se mezi všemi odděleními společnosti výrazně zjednodušila. Když přijde nový projekt, můžeme použít šablonu, která nám okamžitě vygeneruje všechny tikety. Navíc jsou všem automaticky přiděleny úkoly, takže nedochází k nejasnostem ohledně toho, kdo má kterou část práce vykonat.
Správa projektů se mezi všemi odděleními společnosti výrazně zjednodušila. Když přijde nový projekt, můžeme použít šablonu, která nám okamžitě vygeneruje všechny tikety. Navíc jsou všem automaticky přiděleny úkoly, takže nedochází k nejasnostem ohledně toho, kdo má kterou část práce vykonat.
3. Šablona znalostní báze ClickUp
Mnoho organizací často čelí riziku narušení bezpečnosti dat. Obětí se staly i velké společnosti jako LinkedIn a Ticketmaster, což vedlo k tomu, že více než půl milionu údajů o zákaznících bylo zveřejněno na dark webu.
Šablona znalostní báze ClickUp vám pomáhá předcházet narušení bezpečnosti tím, že vám umožňuje sledovat vaše přihlašovací údaje a zároveň chránit citlivé obchodní informace.
Tato šablona obsahuje předem připravené sekce pro často kladené otázky a články s informacemi, což usnadňuje ukládání, organizaci a sdílení hesel a osvědčených postupů v rámci společnosti.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Vytvořte strukturovanou knihovnu znalostí s úložištěm přihlašovacích údajů.
- Vytvořte speciální sekce pro často kladené otázky, standardní operační postupy, zásady a systémové příručky.
- Informujte týmy pomocí centralizovaného zdroje pro přístup a aktualizace.
- Poskytněte novým zaměstnancům materiály pro zaškolení a referenční dokumenty.
- Udržujte bezpečné a prohledávatelné záznamy citlivých informací.
✨ Ideální pro: Týmy, správce IT a provozní manažery, kteří hledají centralizované centrum pro dokumentaci hesel, standardních operačních postupů a pokynů pro přístup pro interní použití nebo použití v kontaktu s klienty.
Zde je krátké video o tom, jak funkce ClickUp spolupracují pro dokonalý zážitek ze správy znalostí:
📖 Přečtěte si také: Opatření pro zabezpečení dat, která by měl přijmout každý profesionální tým
4. Šablona SOP ClickUp
Pokud týmy nemají jasný proces pro správu přihlašovacích údajů, jsou bezpečnostní selhání a zmatek nevyhnutelné. Právě v tomto případě mohou standardní operační postupy (SOP) zajistit konzistentnost a efektivitu procesů a postupů pro správu hesel.
Šablona ClickUp SOP pomáhá centralizovat vaše pracovní postupy správy hesel a chránit kritické přístupové body.
Pomocí této šablony můžete automatizovat procesy pomocí kontrolních seznamů, zavést jednotný systém správy hesel v celé organizaci a zlepšit spolupráci mezi jednotlivými odděleními.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Definujte pracovní postupy pro nastavení, aktualizaci a zrušení přístupu k účtu.
- Vytvořte podrobné standardní operační postupy pro správu hesel napříč týmy.
- Používejte vestavěné kontrolní seznamy pro opakující se bezpečnostní úkoly a kontroly.
- Standardizujte postupy pro přijímání nových klientů nebo přechody v týmu.
✨ Ideální pro: Majitele firem, provozní manažery a vedoucí týmů, kteří potřebují standardizovaný, opakovatelný systém pro správu hesel, přístupu k účtům a citlivých přihlašovacích údajů.
📖 Přečtěte si také: 25 nejlepších bezplatných programů pro správu projektů
📮ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je více než 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken Slacku a roztroušených souborů.
Inteligentní asistent AI zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Představujeme ClickUp Brain. Poskytuje okamžité informace a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti úkolů – takže můžete přestat hledat a začít pracovat.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně, což představuje přes 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!
5. Šablona pro správu účtu ClickUp
S více než 5,2 miliardami účtů na sociálních médiích po celém světě spravuje většina firem mnohem více účtů a přihlašovacích údajů, než si uvědomují. Ať už se jedná o klientské portály, týmové nástroje nebo předplacené platformy, mít jedno místo pro správu těchto údajů vám může ušetřit spoustu práce na poslední chvíli.
Šablona pro správu účtů ClickUp vám poskytuje jediné místo pro správu všech údajů o účtech, takže už nebudete mít roztroušené poznámky ani zapomenuté přihlašovací údaje. Tato šablona vám také pomůže navrhnout procesy pro přijímání nových klientů s přístupem ke sdílení hesel a organizovat všechna vaše data do jedinečných kategorií a složek.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Shromažďujte, ukládejte a spravujte přihlašovací údaje k účtům na jednom přehledném místě.
- Sledujte přístup klientů, podrobnosti o předplatném a připomínky k aktualizacím.
- Zjednodušte onboardingu spravováním přihlašovacích údajů a poznámek k účtům společně.
- Zabezpečte citlivé informace pomocí oprávnění týmu a řízení přístupu.
- Zefektivněte komunikaci zaznamenáváním změn a aktualizací účtu.
✨ Ideální pro: Správce účtů, týmy zákaznických služeb a majitele firem, kteří potřebují jednoduchý způsob, jak organizovat zákaznické účty a bezpečně spravovat přihlašovací údaje.
📖 Přečtěte si také: Jak vyvinout účinné zásady a postupy v oblasti IT
6. Šablona seznamu hesel pro Excel od Vertex42
Šablona seznamu hesel pro Excel od Vertex42 usnadňuje práci uživatelům, kteří preferují jednoduchý, tisknutelný nástroj pro sledování hesel.
Tato šablona založená na Excelu vám umožní udržovat přehledný a organizovaný seznam vašich přihlašovacích údajů a obsahuje důležité tipy, jak udržet vaše heslo vždy v bezpečí. Je k dispozici ve formátech Excel a PDF.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte uživatelská jména, hesla, webové stránky a poznámky do strukturované tabulky.
- Vytiskněte si seznam hesel pro offline použití a zálohování.
- Přizpůsobte si sloupce nebo kategorie podle osobních nebo pracovních potřeb.
- Uspořádejte položky abecedně nebo podle kategorií pro rychlý přístup.
- Udržujte bezpečné, centralizované záznamy, které můžete ukládat offline.
✨ Ideální pro: Každodenní uživatele a majitele malých podniků, kteří chtějí tisknutelný seznam hesel, který mohou bezpečně uložit doma nebo v kanceláři.
👀 Zajímavost: Ve filmu Marx Brothers z roku 1932 Horse Feathers se Groucho pokouší vstoupit do tajného baru a je požádán o heslo. Po několika nesprávných pokusech se mu to nakonec podaří se slovem „Swordfish“, což se ve filmu stává opakujícím se vtipem. Dlouho před vznikem internetu si tato scéna dělala legraci z myšlenky tajných slov ovládajících přístup. Ukazuje to, že hesla jsou již téměř sto let praktická i směšná.
7. Šablona pro záznam hesel v Excelu od Vertex42
60 % Američanů přiznává, že používá stejná hesla pro více účtů, což z nich dělá snadný cíl pro útoky typu credential stuffing a brute force. Jedná se o riskantní zvyk, který často vzniká z obtížného zapamatování si přílišného množství hesel.
Šablona pro záznam hesel v Excelu od Vertex42 vám pomůže překonat riziko opakovaného používání hesel tím, že vám poskytne spolehlivý způsob, jak zaznamenat všechny přihlašovací údaje na jednom bezpečném místě.
Je předkonfigurován se dvěma listy pro sledování vašich přihlašovacích údajů napříč účty a je k dispozici v orientaci na výšku i na šířku.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenejte si uživatelská jména, hesla, názvy webových stránek a vlastní poznámky do jednoho souboru.
- Vyberte si podle svých preferencí mezi orientací na výšku nebo na šířku.
- Vytiskněte si protokol pro offline použití nebo si uložte bezpečnou lokální kopii ve svém zařízení.
- Třídit a organizovat hesla podle kategorie, typu účtu nebo úrovně zabezpečení
- Sledujte aktualizace a změny pomocí editovatelných sloupců.
✨ Ideální pro: Freelancery, domácí uživatele a majitele malých podniků, kteří preferují tisknutelný seznam hesel ve formátu Excel, který mohou podle potřeby zabezpečit a aktualizovat.
📖 Přečtěte si také: Jak spravovat více účtů Gmail
8. Password Keeper od TemplateLab
S rostoucím počtem online účtů je lákavé používat hesla opakovaně, což však ohrožuje vaši bezpečnost.
Správce hesel od TemplateLab nabízí jednoduché řešení pro správu osobních a sdílených přihlašovacích údajů k účtům na jednom listu, který lze vytisknout. Tato šablona je k dispozici v různých formátech, například PDF, a lze ji použít v softwaru, jako je Adobe Photoshop, Microsoft Word a PowerPoint.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seznam uživatelských jmen, hesel, názvů webových stránek a poznámek k účtům v jednom dokumentu
- Uchovávejte osobní nebo pracovní hesla v centralizovaném formátu, který je snadno přístupný.
- Vytiskněte si je a bezpečně uložte, abyste k nim měli v případě potřeby rychlý přístup.
- Vyhněte se opakovanému resetování hesel díky jedinému spolehlivému záznamu.
- Přizpůsobte si rozložení podle svých osobních potřeb, potřeb týmu nebo rodiny.
✨ Ideální pro: Jednotlivce, freelancery a kancelářské týmy, kteří potřebují základní tisknutelný seznam hesel pro správu více osobních nebo pracovních účtů.
👀 Zajímavost: Starověcí římští vojáci používali tajná hesla zvaná „hesla“ k rozlišení přátel od nepřátel během nočních hlídek.
9. Sledování resetování hesel od Template.net
Password Reset Tracker od Template.net pomáhá IT týmům a správcům mít přehled o žádostech o resetování a bezpečnostních protokolech.
Tento tracker zaznamenává každý požadavek, což vám pomáhá udržovat odpovědnost a zpřísnit bezpečnostní procesy. Lze jej také upravovat v nástroji AI Editor Tool na webových stránkách a uživatelé si mohou tuto šablonu stáhnout nebo vytisknout pro osobní i profesionální použití.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Zaznamenávejte žádosti o resetování hesla s datem, ID uživatele a stavem.
- Sledujte ověřovací kroky a zajistěte následné kroky u každé žádosti.
- Zaznamenávejte podrobnosti o dokončení pro účely auditních stop a bezpečnostních kontrol.
- Udržujte centralizovaný protokol pro interní použití a odpovědnost.
- Zlepšete pracovní postupy správy hesel napříč odděleními.
✨ Ideální pro: týmy IT podpory, správce kanceláří a manažery, kteří potřebují specializovaný systém pro sledování žádostí o resetování hesel a zlepšení zabezpečení hesel u všech uživatelů.
10. List s uživatelskými jmény a hesly od Template.net
List s uživatelskými jmény a hesly od Template.net je jednoduché řešení pro malé týmy, které spravují sdílené přihlašovací údaje.
Místo riskování problémů s přístupem kvůli roztroušeným poznámkám vám tento jednoduchý list umožní organizovat uživatelská jména a hesla pro interní systémy nebo nástroje. Je také plně přizpůsobitelný a editovatelný pomocí integrovaného nástroje AI Editor Tool na webových stránkách.
✅ Proč si tuto šablonu zamilujete
- Seznam uživatelských jmen, hesel a poznámek k účtům v jednom dokumentu
- Používejte je pro sdílené kancelářské nástroje, interní systémy nebo klientské portály.
- Vytiskněte si je a bezpečně uložte v prostředí s kontrolovaným přístupem.
- Aktualizujte a upravujte záznamy podle toho, jak se přihlašovací údaje v průběhu času mění.
- Omezte zmatek tím, že poskytnete jediný zdroj pravdivých informací pro přístup týmu.
✨ Ideální pro: Malé týmy, vedoucí kanceláří a IT pracovníky, kteří potřebují jednoduchou, tisknutelnou šablonu pro uživatelská jména a hesla, aby mohli zdarma spravovat přístup k interním účtům.
📖 Přečtěte si také: Jak používat auditní protokoly pro lepší zabezpečení a dodržování předpisů
Vylepšete své heslo pomocí bezplatných šablon
Všichni jsme to zažili: zadávání nesprávných hesel v naději, že uhodneme to správné, jen aby nám pak na několik hodin zablokovali přístup.
V určitém okamžiku je rozumné přijmout fakt, že správa všech hesel bez systému pouze zvyšuje riziko narušení bezpečnosti a ztráty času.
Mezi všemi možnostmi a jinými webovými stránkami vynikají šablony ClickUp svou flexibilitou, integrovanými funkcemi pro spolupráci a schopností spravovat mnohem více než jen hesla.
Ať už chcete vytvořit podrobný nástroj pro sledování hesel nebo sestavit standardní operační postupy pro přístup, šablony ClickUp připravené k okamžitému použití vám pomohou přizpůsobit váš pracovní postup.
Jste připraveni skoncovat s nepříjemným hledáním zapomenutých hesel? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes!