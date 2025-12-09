ClickUp 4.0: Konec rozptýlené práce

Po celá léta se týmy potýkaly s mnoha problémy.
Žonglování s roztříštěnými nástroji, přepínání mezi záložkami, hledání kontextu a sledování, jak vám ubíhají drahocenné hodiny.
Zde jsou čísla, která nedávají spát vedoucím pracovníkům:
- Rozptýlení kontextu : Téměř 2,5 hodiny denně se ztrácí tím, že členové týmu přeskakují mezi konverzacemi, hledají soubory a snaží se znovu soustředit.
- Rozšíření AI: Každý den tráví týmy přibližně 60 minut přecházením mezi různými nástroji AI, které spolu nefungují, což způsobuje frustraci a zbytečnou námahu.
- Rozptýlení aplikací: Dalších 55 minut uběhne, protože lidé neustále přepínají mezi aplikacemi, snaží se najít to, co potřebují, a udržet krok s roztříštěnými pracovními postupy.
To představuje celosvětovou ztrátu produktivity ve výši 2,5 bilionu dolarů. A odhaluje to mnohem hlubší problém: Největší hrozbou pro produktivitu není nedostatek úsilí, ale způsob řízení práce.
V ClickUp jsme vždy věděli, že existuje lepší způsob. Naším posláním od samého počátku bylo zvýšit produktivitu světa nahrazením veškerého pracovního softwaru a odstraněním roztříštěnosti kontextu.
Rychle jsme vyvinuli produkt. Neúnavně jsme ho dodávali. Vytvořili jsme obrovskou, jednotnou platformu. Nyní je však základ hotový. Pro ClickUp začíná nová éra. Éra, která se nevyznačuje pouze rychlostí, ale také posedlostí řemeslem a nekompromisní kvalitou.
Vymysleli jsme něco bezprecedentního: platformu, kde se vaše úkoly, dokumenty, chat, schůzky a znalosti spojují do jediného flexibilního systému. Pečlivě propracovaná do posledního pixelu. Spojení softwaru, lidí a umělé inteligence.
Představujeme první konvergovanou platformu umělé inteligence na světě: ClickUp 4. 0
Co je ClickUp 4.0?
ClickUp 4.0 je místem, kde se odehrává veškerá vaše práce a spolupráce.
Přepracovali jsme ji od základu s důrazem na každý detail. Každý pracovní postup je propojený. Každá zkušenost byla vylepšena, zdokonalena a povýšena, aby byla co nejjednodušší.
Když se veškerá vaše práce spojí do jednoho promyšleného pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí, vše do sebe zapadne. V praxi to vypadá takto:
- Kalendář, který konečně rozumí vašim prioritám a automaticky podle nich rozvrhuje váš časový plán.
- Umělá inteligence, která dokáže okamžitě vyvolat úkoly z minulého týdne z hovoru 1:1.
- Agenti, kteří třídí vaše úkoly, nastavují projekty a zasahují, aby za vás odpovídali na otázky.
- Jednotný, krásně zpracovaný pracovní prostor, který spojuje úkoly, dokumenty, cíle, chat a automatizaci založenou na umělé inteligenci.
ClickUp 4.0 se zaměřuje na přesně ten problém, který jsme se původně rozhodli vyřešit: fragmentaci způsobenou nesourodými pracovními nástroji a roztříštěným kontextem. Tentokrát jsme však tento problém vyřešili s důrazem na uživatelský komfort, takže každé kliknutí je intuitivní.
Zde se to mění, díky softwaru vytvořenému podle nových standardů.
Jaké jsou nejvýznamnější aktualizace funkcí v ClickUp 4.0?
ClickUp 4.0 přináší nejžádanější funkce a vylepšení od naší komunity.
Tyto vylepšení eliminují tření, znásobují vaši produktivitu a vrací vám kontrolu nad vaším dnem. Zde jsou novinky:
Personalizovaná navigace 4. 0: Vše, co potřebujete, přesně tam, kde to potřebujete
Tím končí éra přepínání mezi záložkami: jedna záložka pro chat, další záložka pro SOP a zcela nové okno pro AI.
V ClickUp 4.0 nabízí nový sjednocený postranní panel konvergovanou hierarchii, která spojuje úkoly, dokumenty, chat, tabule, dashboardy, kalendář a další funkce pro snadný přístup.
- Personalizovaná navigace: Vytvořte si vlastní postranní panel s přizpůsobenými sekcemi, abyste mohli organizovat svou práci podle svých představ.
- Konvergovaná hierarchie: Přístup k úkolům, dokumentům, chatu, AI a dalším funkcím z jediného sjednoceného prostoru.
- Připnuté položky: Udržujte své nejdůležitější úkoly v popředí tím, že připnete prostory, seznamy nebo dokumenty na postranní panel.
- Rychlé filtrování: Okamžitě přejděte na prostory, nepřečtené zprávy nebo DM pomocí nových filtrů v postranním panelu.
- Přehlednější a jednodušší prostředí: Užijte si přehledné a intuitivní rozhraní, které vám pomůže lépe se soustředit a mít větší kontrolu.
Spolupráce a AI chat: Kontext zachycený přímo tam, kde pracujete
Většina platforem se omezuje na balíčky. ClickUp 4.0 jde ještě dál a všechny nástroje jsou kontextově citlivé a propojené.
Když jsou chat, schůzky, poznámky ze schůzek, AI a úkoly sjednoceny do jedné platformy, vypadá to tak jednoduše, jako byste požádali svou AI, aby vytvořila a přidělila úkoly z páteční schůzky – a je to hotovo během několika sekund!
Váš pracovní prostor ClickUp nyní funguje jako jediný zdroj pravdivých informací a centrum spolupráce pro komplexní řízení projektů.
Takto zůstává váš pracovní postup v ClickUp bez námahy propojený:
- Unifikovaný AI chat: ClickUp Chat je nyní konvergován s ostatními částmi vaší práce. Každá konverzace je propojena s vašimi úkoly, dokumenty a projekty. Už nemusíte přepínat mezi záložkami ani hledat odpovědi. Vše, co potřebujete, je na jednom místě, takže máte vždy přehled a vaše AI má 100% kontext.
- Okamžité schůzky: Potřebujete rychle zavolat? Spusťte SyncUp, naši nativní video a audio volání, přímo z chatu. Schůzky, poznámky a úkoly jsou zaznamenány a propojeny. Nová funkce Intranet Posts vám umožňuje sdílet aktualizace, oslavovat úspěchy a udržovat všechny v obraze, a to vše přímo v ClickUp.
- AI Notetaker: Nahrávejte a přepisujte schůzky pomocí AI Notetaker, aby byly zachyceny všechny detaily, včetně shrnutí, klíčových bodů, akčních položek a dalších informací.
- Praktické poznámky: Okamžitě přeměňte poznámky z jednání a chatové vlákna na úkoly ClickUp, aby vám neunikla žádná akce.
- Prohledávatelné přepisy: Každá konverzace a přepis je prohledávatelný prostřednictvím ClickUp Brain, a to pomocí přirozených jazykových příkazů.
Osobní plánovač: Váš den, dokonale zorganizovaný, automaticky
Osobní plánovač ClickUp 4.0 je vaší super silou pro soustředěnou práci i další činnosti.
Vyzkoušejte přizpůsobený kalendář, ve kterém jsou všechny vaše schůzky a pracovní úkoly pečlivě seskupeny pro každý den. Konečně můžete zapomenout na ruční plánování, přeplánování nebo koordinaci.
Když se něco změní, AI automaticky upraví váš kalendář, abyste měli vždy čas se soustředit a dokončit své úkoly.
- Plánování pomocí umělé inteligence: Nechte umělou inteligenci vyřešit chaos v plánování tím, že automaticky zablokuje čas pro vaše nejvyšší priority a schůzky.
- Integrovaný kalendář: Prohlížejte si rozvrhy svých kolegů, domlouvejte s nimi schůzky a prohlížejte si svůj kalendář tak, jak chcete.
- Blokování času: Přetáhněte úkoly do svého kalendáře a snadno je naplánujte, abyste každému úkolu věnovali správné množství času, aniž byste se přetěžovali.
- Focus sessions: Snadno si vyhraďte čas na soustředěnou práci a nechte AI doladit zbytek podle měnících se priorit.
- Kontext v rámci schůzek: Propojte události s úkoly a dokumenty, aby bylo vše propojené a použitelné.
Teams Hub: Komplexní přehlednost bez nutnosti neustálého sledování
Teams Hub je zcela nový způsob, jak držet krok s tím, na čem váš tým pracuje.
Analytika, priority a kapacita jsou na jednom místě, což manažerům poskytuje okamžitý přehled o pracovním vytížení týmu. Už nemusíte hádat, na čem lidé pracují nebo zda jsou termíny realistické.
Váš Teams Hub obsahuje:
- Vizualizace organizační struktury: Podívejte se, kdo je členem jednotlivých týmů, a prohlédněte si profily jednotlivců i týmů, abyste získali více kontextu.
- Aktivity v reálném čase: Každý tým má svůj feed, takže můžete vidět nejnovější aktivity a aktualizace pro jakýkoli tým v ClickUp.
- Priority seřazené podle důležitosti: Prohlédněte si seznam seřazený podle důležitosti, na co se všichni ve vašem Teams Hubu soustředí, a zjistěte, jak vysoko je daný úkol na seznamu jednotlivých uživatelů.
- Kapacita a analytika: Okamžitě uvidíte, na čem všichni pracují, vizualizujte kapacity týmu a zjistěte, kde vám možná docházejí zdroje.
- Stand-upy poháněné umělou inteligencí: Nechte umělou inteligenci shrnout klíčové aktualizace, abyste byli vždy v obraze.
- Integrované časové rozvrhy: Díky integrovaným časovým rozvrhům budete přesně vědět, kolik práce je fakturovatelné a jak dlouho projekty skutečně trvají.
ClickUp Brain a Ambient AI Agents: Vaše produktivita znásobená
Funkce ClickUp 4.0 zcela mění představu o tom, co znamená mít digitální kolegy.
ClickUp Brain funguje jako váš neustále dostupný asistent produktivity, který je připraven vytvářet úkoly, navrhovat dokumenty, shrnout konverzace a odpovídat na otázky v okamžiku, kdy to potřebujete.
Pak jsou tu Ambient AI Agents: inteligentní asistenti, kteří vědí, kdy pomoci, aniž by o to byli požádáni. Tito přizpůsobitelní, autonomní pomocníci běží na pozadí, proaktivně zasílají aktualizace projektů, odpovídají na otázky v chatu a zpracovávají opakující se práci v okamžiku, kdy je to potřeba, a ne až si vzpomenete, že ji máte delegovat.
Výsledkem je pracovní prostor, kde zmizí zbytečná práce, informace proudí okamžitě a váš tým se může soustředit na strategickou práci s velkým dopadem.
- Asistent produktivity: ClickUp Brain pracuje po vašem boku a je vybaven pro provádění více než 500 různých pracovních postupů.
- AI příkazový řádek: Stačí zadat mezeru, abyste z jakéhokoli komentáře otevřeli nový AI příkazový řádek, a získáte kontextové akce, jako je generování úkolu se všemi podrobnostmi z vlákna, návrh relevantní odpovědi nebo shrnutí dlouhého vlákna konverzace.
- Více modelů umělé inteligence: Komunikujte přímo s ChatGPT, Claude, Gemini a dalšími, získejte přístup k prémiovým modelům a vyhledávání na webu v reálném čase, to vše z jediného rozhraní.
- Agent živých odpovědí: Když někdo položí otázku v ClickUp Chatu, váš agent živých odpovědí automaticky zasáhne a poskytne odpověď, takže člověk nemusí
- Vlastní AI agenti pro práci: Vytvořte si vlastní agenty tak, že je namapujete na vlastní spouštěče a zdroje znalostí z vašeho pracovního prostoru ClickUp nebo připojených aplikací.
- Automatické aktualizace projektů: Nastavte agenty, aby se za vás starali o aktualizace stavu, a nechte si zasílat podrobné denní nebo týdenní zprávy pro vás nebo váš tým pro jakýkoli seznam, úkol nebo chat.
💫 Přineste to nejlepší z ClickUp na svůj desktop/PC s Brain MAX, samostatnou super aplikací AI!
- Vaše řídicí centrum ClickUp: Okamžitě najděte kontext skrytý v úkolech, vyhledejte dokumenty a získejte aktualizace projektů v reálném čase, a to odkudkoli.
- Zeptejte se špičkových modelů AI na cokoli: Pracujte s GPT-5, Gemini Pro, Claude Sonnet a dalšími, aniž byste museli žonglovat s předplatnými.
- Vyhledávání v propojených aplikacích: Najděte skryté soubory a rychle najděte odpovědi, už nemusíte ztrácet čas prohledáváním Google Drive nebo vláken.
- Hloubkové vyhledávání na webu: Proměňte hodiny výzkumu na minuty díky analýze založené na umělé inteligenci a jasným citacím, kterým můžete důvěřovat.
- S funkcí Talk to Text zvládnete čtyřikrát více práce: Vy mluvíte, AI píše a upravuje! Využijte AI vylepšené diktování v jakékoli aplikaci, přizpůsobené přímo vám.
Osobní seznamy: Váš soukromý seznam úkolů, přesně podle vašich potřeb
Osobní seznamy v ClickUp 4.0 vám umožňují organizovat a sledovat vaše osobní úkoly prostřednictvím soukromého seznamu ve vašem pracovním prostoru. Fungují jako univerzální plátno, na kterém můžete centralizovat své priority.
- Vizualizujte svůj osobní seznam podle svých představ: Vyberte si z preferovaného zobrazení ClickUp, jako je zobrazení seznamu nebo tabule.
- Organizujte své projekty, nápady a úkoly: Plánujte si den, sledujte své cíle a spravujte své pracovní zatížení, to vše ve svém vlastním vyhrazeném prostoru v ClickUp.
- Přetahujte úkoly z jiných seznamů: Rychle přetahujte úkoly do svého osobního seznamu, abyste k nim měli snadný přístup a mohli je snadno spravovat.
Co přinese ClickUp 4.0?
Zde je přehled toho, na čem pracujeme a co se chystáme uvést na trh v příštích týdnech.
Podsložky (BETA): Organizace na detailní úrovni
S radostí přinášíme nejžádanější funkci naší komunity: možnost vnořovat složky do sebe! Nyní můžete organizovat svůj pracovní prostor pomocí složek uvnitř složek, doplněných o všechny výkonné funkce, které od našich složek očekáváte. Myslete na top-down reporting, přizpůsobitelné zobrazení, zděděná oprávnění a další.
Vlastní pole podle typu úkolu (BETA): Maximální flexibilita, nulová ztráta informací
Sledujte přesně to, co je důležité pro každý druh práce. Vlastní pole podle typu úkolu vám umožňují přizpůsobit datová pole konkrétním pracovním postupům, takže každý tým získá potřebný kontext, aniž by ostatní byli zahlceni podrobnými detaily.
Budoucnost práce, která je tu už dnes
ClickUp 4.0 je místo, kde se práce konečně stává snadnou. Každý úkol, každý pracovní postup, každá konverzace nyní existuje v jediném, vysoce intuitivním pracovním prostoru.
Rozdíl pocítíte hned při prvním otevření postranní lišty, při první otázce položená Brainovi, při prvním přechodu vašeho týmu od nápadu k realizaci bez jediného zaváhání.
Vítejte v éře konvergence. Vítejte v ClickUp 4.0!