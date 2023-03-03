Počet patentů: Americké státy s nejvíce vynalézavými obyvateli

V USA si ti, kteří dokážou vymyslet další nejlepší nástroj pro zlepšení života ostatních, často mohou zapsat svá jména do historie.
A tento proces začíná podáním žádosti o patent. Patent dává jednotlivci nebo společnosti výhradní práva na prodej nebo zisk z vynálezu. Dává jim také důvod žalovat jinou osobu nebo společnost, pokud se domnívají, že druhá strana neoprávněně profituje z nápadu, který si nechali patentovat.
Ve fiskálním roce 2022 bylo v 50 státech a ve Washingtonu D. C. podáno více než 200 000 patentových přihlášek. Někteří analytici uvedli, že globální patentová aktivita v druhé polovině roku 2022 poklesla, a to především kvůli zpomalení globální ekonomiky a narušení způsobenému pandemií COVID-19.
Na základě údajů Úřadu pro patenty a ochranné známky a odhadů počtu obyvatel Úřadu pro sčítání lidu sestavil ClickUp žebříček 15 států podle počtu nových patentů podaných na obyvatele v fiskálním roce 2022, který trval do konce září.
Mnoho států, které vedou v závodě o patentování vynálezů, je také technologickými centry. Kalifornie, domov Silicon Valley a srdce technologického průmyslu, je státem č. 1 v počtu patentů podaných v roce 2022.
Je to domovská základna velkých společností, jako jsou Apple, Google a Facebook, kde inovace podporují výzkumné rozpočty v řádu miliard dolarů. Tento stát podal šestkrát více patentů než druhý nejúspěšnější stát v celkovém počtu patentových přihlášek v loňském roce.
VYTVOŘTE ÚČINNÝ PLÁN VÝVOJE PRODUKTUZjistěte vše o tom, co je plán vývoje produktu a jak navrhnout praktický plán vývoje produktu, který bude v souladu s vašimi obchodními cíli.
15. Severní Karolína
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 6,01 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 6 433
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 1 878
V uplynulém desetiletí se Severní Karolína, významná základna pro bankovní sektor v USA, stala centrem patentů v oblasti počítačového hardwaru a softwaru a dalších vynálezů souvisejících s komunikací. Honeywell, Bank of America, Duke University a North Carolina State University patří mezi největší držitele patentů v tomto státě.
Bone: Největší držitelé patentů podle států
14. Utah
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 6,25 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 2 114
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 669
Podle údajů USPTO za posledních 10 let nejsou regiony Mountain West známé svou patentovou činností, s výjimkou oblasti Denveru. V Utahu jsou však nejoblíbenějšími vynálezy, které získávají patent, vynálezy v oblasti medicíny, chirurgie a farmaceutických léků.
Který stát má nejproduktivnější obyvatele? Zjistěte, jak se úroveň produktivity liší podle jednotlivých států.
Zjistěte, které neúspěšné produkty byly přepracovány a nakonec se staly úspěšnými.
13. Michigan
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 6,66 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 6 680
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 1 310
Podle údajů USPTO se většina patentových přihlášek podává v oblasti Ann Arbor v Michiganu. Oblíbenými odvětvími pro inovace jsou také patenty na farmaceutické léky, hardware a software pro osobní počítače a motory motorových vozidel. Ford, GM a Chrysler mají své sídlo v Michiganu.
12. New Hampshire
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 6,79 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 948
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 367
Žádosti o patenty v New Hampshire vede společnost BAE Systems, londýnský dodavatel pro obranný průmysl a letecký průmysl s významným zastoupením v tomto státě. Většinu patentů v tomto státě tvoří technologie pro ukládání informací, software a komunikační technologie.
11. Connecticut
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 7,16 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 2 598
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 947
Největšími držiteli patentů v Connecticutu jsou United Technologies Corp. , následovaná dodavatelem obranných technologií Raytheon Technologies a Otis Elevator Company. UTC již neexistuje, ale její patenty jsou stále zahrnuty v databázi USPTO. Společnost se v roce 2020 sloučila s Raytheonem.
10. Colorado
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 7,25 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 4 236
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 1 168
Lví podíl patentů podaných v Coloradu pochází z metropolitních oblastí Denveru a Boulderu. Významnými vlastníky technologických patentů v tomto státě, včetně oblasti komunikací, jsou výrobce stavebních materiálů Johns Manville, který patří společnosti Berkshire Hathaway, a University of Colorado.
PŘÍSTUP K 10 BEZPLATNÝM ŠABLONÁM PRO UVEDENÍ PRODUKTU NA TRH Získejte přístup k 10 bezplatným šablonám pro uvedení produktu na trh a podrobnému průvodci, který vysvětluje, co dělá šablonu pro uvedení produktu na trh skvělou a jak ji vytvořit.
9. Washington DC
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 7,41 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 498
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 172
Americké námořnictvo, armáda a NASA jsou třemi největšími držiteli patentů v hlavním městě USA. Nejčastěji citovaný patent ve státě pochází od společnosti Nano Resources Limited, která podle údajů USPTO podala patentovou přihlášku na ochranu své metody elektronických retailových bankovních služeb již v roce 1993.
8. Delaware
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 7,93 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 808
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 231
Mezi nejvýznamnější vynálezce podle počtu patentů podaných v Delaware patří produktivní chemická společnost Du Pont, výzkumná firma v oblasti bezdrátové komunikace InterDigital Tech Corp. a dodavatel laboratorního vybavení Empire Technology Development.
7. Minnesota
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 8,09 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 4 626
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 1 608
Společnost Target Inc. se sídlem v Minneapolis je jedním z největších vlastníků patentů v Minnesotě, ale nejvýznamnější oblastí pro nové patentované technologie je zdravotnictví.
6. Vermont
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 8,18 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 529
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 131
Patenty související s polovodiči a léčivy jsou nejčastější v tomto státě, kde je největším průmyslovým odvětvím výroba.
5. Oregon
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 8,19 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 3 471
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 1 042
Jack Kavalieros ze společnosti Intel se za poslední desetiletí stal nejvíce patentovaným vynálezcem v Portlandu ve státě Oregon. Portland State University a Lattice Semiconductor Corp. jsou také předními držiteli patentů v tomto státě.
4. Washington
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 10,58 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 8 236
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 3 207
Většina patentů ve státě Washington bývá podána v oblasti Seattlu, kde je Amazon nesporným šampiónem. Společnost vlastní více než 16 000 patentů podaných v tomto státě za posledních 10 let.
3. Idaho
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 11,00 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 2 133
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 438
Idaho zaznamenalo od roku 2017 nárůst počtu patentů podaných v Boise. Výrobce polovodičů Micron vlastní více patentů než jakákoli jiná společnost v Boise, a to více než 31 000 registrovaných.
2. Massachusetts
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 15,51 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 10 830
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 3 855
Massachusetts, kde sídlí MIT v Cambridge a řada dalších technologicky orientovaných institucí, je domovem některých z největších žadatelů o patenty v zemi. Největší podíl patentů podaných v Bostonu tvoří nové technologie v oblasti léčiv a významným držitelem patentů je zde společnost Gillette. Patentová aktivita v oblasti Bostonu dosáhla vrcholu v roce 2020 a v roce 2021 mírně poklesla.
1. Kalifornie
- Nové patentové přihlášky, fiskální rok 2022: 16,33 patentů podaných na 10 000 obyvatel
- Celkový počet nových patentových přihlášek, fiskální rok 2022: 63 725
- Žádosti o pokračování v posuzování patentů, 2022: 20 183
San Jose je centrem inovací ve státě Kalifornie, kde počítačový software, hardware, komunikační zařízení a polovodiče tvoří nejvýznamnější část podaných patentů. Cisco a Broadcom jsou hlavními vlastníky patentů v San Jose. Jedním z nejplodnějších a nejčastěji citovaných patentů, který vznikl v Palo Alto, jen kousek od San Jose, je patent na vícedotykové snímání pro podložky pod myši pro PC a notebooky, jehož vlastníkem je společnost Logitech.
5 NEÚSPĚŠNÝCH PRODUKTŮ, KTERÉ SE STALY ÚSPĚŠNÝMIZjistěte, které neúspěšné produkty byly přepracovány a nakonec se staly úspěšnými.
Proměňte svou vizi v realitu: Využijte nástroje, které vám pomohou realizovat vaše nápady
Se správnou vizí a organizovaným akčním plánem je možné dosáhnout čehokoli. To jsme viděli znovu a znovu u nejinovativnějších států zmíněných v tomto blogu. Naše technologické pokroky, komunikační systémy a způsob, jakým dnes vnímáme svět, vděčíme těm inovativním srdcím, která se rozhodla proměnit představy ve skutečnost.
Díky technologii dnes žijeme v nové éře, ve které kreativita nezná hranic. Revoluční změna však vyžaduje kreativitu, odolnost a samozřejmě strukturu – a právě zde přichází na řadu software pro řízení projektů, jako je ClickUp. Poskytuje užitečné nástroje a flexibilitu, pokud jde o organizaci vašich nápadů, provází vás životním cyklem vašeho produktu a pomáhá vám podnikat konkrétní kroky k dosažení vašich cílů.
Pokud tedy hledáte způsob, jak rychleji dosáhnout svých vizí a snů, zaregistrujte se zdarma na ClickUp. Možná je to právě ten klíčový prvek, který vám dosud chyběl. Začněte organizovat své úkoly a nejlepší nápady, sledovat pokrok, spolupracovat s ostatními a mnoho dalšího – vše na jednom místě s ClickUp!
Hostující autor: