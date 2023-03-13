5 grafů, které ukazují, jak se úroveň produktivity liší podle jednotlivých států

Pandemie COVID-19 vedla k nárůstu produktivity v celé zemi, i když tento nárůst byl v jednotlivých státech nerovnoměrný.
ClickUp použil údaje Úřadu pro statistiku práce k porovnání úrovní produktivity podle jednotlivých států na základě umístění podniků. Analýza se podrobně zabývá vztahy mezi produktivitou, mzdami a odpracovanými hodinami.
Ekonomové a instituce chápou lidské bytosti jako důležité prvky v podnikání od doby, kdy Adam Smith poprvé navrhl definici pojmu „lidský kapitál “ na konci 18. století.
Počet hodin, které lidé odpracují, lze měřit nebo odhadovat, a celkový počet zboží a služeb vytvořených za každou odpracovanou hodinu na osobu se považuje za měřítko „produktivnosti“ neboli efektivity, s jakou lidé vytvářejí nové věci za účelem dosažení ekonomického zisku.
Studie od 50. let 20. století ukazují, že lidský kapitál může stejně jako peníze samotné pohánět ekonomický růst celých národů.
Dilema rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem po pandemii
Pracovníci jsou samozřejmě mnohem víc než jen aktivum na montážní lince vozidel nebo obsluha v komerčním letadle – jsou to také jednotlivci, kteří mají rodiny, koníčky a životy mimo práci, kterou vykonávají.
Pandemie COVID-19 odhalila moderní boj Američanů o rovnováhu mezi těmito dvěma světy. Při práci z domova nebo v rizikových pracovních prostředích lidé objevili novou páku v ekonomice, kde byla vysoká poptávka po pracovnících. Mnoho pracovníků začalo hledat větší flexibilitu a odměnu nebo změnilo zaměstnání.
Podle dnešních měření ekonomů je produktivita lidskou silou, která se neustále zvyšuje. Je to proto, že lidé využívají nové technologie a inovace, které jim umožňují efektivněji vyrábět zboží a poskytovat služby. A Spojené státy v posledních několika desetiletích důsledně prosazují technologický pokrok. Otázkou k diskusi zůstává, zda je soukromý sektor vhodně využívá.
Z tohoto důvodu je zkoumání změn produktivity z roku na rok cennější než pouhé uznání dlouho přijímaného trendu, že technologický pokrok vedl pouze k tomu, že lidé jsou v průběhu času produktivnější.
Změna produktivity práce v 5 grafech
O kolik více hodnoty tedy pracovníci vytvořili za hodinu v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020? Na celostátní úrovni se produktivita práce mezi pracovníky v soukromém sektoru v roce 2021 zvýšila o 1,9 %, což je přibližně stejný nárůst jako v posledních několika desetiletích. Podle BLS se počet odpracovaných hodin mezi lety 2020 a 2021 zvýšil o 5,4 %, což je nejvýznamnější meziroční nárůst za několik desetiletí, i když údaje za rok 2021 stále nepřekročily celkový počet odpracovaných hodin v roce 2019.
To je částečně způsobeno tím, že rok 2020 byl z hlediska práce historicky rušivým rokem. Šíření nákazy a nedostatek vakcín, které by zabránily úmrtím, znamenaly, že osobní obchodní činnosti byly nebezpečné a dokonce potenciálně smrtelné, zejména pro starší pracovníky.
Většina států zaznamenala nárůst produktivity práce, ale v několika státech došlo k poklesu.
Podle Brookings Institute mohou oblasti, kde sídlí rychle rostoucí podniky, být důkazem rychlejšího růstu produktivity. Tato informace by mohla pomoci vysvětlit, proč Kalifornie a Washington, kde sídlí většina technologických firem v zemi, zaznamenaly během prvních dvou let pandemie COVID-19 významný nárůst produktivity.
Státy, které tradičně nejsou považovány za technologická centra, také těží z dramatických změn v domácí migraci, kdy se Američané z městských oblastí stěhují z přeplněných a drahých pobřežních oblastí do dostupnějších států. Tennessee zaznamenalo v posledních letech rozkvět technologického sektoru, který byl podpořen tlakem pandemie.
Příspěvky k HDP se pohybovaly od 58 do 118 dolarů za hodinu.
V rychle se rozvíjejících ekonomikách Kalifornie, New Yorku, Massachusetts a Washingtonu dosáhli pracovníci nejvyšší hodnoty za odpracovanou hodinu. Jedná se o státy s širokou dostupností internetu, která umožňuje využívat nejnovější technologické vývoj v oblasti softwaru, a také o státy s rychle rostoucí populací.
Podle analýzy BLS zaostává středozápad od roku 2007 za všemi ostatními regiony země, pokud jde o nárůst produktivity.
Produktivita vzrostla nejvíce tam, kde došlo k nárůstu odměn
Mezi zvýšením mezd a nárůstem produktivity existuje silná korelace. Vědci zjistili, že společnosti, které zvyšují mzdy, mimo jiné v reakci na zvýšení minimální mzdy, vytvářejí silnější pocit sounáležitosti mezi pracovníky a zaměstnavatelem.
V Kalifornii, New Hampshire a Washingtonu D. C. došlo v roce 2021 k nárůstu mezd o více než 5 % oproti úrovni z roku 2020. Tyto státy mají také jedny z nejvyšších životních nákladů v zemi. Florida, kde žije velké množství starších obyvatel, také zaznamenala významný nárůst mezd ve srovnání s ostatními státy, ale ten se neprojevil ve zvýšení produktivity.
Tento trend se však neprojevil ve zvýšení počtu odpracovaných hodin.
Delší pracovní doba nemusí nutně znamenat vyšší přínos pro firmu, zaměstnance nebo ekonomiku. Čísla to potvrzují: Zaměstnanci ve státech jako Nevada, Wyoming a Florida pracovali déle, ale ve výsledku došlo ke snížení produktivity.
Ve státech Washington a Washington D. C. dosáhli pracovníci podle údajů BLS výrazného zvýšení efektivity, když jejich produktivita meziročně vzrostla o 4 % nebo více.
Někteří zaměstnanci v kancelářských profesích zjistili, že přechod na práci z domova během pandemie znamenal více odpracovaných hodin, protože na svých osobních smartphonech mohli přijímat pracovní zprávy i dlouho po skončení oficiální osmihodinové pracovní doby. Většina z nich však podle průzkumu Pew Research provedeného v lednu 2022 uvedla, že jim to pomohlo najít lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem.
Shrnutí nejlepších a nejhorších výsledků
Závěrem lze říci, že výkonnost pracovníků se v průběhu roku zvýšila, protože poptávka po zboží prudce vzrostla, zatímco Američané se i nadále vyhýbali podnikům v odvětví služeb, jako jsou živé akce a kasina v Nevadě.
Ekonomiky některých států byly v lepší pozici, aby mohly těžit z této změny poptávky. Státy jako Wyoming a Aljaška však zaznamenaly pokles produktivity. Také zde mzdy, i přes svůj růst, zaostávaly za tempem růstu ve státech s vysoce kvalifikovanou pracovní silou, jako jsou New Hampshire a Washington.
