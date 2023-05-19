Nejúspěšnější držitel patentů v každém státě v loňském roce

Technologické a inženýrské firmy byly v loňském roce nejvynalézavějšími držiteli patentů v USA – v roce, který se vyznačoval rostoucím napětím se zahraničními zeměmi, které se předháněly v uvádění na trh technologií měnících svět, jako je umělá inteligence a vesmírné satelity.
Podle Úřadu pro patenty a ochranné známky USA bylo v roce 2022 v USA uděleno téměř 160 000 patentů. Když je patent udělen prostřednictvím USPTO, má osoba nebo společnost, které je udělen, licenci na dočasný monopol na obchod s tímto konkrétním produktem nebo službou. Společnosti již desítky let využívají patentové právo k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně návrhů a zařízení, před konkurenty, kteří by se mohli pokusit profitovat z ukradených nápadů.
ClickUp využil údaje z Úřadu pro patenty a ochranné známky, aby zjistil, kdo je nejúspěšnějším držitelem patentů v každém státě na základě počtu patentů udělených v fiskálním roce 2022, který pro patentový úřad trval od 1. října 2021 do 30. září 2022.
Údaje se týkají nabyvatelů běžných užitných a designových patentů a byly omezeny na nabyvatele, kteří během roku získali alespoň 10 patentů. V Aljašce, Havaji, Maine, Mississippi nebo Západní Virginii nebyli žádní nabyvatelé, kteří by splňovali tato kritéria.
Soukromé výdaje amerických společností na výzkum a vývoj od hospodářského poklesu na konci prvního desetiletí tohoto století prudce vzrostly. Podle nejnovějších dostupných údajů Národního centra pro statistiku vědy a techniky se v roce 2020 odhadovaly na celkem 531 miliard dolarů.
V roce 2022 se na první místo v počtu podaných patentů ve svých státech dostalo devět vysokých škol a univerzit, včetně prestižní Johns Hopkins University v Marylandu. Většinu nejúspěšnějších držitelů patentů v loňském roce tvořily soukromé organizace.
Čtěte dál a zjistěte, kdo si loni ve vašem státě zajistil práva na nejmodernější technologie.
1. Alabama
- Největší držitel patentů: Správní rada Alabamské univerzity
- Vydané patenty, 2022: 29 (53,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 3
Podle údajů USPTO získává většinu patentů ve státě Univerzita v Alabamě. V roce 2022 patenty univerzity zahrnovaly technologii pro přeměnu tradiční sekačky na trávu na automatickou.
2. Arizona
- Největší držitel patentů: Arizona Board of Regents jménem Arizona State University
- Vydané patenty, 2022: 179 (26,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 15
Arizona Board of Regents získala v roce 2022 patenty na řadu biologických a technologických průlomů, z nichž jeden je popsán jako „kondom podobný kůži “, který obsahuje účinné látky pro stimulaci mužské a ženské vzrušivosti.
3. Arkansas
- Největší držitel patentů: Walmart Apollo LLC
- Vydané patenty, 2022: 169 (93,9 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 2
Společnost Walmart se sídlem v Bentonville provozuje společnost LLC zaměřenou na duševní vlastnictví s názvem Walmart Apollo, která v minulosti žalovala konkurenty, včetně Kanye Westa, aby ochránila majetek Walmartu. V roce 2022 získala patenty zaměřené na automatizovanou správu skladů a strojové učení.
4. Kalifornie
- Největší držitel patentů: Qualcomm Technologies Inc.
- Vydané patenty, 2022: 2267 (10,1 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 299
Společnost Qualcomm získala v roce 2022 patenty na technologii, která dokáže rozpoznat činnosti prováděné ve videích, a na anotování obrázků rukou za účelem lepšího trénování algoritmů strojového učení. Rané modely umělé inteligence jsou notoricky neschopné vizualizovat ruce.
5. Colorado
- Největší držitel patentů: Dish Network Corp.
- Vydané patenty, 2022: 106 (15,3 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 28
Společnost Dish Network Corp. získala v roce 2022 patenty na technologie pro automatizaci částí procesu úpravy videa a metody používání hlasu k ovládání mediálních zařízení.
6. Connecticut
- Největší držitel patentů: Raytheon Technologies Corp.
- Vydané patenty, 2022: 379 (35,2 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 23
Obranný dodavatel Raytheon získal patenty na výrobu leteckých dílů, včetně motorů a palubních datových systémů. Dodavatel navrhuje a vyrábí letadla a letecké vybavení pro komerční a vojenské účely.
7. Delaware
- Nejúspěšnější držitel patentů: Blue Leaf
- Vydané patenty, 2022: 258 (29,9 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 18
Výrobce zemědělských strojů CNH Industrial America získal v roce 2022 od USPTO řadu patentů, které převedl na společnost Blue Leaf I. P. Tyto patenty zahrnují technologie pro šneky, lisy a další zemědělské stroje.
8. Florida
- Největší držitel patentů: Magic Leap Inc.
- Vydané patenty, 2022: 275 (21,5 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 31
Společnost Magic Leap, založená v roce 2010, vyvíjí technologii rozšířené reality, která překrývá digitální obsah do reálného světa. V roce 2022 získala patenty na systémy smíšené reality, které mohou zobrazovat 3D obsah v reálném čase.
9. Georgie
- Největší držitel patentů: AT&T
- Vydané patenty, 2022: 527 (37,3 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 29
Telekomunikační gigant AT&T je jedním z nejplodnějších držitelů patentů v zemi. V roce 2022 získal patenty na edge computing a automatizované asistenty, kteří jsou schopni delegovat úkoly diktované uživatelem.
10. Idaho
- Největší držitel patentů: Micron Technology Inc.
- Vydané patenty, 2022: 1097 (97,6 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 3
Společnost Micron získala v roce 2022 více než tři patenty denně. Jedná se o patenty na technologie související s polovodičovými čipy a dalšími počítačovými procesory.
11. Illinois
- Největší držitel patentů: The Boeing Co.
- Vydané patenty, 2022: 544 (19,4 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 48
Letecký výrobce Boeing získal v roce 2022 patenty na funkce radarového zobrazovacího systému a vylepšení letadlových dílů, jako je technologie podvozku snižující hlučnost.
12. Indiana
- Největší držitel patentů: Purdue Research Foundation
- Vydané patenty, 2022: 151 (14,6 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 21
Purdue Research Foundation získala patenty na technologie související s léčbou glaukomu a virtuální realitou. Nadace funguje jako výzkumné centrum Purdue University.
13. Iowa
- Největší držitel patentů: Pioneer Hi-Bred International Inc.
- Vydané patenty, 2022: 174 (34,2 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 7
Pioneer je společnost se sídlem v USA, která je přidružená k DuPont a zabývá se výrobou geneticky modifikovaných organismů používaných v zemědělství. V loňském roce společnost získala patenty na nové insekticidy, metody identifikace a vytváření plodin odolných proti hnilobě a nové odrůdy kukuřice.
14. Kansas
- Největší držitel patentů: T-Mobile Innovations LLC
- Vydané patenty, 2022: 79 (36,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 8
V Kansasu získala společnost T-Mobile patenty na nové technologie, které by mohla uplatnit ve své 5G mobilní síti a v oblasti zabezpečení zařízení.
15. Kentucky
- Největší držitel patentů: Lexmark International Inc.
- Vydané patenty, 2022: 23 (29,1 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 5
Lexmark, významný výrobce tiskáren, vede žebříček držitelů patentů v tomto státě. Společnost získala patenty na zobrazovací technologii a tonerové kazety.
16. Louisiana
- Největší držitel patentů: Rada dohlížitelů Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College
- Vydané patenty, 2022: 16 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Louisiana State University získala v roce 2022 patenty na vodotěsné, samonapájecí osvětlovací systémy pro rostliny a metody léčby bolesti u pacientů.
17. Maryland
- Největší držitel patentů: Johns Hopkins University
- Vydané patenty, 2022: 111 (22,2 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 14
Světově proslulá Johns Hopkins University strávila rok 2022 získáváním patentů na technologie pomáhající při léčbě poranění mozku a na defibrilátor kompatibilní s přístroji MRI.
18. Massachusetts
- Největší držitel patentů: EMC IP Holding Company LLC
- Vydané patenty, 2022: 734 (19,2 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 75
Komerční elektronická firma EMC IP získala v roce 2022 patenty na procesy, které automatizují obnovu dat po útoku ransomwaru, a také na technologii, která kombinuje výpočetní výkon více zařízení k dokončení jedné společné činnosti. Firma je divizí duševního vlastnictví nadnárodní technologické společnosti Dell.
19. Michigan
- Největší držitel patentů: Ford Motor Co.
- Počet vydaných patentů v roce 2022: 815 (26,8 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 39
Ford a další američtí výrobci automobilů strávili poslední roky vývojem vlastních technologií souvisejících s elektrickými vozidly. Henry Ford, jehož jméno nese společnost, získal v roce 2022 patenty týkající se sestavování palivových článků a dalších aspektů elektromobility.
20. Minnesota
- Největší držitel patentů: 3M Innovative Properties Co.
- Vydané patenty, 2022: 410 (23,1 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 32
Společnost 3M se sídlem v Minnesotě stojí za řadou plastových výrobků, které se každý den používají v amerických domácnostech. Do roku 2022 získala patenty na polštářky ke stlačení bolavých kloubů a dokonce i na zařízení, které rozpoznává výstřely a elektronicky chrání uši uživatelů před škodlivými hladinami hluku.
21. Missouri
- Největší držitel patentů: Monsanto Technology LLC
- Vydané patenty, 2022: 298 (49,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 10
Společnost Monsanto, která se zabývá produkcí geneticky modifikovaných plodin a výrobou pesticidů, získala patenty na nové odrůdy sójových bobů a metody hubení hmyzu v rostlinách.
22. Montana
- Největší držitel patentů: Snowflake Inc.
- Vydané patenty, 2022: 104 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Poskytovatel cloudových služeb Snowflake získal v roce 2022 patenty na streamování dat v reálném čase a způsoby zabezpečení sdíleného strojového učení v databázích v cloudu.
23. Nebraska
- Největší držitel patentů: Správní rada Univerzity v Nebrasce
- Vydané patenty, 2022: 25 (32,5 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 5
Na Univerzitě v Nebrasce získali vědci patenty za technologické pokroky související s hodnocením rizika cukrovky, genovou terapií a bezpečnostními obaly na léky.
24. Nevada
- Největší držitel patentů: IGT
- Vydané patenty, 2022: 69 (38,8 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 5
IGT je poskytovatel technologií pro kasina a zařízení působící v hazardním průmyslu. V minulosti společnost patentovala technologie související s bezhotovostními sázkami a hracími automaty.
25. New Hampshire
- Největší držitel patentů: DEKA Products LP
- Vydané patenty, 2022: 79 (25,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 10
Společnost DEKA se zabývá robotikou a výrobou zařízení pro osoby se zdravotním postižením a jinými zdravotními problémy, stejně jako výrobky jako Segway a nápojové automaty Coca-Cola Freestyle. Společnost získala své patenty pro rok 2022 za sledování objektů pomocí RFID systémů a za technologii pro výdej produktů z automatu.
26. New Jersey
- Největší držitel patentů: Honeywell International Inc.
- Vydané patenty, 2022: 324 (20,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 31
Honeywell je strojírenská firma, která působí v oblasti letectví, materiálů a produktivity. V roce 2022 firma patentovala technologii, která využívá rozšířenou realitu pro instalaci zařízení.
27. Nové Mexiko
- Největší držitel patentů: National Technology & Engineering Solutions of Sandia LLC
- Vydané patenty, 2022: 76 (59,8 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 3
National Technology & Engineering Solutions of Sandia je součástí Sandia National Laboratories, subjektu, který působí v rámci federálního programu jaderné vědy. V roce 2022 získal patenty na sledování patogenů v reálném čase a technologie související s kontrolovanými výbušninami.
28. New York
- Největší držitel patentů: International Business Machines Corp.
- Vydané patenty, 2022: 2512 (47,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 66
Společnost se sídlem v New Yorku, známá spíše pod zkratkou IBM, získává každý rok obrovské množství patentů. V roce 2022 získala IBM mimo jiné patenty na metody ukládání dat v datových centrech a pokroky v oblasti technologie blockchain.
29. Severní Karolína
- Největší držitel patentů: Bank of America Corp.
- Vydané patenty, 2022: 294 (18,1 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 33
Bank of America získala v roce 2022 patenty na aplikace strojového učení v bankovnictví, mimo jiné na rozpoznávání a analýzu dokumentů.
30. Severní Dakota
- Největší držitel patentů: Clark Equipment Co.
- Vydané patenty, 2022: 16 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Clark Equipment je renomovaná výrobní firma, která působí v odvětví zemědělské a stavební techniky. Patentovala technologii palivových ventilů a řídicích mechanismů v komerčních traktorech.
31. Ohio
- Největší držitel patentů: The Procter & Gamble Co.
- Vydané patenty, 2022: 296 (22,2 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 40
Výrobce hygienických potřeb Procter & Gamble patentoval novou technologii související s toaletním papírem a tekutými čisticími prostředky.
32. Oklahoma
- Největší držitel patentů: Správní rada Oklahomské státní univerzity
- Vydané patenty, 2022: 19 (63,3 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 2
Ve státě Oklahoma není mnoho žadatelů o patenty, ale státní univerzita se sídlem ve Stillwateru získala v roce 2022 nejvíce. Mezi tyto patenty patřila technologie pro vizualizaci tkání těla pro chirurgické zákroky i pro vakcíny.
33. Oregon
- Největší držitel patentů: Nike Inc.
- Vydané patenty, 2022: 894 (83,8 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 10
Značka sportovního oblečení Nike patentuje každý svůj design obuvi u USPTO, aby zabránila konkurenci v kopírování svých designů. Přestože designér zemřel v roce 2021, firma stále získává patenty na boty připisované Virgilovi Ablohovi, a to i v roce 2022.
34. Pensylvánie
- Největší držitel patentů: Comcast Cable Communications
- Vydané patenty, 2022: 297 (24,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 34
Společnost Comcast získala v loňském roce patenty na technologie pro zpracování dat v bezdrátové komunikaci a metody komprese videa. Comcast je poskytovatel kabelové televize a také vlastník společnosti NBC Universal.
35. Rhode Island
- Největší držitel patentů: Textron Inc.
- Vydané patenty, 2022: 191 (82,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 4
Textron je výrobní firma zabývající se výrobou produktů pro obranu a letecký průmysl. Mezi její portfoliové společnosti patří Bell Helicopter. V roce 2022 získala patenty související s rotory letadel a dalšími technologiemi.
36. Jižní Karolína
- Největší držitel patentů: Kyocera Corp.
- Vydané patenty, 2022: 35 (23,8 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 8
Výrobce elektroniky Kyocera získal v roce 2022 patenty na technologie polovodičů, RFID a sledování spánku.
37. Jižní Dakota
- Největší držitel patentů: South Dakota Board of Regents
- Vydané patenty, 2022: 10 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Rada regentů Jižní Dakoty spravuje Univerzitu Jižní Dakoty a další vysoké školy a univerzity ve státě. V loňském roce získala patenty na technologie související s výkonem baterií a nanočásticemi.
38. Tennessee
- Největší držitel patentů: Smith & Nephew Inc.
- Vydané patenty, 2022: 73 (21,9 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 10
Společnost Smith & Nephew zabývající se lékařskou technologií si v roce 2022 nechala patentovat technologii pro lékařské implantáty a zařízení pro uzavírání ran.
39. Texas
- Největší držitel patentů: Hewlett-Packard Development
- Vydané patenty, 2022: 1558 (25,4 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 71
Výzkumné oddělení společnosti Hewlett-Packard patentovalo technologie související s 3D tiskem, samochladícími sluchátky a nástroji pro identifikaci malwaru.
40. Utah
- Největší držitel patentů: Výzkumná nadace Univerzity v Utahu
- Vydané patenty, 2022: 38 (19,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 11
Výzkumná nadace University of Utah získala v roce 2022 patenty na technologii kostních implantátů a měkkého robota poháněného magnetem, který je schopen se pohybovat v lidském těle.
41. Vermont
- Největší držitel patentů: Beta Technologies
- Vydané patenty, 2022: 62 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Beta Technologies je letecká inženýrská společnost, jejíž patenty se týkají různých aspektů nabíjení a řízení energie v elektricky poháněných letadlech.
42. Virginie
- Největší držitel patentů: Capital One Services LLC
- Vydané patenty, 2022: 379 (29,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 26
Poskytovatel komerčních bankovních služeb Capital One získal patenty na technologii bezkontaktního rozpoznávání karet a metody „bezpečného sdílení informací o zákaznících“.
43. Washington
- Největší držitel patentů: Microsoft Corp.
- Vydané patenty, 2022: 1238 (39,9 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 18
Technologický gigant Microsoft porazil Amazon v počtu patentů získaných ve státě Washington v roce 2022. Získal patenty v oblasti cloud computingu a počítačových displejů.
44. Washington D. C.
- Největší držitel patentů: NASA
- Vydané patenty, 2022: 43 (21,5 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 8
NASA se v hlavním městě USA dostala na první místo, co se týče počtu patentů získaných v loňském roce. V roce 2022 NASA patentovala technologie pro satelitní platformy, senzory UV záření a další vesmírné vybavení.
45. Wisconsin
- Největší držitel patentů: Johnson Controls
- Vydané patenty, 2022: 265 (23,7 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 20
Johnson Controls je výrobcem systémů vytápění, větrání a chlazení pro komerční a rezidenční zákazníky. V roce 2022 společnost patentovala technologii pro vzduchové potrubí.
46. Wyoming
- Největší držitel patentů: Univerzita ve Wyomingu
- Vydané patenty, 2022: 10 (100,0 % všech patentů v celém státě)
- Jedineční držitelé patentů v celém státě, 2022: 1
Univerzita ve Wyomingu patentovala technologii pro hydroponickou produkci rostlin a systémy pro dodávání nanočástic pro léčbu bolesti, které využívají magnety.
