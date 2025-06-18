10 nejlepších kurzů umělé inteligence pro softwarové inženýry v roce 2025

Byli jste někdy na hackathonu, kde všichni budují další velký AI byznys – generují obrázky, vytvářejí chatboty, které znějí příliš lidsky – zatímco vy se jen snažíte, aby váš JavaScript přestal dělat potíže?
Je to jako jít na souboj s meči s gumovou kachničkou, že?
AI však není určena pouze pro profesionály. Stačí pár chytrých kroků a může se stát vaší tajnou zbraní. Od automatizace oprav kódu po optimalizaci celých architektur – zvládnutí AI může posunout vaše dovednosti v oblasti vývoje softwaru na vyšší úroveň.
Tento článek představuje nejlepší kurzy umělé inteligence pro softwarové inženýry, které vám pomohou budovat budoucnost, a ne jen opravovat chyby minulosti!
Klíčové aplikace AI v softwarovém inženýrství
Zatímco svět věří, že softwarové inženýrství spočívá v psaní kódu, vy víte, že ve skutečnosti jde o psaní chytřejšího kódu.
Představte si umělou inteligenci, která píše standardní kód, odhaluje chyby dříve než vy nebo dokonce navrhuje optimalizace výkonu, zatímco vy pracujete. To není sci-fi; inženýr umělé inteligence to právě teď realizuje. Zde je návod, jak na to:
✅ Generování kódu a automatické doplňování
Nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou GitHub Copilot a Tabnine, navrhují celé úryvky kódu během psaní, čímž šetří hodiny práce. Potřebujete funkci? Umělá inteligence ji možná napíše za vás.
✅ Detekce chyb a automatizace testování
Už žádné nekonečné ladění! Nástroje založené na umělé inteligenci analyzují vzorce kódu, zachycují chyby dříve, než naruší produkci, a dokonce navrhují opravy, čímž vám ušetří práci s tajemnými záznamy o chybách.
✅ Zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro uživatelský zážitek
Od chatbotů po hlasové asistenty, zpracování přirozeného jazyka (NLP) založené na umělé inteligenci činí aplikace chytřejšími a intuitivnějšími a zlepšuje interakci uživatelů se softwarem.
✅ Prediktivní analýza
Modely umělé inteligence detekují úzká místa ve výkonu, předpovídají selhání systému a optimalizují zdroje dříve, než se problémy zhorší.
✅ Automatizace opakujících se úkolů
AI zajišťuje kontinuální integraci a dodávku (CI/CD) automatizací testování, monitorování a nasazování, čímž snižuje manuální práci a prostoje.
Závěrem lze říci, že AI přináší inovace a efektivitu do softwarového inženýrství a datové vědy, čímž usnadňuje práci v těchto oborech.
👀 Věděli jste, že... AI by do konce desetiletí mohla přispět k globální ekonomice až 15,7 biliony dolarů.
Jak umělá inteligence zvyšuje efektivitu softwarového inženýrství
Zjednodušeně řečeno, AI vás jako softwarového inženýra nebo vývojáře činí rychlejšími, chytřejšími a efektivnějšími. Zde je několik příkladů, jak AI zvyšuje vaši produktivitu v každé fázi.
🎯 Urychluje vývoj
Díky návrhům kódu založeným na AI, automatickému doplňování a automatickému ladění strávíte méně času psaním šablonového kódu a více času řešením problémů.
🎯 Minimalizuje chyby
Nástroje statické analýzy založené na umělé inteligenci skenují kód za účelem odhalení zranitelných míst, prosazují osvědčené postupy a automaticky navrhují opravy, čímž snižují bezpečnostní rizika dříve, než se stačí zvětšit.
🎯 Optimalizuje výkon
AI analyzuje systémové protokoly a vzorce používání, aby předvídala poruchy, doporučovala optimalizace a ladila infrastrukturu pro maximální výkon.
🎯 Zlepšuje spolupráci
Pomáhá také týmům pracovat chytřeji tím, že navrhuje osvědčené postupy, doporučuje opakovaně použitelné úryvky kódu a poskytuje informace v reálném čase, čímž zajišťuje plynulou spolupráci.
🧠 Zajímavost: Společnost Gartner předpovídá, že do konce desetiletí bude 75 % softwarových inženýrů ve firmách používat pomocníky pro psaní kódu AI, což je výrazný nárůst oproti 10 % na začátku roku 2023.
Jak vybrat správný kurz softwarového inženýrství v oblasti umělé inteligence
Výběr správného kurzu umělé inteligence může připomínat výběr programovacího jazyka – je příliš mnoho možností a každá z nich má své silné stránky. Zde je návod, jak najít ten nejvhodnější pro vaše kariérní cíle.
- Relevance pro dané odvětví: Sladěte své zájmy s aktuálními trendy v softwarovém inženýrství výběrem kurzů, které se zabývají prompt engineeringem, laděním velkých jazykových modelů (LLM) a posilujícím učením.
- Předpoklady: Zkontrolujte, zda máte požadované znalosti v oblasti programování v jazyce Python, lineární algebry nebo cloud computingu, a pokud jste v oblasti AI nováčkem, začněte kurzy pro začátečníky.
- Kvalifikace lektorů: Učte se od předních odborníků v oboru, jako je Andrew Ng, kteří vám poskytnou pevné základy v kurzech umělé inteligence.
- Praktické projekty: Vyberte si kurzy s reálnými scénáři, úkoly vývoje založenými na AI a cvičeními automatizace v interaktivním prostředí pro programování.
- Styl učení: Vyberte si kurz, který odpovídá vašim preferencím, ať už se jedná o online studium vlastním tempem nebo živé mentorství.
- Náklady vs. hodnota: Zvažte pro začátek bezplatné online kurzy, ale investujte do certifikátů od Coursera, Udacity nebo edX, pokud přidávají hodnotu vašim kariérním příležitostem.
💡Tip pro profesionály: Vyberte si kurzy, které poskytují přehled o správě AI a etických otázkách, abyste mohli efektivně zvládat složitost AI, zejména pokud jste začátečník.
10 nejlepších kurzů umělé inteligence v softwarovém inženýrství
Ať už stále přemýšlíte, jaký je rozdíl mezi generativní AI a prediktivní AI, nebo prostě jen chcete zdokonalit své dovednosti v oblasti strojového učení, každý si zde najde to své. Zde je náš výběr nejlepších kurzů umělé inteligence:
1. Specializace na hluboké učení – DeepLearning. AI
Cena: Zdarma po registraci na Coursera
Úroveň: Středně pokročilí
Kurz Deep Learning Specialization od DeepLearning.AI, který vedou Andrew Ng a další odborníci z oboru, je strukturovaný praktický program. Je navržen tak, aby vám poskytl dovednosti potřebné k vytváření a optimalizaci hlubokých neuronových sítí.
Kurz vás naučí, jak trénovat modely, optimalizovat výkon a aplikovat techniky AI na reálné úkoly. Zaměřte se na rozpoznávání obrazu, NLP a zpracování řeči – vše pomocí Pythonu a TensorFlow.
Zde jsou nejlepší vlastnosti tohoto kurzu:
- Získejte přístup k pěti kurzům, jako jsou Neuronové sítě a hluboké učení, Vylepšování hlubokých neuronových sítí, Strukturování projektů strojového učení, Konvoluční neuronové sítě a Sekvenční modely.
- Získejte praktické projekty a reálné případy, jako je rozpoznávání řeči, strojový překlad a generování obrazů.
- Naučte se o neuronových sítích, CNN, RNN, LSTM a transformátorech se zaměřením na teorii i praktické použití.
- Získejte sdílený certifikát o kariérním růstu, integraci s LinkedIn a doporučení pro získání kreditů ACE.
2. Praktické hluboké učení pro programátory – fast. ai
Cena: zdarma
Úroveň: Začátečník až mírně pokročilý
Chcete se pustit do hlubokého učení, aniž byste se utopili v komplexní matematice? Kurz Praktické hluboké učení pro programátory od fast.ai vám s tím pomůže.
Kurz je určen pro softwarové inženýry se základními zkušenostmi s programováním, kteří chtějí aplikovat AI na reálné úkoly, jako jsou doporučovací systémy.
Kurz se zaměřuje spíše na praktickou implementaci než na těžkou teorii, což ho činí ideálním pro začátečníky.
Tento kurz vám pomůže:
- Vytvářejte a nasazujte modely hlubokého učení pro reálné aplikace, jako je klasifikace obrázků a NLP.
- Využijte nejmodernější nástroje, jako jsou PyTorch, fast.ai a Hugging Face Transformers.
- Učte se prakticky pomocí interaktivních Jupyter Notebooků a bezplatných cloudových zdrojů – bez nutnosti pořizovat drahý hardware.
- Osvojte si koncepty hlubokého učení pomocí bezplatné, vysoce hodnocené knihy a výuky vedené odborníky.
💡 Tip pro profesionály: Pokud vám pojmy použité v popisu kurzu nejsou jasné, použijte slovníček AI, abyste lépe porozuměli dané problematice.
3. CS50 Úvod do umělé inteligence s Pythonem – Harvardská univerzita
Cena: Bezplatný audit, ověřený certifikát za 299 $.
Úroveň: Středně pokročilí
Kurz CS50 Úvod do umělé inteligence s Pythonem na Harvardově univerzitě je navržen tak, aby pomohl softwarovým inženýrům a nadšencům do umělé inteligence získat praktické zkušenosti s principy umělé inteligence.
Prostřednictvím projektů se během sedmi týdnů naučíte základní pojmy z oblasti umělé inteligence, jako jsou algoritmy pro vyhledávání v grafech, LLM vs. generativní umělá inteligence a posilující učení. Tento kurz, který vedou odborníci z Harvardu, je vhodný pro ty, kteří si chtějí vybudovat silné portfolio v oblasti umělé inteligence s nástroji založenými na jazyce Python.
Zde jsou hlavní body tohoto kurzu:
- Naučte se základy AI, včetně neuronových sítí, optimalizačních technik a LLM.
- Pracujte na praktických projektech, které posílí vaše programovací dovednosti v jazyce Python a schopnosti řešit problémy pomocí umělé inteligence.
- Studujte svým vlastním tempem díky strukturovanému kurikulu, které vyvažuje teorii a praxi.
- Aplikujte koncepty AI na reálné scénáře, jako je NLP a posilující učení.
📮ClickUp Insight: 13 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k přijímání obtížných rozhodnutí a řešení složitých problémů.
Pouze 28 % respondentů však uvádí, že AI pravidelně používají v práci. Možný důvod: obavy o bezpečnost!
Uživatelé možná nebudou chtít sdílet citlivá data týkající se rozhodování s externí umělou inteligencí.
ClickUp řeší tento problém tím, že přináší řešení problémů založené na umělé inteligenci přímo do vašeho zabezpečeného pracovního prostoru. Od standardů SOC 2 po ISO, ClickUp splňuje nejvyšší standardy zabezpečení dat a pomáhá vám bezpečně používat generativní technologii umělé inteligence ve vašem pracovním prostoru.
4. Programování umělé inteligence v jazyce Python – Udacity
Cena: 249 $/měsíc nebo čtyřměsíční předplatné za 846 $.
Úroveň: Začátečník
Kurz AI Programming with Python od Udacity je vaší bránou do světa umělé inteligence, i když teprve začínáte. Tento kurz Nanodegree vhodný pro začátečníky vám pomůže vybudovat si pevné základy v jazyce Python a zároveň se seznámit s nezbytnými nástroji AI, jako jsou NumPy, pandas a Matplotlib.
Během tří měsíců se naučíte, jak trénovat a nasazovat modely strojového učení. Budete také pracovat s neuronovými sítěmi v PyTorch a prozkoumáte nejmodernější témata, jako jsou transformátory pro NLP.
Toto je obsah kurzu.
- Osvojte si základy jazyka Python, včetně skriptování, objektově orientovaného programování a automatizace.
- Získejte praktické zkušenosti s analýzou a vizualizací dat.
- Vytvářejte reálné projekty, jako jsou klasifikátory obrázků, a nasazujte modely hlubokého učení.
- Naučte se frameworky hlubokého učení, jako je PyTorch, a prozkoumejte implementaci generativní AI.
- Získejte podporu pro svou kariéru a optimalizujte své profily na LinkedIn a GitHub pro pracovní příležitosti v oblasti umělé inteligence.
👀 Věděli jste to? Autopilot Agents od ClickUp vám ulehčí od opakujících se úkolů tím, že automatizuje úkoly a procesy ve vašem pracovním prostoru! Můžete například nastavit agenta tak, aby automaticky přiděloval úkoly, aktualizoval stavy nebo dokonce posílal připomenutí, aby se váš tým mohl soustředit na to nejdůležitější. Stačí agentovi říct, co chcete udělat, a on se postará o zbytek, čímž vám ušetří čas a sníží manuální úsilí. Skvělé, že? 🚀
5. Strojové učení – Stanfordská univerzita
Cena: 6 056 $ za 10 týdnů
Úroveň: Pokročilá
Pokud to s osvojením ML myslíte vážně, je tento kurz přesně pro vás! Kurz strojového učení Stanfordské univerzity se podrobně zabývá základy a pokročilými koncepty strojového učení.
Tento 10týdenní program vedený lektory jako Andrew Ng je určen pro studenty s bakalářským titulem v oboru informatiky nebo příbuzných oborech.
Zahrnuje řízené a neřízené učení, posilující učení a teoretické základy a poskytuje dovednosti v oblasti umělé inteligence potřebné k vytváření inteligentních systémů pro reálné aplikace.
Zde jsou hlavní důvody, proč si vybrat tento kurz:
- Získejte praktické zkušenosti prostřednictvím projektů, úkolů a velkého semestrálního projektu.
- Osvojte si pokročilé techniky strojového učení, jako jsou SVM, shlukování, PCA a posilující učení.
- Získejte akademické kredity (4 jednotky) a oficiální vysvědčení ze Stanfordu.
- Získejte odborné znalosti potřebné pro výzkum umělé inteligence nebo pro významné pozice v průmyslu.
💡 Tip pro profesionály: Buďte v obraze s nejnovějšími diskuzemi o AI tím, že prozkoumáte relevantní subreddity o AI a budete sledovat klíčové influencery v oblasti AI. To vám pomůže udržet si své dovednosti na špičkové úrovni.
6. AI pro všechny – DeepLearning. AI
Cena: Zdarma po registraci na Coursera
Úroveň: Začátečník
AI for Everyone od DeepLearning.AI je kurz pro začátečníky od Andrewa Ng, který vysvětluje AI jednoduchým způsobem.
Kurz je ideální pro odborníky z netechnických oborů a pokrývá základy toho, co AI dokáže a jak funguje. Získejte lepší pochopení toho, jak ji používat v reálných scénářích. Za pouhých šest hodin získáte hlubší vhled do dopadu a aplikací AI.
Z tohoto kurzu získáte:
- Naučte se základy AI bez jakýchkoli technických předpokladů.
- Porozumějte klíčovým pojmům z oblasti umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, strojové učení a datové toky.
- Zjistěte, jak identifikovat a implementovat příležitosti umělé inteligence ve vaší organizaci.
- Prozkoumejte reálné aplikace AI, od inteligentních asistentů po samořídící auta.
- Získejte certifikát, který můžete sdílet, a zdokonalte své dovednosti vlastním tempem.
7. Strojové učení ve výrobě – DeepLearning. AI
Cena: Zdarma po registraci na Coursera
Úroveň: Středně pokročilá
Machine Learning in Production od DeepLearning.AI je další kurz střední úrovně od Andrewa Ng, který učí, jak nasazovat a udržovat modely ML v reálném prostředí.
Pomůže vám naučit se překlenout propast mezi teorií a produkcí a řešit výzvy, jako jsou posuny konceptů, ověřování dat a optimalizace výkonu modelů.
Toto je to, co činí kurz vhodným:
- Osvojte si celý životní cyklus ML, od stanovení rozsahu až po nasazení.
- Porozumějte osvědčeným postupům MLOps (Machine Learning Operations) pro škálovatelné a spolehlivé systémy ML.
- Optimalizujte modely pomocí reálných výzev, jako je kvalita dat a analýza chyb.
- Získejte praktické znalosti o strukturované a nestrukturované práci s daty.
8. Umělá inteligence A-Z 2025: Agentic AI, Gen AI a RL – Udemy
Cena: 199 $ za doživotní přístup
Úroveň: Začátečník
Chcete vytvořit AI, ale nevíte, kde začít? Kurz Umělá inteligence A-Z 2025: Agentic AI, Gen AI a RL od Udemy je praktický kurz , který vás naučí, jak vytvořit reálné aplikace AI od nuly.
Ať už vás zajímá posilující učení, generativní AI nebo technologie autonomního řízení, tento 15hodinový kurz vás provede sedmi zajímavými projekty v oblasti AI.
Zde jsou některé z jeho nejlepších funkcí:
- Vytvářejte modely umělé inteligence pro samořídící auta, optimalizaci skladů a lékařské chatboty.
- Osvojte si techniky posilového učení, jako je Q-learning a Deep Q-learning.
- Získejte šablony kódu Python ke stažení pro každý projekt.
- Získejte doživotní přístup, včetně bonusového obsahu o generativní AI a LLM, a objevte praktické způsoby využití nástrojů AI pro znalostní pracovníky.
9. Profesionální certifikát vývojáře TensorFlow – DeepLearning. AI
Cena: Zdarma po registraci na Coursera
Úroveň: Středně pokročilá
Je zřejmé, že tento kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí naučit hluboké učení s TensorFlow. Certifikát TensorFlow Developer Professional Certificate od DeepLearning.AI vás provede od základů až po vytváření reálných modelů umělé inteligence pro počítačové vidění.
Díky 16 úkolům v oblasti kódování a čtyřem podrobným kurzům získáte dovednosti potřebné pro aplikace založené na umělé inteligenci a dokonce se připravíte na zkoušku Google TensorFlow Certificate!
Co dělá tento kurz tak dobrým? Zde jsou jeho klíčové vlastnosti:
- Naučte se osvědčené postupy TensorFlow pro budování hlubokých neuronových sítí.
- Trénujte modely umělé inteligence pro rozpoznávání obrazu, NLP a předpovídání časových řad.
- Získejte praktické zkušenosti s RNN, LSTM, transferovým učením a augmentací dat.
- Pracujte na reálných projektech, jako je generování poezie a předpovídání trendů.
- Získejte certifikát, který můžete sdílet, a posilte tak své kvalifikační předpoklady v oblasti umělé inteligence.
10. Specializace na posilující učení – University of Alberta
Cena: Zdarma po registraci na Coursera
Úroveň: Středně pokročilá
Chcete vytvořit AI, která se učí ze zkušeností a samostatně přijímá rozhodnutí? Specializace Reinforcement Learning na University of Alberta je pro vás to pravé!
Tento čtyřkurzový program, vedený odborníky na AI Marthou Whiteovou a Adamem Whitem, vám pomůže zvládnout algoritmy RL, jako jsou Q-learning, Policy Gradients a metody Monte Carlo, a zároveň kódovat reálná řešení v jazyce Python.
Proč absolvovat tento kurz?
- Naučte se základní techniky RL pro adaptivní AI a rozhodovací systémy.
- Vytvářejte a trénujte RL modely pomocí praktických úkolů v jazyce Python.
- Objevte aplikace umělé inteligence ve hrách, chytrých asistentech a optimalizaci dodavatelského řetězce.
- Propojte koncepty RL s hlubokým učením a řízeným učením
- Získejte certifikát University of Alberta a předveďte své odborné znalosti.
💡 Tip pro profesionály: Integrace AI do vývoje softwaru přesahuje rámec kurzů. Zůstaňte zvědaví a experimentujte i mimo rámec kurzu. Vylepšování modelů, testování různých datových sad a zkoumání nejnovějších výzkumů v oblasti AI vás odliší od ostatních.
Implementace AI do softwaru
Po zvládnutí základů AI je čas tyto znalosti uplatnit v praxi.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, vám to pomůže snadno zvládnout. Kombinuje projektové řízení, správu znalostí a chat – vše poháněné umělou inteligencí, která vám pomůže pracovat rychleji a chytřeji.
Pro softwarové inženýry ClickUp transformuje práci automatizací opakujících se úkolů, zlepšením kvality kódu a zjednodušením pracovních postupů.
Ať už programujete, ladíte, plánujete sprinty nebo spravujete dokumentaci, ClickUp pro softwarové týmy vše spojuje do jednoho pracovního prostoru poháněného umělou inteligencí. Pojďme si to rozebrat.
ClickUp Brain, interní asistent poháněný umělou inteligencí, to vše umožňuje.
Potřebujete rychlou funkci nebo nějaký standardní kód? Stačí popsat, co potřebujete, a generátor kódových úryvků ClickUp Code Snippet Generator během několika sekund vygeneruje čistý a efektivní kód – ať už se jedná o logiku Pythonu, vzory regulárních výrazů nebo úryvky CSS.
Jste unaveni z nekonečného psaní dokumentace k API, technických specifikací nebo poznámek z jednání? Brain automaticky generuje dobře strukturovanou dokumentaci, takže váš tým zůstane v souladu bez manuální práce.
Je to vše, co AI umí? Rozhodně ne! ClickUp Brain ve skutečnosti funguje jako mozek vašeho pracovního prostoru.
Díky algoritmům založeným na umělé inteligenci, zpracování přirozeného jazyka a rozpoznávání vzorů analyzuje Brain popisy úkolů, dokumentaci a kontextová data – to vše přímo ve vašem pracovním prostoru. Identifikuje problémy a automatizuje hlášení chyb, čímž snižuje manuální úsilí. Méně práce, chytřejší ladění!
Můžete také vytvářet okamžité zprávy o chybách pouhým zadáním příkazu a během několika sekund získáte podrobnou zprávu.
Tyto poznatky vám také pomohou plánovat budoucí sprinty. S ClickUp Tasks můžete snadno plánovat, přiřazovat a sledovat sprinty!
Brain navrhuje sprintové cíle na základě minulých dat, rozděluje epické úkoly na dílčí úkoly generované umělou inteligencí a přiděluje úkoly na základě dovedností a pracovní zátěže.
Chcete brainstormovat cíle nebo ukládat všechny své technické dokumenty, specifikace produktů a poznámky z jednání na jednom místě? ClickUp Docs vše udržuje aktuální a přístupné.
Můžete také použít ClickUp Brain k psaní technických dokumentů, jejich převodu na úkoly a spolupráci s týmem v reálném čase. Čistá pohodlnost!
Pokud vám to všechno připadá zastrašující, ClickUp má také knihovnu šablon pro vývoj softwaru, které vám pomohou začít hned teď!
K internímu sledování našich projektů vývoje softwaru používáme ClickUp; správa více projektů a týmů mi usnadňuje práci, je to jeden z nejlepších nástrojů, které jsem dosud používal pro řízení svých scrumových a moderních agilních projektů.
Celkově vzato, s ClickUp Brain na dosah ruky se můžete soustředit na inovace a opakující se úkoly nechat na automatizaci. Je to vše, co potřebujete, abyste mohli programovat chytřeji, lépe plánovat a pracovat rychleji.
Umělá inteligence a skutečný pokrok s ClickUp
AI v softwarovém inženýrství je více než jen efektní doplněk. Je to výkonný nástroj, který automatizuje rutinní úkoly, optimalizuje pracovní postupy a pomáhá vývojářům soustředit se na to, co je opravdu důležité – vytváření skvělého softwaru.
A pokud jde o produktivitu založenou na AI, ClickUp je tím nejlepším cheat kódem! Zjednodušuje generování kódu, hlášení chyb, plánování sprintů, sledování a inženýrské šablony – to vše v jednom výkonném pracovním prostoru pro úkoly softwarového inženýrství.
Proč se tedy zabývat několika nástroji, když můžete těžkou práci nechat na ClickUp? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a vyzkoušejte rozdíl.